أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022

10 سنوات سجنا لتجار مخدرات، مقتل سيدة وابنتها دهسا

المدانون كانوا يهربون السموم عبر ولايات الجنوب

10 سنوات سجنا لتجار مخدرات بخنشلة

طارق. م

سلطت محكمة خنشلة الابتدائية، وفقا لإجراءات المثول الفوري، الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا، في حق ثلاثة شبان، في العقد الثاني من العمر، يقطنون في بلديتي المحمل، وعاصمة الولاية، في الوقت الذي أدين الشاب الرابع، بعقوبة خمس سنوات سجنا، و25 مليون دج، غرامة مالية في حق الاربعة، بعد تورطهم في تهريب مواد صيدلانية، ذات منشإ أجنبي، انطلاقا من ولايات الجنوب، لاسيما الوادي وبسكرة، حيث مكنت العملية عناصر فرقة مكافحة المخدرات، من حجز 3285 قرص مهلوس، ومبلغ مالي، وسيارتين، وتوقيف الأشخاص الأربعة، قبل تقديمهم أمام القضاء. تفاصيل القضية، وهي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، تعـود إلى تحقيق أمني، كانت قد باشرته، فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بخنشلة، بخصوص نشاط مشبوه، لشبكة إجرامية، تنشط في مجال بيع وترويج أدوية، ذات خصائص مخدرة، يمتد نشاطها عبر المناطق الحدودية لولايتي بسكرة والوادي، وصولا إلى بلديات خنشلة، مستغلين مركبتين سياحيتين، فقامت المصالح الأمنية بالتوغل في قلب الشبكة، تم ترصدت حركة السيارتين السياحيتين، ليتم توقيفهما بالمدخل الشرقي للمدينة، إذ كان بالمركبة الأولى شابين 22 و26 سنة من العمر، وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزة أحدهما على مبلغ 10 آلاف دج، وبالمركبة الثانية شخصان آخران، عثر بحوزة أحدهما على مبلغ 40 ألف دج.

ليتم إخضاع المركبتين للتفتيش الدقيق، ما مكّن من العثور على علب كرتونية كبيرة الحجم، تحتوي كل منها على 22 علبة دواء، من نوع بريغابالين300 ملغ، ذات منشأ أجنبي، بمجموع 3285 كبسولة مخدّر، وكيس بلاستيكي، شفاف يحتوي على لفائف مطاطية، تستعمل في لف رزم الأمشاط، ليتم ضبط المحجوزات ليصدر في حق المشتبه فيهم الثلاثة، وفقا لإجراءات المثول الفوري، وحكم 10 سنوات حبسا نافذا، وخمس سنوات حبس نافذ، للمتهم الرابع، إضافة إلى 25 مليون دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهمين الأربعة، مع إيداعهم الحبس.

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اكتشاف مقبرة جماعية بالقليعة

ب. بوجمعة

اكتشف مواطنون بمنطقة “لالة روبة” ببلدية القليعة، مقبرة جماعية لم يتمكنوا من تحديد الحقبة التي تعود إليها الهياكل العظمية لعديد الأشخاص. المقبرة الجماعية اكتشفت أثناء عملية حفر قام بها مواطن بالمنطقة المتواجدة بطريق بواسماعيل، وناشد سكان المنطقة السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتسييج محيط المقبرة ودعوة الباحثين المختصين لتحديد الفترة الزمنية التي يرجح حسب بعض المواطنين أنها تعود للفترة الاستعمارية. وعثر بالمقبرة على هياكل عظمية وجماجم لعديد الأشخاص لم يتم عدهم ويمكن العثور على هياكل أخرى لو تواصلت عملية الحفر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور المقبرة التي تم اكتشافها وطالبوا بجلب المختصين لمعاينة الهياكل العظمية وتحديد الفترة التي تعود إليها ونقل رفاتهم إلى المقبرة. المقبرة التي اكتشفت أول أمس، ليست الأولى من نوعها بضواحي بلدية القليعة، حيث عثر قبل سنوات على رفات بمقبرة جماعية ببلدية الشعبية أثناء عملية حفر قام بها مقاول لإنجاز مشروع سكني، وكذا بالمنطقة الصناعية طونيك قبل أكثر من 10 سنوات عندما تم اكتشاف مقبرة جماعية أثناء عمليات توسيع مجمع طونيك للتغليف.

