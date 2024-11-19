أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

شاب يبيع الأوراق المزوّرة من فئة 2000 دج، شقيقان يقتلان ابن عمهما

عناصر الشرطة ضبطوا بحوزته 33 ورقة نقدية مقلّدة

شاب يبيع الأوراق المزوّرة من فئة 2000 دج بـ800 دج بقسنطينة

عصام بن منية

وضع عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية قسنطينة، في سابقة فريدة، حدا لنشاط شاب يحترف تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج وطرحها للتداول والبيع مقابل مبالغ زهيدة، حيث مكّنت عملية توقيفه من حجز 33 ورقة نقدية مقلّدة بقيمة مالية تقدّر بـ66000 دج.

المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، تمت الإطاحة به، حسب بيان لأمن الولاية، إثر التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري الثاني عشر بمدينة قسنطينة، بشأن المعلومات التي وصلت إليهم بخصوص حيازة أحد الأشخاص مجموعة معتبرة من الأوراق النقدية المزوّرة والتي كان بصدد طرحها للتداول، وبعد مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه فيه والأماكن التي ينشط فيها مع تحديد نوع المركبة التي يستعملها في تنقلاته بين أرجاء المدينة، وبعد جمع كل الأدلة والقرائن ضده، تم توقيفه عندما كان على متن مركبة سياحية من نوع “بيجو 207″، وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الأمني الدقيق، ضبط عناصر الشرطة بداخلها على حوالي 33 ورقة نقدية من 2000 دج، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة، وبعد تفحصها والتدقيق في مدى سلامتها، تبين بأنها مقلّدة ومزوّرة.

ليتم على الفور تحويل صاحبها برفقة السيارة والأوراق النقدية المحجوزة إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثاني عشر للتحقيق معه، والذي كشف بأن المشتبه فيه كان يقوم بطرح الأوراق النقدية المقلّدة للتداول وعرضها للبيع على بعض الراغبين في اقتنائها، من خلال بيعه للورقة النقدية الواحدة من فئة 2000 دج بمبلغ 800 دج. المشتبه فيه وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق الأولي معه، تم إنجاز ملف قضائي ضده عن جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني يقل سعرها عن مليون دينار جزائري، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، والذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال التحقيق القضائي في هذه القضية، التي تمس بالعملة الوطنية والاقتصاد وعرضه لاحقا على المحاكمة.

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جنايات المسيلة أدانتهما بالسجن المؤبد

شقيقان يقتلان ابن عمهما بسبب خلاف حول الرعي

أحمد. ق

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة، متهمين من عائلة واحدة بأحكام تتراوح بين سنتين إلى المؤبد، بعدما وجّهت لهما تهما منها جناية القتل العمد وجنحة الضرب والجرح العمد باستعمال سلاح أبيض، التي كان ضحيتها أحد أبناء عمومتهم.

وفي التفاصيل، فقد تم إدانة المدعو “ن.ل” بالسجن المؤبد و20 سنة لشقيقه، بعدما وجّهت لهما جناية القتل العمد وجنحة الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض، وإدانة والدهما وشقيقها الثالث بسنتين حبسا نافذا، بتهمة الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض، والنطق ببراءتهما رفقة المتهم الخامس في القضية من جناية المشاركة في القتل العمد.

تعود حيثيات قضية الحال إلى شهر جانفي من السنة الجارية، بعدما تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الزرزور، بجنوب المسيلة، مكالمة هاتفية تفيد بوقوع شجار عنيف في قرية واد المالح بين مجموعة من الأشخاص، هم الضحية ووالده من جهة، والمتهمون من جهة أخرى، لتتدخل مصالح الدرك الوطني لاحتواء الوضع، في حين نُقل الضحية من طرف أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بن سرور، إلى المؤسسة الاستشفائية، ليتبين أنه توفي في عين المكان متأثّرا بإصابات بليغة تلقاها خلال الشجار.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد صرح والد الضحية أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بمنطقة المالح ببلدية الزرزور، يقوم برعي أغنامه حيث تفاجأ بسيارة من نوع “بيجو 504” خضراء اللون تقترب منه، وسرعان ما نزل منها المتهمون وهم يحملون أسلحة بيضاء ليقوموا بالاعتداء عليه بواسطة عصا خشبية على مستوى الرأس، وبخناجر كانوا يحملونها وخاصة من طرف الأخوان الجانيان “ل. ن” و”ل. ز”، اللذان وجّها له طعنة على مستوى البطن من الجهة اليسرى.

