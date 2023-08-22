أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 أوت 2023

مواطن يبلّغ عن ابنه المتاجر في المهلوسات، اكتشاف مواد منتهية الصلاحية في "سوبر ماركت"

توقيفه أفضى إلى تفكيك شبكة لترويج السموم

مواطن يبلّغ عن ابنه المتاجر في المهلوسات ببومرداس

فيصل. ن

قام، مؤخرا، مواطن من ولاية بومرداس، بالتبليغ عن نشاط ابنه في الاتجار بالمهلوسات، مسلما قوات الدرك كمية كان ابنه يحتفظ بها في المنزل العائلي، ما أضفى إلى توقيف هذا الأخير، وعناصر الشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها.

وجاء في بيان لمصالح الدرك الوطني الثلاثاء، أن فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني في حمادي، بولاية بومرداس، تمكنت من توقيف شبكة إجرامية مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تتمثل في 1138 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، أوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية بطريقة غير مشروعة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني حمادي من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية”.

وتعود وقائع القضية، حسب المصدر ذاته، إلى تقدم مواطن لفرقة الأمن والتحري بحمادي حاملا معه حقيبة يد بها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والتبليغ أنها تعود لابنه تركها بالمنزل العائلي، ومباشرة تم تشكيل دورية والتنقل إلى الحي الذي يقطن به المشتبه فيه وتم نصب كمين وتوقيفه. وأشار البيان إلى أنه أثناء التحقيق مع الموقوف، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالترويج للمؤثرات العقلية ببلدية أولاد هداج، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه واقتياده نحو الفرقة لمواصلة التحقيق. وأسفرت العملية عن حجز 1138 كبسولة دواء من نوع بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 2100 دج، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة الحصول والشراء والنقل والتخزين قصد البيع للمؤثرات العقلية من طرف شبكة إجرامية، حسب نفس المصدر.

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تخفيضات للإيقاع بالزبائن

اكتشاف مواد منتهية الصلاحية في “سوبر ماركت” بوهران

سيد احمد فلاحي

كشفت الخرجة الأخيرة التي قادت، الإثنين، أعوان اللجنة المشتركة لمراقبة النوعية بوهران، عن كارثة صحية كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، حين تم اكتشاف سوبر ماركت يعرض سلعا غير صالحة للاستهلاك، في أحد أرقى الأحياء بوهران، ما قد ينجر عنه تعريض الصحة العمومية لخطر التسممات الغذائية.

وفي سياق التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حماية المستهلك، لجنة النظافة والصحة لبلدية بئر الجير، والمصالح البيطرية، زيادة على الغطاء الأمني، فإن هناك سلعا واسعة الاستهلاك في صورة السمن، والطماطم، والصلصات، زيادة على مشتقات الحليب، والأجبان وغيرها، كانت معروضة للبيع بشكل طبيعي على الرفوف، وهو ما يؤكد تعمد أصحاب المتجر ترويج سلع غير صالحة للاستهلاك، ما ينتهي بالإضرار بالصحة العمومية، خاصة ونحن في فصل الصيف المعروف عنه الحرارة الشديدة، وتأثيرها الكبير على المواد الحساسة مثل مشتقات الحليب والأجبان وحلويات الأطفال وغيرها.

وفي تصريح لرئيس منظمة حماية المستهلك، فإن العملية جاءت على إثر شكاوى من مواطنين، تحدثوا عن سلع غير صالحة للاستهلاك، منها ما انتهت مدة صلاحيتها قبل أربعة وخمسة أشهر، وهو ما أجبر المنظمة على زيارة المتجر والوقوف على حقيقة الشهادات، ليتم تنظيم مداهمة صباح أول أمس للمركز التجاري الكائن بالشارع الرئيسي لحي بلقايد، وقد تم تحرير عدة مخالفات، وإلزام صاحب المتجر بسحب كل السلع التي تم مراقبتها وأثبتت الكشوفات أنها غير صالحة ومنتهية الصلاحية، كما تم اقتراح غلق المحل في إجراء ردعي يهدف إلى التقليل من تلك التجاوزات التي صارت تضر بصحة المواطن الذي قد ينخدع بالأسعار والتخفيضات ليسقط في فخ التسممات الغذائية التي هي في تزايد مستمر.