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حجز ممتلكات عقارية لوالٍ ونائبٍ سابقين بالبرج

وردة بوجملين

وجه القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة جملة من التهم الجنائية للوالي الأسبق لولاية برج بوعريريج “ع.م”، برفقة 16 شخصا آخرين، كما أمر بحجز ممتلكاتهم العقارية، حيث سيشرع في التحقيق معهم.

وسيتم استدعاء كل من الوالي الأسبق للولاية برج بوعريريج “ع.م”، وعدد من رجال المال والأعمال المعروفين بولاية برج بوعريريج، رفقة برلماني فار إلى الأراضي الفرنسية منذ أكثر من سنة برفقة زوجاته الثلاث وأبنائه، ومحضرين قضائيين للتحقيق معهم في جملة من التهم، ويتعلق الأمر بجنح سوء استغلال وظيفة، والتزوير في محررات رسمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، والتستر عن الثراء غير المشروع، بالإضافة إلى جنحة الامتناع العمدي عن تحرير الأخطار بشبهة، وكذا جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن خيوط القضية تدور حول استيلاء النائب البرلماني الفار إلى فرنسا منذ أكثر من سنة على حديقة التسلية “النور والنسيم” بطرق ملتوية بتواطؤ الوالي الأسبق، رفقة مجموعة من الإداريين والمحضرين القضائيين ورجال المال.

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نقابة سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة تطالب بتدخل الأمن

حورية. ب

يناشد المكتب التنسيقي الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رئيس أمن ولاية الجزائر التدخل بخصوص نشاط الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة غير القانوني حسب الأمين العام للمكتب حايت الحوسين سيد علي، ملتمسا فتح تحقيق حول مصير الاشتراكات السنوية التي تمنح له من طرف سائقي الأجرة.

وجاء في البيان الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة “يدعي صفة نقابة تتكلم باسم سائقي سيارات الأجرة وتقحم في الاجتماعات والقرارات وفي اللجان”، وأوضح الأمين العام للمكتب الولائي أن “الجمعية غير الشرعية تسببت في فوضى على مستوى مكان العمل بصفة عامة وفي محطة خروبة للنقل الجماعي ما بين الولايات بصفة خاصة”.

وأشار المتحدث إلى أن “الجمعية استغلت مكتبا على مستوى محطة خروبة البرية (المكتب رقم 1)، حيث تستقبل سائقي سيارات الأجرة الذين يدفعون لها الاشتراكات السنوية بقيمة 400 دج، ويأتي هذا رغم وجود إرسالية صدرت عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت رقم 1302 المؤرخة بتاريخ 2 فيفري 2022 بخصوص وضعية الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة التي تتواجد في وضعية غير قانونية وعليه فإنه غير مسموح لأعضاء المكتب الوطني وكذا ممثلي مكاتبها الوطنية والمحلية بممارسة أي نشاط.

نفس الإرسالية صدرت عن والي ولاية المسيلة تحت رقم 364/2022 المؤرخة في 9 فيفري الجاري والتي تنص أيضا على عدم شرعية الجمعية ولا يسمح لها بأي نشاط، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06/12 المؤرخ في 2012 الخاص بالجمعيات وخاصة المادة 70 منه التي تنص على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون 90/31 أن تتطابق مع أحكام القانون في أجل أقصاه سنتان، وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعية المعنية.

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بسبب انعدام الظروف الملائمة لفحص المرضى

أطباء جراحة الفم بمستشفى البليدة يطالبون بفتح تحقيق

حورية. ب

يناشد أطباء وأساتذة استشفائيين بمصلحة طب وجراحة الفم بالمستشفى الجامعي البليدة، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بن بوزيد عبد الرحمان التدخل العاجل لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، وعلى رأسها ظروف العمل السيئة، ناهيك عن المقر الذي لا يصلح لممارسة مهنتهم واستقبال المرضى فيه.

