أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

تفكيك شبكة لتنظيم رحلات "الحرقة"، كهل يحاول قتل شخص بالرصاص

تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

س. ك

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي الشط بولاية الطارف، الإثنين، من توقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر بطريقة غير شرعية، متكونة من ثلاثة أشخاص، ينحدرون من مدينة الشط غرب الطارف وهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، حيث مكنت العملية من حجز معدات خاصة بالهجرة غير شرعية وتوقيف أربعة أشخاص في العقد الثاني ينحدون من ولايتي قسنطينة والجزائر العاصمة، كانوا بصدد الهجرة بطريقة غير شرعية.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة تحصلت عليها ذات المصلحة، مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، انطلاقا من مدينة الشط أين قاموا بالاتصال بأشخاص مشبوهين ومعروفين بسلوكهم الإجرامي، ينحدرون من مدينة الشط في قضايا تتعلق بتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية،أين تم إعداد خطة أمنية محكمة لغرض الإيقاع بالمشتبه فيهم في حالة تلبس، إذ تم الترصد للمعنيين ومداهمة المكان وكللت العملية بتوقيف المعنيين وحجز وضبط المعدات الخاصة بعملية الهجرة السرية.

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كهل يحاول قتل شخص بالرصاص في تيزي وزو

رانية. م

أوقفت مصالح الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، مؤخرا، شخصا مطلوبا لدى العدالة في قضية محاولة قتل عمدي بواسطة سلاح حربي، ويتعلق الأمر بشخص في الـ57 من العمر.

الجاني المفترض تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الذي أمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي عن تهم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح حربي من الصنف الأول وذخيرته بدون رخصة. وكان المتهم في حالة فرار قبل القبض عليه.

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سرقة سيارة والاعتداء على صاحبها بالمسيلة

أحمد. ق

استرجع، عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة مؤخرا، سيارة مسروقة في ظرف وجيز، أوقف خلالها شخصان يبلغان من العمر 24 و26 سنة، وفق ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، وذلك على إثر شكوى تقدم بها الضحية لذات المصالح مفادها تعرض مركبته الخاصة للسرقة بالعنف وهي في حالة توقف من طرف شخص يجهل هويته، كما فر بها إلى وجهة مجهولة بعد محاولة إيقافه من طرف الضحية، الذي تعرض إلى إصابات متفاوتة الخطورة نتيجة ذلك.

وحسب الجهات التي أوردت الخبر، فإنه على الفور باشرت المصالح الأمنية المذكورة أعلاه أبحاثها وتحرياتها، من خلال تجنيد كل الفرق العملياتية المتواجدة في الميدان، وكذا تعميم الأبحاث عن السيارة المذكورة، وبالتنسيق كذلك مع مختلف الشركاء في المدن المجاورة، مما أدى إلى التعرف على المكان الذي اختبأ فيه المشتبه فيه وشريكه في العملية بأحد المواقع المجاورة خارج قطاع الاختصاص.

ووفق ذات الجهات ومن خلال التنسيق مع النيابة المحلية لدى محكمة بوسعادة، تم توقيف المشتبه فيهما واسترجاع السيارة المسروقة في ظرف قياسي، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وشريكه في عملية السرقة.

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ثلاث ولايات تستفيد من المشروع

تقليص آجال إنجاز تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة

ق. م / واج

أعلنت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، في بيان لها الاثنين، عن تقليص آجال إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بولاية تيبازة إلى 21 شهرا بدلا من 27 شهرا. وتم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع عمل انعقد نهاية الأسبوع الفارط بمقر الوزارة، ضم كلا من الأمين العام للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والرئيس المدير العام لشركة “كوسيدار قنوات”، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وإطارت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” والهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري ومدير الموارد المائية لولاية تيبازة.

