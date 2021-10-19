أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

تفكيك شبكة إجرامية، إدانة ثمانيني قتل زوجته بالرصاص

المولد يتحول لعيد التنين برعاية الأولياء

حول أطفال ومراهقون احتفال عيد المولد النبوي الشريف إلى عيد صيني خالص يعرف بعيد “الدراقون” أي التنين، الذي يحظى بقداسة في الصين، وتستخدم المفرقعات والألعاب النارية بكثافة محاكاة للنيران التي تخرج من مناخير التنين، وتسببت احتفالات أمس، في حوادث فوضوية مؤسفة، حيث احترقت أشجار وبساتين وأحراش في عدة ولايات، وسجلت إصابات، وكادت منازل أن تشهد مآس جراء احتراق الأثاث والستائر والزرابي المعلقة جراء تطاير شظايا ألعاب ومفرقعات “القلاكسي” الضخمة، كل ذلك برعاية بعض الأولياء الذين صرفوا ملايين السنتيمات لنشهد واحد من أسوأ الاحتفالات بالمولد، حيث ختم المهرجان بمعارك خطيرة بين مجموعات بالسينيال والمفرقعات.

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تلاميذ يدرسون 3 أيام في أسبوعين جراء التفويج

طالب عدد من أولياء التلاميذ، بمراجعة نظام التفويج، بعد ما عاينوا أن أبناءهم لم يتمكنوا سوى دراسة 3 حصص منذ أسبوعين، ما دفعهم إلى دق جرس التنبيه من عجز هذا النظام لتحقيق المطلوب دراسيا، وتسببه في ضعف التحصيل. وأورد عدد من أولياء التلاميذ بباتنة، أن ذويهم درسوا حصة واحدة، ثم عادوا بعد يومين، لكنهم لم يدرسوا لغياب الأستاذة، ثم تزامن ذلك مع عطلة الأسبوع، قبل أن يعودوا للدراسة، ثم تضييع درس آخر جراء عطلة المولود، مطالبين بتغيير النظام وتوزيعه ضمن أفواج صباحية ومسائية بدل التناوب حول الأيام، حرصا على الاستفادة من تحصيل مكثف هو السبيل الوحيد لرفع مستوى التعليم.

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نظموا وعدات بالكسكسي والشواء على أنغام “الطبابلة”

مترشحون للانتخابات المحلية بالبويرة يحتفلون بقبول ملفات ترشحهم

فاطمة عكوش

سارع الأسبوع الفارط، العشرات من المترشحين ببلديات ولاية البويرة للانتخابات المحلية المرتقبة في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، والذين تم قبول ملفات ترشحهم إلى تنظيم الحفلات و”الزردات” بالكسكسي والشواء حضرها الأهل والأحباب ومناضلو الأحزاب الذين قاسموا فرحة هؤلاء ورقصوا على أنغام “الطبابلة”، في انتظار الاحتفال الأكبر في حال الفوز في هذه الانتخابات .

تحولت الأسبوع الفارط مكاتب الأحزاب السياسية ببلديات ولاية البويرة إلى ما يشبه قاعات حفلات، حيث قرر المترشحون سواء الشباب منهم أو القدامى الذين قبلت ملفات ترشحهم تنظيم حفلات، ودخلوا في سباق مع الزمن لتوجيه دعوات للكثير من المواطنين والمناضلين لحضور الحفلات التي اقتصرت لدى الأغلبية على توزيع الحلويات والعصائر على الحاضرين والتقاط الصور التذكارية مع المترشحين، فيما فضل أغلبية “الأميار” السابقين الذين قبلت ملفاتهم، تنظيم “زردات” ووعدات موّنها المقاولون وأصحاب المال، حضرتها حتى الفرق الموسيقية التقليدية “اطبالن”، وتناول فيها الجميع أطباق الكسكسي باللحم والمشوي، وهذا في انتظار ما سيفرزه الصندوق يوم 27 نوفمبر المقبل.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن أحد المترشحين للانتخابات المحلية ببلدية العجيبة، قام عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتحضير وليمة لأصدقائه والموالين لحزبه حضرها سكان قريته وألقى عليهم خطابا، ختمه بدعوتهم للوقوف إلى جانبه خلال الحملة الانتخابية للفوز بكرسي البلدية.

وجب التذكير أنه بأغلبية البلديات على غرار عين حجر، المقراني، أولاد راشد وغيرها، تم تسجيل العودة القوية للأميار السابقين الذين قرروا الترشح من جديد للفوز بعهدة ثالثة أو رابعة بحجة استكمال المشاريع المتبقية.

