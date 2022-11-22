أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

اختناق 15 تلميذا بغاز المدفأة، مقتل مراهق على يد جاره

إنقاذ عائلتين من “القاتل الصامت” بتبسة وغليزان

اختناق 15 تلميذا بغاز المدفأة في مدرستهم بتيارت

ل. محمد أمين / ناصر بلقاسم

تعرض الثلاثاء 15 تلميذا للاختناق، بدوار العناصر ببلدية سيدي عبد الغاني في تيارت، بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الدرك الوطني ببلدية سيدي عبد الغاني تحقيقا في هذه الحادثة.

وحسب مصدر طبي، فإن حالة التلاميذ مستقرة وغالبيتهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج. وحسب مصدر الشروق، فإن الحادثة وقعت صباحا لحظة تلقي مصالح الحماية المدنية لنداء استغاثة من قبل المواطنين، وحسب السيد خالد من قاطني بلدية سي عبد الغاني، فإن جميع التلاميذ عادوا لمنازلهم بعد تلقيهم للعلاج، كان قبلها تلقيهم للإسعافات الأولية من قبل أعوان الحماية المدنية، ولولا تفطن المواطنين وعمال المؤسسة بدوار العناصر لكانت الكارثة، في سياق متصل، أكد السيد رابح من سكان دوار العناصر أنهم لحظة سماعهم الخبر لم يصدقوا ليتنقلوا إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية سيدي عبد الغاني أين وجدوا أبناءهم يتلقون العلاج وهم بصحة جيدة، مطالبين مديرية التربية إعادة النظر بوسائل التدفئة كون أن المنطقة تشهد أجواء باردة جدا، خاصة مع الفترات الصباحية بسبب الجليد، هذا وتعيش أغلب المؤسسات التربوية بولاية تيارت حالة من الغليان والاحتقان، بسبب غياب وسائل التدفئة أو تدهور حالتها رغم أن الدولة وفرت مبالغ مالية كبيرة من أجل توفير التدفئة المركزية عبر مختلف المؤسسات التربوية ليبقى السؤال مطروحا بولاية تيارت والتي غاب عنها المسؤول ما أدى إلى تدهور العديد من الأجهزة رغم نداءات أولياء التلاميذ منذ الدخول المدرسي.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الثلاثاء، من أجل إنقاذ عائلة اختنقت بالغاز وأوضحت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، إن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة تدخلت من أجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بطريق ثليجان ببلدية ودائرة الشريعة.

وتتكون العائلة من 9 أفراد أعمارهم ما 15 و71 سنة وجدوا في حالة دوار وغثيان، مثل ما أشير إليه.

وتمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي ارهيو في ولاية غليزان، صبيحة الاثنين، من إنقاذ وإجلاء عائلة تتكون من 05 أفراد (الأم 40 سنة، الأولاد 04، 05، 12، 14 سنة)، وهذا جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون، المنبعث من سخان الماء الموجود داخل مطبخ المسكن العائلي على مستوى حي الشهيد قادة أحمد بوادي أرهيو، وقال مصدر بمصالح الحماية المدنية للشروق، أن من بين الضحايا هناك 03 أفراد كانوا فاقدين للوعي، حيث قام المسعفون مباشرة بعد وصول فرقة التدخل إلى عين المكان، بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا، وإجلائهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بوادي أرهيو.

وتعد هذه الحادثة الثانية المسجلة مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تسجيل حالة مماثلة بسيدي أمحمد بن علي، أين تدخلت فرقة النجدة للوحدة الثانوية للحماية المدنية لأجل إنقاذ أفراد عائلة مقيمة بشارع الشهيد موسى محمد في حالة اختناق، وهذا بسبب استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة موجودة برواق المنزل، ويتكون أفراد العائلة من ثلاثة أشخاص (24 و73 سنة)، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 54 سنة يعانون من ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم وتقديم الأوكسجين من طرف النجدة، قبل إجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أمحمد بن علي.

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مقتل مراهق على يد جاره بتيبازة

ب. بوجمعة

اهتزت مدينة حجوط في ولاية تيبازة مساء الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب قاصر لا يتجاوز 16 سنة من عمره، اثر تلقيه طعنات بالخنجر على مستوى عدة انحاء من جسمه أردته قتيلا، فيما لاذ الجاني بالفرار قبل ان تتمكن مصالح الدرك من القاء القبض عليه في ظرف قياسي.

