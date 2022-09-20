أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

وفاة 28 شخصا في حوادث مرور، حريق يبيد قطيع ماشية

وفاة 28 شخصا وإصابة 1442 آخرين خلال أسبوع

ع. ع

لقي 28 شخصا حتفهم وأصيب 1442 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1239 حادث مرور في مختلف جهات الوطن خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت به، الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية سطيف بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 67 آخرين إثر 50 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 1870 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولايات الجزائر بـ235 حريق، البليدة 113 وولاية تيزي وزو 122.

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استغلت بناية مهجورة في نشاطها

إدانة عصابة مخدرات تستهدف المصطافين بتيزي وزو

رانية. م

أدانت محكمة الجنح بعزازقة المدعو “ت س” بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة غيابيا مع الأمر بالقبض عليه، عن تهمة حيازة المخدرات من أجل البيع، في حين أدانت رفقاءه بأحكام متفاوتة عن تهمة الحيازة من اجل الاستهلاك.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تتمثل في معلومات وردت لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة ازفون، بخصوص قيام مجموعة من الشباب باستغلال بناية في طور الإنجاز متواجدة بالقرب من شاطئ الجنة الصغيرة في المنطقة، لتعاطي الممنوعات وكذا تجهيزها للبيع والترويج وسط المصطافين وقاصدي الشاطئ.

وتبعا لتحرياتها ومداهمتها للموقع، تمكنت مصالح الأمن من توقيف شاب بحوزته 58غ من الكيف المعالج، الا انه انكر حيازتها للبيع، مؤكدا أنها ملك للمتهم الذي بقي في حالة فرار وأدين غيابيا بالحكم السالف الذكر. دفاع المتهم المنحدر من العاصمة، اكد ان موكله يقصد المنطقة للاستجمام والهروب من ضغوطات المدينة خلال إجراءات الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا، ووقائع القضية تعود لنهاية شهر جويلية 2021 حين أقرت السلطات غلق الشواطئ في وجه المصطافين بسبب الجائحة، حيث تم تمشيط الشريط الساحلي لأزفون وبما فيه البنايات المشبوهة والمهجورة ولم يتم العثور على المخدرات المبلغ عنها، حيث تم ذكر اسم المتهم من قبل الشباب الأربعة الملقى القبض عليهم في الشاطئ لدى مداهمته. حسب المحامي دائما، ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف التمس تأييد الحكم المستأنف في حق المتهم.

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حريق يبيد قطيع ماشية بتمنراست

ش. بن ايعيش

شب حريق مهول، مساء الإثنين، على مستوى أحد بساتين النخيل بحي سمدقة ببلدية عين امڨل، والواقعة على بعد 130 كلم من مقر الولاية تمنراست، ما تسبب في خسائر مادية معتبرة، تمثلت في نفوق 23 رأسا من الغنم اضافة إلى اتلاف 50 شجرة مثمرة منها 14 شجرة من النخيل، وفور نشوب الحريق تدخل أفراد وحدة القطاع عين أمڨل للحماية المدينة، حيث تمنكوا بعد ست ساعات عمل متواصلة، من اطفاء الحريق ومنع امتداده إلى البساتين المجاورة، في ظل هبوب الرياح، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحريق.

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حبس 9 أشخاص في قضية مقتل شاب ببرج بوعريريج

و. بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الثلاثاء، تسعة أشخاص الحبس المؤقت للاشتباه بتورطهم في قضية مقتل شاب بقرية المجاز ببلدية العش قبل أيام.

تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج تعود إلى تلقيها مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن وقوع مشاجرة بقرية المجاز ببلدية العش، حيث تم طعن شخص بآلة حادة.