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المنتجون طالبوا بتدخل المسؤولين الولائيين لإنقاذ الشعبة

عوامل طبيعية وبشرية تهدد إنتاج الزيتون بالبويرة

أحسن حراش

رافع منتجو الزيتون وزيت الزيتون في ولاية البويرة، من أجل تدخل المسؤولين الولائيين والمحليين قصد إنقاذ هذه الشعبة من الاندثار والتقهقر، جراء ما بات يصيبها من أضرار ومشاكل أرجعوها لعوامل بشرية كالبيروقراطية وأخرى طبيعية لم تجد حلولا لها في الواقع رغم مناشداتهم العديدة .

وجاء طلب الفلاحين والمنتجين على لسان رئيس المجلس المهني لشعبة الزيتون بولاية البويرة تومي حفيظ الذي عبر عن أسفه لما وصلت عملية إنتاج هذه المادة وما يهددها إن بقي الحال على ما هو عليه رغم الطابع الفلاحي للولاية، مرجعا أسباب هذا الوضع إلى عاملين أساسيين هما العامل الطبيعي وهو الجفاف، والآخر بشري، قال بأنه كان بالإمكان تفاديه والتحكم فيه لو تضافرت كل الجهود .

ولخص محدثنا العامل البشري في تأخر اكتمال أشغال الربط بمياه السقي من سد تالسديت ووتيرة الأشغال البطيئة رغم الشكاوى العديدة في هذا الخصوص، مما بات يهدد محاصيلهم بسبب نقص مياه السقي، بالإضافة إلى معاناة أعضاء عدة مستثمرات فلاحية من أصحاب عقود الامتياز الفلاحي من مشاكل تتعلق بالمساحات الأرضية الكبيرة المغروسة بأشجار الزيتون بالموازاة مع حرمانهم من رخص حفر الآبار مع رفض طلبات الاستفادة من السقي من القنوات المارة بمستثمراتهم الفلاحية .

كما رافع رئيس المجلس المهني لشعبة الزيتون بالبويرة من أجل محاربة الطفيليين المتدخلين بين المنتجين والمحولين وكذا المستهلكين مع منح كل التسهيلات للتسويق وتمكين المنتجين من التصدير، مع مساعدة المنتجين والفلاحين في حفر الآبار والحصول على حصصهم من مياه السقي لضمان الإنتاج الدائم وإنقاذ محاصيلهم التي باتت مهددة بالزوال، كما قال .

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نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن

المستفيدون من سكنات بسيدي عبد الله يطالبون بالمفاتيح في الفاتح نوفمبر

حورية. ب

نظم مكتتبو عدل 1 و2 المستفيدون بحي 3000 مسكن، 23 سيدي بنور بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، متمسكين بمطلبهم الذي رفعوه خلال الوقفات التي نظموها أمام مقر وكالة عدل و”سونلغاز” والمتمثلة بضرورة تسليم مفاتيح سكنات جميع المكتتبين المتبقين في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات لسونلغاز من أجل تحمل مسؤوليتها تجاه الأشغال المكلفة بإنجازها في الحي.

عبر مكتتبو عدل 2001 و2002 و2013 عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لانشغالهم، خلال وقوفهم أمام مقر وزارة السكن مؤخرا، احتجاجا على عدم منحهم مفاتيح 260 شقة بتجزئة “H” التي انتهت أشغالها بنسبة مائة بالمائة رغم دفع المكتتبين مستحقات الموثق، حيث ينتظرون توصيل السكنات بالكهرباء في الوقت الذي توجد بها عدادات.

ورفع المحتجون بما فيهم المستفيدون من تجزئات “A، B، C، D، E، F، G، Iو K” لافتات نقلوا من خلالها انشغالهم الوحيد المتمثل في تسلم مفاتيح شققهم بعد 8 سنوات من الانتظار مكتوب عليها “مكتتبو عدل 2001، 2002، 2013 المعاناة مستمرة، إلى متى”، “حي 23 سيدي بنور 3000 مسكن سيدي عبد الله المعالمة، مشروع يعاني التهميش منذ 2014″، “7 سنوات انتظار ما شفنا حتى قرار”، “وكالة عدل أين هو العدل”، “ديارنا واجدين وحنا كاريين” و”حي 23 سيدي بنور أوائل المسجلين.. أواخر المستفيدين، نريد توزيع السكنات الجاهزة في أقرب وقت”.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لجمعية الجيل الجديد لحي 23 سيدي بنور بلقاضي مروان للشروق، أنه خلال الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن لم يستقبلهن أي مسؤول كونه كان يوم عطلة، غير أنه حدد لهم موعدا مع الأمين العام بالوزارة والذي كان يوم الاثنين الماضي، موضحا أن جمعية الحي اتخذت قرارا بالاستمرار في تنظيم وقفات احتجاجية لحين الاستجابة لانشغالهم، وكشف عن مراسلات وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير السكن والعمران والمدينة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، وآخرها تذكير وطلب مقابلة استعجالية أرسلت الأحد الماضي إلى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”.

