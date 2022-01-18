أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022

سرقة 200 مليون ومجوهرات، إنقاذ 10 أشخاص من الموت

ترصدتها بمدخل الميناء

كاميرات المراقبة تطيح بعصابة إعتدت على مغتربة

مريم.ز

تابعت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، الثلاثاء، أربعة أشخاص بتهمة السرقة بتوفر ظرف التعدد، واعتداء طال مغتربة وقعت ضحية لهم، بعد ترصدها لسرقة أغراض ثمينة كانت بحوزتها أثناء مغادرتها الميناء عبر سيارتها باتجاه مسكنها بوسط العاصمة، قبل أن تفضحهم كاميرات المراقبة بالمكان.

وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 24 ديسمبر الفارط، خلال استعداد الضحية وتعلق الأمر بشابة مغتربة لتسوية إجراءات مغادرة الميناء خلال عودتها لأرض الوطن قادمة من فرنسا، لتتفاجأ باقتحام مركبتها التي ركنتها بالقرب من المدخل الخاص بالمسافرين من طرف أشخاص غرباء، الذين قاموا بفتح سيارتها وسرقة محفظتها اليدوية والاستيلاء على محتوياتها بما فيها وثائقها الشخصية وجواز سفرها.

وصرحت الضحية أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة أمس، أن حقيبتها كان بداخلها مبلغ مالي فاق 200 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ آخر بالعملة الصعبة قيمته 7 آلاف أورو، وكذا مفاتيح سيارتها، ومجوهرات بقيمة 75 مليون سنتيم، وهاتفين نقالين، و3 ساعات من النوع الفاخر إلى جانب وثائقها الخاصة وجواز سفرها .

وتمكنت عناصر الأمن بعد تحريات مكثفة من توقيف مشتبه فيه، رصدته كاميرات المراقبة كانت منصبة بمكان الحادثة، حيث كشف الأخير خلال استجوابه بمركز الشرطة عن هوية بقية المتهمين الذين لايزالون في حالة فرار.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه يعمل كسائق أجرة، قبل أن يتصل به المتهمون من أجل نقلهم نحو الميناء، وفند أي علاقة تربطه بهم، وأمام ما سلف ذكره من وقائع، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق الجميع.

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سرقة 200 مليون ومجوهرات من سيارة بباتنة

ط.ح

أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مروانة بولاية باتنة، ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 24 و41 سنة، لقيامهم بعملية سرقة استهدفت مبلغ 200 مليون من داخل سيارة، مستغلين ركنها من طرف صاحبها في الشارع، بعد رصده ومتابعته.

وأكدت مصالح الشرطة أن جميع المتورطين هم من أصحاب السوابق العدلية، ما مكن من التعرف عليهم وتوقيفهم في ظرف قياسي. من جهة أخرى تعرض مسكن مواطنة ببلدية نقاوس لعملية اقتحام وسرقة، طالت كمية من المصوغات، خلال غيابها عن البيت، فاستولى المجهولون على ثلاث سلاسل، وأربعة أزواج من الأقراط، وسوار يدوي، خاتم، وسلسلة من مادة الجوهر ومبلغ مالي يفوق 22 مليون سنتيم. وأفضت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة لتوقيف 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، بينهم مسبوقون قضائيا، تم تأكيد تورطهم في السطو على منزل الضحية.

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الجزائر في صالون روسيا للسياحة

تشارك الجزائر في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بروسيا “ميت موسكو” الذي سينظم من 15 إلى 17 مارس المقبل، بهدف ترويج وجهتها السياحية والتعريف بالمقومات والموروث المادي واللامادي، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح البيان أنه على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة وأسفار ومتعاملين سياحيين إرسال طلب المشاركة مرفق ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها في هذا الإطار قصد دراستها في أجل لا يتعدى 25 يناير الحالي.

ويهدف إلى إرسال المتعاملين السياحيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الصالون، البطاقة التقنية للمنتوجات والعروض إلى “انتقاء أحسن العروض التي تتماشى مع السوق السياحية الروسية”، حسب نفس المصدر.

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دليل الإنارة العمومية الشمسية

ستصدر محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية “في غضون الأيام القليلة القادمة” دليلا مرجعيا خاصا بالإنارة العمومية الشمسية لفائدة الجماعات المحلية بالجزائر حسب ما علم الثلاثاء من مدير النجاعة الطاقوية مراد إسياخم بذات المحافظة خلال يوم إعلامي تحسيسي حول الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية احتضنه المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي.

وأوضح إسياخم أن هذا الدليل المرجعي يعد الأول من نوعه الذي تصدره محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والذي تم إعداده بالتنسيق مع عدة وزارات.

ويتضمن هذا الدليل الذي سيتم إصداره وتوزيعه على جميع بلديات الوطن مع إمكانية تحميله إلكترونيا من موقع المحافظة “نظرة شاملة حول الإنارة العمومية الشمسية في العالم وكيفية الاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال من أجل تطبيقها في الجزائر” وفقا لذات المتدخل.

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القبض على عصابة بثت الرعب بأحياء بجاية

توفيق. ب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين خطيرين في حالة متقدمة من السكر.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل عدة اتصالات للتبليغ عن وجود عصابة يشكلون خطر على الساكنة، وعلى الفور انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان وتم السيطرة على الوضع بتوقيف مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهما بين 24 و26 سنة القاطنين بمدينة بجاية كانا في حالة سكر متقدمة، حاملين أسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين كبيرة الحجم، الذين أبدوا مقاومة شديدة ولولا فطنة واحترافية أفراد الشرطة لآلت الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، من خلال التدخل تم حجز سكينين من الحجم الكبير واقتيادهما إلى مركز الشرطة للتحقيق في شان القضية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية إنشاء عصابة الأحياء والمعاقب عليها بالمادة 21 من الأمر 20/03 المؤرخ في 30/08/2020 المتعلق بالوقاية من عصابة الأحياء ومكافحتها، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وتم إحالة الملف على إجراءات المثول الفوري، حيث تم الحكم عليهما بعام حبس نافذ و50.000 دج غرامة مع أمر إيداع.

