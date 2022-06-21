أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 21 جوان 2022

موظف يعطل تسليم التبليغات إلى المتقاضين، تفكيك شبكة هجرة غير شرعية

أوقفته شرطة المطار

طالب فندقة يحاول السفر إلى تركيا للالتحاق بداعش

مريم.ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق طالب متربص تخصص سياحة وفندقة، والذي توبع بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية ومحاولة السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، والتدريب على ارتكابها والمشاركة فيها، بعد الاشتباه في محاولته الانضمام لتنظيمات إرهابية خارج الوطن.

تحريك الدعوى ضد المتهم انطلقت من معلومات بلغت فرقة مكافحة الإرهاب، بخصوص تحركات مشبوهة قام بها أشخاص ينشطون بعمليات تجنيد الشباب ودفعهم للالتحاق بالتنظيم الارهابي” داعش”، واستنادا للمعطيات المتوفرة، تم التوصل إلى المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد السفر إلى تركيا، ثم المرور إلى الأراضي السورية والالتحاق بتنظيم داعش، من بينهم المتهم السالف ذكره ويدعى “ب.أسامة”، الأخير تم توقيفه بالمطار الدولي هواري بومدين، أين كان يستعد للسفر إلى تركيا بعد حصوله على تأشيرة سياحية.

وأثبتت التحريات الأمنية التي باشرتها الشرطة لاحقاً أن المتهم كان على تواصل مع عناصر إرهابية خطيرة تنشط بالعراق وسوريا، وهو ما كشفه التفتيش الذي خضع له هاتفه النقال بالعثور على تسجيلات وأناشيد تحرض على الجهاد ورسائل عبر تطبيق “التليغرام”.

وبسماع أقوال المتهم “ب.أسامة محمد” أثناء محاكمته، صرح الأخير أن الفضول دفعه للإطلاع على محتوى تلك المنشورات الجهادية على حد قوله، وكشف المتهم أن تواصله مع شخص يدعى “سماني العراقي” كان صدفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين طلب منه تحميل تطبيق “تليغرام” ولم يكن يعلم حقيقة الشخص الذي يتحدث إليه إلا بعد إطلاعه على تسجيلات أرسلها له وعلم حينها أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي.

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وفاة شخص في سقوط سيارة في واد بسوق اهراس

صبرينة ذيب

تدخل أعوان الحماية المدنية للمركز المتقدم بولاية سوق أهراس، مساء الاثنين، من اجل حادث مرور خطير ومميت بعد انقلاب مركبة وسقوطها في أحد الأودية المحاذية للطريق الوطني رقم 82 في جزئه الرابط بين بلديتي تاورة وسوق أهراس وتحديدا بالمكان المسمى جسر الشراقة والذي اسفر عن اصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لفظ مرافقه انفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته البليغة وخاصة على مستوى الرأس. وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.

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تفكيك شبكة هجرة غير شرعية عبر البحر بتيزي وزو

ق. م

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو مؤخرا، من تفكيك شبكة مكوّنة من 4 أشخاص، تقوم بتنظيم رحلات جماعية غير شرعية عبر البحر للأفراد، مقابل أموال طائلة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع اثنين منهما رهن الحبس الاحتياطي، في حين وضع الآخرين تحت نظام الرقابة القضائية عن تهم تكوين جماعة أشرار وتنظيم رحلات غير شرعية للأفراد بمقابل مادي، إلى جانب التبليغ عن جريمة وهمية للمتهمين الآخرين.

القضية حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو، جاء حلها عقب تحقيقات معمقة قامت بها فرقة البحث والتحري، حول الهجرة الشرعية الجماعية التي تشهدها شواطئ الولاية، مقابل أموال طائلة يتلقاها الجناة من ضحاياهم، واستغلالا للمعلومات المتوفرة لديها تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و42 سنة، ليتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع شخصين رهن الحبس الاحتياطي والآخرين تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم عن التهم السالفة الذكر.

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برّر فعلته بـ”الكسل والتهاون”

موظف بمحكمة وهران يعطل تسليم التبليغات إلى المتقاضين

خيرة. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، موظفا لدى محكمة وادي تليلات بـ5 سنوات سجنا نافذا عن تورطه في جناية التزوير في محررات رسمية، والتي راح ضحيتها عدد من المحضرين القضائيين إلى جانب تضرر مصالح متقاضين.

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2021، عندما أثيرت شكوك حول إجراءات تبليغ أحكام غيابية لصالح متقاضين على مستوى محكمة وادي تليلات، بناء على سلسلة من الشكاوى كان قد تقدم بها عدد من هؤلاء، ليتضح من خلال التقصي حول الظاهرة التي تكررت لأكثر من مرة وفي فترات متقاربة من السنة الفارطة، أن الأمر غير مرتبط بأخطاء إجرائية أو إدارية، إنما تم بفعل فاعل، ثم يُكتشف من خلال التدقيق في الموضوع أن العون المكلف بتسليم استدعاءات الحضور وغيرها من التبليغات إلى محضرين قضائيين، وعددهم خمسة، لم يكن يتصل بأي من هؤلاء في إطار استكمال الإجراءات المعمول بها مع الملفات العالقة لبعض المتقاضين بتواريخ الواقعة، وأكثر من ذلك اتضح أنه المعني المدعو (آ. ي)، كان يتستر على إهماله الوظيفي بقيامه بتزوير توقيعات محضرين قضائيين على سجلات تسلم التبليغات ووثائق أخرى حتى يسد بها كل الثغرات التي كان من شأنها فضح ممارساته غير القانونية، مدعيا بذلك قيامه بالمهام المنوطة به على الوجه الأكمل.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم في قضية الحال بقيامه بالتزوير، مبررا فعلته أنه لم يكن يقصد بذلك إيذاء الضحايا بعينهم، أو كانت له خلفيات للإضرار بمصالح متقاضين، إنما لجأ إلى ذلك بسبب كثرة غياباته غير المبررة، وسعيه للإفلات من العقوبة الإدارية تحت مسمى الإهمال، عن طريق تقليد توقيعات محضرين وزعم تسليمهم التبليغات في إطار المهمة المكلف بها.

