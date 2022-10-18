أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

الحبس النافذ لـ7 متهمين في قضايا المضاربة بتيزي وزو، حجز حليب أكياس يباع بـ35 دج بسور الغزلان في البويرة

قتيلة وتسعة جرحى في انفجار خزان لـ”سيرغاز” بالمنيعة

محمد الأمين عبد المالك

توفيت مساء الإثنين سيدة في العقد الخامس من العمر، فيما أصيب 7 أشخاص كحصيلة أولية اثر انفجار خزان غاز البترول المميع (سيرغاز) بورشة لتزويد السيارات بذلك النوع من الخزانات، في حي حفرة العباس ببلدية المنيعة.

ذكر عدد من سكان الحي لـ”الشروق”، أن الانفجار وقع خلال تركيب خزان “سيرغاز” لسيارة داخل الورشة، ما أسفر عن وفاة السيدة وإصابة 9 أشخاص، بحروح خطيرة، وجرى إجلاءهم إلى مستشفي العقيد شعباني بالمنيعة، فضلا عن وقوع خسائر مادية منها انهيار جزئي لمنزل. وتوفيت السيدة جراء انهيار جدار المسكن المذكور عليها، كونه مجاورا للورشة وتأثر جراء قوة الانفجار، كما أصيب اثنان من أفراد عائلاتها. كما يوجد ضمن المصابين ثلاثة من عمال الورشة، تعرضوا إلى حروق خطيرة، إلى جانب اثنين من زبائن الورشة. كما تضررت سيارات كانت متواجدة قرب موقع الانفجار.

وهرعت وحدات الحماية المدنية إلى الموقع، كما تنقل والي الولاية إلى هناك، وأجرى اتصالات من أجل توفير طائرة خاصة، لإجلاء ثلاثة جرحى إلى مستشفى متخصص في الحروق بالعاصمة، نظرا لخطورة إصاباتهم. وحال انعدام الإنارة بمدرج مطار المنيعة، دون استقباله الطائرة، ما استلزم نقل المصابين الثلاثة، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مطار غرداية، ومن هناك أقلتهم الطائرة إلى العاصمة.

وعاشت المنيعة ليلة بيضاء بسبب هول الفاجعة، وهب المواطنون إلى مستشفى المدينة، عارضين التبرع بالدم للمصابين، كما تنقل ممرضون كانوا خارج دوامهم إلى المستشفى للمساعدة في التكفل بهم. وتحسبا لوجود قتلى أو عالقين محتملين تحت الأنقاض، استعانت الحماية المدنية بكلاب مدربة جرى جلبها من غرداية لتمشيط الموقع.

وشيعت جنازة السيدة في أجواء مهيبة، وتنقلت “الشروق” إلى بيت العزاء، وكان زوج الضحية السيد العربي قدور تحت وقع الصدمة، وبدا غير مستوعب ما حدث. وقال الزوج، وهو أمين منظمة أبناء الشهداء بولاية المنيعة، “لا أصدق ما حدث.. كانت زوجتي تصلي العشاء، عندما وقع الانفجار، فانهار عليها جدار المسكن، كما أصيبت ابنتي بكسور خطيرة، فضلا عن تداعي جزء كبير من المنزل”. بينما قال أحد الجيران: “سمعت دوي انفجار كبير فاعتقدت بأنه زلزال أو قنبلة، وتفاجأت بتهاوي منزل الضحية المتوفاة والورشة بأكملها”.

من جهة أخرى، طالب السكان بحل مشكل انعدام الإنارة بمدرج مطار المنيعة، ما يحول دون إجلاء المصابين في مختلف الحوادث جوا، ويستدعي نقلهم برا إلى مطار غرداية على مسافة 270 كيلومتر، ما يقلص فرص نجاتهم. كما طالب السكان بتسريع تجسيد مستشفى للحروق بالجنوب.

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وزير الصحة يزور الجرحى بمستشفى الدويرة

م. أ. عبد المالك

قام وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي صباح الثلاثاء بزيارة جرحى انفجار المنيعة الذين تم نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالدويرة في العاصمة، ووقف الوزير الذي كان مرفوقا بكل من المدير العام للمصالح الصحية ومدير الصحة لولاية الجزائر على الوضعية الصحية التي يتواجد عليها جرحى الانفجار وقد أعطى الوزير جملة من التعليمات التي تقضي بضرورة التكفل بهم بصورة استعجالية.