ويأتي ذلك “تنفيذا لتعليمات وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشروع”، حسب نفس المصدر. ويتضمن هذا المشروع “الهام” إنجاز 110 كلم من القنوات، 14 محطة ضخ و13 خزانا بقدرة 140 الف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه بقدرة إنتاج 210 ألف متر مكعب يوميا، سيتم استلامها على ثلاث مراحل وستسمح كل واحدة منها بإنتاج وتحويل 70 ألف متر مكعب يوميا من أجل تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب، يضيف البيان.

وأوضحت الوزارة أن استلام هذا المشروع سيتم على مرحلتين بداية من 2022. وتتضمن المرحلة الأولى إنجاز محطة ضخ رئيسية، قناة لجر المياه باتجاه الخزان الرئيسي الذي يمون بلديتي بني ميلك والداموس بتيبازة، أما المرحلة الثانية فتشمل ربط الخزان الرئيسي لبلدية الداموس بخزان منطقة سيدي موسى ببلدية الناظور مرورا بمحطة ضخ رئيسية ببلدية سيدي غيلاس بطاقة إنتاجية تبلغ 100 الف متر مكعب يوميا.

وفي هذا السياق، تعهدت شركة “كوسيدار قنوات” المكلفة بإنجاز هذا المشروع بمباشرة أشغال الهندسة المدنية للخزانات ومحطة المعالجة مطلع شهر أكتوبر المقبل. ويجري حاليا تزويد المشروع بمختلف حاجياته خاصة ما تعلق بالقنوات الحديدية حيث تم بخصوص هذا الشأن إبرام صفقة مع المؤسسة العمومية “أنابيب”. وفيما يخص التحسينات التقنية التي سيجري تنفيذها على المدى القصير، فهي تتعلق بتأمين بلديات وسط وغرب ولاية تيبازة مشيرة إلى أن هذه التعديلات تدخل في إطار المخطط التوجيهي الذي أشرفت على تجسيده شركة “سيال”.

كما سيتم الانطلاق في إنجاز قنوات تمتد على مسافة 60 كلم من أجل تحويل مياه سد كاف الدير باتجاه محطة المعالجة ببلدية سيدي اعمر وهذا لتأمين تزويد بلديات تيبازة وسيدي غيلاس وسيدي اعمر ومناصر وحجوط ومراد والناظور. وأضاف البيان أن هذا المشروع “ذو طابع إقليمي”، إذ ستستفيد منه أيضا ولايتا عين الدفلى والشلف (بلديات عين قوسين، بريرة ، بني حواء) فضلا عن تغطيته لحاجيات 58 منطقة ريفية تقع في بلديات الداموس والأرهاط وبني ميلك وشرشال وقوراية ومسلمون وأغبال وحجرة وكذا بديات النص وسيدي سميان وشرشال ومنطقة سيدي موسى ببلدية الناظور. وسيتم كذلك في إطار الصفقة المبرمة مع شركة “كوسيدار قنوات”، ربط ثلاث آبار ببلدية مسلمون لإيصال الماء الشروب إلى بلدية سيدي غيلاس، “كإجراء استعجالي وذلك بوضع 10 كلم من القنوات نظرا للعجز المسجل حاليا في المياه السطحية (سد بوكردان)، يضيف نفس البيان.

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أمن بجاية يطيح بعصابة للسرقة بالخطف

توفيق بن يحيى

تمكنت، مؤخرا، عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من شخصين يبلغان من العمر 20 و38 سنة، يحترفان السرقة بالخطف باستعمال درّاجة نارية مستهدفين فئة النساء.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكاوى لنساء تعرضن إلى عمليات سرقة بالخطف استهدفت سلاسلهن الذهبية باستعمال دراجة نارية على متنها شخصين، على إثرها مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات، ومن خلال الأوصاف التي قدمتها الضحايا تم تحديد هوية المشتبه فيهما المعروفين لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة وفي عديد قضايا الإجرام، وبعد وضع خطة أمنية تم توقيف أحد المشتبه فيهما وحجز الدراجة النارية المستعملة في عمليات السرقة، بينما المشتبه فيه الثاني بقي محل بحث وهو في حالة فرار، وقد تم العثور داخل الصندوق الخلفي للدراجة على سلاح أبيض (ساطور) يستعمل في التهديد وترهيب الضحايا، المشتبه فيهما بعد عرض صورهما على الضحايا تعرفن عليهما بكل سهولة.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، المتبوعة بالسرقة بالخطف تحت طائلة التهديد بإستعمال سلاح أبيض محظور، وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين (02) حبس نافذة مع أمر إيداع، أما المشتبه فيه الثاني الفار صدر ضده حكم غيابي بأربعة (4) سنوات حبسا.

