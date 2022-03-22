أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

مسبوق يستولي على سلاح شرطي، حجز قطع أثرية في معرض

مسبوق يستولي على سلاح شرطي خلال توقيفه بمركز الأمن!

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق شابين أحدهما استولى على مسدس شرطي أثناء توقيفهما بمركز الأمن لقيادتهما دراجة نارية بشهادة تأمين منتهية الصلاحية، حيث وجهت لهما تهم حمل سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة من السلطة الوصية وجنحة السرقة وجناية عدم التبليغ عن جناية.

التحقيق بملف الحال باشرته عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية مؤخرا، لمعرفة ملابسات اختفاء غامض لمسدس يخص رئيس فوج مناوبة ليلية بالمركز الحضري للشرطة ببن عكنون، ليتبين بعد تحريات مكثفة أن الفاعل هو أحد الموقوفين بالمركز تلك الليلة، المتهم كان محل توقيف بسبب خرقه لإجراءات الحجر الصحي، واستعماله دراجة نارية دون عقد تأمين.

وقائع سرقة المسدس اعترف بها المتهم صراحة أثناء محاكمته الثلاثاء، قائلا إن السلاح كان على رف خزانة داخل المركز، وراودته فكرة الاستيلاء عليه خلسة حين لمحه هنا، وكشف المتهم ردا على استفسارات هيئة محكمة الجنايات أن فضوله لمعرفة طريقة استخدام السلاح دفعه لأخذه دون أن تكون هناك أي نية إجرامية على حد قوله، وقام بإخفائه بقبو العمارة التي يقطن بها، كما حاول إطلاق النار منه، ثم سلمه لصديقه الذي سعى حسب أقوالهما، لإعادته إلى الشرطي قبل أن يتم توقيفهما بجرم السرقة.

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3 نساء وقاصر ضمن شبكة دعارة بالعاصمة

ن. ب

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، 6 أشخاص بينهم 3 نساء وقاصر، حوّلوا شقة إلى ممارسة الرذيلة مقابل حجز مبلغ مالي ناتج عن عائدات الدعارة.

تفاصيل العملية جاءت بناء على معلومة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلوطة، مفادها تخصيص إحدى الشقق بمزرعة خايطي أحمد بلدية اسطاولي لممارسة الرذيلة والتشجيع على فساد الأخلاق.

وعلى هذا الأساس، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى المسكن المشكوك فيه وبعد عملية التفتيش، تم إيقاف ثلاثة رجال وثلاث نساء وفتاة قاصر، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ18500 دج عائدات ممارسة الدعارة وأقراص مهلوسة.

على إثرها تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق بشأن هذه القضية من أجل جنحة إنشاء وكر للدعارة وفساد الأخلاق.

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حجز قطع أثرية في معرض ثقافي بباتنة

ط. حليسي

حجز أفراد فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة، الإثنين، 34 قطعة نقدية أثرية وجرة فخارية، أثناء القيام بدورية مراقبة على مستوى منطقة غوفي بإقليم بلدية غسيرة دائرة تكوت جنوب شرق ولاية باتنة.

وتمت عملية الحجز خلال تفقد أحد المعارض للصناعة التقليدية الموجود على مستوى دار الشباب، حيث لفت انتباه أفراد الفرقة عرض قطع نقدية أثرية تعود لمختلف الحقب التاريخية بالإضافة إلى جرة فخارية م تعود إلى الفترة الرومانية، مطروحة في رواق أحد العارضين، والذي تم إبلاغه بأنها موروث ثقافي محمي بموجب قانون التراث الثقافي رقم 04/98، وبعدم أحقيته بامتلاكها فقام بتسليمها للمصالح الأمنية.

وأكدت المصالح المختصة لدى بمديرية الثقافة والفنون بباتنة، أن القطع المعروضة أصلية، وهي مشكلة من 31 قطعة تعود للفترة الرومانية، فيما تنتمي ثلاث للفترة الحديثة والعثمانية.

