أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023

شبكة وطنية لسرقة السيارات أمام العدالة، كلب مسعور يهاجم 6 أطفال

موظفون بلديون تورطوا في تزوير وثائق المركبات

شبكة وطنية لسرقة السيارات أمام العدالة ببومرداس

سعيدة. م

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، في ملف قضية خاصة بسرقة وتهريب السيارات عن طريق الاعتداء بواسطة أسلحة، مع زرع الرعب في أوساط الضحايا خلال الدورة الجنائية القادمة، هذا بعد ضم 4 متهمين جدد للملف الأصلي الذي كان يضم 3 متهمين تم توقيفهم قبل أشهر وظلوا رهن الحبس المؤقت، حيث عرفت القضية تفاصيل جديدة بعد التوصل للعناصر الأخرى التي عملت لصالح الشبكة وكان لها دور مهم في ارتكاب أعمال السرقة والتصرف في المسروقات عن طريق تهريبها وتزوير الوثائق الخاصة بالسيارة محل السرقة.

قضية الحال تحركت بناء على شكوى قيدها أحد الضحايا وهو المدعو “م م” أمام مصالح الأمن مفادها تعرضه لاعتداء من طرف 3 أشخاص، في وقت قام بركن سيارته بالطريق الرابط بين بودواو وقورصو، حيث قام بركن سيارته لقضاء حاجته حين باغته المتهمون، وقاموا بتجريده من سيارته من نوع “أتوس” تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ولاذوا بالفرار عقب فعلتهم. وأضاف الضحية أنه يتذكر شكل أحد المعتدين، وتعرف عليه بعد عرض بعض الصور عليه، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق العدلية.

وذكر الضحية أنه لاحظ ترصد المتهمين له ومحاولة عرقلته في الطريق لعدة مرات إلا أنه لم يحاول التخلص منهم كونه ظن الأمر مجرد طيش شباب.

وفي نفس يوم الواقعة تقدمت شابة في عقدها الثاني بشكوى أمام ذات المصالح مفادها أنها تعرضت لعملية سرقة سياراتها من نوع كليو، حيث أنها كانت عائدة من عملها، حين نبهها سائق سيارة إلى أن عجلة سيارتها مثقوبة، وطلب منها التوقف عارضا عليها المساعدة لكن بمجرد توقفها هاجمها شخص كان برفقة المتهم وجردها من هاتفها النقال والسيارة ثم لاذ ومرافقه بالفرار.

وبعد أيام من البحث والتحري تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو من التوصل لسيارة أحد الضحيتين، وكانت بحوزة شاب تبين أنه على علاقة بباقي المتهمين، حيث إنهم سلموه السيارة محل البحث للتصرف فيها كما جرت العادة إلا أنه تم توقيفه من طرف عناصر الأمن خلال دورية بوسط المدينة ومن خلاله تم التوصل لشريكيه، ومع استكمال التحقيق تم التوصل لـ4 عناصر أخرى مهمة كانت لهم أدوار أخرى كتزوير وثائق السيارات المسروقة بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية حتى يتسنى تهريبها لولايات داخلية كسطيف والتصرف فيها.

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استغلال فيديو يوثّق الوقائع لمواجهة المتابعين

التماس 10 سنوات سجنا لمتهمي قضية أحداث بريش بأم البواقي

ج. لمودع

أجلت محكمة الجنح لمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي الاثنين، النطق بأحكام في حق 21 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة، متابعين في قضية أحداث بلدية بريش، التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقد توبع هؤلاء بتهم من بينها التجمهر غير المسلح، والتحطيم العمدي لملك عمومي، على خلفية ما وقع خلال الأسبوع الماضي ببلدية بريش، من أعمال شغب بعد تسريب أسماء لمستفيدين من حصة 119 قطعة أرضية، حيث قال المحتجون حينها إنه لم يتم تعليق القائمة المقترحة للمستفيدين، واعتبروها غير منصفة واعتمدت على المحاباة، فقاموا على الساعة التاسعة صباحا بغلق باب البلدية ببناء جدار من الآجر، ومنعوا المواطنين من الدخول إلى مكاتب البلدية لقضاء أمورهم الإدارية، كما عمدوا إلى غلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين عين البيضاء بأم البواقي وسدراتة التابعة لولاية سوق اهراس، بواسطة المتاريس وإضرام النار وسط الطريق في العجلات المطاطية.