وقائع الجريمة الشنعاء التي شهدها حي سي سمياني المعروف محليا “صوفطة” ببلدية حجوط وأثارت حالة من الغضب والاستنكار في أوساط السكان، راح ضحيتها الشاب “ص.ع. ك” البالغ من العمر 16 سنة اثر تلقيه طعنات بالسكين على مستوى الظهر والقلب من قبل الجاني وهو من جيران الضحية والبالغ من العمر 22 سنة، حيث نفذ جريمته ولاذ بالفرار، واثر تلقيها بلاغ الجريمة، تنقلت مصالح الدرك الوطني إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا حول هوية المشتبه فيه وباشرت عملية بحث سريعة افضت إلى القاء القبض علىه في ظرف قياسي واقتادته إلى مقر فرقة الدرك للتحقيق، فيما نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط.

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بحثا عن حلي مزعومة داخل القبور

شابان يمشطان مقبرة بجهاز كشف المعادن في سطيف

سمير مخربش

تورط شابان من ولاية سطيف، الإثنين، في محاولة الكشف عن المعادن النفيسة باستعمال أجهزة حديثة قاما بتشغيلها داخل مقبرة من دون احترام حرمة المكان.

الشابان ضبطا من طرف رجال الدرك الوطني، داخل مقبرة خرشي الواقعة ببلدية أوريسيا شمال ولاية سطيف، أين لوحظ الاثنان وهما يقومان بعمل مشبوه داخل المقبرة، باستعمال جهاز كشف المعادن. وفور وصول المعلومة إلى رجال الدرك ظنا من ناقل المعلومة بأن الشابين بصدد نبش القبور من أجل طقوس السحر والشعوذة، تنقلت الفرقة المختصة إلى الموقع، أين ضبطت المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بكل من المدعو م.ح، البالغ من العمر 33 سنة، والمدعو إ.إ، البالغ من العمر 19 سنة، واللذين كانا متلبسين بحيازة جهاز كشف المعادن، وهو جهاز متطور يستعمل لكشف المعادن الثمينة واستخراج الذهب الخام من الأعماق البسيطة من سطح الأرض، ويضم شاشة رقمية تعطي معلومات حول المعدن المستكشف ومكان تواجده بدقة، ويتميز بحساسية عالية، وهو مزوّد بجهاز تحديد عمق المعادن تحت سطح الأرض، وحسب معلومات فإن الشابين كانا بصدد استعمال الجهاز للكشف عن حليّ ومجوهرات، محتمل دفنها مع بعض المتوفين حسب معلومات بلغتهم، إذ توجد عائلات تفضل دفن العجائز بخواتمهن وأقراطهن وحتى ما تركنه من حلي منقولة، خاصة بالنسبة للائي يتوفين من دون أبناء.

وقد تم على الفور توقيف الشابين وإحالتهما على التحقيق وسط تساؤلات كبيرة عن جدوى استعمال هذا الجهاز في هذه المنطقة وانتهاك حرمة الموتى في قبورهم.

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خلاف مالي وراء الجريمة

الإعدام لكهل قتل صديقه طعنا بالسكين في عنابة

نادية طلحي

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء عنابة، الإثنين، بإدانة كهل يبلغ من العمر 47 سنة، بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والحكم عليه بالإعدام، بعد تورطه في إزهاق روح صديقه، بسبب خلاف مالي بينهما.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ الثالث من شهر ديسمبر من سنة 2018، عندما كان عناصر الشرطة بأمن ولاية عنابة، في دورية عمل عادية لهم على الطريق الفرعي المؤدي من حي الريم إلى حديقة التسلية، أين لفت انتباههم وجود سيارة من نوع داسيا سانديرو متوقفة وعلى متنها شخص مصاب بجروح، وبعد معاينة السيارة تبين أن ذلك الشخص متوفى وسط بركة من الدماء بعد إصابته بطعنات سلاح أبيض، كما عثر رجال الشرطة بجانبه على خنجر ملطخ بالدماء، ليتم حجزه ورفع البصمات، لإجراء الخبرة العلمية، كما تم العثور بداخل السيارة على وثائق السيارة ورخصة سياقة خاصة بالضحية، ما مكّن من التعرف على هويته، ويتعلق الأمر بالمسمى ز.م، البالغ من العمر 46 سنة والمقيم بحي القمم ببلدية البوني.

وبمواصلة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة، تم سماع أحد أصدقاء الضحية الذي صرح بأنه وفي حدود الساعة التاسعة من صباح يوم وقوع الجريمة، تلقى مكالمة هاتفية من الضحية، الذي ضرب له موعدا للالتقاء بالمقهى الذي اعتادا الالتقاء به في حي بوخضرة، وبوصوله إلى المكان وجد الضحية على متن سيارته وظهرت عليه علامات الغضب الشديد، وبالاستفسار معه عن سبب حالته، كشف له الضحية أنه يدين بمبلغ مالي كبير لصديقهما المسمى ر. ع. ك، والمتهم في هذه القضية، وذكر له بأنه أصبح لا يرد على اتصالاته الهاتفية رغم محاولاته المتكررة لتسوية الدين الذي بينهما، خاصة وأنه سبق له وأن اتفق مع المتهم الذي وعده بأنه سيتكفل بتسديد تكاليف أداء العمرة له ولوالدته، غير أن المتهم أخلف الاتفاق ما جعله يثور غضبا، بعد تلقيه لمكالمة هاتفية من وكالة الأسفار تخبره بأن ر.ع.ك، لم يتقدم منها لتسديد التكاليف. التحريات والتحقيقات أثبتت وجود محادثة هاتفية بين المتهم والضحية في حدود الساعة الحادثة عشرة من صباح يوم الجريمة.

المتهم وخلال جلسة المحاكمة اعترف بوجود خلاف بينه وبين الضحية وصرح أنه وجه له طعنة لتخويفه في حالة الغضب التي سادت بينهما وأنه لم يكن يقصد قتله وأنه لم تكن له نية في ذلك. فيما أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته على قيام أركان الجريمة في حق المتهم والتمس معاقبته بالإعدام. وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عيه بالإعدام.

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عناصرها أدينوا بالسجن ما بين 10 و20 سنة

عصابة ببومرداس تسوّق حليب الأكياس على أنه لأبقار

أيوب . ص

سلطت الجهات القضائية بمحكمة دلس شرق بومرداس، أحكاما بالسجن بين 10 و20 سنة في حق 15 متهما 4 منهم في حالة فرار، بتهمة المضاربة غير المشروعة في قضية متعلقة بتخزين وتحويل مادة حليب الأكياس المدعم.

وبحسب بيان مصالح نيابة الجمهورية لمحكمة دلس، فإنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والمتمثلة في حليب الأكياس، فقد تمت متابعة 15 متهما عن طريق إجراءات المثول الفوري، 4 منهم في حالة فرار، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة وعقابا لهم حكم عليهم بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار، وغرامات مالية نافذة من 200 إلى 500 مليون سنتيم وكذا عقوبات تكميلية بنشر الحكم وتعليقه ومصادرة المحجوزات طبقا لما ينص عليه قانون العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، أين تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية بومرداس من وضع حد لنشاط عصابة تنشط عبر عدة ولايات مجاورة، مشكلة من 15 شخصا من بينهم موزعين كانوا يقومون بتجميع مادة حليب الأكياس المدعم ويعيدون بيعها على أساس أنه حليب البقر وذلك إثر معلومات وصلت لذات المصالح، ليتوصل التحقيق وبعد مداهمة المستودع إلى توقيف 11 شخصا من بينهم موزعون، كانوا يقتنون مادة الحليب من الملابن ليتم تجميعها داخل صهاريج بالمستودع من طرف بقية المتهمين، ثم يعاد بيعه على أساس حليب بقر للمحلات والمجابن الخاصة، مما يتسبب في خلق الندرة على مستوى الأسواق، كما تم خلال العملية حجز 4300 كيس حليب مبستر، 1800 وحدة من الزبدة، 50 ألف كيس حليب فارغ، 3 شاحنات تبريد تستعمل في توزيع الحليب، وكذا 28 برميلا بلاستيكيا وصهاريج تستعمل في تخزين القشدة والحليب و12 قنطارا من مادة المارغرين، ليتم تقديم الموقوفين بعد استكمال مجريات التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة بتهم المضاربة غير المشروعة ضمن مجموعة إجرامية في المواد الأساسية المدعمة.

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بقيمة مالية تقارب 300 مليون سنتيم

حجز مواد تجميل مجهولة المصدر وغير مطابقة بوهران

خيرة غانو

ضبطت مصالح الدرك الوطني بوهران على الطريق الوطني الرابط بين بلديتي وهران والسانيا أمس، كمية معتبرة من منتجات موجهة للعناية الجسدية مجهولة المصدر وغير مطابقة لمعايير الوسم التجاري، ليتم حجزها وإحباط عملية توزيعها وتسويقها نحو الوجهة التي كانت مبرمجة من طرف صاحب البضاعة.

وبحسب النقيب، دموم عراس، التابع لسرية أمن الطرقات للدرك الوطني بوهران، فإن التفطن للأمر، تم أثناء قيام أفراد السرية بدورية عبر الطريق الوطني رقم 24، الرابط بين مدينة وهران وبلدية السانيا، أين أوقفوا مركبة نفعية من نوع رونو – ماستر، ليتم بعد إخضاعها للتفتيش العثور على كمية من مواد العناية الجسدية بحجم 2938 وحدة، وبقيمة مالية إجمالية تناهز الـ300 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر تحديدا بـ480 وحدة من مختلف أنواع كريمات الشعر و2458 شفرة حلاقة، وعند الاستفسار عن الوثائق المتعلقة بالبضاعة، وأيضا مراقبة الوسم الخاص بها على ملصقات التوضيب، اتضح أن صاحبها ينشط بطريقة غير شرعية، ولا يحوز أي رخصة تثبت نشاطه في المجال، مثلما تبين أيضا أن السلع المضبوطة ليس لها مصدر يشير إلى هوية المنتج وعنوانه، ليتم على إثر ذلك حجز الكمية المعاينة برمتها، ورفع جملة من المخالفات في حق صاحبها، وهي تتمثل في ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، التهرب الضريبي وغياب الفوترة، انعدام البيانات الإجبارية على المنتجات المنقولة، ما يعني عدم مطابقة الوسم التجاري للبضاعة، فيما يشير ذات المصدر إلى أن التحقيق الذي فتحته السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران لا يزال مفتوحا، على أن تقدم ملف المخالف للجهات القضائية المختصة حال إتمامه.

وفي عمليتين أخريين متفرقتين، تندرجان في إطار محاربة الجريمة، قامت بهما أول أمس، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، ممثلة في فرقة الدرك الوطني وفرقة البحث والتحري بالكرمة، إلى جانب السرية الإقليمية لأمن الطرقات، تم تفكيك شبكتين إجراميتين تختصان في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية، بحيث أسفرت المهمتين عن توقيف 04أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات من نوع إكستازي بحجم 5293 قرص، إضافة إلى سيارتين سياحيتين وأخرى نفعية، ومبلغ من المال تفوق قيمته 37 مليون سنتيم، يعد من عائدات الترويج، كما حجزت أيضا هواتف نقالة كان يستعملها المروجون في الاتصالات فيما بينهم ويضيف النقيب منور بختاوي أن الفرق المختصة تحقق في القضيتين المتعلقتين بجناية التهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية مع القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة، البيع والشراء قصد البيع والتخزين والشحن ونقل المواد المخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة، فيما سيتم تقديم الأطراف المعنية أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيق.

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شاحنة تقتل تلميذا بأولاد جلال

م.عبد الرحمن

لقي الثلاثاء، تلميذ لا يتعدى عمره الثماني سنوات مصرعه تحت عجلات شاحنة ذات مقطورة أثناء توجهه صباحا إلى مدرسته الابتدائية، التلميذ (ا ح) يقطن في الحي الشمالي أو ما يعرف بحي العمارات، وكان في طريقه إلى مدرسته وأثناء عبوره الطريق فاجأته شاحنة فدهسته، ليلفظ أنفاسه قبل نقله إلى العيادة متعددة الخدمات بسيدي خالد.