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العثور على كهل مشنوقا

طارق. م

باشرت مصالح الدرك الوطني، بالكتيبة الإقليمية، بدائرة ششار بخنشلة، في ساعة متأخرة، من نهار الاثنين، تحقيقا أمنيا، بخصوص حادثة العثور على جثة رب أسرة، من خمسة أطفال وزوجة، يبلغ من العمر 55 سنة، مشنوقا داخل مسكنه، في ظروف غامضة، لا تزال التحريات جارية للكشف عن ملابساتها، وتعددت الفرضيات بشأن الواقعة، بين الانتحار والعمل الإجرامي، فيما تحدثت مصادر من المنطقة، عن معاناة الضحية من أزمات نفسية في الفترة الأخيرة، وانزوائه وابتعاده عن الناس، حيث تم نقل جثة المعني، وسط صدمة كبيرة للعائلة، وساكنة المنطقة، من طرف عناصر الحماية المدينة، نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار الجديد، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة، التي هزت خنشلة، بعد حادثة انتحار فتاة 18 سنة من العمر، قبل يومين.

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انقطعت أخباره شهرا كاملا

نهاية سعيدة لقضية اختفاء مراهق بالمغيّر

غزال نور الدين

رجع المراهق، عبد الرحمان كريكب، من بلدية سطيل ولاية المغير، بعد شهر من مغادرة مسكن عائلته، حيث فُقد أثره يوم 23 فيفري الماضي، يوم غادر عبد الرحمان ذو الـ 16 سنة، ومن يومها وهو يتقلب بين وسائل النقل. حيث قصد العاصمة بادئ الأمر، وظل هائما على وجهه بين شوارعها، فيما كانت عائلته تصطلي بنار الحيرة والخوف على مصيره، لاسيما أن والدته نسيت طعم النوم، وظلت تترقب قدومه كل ساعة. فيما كان الوالد يقتفي أثره من مدينة إلى أخرى، اعتمادا على ما يتنسمه من أخبار عبر فايسبوك، عن مشاهدات مفترضة لابنه، الذي غادر البيت لأسباب مرتبطة بفترة المراهقة التي يجتازها. فطاف الوالد بمدن عدة، من تقرت إلى بسكرة، ومن باتنة إلى العاصمة، وغيرها.

في وقت كان فيه عبد الرحمان، يتنقل من العاصمة إلى وهران، وقد تنقل الوالد إلى هذه الأخيرة، بعدما وردته أنباء عن وجود ابنه هناك، لكن عبد الرحمن كان قد غادر، ويمّم شطر الجلفة ثم بوسعادة، وعُثر عليه من طرف شاب من أبناء بلدته في بوسعادة، كان على علم بقضية اختفائه، فعاد به إلى أهله في سطيل، فعمت الفرحة المدينة، وتقاطرت جموع المهنئين على بيت “آل كركيب”، وقرت عيون الوالدين بعودة ابنهما، الذي شعر بالذنب لما سببه لأهله من متاعب وحزن، ولم يسعه سوى أن يقول: “سامحوني.. تعبتم بسببي.. لن أكررها ثانية!”.

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بعد تعرض زميلهم إلى إطلاق نار

موظفو مديرية التعمير بخنشلة في إضراب للمطالبة بالحماية

طارق. م

نظم عمال وموظفو قطاع التعمير، بولاية خنشلة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، كان مدخل المديرية مسرحا لها، تنديدا منهم واستنكارا، للعمل الإجرامي، الذي استهدف صباح الأحد، زميلهم في العمل، تكواشت عبد العزيز، البالغ من العمر 45 سنة، وهو رئيس مصلحة بمديرية التعمير، الذي تعرض لمحاولة قتل، رميا بالرصاص، عندما كان في طريقه للعمل، وأصيب بطلقة نارية، وجهها له مجهول، على مستوى الرجل، قبل فرار الفاعل على متن سيارة سياحية، ليتم نقله إلى المستشفى، وإخضاعه لعملية جراحية، حيث تم استخراج الرصاصة من جسده.

وأعرب العمال، الذين توقفوا، مساء الإثنين والثلاثاء، عن العمل، عن تخوفهم الشديد، بعد حادثة الاعتداء التي استهدفت زميلهم، مطالبين بالحماية، وكشف ملابسات القضية، التي هزت الرأي العام، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الشرطة القضائية، بأمن خنشلة، تحقيقا معمقا، حول الحادثة، أين تم الاستماع إلى العديد من الأشخاص، كشهود في القضية، بهدف تحديد مسار التحقيق الأولي.