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إنقاذ 10 أشخاص من الموت اختناقا بالمدية

س. ع

تم إنقاذ عشرة أشخاص من الموت اختناقا بأحادي أكسيد الكربون، في ظرف 24 ساعة، خلال تدخلين منفصلين تم تنفيذهما من طرف أعوان الحماية المدنية ببلديتي المدية والبرواقية، وفق ما علم الأحد لدى المديرية الولائية لهذه الهيئة الأمنية.

وأفاد المصدر بإنقاذ أربعة أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 3 و34 عاما، مساء السبت، خلال تدخل للحماية المدنية بحي “مرج- شكير”، مرجعا سبب هذا التسمم بأحادي أكسيد الكربون إلى استخدام موقد غاز البوتان (طابونة) داخل الحمام. وتم إنعاش الضحايا بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى “محمد بوضياف” لتلقي العلاج المناسب.

كما قام أعوان الحماية المدنية بإسعاف ستة أشخاص آخرين بالبرواقية من بينهم فردان عثر عليهما فاقدين للوعي، إثر تدخل على مستوى شقة بحي “800 مسكن”، وفق نفس المصدر الذي أشار إلى انه تم نقل الضحايا على الفور إلى مستشفى “بن يوسف بن خدة” من أجل تلقي العلاج الضروري. وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من موت محقق جراء استنشاق أحادي أكسيد

الكربون بالولاية، بعد تسجيل هذه الحالات الأخيرة، إلى ما لا يقل عن 18 شخصا منذ بداية الشهر الجاري، منهم سبعة أشخاص تم إسعافهم على مستوى أحياء “مرج -شكير” و”بزيوش” بعاصمة الولاية. فيما تم تسجيل حالة أخرى في بلدية مجبور ( جنوب المدية).

وحسب الأرقام المقدمة من طرف مديرية الحماية المدنية، تم إنقاذ ما لا يقل عن 165 شخص خلال عام 2021 و189 شخص عام 2020 من الموت اختناقا بأحادي أكسيد الكربون، في الوقت الذي تم فيه تسجيل خمسة وفيات خلال العامين الماضيين.

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حجز أزيد من 10 قناطير شمة بالبويرة

رحاب شاوش

حجز عناصر الأمن الخارجي ببلدية عمر محطة بالبويرة، أزيد من 10 قناطير من مادة التبغ للترشيق المعروفة باسم “الشمة”، وهي العملية التي تمت بناء على معلومات وردت إلى الفرقة عن عبور شاحنة معبأة بكمية معتبرة من مادة التبغ للترشيق، قادمة من ولاية سطيف باتجاه ولاية تيزي وزو، وبناء على هذا وفي إطار حماية المستهلك من شتى أشكال الغش والتدليس مع السعي لردع المخالفين وكبح عمليات التقليد التي باتت تشكل خطرا على المستهلك، تدخلت العناصر السالفة الذكر وتمكنت من توقيف الشاحنة المعنية عند نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 5، أين تم توقيف الشاحنة التي كان على متنها المشتبه فيه البالغ من العمر 23 عاما، وإخضاع الشاحنة لعملية المراقبة والتفتيش التي بينت أنها معبأة داخل 35 كيسا من مادة التبغ التي يصل وزنها إلى 10 قناطير و255 كلغ من مادة الشمة، كانت مموهة بأكياس من مادة نجارة الخشب ولوازم تربية الدواجن، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيه أرسل إلى الجهات القضائية المختصة فيما تتواصل التحقيقات في القضية.

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توقيف شبكة مختصة في بيع المشروبات الكحولية بزرالدة

راضية. م

تمكنت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة، من تفكيك شبكة مختصة في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص وحجز 3928 قارورة خمر من مختلف الأحجام والأنواع مع استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ380400 دينار المتأتية من عائدات البيع غير الشرعي من طرف المتورطين الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم الخمور المحجوزة إلى أملاك الدولة.

واستنادا إلى المعلومات التي أوردت الخبر، فإن العملية التي تدخل ضمن مخطط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، والرامي إلى محاربة التجارة غير الشرعية للمشروبات الكحولية وحماية الصحة العمومية وقمع الغش، وصلت سرية أمن الطرقات، بناء على معلومات تحصلت عليها بوجود شبكة تمتهن نقل المشروبات الكحولية والمتاجرة غير الشرعية بها حيث تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف عدة مركبات وتفتيشها، حيث أسفرت العمليات الثلاث عن توقيف الشاحنة الأولى وعلى متنها 1236 قارورة خمر واسترجاع مبلغ مالي قدره 171000 دينار مع توقيف شخصين، أما العملية الثانية، فقد مكنت من توقيف شاحنة ثانية من نوع تويوتا وحجز بها 1200 قارورة مع توقيف شخصين لعدم امتلاكهما السجل التجاري كما تم استرجاع 125000 دينار، أما العملية الأخيرة، فقد مكنت من توقيف مركبة سياحية وتوقيف شخصين على متنها للأسباب السابقة وحجز 492 قارورة خمر، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي قدره 84400 دينار.