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قتيل و14 جريحا في حادث على الطريق السيّار بميلة

نسيم. ع

خلف حادث مرور، وقع ليلة الإثنين، على الطريق السيّار شرق غرب على مستوى النقطة الكيلومترية 123 اتجاه ولاية سطيف، في شطره المار بإقليم بلدية تاجنانت جنوب عاصمة الولاية ميلة، مقتل شاب يدعى “ض. و”، يبلغ من العمر 28 سنة، دهسته شاحنة ذات مقطورة، توفي في عين المكان بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها في الحوض والرأس، وإصابة 14 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات وسبعين سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى تاجنانت والعلمة التابعة لولاية سطيف، لتلقي العلاج من طرف أعوان الحماية المدنية، حيث قامت المصالح الاستشفائية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومن بينهم نساء وأطفال وكهول ومن بينهم أشخاص إصاباتهم التي كانت على مستوى الأطراف السفلى خطيرة.

وقد غادر أغلب المصابين المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم لهم من طرف طاقم طبي واصل عمله حتى تأكد من أن الوضعية الصحية للمصابين مستقرة، بحضور رئيسا الدائرة والبلدية اللذين تنقلا إلى مصلحة الاستعجالات للوقوف على حالة المصابين وبعض المواطنين الذين غصت بهم مصالح المستشفى، في وقت شرعت مصالح الدرك في معاينة مكان الحادث وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية له.

وحسب مصدر للشروق فإن الحادث وقع عقب انحراف شاحنة ذات مقطورة فدهست شابا كان بصدد قطع الطريق، الذي توفي على الفور واصطدمت بعد ذلك بحافلة لنقل المسافرين من نوع هيغر تعمل على خط سوق اهراس ـ الجزائر العاصمة، وتفيد ذات المصادر بأنها كانت متوجهة من مدينة سوق اهراس إلى الجزائر العاصمة، في حدود الساعة الواحدة و51 دقيقة، بشاحنة من نوع رونو وتحمل ترقيم ولاية ميلة، فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة.

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ثلاثة قتلى و12 جريحا في حادث سير بالجلفة

أ.خلفاوي / نورين. ع

لقي ليلة الإثنين، ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة في حادث مرور بالجلفة، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 189 الرابط بين بلديتي عين الإبل ومسعد، إثر اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “بيجو اكسبير” ودراجة نارية، مما أدى إلى وفاة صاحب الدراجة النارية 39 سنة ومرافقة 25 سنة وامرأة كانت على متن السيارة 52 سنة في مكان الحادث، وإصابة 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 3 و51 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لمسعد مدعومة بالوحدة الثانوية لعين الإبل من أجل نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مسعد، وتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ظروف وأسباب الحادث.

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تفحم 12 رأس غنم و300 حزمة تبن في حريق بالبويرة

أحسن حراش

تسبب حريق نشب، مساء الإثنين، داخل مستودع يستعمل في تربية الأغنام بقرية المواتع التابعة لبلدية عين بسام غرب البويرة، في تفحم 12 رأس غنم، إضافة إلى احتراق 300 حزمة تبن كانت داخل المستودع، وبحسب مصدر من الحماية المدنية، فإن عناصر وحداتها لكل من بير غبالو وعين بسام وسوق الخميس تدخلوا من أجل إخماد حريق تجهل أسبابه، نشب داخل مستودع لتربية المواشي بقرية المواتع بعين بسام، مخلفا تفحم 12 رأس غنم واحتراق 300 حزمة تبن كانت مخزنة داخل المستودع، قبل أن يتم إخماد الحريق كليا ومباشرة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة لنشوبه بالمكان.