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وفاة صياد وفقدان آخر بساحل تموشنت

خ. أحمد

انتشلت مصالح بني صاف، بعين تموشنت، الثلاثاء، جثة صياد كان على متن قارب صيد صغير قبالة ساحل المدينة، ولا يزال البحث متواصلا عن المفقود الثاني، من طرف مصالح الحماية وحراس السواحل.

وبحسب المعلومات المستقاة، فإن سوء الأحوال الجوية والرياح كانت سببا في انقلاب القارب التقليدي، لتبقى كل الاحتمالات واردة في ظل تواصل التقلبات الجوية رغم مجهودات المصالح المعنية.

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الطريق الرابط بين عين النعجة والسمار أهم اهتماماتهم

قاطنو حي “كازناف” بجسر قسنطينة يطالبون بمشاريع تنموية

منير ركاب

عبر سكان حي ”كازناف” ببلدية جسر قسنطينة، في العاصمة، عن قلقهم بشأن الطريق الرابط بين عين النعجة “ليتور ” والسمار، مرجعين تأخر المشروع إلى المحلات التي تنشط بطريقة غير شرعية والمعروفة باسم (A39)، كما أكدوا أن تجسيد هذا الإنجاز على أرض الواقع سيكون مكسبا حقيقيا الهدف منه تخفيف الضغط المروري بهذا الطريق المحوري، الأمر الذي تجاهله المسؤولون المحليون، رغم معرفتهم للإيجابيات التي سيخلفها هذا المشروع في حال تم تسريع وتيرة أشغاله.

وعبر السكان لـ”الشروق” عن امتعاضهم من جملة النقائص التي يعيشها حيّهم، جراء تدهور مسالك المنطقة التي يقطنون فيها والتي وصلت إلى درجة متقدمة من الاهتراء، ما أرق أصحاب المركبات وسيارات الأجرة، كما أن هذا الوضع سبّب مشكل الضغط المروري مع تعطل عديد مركبات سكان الحي، ناهيك عن عمليات ربط قنوات شبكة المياه الصالحة للشرب، ما أدى إلى عدم تزفيت الطريق المهترئة، حسب الأجندة التي وضعها المجلس البلدي السابق، الذي تحجّج بعرقلة أشغال الربط العشوائي لقنوات مياه الشرب، علاوة على استحداث قنوات الصرف لبعض المساكن بطريقة التوائية غير مدروسة.

وأبدى السكان المشتكون استياءهم لاستمرار الركود الذي يعرفه حيّهم في مجال التنمية، وكذا عجز المسؤولين عن معالجة المشاكل التي يغرق فيها الحي مند سنوات، حيث تقدّم ممثلو الحي بعديد الشكاوى إلى السلطات المحلية، تتعلق معظمها بغياب التهيئة ونقص المشاريع التنموية، مع نقص الاهتمام بتحديث قنوات الصرف الصحي والبالوعات الكبرى الموجودة على مستوى الحي، والتي كانت سببا في حدوث كوارث على طول الطريق الرابط بين حي “كازناف” وبلدية براقي، حيث تتحوّل الطرقات والشوارع إلى شبه مستنقعات، ضف إلى ذلك غزو القمامات والأوساخ التي يخلفها السوق الجوارية بالحي، ما قد يعرض صحة وسلامة الحي إلى خطر حقيقي بسبب انتشار الروائح الكريهة، -يقول السكان- بالرغم من تخصيص المجلس الشعبي البلدي السابق لميزانية معتبرة الهدف منها تشييد نقاط جمع القمامات إلا أنها بقيت حبرا على ورق يضيف المشتكون.

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تجار سماسرة بالبويرة يرفعون شعار “السميد لا يباع وحده”

فاطمة عكوش

تستمر منذ أكثر من أسبوعين أزمة ندرة مادة السميد بكل المحلات التجارية وحتى بالفضاءات الكبرى بولاية البويرة، وهو ما دفع التجار السماسرة الذين افتعلوا الأزمة إلى رفع شعار جديد “السميد لا يباع وحده”، ما خلق حيرة كبيرة وسط الزبائن والذين حرموا من مادة السميد الذي أصبح هو الآخر يباع تحت الطاولة.