عبر 15 طبيبا وأستاذا استشفائيا بمصلحة طب وجراحة الفم متخصّصين في أمراض وجراحة اللثة، جراحة الفم، وترميم الأسنان عن استيائهم من ظروف العمل السيئة منذ 14 ديسمبر عندما تم تنفيذ المقرر الوزاري المشترك الصادر في 15 أفريل 2021، حيث تفاجأ المشتكون لوجود باب حديدي يمنع الأطباء العاملين بمصلحة طب وجراحة الفم التنقل بأريحية إلى مصلحة تقويم الأسنان، حيث يضطرون إلى قطع مسافة للذهاب إليها.

وأوضح مصدر مطلع أنه بعد تقسيم مصلحة طب وجراحة الأسنان، منحت لمصلحة تقويم الأسنان كل الإمكانيات الضرورية بما فيها المساحة الأكبر والمهيأة، فيما تفتقر مصلحة طب وجراحة الفم إلى أدنى ضروريات ممارسة المهنة على غرار قاعات فحص المرضى والكراسي الخاصة بالعملية وغرف العمليات ومكاتب الأطباء وغرفة الأشعة، كما تنعدم في المصلحة دورة المياه، حيث يضطر الأطباء إلى الاستئذان من تلاميذهم المتواجدين في قاعة الاجتماعات لفحص المرضى التي حالتهم مستعجلة تستدعي المعاينة والمراقبة الدورية، ناهيك عن عدم وجود مكتب رئيس مصلحة ولا أمانة لرفع الانشغال على مستواها.

وفي ظل هذه الظروف قرّر الأطباء العاملون بهذه المصلحة الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 15 ديسمبر 2021، وقد تم إشعار النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين “سنيشو” بذلك، آملين الأطباء والأساتذة المتخصصين في أمراض وجراحة اللثة، ترميم الأسنان وجراحة الفم، تحرك الشريك الاجتماعي، على غرار وزارة الصحة لتحسين ظروف ممارسة مهنتهم.

كما اقترح الأطباء المضربون من الوزارة الوصية إرسال لجنة تحقيق إلى مصلحة طب وجراحة الفم للتأكد من الوضعية المزرية التي يمارس فيها الأطباء مهنتهم من بينهم أساتذة جامعيين.

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مقتل سيدة وابنتها دهسا بالمسيلة

أحمد. ق

لقيت، صبيحة الثلاثاء، أم وابنتها مصرعهما في حادث سير ببلدية أولاد دراج شرق المسيلة، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية.

ووفق ذات الجهات، فإن الحادث وقع إثر دهس الضحيتين من قبل سيارة تجارية على مستوى منطقة الجرف، بالطريق الوطني رقم 40، نقلا من طرف وحدة أولاد دراج، نحو العيادة المتعددة الخدمات.

وفتح تحقيق من قبل مصالح أمن الدائرة لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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العثور على جثة تلميذة بالبويرة

أ.حراش

تدخلت مصالح الحماية المدنية، التابعة لوحدة بشلول بالبويرة، الثلاثاء، قصد نقل جثة، تعود لفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، وجدت بمنحدر قريب من مقر سكنها ببلدية الأسنام شرق الولاية.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن جثة الفتاة عثر عليها بأحد المنحدرات بقرية تاوريرت اعمر التابعة لبلدية الأسنام، وهي تعود حسب مصادر محلية لفتاة “ح. آ”، تلميذة بمؤسسة يحياوي محمد بالمنطقة، فيما تجهل أسباب الوفاة لحد الساعة، حيث تم تحويل الجثة إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، في الوقت الذي فتحت فيه الجهات المختصة تحقيقا في الحادثة.