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مقتل رضيع في انفجار للغاز بمسكن في سطيف

سمير مخربش

شهدت صباح الثلاثاء، بلدية بابور التي تبعد عن سطيف بخمسين كلم شمالا، انفجارا عنيفا داخل منزل أودى بحياة رضيع وإصابة أم وابنتها بجروح خطيرة. الحادث وقع بمنزل بقرية الضعفة التابعة لبلدية بابور، وتسبب فيه تسرب الغاز الذي انتشر في أرجاء المنزل، ويرجح حسب مصادر محلية، أن يكون التسرب استمر طيلة الليل، حيث بلغ كل الغرف. ودون علم أفراد العائلة، همّت الأم بتحضير فطور الصباح في حدود الساعة الثامنة، فبمجرد أن حاولت إشعال نار الطباخة وقع الانفجار الذي سُمع في مختلف أرجاء القرية، وتسبب في وفاة رضيع يبلغ من العمر عامين مع إصابة الأم البالغة من العمر 28 سنة وكانت حاملا بجروح خطيرة رفقة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات.

وحسب المعلومات الأولية فإن الرضيع فارق الحياة عند وقوع الانفجار، وتم إخراج جثته من تحت الركام، من طرف أحد المواطنين، في حين تم نقل الأم وابنتها إلى مستشفى عين الكبيرة، بعد ما تبين أن إصاباتهما خطيرة للغاية، كما تقرر تحويل الأم الحامل المصابة إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة الخاص بالحروق، زوال الثلاثاء.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلف الانفجار خسائر مادية معتبرة، حيث تهدم المنزل بكامله، وسقطت الجدران والأسقف مع تحطيم كلي للأثاث ولوازم البيت بما فيها الثلاجة التي تطايرت أجزاؤها مع الحجارة. وقد خلف الحادث حالة من الهلع وسط سكان القرية الذين هرعوا في هبة تضامنية لإنقاذ الضحايا وسط حيرة كبيرة.

وتدخل رجال الحماية المدنية رفقة فرقة سونلغاز التي قامت بقطع الغاز عن المنطقة، كما تنقل ممثلون عن السلطات المحلية والولائية، والذين وقفوا على حجم الخسائر التي خلفها هذا الانفجار المفزع. وحسب سكان المنطقة فإن الضحايا من عائلة فقيرة تعيش ظروفا صعبة وقد تجلى ذلك من خلال الأثاث البسيط الذي تملكه والذي تحول إلى حطام، وهو حال المنزل الذي لم يعد صالحا للسكن بعد سقوط كل الجدران. وفي اتصال للشروق اليومي مع رئيس بلدية بابور، قال بأن الحادث يدخل في خانة القضاء والقدر، وللأسف خلف وفاة طفل، وأما بالنسبة للمنزل فقد تحطم عن آخره، وستسعى السلطات المحلية إلى تقديم يد العون للعائلة ومساعدتها في إطار ما يسمح به القانون في مثل هذه الحوادث الأليمة.

يذكر أن قرية الضعفة من المناطق المعزولة والفقيرة ببلدية بابور، وقد استفادت منذ عامين فقط من الغاز الطبيعي، ولازال سكانها يعانون من أزمة المياه الصالحة للشرب، وحتى قنوات الصرف غير متوفرة، حيث يعتمد أغلبية السكان على حفر الطمر الصحي، وهي الوضعية التي زادت في معاناة سكان الضعفة التي ضعف بها الطالب والمطلوب.

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إصابة سبعة أشخاص في انفجار للغاز بالبليدة

فيصل. ن

خلف حادث انفجار بناية، وقع صباح الثلاثاء، ببلدية بوفاريك بالبليدة بسبب تسرب غاز المدينة، إصابة سبعة أشخاص بحروق من الدرجة الثالثة، ثلاثة منهم في “حالة جد خطيرة”، حسبما علم من مديرية الحماية المدنية. وأوضح رئيس مصلحة الوقاية والتوثيق بالحماية المدنية، النقيب محمد ناش، في تصريح لوأج، أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة صباحا بحي البساتين ببلدية

بوفاريك داخل شقة تقع بالطابق الأول من بناية مكونة من خمسة طوابق إثر تسرب غاز المدينة. وحسب ذات المصدر، فقد خلف هذا الحادث إصابة سبعة أشخاص ثلاثة منهم تعرضوا لإصابات “بليغة” ويوجدون في وضعية “جد حرجة”، لافتا إلى إجلائهم جميعا نحو مستشفى بوفاريك لتلقي العلاج.