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نظّموا عديد الاحتجاجات لنقل انشغالهم للوصاية

مكتتبو “عدل” بالعاصمة يطالبون بتسريع أشغال سكناتهم ببواسماعيل

منير ركاب

هدّد مكتتبو “عدل 2” بالعاصمة، الموجهون إلى موقع 1200 مسكن ببواسماعيل في ولاية بتيبازة، بتصعيد احتجاجهم، في حال تقاعس الوكالة عن إرسال إعذار جاد لشركة الإنجاز التركية “تركام”، بشأن بتسريع أشغال سكناتهم، وتسليمها في أقرب الآجال، التي تسير بوتيرة بطيئة جدا، بعد عام ونصف عام من تسليمهم شهادات التخصيص شهر جوان 2020، حيث لا يبعث الوضع على الأمل وارتياح نفوسهم.

وكان المكتتبون، قد نظموا وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع المنصرم، أمام مقر وزارة السكن لإبلاغ وكالة عدل امتعاضهم لتأخر تسليمهم شققهم، بعد تعثر مصالح الوكالة في الالتزام بوعودها المقدمة لممثلي مكتتبي العاصمة، المتمثلة في الضغط على مؤسسة الإنجاز التركية لتسريع الأشغال، التي تسير ببطء، حيث أودع هؤلاء مراسلات الى مدير عام وكالة عدل بتاريخ 7 فيفري و2 جوان 2021، من أجل عقد لقاء حول وضعية سكناتهم بالنظر إلى قلة عدد العمال داخل الورشة، مع عدم العمل في الساعات المسائية كما وعدت من قبل لتسريع الأشغال، إلا أن مبررات التأخر أرجعتها شركات المناولة للعجز في دفع مستحقاتهم المالية التي تسمح لها باستمرار الأشغال.

ودعا المكتتبون، وزير السكن، طارق بلعريبي، لتوجيه تعليمات بضرورة التسريع في تسليم هذا الموقع، والتحقيق في أسباب هذا التأخر الذي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

واعتبر المكتتبون في تصريح لـ”الشروق”، أن ما يحدث بموقع سكنات عدل 1200 ببواسماعيل، يثير الاستغراب، كون الأشغال تسير بشكل معاكس لما أمر به وزير السكن الذي شدّد في عديد خرجاته الميدانية والإعلامية بالتعجيل بتسليم السكنات الجاهزة، مع مراعاة إنجازها وفق معايير الجودة المطلوبة، إضافة إلى توفير جميع الهياكل الخدماتية المطلوبة كي لا تتحوّل هذه السكنات إلى مجرد مراقد، وتجعل قاطنيها يعيشون معاناة جديدة، على غرار ما لم يتم في مشروع 1200 ببواسماعيل، بالنظر إلى غياب المؤسسات التربوية المقررة إنجازها .

وأضافوا أنهم يعيشون في سكنات مؤجّرة أثرّت على قدرتهم الشرائية، بسبب غلاء أسعار كراء الشقق.

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تفكيك شبكة إجرامية وحجز 10 آلاف قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بعصابة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تم على إثرها حجز قرابة 10 آلاف قرص مهلوس مع توقيف 3 أشخاص، حسب ما أورده بيان صادر عن خلية الإعلام بالمجموعة تلقت “الشروق” نسخة منه.

واستنادً إلى ذات الجهات، فإن حيثيات قضية الحال تعود في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتضييق الخناق على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم وسط المواطنين، وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الأولية المتحصل عليها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة مع حجز 9450 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين” 300 ميليغرام، كانت حسب الجهات التي أوردت الخبر، مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي لمركبة سياحية فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.

