أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 18 ماي 2021

ظهور قنديل سام، مقتل عامل بعنابة

3700 شكوى عبر تطبيق النيابة الإلكترونية

كشف مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل موجاج مصطفى عن تسجيل أكثر من 3700 شكوى عبر تطبيق النيابة الإلكترونية منذ إطلاقها نهاية سنة 2020 وإلى يومنا هذا.

وشرح ذات المتحدث بأن وتيرة البوابة الرقمية مقبولة وتتميز بتفاعلية عالية من حيث الردود والإجابة عن الشكاوى المطروحة من قبل المواطنين، كما أنها سهلت من عمل مرفق العدالة ومن الإجابة عن انشغالات المتقاضين حسب أهميتها ونوعية القضايا المطروحة، فضلا عن تلقيهم التوجيهات القانونية اللازمة.

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أفلانيون يخونون القسم في التشريعيات

كثيرا ما يتغنى مناضلو جبهة التحرير الوطني بحزبهم العتيد والذي رفضوا وضعه في المتحف، غير أن التشريعيات القادمة فضحت العديد منهم، وهم يفرون فرادى وجماعات نحو القوائم الحرة بولاية باتنة، بعد ظهور نسخ مكررة في كل الاتجاهات وبشتى التسميات، الغريب أن العديد من هؤلاء مارسوا مهاما قيادية وحصلوا على مناصب رفيعة لم يكونوا ليحلموا بها لولا برنوس الأفلان حسب النظام كما كانوا يقولون. إذ لا يبرر الهجرة الجماعية من الحزب سوى الرغبة في تحصيل المنصب النيابي ومزاياه الكثيرة، لدرجة أن العديد تساءل عن كيفية الوثوق في مترشحين خانوا في أول سانحة قسم جبهة التحرير أعطيناك عهدا؟ لكن حبل الكذب قصير على حد تعبير المواطنين.

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قوجيل يتحادث مع نظيره الإيراني

تلقى رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، تم خلاله استعراض العلاقات البرلمانية التي تربط هيئتي البلدين ومستجدات الأوضاع في فلسطين التي تشهد في الأيام الأخيرة “عدوانا همجيا من قبل الكيان الصهيوني”.

واستعرض رئيسا المجلسين راهن العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، كما جددا إرادتهما على تطويرها وتكثيف سنة التنسيق والتشاور وتبادل الوفود البرلمانية في إطار مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، ومن ثم مرافقة مساعي رئيسي البلدين السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ونظيره الإيراني حسن روحاني، للرفع من حجم التبادل الثنائي في شتى الميادين.

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ظهور قنديل سام بضواحي ميناء جن جن

حذرت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية جيجل، الثلاثاء، المواطنين من ظهور قنديل سام يعرف باسم المحارب البرتغالي بضواحي ميناء جن جن.

وأوضحت المديرية في بيان أنه تم رصد أعداد معتبرة من قنديل المحارب البرتغالي بضواحي ميناء جن جن”، لذا “وجب على المواطنين التحلي بالحيطة والحذر”.

وأضاف البيان أن اتجاه الرياح الغربية قد يساعد هذا القنديل للوصول إلى شواطئ بلديتي القنار نشفي وسيدي عبد العزيز.

وأكدت المديرية أن أولى الأعراض التي تصيب من يلمس هذه القناديل أومن يلدغ من طرفها تتمثل في “فقدان الوعي أو الإصابة بالحمى الشديدة وآلام في الصدر والبطن وتشنجات عضلية وتقيؤ”.

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لجأت إلى الأقارب هربا من ضغوط دراسية

المختفية “كوثر” تعود إلى عائلتها بسكيكدة

زبيدة بودماغ

عانت عائلة الفتاة كوثر، صاحبة الـ 16 سنة من العمر، التي تقطن بمنطقة سيدي منصور ببلدية الزيتونة بأعالي مصيف القل بولاية سكيكدة، ساعات من القلق، عقب اختفاء ابنتهم عن الأنظار صباح يوم الأحد. وبحسب تصريح أحد أقاربها لـ “الشروق”، فإن الفتاة خرجت على الساعة السادسة صباحا مغتنمة نوم جميع أفراد العائلة، الذين استيقظوا فلم يجدوها، فبحثوا عنها في كل مكان ليقوموا بنشر صورها على صفحات الفايسبوك، وتقدموا ببلاغ لمصالح الأمن، ومع هذا لا أثر للفتاة طوال يوم كامل وسط قلق كبير من والدها العامل بالبلدية الذي غاب عن عمله ليبحث عنها عند الأقارب والمعارف وحتى في الغابات المجاورة يومي الأحد والاثنين.