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تأجيل قضية ميناء سكيكدة إلى 21 نوفمبر القادم

ب. يعقوب

اضطرت مساء الاثنين محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل النظر في ملف مؤسسة ميناء سكيكدة إلى غاية جلسة 21 نوفمبر القادم، على خلفية تعذر إحضار المتهم الرئيس ممثلا في الرئيس المدير العام السابق للميناء الذي تم إيداعه الحبس المؤقت في مستهل الأسبوع الماضي، لمتابعته في قضية فساد ثقيلة منفصلة، وقررت هيئة المحكمة تأخير الفصل إلى التاريخ اللاحق مع استخراج وإحضار المتهم (ع.ط) من المؤسسة العقابية في قسنطينة إلى مجلس قضاء سكيكدة، لمناقشة قضية فساد تمويل الحملة الانتخابية لوزير النقل الأسبق ومنح امتيازات غير مبررة لنجل مسؤول سياسي هارب.

جلسة المحاكمة التي كانت مرتقبة وشهدت تعزيزات أمنية استثنائية أمام قاعة المحكمة بسبب كثرة المتهمين وحضور بارز لهيئات الدفاع، عرفت حضور كافة الأطراف المعنية في قضية الحال، فيما تخلف الرئيس المدير العام السابق عن حضور جلسة الاستئناف بسبب تعذر إحضاره من قسنطينة، وذلك بعد أيام قلائل من وضعه رهن الحبس المؤقت رفقة رئيس لجنة المساهمة للاشتباه في وقوف الشخصين وراء قضية فساد ثقيلة من نوعها، تخص اختفاء 8 ملايير سنتيم من حساب لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة.

بحيث كشفت التحقيقات أن هذا المبلغ المختفي أو “الملف اللغز”، كان قد صرف في جوانب هامشية ونفقات غير ضرورية، ليتم الإبقاء على التحقيق القضائي مفتوحا تمهيدا لسماع العديد من الأشخاص بينهم مسؤولون في رتب عليا، لتحديد المسؤوليات ودرجة النهب المنظم الذي تم في عهد المسؤولين السابقين.

ملف مؤسسة ميناء سكيكدة الذي أجلت محكمة الاستئناف الفصل فيه إلى 21 نوفمبر، يعتبر واحداً من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي فجرتها العدالة الجزائرية بإحالة 34 متهما بينهم مسؤولون في الميناء ورجال أعمال، يواجهون، تهما خطيرة تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أبرزها جنح منح امتيازات غير مستحقة، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتنظيم المعمول بهما في قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التزوير واستعمال المزور والإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة الابتدائية، نطقت في شهر مارس الماضي بعقوبات تتفاوت بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع بينهم الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ونجل مسؤول سياسي هارب، كان أصدر وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أمرا بالقبض الدولي في حقه لرفضه مواجهة التهم الخطيرة التي تلاحقه والمثول أمام هيئات التحقيق بشأن التسهيلات التي منحت له في 2016/2017/2018، بحيث أنشأ هذا الأخير، شركة استيراد بموجب عقد امتياز منحته إياه وزارة النقل، بحيث استفاد من عقد لمباشرة نشاطه تجاري وهمي در عليه أموالا طائلة لاسيما تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، بينما جنت مؤسسة الميناء الأصفار من هذا النشاط الريعي.

محاولة تهريب آثار ومركبات مسروقة

كما تأتي تطورات جلسة الاستئناف المؤجلة إلى نوفمبر، في وقت تقترب فيه الجهات القضائية في سكيكدة، من إحالة ملف فساد ثالث آخر لا يقل خطورة عن الملفين الآخرين، على محكمة الجنح، يخص تورط مسؤولين في الميناء وأعوان جمارك ومتعامل خاص، في تهريب 10 حاويات من رواق فحص وضبط الحاويات، كانت محملة بسلع مستوردة من الخارج، على متنها أسلحة مصنفة ضمن الآثار تعود إلى الحقبة العثمانية، وقطع غيار مركبات خفيفة وثقيلة، وترسانة هائلة من الدراجات النارية مسروقة محل نشريات بحث دولي صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول”، قاربت كافة المحجوزات قيمة 42 مليار سنتيم، بحيث تم الاستماع الأولي إلى ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم جمركيون وثلاثة وكلاء عبور ومدير وكالة بنكية عمومية وأربعة متعاملين خواص من ولاية سطيف.

وكانت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة، حققت مطولا في الملف بجمع معطيات دقيقة حول نشاط استيراد مشبوه وإخراج حاويات من دون وجه حق من ميناء سكيكدة، إذ تم توقيف أحد الخواص وهو يهم بإخراج خمس حاويات من الميناء من دون أي رقابة للجهات المختصة، وبينت التحقيقات أن هذا الأخير كان أخرج خمس حاويات في عملية أولى، وحاول تهريب الحاويات المتبقية التي كانت تحمل سلعا قادمة من الخارج، على غرار أسلحة مصنفة ضمن الآثار وقطع غيار سيارات وشاحنات ودراجات مسروقة من دول أوروبية، كلها موضوع بحث أمني دولي.