مع اقتراب شهر رمضان الكريم افتعل مجددا تجار بولاية البويرة أزمة ندرة مادة السميد مستغلين الغياب التام للرقابة من طرف الجهات المعنية، وهذا بعد انفراج أزمة زيت المائدة، والتي أصبحت خلال هذه الأيام تزين واجهات المحلات التجارية للفت انتباه الزبائن الذين يشترون كميات كبيرة بغرض تخزينها لشهر الصيام.

ولرفع سعر مادة السميد، فضل التجار استعمال حيلة تتمثل في اقتناء كميات معتبرة من السميد من مختلف الأنواع والماركات وبيعها للزبائن بأسعار تتراوح بين 1500 دج و1900 دج للكيس وزن 25 كلغ، كما قاموا برفع سعر أكياس السميد التي تزن 10 كلغ إلى 1000 دج، وهو ما خلف استياء وسط الزبائن خاصة ذوي الدخل الضعيف.

ومن جهة أخرى، تعمّد تجار آخرون بعاصمة الولاية رفع شعار جديد وغريب وهو “السميد لا يباع وحده”، وهذا بإجبار الزبون على اقتناء مقابل شرائه لكيس سميد يزن 25 كلغ كيس آخر من الفرينة، أو زيت المائدة أو حبوب جافة، وهذا في وقت يفضل فيه تجار أخرون تفادي جلب السميد في هذه الفترة بالذات لتفادي الطوابير التي تتشكل أمام محلاتهم والتي تكون دائما متبوعة بمناوشات، غالبا ما تجبر التاجر على غلق محله لتفادي ما لا يحمد عقباه .

وعلى صعيد أخر، فضل بعض رؤساء البلديات الاستنجاد بالممونين لتموين القرى والمداشر بمادة السميد والحليب وحتى زيت المائدة لتفادي استمرار الأزمة عشية حلول الشهر الكريم.

للإشارة فإن مديرية التجارية بولاية البويرة، تقوم بصفة شبه يومية بنشر الكشف اليومي لأسعار المواد الغذائية في سوق التجزئة والجملة، وهو ما استحسنه الجميع، حيث يسمح للمواطن بمعرفة مختلف الأسعار ووضع خطة مدروسة قبل اتخاذ قرار التوجه إلى السوق لكن ما لم يفهمه الجميع خاصة الذين يتابعون كشف مصالح مديرية التجارة هو تدوين سعر كيس الدقيق الذي يزن 25 كلغ بأنه يباع بـ 925 دج بالجملة، و1000 دج سعر نفس الكيس بالتجزئة، وهذا رغم أن المواطن لم يقتن الدقيق سواء الممتاز منه أو العادي بهذا السعر منذ أكثر من عام.

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في انتظار إتمام محطة المرسى للقضاء على أزمة المياه

تشغيل محطة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان أفريل المقبل

راضية مرباح

انطلقت العمليات التجريبية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر المتواجدة بالباخرة المحطمة في بلدية برج الكيفان أخيرا بداية من هذا الأسبوع لتكون جاهزة للتشغيل وتقديم الخدمة بتزويد سكان الجهة الشرقية للعاصمة بمياه الحنفيات اعتبارا من الفاتح من شهر أفريل المقبل، حيث ستدخل حيز الخدمة بتوفير طاقة إنتاجية تقدر بـ10.000 متر مكعب يوميا، وبهذا المشروع القيم والمكلف رفقة محطة المرسى، ستتخلص العديد من البلديات الشرقية من أزمة المياه التي ضاعفت من معاناة المواطنين تزامنا مع التغييرات المناخية وشح الأمطار الذي خفض من منسوب السدود.