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يبتزون المواطنين بالبيع المشروط

مقاضاة تجار متلاعبين بحليب الأكياس في أم البواقي

ج. ل

باشرت مصالح التجارة بأم البواقي مقاضاة خمسة تجار من مدينة عين البيضاء، بعد أن تأكد بيعهم لحليب الأكياس المبستر مع أكياس اللبن والشربات، حيث يؤكد التجار أن المادة تصلهم من المصانع مشروطة بأكياس اللبن ولا يمكنهم ترك كمية اللبن للكساد، في الوقت الذي تنفس فيه مواطنو عين البيضاء الصعداء، بسبب الحملة المركزة التي شنتها مصالح مديرية التجارة لأم البواقي ضد أصحاب المحلات، الذين ينشطون بحسبهم وفق طريقة لا تمتّ بأي صلة لمعايير التجارة النظيفة، باستنزافهم لجيوب المواطنين، بطرق احتيالية وتحت الضغط، بإلزامهم شراء الحليب المبستر بسعر 30 دج رغم أن سعره مقنن بسعر 25 دج، مع إلزامهم بشراء أكياس اللبن أو الشربات كشرط لا محيد عنه، لمن أراد شراء كيسين من الحليب المبستر، وعلى إثر العديد من الشكاوى، التي تلقتها مصالح التجارة على مستوى القسم الإقليمي بعين البيضاء مفادها إقدام بعض التجار على مستوى مدينة عين البيضاء باشتراط بيع أكياس الحليب ذات السعر المقنن مع اللبن أو الشاربات وبيع مادة الحليب ذي السعر المقنن بسعر غير قانوني بـ 30 دج، علما بأن هذا النوع من الحليب لا يتعدى سعره 25 دج للكيس من المصدر، وهو ما دفع بمديرية التجارة إلى تكثيف الرقابة، على مستوى شبكة التوزيع بالتجزئة، ومحلات البقالة أو غيرها من المحلات من طرف أعوان القسم الإقليمي للتجارة بعين البيضاء، العملية أسفرت عن تسجيل 30 تدخلا ورفع خمس مخالفات مع تحريـر خمسة محاضر رسمية ضد تجار تمت مقاضاتهم.

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مساع للتكفل بالمطلب في قانون المالية التكميلي

مطالب بتوسيع الإعفاء الضريبي على تذاكر النقل الجوي بالجنوب

معتز روابح

أبدى العديد من المواطنين بولاية ايليزي، استحسانهم لبيان وزارة النقل القاضي باحتساب التذاكر بين ولايات الشمال والجنوب الكبير، دون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك مثلما ورد في قانون المالية 2022، وهذا ما لم يطبق إلى غاية تدخل أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بحيث استغرب النواب عدم تطبيق هذا الإعفاء الضريبي بالرغم من مرور شهرين في السنة الجديدة، وذلك كإجراء لتخفيف العبء على المواطنين الذين يتنقلون مرارا إلى ولايات الشمال، خاصة من أجل العلاج.

وفي هذا الصدد، طالب العديد من المواطنين بايليزي، بتوسيع هذا الإعفاء الضريبي ليكون جنوب ـ جنوب، أي من ولاية ايليزي إلى باقي ولايات الجنوب، كون مطار ايليزي مربوط مع ولايات ورقلة والوادي وتمنراست وغرداية، في الوقت الذي توجد ولاية واحدة في الشمال فقط وهي الجزائر العاصمة، وهذا ما أكده النائب بالمجلس الشعبي الوطني هنوني محمد في اتصال مع “الشروق”، بحيث إنه سيعمل رفقة نواب ولايات الجنوب، على توسيع الإعفاء خلال قانون المالية التكميلي 2022. كما تجددت مطالب السكان المقيمين بايليزي والذين ينحدرون من ولايات الشرق والغرب الجزائري، بحيث طالبوا بأن يكون هناك خط يربطهم مع مطار قسنطينة، وآخر مع ولاية وهران، على الأقل لتجنب عناء التنقل إلى الجزائر العاصمة كل مرة.