وحسب محدثنا، فإن الفتاة تركت مقاعد الدراسة منذ سنوات، ولكن عائلتها أصرت على أن تكمل دراستها بالمراسلة، وكانت كلما اقترب امتحان تنتابها حالات قلق وهيستريا، ولم يفلح الأهل والنفسانيون ولا الرقاة في معالجتها، وكانت مقبلة أمس الثلاثاء على امتحان السنة الرابعة متوسط بالمراسلة، وهذا ما جعلها تغادر المنزل وتتوجه عند سيدة من أقارب خالتها تقطن بحي الممرات بمدينة سكيكدة، حيث سبق وأن زارتها مع خالتها لتقرر الذهاب إليها حتى لا يعرف أهلها مكانها، زاعمة علم أهلها بمكانها، لكن تشاء الصدف أن تعرف هذه السيدة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي باختفائها دون علم أهلها، لتقرر مساء الاثنين الاتصال بهم وتعود الفتاة إلى أحضان عائلتها بعد يومين من الغياب وسط فرحة لا توصف من والديها وإخوتها وسكان منطقتها طوال مساء الاثنين.

وقد شاركت نهار أمس الثلاثاء في امتحانات السنة الرابعة متوسط بمركز الامتحان قويسم عبد الحق بالقل، وبمعنويات مرتفعة جدا على أمل النجاح وإسعاد أسرتها تعويضا عن ساعات الرعب التي عاشوها.

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مختص ينفي وجود أعراض خطيرة لعقار “سينوفارم”

توسيع التلقيح ضد كورونا إلى فئة عمرية جديدة

ب. يعقوب

تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و55 سنة مع الحفاظ على وتيرة تلقيح الأشخاص البالغين 69 عاما كونهم الفئات الأكثر استهدافا بالفيروس بسبب الأمراض المزمنة التي يحملها العديد منهم.

شرعت المؤسسات الصحية في ولاية وهران، الثلاثاء، في إخضاع الفئة الجديدة ما بين 50 و55 عاما لعملية التلقيح ضد كوفيد 19، بعد استئناف حملة التطعيم من جديد بعد انقطاع لم يدم طويلا على خلفية تأخر وصول دفعات من اللقاحات المعتمدة في الجزائر، إذ استلمت وهران حصة 1720 جرعة إضافية من اللقاح الروسي سبوتنيك، وهي الحصة نفسها التي استلمتها وهران من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وقال منسق لجنة رصد وباء كورونا في وهران الدكتور يوسف بخاري، إن عملية التلقيح تتم الآن وفق المخطط الذي سطرت لأجله عبر 38 مؤسسة صحية في عاصمة الغرب الجزائري، وإن المصالح الصحية بدأت في تمكين الفئة العمرية بين 50 و55 سنة من اللقاح لتسريع وتيرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، سعيا لاكتساب للمناعة الجماعية التي تنشدها الجزائر في غضون الشهور القادمة بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من الساكنة.

أما بخصوص ما راج بشأن الأعراض الجانبية في أخذ لقاحات سينوفارم الصيني، أكد الدكتور بخاري أن كافة المؤسسات الصحية التي تشتغل على تلقيح المواطنين، لم تسجل أي تعقيد صحي، وأن ما تم تسجيله يمثل أعراضا طفيفة جدا، وهي أعراض تعرفها جميع عمليات التلقيح العادية، موضحا أن من بين الأعراض التي قد يخلفها هذا اللقاح المضاد لكوفيد-19، وجع في الرأس، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وحالة عياء، مفيدا بأن هذه الأعراض تزول في ظرف 24 أو 48 ساعة.