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10 سنوات حبسا نافذا لتاجر بسبب المضاربة في مواد غذائية بتيزي وزو

فروجة. م

أصدرت محكمة واسيف بتيزي وزو حكما بـ 10 سنوات حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة في حق التاجر “أ. ع. ب. أ” مع الإيداع في الجلسة ومصادرة المحجوزات بعدما تابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، في حين برأت شقيقه المدعو “أ. ع. ب. ا” من هذه التهمة.

وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف، يعلم الرأي العام أنه في إطار مواصلة مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة المتهم “أ. ع. ب. ا” وشقيقه المتهم “أ. ع. ب. ا” عن طريق إجراءات المثول الفورية وبعد المحاكمة بتاريخ 16 أكتوبر 2022 صدر حكم قضي بإدانة المتهم الأول بجنحة المضاربة غير المشروعة وعقابا له الحكم عليه بالحبس النافذ وغرامة مالية نافذة.

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شبكة “كفاءة” الثقافية تطلق جائزة وطنية في “أدب المرور”

محمود بن شعبان

أعلنت شبكة “كفاءة” الثقافية بالشراكة مع النقابة الجزائرية لتعليم السياقة، عن إطلاق جائزة وطنية في القصّة القصيرة، باسم عميد السلامة المرورية في الجزائر، المرحوم محمد العزوني (1937. 2020)، التي تفتح أبواب المشاركة أمام الأطفال الجزائريين، الأقل من 18 عاما، على مستوى الولايات الثماني والخمسين.

وتخصّ الجائزة جنس القصة القصيرة بالتحديد، حيث يتوجب على الراغبين في المشاركة الترشح بنص قصصي واحد، لا يقلّ عدد كلماته عن 500 كلمة، ولا يزيد عن 1000، على أن يدور حدث القصة حول أحداث المرور؛ وما يترتب عليها نفسيا وجسديا واجتماعيا، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لشبكة “كفاءة” الثقافية reseau.efficacite culturelle.34 مرفقةً بصورة عن إحدى بطاقات الهوية الوطنية للطفل المشارك أو لأحد والديه، وصورة عالية الجودة مع كل معلومات الاتصال به.

وقد حددت هيئة تنظيم الجائزة تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل، كآخر أجل لإرسال المشاركات، على أن يتم الإعلان عن ثلاثة فائزين بالجائزة الكبرى، يوم 08 مارس القادم، الذي سيصادف ذكرى ميلاد الأستاذ محمد العزوني، في حفل خاص بولاية ببرج بوعريريج، كما كشف المنظمون عن نشر القصص الثلاث الفائزة منفصلةً أو في كتاب جامع، مرفقةً برسومات شارحة وتوزع على نطاق واسع مع استفادة كلّ كاتب من نسبة 10% من قيمة المبيعات، وفق عقد مباشر مع دار النشر.

كما يستفيد الفائز من تعلم السياقة مجانا إذا بلغ السن القانونية، وإلا فسيذهب هذا الامتياز لشخص بالغ يختاره، بالإضافة إلى منح كل فائز من الفائزين الثلاثة مكتبة بيت ودورة تكوينية مجانية في الكتابة الأدبية، بالإضافة إلى درع كفاءة للتميّز الإبداعي.

مشاريع لترجمة إصدارات تاريخية حول الثورة التحريرية إلى اللغة الأمازيغية

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، يوم الإثنين، بالبيض، أن هيئته تعمل على مرافقة الباحثين والمؤرخين لتجسيد مشاريع لترجمة الشهادات والإصدارات التاريخية المتعلقة بالكفاح ضد المستعمر الفرنسي والثورة التحريرية المظفرة إلى اللغة الأمازيغية.

وأبرز السيد عصاد، على هامش لقائه بأعيان منطقة بوسمغون وممثلي جمعيات محلية تهتم بالتراث الثقافي الأمازيغي والتاريخي، أن المشروع الجاري تجسيده الذي يتضمن ترجمة خمس مذكرات تاريخية تحتوي على قراءات وتحاليل ووثائق وأرشيف من الذاكرة التاريخية ومسيرة مجاهدين وأحداث إبان الثورة التحريرية المجيدة، يندرج في إطار النشاطات المخلدة لستينية الاستقلال، تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وتحرص لجنة قراءة لتقييم النصوص المقترحة للنشر تضم مختصين وأكاديميين من المحافظة السامية للأمازيغية على الاهتمام بتشجيع ترجمة الإصدارات في تاريخ الجزائر وميادين علمية أخرى إلى اللغة الأمازيغية، من خلال توفير أدوات التعبير والمصطلحات والمفاهيم المتخصصة. وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ودور النشر، يضيف نفس المسؤول.