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حليب الأكياس بـ 40 دج بالمعمورة بسور الغزلان

فاطمة عكوش

تعمد تجار بلدية المعمورة بدائرة سور الغزلان بولاية البويرة، منذ عدة أسابيع، رفع سعر حليب الأكياس إلى 40 دج، وهو ما خلف استياء السكان الذين اتصلوا بالشروق لنقل صرختهم للجهات المسؤولة خاصة مصالح الرقابة الغائبة عن الميدان .

تفاعل تجار بلدية المعمورة بطريقة سريعة مع التهاب أسعار جميع المواد الغذائية والخضر والفواكه التي اشتعلت فيها النيران، حيث قاموا برفع سعر حليب الأكياس المدعم إلى 40 دج. والأكثر من ذلك، أن هؤلاء التجار يرغمون الزبائن مقابل شراءهم للحليب على اقتناء مشتقاته خاصة الجبن ومادة الياهورت المنتهية الصلاحية .

وتستمر أزمة حليب الأكياس بعدة بلديات بولاية البويرة، على غرار سور الغزلان، تاغزوت، ديرة، امشدالة، الذي يتم توزيعه فجرا لتفادي طوابير المواطنين التي تتشكل بطريقة عفوية أمام المحلات التجارية .

أما بعاصمة الولاية، فان بيع حليب الأكياس يقتصر منذ فترة طويلة على أصحاب المقاهي، حيث يقوم التاجر بتسليم حصته التي يحولها مباشرة إلى صاحب مقهى وهذا لتفادي الطوابير الحلزونية التي تتشكل أمام المحلات، والتي تسبب في الكثير من الأحيان إلى إعاقة حركة المرور، بالإضافة إلى الصراخ واشتباكات بين المواطنين للظفر بكيسين من الحليب وبسعر كثيرا ما يتعدى سعره الرسمي.

وفي وقت تستمر فيه أزمة الحليب بأغلبية البلديات بالبويرة، فإن بلدية العجيبة صنعت مرة أخرى الاستثناء، كون الحليب متوفر في جميع المحلات التجارية، خاصة الفضاءت الكبرى، أين يمكن للزبون أن يشترى كما يريد وهذا يعود إلى توفر الحليب.

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يركن شاحنته على الطريق ثم ينتحر شنقا

م.عبد الرحمن

أقدم صباح الثلاثاء شاب، يبلغ من العمر 29 سنة، على وضع حدّ لحياته شنقا بواسطة حبل، وذلك دقائق فقط بعد أن ركن شاحنته الصغيرة من نوع “هاربين” على جانب من الطريق الوطني 46 ثم توجه إلى أسفل جسر وادي الخافورة بين بلدية الدوسن ومنطقة بئر النعام بولاية اولاد جلال، أين وضع (ب.ل) حدا لحياته شنقا، وحسب المعلومات المتوفرة والمتداولة، فإنّ الضحية يعاني من مشاكل عائلية بعد طلاق زوجته، كما أنه كان يعاني من مشاكل مالية عويصة بسبب الديون المتراكمة عليه في تجارة التمور حسب مصادرنا، ولأسباب ودوافع لم تتضح بعد، ركب الضحية شاحنته الصغيرة صباحا وتوجه بها عبر الطريق الوطني 46(أ)، وعند وصوله إلى جسر وادي الخفورة أوقف الشاحنة، ونزل منها مسرعا، وتوجه إلى أسفل الجسر، أين تم العثور عليه مشنوقا، وفور إبلاغها بالحادثة، تدخلت مصالح الدرك بإقليم الاختصاص للتحقيق من أجل تحديد الأسباب، والملابسات في هذه الحادثة الأليمة التي هزت الشارح المحلي.

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انتشال جثة شاب من بركة ماء بالبويرة

أحسن حراش

تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعة لوحدة بشلول شرق البويرة من اجل انتشال جثة شاب 18 سنة من داخل بركة ماء ببلدية الأسنام المجاورة.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية “م.ع” وجدت جثته داخل بركة ماء بالمكان المسمى تاوريرت اعمر في ظروف غامضة، قبل ان يتم انتشال جثته من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلها إلى مستشفى البويرة مع فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.