وفي تلك اللحظات، يضيف المتحدث، التحق به ابنه محاولا مساعدته ليتعرض هو الآخر للاعتداء بالخناجر من قبل كل من المتهمين المذكورين، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، بعد أن تلقى طعنة على مستوى الصدر ليتقدم منه قصد مساعدته وهو يصرخ بأن ابنه مات ليتركه مرميا على الأرض قبل أن يتم نقله من طرف أحد مستعملي الطريق إلى المؤسسة الاستشفائية ببن سرور لتلقي العلاج.

وأثناء أطوار المحاكمة، ذكر “ل،ن” أنه كان بصدد الدفاع عن نفسه أين قام بتوجيه طعنة للضحية من السكين الذي كان يحمله الأخير، حسبه، بيده، بعد أن نزعه منه وهذا بمساعدة شقيقه المتهم الثاني في الجريمة محاولا إبعاده عنه، وفي تلك اللحظة، تلقى ضربة على الرأس بواسطة عصا من طرف والد الضحية ليفقد الوعي إثرها ولم يستفق إلا وشقيقه “ل. ز” يقوم بنقله إلى سيارة والدهما الذي أوصلهما إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

وحول الأسباب التي دفعته إلى المشاركة في الشجار، قال المتهم الرئيسي، إن السبب كان قيام الضحية ووالده برعي الأغنام داخل أرضه، وهذا رغم المحاولات العديدة من طرف والدهم لنهيهم عن ذلك، وهو ما أكده المتهم “ل. ز” هو الآخر الذي قال إن الضحية برفقة والده كانوا يقومون برعي أغنامهم على أرضهم المتواجدة بالمنطقة المسماة عين السلطان حيث وجدهم على الأرض التي تبعد عن منزلهم بحوالي 700 مترا فقط، وبعد طلب والده منهما مغادرة المكان رفضا ودخلوا في مشادة كلامية، تحوّلت إلى اشتباك بواسطة أسلحة بيضاء ليقوم بسحب الضحية من الخلف ومسكه كونه كان يحمل سكينا، عندها قام شقيقه “ل. ن” بنزع السكين منه وطعنه مثلما اعترف بذلك المتهم الرئيسي، ليتم بعد المداولات تسليط الأحكام المذكورة على المتهمين.

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الوثائق استعملت للحصول على قروض التشغيل

إدانة مزوّري شهادات التكوين المهني بسيدي بلعباس

زواوية. ق

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سيدي بلعباس، الاثنين، حكما بخمس سنوات سجنا، في حق متهمتين في قضية تزوير شهادات التكوين المهني، بغرض استغلالها في ملفات الاستفادة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” حاليا، بينما تراوحت بقية الأحكام لـ42 متهما في نفس القضية، بين البراءة و6 أشهر حبسا غير نافذ.

تعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدّمت بها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بسيدي بلعباس، إلى المصالح الأمنية تعلمها فيها بوجود وثائق إدارية مزوّرة، في بعض الملفات الإدارية المودعة لدى مصالحها، من أجل الاستفادة من قروض التشغيل تم اكتشافها، عند قيام أعوان مصلحة المراقبة بمراجعة وتحيين هذه الملفات، أين اشتبهوا في تزوير وثائق إدارية، تخص شهادات التكوين المهني وكذا وثائق الوضعية حيال الخدمة الوطنية ضمن الملفات.