وتابع بخاري قائلا، إن كل الدول تتهافت للحصول على حصص إضافية من اللقاحات، لكن قليلة هي البلدان التي توصلت بها في الوقت الحالي، معتبرا أن الجزائر محظوظة في الاستفادة من دفعات إضافية من اللقاحات الصينية والبريطانية والروسية، في ظل الموجات الجديدة التي تعرفها بعض الدول المصنعة للقاحات. وطبقا لما أورده المتحدث، فإن حملة التلقيح تتم بطريقة تدريجية وسيستفيد منها جميع المواطنين الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

في هذا الصدد، أكد بخاري أن الجزائر تسعى إلى ضمان الحماية للفئات الهشة، والتحكم في انتشار العدوى الوبائية، مبرزا أنه بعد استهداف الفئات الموجودة في الصفوف الأمامية والفئات بين 55 و60 سنة واستهداف الفئة الجديدة أقل من 55 عاما، يرتقب أن يتم تطعيم فئات أصغر سنا في الأسابيع القريبة، ويرى المتحدث بأنه من المرتقب أن تنجح الجزائر في الأسابيع المقبلة في تطعيم الأشخاص البالغين 45 عاما لتحقيق أهم الأهداف التي راهنت عليها الجزائر في إطار الحملة الوطنية، وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة الوبائية.

ودعت الأطر الصحية، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا البرنامج بهدف تحقيق المناعة الجماعية، كما شددت على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالجزائر.

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صححت بطاقة عقارية على أساس وثيقة مسح الأراضي المعتمدة

البراءة لموظفة بالمحافظة العقارية من تهم تزوير وثائق قطعة أرضية بالبويرة

أحسن حراش

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، الثلاثاء، المدعوة “هـ.راضية”، وهي موظفة بالمحافظة العقارية لدائرة سور الغزلان، من تهم جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة إتلاف وثائق إدارية التي توبعت بها في قضية متعلقة بقطعة أرضية تم تصحيح بطاقتها العقارية من أرض غابية وزراعية إلى أرض صالحة للبناء مع إتلاف البطاقة الأولى، استنادا إلى الوثيقة الرسمية المعتمدة والمستخرجة من مصالح مديرية مسح الأراضي.

وتعود تفاصيل أول قضية عالجتها محكمة الجنايات في دورتها العادية الثانية بمجلس قضاء البويرة، حسب ما جاء في مقرر الإحالة، إلى سنة 2019 على إثر شكوى وردت للضبطية القضائية مفادها وجود أشخاص يقومون بقطع الأشجار على مستوى قرية لكحل ببلدية برج اخريص، ويستغلون المساحات الأرضية في البناء، لتتنقل الأخيرة رفقة مصالح الغابات قصد المعاينة ومعرفة طبيعة القطعة الأرضية، حيث تبين بأن الأخيرة المرقمة بعدد 339 المقدرة مساحتها بحوالي 3 هكتارات قد اقتناها المتهم الثاني في القضية المدعو “ب.ي” عن طريق عقد بيع لدى موثق بما يقارب 4 ملايير على أساس أنها قطعة صالحة للبناء وإنجاز عليها مشروع ملبنة، غير أن مصالح الغابات أكدت بأنها قطعة خاصة تدخل ضمن الغطاء الغابي منذ سنة 78، لتشرع مصالح الضبطية القضائية في تحقيقاتها حول القضية، أين تنقلت إلى المحافظة العقارية لدائرة سور الغزلان قصد معاينة البطاقة العقارية للقطعة الترابية محل الشكوى.

