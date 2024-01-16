أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024

36 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي،قتيلان و15 جريحا في حوادث سير

تسجيل حالة وفاة مطلع الأسبوع الجاري

36 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي منذ بداية العام بالبويرة

أحسن حراش

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية البويرة، الدكتور بوعلام هني، عن تسجيل 36 حالة إصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي منذ بداية السنة الجديدة، أغلبها في بلدية عين بسام، منها حالة وفاة بداية الأسبوع الجاري، مضيفا بأن الولاية سجلت خلال سنة 2023، 628 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة.

وأكد الدكتور بوعلام هني، في تصريح له للإذاعة المحلية، بأن بلدية عين بسام حاليا هي التي تعاني انتشار الداء مثلما كان في السنة الفارطة، حيث تعرف حاليا، ومنذ بداية السنة الجديدة 2024، تسجيل 36 حالة إصابة مع تسجيل حالة وفاة بتاريخ 14 من الشهر الحالي، حيث يتم التكفل بتلك الحالات المتواجد أغلبها بالمنازل مع التزامها بالعلاج المقرر وأخذ احتياطات الوقاية، لاسيما الالتزام بالنظافة وتجنّب شرب المياه غير المراقبة ومجهولة المصدر.

كما كشف ذات المتحدث، في تصريحه للإذاعة، عن تسجيل الولاية خلال السنة الفارطة، 628 حالة إصابة عبر 34 بلدية أكثرها كانت ببلديتي عين بسام وسور الغزلان على التوالي، وتسجيل حالة وفاة ببلدية الروراوة، مع الإشارة إلى أن بلدية عن بسام كانت قد صنّفت على أساس أنها بؤرة للمرض خلال الصائفة الماضية، حيث ساهمت حالة قلة التزود بالمياه ولجوء السكان إلى الآبار والينابيع غير المراقبة في انتشار الإصابة بالمرض، مما دفع بالسلطات إلى اتخاذ قرار غلق العديد منها ومباشرة عملية المراقبة والتحسيس قصد الحد من انتشار الداء.

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إرهاب الطرقات يحصد المزيد من الأرواح

قتيلان و15 جريحا في حوادث سير متفرقة بتيبازة

ب. بوجمعة

توفي شخصان وأصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث سير متفرقة وقعت بطرقات ولاية تيبازة مساء الاثنين وصباح الثلاثاء .

الحادث المميت الأول وقع مساء الإثنين، في حوالي الساعة الخامسة مساء بالطريق السريع تيبازة – بواسماعيل، اثر انحراف سيارة واصطدامها بسيارة أخرى، خلف وفاة شخص على الفور وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة لتلقي العلاج .

وبعد حوالي ساعة ونصف وقع حادث مأساوي آخر، على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمدخل منطقة سيدي موسى ببلدية الناظور، نتيجة انحراف دراجة نارية، خلف وفاة شاب تم نقله إلى مستشفى تيبازة .

وصباح الثلاثاء في حدود الساعة السادسة، تسبب حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين بالمخرج الشرقي لبلدية أحمر العين، في إصابة 12 شخصا من كلا الجنسين إصابات متفاوتة الخطورة، أسعفوا من طرف وحدات الحماية المدنية ونقلوا إلى عيادة احمر العين لتلقي العلاج.

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المتهم الرئيس كان في حالة فرار لأشهر عدّة

مرتكبو جريمة عيد الأضحى بأم البواقي أمام المحكمة

بعد أن أدين غيابيا في محاكمة سابقة بحكم الإعدام، أعادت الاثنين، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي محاكمة شاب في الثانية والثلاثين من العمر، بتهمة القتل العمدي في حق الشاب مدني ابن مدينة عين مليلة، الذي هزّ مقتله في صيف 2021 كل البلدية وولاية أم البواقي، خاصة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد تعرضه للاعتداء من طرف مجموعة من الشباب، في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، مباشرة بعد أن نحر أغلب سكان عين مليلة بمن فيهم عائلة الشاب مدني، أضحياتهم وباشروا تبريكات العيد الكبير.

وبحسب قرار الإحالة، فإن الشجار الذي نشب ما بين الضحية البالغ من العمر 27 سنة والمتهم، كان على مراحل، على خلفية سوء التفاهم الناشئ بينهما، حول أموال وعقاقير، ليقرر المتهم الرئيس الاستنجاد بأبناء حيه، على أساس أنه من عادته مساعدتهم جميعا ونجدتهم في كل الشجارات، فتنقلوا معه إلى ساحة “الفاتح من نوفمبر” بمدينة عين مليلة، وحاصروا الضحية وأتخموه ضربا، ولكن ضربة بالعصا من المتهم الرئيس أودت بحياته، حيث اتضح، بحسب الطبيب الشرعي، بأنه تعرض لرجّة قوية، أدت إلى نزيف دماغي داخلي حاد، أدخله في غيبوبة، لمدة يوم واحد، قبل أن يتوفى في مستشفى “سليمان عميرات” بمدينة عين مليلة، وأدت وفاته إلى حدوث فتنة بين شباب الحيين والعائلتين، وتمكّنت مصالح الأمن من مراقبتها ومنع تطورها إلى انزلاقات وفتن عائلية.

خلال المحاكمة، رافع محامي المتهم الرئيس لإعادة تكييف التهمة من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى القتل دون نية ارتكابه، أو الضرب العمدي المؤدي إلى القتل، ولكن النيابة أعادت سرد سيناريو الحادثة بالكامل، وخلصت إلى أنه بمجرد التوجه إلى الأصدقاء وطلب النجدة منهم، والبحث عن الضحية في كل مكان، هو دليل على نية القتل.

مخرجات المداولة قضت في حق المتهم الرئيس بعشرين سنة نافذة، في الوقت الذي سبق لمحكمة الجنايات أن أدانت سبعة من المشاركين في الجريمة في وقت سابق ما بين سنتين وعشر سنوات نافذة بتهم متعدّدة منها المشاركة في جناية، وترويج المخدرات وحمل السلاح الأبيض من دون ترخيص والشجار في الطريق العام، وكانت حينها قد قضت في حق المتهم الرئيس بالإعدام، ولكن عبر حكم غيابي حيث كان حينها في حالة فرار، قبل معاودة محاكمته.

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توقيف شبكة إجرامية تهرب المواد التبغية بالبليدة

ف. ن

أوقفت مصالح الدرك الوطني للبليدة عناصر شبكة إجرامية، تقوم بتهريب المواد التبغية من مختلف الأنواع والعلامات التجارية، حسب ما علم من هذه الهيئة الأمنية.

وأوضحت خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن أفراد فرقة الأمن والتحري ببوفاريك تمكّنوا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتهريب المواد التبغية من مختلف الأنواع والعلامات التجارية، تضم أربعة أشخاص.

وأضاف المصدر، أنه تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و31 سنة، بجنحة حيازة منتوج مصنّع بصفة غير شرعية “الشمّة” وجنحة التهريب.

وقامت الفرقة الأمنية بتوقيف المشتبه فيه الأول في القضية، لتتمكّن عقب تكثيف التحريات وجمع المعلومات، من تحديد مكان المحل التجاري الذي يمارس به هذا النشاط غير القانوني لتتنقل إلى عين المكان رفقة أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 4000 علبة سجائر صنع محلي وأجنبي و7700 كيس” شمّة” من مختلف الأنواع والعلامات التجارية، بالإضافة إلى 600 علبة معسل عثر عليها بخلفية هذا المحل التجاري، استنادا للمصدر.