وتدخلت القوة العمومية، لتفريق المتجمهرين وأوقفت 21 شخصا بين شباب وكهول، وخلال المثول الفوري تم تأجيل محاكمتهم إلى السابع عشر من أفريل، وخلال محاكمتهم أنكروا التهم الموجهة لهم وتنصلوا ممّا حدث من تكسير للنوافذ وأبواب البلدية وغلقها بجدار من الآجر، بالمقابل، عرضت القاضي فيديو تم تصويره، ينقل الحدث بكل تفاصيله، تابعه المحامون والمتهمون. الطرف المدني في مرافعته اعتبر القضية خطيرة جدا على حد وصفه بعد أن وصل الأمر بالمتهمين، إلى غلق البلدية في وجه المواطنين باستعمال أساليب يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى التكسير الذي طال النوافذ والأبواب، إلى جانب شل حركة المرور وكأننا في غابة كما قال، ملتمسا من هيئة المحكمة تطبيق القانون وفق المواد المنصوص عليها في هذه الحالات.

أما ممثل الحق العام، فقد اعتبر بدوره هذه الممارسات غير مقبولة، ملتمسا لكل واحد منهم 10 سنوات سجنا، من جهته، دفاع المتهمين الذي قارب تعداده العشرين محاميا، فقد حاول كل واحد منهم إبعاد التهمة عن موكله ببعض الحجج التي اصطدمت أمام الشريط المصور، وقالوا بأن وجود البعض كان فضوليا وهذه طبيعة في الإنسان يريد أن يعرف ماذا يجري في بلدته الآمنة، مطالبين بتخفيف الحكم باعتبارهم يجهلون عواقب هذه الأفعال، وغير مسبوقين قضائيا، زيادة على ظروفهم الاجتماعية وجلهم أصحاب عائلات. وفي وقت متأخر من مساء الإثنين تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.

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بعد افتراس “بيتبول” صبيا مصابا بالتوحد

كلب مسعور يهاجم 6 أطفال في تيارت

لوز محمد أمين

تعرض 6 أطفال لهجوم كلب مسعور، مساء الاثنين، ببلدية الدحموني في ولاية تيارت، وجرى تحويلهم على وجه السرعة للعيادة المتعددة الخدمات بذات المدينة، أين غادر خمسة مصابين العيادة، فيما تم تحويل الطفل السادس لمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت نظرا للإصابات الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الوجه وأجزاء مختلفة من أنحاء جسمه.

سكان حي المحطة مكان وقوع الحادثة استنجدوا بعناصر الشرطة والدرك الوطني والذين تمكنوا من القضاء على الكلب المسعور في وقت وجيز، للإشارة فإن هذه الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أسبوع على مستوى ولاية تيارت، على إثر تعرض طفل مصاب بداء التروزوميا لم يتجاوز الست سنوات من عمره، يقطن ببلدية ملاكو، إلى هجوم عنيف من طرف كلب من السلالة الممنوع تربيتها دوليا، مخلفا له إصابات خطيرة بأجزاء مختلفة بجسمه.

العديد من سكان تيارت في تصريحاتهم للشروق طالبوا بتنظيم حملات للقضاء على الكلاب المتشردة التي أصبحت تهدد حياة الأطفال خاصة وسلامة المواطنين عامة، إذ لا تزال حادثة العفرون بالبليدة تخيّم على أذهان الأولياء على إثر مهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة للطفل صلاح الدين والذي نهشته الكلاب إلى أن قضت عليه وسط دهشة المواطنين، وهي الحادثة التي هزت أرجاء الوطن، وتعجب المواطنون من تربية الكلاب الشرسة بالتجمعات السكنية والمناطق الحضرية، كون هذه الكلاب أصبحت اليوم تهدد حياة الأطفال حتى في وضح النهار، ليبقى على السلطات المحلية تخصيص حملات تحسيسية لفائدة مربي الكلاب القاتلة والمعروفة بـ”البيتبول” وغيرها من السلالات لتجنب حوادث جديدة قد يكون ضحاياها من الأطفال الأبرياء، فيما دعوا أيضا إلى تخصيص حملات إبادة للكلاب الضالة والتي يتم تربيتها بكثرة بورشات البناء، ثم يتم الاستغناء عنها عند نهاية المشروع، لتصبح فيما بعد عدوانية وغالبا ما تخلف ضحايا من فئة الأطفال وحتى كبار السن.