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وجهات أخرى مرتقبة مستقبلا

تصدير 400 طن من المواد المنتجة بالمسيلة إلى آسيا

أحمد قرطي

أعطيت بالمسيلة، الثلاثاء، إشارة انطلاق أول شحنة لتصدير المواد نصف المصنعة عن طريق السكة الحديدية باتجاه ميناء بجاية، كبداية لتجسيد التزامات السلطات المحلية للولاية على هامش الملتقى المنظم بالجامعة قبل أشهر، والذي خلص إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للنقل بالسكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرقات والتقليل من التلوث البيئي، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني.

حيث تم تصدير أول شحنة منتجات نصف مصنعة من المواد المعدنية، عبارة عن رصاص وألمنيوم، عبر خطوط السكة الحديدية بمحطة المسيلة بما يفوق 400 طن محملة على متن 16 حاوية باتجاه ميناء بجاية، لتنقل بعدها عبر الباخرة نحو دولتي الصين والهند.

هذه العملية النوعية والمبادرة الاستراتيجية تعد أول عملية على المستوى الوطني، حسب ما أكده عبد السلام عزيزو ممثل مؤسسة خاصة، تحصلت على رخصة لتصدير مثل هذا النوع من المواد، وهي مؤسسة مختصة في رسكلة المواد المعدنية وغير المعدنية، تعتزم التفاوض مستقبلا لتصدير كميات أخرى نحو تركيا، ايطاليا ودول أخرى.

من جانبه، والي الولاية عبد القادر جلاوي، ثمّن هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها،خاصة في ظل توفر الولاية على العديد من مواد البناء وفي ظل الحركية التي تشهدها بفعل موقعها الجغرافي، كما أن هذه المبادرة تأتي، حسبه، لتؤكد عزم السلطات العليا في البلاد على مرافقة ودعم المؤسسات والسعي إلى التصدير، من أجل جلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، ناهيك عن استقطاب الكفاءات وأصحاب المؤسسات الناشئة بما يفضي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل.

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استولتا على الأموال مقابل رحلات وهمية

محتالتان تستغلان فايسبوك للإيقاع بالراغبين في “الحرقة”

ق.م/وأج

وضعت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم حدا لنشاط شبكة متكونة من 3 أشخاص مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسب ما علم الثلاثاء من هذا السلك الأمني، وأوضح ذات المصدر أن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها ضحيتان ينحدران من ولاية غليزان مفادها تعرضهما رفقة 4 أشخاص آخرين للنصب من طرف أعضاء هذه الشبكة التي أوهمتهم بتنظيم رحلة للهجرة نحو الضفة الأخرى للمتوسط مقابل أموال.

وبينت التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة القضائية أن الضحايا جاءوا إلى ولاية مستغانم بعد ما تم استدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقهم مع صاحب الحساب الالكتروني الذي يسيره رجل وامرأتان، على تدبير الخروج من التراب الوطني خلال شهر سبتمبر الماضي، وبعد تماطل الشبكة في تنظيم هذه الرحلة السرية وتأجيلها للموعد عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية، طالب الضحايا باسترجاع المبالغ المالية التي دفعوها، لكن المشتبه فيهم رفضوا، يضيف المصدر ذاته وبتهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة للحصول على منفعة مالية مع جنحة النصب، تم توقيف المشتبه فيه وإنجاز ملف إجراء قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، فيما تبقى الأبحاث سارية عن شريكتيه إلى غاية توقيفهن وتقديمهن للجهات القضائية، كما أشير إليه.

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اللصوص روّعوا سيدة عجوزا وابنتيها

توقيف شخصين في قضية السطو على مليار سنتيم بباتنة

طاهر حليسي

ألقت، الاثنين، مصالح الدرك الوطني، القبض على شخصين، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار، عقب ارتكابهم لسرقة استهدفت مصوغات عجوز وبنتيها، بقرية أولاد عزوز ببلدية ثنية العابد في ولاية باتنة، ناهزت قيمة المسروقات المالية المشتركة بين حلي ومجوهرات ومبالغ بالعملتين المحلية والأجنبية، زهاء المليار سنتيم.

وكان المتورطون الذين اتضح بأنهم استهدفوا العجوز البالغة من العمر 81 سنة، وابنتيها البالغتين من العمر 39 و41 سنة، بناء على علم مسبق بحيازتهن لتلك المجوهرات والأموال وتواجدهن بمفردهن في المسكن العائلي، حيث داهموا المسكن مقنّعين، كي لا يتم التعرف عليهم والتقاط صورهم بالكاميرات في حالة وجودها، مستغلين خروج إحدى البنتين، ومهددين العجوز وابنتها الأخرى بالذبح والتصفية الجسدية بعد تقييدهما بحبل وإجبارهما للإفصاح عن مكان الأموال والحلي.