وستشكل منطقة بوسمغون (ولاية البيض) انطلاقة لمشروع علمي أكاديمي وتاريخي لجرد التراث السردي للأدب الأمازيغي في منطقة الجنوب الغربي بالمنطوق المحلي “تبلديت” أو “تشلحيت”، مثلما أعلن عنه إطارات من المحافظة السامية للأمازيغية خلال هذا اللقاء.

ويهدف المشروع إلى مساهمة سكان المنطقة في إثراء قاعدة للبيانات لـ “تشلحيت” مع تنظيم خرجات ميدانية يؤطرها باحثون لجرد وجمع معطيات هذا المنطوق اللغوي وأسماء المواقع الجغرافية وكل ما هو تراث أدبي شفوي بمنطقة القصور وواحة بوسمغون.

وتمحورت تدخلات ممثلي الجمعيات خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السلطات المحلية لدائرة بوسمغون حول ضرورة دعم الجهود المتعلقة بتسليط الضوء على الموروث الأمازيغي المادي واللامادي للمنطقة وحفظه من الزوال وتثمينه.

وتوج اللقاء بتأكيد المشاركين على تأسيس “قريبا” للمجلس العلمي للغة الأمازيغية بالمتغير المحلي ببلدية بوسمغون، ومن بين مهامه جمع المفردات لـ”تشلحيت” وإعادة الاعتبار لتراث المنطقة بالتنسيق مع مشايخ المنطقة لجمع التراث المادي واللامادي وبمتابعة من المحافظة السامية للغة الأمازيغية وإشراك الجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي والسياحي في تثمين التراث الأمازيغي للمنطقة.

ولدى لقائه بإطارات من مديرية التربية بمدرسة “عائشة أم المؤمنين” ببلدية بوسمغون، أشار سي الهاشمي عصاد، الذي تعهد بتدعيم هذه المدرسة بمقررات بمحتوى رقمي للغة الأمازيغية، إلى اقتراح المحافظة السامية للأمازيغية لتنظيم يوم تقييمي بمشاركة مختلف مديريات التربية عبر الوطن حول اللغة الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات دائرة بوسمغون رفقة الأسرة الثورية ووفد المحافظة السامية للأمازيغية قامت اليوم بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 عقب مراسم رفع العلم الوطني بمقبرة الشهداء وحضور الدخول التكويني بمركز التكوين المهني والتمهين “حمو جابولي” ببوسمغون.

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الحبس النافذ لـ7 متهمين في قضايا المضاربة بتيزي وزو

فروجة. م

ادانت محكمة تيزي وزو 7 متورطين قي قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بعقوبة الحبس النافذ وهذا بعد ان تمت متابعتهم بهذا الجرم الذي يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة 30 سنة والسجن المؤبد اذا ما ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منتظمة.

المتهمون “ب،م” “م،م،أ”، “س،ع”، “م،ف” إلى جانب كل من المتهمين “ب،أ”، “ب،ع”، “ب،م” قد سبق وان تمت متابعتهم عن طريق اجراءات المثول الفوري بهذه التهمة، ليتم اصدار احكام قضت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و2.000.000 دج غرامة نافذة ضد اربعة متهمين و12 سنة حبسا نافذا و5.000.000 غرامة نافذة ضد ثلاثة متهمين مع اصدار أمر بالقبض ضدهم.

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حجز حليب أكياس يباع بـ35 دج بسور الغزلان في البويرة

فاطمة عكوش

تمكنت الثلاثاء المفتشية الإقليمية للتجارة بسور الغزلان بولاية البويرة من حجز كمية هامة من حليب الأكياس كان صاحبه يبيعه بسعر 35 دج للكيس الواحد. وجاءت العملية في إطار تكثيف الرقابة على مستوى محلات بيع مادة حليب الأكياس المدعم، حيث قام أمس أعوان الرقابة بمعاينة أحد التجار لقيامه بتسويق مادة حليب الأكياس المدعم بسعر مخالف للسعر المقنن، حيث وصل السعر إلى 35 دج، وتم مباشرة حجز الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

كما تم حجز كمية الحليب وتحويلها إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسور الغزلان .

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انتشال جثة من حوض مائي بخنشلة

ق. م

انتشلت الثلاثاء، فرقة التدخل، في الأماكن الوعرة، بالوحدة الرئيسية، للحماية المدنية، بخنشلة جثة اربعيني، من داخل حوض مائي، بمنطقة بونقار جنوب الولاية، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى سعدي امعمر، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا، في ظروف الحادث المأسوي، لتحديد أسبابه.