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اللجنة حددت تاريخ 7 جانفي آخر أجل لاستقبال الأعمال

جائزة محمد ديب تفتح باب الترشح لدورة 2022

زهية. م

أعلنت مؤسسة محمد ديب عن فتح باب الترشح للدورة الجديدة لجائزة ديب للقصة والرواية في اللغات الثلاث العربية الفرنسية والأمازيغية.

واشترطت لجنة الجائزة أنه يتعين على الأعمال المرشحة ألا يقل عدد صفحاتها عن 100 صفحة مع احترام قواعد الكتابة في الشكل والمضمون، بحيث يحق للمرشح أن يقدم عملا واحدا في اللغات الثلاث، مع الحرص على ألا يكون العمل مترجما ولم يسبق له أن ترشح لجائزة أخرى.

وحددت اللجنة تاريخ 7 جانفي القادم آخر أجل لاستقبال الأعمال المرشحة قبل الساعة 8 مساء، إلى عناوين البريد الإلكتروني التالي:

contact@lagrandemaisondedib.com أو lagrandemaisondedib@hotmail.com

santenatureinnovation.com

هذا، إلى جانب إيداع نسختين من نفس العمل في نسخة ورقية مصحوبة بنسخة ورقية أيضًا من الملف الكامل الذي تم تقديمه مسبقًا عبر الإنترنت، أو إرسالها في موعد أقصاه 7 يناير 2022 إلى عنوان جمعية الدار الكبيرة المشوار – ص.ب 364. تلمسان 13000 (كل يوم ما عدا الجمعة والسبت، من الساعة 2:30 مساء حتى 5:30 مساء بالبريد المسجل، على أن تكون الأعمال المرشحة منشورة عن دار نشر جزائرية معترف بها ما بين 1 أكتوبر 2020 و5 جانفي 2022.

وقال المنظمون إنه سيشرع مجلس جائزة محمد ديب، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية، في تقييم الأعمال من خلال معيار امتياز القيمة الأدبية والجمالية والمساهمة في تأثير الحروف الجزائرية.

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تنطلق السبت تحت شعار “طرق جديدة”

معهد سيرفانتس يدشن عودته الثقافية بدورة للأفلام

زهية. م

يدشن المعهد الثقافي الإسباني بالعاصمة عودته للنشاطات الثقافية بتنظيم دورة لأفلام إسبانية وأرجنتينية، حيث تمنح للجمهور فرصة اكتشاف عدد من الأعمال حائزة جوائز في عدة مهرجانات.

وستعرف الدورة التي تنظم تحت شعار “طرق جديدة” عرض أربعة أفلام، بمعدل فيلم واحد في الأسبوع في نهاية سبتمبر، وفيلم واحد شهريا في أكتوبر ونوفمبر. جميع العروض مقررة بداية من الساعة 6 مساء. والأفلام تتوفر على ترجمة باللغة الفرنسية. الدخول مجاني مع الحجز المسبق عبر عنوان البريد الإلكتروني.

وضمن برنامج العروض الذي اختاره المعهد الإسباني نجد فليم “مظلم ومشرق”، الذي ينتظر عرضه في 23 من سبتمبر الجاري.

الفيلم من تأليف وإخراج صمويل ألاركون، ويحكي قصة وفاة غويا، الرسام ذائع الصيت الذي عاش آخر سنوات حياته في فرنسا. منزله اليوم هو مقر معهد سرفانتس في بوردو. في فيلمه، يتجول صامويل ألاركون في شوارع بوردو بحثًا عن أدلة للعثور على جمجمة غويا.