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بعد بلوغ عدد زوار عين تموشنت مليونين

عائلات تهجر مساكنها بالشواطئ لكرائها للمصطافين

ب. ياسين

عرفت ولاية عين تموشنت إنزالا من قبل المصطافين والسياح، الذين توافدوا من مختلف الولايات، إلى جانب المغتربين، الذين فضّلوا قضاء العطلة الصيفية بين ذويهم، رغبة منهم في الاستمتاع بما تزخر به من مناظر طبيعية خلاّبة وشريط ساحلي ساحر.

وأكدت مصادر من مديرية السياحة، أن عدد المصطافين، من بداية شهر جوان المنصرم إلى غاية اليوم، بلغ أزيد من مليوني مصطاف، زاروا شواطئ الولاية المسموحة للسباحة البالغ عددها 18 شاطئا.

هذا الإنزال الكبير لزوار شواطئ عين تموشنت، صاحبه ارتفاع فاحش لأسعار الإيواء على مستوى بعض المركبات السياحية، أين وصل سعر الغرفة إلى 24 ألف دينار لليلة الواحدة، ما جعل العديد من العائلات ذات المستوى المعيشي المتوسط والضعيف، التي تقيم بالقرب من الشريط الساحلي التموشنتي، تقوم بهجر المساكن التي تقيم بها قصد كرائها للمصطافين، مقابل 05 آلاف دج لليلة، هذه ظاهرة أصبحت تتزايد من سنة لأخرى، في ظل الإقبال الكبير من طرف الزوار، إضافة إلى ذلك، تدني الخدمات المقدّمة في الشواطئ وفرض بعض العصابات منطقها عند مداخل الشواطئ، حيث تلزم المصطافين باستئجار المظلات الشمسية ولواحقها من طاولات وكراس، مقابل مبالغ مالية باهظة لا يقوى عليها ذوو الدخل المحدود.

وفي سياق متصل، بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الحماية المدنية، خلال هذه الفترة عبر الشواطئ، 5230 تدخل، منها 4868 تدخل لإنقاذ أشخاص كانوا عرضة للغرق، كما تم تقديم الإسعافات الأولية على مستوى الشواطئ لقرابة 170 مصطاف، وتحويل 192 آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وقد اختتمت اللجنة التابعة لمديرية البيئة والمختصة بمعاينة أحسن شاطئ بالولاية، خرجاتها الميدانية عبر مختلف شواطئ الولاية، أين كانت آخر محطة، الإثنين، بشاطئ “الوردانية” و”المالوز” التابعين لدائرة ولهاصة، أين سيتم رفع تقارير قصد التكفل بمختلف النقائص المسجلة وتداركها خلال المواسم القادمة.

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أودع السجن بتهمة التزوير

البراءة لإطار مكلف بتسيير المحافظة العقارية بالبليدة

فيصل. ن

قضت محكمة الجنح بالبليدة الاثنين ببراءة إطار بالمحافظة العقارية للولاية المذكورة، يبلغ من العمر 46 سنة، من تهم التزوير في محررات إدارية واستغلال النفوذ.