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مهرجان وطني للزربية شهر مارس القادم..

ط. مامن

أعلن، الثلاثاء، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية خنشلة، عن ترسيم مهرجان وطني للزربية، تعمل مصالحه على ترسيمه، خلال شهر مارس القادم، وجاء هذا أثناء معاينته مشروع إنجاز وتحضير مركز دمغ السجاد، وقد عاين بالمناسبة وزير السياحة والصناعة التقليدية، عند بداية زيارته المحطة المناخية، ببلدية شليا، التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاق أشغالها، بعد أن خصص لها مبلغ 241 مليون دينار، حيث دعا الوزير إلى احترام آجال الإنجاز، والعمل ميدانيا بفرق المناوبة، 3/8، دون توقف ربحا للوقت خاصة قبل حلول الشتاء، وهذا كون المشروع استراتيجي، يروج مستقبلا للسياحة بالجزائر عامة، قبل أن يتنقل إلى المحطة الحموية بحمام لكنيف، ومعاينة أشغال مشروع تأهيل وترميم الحمام البخاري، الذي استفاد من مبلغ 51 مليون دينار، وبمدة إنجاز لا تزيد عن 07 أشهر، داعيا الجميع إلى استغلال هذه المرافق السياحية، الوحيدة بالجزائر، وجعلها مكسبا اقتصاديا ثانيا كبديل للتنمية الاقتصادية، من خلال استقطاب السياح.

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حجز نصف قنطار من لحوم الحمير بوهران

ق. ج

حجزت مصالح الرقابة مؤخرا، أكثر من نصف قنطار من لحوم الحمير بإحدى القصابات بوهران، بالاضافة إلى كميات هائلة من اللحوم الفاسدة، وتأتي هذه العملية أياما فقط بعد حجز مصالح الأمن بسيدي بلعباس حوالي 6 قناطير من لحوم الحمير على متن شاحنة كانت قادمة من وهران، وبعد أسابيع من اكتشاف مذبح سري بمرسى الكبير بوهران متخصص في ذبح الحمير.

توالي عمليات حجز لحوم الحمير بوهران على وجه الخصوص، يبرره البعض بالارتفاع الفاحش لأسعار اللحوم الحمراء، الأمر الذي استغله بعض الجزارين لبيع لحوم الحمير والتي غالبا ما يتم فرمها وتوزيعها على محلات الشواء و”الفاست فود”، حتى لا ينكشف أمرها، كما أن بعض الجزارين بالأسواق الفوضوية، عمدوا هم كذلك إلى بيع لحوم الحمير، بأثمان منخفضة الأمر الذي يضمن الإقبال الكبير عليها.

وأفاد بيان لخلية الاتصال التابعة للأمن الولائي بوهران نهار أمس الثلاثاء، أن مصالح الشرطة للأمن الحضري حي الصباح التابعة لأمن الدائرة بالتنسيق مع ممثلي الرقابة وطبيب بيطري، تمكنت على اثر عملية مداهمة لأحد محلات القصابة بحجز لحوم فاسدة من بينها لحوم حمير، كانت مخبأة داخل ثلاجة بالمحل، إلى جانب استعمال مواد خاصة بحفظ الجثث، أين تم توجيه له تهمة تكوين جماعة أشرار، مخادعة المستهلك من حيث الصحة وسلامة المنتج، وضع مواد استهلاكية تالفة ذات مصدر حيواني موجه للمستهلك، إلزامية أمن المنتجات الاستهلاكية، الغش والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، الزامية النظافة والنظافة الصحية، تعريض السلامة الصحية للمستهلك المعنوي للخطر، استعمال مادة كميائية مضرة بالصحة العمومية، انعدام الشروط الصحية لحفظ المنتجات ذات الطابع الاستهلاكي.

العملية أسفرت عن توقيف 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و26 سنة، وحجز 52 كلغ من لحوم الحمير، وحجز 438 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج-صدور دجاج) فاسدة، وحجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة كذلك، و6 كلغ من اللحوم البيضاء المفرومة الفاسدة، و10كلغ من أحشاء دجاج فاسدة، و6 كلغ من اللحوم الحمراء المفرومة فاسدة، و17كلغ و300غرام من بودرة حفظ اللحوم من التعفن الخاصة بـ(حفظ الجثث). بالإضافة إلى حجز ختم خاص بالبيطري يستعمل لوسم اللحوم لغرض تمويه مصالح الرقابة، وحجز 15 مليون سنتيم من عائدات نشاطهم غير الشرعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالفين سيحالون بموجبها أمام العدالة.

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شجار بين شقيقتين ينتهي بجريمة قتل في تيزي وزو

فروجة. م

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، نهار الثلاثاء، قضية جناية القتل العمدي وجنحة عدم تبليغ السلطات بوقوع جناية والتي راحت ضحيتها المدعوة “ب. أ. ل” أم لأربعة أطفال قصر، بعد سقوطها من شرفة المنزل بمشطراس، لتفارق الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها البليغة بتاريخ 1 سبتمبر 2020. قضية الحال كانت في البداية مجرد تحقيق في قضية وفاة مشكوك فيها، حيث أسفرت التحريات وقتها عن عدم تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الضحية، ليعرض بعدها الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان، الذي شك في الحادثة وطالب بالتحقيق مجددا في أكتوبر 2021 مع توسيع دائرة التحقيقات إلى جميع أفراد عائلة الضحية، وأفراد عائلة زوجها.

الاستجوابات كشفت المستور في القضية بعد تصريحات أخت الضحية “ب، أ، ح” المتهمة الرئيسية في قضية الحال، التي تناولت سيرة أختها المتوفاة، التي كانت تعيش مع أختها وأمها لمدة سنوات بعدما غادرت بيت الزوجية رفقة أولادها، بسبب أزمة السكن وعدة مشاكل مع زوجها وذويه، حيث صرحت المتهمة بأنها تعرف جميع أسرار شقيقتها وأن هذه الأخيرة كانت على علاقة بأحد الأشخاص نتج عنه حمل الضحية، كما أن “صديق” شقيقتها كان يزورها في منزلها وكانت تعلم بوجوده في المنزل، وأنه كان يحضر بعلمهم، مضيفة أن شقيقتها المتوفاة كانت في خلاف مع زوجها الذي كان يضربها دائما ولا يهتم بأولاده.

ورغم تصريحاتها المسيئة للضحية، إلا أن المتهمة أنكرت ارتكابها الجريمة، وقالت إنها ساعة الواقعة، كانت في حديقة المنزل عندما سمعت صراخ والدتها وعندما وصلت علمت بسقوط شقيقتها من الشرفة، حيث سارعت والدتها وشقيقاتها الأخريات إليها وسط جمع من سكان المنطقة الذي تجمعوا حولها وقاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث رافقها الجميع إلا هي بناء على طلب والدتها، وذلك من أجل حراسة المنزل، الذي كان يتواجد به رجال الدرك وعدد من سكان المنطقة.

أما والدة الضحية وهي المتهمة الثانية في القضية، فقد صرحت بأنها في تاريخ الوقائع دخلت إلى المنزل ووجدت الضحية تتحدث في الهاتف ولكنها لا تعرف محتوى تلك المكالمة، وبعد لحظات شاهدتها تجري في اتجاه الشرفة من أجل إنقاذ ابنها الذي كاد أن يسقط، ولكن بعد إنقاذها لابنها سقطت هي من الشرفة، لتبدأ بالصراخ أين سمعتها بناتها وركضن نحو الضحية، باستثناء المتهمة الرئيسية التي كانت في الحديقة، والتي وصلت بعد الحادثة.

التماس المؤبد لشقيقة الضحية

لكن استجواب زوج الضحية غير مجريات التحقيق، أين صرح لقاضي التحقيق بأن ابنيه أخبرا جدتهما أنهما شهدا مجريات الحادثة، حيث قامت خالتهما بإلقاء والدتهما من شرفة المنزل، مضيفين أنهما قد تلقيا تهديدا من جدتهما لأمهما في حال إخبار أي أحد بما جرى، ولهذا تكتما على الأمر. واستدعى قاضي التحقيق الطفلين، فصرحا بأنه حدثت مشاجرة بين أمهما وخالتهما فقامت هذه الأخيرة برميها من الشرفة، وبعدها سحبت شريحة هاتفها النقال الذي اختفى ولم يتم العثور عليه إلى حد الآن. أما المتهمتان في قضية الحال وحتى الشهود فقد تناقضوا في تصريحاتهم خاصة أفراد عائلة الضحية الذين حاولوا إبعاد التهمة عن المتهمة الرئيسية، بالتصريح أنها لم تكن في مسرح الجريمة وأنها وصلت إلى المكان بعد وقوعها، وأنها ليست على خلاف مع الضحية.

ورافع محامي الطرف المدني، مشيرا إلى محاولة المتهمة تشويه صورة أختها بسيناريو حملها والذي أكد تقرير الطب الشرعي عدم صحته، كما أنها لم ترافق أختها إلى المستشفى خوفا من كشف فعلتها خاصة أنها لم تمت في عين المكان، ثم هربت إلى عند صديقتها خوفا من أن تكشف الضحية ما حصل، ولكن بعد وفاتها عادت لحضور الجنازة وغادرت مجددا المنزل لمدة شهر، كما أن المعنية لم تمتثل لاستدعاءات التحقيق وأما روايتها عن علاقة أختها بشخص كان يزورها في المنزل بمعرفة أفراد العائلة، فقد أنكر الجميع المسألة وأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا هذا الشخص في المنزل ولم يعرفوا بوجوده، حسب الدفاع.

وصرح النائب العام أن الوقائع خطيرة جدا وأن هناك عدة جوانب لم يتم التوصل إلى حقائق فيها، ولكن ما هو أكيد أن شهادة الأطفال كشفت عن الوقائع الحقيقية للقضية التي راحت ضحيتها والدتهم، عكس المتهمتين وحتى الشهود الذين تناقضوا في تصريحاتهم، ليلتمس عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمة الرئيسية في القضية مع تفويض الآمر للمحكمة بخصوص المتهمة الثانية وهي والدة الضحية.

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مواطنون يٌفشلون عملية اختطاف موظفة بخنشلة

طارق. م

كلّل تدخل مجموعة من مواطني، مدينة خنشلة، الإثنين، بإفشال محاولة الاعتداء على موظفة، واختطافها تحت طائلة التهديد بالقتل، مباشرة بعد نزولها من حافلة، قادمة من مدينة اولاد رشاش، من أجل العمل في عاصمة الولاية، وقد تدخل المواطنون، فور استنجاد الضحية وهي أم لطفل، بالصراخ، ليتم توقيف ثلاثة أشخاص، في حين فر رابعهم، حيث أوقف المواطنون مشتبها به كان على متن سيارة بلوحة ترقيم أجنبية، في حين أوقفت الشرطة اثنين على متن دراجة نارية، أشهرا السلاح الأبيض في وجه الضحية.

أبطال الواقعة هم مواطنون، شدّهم صوت سيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها، كانت تصرخ وتطلب النجدة، فقرروا إنقاذها من أيدي شابين كانا مسلحين بخنجرين ويحاولان جرّ الفتاة إلى سيارة حاول سائقها مساعدتهما، فقبضوا عليه وتمكن صاحبا الدراجة النارية من الفرار، وكانت الضحية قد نزلت للتو، من الحافلة القادمة من أولاد رشاش متوجهة إلى مقر عملها، أين تعرضت عند نزولها، إلى الاعتداء والتهديد، وخطف حقيبتها وأخذ هاتفها النقال وابتزازها بأغراضها كي تتبعهم، قبل تهديدها بالسلاح الأبيض لاقتيادها إلى السيارة، ولكنها قابلت الأمر بالصراخ، ما جعل مجموعة من المواطنين تهب نحوها بسرعة، ويمسكون بسائق السيارة التي تحمل ترقيما أجنبيا، بينما تمكن مرافقه من الفرار، كما هرب المعتديان عبر دراجتهما النارية، ليتم الاستنجاد بمصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان، وأوقفت راكبي الدراجة، وبقي رابع المشتبه بهم في حالة فرار، وتمت إحالتهم على التحقيق، بعد ترسيم الضحية لشكوى في نفس ساعة الاعتداء عليها، ليتم تحرير ملـف جزائي، ضـد المشتبـه فيهم، بموضوع جناية تكوين جماعة أشرار، لغرض الإعداد لارتكاب جناية الخطف والسرقة، بظرفي التعدد واستحضار مركبتين، ذات محركين لتيسير فعلتهم وتسهيل هروبهم، مع وضع للسير مركبة ذات محرك مزود، بلوحة ترقيم غير مطابقة، في انتظار إحالتهم لاحقا، أمام القضاء، في حادثة أثارت الرأي العام، وأثلج توقيفهم صدور الساكنة.

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وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادثي مرور بتبسة

ب. دريد

اهتزت نهار الثلاثاء بلدية بوخضرة، التي تبعد عن عاصمة ولاية تبسة بـ45 كيلومترا شمالا، على وقع حادث مرور أليم، تسبب في وفاة شخصين في عين المكان تتراوح أعمارهما ما بين 50 و60 سنة، الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم82، حيث وقع اصطدام بين سيارة سياحية من نوع سامبول وشاحنة، أدى إلى وفاة شخصين، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهم، الى مستشفى الشيخ هوام، تزامنا مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، وفي سياق متصل بحوادث السير، عرف الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين بلديتي بكارية وعاصمة الولاية نهار أمس، حادث مرور مميت، حيث سقطت سيارة بواد جاف، أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر 63 سنة، تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بتبسة.