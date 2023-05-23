أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 ماي 2023

تنحية المدير العام بالنيابة لميناء مستغانم، 20 سنة سجنا لقاتل جاره

شهد فضائح فساد وصلت أروقة المحاكم

تنحية المدير العام بالنيابة لميناء مستغانم

ب/ يعقوب

أعلن الثلاثاء، بصفة رسمية، عن تنحية المدير العام بالنيابة لمؤسسة ميناء مستغانم “ي ب”، وبدا ذلك في إطار سياسة المديرية العامة لتسيبر موانئ الجزائر، بضخ دماء جديدة في كافة موانئ البلاد.

وتم الإعلان عن التغيير الذي مس هرم المؤسسة المينائية في مستغانم، ضمن مخرجات أشغال الجمعية العامة الخاصة بهذا المركب المينائي على مستوى مقر المديرية العامة “سير بور” بالعاصمة، لمناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2022 والمصادقة عليه، ووضع خارطة طريق عمل المؤسسة للفترة 2022/2023، وكذا طرق وكيفيات توزيع أرباح ذات الميناء على العمال وكوادر المؤسسة ومالك أسهمها، علاوة على مناقشة أهم ما تم إنجازه وكذا إسداء التعليمات للرفع من أنشطة الميناء ودعم الصادرات الجزائرية عبر إحداث خطوط ملاحية تجارية جديدة وخدمات رئيسية.

وطبقا لما أورده المصدر لـ “الشروق”، فإن، الجمعية العامة الخاصة بمؤسسة ميناء مستغانم، قررت في ختام أشغالها، عدم تجديد الثقة في المدير العام بالنيابة والإعلان عن تنحيته والتوصل إلى إتفاق رسمي باستبداله بالمدير السابق لقيادة ميناء مستغانم “ب م”، الذي تم تفصله منذ حوالي عامين من منصبه، ليتم صباح الثلاثاء، إعادة تعيينه في منصب مدير عام جديد لمؤسسة ميناء مستغانم، في سياق ما يعرف حاليا في أوساط مجمع الخدمات المينائية “سير بور” بإعادة الاعتبار للكوادر المهمشين أو المفصولين تعسفيا عن المهام العليا أو سياسة رد المظالم وإعادة إنصافهم.

وقالت مصادر على صلة بالموضوع، إن المدير العام بالنيابة المقال من منصبه، سيتم إعادة تعيينه في منصبه الأصلي كمدير للموارد البشرية في انتظار ما ستسفر عنه حركة تغيير أخرى لإدارة مجمع تسيير الموانئ الجزائرية.

وتأتي هذه المستجدات التي طرأت على مؤسسة ميناء مستغانم، تتمة لقرارات أخرى صدرت سابقا في ميناءي عنابة وبجاية، حيث تم تنصيب مدير عام جديد على رأس ميناء عنابة، الذي كان مفصولا من ميناء سكيكدة لمدة 4 سنوات.

وتتوقع مصادر الشروق أن تتواصل في قادم الأيام القليلة، الجمعيات العامة لأربعة موانئ جزائرية أخرى على مستوى المديرية العامة “سير بور”، على غرار وهران، أرزيو والجزائر العاصمة، ومن المرتقب أن يتم مناقشة التقارير الأدبية والمالية لذات المؤسسات المينائية والخروج بقرارات “مفصلية”، تنفيذا لتعليمات وزير النقل الجديد، الذي أمر بمزيد من الجهود في موانئ البلاد، ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة، لجعل هذه المؤسسات، تسهم في رفع التنافسية على الصعيدين التجاري والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين، لأجل تحويل الجزائر تحديداً إلى ملتقى طرق دولي وكذا تعزيز الحركة التجارية في البلاد.

معلوم أن الجهات القضائية في مستغانم كانت فتحت ملفات فساد تخص مركبات طحكوت المستوردة من دولة كوريا وكذا الملف القضائي المفتوح المتعلق بحصول شركات أجنبية مختصة في نقل المسافرين، على إعفاءات مالية كبيرة على حساب مصلحة الميناء، الذي تكبد خسائر ضخمة، علاوة على استفادة شركة مختلطة من تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30 إلى 50 % على سفنها في عمليات الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء.

وتم سماع ثلاثة إطارات عن الميناء حاليا في إنتظار مثول مدير عام سابق أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، لإثراء البحث القضائي معه، في أعقاب التقارير التي وفرّها عديد الإطارات في الميناء خاصة الرئيس السابق لمصلحة التحصيلات لمصالح الأمن في ماي 2019، حيث استفادت ذات الشركات الأجنبية من رسوم مفروضة على بواخرها والخارجة عن الوقت العادي للعمليات المينائية وهو رسم يفرض على جميع السفن التي تدخل أو تخرج من الميناء ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا ويقدر هذا الرسم بـ 75% إضافة عن قيمة الفاتورة في الأوقات العادية.