وبناء عليه، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمّقا، حيث استدعت كافة أصحاب الملفات المعنية بالتزوير، من أجل الاستماع إلى أقوالهم، التحقيقات مع المتهمين الذين بلغ عددهم 42 شخصا، أفضت إلى الكشف عن المدعوة (م. ع)، رفقة ممونة تدعى (م. ن)، قامتا باستدراج الشباب البطال وإيهامهم بالتكفل وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية حتى يستفيدوا من قروض الوكالة على مستوى سيدي بلعباس، تلمسان، وعين تيموشنت، من خلال توفير شهادات تكوين مزوّرة، وفي تخصّصات معينة تسهل عليهم الحصول على مشاريع ذات تمويل كبير، مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث مثّلت مشاريع الخراطة حصة الأسد من بين المشاريع الممنوحة بوثائق إدارية مزوّرة، بتواطؤ من عمال بالتكوين المهني وكذا بالوكالة، سهّلوا المعاملات الإدارية الخاصة بتلك الملفات .

وأسفر تفتيش منزل المتهمة الرئيسية المدعوة (م. ع)، عن ضبط العديد من الأختام المقلدة لموردين، كانت تستعملها في تحرير فواتير شكلية وبأسعار مرتفعة. التحقيقات بينت كذلك، قيام المتهمة المعنية بتزوير شهادات السوابق العدلية، وكذا وثائق الخدمة الوطنية التي كانت مودعة ضمن الملفات، التي وصل عددها إلى 42 ملفا. كما أفضت التحقيقات إلى توقيف 4 متهمين آخرين هم موظفون في مراكز التكوين المهني والتمهين، بينما استفاد بقية الشباب المتورط في القضية من الرقابة القضائية .

ورفض المتهمون، خلال استجوابهم من هيئة المحكمة، الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، بينما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 عاما سجنا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، و5 سنوات سجنا في حق بقية المتهمين، حيث سلّطت مرافعة النيابة الضوء على ضرر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.

وبعد ساعة من المداولات، نطقت هيئة المحكمة بـ5 سنوات سجنا في حق المتهمة الرئيسية وشريكتها، بينما جاءت بقية الأحكام ما بين البراءة وستة أشهر حبسا غير نافذ في حق بقية المتهمين.

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قطار نقل المسافرين يقتل رضيعة بالشلف

م.قورين

لقيت، الثلاثاء، رضيعة تقارب السنة والنصف من عمرها مصرعها اثر تعرضها لدهس من قبل القطار السريع الخاص بنقل المسافرين، الذي كان قادما من مدينة وهران باتجاه الجزائر العاصمة، الضحية حسب شهود عيان للشروق كانت بصدد تخطي السكة الحديدية في غفلة عن أهلها بضواحي أم الدروع، ولم تنتبه لقدوم القطار السريع الذي حولها إلى أبشع صورة لها، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى اولاد محمد. للإشارة تعد هذه الضحية التاسعة منذ مطلع السنة الجارية، فغالبية الضحايا قضوا نحبهم بالمناطق التي تنعدم بها الحواجز العازلة للسكة الحديدية، وسط المجمعات السكنية الحضرية.

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مراهق يقتل عشرينيا في سوق أهراس

صبرينة ذيب

عاش سكان بلدية المراهنة بولاية سوق أهراس، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك بعد أن تلقى طعنات سكين ثلاث، على يد قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، ينحدران من نفس البلدية.

الحادثة التي فجع بها سكان المنطقة وقعت بعد شجار عنيف بين الجاني والضحية، انتهى بالجاني إلى إحضار خنجر، حيث وجّه للضحية ثلاث طعنات غائرة، اثنتان على مستوى القلب والثالثة على مستوى الفخذ بواسطة سلاح أبيض متمثل في سكين، فأرداه قتيلا بعين المكان، أين تم تحويل الضحية إلى مستشفى المراهنة، لكن القدر كان أسرع، وقد توفي الضحية، متأثرا بجروحه البليغة. وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة التي تعتبر الثالثة في الولاية منذ بداية السنة.