غير أن خروج اللصوص آمنين بعد الاستيلاء على المسروقات تعطل بسبب عودة البنت الأخرى وشروعها في دق الباب بعنف، وأدى ذلك إلى ارتباك الجناة وفرار اثنين منهما عبر السيارة المستحضرة، فيما اضطر البقية للفرار راجلين بعد النفاذ عبر نافذة المسكن. ومنح ذلك وقتا للتبليغ عن الجريمة وشروع مصالح الدرك الوطني بمعية مواطنين إلى تفتيش الغابة المجاورة، حيث ألقي القبض على أحد المشتبه فيهم، اتبع بآخر في الساعات التالية، فيما يجري البحث عن اثنين عقب التعرف عليهما وتحديد هويتهما، بعد أن تم تحديد نوع السيارة التي كانوا على متنها.

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الجاني انتقم من الضحية لهجرها بيته

إدانة ثمانيني قتل زوجته بالرصاص في المسيلة

أحمد.ق

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة، الإثنين، شيخا في العقد التاسع، بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي راحت ضحيتها زوجته في إحدى قرى بلدية حمام الضلعة بالمسيلة.

وحسب بيان الوقائع، فإن قضية الحال تعود إلى 11 مارس من العام الجاري، اثر تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في حمام الضلعة مكالمة هاتفية من طرف مسؤولي العيادة المتعددة الخدمات تفيد باستقبال امرأة في العقد السابع من العمر، اثر تعرضها لإصابة على مستوى العين اليسرى بواسطة سلاح ناري، بعد ما قام شريك حياتها، وهو من مواليد 1939، بإطلاق النار عليها باستعمال البندقية المضخية الممنوحة له في إطار الدفاع الذاتي، ليتم نقلها إلى مستشفى الزهراوي، إلا أنها فارقت الحياة قبيل وصولها، وتوقيف المشتبه فيه الذي أكد أثناء سماعه أمام الضبطية القضائية أنه بتاريخ الواقعة كان بمفرده أمام المنزل العائلي الواقع في قرية المطاق، حيث شاهد باب منزل ابنه الواقع على بعد 10 أمتار مفتوحا، وهو المسكن الذي كانت تقيم فيه زوجته وفي تلك اللحظات قرر قتلها، بعد ما حمل سلاحه وزوده بطلقات نارية، ومنه وجدها بالمطبخ وقام من دون تردد بتوجيه السلاح نحوها وإطلاق خرطوشة واحدة أصابتها، إلى أن وصل ابنه ونزع منه السلاح وقام بنقل والدته إلى العيادة.

وحسب تصريحات المتهم، فإن الأمر الذي جعله يرتكب هذه الجريمة وجود مشاكل عائلية، بعد ما هجرته الضحية وأهملته وانتقلت للسكن بمنزل أحد أولاده منذ حوالي شهرين، كما قام برفع شكوى ضدها لدى محكمة حمام الضلعة. وبسماع كل الأبناء والأحفاد والشهود أمام مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، أكدوا وجود خلافات عائلية بين المتهم والضحية، ليفاجأوا بتاريخ الواقعة بقيام الوالد بحمل سلاحه وإطلاق النار على الضحية التي كانت تقيم لدى أولادها بالتناوب، وهذا بسبب المشاكل العائلية خلال الشهرين الأخيرين اللذين سبقا الحادثة. من جانبه ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة الإعدام ضد الضحية، بالنظر إلى إصرار المتهم وتعمده جريمة القتل.

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وفاة ثمانيني بطلقة من سلاحه بسوق أهراس

نادية طلحي

لفظ مساء الإثنين، شيخ يبلغ من العمر 84 سنة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطلق ناري من سلاحه، داخل مسكنه الكائن ببلدية أم العظائم في ولاية سوق أهراس.

وحسب مصادرنا فإن الضحية كان بصدد تفقد بندقية الصيد التي يملكها، لينطلق منها عيار ناري عن طريق الخطأ ويتسبب في إصابته، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى هواري بومدين بمدينة سدراتة، أين سارع الأطباء بإدخاله غرفة العمليات الجراحية في محاولة منهم لإنقاذ حياته، إلاّ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة الجراحة، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها، فيما تدخلت المصالح الأمنية المختصّة إقليميا وباشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادثة الأليمة.