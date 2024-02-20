أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024

كهل يوزع في السوق 500 مليون اختلسها من زوجته، العثور على طفل جرفته مياه الوادي

كهل يوزع في السوق 500 مليون اختلسها من زوجته

رانية. م

قضت المحكمة الابتدائية للجنح بتيزي وزو، بإدانة ستيني بعقوبة 5 سنوات حبسا، 3 منها نافذة، بتهمة الاختلاس والإهمال العائلي وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع تعويض مبلغ 500 مليون سنتيم اختلسه من زوجته.

المتهم تمسك بإنكار الحقيقة وتغيير أقاوله خلال المحاكمة، حيث صرح انه قام بتوزيع المبلغ المقدر بـ500 مليون سنتيم في يوم واحد على كل من صادفهم في السوق.

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العثور على طفل جرفته مياه الوادي سالما ببجاية

ع. تڤمونت

تم مساء الاثنين العثور على طفل مفقود سالما معافى بضواحي منطقة بوسعادة بإقليم بلدية خراطة شرق بجاية، وحسب معلومات “الشروق” فإن مصالح الحماية المدنية قد تلقت ظهيرة أمس بلاغا حول فقدان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بواد يمر بالقرب من قرية بوسعادة، وذلك بعد ما سقط هذا الأخير بالوادي ولسوء الحظ فإن قوة جريانه قد أدت إلى جرف الطفل نحو وجهة مجهولة.

وقد تم الاستنجاد خلال عملية البحث، التي أُطلقت في حدود الساعة الثانية زوالا إلا خمس دقائق، بأربعة غطاسين والعديد من الأعوان بالإضافة إلى دعم المتطوعين من سكان المنطقة، وبعد حملة تمشيط واسعة مست مسار الوادي فقد تم العثور على الطفل المفقود سالما بإحدى ضفاف الوادي، وذلك قبل أن يتم نقله على متن سيارة الإسعاف صوب المستشفى أين تم إخضاعه لكل الفحوصات اللازمة بهدف الاطمئنان على صحته وذلك قبل عودته إلى حضن عائلته وسط فرحة الأهالي وكل المشاركين في حملة البحث، ويبقى الحذر مطلوبا مع تجنب مثل هذه المغامرات التي قد لا يحمد عقباها.

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الضحية وًجدت جثتُه محترقة على مستوى الطريق المؤدي إلى عين التريد

إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت في قضية قتل ضابط شرطة بسيدي بلعباس

وأج

أصدرت محكمة سيدي بلعباس أمرا بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت بعد تورطهم في قضية مقتل ضابط شرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس وإحراق جثته، حسب ما جاء مساء امس الاثنين في بيان صحفي صادر عن ذات الهيئة القضائية.

وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الرأي العام، أنه بتاريخ 9 فبراير 2024 تلقى عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055 مفادها وجود جثة شخص محترقة على مستوى الطريق الرابط بين سيدي بلعباس وعين التريد”.

وأضاف البيان أن عناصر الأمن تنقلت إلى عين المكان لإجراء المعاينة اللازمة بحضور وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي، وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.

وقد أسفر التحقيق حسب البيان عن “تحديد هوية الضحية وهو ضابط شرطة عامل قيد حياته بأمن ولاية سيدي بلعباس، كما تم توقيف الفاعل الرئيسي وشركائه وتقديمهم بتاريخ 19 فبراير 2024 أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد أربعة متهمين بجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وطمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، وضد متهمين آخرين بجنحة عدم التبليغ، مع التماس أمر إيداع ضد الجميع”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمر إيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية ضد متهمين اثنين”.