وبعد تنقل مصالح الدرك الوطني تبين أنه تم نقله من طرف سكان القرية إلى العيادة المتعددة الخدمات بالعش، أين لفظ أنفاسه متأثرا بالطعنات التي تعرض لها على مستوى الكتف الأيسر والقفص الصدري، اين باشرت مصالح الدرك التحقيق في القضية، حيث تم توقيف المتهمين وتقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت للاشتباه بتورطهم في قضية جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي بسلاح ابيض مع سبق الإصرار والترصد، جناية عدم التدخل لمنع وقوع جناية أو جنحة ضد سلامة جسم إنسان، جناية المشاركة، جنحة الضرب، الجرح العمدي بسلاح ابيض.

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ملثمون يهاجمون محل مجوهرات بسوق اهراس

ص. ذيب

تعرض مجوهراتي، الإثنين، إلى عملية سطو على محله الواقع بمدخل حي بير يوسف العتيق وسط مدينة سوق أهراس، أين تعرض صاحب المحل لهجوم من طرف عصابة ملثمة من ثلاثة أفراد حسبه أرعبته بأسلحتها البيضاء، وقامت بالسطو على كمية من المصوغات الذهبية، ولاذت بالفرار إلى وجهة مجهولة، وتقدم مباشرة الضحية إلى مصالح الشرطة بشكوى رسمية يسرد فيها الوقائع، وقد تنقل رجال الشرطة التابعون لمصلحة الشرطة العلمية لمعاينة مسرح الجريمة.

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الأمن يوقف الجانيين المفترضين

جريمتا قتل في ظرف 48 ساعة بوهران

سيد احمد فلاحي

سجلت وهران في ظرف 48 ساعة مقتل شخصين في جريمتين منفصلتين، وقد استيقظ سكان حي الياسمين تحديدا بالقرب من أحد الفنادق، على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها شخص في العقد الرابع، بعد الاعتداء عليه من طرف شابين، وهي الحادثة التي ولّدت غضبا كبيرا لدى السكان، خاصة أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة معروفة بنشاطها التجاري المزدهر، والتوافد الكبير للمواطنين عليها، سواء من الولاية أو حتى من خارجها، من أجل ابتياع الحاجيات التي تخصهم والتي تقدمها محلات ومراكز تجارية فخمة.

الحادثة تعد الثانية في ظرف يومين بعد وفاة الشاب أمين القاطن بحي رابح مسرغين، والذي تعرض هو الآخر لطعنات غادرة من طرف شاب، ولم تنته معاناة الوهرانيين عند هذا الحد، بل تعدته إلى لصوص الهواتف النقالة أو عصابات الدراجات النارية، التي باتت تزرع الهلع في نفوس المارة بوسط المدينة، وتحديدا بنهج معطى محمد الحبيب بالقرب من مسجد الشيخ الزوبير، أين تحوم العصابة حول ضحاياها لتحديد الهدف، ثم اختيار الأزقة المناسبة لتنفيذ عملية السطو، ثم الفرار بأقصى سرعة نحو الزقاق وترك الضحية في أسوأ الأحوال.

من جهة ثانية، أفادت مصادر من خلية الاتصال بالأمن الولائي، أن المجهودات متواصلة من أجل بسط الأمن، بدليل أنه تم توقيف المشتبه فيهما في قتل الشاب بحي الياسمين، في ظرف وجيز، ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، تم اقتيادهما نحو التحقيق لمعرفة أسباب ارتكابهما الفعل الشنيع، في حين تم الإثنين تنظيم حملة مداهمة عبر أحياء وهران الساخنة، وتم توقيف عدد من المشتبهين والمتورطين في قضايا متعلقة بترويج المخدرات وحمل الأسلحة البيضاء.

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غرق سبعيني في شاطئ بتيزي وزو

رانية. م

لقي شيخ في الـ78 من العمر، حتفه ظهيرة أمس في شاطئ صخري بمنطقة تيقزيرت شمال ولاية تيزي وزو، حيث قامت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية بتيقزيرت بتحويل جثته إلى مستشفى المنطقة. الحادث وقع ظهيرة الثلاثاء، في منطقة صخرية تسمى “اذغا اوباسان” في شاطئ تسالاست بتيقزيرت، حيث قضى الشيخ غرقا.