وتبين هناك بأن الموظفة المتهمة في القضية قامت بتصحيح طبيعة الأرض على البطاقة العقارية من أرض غابية وزراعية إلى أرض صالحة للبناء، ثم قامت بتمزيق والتخلص من البطاقة الأصلية والأولى، معتمدة في تصحيح خطئها على الوثيقة “T10” الصادرة من مصالح مديرية مسح الأراضي والمعتمدة في تحرير البطاقة العقارية حسب ما أفادت به المتهمة رفقة الشهود ومنهم المحافظ العقاري أمام هيئة المحكمة، مشيرة إلى أن ما قامت به مجرد تصحيح خطأ دون نية التزوير أو غير ذلك، في حين رافعت النيابة طويلا، مبرزة بأن وقائع القضية تصب في خانة التلاعب بالوثائق الإدارية قصد تحويل طبيعة القطعة الأرضية، معتبرة تصرف الموظفة المتهمة محاولة لطمس دليل تزويرها للوثيقة الإدارية دون مراعاة الإجراءات المعمول بها، وهو ما يستحق حسبها عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة مع غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم بالنسبة للمتهمة الرئيسية وعقوبة عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة في القضية بحكمها المتمثل في براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وسط فرحة عارمة من أهل الموظفة وزملائها الذين حضروا أطوار جلسة المحاكمة.

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الأمن توصل إليهم واسترجع المسروقات في ظرف قياسي

توقيف 3 شبان استولوا على أسلحة نارية من داخل منزل بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية البويرة في ظرف وجيز من فك لغز جريمة سرقة اسلحة نارية متمثلة في بندقيتي صيد إضافة إلى مبلغ مالي من داخل منزل بعاصمة الولاية، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم مع استرجاع المسروقات.

واستنادا إلى ما أوردته مصادر محلية مطلعة، فإن منزلا تعرض لعملية سطو وسرقة بعاصمة البويرة مسّت خزانة فولاذية كان بها بندقيتي صيد، إضافة إلى مبلغ مالي ووثائق مختلفة تعود لصاحب المنزل، وهو ما دفع بالأخير إلى تقديم شكوى على مستوى الجهات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها قصد تحديد هوية الفاعلين باستغلال جميع الوسائل المتاحة، وهو ما مكّن في ظرف وجيز من الوصول إلى هوية الفاعلين المشتبه فيهم، حيث تنقل عناصر فرقة البحث والتحري إلى غاية بلدية الهاشمية، أين أوقفت 3 شبان في العشرينات من العمر مع استرجاع المسروقات وكذا الخزينة الفولاذية التي تم التخلص منها في مكان مغاير باستعمال مركبة نفعية، ليتم تحويل الموقوفين إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم قبل تحويل ملفهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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تحدوا قرار منع التجمهر

مكتتبو عدل 2 بموقع “QR19” بالرحمانية يهددون بالاحتجاج

منير ركاب

استنكر مكتتبو “عدل 2” بموقع “QR19” بالرحمانية، في العاصمة، ضمن 40 ألف الأوائل في التسلسل الكرونولوجي، تجاهل المؤسسة الوطنية المكلفة بإنجاز المشروع، لدفتر الشروط الذي حدّد نهاية الأشغال بموقعهم شهر جوان 2021.

وهذا رغم أمرية المدير العام لوكالة عدل شهر فيفري 2020، إلى إطارات الوكالة، بضرورة تسليم شهادات التخصيص لكل مكتتب موجّه لموقع سكني، بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه إلى 70 بالمائة، علاوة على زيارة وزير السكن طارق بلعريبي، ومدير عام عدل، بتاريخ 17 ماي إلى موقع 3000 مسكن ببابا احسن، حيث تم إعطاء تعليمات بدعم المشروع على جميع الجبهات من وسائل مادية وبشرية مقابل تجاهل موقعهم الذي يغيب عنه مخطط عمل الشركة المنجزة بالرغم من “الإعذارات الشفوية” لمدير عام الوكالة السابق لشركة الإنجاز، والمكلفين بالمشاريع، تفيد بضرورة رفع وتيرة الإنجاز بغرض استلام السكنات صيف 2021.

وطرح فاروق بودي، ممثل المكتتبين في تصريح لـ”الشروق”، إشكالية الأموال الممنوحة للشركة المنجزة، ومشكل السيولة بين وكالة عدل والمقاول، مقابل تعثر الأشغال واستحالة تسليم السكنات بسبب التماطل الحاصل بداعي النقص المالي والبشري، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بتاريخ 25 ماي الجاري، قد يتم نقلها إلى وزارة السكن، لتكون الكلمة الفاصلة للمكتتبين بعد الزيارة الميدانية لمدير عام وكالة عدل المبرمجة بتاريخ 7 أفريل الماضي، حيث تم منح وعود بتسليم بعض العمارات بتاريخ 15 ماي المنصرم، إلى جانب تسلم المكتتبين سكناتهم بداية من شهر جويلية المقبل، حيث يكون التسليم -حسب ممثل المكتتبين- مبدئيا ومقسما إلى تجزئات.