محطة تحلية المياه ببرج الكيفان، التي انتهت بها كل أشغال الربط والتجهيز وانطلقت بها مختلف العمليات التجريبية من خلال إجراء تحاليل المياه والضخ في قنوات الربط من أجل جاهزيتها لدخول الخدمة في الفاتح من أفريل المقبل، كانت محل زيارة الوالي معبد رفقة المسؤولين عن القطاع، للمعاينة، الذي شجع الإطارات التقنية التي تسهر على سير عمل هذا الإنجاز من خلال تحكمهم الكبير في التقنيات الحديثة، حاثا إياهم على ضرورة مشاركة خبراتهم والسعي لتطوير برمجيات وأنظمة معلوماتية خاصة بالتسيير التقني لمثل هذا المحطات لتكون جزائرية مائة بالمائة.

كما وقف الوالي خلال زيارته الأخيرة على محطة التحلية التابعة لبلدية المرسى ذات القدرة الإنتاجية 60.000 متر مكعب، التي أعطى من خلالها تعليمات صارمة من أجل تسليم المشروع في الآجال المحددة مسبقا، المقررة نهاية شهر جوان المقبل، داعيا إياهم إلى إبلاغه بكل صغيرة وكبيرة بشأن العراقيل التي تحول دون السير الحسن للمشروع ضمانا للتدخل وإيجاد حلول لها، خاصة في ما يتعلق بوصول التجهيزات المستوردة اللازمة للمحطة في وقتها اللازم.

وتأتي هذه الزيارات الماراطونية التي يقوم بها الوالي معبد في كل مرة لمثل هذه المنشآت الجديدة التي لها علاقة بتوفير المياه، من أجل إنهاء الأزمة التي ألمت بنقاط عديدة من الوطن والعاصمة على وجه الخصوص خلال سنتين متتاليتين بسبب شح الأمطار الناجم عن التغييرات المناخية التي تعرفها الجزائر وتسببت في انخفاض محسوس في منسوب السدود وجفاف العديد منها. وهو ما يتطلب إجراءات استباقية يرافقها برامج محكم لتسيير وتوزيع المياه لاسيما في فترة الصيف الذي يزيد الطلب على هذه المادة الحيوية.

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سقط في الاعتداء الإرهابي بتمياوين

تيارت تودع شهيد الواجب علي عبد القادر هواري

لوز محمد أمين

شيّع، مساء الإثنين، جثمان شهيد الواجب الوطني، العريف المتعاقد هواري عبد القادر علي، البالغ من العمر 23 سنة، الذي التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحديدا بسلاح الدرك الوطني بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2019، أين تخرج برتبة عريف بتاريخ 20 جوان 2020، ملتحقا بالسرية 32 لحرس الحدود بالناحية العسكرية السادسة. الشهيد علي عبد القادر هواري من مواليد 02 أكتوبر سنة 1999 بمدينة تيارت، استشهد على إثر اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بتاريخ 20 مارس 2022، ما خلف صدمة لدى عائلته، خاصة وأن الشهيد عبد القادر هواري، كان يساعد والده الذي كان يعمل بسلك الأمن الوطني قبل تقاعده، في متطلبات العلاج، كما أن ولاية تيارت عامة، تلقت الخبر بصدمة كبيرة، فالشهيد معروف بخصاله الحميدة وهو محبوب لدى سكان الحي، وجيرانه لم يصدقوا خبر وفاته لحظة الإعلان عنها، حتى إنهم لم يستطيعوا إخبار عائلته إلى غاية التأكد من صحة الخبر.

والد الشهيد، في حديث مع “الشروق”، صرح بأنه لحد الساعة لم يصدق الخبر، وأضاف قائلا: “تلقيت اتصالات من الجيران والمواطنين يدعونني فيها للذهاب إلى المنزل فورا، بحكم أنني كنت خارج البيت لحظتها، وعند وصولي إلى البيت توجهت للزوجة، التي أشارت بإصبعها إلى التلفاز، لم أفهم شيئا ساعتها، وبدأت في قراءة عناوين شريط الأخبار العاجل، التي تفيد بوقوع كمين إرهابي، حتى وجدت اسم ولدي الغالي من بين الشهداء الثلاثة، كان الأمر مرعبا لي لكون الشهيد حبيبي وكل شيء في دنياي، ومن الصعب أن يفارقني ويتركني للأبد، هو الذي كان يساعدني على العلاج بماله، بسبب ظروفي القاهرة، فأنا شرطي متقاعد وأعاني على مستوى العمود الفقري، كنت أنتظر الموت وأقول في نفسي إن ابني سيكون خليفتي، لكن للأسف استشهد ابني وبقيت وحيدا، أناشد السلطات النظر في حالتي وحالة عائلتي”.