وفي إطار نفس البرنامج، ينتظر عرض فليم “ابنة ألجوي” نهاية الشهر الجاري، وهو فيلم أنتجته مجموعة من مدرسة كاتالونيا العليا للسينما والمرئيات السمعية، وقام الفريق بتقسيم التسلسلات المختلفة التي يتكون منها الفيلم.

فيلم “La Filla d ‘Algú” يتبع إيلي، المحامية الحامل في شهرها السابع. تذهب للبحث عن والدها الذي اختفى بين عشية وضحاها. تحقيق في البحث عن حقيقة من شأنها أن تشكك في واقعها برمته.

أما فيلم “كل النساء اللواتي أعرفهن”، المقرر في 10 أكتوبر المقبل، فيتوقف عند التجارب اليومية لمختلف النساء من الشخصية إلى السياسية، عبر ثلاث محادثات كاشفة مع الأصدقاء والمتعاونين وفتيات المدارس الثانوية، يسعى المخرج إلى طرح خطاب عن الخوف ليس مخيفًا، خطابًا عن العنف ليس في حد ذاته عنيفًا. فيلم جذري ومباشر يلوّح بالأنوثة كسلاح سياسي.

أما فليم “شابة وجميلة”، المقرر عرضه في 4 نوفمبر المقبل ترافق فيه كاميرا مارينا لاميرو أبطالها الأربعة، وهم يرسمون صورة جيل متهم بعدم الرغبة في النمو. جيل مجبر على قبول عالم بلا أمل وبلد في أزمة حيث السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو التخلي عن الأحلام. وبصدق محادثة حميمة، فإنهم يشاركونهم مخاوفهم، وما هم وفي أي اتجاه يسيرون.

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التلاميذ وجدوا صعوبة في الالتحاق بمدارسهم

الفيضانات تجتاح الطرقات والأحياء بفوكة

ب. بوجمعة

وجد تلاميذ المدارس ببلدية فوكة في ولاية تيبازة صعوبات كبيرة في الالتحاق بمقاعد الدراسة في اليوم الأول للموسم الدراسي، نتيجة الفيضانات التي شهدتها شوارع وطرقات المدينة التي تحولت إلى وديان محملة بالأتربة والطمي.

ورغم تعليمات الوالي إلى مختلف البلديات لتنقية البالوعات ومجاري المياه تفاديا لما تسببه مياه الأمطار الخريفية من فيضانات، حيث شرعت كل البلديات منذ حوالي شهر في حملة واسعة لتنقية الشوارع ومجاري المياه والبالوعات بدعم من مختلف المديريات الولائية، غير أن بلدية فوكة لم تتمكن من تفادي الكارثة التي حلت بها صباح أمس الذي تزامن وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

الأمطار التي تهاطلت أمس حولت الشوارع والطرقات وأزقة الأحياء إلى وديان محملة بالطمي والأتربة، مما صعب على التلاميذ الالتحاق بمدارسهم في ظروف حسنة، الأمر الذي خلف حالة من الغضب لدى الأولياء الذين حملوا السلطات المحلية مسؤولية الكارثة التي حلت بالمدينة وفشل حملة النظافة وتنقية قنوات الصرف التي قامت بها، واتهم المواطنون المسؤولين بالتخادل والتعامل مع الوضع رغم أن حالة الفيضانات تتكرر كل موسم.

وتبادل رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لمختلف شوارع وأحياء المدينة وهي تغرق في مياه الأمطار التي اجتاحت بعض المنازل، وحملت التعليقات جملة من التهم للمسؤولين المحليين الذين اتهموهم بالتركيز على قضية توزيع السكنات واستغلالها في حملاتهم الانتخابية وتركوا بقية انشغالاتها المواطنين الأخرى، ومنها على الخصوص الوضعية التي عاشتها المدينة صباح أمس.

وناشد مواطنون بالمدينة الوالي التدخل العاجل للنظر في مستوى أداء المنتخبين وطريقة تسييرهم للشأن العام بالبلدية، التي تعد من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية.