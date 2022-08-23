أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 أوت 2022

العثور على جثة شاب، قطار يدهس شابة عشرينية بجيجل

مسابقة في حفظ القرآن والحديث بوهران

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لوهران تنظيمَ مسابقةٍ ولائية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وكذا الحديث النبوي الشريف (الأربعون النووية) وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر المقبل. وتشمل المسابقة الخاصة بالقرآن الكريم خمسة فروع يخص الأول 60 حزبا ويشارك فيه كبار وصغار الحفظة (أقل من 15 سنة) والثاني 45 حزبا لفئة أقل من 25 سنة والثالث 30 حزبا للمتنافسين الأقل من 20 سنة والرابع 20 حزبا يخص النساء البالغات من العمر 50 سنة فما فوق.

ويتعلق الفرع الخامس من مسابقة حفظ القرآن الكريم بفئة 15 حزبا ويخص فقط المتنافسين الأقل من 12 سنة. أما مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف (الأربعون النووية) فقد خصصت فقط للمتنافسين الأقل من 15 سنة.

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العقرب ترعب سكان المغير

سجلت ما لا يقل عن 186 لدغة عقرب من دون أي حالة وفاة بولاية المغير، منذ مطلع السنة الجارية، حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى المديرية الولائية للصحة والسكان. وتركزت أكثر حالات التسمم العقربي بأقاليم بلديات المرارة بـ54 حالة، تليها سيدي عمران 35 وجامعة 32، كما أوضح مدير القطاع أحمد سناتي، مشيرا أن التسمم العقربي لا يزال يشكل “تهديدا حقيقيا” للصحة العمومية، بالرغم من عدم تسجيل وفيات. وأكد ذات المسؤول، أن جميع الهياكل الصحية المنتشرة عبر تراب الولاية قد استفادت من الكميات الكافية واللازمة من جرعات المصل المضاد للتسمم العقربي، مع تسخير الإمكانات الضرورية من أجل ضمان التكفل بالحالات المصابة في أحسن الظروف. وبهذا الصدد، تواصل مصالح الصحة بالولاية نشاطاتها التحسيسية حول أخطار التسمم العقربي، من خلال إبراز سبل الوقاية خصوصا في فصل الصيف، وتوعية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب لدغات العقارب، وفق ذات المصدر.

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حجز قطع أثرية وعملات نقدية أثرية في بوسعادة بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، قطع أثرية ومبلغ مالي، كما تم توقيف شخصين اثنين، قاما بإجراء أبحاث أثرية دون ترخيص، وإخفاء أشياء وممتلكات ثقافية متأتية من عملية التنقيب، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، تم على إثرها حجز 207 قطعة نقدية من مختلف الأنواع والأحجام من المعدنين الأصفر والأبيض، مسدس تقليدي الصنع، منظارين قديمين، سيف كبير الحجم، زير فخاري قديم كبير الحجم وكذا مفاتيح وأقفال قديمة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 179 ألف دينار جزائري.

واستنادا إلى ذات الجهات، فإن وقائع القضية، بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة المذكورة أعلاه، مفادها وجود شخص يحوز على قطع أثرية وعملات نقدية تعود للحقبتين الرومانية والعثمانية، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من الإطاحة به رفقة شريكه، وتفتيش مسكنيهما بعد الحصول على إذن من النيابة، ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية في بوسعادة، ليصدر في حق أحدهما أمر إيداع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة، فيما وضع الثاني تحت تدابير الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهما تهم، تتعلق بإجراء أبحاث أثرية دون ترخيص وإخفاء أشياء وممتلكات ثقافية متأتية من عملية التنقيب.

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كانت على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية

ضبط 4800 هاتف نقال من الطراز الحديث في ميناء وهران

ب. يعقوب

تمكنت مساء الإثنين، عناصر الشرطة بميناء وهران بالتنسيق مع مصالح الجمارك، من حجز 4800 هاتف نقال من الطراز الحديث على اختلاف الأحجام والماركات الأجنبية، في أعقاب عملية مراقبة حدودية باشرتها عناصر الأمن على متن مركبة مرقمة بترقيم أجنبي، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، وهي الشحنة التي كانت مخبأة بعناية داخل العجلة الاحتياطية وداخل عدد من الحقائب الموجودة بالسيارة ذاتها، دون أن يتم التصريح بها لدى مصالح الجمارك بالميناء.

وبحسب مصادر مؤكدة تلقتها “الشروق”، فإن عناصر الشرطة بميناء وهران، سارعت إلى إخضاع مركبة مغتربين قادمين من ميناء اليكانتي الإسبانية على متن باخرة حلت بذات المؤسسة المينائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المصالح المختصة، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن إحباط إدخال كمية من الهواتف المحمولة الذكية بطريقة غير مشروعة.

وتعتبر هذه العملية النوعية الثانية من نوعها بعد الأولى التي تمت بتاريخ 11 أوت، وتمكنت على إثرها المصالح المشتركة في ميناء وهران من حجز 6000 هاتف نقال وكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية محظورة الاستيراد من طرف تجار الشنطة لتموين السوق المحلية، وذلك بعد قرار السلطات الجزائرية حظر المعاملات التجارية مع الطرف الإسباني وتجميد معاهدة الصداقة.

وطبقا لما أورده المصدر نفسه، فإن الأبحاث الأولية المنجزة في هذه الحادثة، بينت ارتباط بعض الأشخاص المسؤولين في الميناء، يشتبه في قيامهم بتقديم مساعدات غير قانونية لهذين المغتربين الموقوفين لأجل تسهيل إدخال السلع المهربة من أوروبا إلى الجزائر.

وتقول المصادر، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص تمت إحالتهم على التحقيق حول هذا النشاط التهريبي المحظور في انتظار مواجهة كل مشتبه فيه بالمنسوب إليه.

ووفق ذات المعطيات، فإنه فور إتمام إجراءات الحجز برواق فحص المركبات الذي يخضع للمراقبة الحدودية المشتركة، تم اقتياد المغتربين وأربعة آخرين في مصالح مختلفة إلى مقر الشرطة لإخضاع الجميع إلى البحث القضائي، الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف قضائي، لأجل تحديد المسؤوليات ومستوى ودرجة هذا التهريب الدولي للهواتف الذكية عبر ميناء وهران، إذ ينتظر من التحقيق الذي يجرى على قدر عال من الأهمية، تحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي وكشف الوجهة التي كانت تسلكها الهواتف المهربة من وإلى الجزائر.

وتأتي هذه العملية الهامة في سياق الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية المشتركة في المعابر الحدودية الدولية، لمحاربة التهريب الدولي لكافة البضائع المستوردة المحظورة والممنوعات الأخرى على غرار المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ومعلوم أن المصالح الجمركية في ميناء وهران، التي تشدد الرقابة الحدودية باستعمال أحدث التقنيات الرقابية لكبح أنشطة التهريب الدولي القادم من الجوار الأوروبي تحديدا، كانت منذ عشرة أيام، نجحت في ضبط 6 آلاف هاتف نقال وكمية معتبرة من المواد الغذائية، إثر عملية تفتيش للركاب القادمين من ميناء اليكانت الإسباني على متن باخرة طارق ابن زياد التي حلت بميناء وهران، كما عثرت ذات المصالح، على كميات كبيرة من المواد الغذائية من حلويات وأجبان وحتى كمية من أمعاء الحيوانات المستعملة في صناعة خيط الجراحة، والألبسة المستعملة، وأبرزت الأبحاث الأمنية أن الهواتف المحمولة التي حاول مغتربان إدخالها إلى الجزائر، معظمها مسروقة من الخارج وتبين من خلال قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن حزمة من هذه الهواتف هي ملك لتاجر وتشكل موضوع تصريح بالسرقة بإحدى دول أوروبا الشرقية.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في وهران، لأجل الوقوف على هذا النشاط التهريبي والجهات المحتمل وقوفها خلفه.

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العثور على جثة شاب مرمية أمام مزبلة بالبياضة في الوادي

يوسف رزاق سالم

عثر الاثنين، على جثة شخص مقتول بالقرب من مزبلة متواجدة بقر مسكنه العائلي بحي 5 جويلية ببلدية البياضة التي تبعد 6 كلم جنوب بلدية عاصمة ولاية الوادي، حسب ما علم من مصادر محلية مطلعة.

وحسب ذات المصادر، فإن الشاب الذي ينحدر من البلدية المذكورة وفي الخمسينات من العمر، تم العثور على جثته ملطخة بالدماء مع وجود سكين بالقرب منه، كان يعمل كحارس في إحدى الثانويات ببلدية الرباح، هذا ويجهل لحد الساعة أسباب ودوافع هذه الجريمة.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الوادي لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد عدد وطبيعة الإصابات التي تعرض لها الضحية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية لمعرفة أسباب وملابسات هذه الحادثة.

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كانا بصدد التحضير لحفلتي زواجهما في نفس اليوم

مقتل صديقين وإصابة ثالث في حادث مرور في أم البواقي

ج. لمودع

استيقظت، بلدية عين فكرون بولاية أم البواقي، الثلاثاء، على خبر صادم إثر هلاك شابين صديقين، لا يفترقان إلا نادرا، بعد حادث مرور مميت، وقع على الطريق الرابط ما بين مدينة عين فكرون ودائرة سيقوس بولاية أم البواقي، وهذا فجر أمس، ويتعلق الأمر بالضحية الشاب “سيف الدين. س”، البالغ من العمر 28 سنة والشاب “رمزي.خ”، البالغ من العمر 29 سنة، كانا بصدد التحضير لعقد زفافهما في نفس اليوم، مع بداية الموسم الاجتماعي القادم، وأصيب في الحادث صديق لهما يدعى “أ.ع”، البالغ من العمر 26 سنة، حيث مكث سويعات في قسم الاستعجالات في مستشفى عين فكرون، قبل قرار تحويله إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها، ووصفت حالته بالمستقرة.

مصادرنا من مكان إقامة الضحايا تحدثت عن تواجد الأصدقاء الثلاثة طوال، سهرة أول أمس، في حفلة عرس بقرية طاقزة، التي تبعد عن مدينة عين فكرون بنحو ستة كيلومترات، وخلال عودتهم التي كانت فجرا، انحرفت السيارة عن مسارها وانقلبت في أحد المنعرجات من دون أن تصطدم بسيارة أخرى.

ويرجح أن الحادث وقع بسبب الإفراط في السرعة والتعب بعد سهرة طويلة، وقد تدخلت الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحيتين المتوفيين إلى مستشفى عين فكرون، وبالضبط إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم تحويل المصاب الثالث إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، كما باشر رجال الدرك الوطني التحقيق في الحادث المميت.

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قطار يدهس شابة عشرينية بجيجل

ب. م

توفيت شابة عشرينية في حادث مرور مأساوي وقع الإثنين، بعد أن دهسها قطار لنقل المسافرين. الحادث وقع بمنطقة تيمليكان بسيدي عبد العزيز شرق جيجل، عندما دهس قطار نقل المسافرين العامل على خط جيجل قسنطينة، فتاة عشرينية، كانت برفقة عائلتها، تنحدر من الجزائر العاصمة، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية، التي أكدت وفاة الضحية في عين المكان.

يذكر أن الولاية شهدت العديد من الحوادث المميتة على خط السكة الحديدية لهذا القطار، في وقت دعت مصالح الحماية المدنية إلى تجنب السير على السكة الحديدية أو الجلوس بمحاذاتها، وتجنب استعمال سماعات الأذن، للتمكن من سماع صافرات الإنذار التي يطلقها القطار على طول الطريق لتحذير المواطنين.

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حجز كميات من زيت المائدة محل مضاربة بوهران

خيرة غانو

أسفرت مداهمة للمفتشية الإقليمية للتجارة بالسانيا في ولاية وهران، مدعومة بمصالح أمن الدائرة عن ضبط كمية من زيت المائدة من مختلف السعات، معروضة للبيع بأسعار غير قانونية داخل محل ينشط بطريقة غير شرعية على مستوى سوق البلدية، في وقت تشهد فيه هذه المادة حالة ندرة مفتعلة من طرف جماعات المضاربة التي عادت مؤخرا بقوة لفرض منطقها وقانونها تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد.

وحسب مديرية الأمن الولائي لوهران، فإن التدخل الميداني للمصالح المختصة قد مكن من حجز 210 وحدة من منتج الزيت المدعم، ممثلة تحديدا في 77 قارورة ذات لتر واحد و85 أخرى بسعة لترين، إلى جانب 48 صفيحة بحجم 5 لترات، ما يمثل في المجموع 240 لتر من الزيت الذي كان محل مضاربة في السعر، وبعد التحري بشأن نشاط المعني، تبين عدم حيازة هذا الأخير على سجل تجاري، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، فيما تم تحويل الحجوزات نحو مديرية أملاك الدولة.

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تأجيل النطق بالحكم على يَمني أساء للرئيس والإسلام

م. قورين

أجلت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف النطق بالحكم في قضية رعية مزدوج الجنسية، “يمني كندي”، إلى الاثنين القادم، وذلك بعد إدانته في المحكمة الابتدائية بعامين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية الإساءة لرئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر والإساءة للإسلام.

وعرفت الإثنين الجلسة حضورا مكثفا لمصالح الأمن المرافقة لملحق السفارة الكندية، بغرض متابعة أطوار المحاكمة، للإشارة فإن المتهم تم توقيفه من قبل مصالح الأمن بولاية الشلف بسبب تطاوله عليهم والإساءة لرئيس الجمهورية والإسلام.