حيث كان رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالبليدة منذ تاريخ 23 مارس الفارط. القضية تم فتح تحقيق فيها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة بتاريخ 12 مارس 2023، بعدما أودع مواطن شكوى إثر اكتشافه عملية تسجيل أشخاص من غير الورثة على البطاقة العقارية الخاصة بعقار والده المتوفى الحامل لقسم 25 مجموعة ملكية رقم .60 وهو ما عطل إجراءات نقل الملكية للورثة. وأضاف الشاكي أنه تقدم نحو المحافظة العقارية بالبليدة عدة مرات من أجل الاستفسار، إلا أنه تلقى رفضا بتوضيح الأمر أو إعطائه أي سند يثبت أن ما تم تدوينه غير صحيح وغير مزور، ليتم توقيف الموظف الذي كان يشتغل رئيس قسم البطاقية العقارية وتمت ترقيته إلى مفتش مكلف بالتسيير اليومي والعادي المؤقت للمحافظة العقارية بالبليدة بدءا من تاريخ 05 جوان 2022، الذي اعترف بإضافته أسماء أشخاص على البطاقة العقارية قسم 25 مجموعة ملكية 60 وبخط يده.

وأوضح المتهم أن خطأ وقع، لأن نفس الأشخاص يحوزون عقارا بنفس المنطقة في حي زعبانة رقم 8 في بلدية البليدة بموجب عقد مشهر وأن الخطأ الوارد وقع عند إيداع ملف من أجل إعداد الدفتر العقاري من قبل الأشخاص الستة الذين يحملون نفس اللقب مع ملاك العقار، مضيفا أن كثرة الملفات وقلة الموظفين تسبب له في عدم التركيز فوقع في الخطأ عن غير قصد حيث يعود لسنة 2014.

وخلال جلسة المحاكمة التي دارت حيثياتها بالمحكمة الابتدائية بالبليدة، تمت المواجهة بين طرفي القضية، تبين أن المتهم لم يسبق له الالتقاء بالضحايا أو التعامل معهم أو ابتزازهم مثلما جاء في شهادة إحدى الموظفات بالمحافظة العقارية بالبليدة، وأثبتت التحقيقات أن الخطأ حصل بعد الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، كما أفاد المتهم الذي يشغل منصب مكلف بتسيير محافظة البليدة بأنه يجوز للمحافظ العقاري تصحيح البطاقية العقارية التي لم يتم شهرها، وبالتالي، فإنها لا تنقل الملكية وفقا المادة 33 من قانون السجل العقاري.

ومواصلة لمجريات التحقيق، تم تكليف مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية البليدة قصد الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بالعقار محل النزاع في قضية الحال، الذي أثبت قرب إحداثيات عقار الضحية مع إحداثيات عقار ابن عمه، كما اتضح أن البطاقية العقارية المشتبه فيها مؤقتة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وليس لها صفة الوثيقة الرسمية كونها غير مشهرة وهي وثيقة أولية “قيد مؤقت”.

للإشارة، فإن القضية تم إعادة تكييف وقائعها من جناية التزوير في محررات رسمية إلى جنحة التزوير في محررات إدارية. ومن جهته، وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا في حق المتهم لتنطق هيئة المحكمة بعد مداولتها ببراءة الموظف من تهم التزوير في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة.

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توقيف عناصر شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بتيزي وزو

رانية. م

وضعت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، حدا لنشاط شبكة ناشطة في الإبحار السري وتدبير مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث كان المتورطون وضمنهم مسبوقون في قضايا مماثلة، بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بتشكيل مجموعة من الشباب الراغب في ذلك، بمقابل مادي يحدده الجناة.

وقد تم توقيف شخصين كشفا لاحقا عن شركائهم الآخرين، ليتم إحالتهم على العدالة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في قضية أشرف عليها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو.

ونجحت مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، في إحباط عملية التحضير لهجرة سرية عبر البحر، بوضع حد لنشاط شبكة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة يقطنون في ولايتي تيزي وزو وبومرداس، ضمنهم مسبوقون قضائيون، غادرا المؤسسة العقابية قبل فترة، بعدما تمت إدانتهما في قضايا هجرة سرية.

تفاصيل القضية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الاعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تعود لـ14 من شهر أوت الجاري، حين وردت معلومات لدى فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مفادها وجود أشخاص يربطون اتصالات بالشباب قصد التحضير لهجرة سرية تبحر من أحد شواطئ المنطقة، خلال الأيام المقبلة وذلك مقابل مبالغ مالية.

وهي المعلومات التي فتحت ذات المصالح تحقيقا بشأنها وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، ليتم تحديد هوية شخصين وتوقيفهما، وخلال سماعهما والتحقيق معهما، كشفا عن أسماء الشركاء الثلاثة الآخرين، وهو ما سهل عملية توقيف بقية المشتبه في تورطهم في ذات القضية.

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توقيف مزوري ملفات تأشيرات شنغن بتيزي وزو

رانية. م

وضعت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، بالتنسيق مع امن دائرة واضية، حدا لثلاثة أشخاص تورطوا في عمليات تزوير محررات إدارية ووثائق السفر، وتمثلت أساسا في الوثائق المشكلة لملفات طلبات التأشيرة، إلى جانب توفير تأشيرات مزورة مقابل مبالغ مالية.

قضية الحال أشرف عليها وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بتيزي وزو، بحسب ما أفاد به البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، وجاءت بعد معلومات وردت لدى مصالح أمن دائرة واضية بخصوص وجود أشخاص يوفرون وثائق مزورة، وهو ما مكن من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة المتورطين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة، ومكنت عملية توقيفهم من حجز أجهزة ومعدات تستعمل في التزوير تمثلت في ثلاثة أجهزة إعلام آلي وطابعتين، جهاز سكانير، دعائم إلكترونية، ملفات ووثائق إدارية مزورة.

كما أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن من بين الوثائق التي عثر عليها بحوزة المتورطين، تأشيرتين اتضح أنهما مزورتان، وأغلب الملفات المحجوزة التي تورطوا في تزويرها موجهة لإعداد ملفات طلب التأشيرة لمختلف الدول وأغلبها لفضاء شنغن.

وجدير بالذكر، أن مصالح الأمن عالجت وفي وقت وجيز 3 قضايا مماثلة خلال الصيف الجاري، حيث تورط أصحابها في توفير الملفات المزورة، عبر نسخها أو استعمال الأختام المزورة، ينشطون ضمن شبكات وطنية، مقابل مبالغ مالية خيالية بالعملتين الوطنية والصعبة.

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حجز دجاج مذبوح بطريقة غير شرعية ببلدية أميزور ببجاية

توفيق. ب

في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 450 كلغ من الدجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للاستهلاك البشري ببلدية أميزور ولاية بجاية، على إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور، مفادها وجود شخص يقوم باستغلال مرآب بقرية معوشي أحمد بلدية أميزور (بجاية)، من أجل ذبح الدجاج وتوزيعه بطريقة غير شرعية. على الفور، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر 28 و37 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية سطيف، بداخل المرآب. وبعد تفتيش المكان، تم العثور على دجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للاستهلاك البشري، وبعد الاستفسار مع صاحب المذبح وطلب الوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط، أكد أنه لا يحوز الوثائق التي تسمح له بذلك، على إثرها تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة الإجراءات القانونية. العملية أسفرت عن حجز 124 دجاجة منزوعة الأحشاء بوزن قدره 450 كغ، 03 قارورات غاز البوتان، مذبحة (آلة وضع الدجاج بعد الذبح مباشرة )؛ تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة مع وضع العتاد المحجوز بالمحشر البلدي.

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حوادث المرور تحصد أرواح 47 مواطنا خلال أسبوع

ق. م

توفي 47 شخصا وجرح 2084 آخرون إثر وقوع 1466 حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن، في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أوت الجاري، حسب حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية جيجل، بوفاة 5 أشخاص وجرح 86 آخرين على إثر 60 حادث مرور، كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ2592 تدخل لإخماد 1709 حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجّلت بولاية الجزائر بـ211 حريق وتيبازة بـ151، وولاية عنابة بـ150.

وبخصوص العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح بـ5035 تدخل من أجل إنقاذ 410 شخص في حالة خطر، وتغطية 4439 عملية إسعاف.