والدة الشهيد، من جهتها، صرحت لـ”الشروق” قائلة: “إنها صدمة كبيرة. فأنا لا أقدر على الكلام، ابني البكر يغادر الحياة، أحتسبه عند الله شهيدا، ابني ضحى من أجل الوطن وكان يدافع عن بلده، إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد تلقيت اتصالا هاتفيا منه قبل يوم واحد فقط من استشهاده، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان دائما يفكر فينا وبشقيقه، لم أصدق الخبر لحد الساعة، نحتسبه شهيدا، رحمه الله، وثبته عند السؤال، كان الجميع يحبه، وخصاله الحميدة تشهد عليه رحمة الله عليه، أعذروني لا أستطيع الكلام.. لم أقدر”.

من جهته، قال عم الشهيد لـ”الشروق”: “خبر استشهاد ابن أخي نزل علينا كالصاعقة، لم نصدقه في الوهلة الأولى، وكنا ننتظر تكذيب الخبر، لكن القدر كان محتوما، وعلينا تقبل قضاء الله وقدره، الشهيد هواري كان محبوبا من طرف الجميع وهو ما يشهد به سكان الحي بمدينة تيارت، وزارنا منذ شهر تقريبا، قبل أن يعود لمقر عمله، نحتسبه عند الله شهيدا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

للإشارة، أنه تم عصر أول أمس، تشييع جثمان الشهيد علي عبد القادر هواري بمقبرة عين قاسمة بمدينة تيارت، بحضور كل من السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية محمد الأمين درامشي، وممثلو القطاع العسكري والدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والسلطات المدنية ومختلف الجمعيات، أين تم إلقاء كلمة تأبينية من طرف ممثل الجيش الوطني الشعبي نوه فيها ببطولات شهداء الواجب الوطني.

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حشود من المواطنين ألقت عليه النظرة الأخيرة

جنازة مهيبة ببجاية لشهيد الواجب الملازم إخلف رضا

ع. تڤمونت

شيعت الاثنين، في ساعة متأخرة من اليوم، جنازة شهيد الواجب الوطني، الملازم الشاب “إخلف رضا”، صاحب الـ25 ربيعا، في جو مهيب، بمقبرة “إغيل لعقاب” بقرية أولاد سعادة التابعة لبلدية ذراع القائد، دائرة خراطة شرق بجاية، حضرتها السلطات العسكرية والمدنية ممثلة في والي الولاية، ورئيس الدائرة وأعضاء المجلس الشعبي والولائي ورئيس الأمن الولائي وكذا قائد القطاع العملياتي للجيش الوطني وقائد مجموعة الدرك الوطني، بالإضافة إلى أفراد عائلته وأصدقائه، حيث عرفت مراسم التشييع صعوبة في نقل جثمان الشهيد بسبب التوافد الكبير للمواطنين والأقارب والأصدقاء لإلقاء النظرة الأخيرة على ابن قرية أولاد سعادة التي توشحت بالسواد.

وقد شهدت مراسم التشييع إلقاء كلمة تأبينية من طرف أحد أعوان الدرك الوطني، تطرق فيها إلى خصال الشهيد الحميدة الذي كرس حياته لخدمة الوطن والمواطن، لكن القدر كتب له أن يرحل عن الدنيا وهو يؤدي واجبه الوطني، كما أكد على حسن معاملته لزملائه وكذا للمواطن بروحه المرحة التي اتسم بها في حياته.

وخيم منذ يوم الأحد، حزن كبير على قرية أولاد سعادة التي فقدت ابتسامتها، على غرار باقي قرى بلدية ذراع القايد ومنطقة خراطة والجزائر ككل، وذلك بعد خبر استشهاد ثلاثة عسكريين، على يد أيادي الغدر، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، من بينهم الملازم إخلف رضا ابن قرية أولاد سعادة ببجاية إلى جانب الشهيدين العريف طارب إلياس من بلدية الداموس بولاية تيبازة والعريف علي عبد القادر هواري من ولاية تيارت.