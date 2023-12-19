أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

حجز 4600 لتر من زيت الزيتون المغشوش، تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بـ"الكوكايين"

حجز 4600 لتر من زيت الزيتون المغشوش بباتنة

ط.ح

فككت مصالح الدرك الوطني عبر فصيلة الأبحاث ثاني ورشة سرية في انتاج زيت الزيتون المغشوش، ومباشرة بعد توقيف شخصين وحجز 2700 لتر من الزيت المغشوش من قبل فرقة الدرك لأولاد سلام.

وداهمت فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة بنقاوس، مستودعا خاصا بمشتة تيمديون بلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون، ولاية باتنة، أين ضبطت كمية معتبرة من مادة لزجة يرجح أنها زيت مغشوش تقدر بـ4600 لتر، معبأة في دلاء وخزانات مختلفة الأحجام.

وفور ذلك، تم توقيف المشتبه فيهما المدعوان “ب أ” 52 سنة و”ب ع” 27 سنة، بجنحة المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري قار بدون التسجيل في السجل التجاري، محاولة خداع المستهلك.

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فيما لا يزال عنصران في حالة فرار بالخارج

تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بـ”الكوكايين” في الوادي

فيصل. ن

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية يقودها مغربي، تعمل على جلب مادة “الكوكايين” من دولتين أوروبيتين عبر البحر إلى المدن الساحلية الغربية ومن ثمّ، تحويلها إلى الولايات الداخلية، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أنه “في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية، تعمل على جلب مادة “الكوكايين” من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين اثنين يقودهما رئيس الشبكة من المغرب، حيث تبين أن هذه المادة يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن ومن ثمّ، تحويلها إلى الولايات الداخلية”.

وبعد التحقيق مع الموقوفين، “تبين أنه بعد وصول الكمية المطلوبة إلى ولاية الوادي، يعمل البارون الرئيسي للشبكة بالجزائر على استلام مادة “الكوكايين”

والمتاجرة بها، على أن يرسل مقابل ذلك كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة إلى المدن الساحلية”. وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن “حجز 13 غراما من “الكوكايين”، 20 غراما من مسحوق “إكستازي”، 197 قرص “إكستازي” من مختلف الأنواع، مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم، ثلاثة موازين إلكترونية، 20 هاتفا نقالا و4 مركبات سياحية، حيث عملت الفرقة على تطوير التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوصول إلى تحديد وتوقيف عناصر الشبكة المتمثلة في 17 شخصا، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار خارج الوطن”.

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الإطاحة بشبكتين لسرقة السيارات بالعاصمة وتوقيف 6 أشخاص

نوارة.ب

تمكنت شرطة العاصمة من تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتين في سرقة السيارات، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 6 أشخاص واسترجاع المركبتين المسروقتين.

العملية، حسب ما جاء في بيان أمن ولاية الجزائر، جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر شكاوى تقدم بها مواطنون على مستوى مقر الأمن الحضري الثاني ببراقي بعد تعرض مركباتهم للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة باستغلال الوسائل التقنية، على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وقد أسفرت العملية أيضا على استرجاع المركبتين، إحداهما تم تقطيعها إلى أجزاء في إحدى الولايات المجاورة. مع حجز العتاد الذي استعمل في تجزئة المركبة، أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ72000 دينار جزائري.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بظروف التعدد والليل وجنحة تخريب ملك الغير.

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هدّدتها بالسحر والجن

شابة تجرد سيدة من 300 مليون بالاحتيال في برج بوعريريج

وردة بوجملين

فصلت محكمة ببرج بوعريريج، في قضية غريبة ممزوجة بالشعوذة والاحتيال، حيث قامت شابة في الثلاثنيات من عمرها، تدعي المعرفة بأمور الرقية والحجامة والطب النبوي، باستدراج سيدة من برج بوعريريج، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، عبر الخاص خدمة “المسنجر”، وتهديدها بإرسال الجن لتعذيبها ليلا، إذا لم تدفع لها مبلغ 300 مليون سنتيم وزعمها بأن لها سوابق في تعذيب من لا تستجيب لطلبها بكل أنواع السحر الأسود والجن أيضا.

وتمت إدانة المتهمة التي تنحدر وزوجها من ولاية تبسة الحدودية، بستة أشهر حبسا نافذا، وضرورة تسديد غرامة مالية تقدّر بـ320 مليون سنتيم للضحية.

تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة برج بوعريريج، تعود إلى اتصال الضحية بالمتهمة من خلال صفحة لها على “الفايس بوك”، تستعملها في استدراج الأشخاص للنصب عليهم، من خلال نشر مكملات غذائية وآيات قرآنية للتمويه، حيث تحدثت المتهمة مع الضحية بعد أن علمت قصتها الاجتماعية البائسة، وأخبرتها بأن سبب عدم زواجها هو أنه وُضع لها سحر ومطلوب منها الخضوع لحصة حجامة من أجل علاجها، وقالت المتهمة بأنها قدمت من ولاية تبسة من أجل أن تحجم لها، واستغلت هذه الأخيرة الفرصة لتنفيذ خطتها للإيقاع بزبونتها، حيث أخذت الدم الذي نزعته منها وبعد مرور أيام اتصلت بالضحية، وطلبت منها إعطاءها مبلغا ماليا يقدّر بـ300 مليون سنتيم أو إرسال جن يعذبها ليلا، كما هدّدتها بوضع سحر لها باستعمال دمها إذا امتنعت عن دفع المبلغ المطلوب، وأمام استمرار المتهمة في تهديد وابتزاز الضحية قامت الضحية عن جهل، بإرسال مبلغ 270 مليون سنتيم بدفعات، ثم قامت بالتبليغ عن الأمر لدى مصالح الأمن، حيث تم التعرف علي هذه المتهمة وتحديد هويتها من خلال رقم الحساب المالي والشامة الموجودة بأنفها، ورغم محاولتها إنكار الجريمة التي وجهتها لها هيئة المحكمة إلى أن أركان الجريمة والأدلة الإلكترونية قائمة ضدها، حيث أدينت بستة أشهر حبسا نافذا، ودفع مبلغ مالي يقدّر بـ320 مليون سنتيم.

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عملية توقيفه مكّنت من حجز مخدرات صلبة وأسلحة بيضاء

مسبوق يستغل مسكنه لتخزين المخدرات وترويجها بقسنطينة

عـصام بن منـية

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 23 سنة، ظلّ يستغل مسكنه العائلي لتخزين المهلوسات والمخدرات الصلبة، مع حجز كمية معتبرة منها.

المشتبه فيه تم توقيفه بعد استغلال عناصر الفرقة للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى حي التوت، ليتنقل على إثر ذلك عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم التعرف على هوية المشتبه فيه، ليتم الترصد له والتأكد من المعلومات الواردة بشأنه، حيث تبين بأنه يستغل مسكنه العائلي لتخزين المهلوسات.

ليقوم عناصر الشرطة بعد ذلك بتطويق المكان وإلقاء القبض على المشتبه فيه وإخضاعه للتفتيش، أين تم ضبط بحوزته تسع كبسولات من دواء بريغابالين ذي التأثير العقلي، كانت موضوعة في جيب سرواله، ومهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجّح بأنه من عائدات البيع والترويج، ليتم على الفور تحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، واستصدار إذن من النيابة لتفتيش مقر إقامته، أين عثر عناصر الشرطة على كمية أخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ398 كبسولة من مختلف أصناف المهلوسات و10 قطع من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” وقطعة من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة تتمثل في قارورة غاز مسيل للدموع وسكينين، وقاطع كيتور، بالإضافة إلى مقص وعصا بيزبول حديدية وشفرة قاطع للورق. المشتبه فيه تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة وتخزين والشراء قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات الصلبة إكستازي والمؤثرات العقلية، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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ضبط مسدس وكمية من الكوكايين بحوزة العصابة

فتاة تستعمل طائرة “درون” لتفادي الحواجز الأمنية

أطاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، بداية هذا الأسبوع، بشبكة إجرامية منظمة تتكون من خمسة أشخاص مسبوقين قضائيا، تنشط في مجال بيع، ترويج وصنع المخدرات الصلبة، مع حجز سلاح ناري، عبارة عن مسدس وذخيرة حية، حيث تنشط العصابة في الإجرام، مستعملة طائرة درون تستعملها في مراقبة المسالك والمسارات أثناء تنقلاتها واتخاذ احتياطاتهم للتهرب من المصالح الأمنية والإفلات من نقاط المراقبة، وهذا على مستوى وسط بلدية تاجنانت جنوب ميلة.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية للشروق، فإن العملية، تمت تحت إشراف النيابة المختصة، التي باشرت عملها، منذ القبض على عنصرين من الشبكة وهما بصدد بيع وترويج المخدرات، بمدينة تاجنانت وضواحيها، مستعملين مسكنهما العائلي، وكذا حظيرة ومستودعات لهما في إخفائها.

وتنفيذا للإذن بالتفتيش الصادر عن النيابة المختصة، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهما ومستودعاتهما، حيث مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم امرأة تم الاستعانة بها لإرسال طائرة درون لاختيار المسالك والمسارات المستعملة من العصابة أثناء تنقلاتهم، واتخاذ احتياطاتهم للتهرب من المصالح الأمنية والإفلات من نقاط المراقبة. وتتراوح أعمار أفراد العصاب ما بين 23 و36 سنة، فيما يتواجد شخصان آخران في حالة فرار، حيث تبيّن أن المشتبه فيه الرئيسي الموقوف محل أمرين بالقبض، صادرين عن الجهات القضائية المختصة.

وأسفرت العملية، عن ضبط وحجز مسدس، أربعة خراطيش من الذخيرة الحية، كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” وكمية من مسحوق أبيض قدر وزنه بـ:624 غ بالإضافة إلى مستحضرات، أقراص مهلوسة وأغراض أخرى تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة، 2 خراطيش صيد وكذا خرطوشتين لصاعق كهربائي، طائرة من دون طيار “درون”، مزودة بكاميرا وآلة تحكم، قارورة غاز مسيل للدموع وقاطع ورق “كيتور”، مبالغ مالية من العملة الوطنية وكذا الأجنبية وتسعة هواتف نقالة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد عن قضية حيازة سلاح من الصنف الرابع وذخيرة حية من الصنف الرابع والخامس، جناية الحيازة والحصول للشراء والصنع قصد البيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد في حكم صحيفة السوابق القضائية للغير.