كما ركز دفاع المتهم في مرافعته على أن هذا الأخير كان يعاني في تلك الفترة من اضطرابات نفسية حادة، أخضعته للعلاج من حالة عارضة تشبه الجنون، إضافة إلى قلة خبرته في المجال، بحكم أنه كان يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، لتلتمس في حقه معاقبته بـ15 سنة سجنا قبل النطق بالحكم سالف الذكر، متبوع بتنازل الضحايا عن حقوقهم في الدعوى المدنية.

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الأمن اعترض الرسالة الإلكترونية التي تحمل الأجوبة

سنتان حبسا لطالب حاول مساعدة قريبه في البكالوريا بالبويرة

أحسن حراش

سلطت محكمة الجنح بالبويرة عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين في حق طالب جامعي حاول مساعدة قريبه في الغش خلال امتحان شهادة البكالوريا، وذلك عن طريق إرساله لحلول امتحان مادة الرياضيات للمترشح عن طريق الأنترنت قبل أن ينكشف أمره.

تفاصيل القضية حسب مصادر مطلعة تعود إلى فترة اجتياز امتحان مادة الرياضيات للبكالوريا، أين كان قريب المعني يجتاز هذا الامتحان كمترشح حر، حيث قام المتهم البالغ من العمر 24 سنة وهو طالب جامعي تخصص تسيير وإدارة بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، بإرسال نموذج الإجابة عن أسئلة اختبار مادة الرياضيات لقريبه وقت الإمتحان، وذلك عن طريق رسالة بالانترنت تحمل صورة شاشة لنموذج الإجابة، غير أن قريبه كان قد غادر القاعة آنذاك، في حين لم يكن يعلم بأن المصالح التقنية المختصة بالأمن السيبراني التابعة لمديرية الأمن قامت باعتراض تلك الرسالة ثم تتبع مصدرها ورقم هاتف المرسل، وهو ما أوصلها إلى المتهم وتوقيفه قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة في نفس اليوم.

وخلال تقديمه أمامها، حسب ذات المصادر بتهمة نشر وبث موضوعات البكالوريا، اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، والتي اعتبرها ممثل النيابة بالخطيرة، حيث التمس الأخيرة في حقه عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، غير أن هيئة المحكمة وبعد مرافعة هيئة الدفاع ثم المداولة في القضية، نطقت بحكمها في حق المتهم، والمتمثل في عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين.

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مقتل ممرض في حادث سير ببجاية

ت.ع

تسبب حادث سير، وقع صبيحة الثلاثاء، عند مفترق الطرق “لوطا” غرب بلدية سوق الاثنين، على الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية في مقتل سائق هذه الأخيرة، البالغ من العمر 51 سنة، المنحدر من قرية “لوطا” بسوق الاثنين. وبحسب معلومات “الشروق”، فإن الضحية “بوعلام يعقوبي”، يشتغل ممرضا بأحد مستشفيات بجاية، حيث كان في طريقه للالتحاق بعمله، قبل تعرضه لحادث السير الذي أودى بحياته، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.

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توقيف ثلاثة منقّبين عن المعادن بالشلف

ق.م

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص، بسبب تورطهم في التنقيب عن المعادن بطريقة غير شرعية وحيازة وعرض أجهزة حساسة للبيع، بحسب ما علم الثلاثاء لدى الأمن الولائي.

وأوضح المكلف بالإعلام، محافظ الشرطة شريف عنقود لوأج، أن فرقة البحث والتدخل بالشلف، وفي إطار جهودها لمحاربة كل أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، أوقفت ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قضية التنقيب عن المعادن بطريقة غير قانونية، وعرض أجهزة حساسة للبيع والاستغلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث أن حيثيات القضية تعود لرصد معطيات رقمية، قام من خلالها شخص بعرض جهاز كاشف للمعادن للبيع على موقع “فايسبوك” للتواصل الاجتماعي، ليتم على الفور مباشرة تحريات تقنية حددت عبرها هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وضبط بحوزته الجهاز الكاشف عن المعادن النفيسة (الذهب بالخصوص).

ومواصلة للتحقيق والتحريات، حجزت ذات الفرقة منظارا ليليا وبندقية صيد دون رخصة، مع توقيف شخصين آخرين، تبين أنهما كانا ينشطان مع المشتبه فيه في التنقيب عن المعادن، دون الحصول على رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونيا. وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين في القضية، قدموا أمام النيابة المختصة لدى الجهات القضائية ببلدية بوقادير.