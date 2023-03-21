أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

عشريني أمام العدالة لقتله خطيبته القاصر، راقي مزيف يحتال على شابة ويسلبها 250 مليون

ألقى بها من الشرفة وادعى انتحارها

عشريني أمام العدالة لقتله خطيبته القاصر ببومرداس

سعيدة. م

ينتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية جريمة قتل ارتكبها شاب في عقده الثاني ينحدر من مدينة بودواو في حق خطيبته السابقة انتقاما منها لفسخ الخطوبة وذلك بإلقاءها من شرفة عمارة والادعاء أنها عملية إنتحار.

وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 30 ماي 2022 زوالا، حيث تلقت مصلحة أمن دائرة بودواو مكالمة هاتفية من عيادة بالمنطقة مفادها استقبالهم لفتاة قاصر “ح س” لا يتعدى سنها 17سنة، مصابة بجروح خطيرة على مستوى الجهة الخلفية للرأس والتي تم تحويلها على جناح السرعة لمستشفى زميرلي بالعاصمة أين لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات.

ومن خلال التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تبين أن المتهم في القضية هو من نقلها على متن سيارته بعد أن قام بدفعها من أحد طوابق العمارة التي يسكن فيها، بدافع القتل والانتقام منها بسبب فسخ خطوبتها منه.

وهذا ما جاءت به شاهدة كانت بمسرح الجريمة حيث أكدت أن الضحية أخبرتها قبل وفاتها بأن شخصا قام بدفعها، ووُجدت بعدها ملقاة على الأرض بعد فترة قصيرة من التقاءها بالمتهم.

من جهتها، والدة الضحية “ح س” كشفت أن ابنتها خرجت يوم الحادث في حدود العاشرة صباحا لشراء بعض المستلزمات لتفاجأ بعد فترة بقدوم شرطي يخبرها أن ابنتها تعرضت للقتل من طرف المتهم “ج ا” باعتباره خطيب سابق لابنتها وقد تم فسخ الخطوبة بعد مشاكل كثيرة وقد هددها لمرات عديدة.

ومن جهته المتهم وخلال التحقيقات حاول انكار الجرم المنسوب إليه برغم تطابق الدلائل على أنه الجاني خاصة أنه كان على موعد مع المجني عليها في شقته بعمارة وكذا حدوث مناوشات كلامية بينهما الأمر الذي يرجح قيامه بدفعها من شرفة السلالم الطابق الذي يسكن فيه.

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راقي مزيف يحتال على شابة ويسلبها 250 مليون

توفيق. ب

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بولاية بجاية، الإثنين، بشخص يبلغ من العمر 37 سنة يحترف النصب والاحتيال خاصة على النساء.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى امرأة تبلغ من العمر 36 سنة مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي بأنه راقي وباستطاعته معالجة المصابين بالسحر، أين سلمت له حُليا ومجوهرات على دفعات تفوق قيمتها 250 مليون سنتيم من أجل رقيتها، ووعدها بأنه سيقوم بإرجاعها فور رقيتها وتخليصها من السحر المتواجد فيها، وفي مقابل ذلك منحها ماء مرقي وعقاقير لغرض شفائها، كما أنه أصبح دائم الاتصال بها هاتفيا وتهديدها بعدم الشفاء من السحر ومطالبتها بإحضار له مبالغ مالية ومجوهرات أخرى، الفرقة المحققة وفور تسجيل شكوى الضحية وضعت خطة محكمة بالتنسيق مع الضحية أين أوهمته هذه الأخيرة بأنها رضخت لمطالبه وسوف تأتيه بمبالغ مالية أخرى وضربت له موعدا للالتقاء وبمجرد قدوم المشتبه فيه واستلام المبلغ المالي المتفق عليه تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة وهو في حالة تلبس.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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حجز 8 قناطير من اللحوم والأحشاء تنبعث منها روائح كريهة بالمسيلة

أحمد. ق

أحبط عناصر الشرطة بأمن المسيلة، محاولة ترويج وبيع حوالي 8 قناطير من اللحوم فاسدة وتنبعث منها روائح كريهة، وفق ما علمته “الشروق” من خلية الإعلام بذات الجهات، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بصحة المستهلك، والخرجات الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات والفضاءات التجارية، فقد مكنت عناصر الأمن الحضري السابع بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل، من حجز كمية من اللحوم الحمراء عبارة عن أحشاء ورؤوس وأرجل الأغنام غير صالحة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي بـ8 قناطير.

واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن هذه الكمية المحجوزة، كانت موضوعة من طرف أحد الأشخاص داخل غرفة تبريد بأحد المساكن في ظروف صحية غير مناسبة وتنبعث منها روائح كريهة، وبالتنسيق مع المصالح المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجز وإتلاف كمية اللحوم المذكورة، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف بخصوص تعريض صحة المواطن للخطر بتسويق مواد موجهة للاستهلاك البشري وسريعة التلف، مع عدم القيد في السجل التجاري.

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الأمن أوقفه وحجز مصوغات وعقود شقة فاخرة ومحل تجاري

سائق بشركة يستولي على 4 ملايير ويدخل عالم الثراء بقسنطينة

عبد العالي.ل

هي قصة أقرب لقصص مسلسلات الدراما، التي يتحول معها البطل بين عشية وضحاها من شغال أو موظف بسيط إلى ملياردير، فيدخل في عالم الثراء والأثرياء، دونما مقدمات لهذا الثراء لا بالجهد ولا بالتعب ولا حتى بقسمة رزق من ميراث كان مخفيا، بل بفعل خيانة الأمانة والسرقة.

القصة التي فكت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي عين اسمارة بأمن دائرة علي منجلي بقسنطينة اللغز فيها، بطلها سائق بشركة صناعية خاصة، استأمنه مسيرها لنقل مبلغ مالي كبير لإحدى الشركات المتعامل معها بوسط البلاد، بناء على ما لمسه من جدية وحرص في المحافظة على الشاحنة التي يعمل عليها والسلع التي يحملها يوميا لمختلف الزبائن، ليكون بالفعل محل ثقة واستئمان لهذا المسير الذي أوكل له نقل أربعة ملايير سنتيم.

المهمة التي سار فيها السائق الأمين والتي في العادة لا تتجاوز خمس ساعات من المسير، طالت ولم تنتهي بضعفها ولا بثلاثة أضعافها من الوقت، ليدخل المسير في حيرة وريب، خصوصا بعد إقفال الهاتف واختفاء السائق والملايير المؤتمن عليها، ليدخل المسيّر في دوامة بحث، لم تطل إلا بالتبليغ عن هذا الاختفاء الذي جندت معه مصالح الأمن عناصرها بالبحث والتحري واستقاء المعلومات عن المختفي، الذي تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث من توقيفه على متن مركبة مقيدة باسمه كان قد اشتراها حديثا باستخدام المبلغ المالي الذي استولى عليه من الأمانة التي كان مكلفا بنقلها في إطار عمله، ليتم حجزها مباشرة.

واستكمالا للبحث في القضية، وبعد استصدار إذن من الجهات القانونية المختصة تم تفتيش شقته، ليتم ضبط وحجز مبلغ مالي قدر بـأزيد من 484 مليون سنتيم، طقم من المعدن الأصفر مكون من سلسلة و2 أساور وزوج أقراط وخاتمين، هاتفين نقالين، كما تم ضبط عقود شراء عقارين هما شقة بمبلغ 1,5 مليار سنتيم ومحل بقيمة 620 مليون سنتيم، تم شراؤهما من المبلغ المسروق و تم تقييدهما باسم زوجته.

القضية التي أضيفت لقائمة جرائم السرقات التي تمكن أمن قسنطينة من حلها، قدم بموجبها أمام النيابة المحلية كل من الجاني وزوجته عن تهمة خيانة الأمانة والسرقة.

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الضحية يعفو عن المعتدي أمام المحكمة

النهي عن المنكر يكلف شابا بوهران عاهة مستديمة

خ. غ

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بوهران الثلاثاء، توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق مرتكب جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها ابن حيه، مسببا له من خلالها فقدان القدرة على الإحساس للأبد، مع العجز عن الإمساك بالأشياء بيده اليمنى بعد طعنة السكين التي غرزها بعمق في ذراعه.

جرت وقائع هذه الجريمة بتاريخ 01-06-2020 في حي 200 مسكن ببلدية سيدي بن يبقى، أين يقطن الضحية والجاني، وتحديدا على الساعة الثامنة مساء، عندما أفرط هذا الأخير المدعو (ي. و) في التلفظ بكلمات غير لائقة على الملأ، ما دفع بالضحية (ي. ع) للدخول في مناوشات معه، وبعدما يئس من إقناعه بالكف عن الإساءة لجيران الحي والمارة بألفاظه غير المهذبة، طالبه بمغادرة المكان، الأمر الذي استشاط له المتهم غضبا، وفي غفلة من الطرف الثاني، راح يستل سكينا كان بحوزته، وضرب به هذا الأخير بطعنات عشوائية غادرة، تسببت له في شق عضده وقطع أحد الأعصاب الحسية لساعده الأيمن، ما استدعى خضوعه للتدخل الجراحي، لينتهي به المطاف إلى التعرض لعاهة مرضية أكد التقرير الطبي المتعلق بحالته الصحية على أنها سنظل تلازمه مدى الحياة بعجز في وظائف حسية وحركية ليده اليمنى التي لحقها ضرر تلك الإصابة.