وقال المصدر نفسه، أن الزيارة الأخيرة للمسؤول الأول على عدل إلى موقع 19 بالرحمانية في سيدي عبد الله خلص بالتقرب من المديرين المكلفين لتسيير الموقع والسهر عليه، على أنه لا يوجد أي عائق أو عجز مالي، بحكم ان الوكالة قد سلّمت القيمة المالية الكافية لشركة الإنجاز من اجل إتمام المشروع، لكن -يقول ممثل المكتتبين- حدث عكس ما كان منتظرا، بحكم تعثر الأشغال على خلفية زيارة المكتتبين الأسبوعية للموقع والذين أكدوا أن الورشة تشهد تأخرا ملحوظا في الأشغال ومن المستحيل تسليم السكنات شهر جويلية المقبل، حيث توقفت الأشغال كليا خلال شهر رمضان الماضي، مناشدا الوزير بلعريبي إعطاء تعليمات لمدير الوكالة من اجل منح تاريخ محدد لاستلام السكنات قبل نهاية السنة الجارية 2021.

وذكّر ممثل المكتتبين، بالوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرفهم أمام مقر وزارة السكن، وأخرى أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين، بالعاصمة، في انتظار تنفيذ تعليمات وزير القطاع، الذي وعدهم وقت كان على رأس وكالة عدل، النظر في نسبة تحقيق الأشغال المتفق عليها، مستندا في تصريحه على الإعذار رقم “1”، الذي تحوز الشروق نسخة منه، المرسل من طرف المديرية الجهوية الجزائر غرب، التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إلى الشركة المنجزة للأشغال “كوسيدار”، المتعلق بتأخر الأشغال نظرا للأمر بالخدمة رقم 1 للشركة بتاريخ 19 ديسمبر 2017 المتعلق ببداية الأشغال، ناهيك عن بطء أشغال البناء الثانوية، ونقص الموارد البشرية والمادية في الورشة، على غرار عدم احترام برنامج الأشغال.

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مقتل عامل بعنابة إثر انفجار عجلة

نادية طلحي

توفي، نهار الإثنين، عامل بورشة لإصلاح العجلات المطاطية، متواجدة بقرية بوقصاص أحمد، المعروفة بمنطقة قيرش ببلدية برحال في ولاية عنابة، بعد أن انفجرت في وجهه عجلة شاحنة، عندما كان بصدد تصليحها، فأردته قتيلا في عين المكان.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعناية، فإن عناصرها قد تدخلوا بورشة لإصلاح العجلات المطاطية بمنطقة قيرش لنقل جثة الضحية “س. ح”، البالغ من العمر 34 سنة، المنحدر من بلدية العلمة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل الورشة بعدما انفجرت على جسمه عجلة شاحنة كان يقوم بنفخها، لتتطاير عليه شظاياها، وتتسبب في إصابته بجروح بليغة في الرأس وفي أنحاء مختلفة من الجسم، ما تسبب في مقتله، وإحداث خسائر معتبرة في الورشة.

وفي السياق ذاته، توفي السبت، كهل يبلغ من العمر 45 سنة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، بعد أن سقطت عليه قاطرة شاحنة كان بصدد القيام بإصلاحها داخل ورشة ميكانيك، متواجدة بحي سيبوس في عنابة.

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في إطار الاحتفال باليوم الوطني للطالب

عرض مسرحية “لطراف” اليوم بمسرح معسكر

محمود بن شعبان

يحتضن المسرح الجهوي لولاية معسكر مساء اليوم عرضا مسرحيا بعنوان “لطراف” وذلك في اطار البرنامج الخاص بالذكرى المزدوجة لليوم الوطني للطالب وتأسيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية المصادف لـ 19 ماي.

تقدم جمعية “جيل الشباب الرابع” من خلال مسرحية “لطراف” لصامويل بيكيت والتي عالجها دراميا وأخرجها أحمد بلعالم صورة عن الفراغ الموجود في العلاقات الإنسانيّة، حيث أصبح الكلام الحل الوحيد لاثبات الوجود، والذي يتجسد في اوقات رجلان يتقاسمان يوما كاملا، أحدهما أعمى والآخر مُقعد على بقايا حرب فيبحث كل منهما عمّا ينقصه في الآخر، حيث سيقدم المخرج احمد بلعالم مشاهد مجسدة في شخصيّة مشرّد أعمى تلازمه حقيبة بداخلها الة “الكمان”، يعزف به مقطوعات موسيقيّة حزينة، أينما حلّ وارتحل ويتقاسم معه الركح مشرّد ثان مقعد فوق كرسيّ متحرّك ومبتور القدم، ترافقه عصاه الغليظة فيلتقيان في مكان مظلم وموحش، لا شعور فيه بالرّاحة ولا بالأمان، ولا يوحي بتاتا بالاستقرار، بل يسوده جوّ القلق والتّوتّر الدّائم في المزاج والسّلوك والحديث ايضا.

وستدور أحداث المسرحيّة في مدّة تزيد عن خمسين دقيقة، يتقاسم ادوارها الثنائي كيسي عمر اوسيد ودادوش مصطفى في أجواء سينوغرافية ذي خلفيّة مظلمة يبرز فيها المخرج احمد بلعالم النموذج الجزائريّ لمسرح العبث المستوحى من نصّ مسرحيّة “في انتظار غودو” للكاتب الإيرلندي صامويل بيكيت.

للإشارة، فإن مسرحيّة “لطراف” هي ثمرة سلسلة من الورشات التكوينية التي تشرف عليها فرقة الجيل الرّابع بالتّنسيق مع المسرح الجهويّ لولاية معسكر، ومساهمة مسرح القوس، كما سبق تقديم المسرحية في فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف التي احتضنها المسرح الوطني الجزائري شهر مارس الفارط.

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تتواصل فعالياته الى غاية 21 من الشهر الجاري

معسكر تحتضن فعاليات أيام الفيلم الوثائقي للموروث الثقافي

ق. ث

تتواصل في معسكر فعاليات أيام الفيلم الوثائقي للموروث الثقافي إلى غاية 21 من ماي الجاري بمشاركة عشرة أعمال.

وقد برمج عرض هذه الأفلام الوثائقية العشرة على مدى ثلاثة أيام بقاعة سينما “السعادة” تحت إشراف لجنة للتحكيم تضم ثلاثة وجوه تهتم بالسينما بينها المخرج التلفزيوني محمد حويذق، حسبما أبرز المخرج عمر لقام رئيس جمعية إيراما للفنون والثقافة المنظمة للتظاهرة بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون لمعسكر، خلال حفل الافتتاح الذي عرف حضور وجوه فنية وثقافية من عدة ولايات.

ويتنافس على جوائز هذه الطبعة الأفلام “المتحف” لجمال باشا و”الفتلة” لعبد القادر مشاوي و”الشيخ أبي رأس الناصري” لمختاري زكريا و”ثروة أسلافنا” لعلي رقان و”المجرى” لبايوسف عبد القادر و”المشور لطاهري عبد السلام و”كنوز فوق الأرض” لطارق جبوري و”القلعة” لمحمد جبلي و”تدلس” لصالح بوفلاح و”حرف تأبى الزوال” لبوروينة رابح.

كما برمجت جمعية “إيراما للفنون والثقافة” بالمناسبة ورشة تكوينية بدار الثقافة “أبي رأس الناصري” حول كتابة السيناريو للأفلام الوثائقية وحول تصوير الفيلم الوثائقي يؤطرها عدد من المختصين، وفق نفس المصدر.

ويسعى المنظمون من خلال هذه الطبعة من التظاهرة التي يراد لها أن تكون سنوية، إلى تشجيع المخرجين الشباب الذين يهتمون بهذه المواضيع ذات الطابع التربوي والمعرفي ومعظمهم من الهواة الذين يحتاجون إلى تكوين ومرافقة لتطوير أدائهم يضيف عمر لقام.