السيد “أحمد” من سكان الدحموني صرح للشروق، بأنهم أصبحوا اليوم يخافون على أطفالهم، من الكلاب الضالة والمنتشرة عبر عدة أحياء من المدينة، وأشار إلى هجوم قطة مصابة بداء الكلب بالقرب من مكان حادثة أول أمس، بعدما أصابت خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان، تم التكفل بهم طبيا دون مضاعفات صحية، ولذلك يجب القيام بحملات إبادة رفقة مصالح الشرطة والدرك الوطني ولم لا التعاقد مع جمعية الصيادين كونهم مختصون بالصيد ويمكن منحهم ترخيصا للقضاء على الكلاب الضالة ليلا، وهذا من أجل سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

وصرح السيد “فيصل” من قاطني حي 500 سكن بتيارت، صرح للشروق بأن حادثة بلدية الدحموني أول أمس، يمكن أن تتكرر بمدينة تيارت، كون أن المدينة تعرف في الآونة الأخيرة انتشارا رهيبا للكلاب المتشردة، فهي تشكل تهديدا مباشرا على الأطفال المتمدرسين بصفة خاصة وحتى طلبة الجامعة بالإقامة الجامعية كارمان، وهذا بفعل تسللها إليها بحثا عن الطعام، أما الحاج يحيى فأكد للشروق أنهم أصبحوا يخافون الخروج لأداء صلاة الفجر في المساجد، وأن غالبيتهم باتوا مضطرين لحمل العصا لمواجهة أي هجوم محتمل للكلاب.

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قضى ليلته في العراء وسط الغابة

العثور على الطفل المفقود بتيسمسيلت

زغارية حميد

عثرت مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت مساء الاثنين، على الطفل “ڨليزي توفيق” البالغ من العمر 12 سنة في صحة جيدة، في منطقة غابية بالمكان المسمى دوار طواجنية بإقليم بلدية عماري 15 كلم غرب مقر الولاية، وهذا بعد نحو 20 ساعة من البحث والتمشيط المتواصل الذي شاركت فيه مختلف السلطات وعدد من المواطنين المتطوعين.

وكان الطفل قد فقد مساء الأحد الماضي من أمام بيت والديه بمنطقة طواجنية ببلدية عماري، دون أن تُعرف وجهته، علما أنه يعاني من مرض ذهني، ليخطر والده المصالح الأمنية ويبلغ عن اختفاء إبنه، على إثر ذلك باشرت مصالح الحماية المدنية لدائرة عماري مدعمة بالفرقة السينوتقنية عمليات البحث والتفتيش في الأماكن المحيطة بمنزل الطفل، وكذا وسط المناطق الجبلية والغابة القريبة، وهي العملية التي استمرت لساعات وكللت بالعثور عليه حيا وسط الغابة في حدود الساعة الرابعة عصرا من اليوم الموالي، دون أن يمسه مكروه، وحسب المصدر ذاته، فإن الطفل لحظة العثور عليه كان نائما ليتم إسعافه بعين المكان وتحويله إلى العيادة المتخصصة في طب الأطفال، من أجل الاطمئنان على سلامته.

وحسب مقربين من عائلته ممن تحدثوا للشروق، فإن الطفل توفيق قضى ساعات الليل وحيدا في العراء وسط الغابة وهو محاط بالحيوانات الخطيرة من خنازير برية وذئاب، وأن استرجاعه سالما في تلك الظروف يعد معجزة بفعل العناية الإلهية على حد وصفهم، وذلك بعد حادثة اختفاء الطفل “محمد تيشوادت” البالغ 5 سنوات نهاية شهر مارس المنصرم ببلدية برج الأمير عبد القادر، والذي تعرض لنفس الحادث بمنطقة “جبل تازا” حيث قضى يومين كاملين وسط بيت مهجور قبل أن يعثر عليه من قبل مصالح الحماية المدنية وعدد من المتطوعين دون أن يصاب بدوره بأي مكروه، وقد عرفت عملية البحث عنه منذ اختفائه بمنطقة غنامة ببلدية برج الأمير عبد القادر بتيسمسيلت هبة شعبية تضامنية منقطعة النظير، حيث سارع المواطنون بقوة من مختلف البلديات القريبة إلى المكان للمشاركة في عملية البحث عن الطفل محمد تيشوادت.

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حجز سلاح ناري وخراطيش بسوق الخضر في ميلة

نسيم. ع

حجز أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية شلغوم العيد جنوب ميلة، الإثنين، سلاحا ناريا من الصنف الخامس وخراطيش، مع توقيف شخصين في العقد الثاني والرابع من العمر يقطنان بولاية ميلة.

وحسب مصادر للدرك الوطني بميلة للشروق، فإن العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود شخص يحمل سلاحا ناريا بالسوق اليومي للخضر والفواكه ببلدية وادي العثمانية على متن مركبته السياحية، على إثرها تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين بلديتي وادي العثمانية وشلغوم العيد، ليتم توقيف المركبة محل المعلومة والمقتادة من طرف المسمى “م. ع” رفقة المسمى “ك. ب”، بعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق تم العثور أسفل المقاعد الخلفية على سلاح ناري تقليدي الصنع وأربعة خراطيش عيار 16 ملم مملوءة، ليتم على الفور توقيف المعنيين وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات، والوصول لمصدر السلاح والعيارات النارية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد للنظر قي قضيتهما.