أمام هيئة محكمة الجنايات، أنكر المتهم قيامه بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه كان في وقت وتاريخ الواقعة يعمل في مكان بعيد عن الحي، فيما برر ما وصفه بتجني جاره الضحية عليه برغبة هذا الأخير في الكيد له والانتقام منه على خلفية نزاع سابق كان قد نشب بينهما.

من جهته ظل الضحية يردد خلال المناقشة عبارة: “أنا متنازل عن القضية.. حدث صلح بيننا وقد سامحته على هذا الأساس عن كل الخلافات التي كانت بيننا.. “، فيما نبّهه لرئيس الجلسة إلى حجم الجريمة التي ارتكبت في حقه، والتي قدر فيها الطب الشرعي نسبة العجز الدائم للضحية بـ 35 بالمائة وآخر مؤقت مدته 3 أشهر، نتجا عن تعرضه للإصابة بجرح عميق في ذراعه الأيمن ويده اليمنى، والتي أدت إلى قطع العصب الكعبري والعضلة العضدية، ما استدعى إخضاعه لتدخل جراحي يظهره بوضوح أثر الندبة البادية على ساعده الأيمن، وكل ذلك كلفه فقدان الإحساس بالحرارة والبرودة وضعف القدرة على المسك باليد اليمنى بشكل مستدام.

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اشغال الترميم تستغرق 12 شهرا من نصيب مؤسسة مكلفة بالأشغال

إغلاق حصن “يما قوريا” ببجاية امام الزوار

ع. تڤمونت

تم تنصيب المؤسسة المكلفة بمهمة إعادة تأهيل وترميم حصن “يما ڨورايا” التاريخي المتواجد بأعالي مدينة بجاية، وذلك بعد ما تحول هذا الأخير في السنوات الأخيرة إلى أطلال بسبب الانهيارات التي مست جدران الحصن، وقصد حماية المعلم التاريخي المذكور من الاندثار فقد أخذت مديرية الثقافة والفنون بالولاية عبء الحفاظ على حصن “حارسة بجاية” على عاتقها، إذ وبعد إنهاء الدراسات وتقديم العروض فقد تم أخيرا اختيار المقاولة التي ستتولى مهمة ترميم الحصن الذي يعود تاريخ تشييده إلى عهد الاحتلال الاسباني.

وفي الموضوع أشار عمر رغال، مدير الثقافة والفنون للولاية، إلى أن أشغال ترميم الموقع ستدوم 12 شهرا، معلنا في نفس الوقت غلق الحصن أمام الزوار طوال فترة الأشغال، وذلك قصد السماح للمقاولة بالعمل في ظروف مريحة، خاصة أن الأمر يتعلق بترميم معلم تاريخي ما يتطلب الكثير من العناية والدقة، علما أن غلق حصن يما ڨوريا لا يعني منع زيارة باقي مواقع الحظيرة الوطنية لڨورايا على غرار كاب كاربون وغيره.

وحسب تصريحات مدير الثقافة والفنون للولاية دائما، فإن أشغال ترميم كل من باب البحر أو “باب سرازين” وباب الفوقة إضافة إلى برج موسى ستنطلق عما قريب، نفس الشيء بالنسبة لأشغال ترميم المسرح الجهوي والقاعة الكبيرة لدار الثقافة اللذان تضررا بفعل الزلزال الذي ضرب الولاية سنة 2021.

ومن المرتقب أن تفتح قصبة بجاية أبوابها أمام الزوار مع حلول فصل الاصطياف، وذلك بعد انتهاء أشغال ترميمها، حيث سبق أن تم فتح هذه الأخيرة سنة 2019، لكن سرعان ما تم غلقها.

وتعد قمة “يما ڨورايا” من بين أهم المواقع السياحية التي يزورها آلاف السياح سنويا، الذين يقصدون المكان من كل حدب وصوب، متحملين مشقة تسلق الجبل قبل الوصول إلى حصن “المرأة الأسطورة” التي نسجت حولها حكايات وحكايات فاقت حكايات ألف ليلة وليلة، في مزار لم يكن حكرا على أهل بجاية فقط، بل شمل الشرق والغرب والجنوب وحتى السياح الأجانب، والشيء المحير أن مشقة الصعود إلى الحصن الذي يقع على ارتفاع 660 مترا عن سطح البحر، تتلاشى وكأن المسافة قد اقتصرت لتصاب بالدهشة عند بلوغك الهدف الذي “يكرمك” بلوحة فريدة من نوعها مطلة على عاصمة الحماديين وفي نفس الوقت على الطبيعة والبحر مانحة للفرد راحة البال.

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تفكيك شبكة لتزوير الدولار بغليزان

ن. بلقاسم

نجحت مؤخرا، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في ولاية غليزان، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص، يمتهنون تزوير العملة الأجنبية، كما ضبطت بحوزتهم 16 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار، بقيمة إجمالية قدرها 1600 دولار أمريكي.

وحسبما علمته “الشروق”، الثلاثاء، من مصدر أمني، فإنه وردت معلومات إلى الفرقة مفادها وجود شخص بحوزته أوراق نقدية بالعملة الصعبة من فئة الدولار الأمريكي كان بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء على مستوى مدينة وادي أرهيو، لتتحرك عناصر الفرقة التي قامت بعملية الترصد وتمكنت خلالها من توقيف هذا الشخص أين تم ضبط بحوزته ورقتين نقديتين مزورتين من فئة 100 دولار أمريكي، ومواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تمديد الاختصاص لولايتين بغرب ووسط البلاد، وتم توقيف شريكيه في العملية وضبط بحوزة أحدهما 14 ورقة نقدية أخرى مزورة من نفس العملة كان بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي أين اتضح أنها مزورة، ليتم بعدها إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم، قبل تقديمهم بموجبه أمام العدالة، عن قضية حيازة و طرح أوراق نقدية مزورة للتداول لعملة أجنبية ذات سعر قانوني.

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المنحرفون جرى توقيفهم بمساعدة المواطنين

تفكيك عصابة اعتدت على شيخ في السادسة والثمانين بتبسة

ب. دريد

جرى، الاثنين، توقيف أفراد عصابة من الشباب المشبوهين، الذين عاثوا طوال الأيام الماضية ترهيبا للمواطنين أو خاصة النساء والشيوخ والمرضى، من خلال توقيفهم وتهديدهم واشتراط أن يتركوا ما في أيديهم أو جيوبهم، نظير السماح لهم بالمغادرة، حيث أودع، قاضي المثول الفوري لدى محكمة تبسة، ستة شباب رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، من الذين شكلوا عصابة إجرامية خطيرة، تورط أفرادها في الاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، ما بين سيوف وخناجر، حيث بلغ عدد ضحاياهم بحسب محاضر ضبطية 11 شخصا إلى غاية الثلاثاء والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا، وأغلبهم من النساء والشيوخ وبعض القصّر.

القضية تعود إلى بداية الأسبوع الحالي، حيث قام عدد من ضحايا الاعتداءات والسرقة بتقديم شكاوي لمصالح الأمن الحضري الثاني، بمدينة تبسة سواء عبر الهاتف أو بالتوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة، حيث تحدثوا عن تعرضهم للسرقة تحت طائلة التهديد والاعتداء بالأسلحة البيضاء، وخطف أشيائهم، فقام أفراد من الشرطة بتفعيل عنصر الاستعلام، وبالتعاون طبعا مع المواطنين سواء الضحايا أو أهل المنطقة الذين قدموا معلومات عن المجرمين، تم خلالها تحديد أماكن العناصر الإجرامية، أين تم محاصرتهم ومداهمة أماكن تواجدهم، ليتم توقيف ستة من المشتبه فيهم، وجميعهم شباب من الذين تراوحت أعمارهم ما بين 19 و26 سنة، وبعد تفتيشهم تم ضبط وحجز خمسة أسلحة بيضاء خطيرة، تستعمل في العمل الإجرامي، و23 قطعة مخدرات معدة للترويج، وأقراص مهلوسة، كما تم استرجاع بعض المسروقات كانت محل تبليغ، تمثلت أساسا في دراجة نارية، وستة هواتف نقالة وغيرها.

المواطنون الذين ثمنوا توقيف أفراد العصابة، تحدثوا عن المظالم التي أحدثها هؤلاء المجرمين، حيث إن من بين ضحاياهم شيخ في السادسة والثمانين من العمر، قاموا بترهيبه ومطالبته بالمال، وهو لا يكاد يمتلك ثمن الخبز، ويعاني أيضا من أمراض مزمنة، كما أن مطاردتهم لإحدى الفتيات وفي وضح النهار، كاد أن يؤذيها بعد سقوطها أرضا بحسب المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بهذه العصابة التي تجرأت في الإجرام، إلى درجة ترهيب المواطنين في وضح النهار.