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احتكاك بسيط يؤدي إلى جريمة

20 سنة سجنا لقاتل جاره بوهران

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الإثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق عشريني، تورط في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، التي راح ضحيتها جاره في لحظة تهور وطيش، كما حكمت في الدعوى المدنية بتعويض الجاني كل واحد من الأطراف المعنية بمبلغ مالي قدره مليون دينار جزائري.

وفق ما جاء في ملف قضية الحال، فإنه بتاريخ 30 جويلية 2020 بمنطقة السانيا في ولاية وهران، حدث شجار بين المتهم والضحية، انتهى بمقتل هذا الأخير، متأثرا بطعنة سكين على مستوى قفصه الصدري، سببت له نزيفا حادا.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم بضربه الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته، لكنه أنكر عنصر الإصرار في تنفيذ الفعل، مبررا ما أقدم عليه إنما كان بقصد الدفاع عن النفس، حيث أوضح أن لقاءه به كان صدفة، عندما نزل من الترامواي بمحطة السانيا، أين لفت انتباهه شخص كان يعاني من جرح دام في اليد، ولما استفسره عن السبب، قال له أنه تعرض للاعتداء من طرف شخص قدم له مواصفاته، وهي نفسها التي وجدها تنطبق على الضحية، الذي وصفه بمعتاد الإجرام، ومعروف لدى ساكنة حيهما باعتدائه على عدة أشخاص من قبل، مضيفا أنه على بعد خطوات من المسير، صادف الضحية على الطريق، ليستفزه بسؤاله عن سبب تحديقه النظر فيه، ليدخلا على إثر ذلك في شجار، تطور حسبه دائما من اللكم والركل إلى إشهار الضحية سكينا من نوع أوكابي في وجهه، الأمر الذي دفعه للقيام برد فعل مماثل، حيث أخرج المتهم السكين الذي كان بحوزته، وغرزه دون تفكير في جنب خصمه، الذي وجد بعدها جثة هامدة وبجانبه سكين مضرج بالدم.

من جهتها، واجهت رئيسة الجلسة المتهم بتناقض تصريحاته، وتقديمه في كل مرة رواية جديدة مختلفة عن سابقاتها في سرده للوقائع منذ بداية التحقيق، ومن ذلك زعم أن السكين التي وجدت أمام جثة الضحية تعود لهذا الأخير، وأن الأداة التي نفذ بها جريمته رماها على سطح منزله، وهذا حتى يبرر أنه كان في حالة دفاع عن النفس من شخص مسلح، فيما ألقت على مسمعه ما جاء في محضر تفتيش مسكنه العائلي، عندما عثرت مصالح الضبطية القضائية على القميص الذي كان يرتديه وقت ارتكابه الجريمة وعليه بقع دم، وملقى على سطح المنزل، فيما لم تجد السكين الذي ادعى تخلصه منها هناك، وكذلك اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المعني، مشيرا إلى نتائج تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة الضحية، والذي ورد فيه تعرض هذا الأخير لجرح على مستوى القفص الصدري امتد إلى عضلة القلب بجرح آخر غائرا، أحدث نزيفا حادا عجل بهلاك المكلوم، ليلتمس معاقبته بالسجن المؤبد.

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الضحية كان بمفرده ساعة الحادثة

تفحم شاب في حريق بمسكنه في خنشلة

طارق. م

عثر مساء الإثنين، على جثة متفحمة لشاب يبلغ من العمر 32 سنة، إثر حريق مهول، كان قد شبّ داخل منزله العائلي الكائن، بحي ماريطو الشعبي بمدينة خنشلة، في ظروف مازالت غامضة، وكان الحريق المهول قد أثار حالة من الرعب في أوساط سكان الحي، بعد صعود ألسنة النيران من داخل المسكن العائلي للضحية، وانبعاث دخان كثيف منه، ليسارع الجميع إلى محيط المسكن، محاولين المشاركة في إخماد النيران المشتعلة وإنقاذ من كانوا داخل المسكن، مع الاستنجاد بفرق الإطفاء للمركز المتقدم للحماية المدنية والذين تدخلوا مدعومين بعناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأنسيغة، مع تسخير كل الإمكانات في محاولة منهم للتحكم في ألسنة النيران المشتعلة، وعند دخول أعوان فرق الإطفاء إلى المسكن عثروا على شاب كان وحيدا هناك، وهو الضحية عبد الغاني زروال البالغ من العمر 22 سنة، جثّة هامدة ومتفحمة، بعد أن التهمته النيران.

مع الإشارة إلى أن الضحية هو من عائلة من ثلاثة أشقاء، يعيش أخواه المتزوجين في مدينة خنشلة، وهو يعيش مع والده ووالدته اللذان كانا ساعة الحادث بعيدين عن المنزل، ليتم بعد إتمام الإجراءات القانونية تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، وسط صدمة لدى سكان الحي الشعبي، الذين خيّمت عليهم مشاعر الحزن والأسى جرّاء رحيل الضحية في هذا الظرف الغامض، والذي لازالت أسبابه وحيثياته مجهولة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصّة لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق وسبب هلاك الشاب، ويعتبر ثاني حريق من نوعه في نفس الحي، الذي كان قد اهتز قبل أيام على وقع حادثة مماثلة انتهت بتفحم سيدة وإصابة شقيقها بحروق خطيرة، في حريق كان قد شبّ داخل مسكن.

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حجز 10 كلغ من المخدرات ببسكرة

ط. حليسي

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة، بعد إجراءات تمديد الاختصاص، ببسكرة، شخصين يبلغان من العمر 31 و42 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا بينما كانا على متن مركبة سياحية، وعلى أهبة عقد صفقة بيع لكمية معتبرة من المخدرات.

وأفضت العملية حجز 100 صفيحة من الكيف المعالج بوزن 10 كلغ. وأسفرت عملية أخرى، قادتها ذات الفرقة بحي سلسبيل بباتنة عن الإطاحة بشخصين، يبلغان من العمر 26 و34 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا، لضلوعهما في ترويج مؤثرات عقلية. واسترجعت مصالح الشرطة بعد استصدار إذن بتفتيش مسكن أحدهما، 7035 كبسولة بريقابلين 300 ملغ، ومبلغا ماليا بمليوني سنتيم جزائري من عائدات البيع والترويج.

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مداولات مشبوهة محل تحقيق

الدرك يستمع لـ 27 عضوا من المجلس البلدي بالجلفة

أحمد خلفاوي

باشرت الاثنين، مصالح الدرك الوطني بالجلفة تحقيقات معمقة في تسيير بلدية الجلفة، وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن مصالح الدرك الوطني استدعت 27 عضوا من المجلس البلدي الحالي الذي جرى تجميده منذ نحو ثلاثة أشهر من أجل الاستماع إليهم وتحرير محاضر بناء على الشكوى التي كانوا قد تقدموا بها للنائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد رئيس البلدية، وحملت هذه الشكوى حوالي 20 نقطة تخص تسيير البلدية في الفترة الحالية وكان آهم نقاط هذه الشكوى مجموعة من المداولات التي تخص مشاريع مخطط البلدي للتنمية الذي تقدر تكلفته بأكثر من 70 مليار بحوالي 79 عملية.

حيث أشارت مصادر “الشروق” إلى أن غالبية الأعضاء تفاجئوا بمشاريع تم تمريرها في حين لم يكونوا وافقوا عليها، مما جعلهم يحررون شكوى في هذا الشأن، مطالبين بفتح تحقيق قضائي، ويعيش المجلس البلدي بالجلفة منذ أشهر على وقع انسداد حاد جعل والي الجلفة يكلف رئيس دائرة الجلفة بتسيير البلدية بعد أن رفض الأعضاء العمل مع رئيس البلدية، في حين أمضى رئيس الدائرة المكلف بتسيير البلدية عديد المشاريع ورخص البناء التي كانت معطلة، حيث قام بإمضاء أكثر من 300 رخصة بناء وتعليق إعلانات المشاريع بموقع الولاية والبلدية لإضفاء الشفافية في الوقت الذي عبر في المواطنون عن ارتياحهم لهذا التسيير.

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وفاة نزيل في حريق بمستشفى تيارت

ل. محمد أمين

شهد، مستشفى يوسف الدمرجي، بمدينة تيارت، مساء الاثنين، حادثة احتراق غرفة بمصلحة الأمراض الصدرية، أدت إلى وفاة مريض مصاب بالسرطان، وحسب مصدر طبي من المستشفى، فإن المريض حاول إشعال سيجارة ونزع قناع الأكسجين الذي كان يستعمله تلك اللحظة، ما ولد انفجارا متبوعا باشتعال النيران، أين تم تحويل المريض المصاب إلى مصلحة الاستعجالات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، المريض (د.أ) حسب مصدر للشروق، هو من فئة “بدون مأوى”، تم تحويله إلى المستشفى بعد معاناته مع مرض السرطان، مضيفا أن الحادثة خلفت خسائر مادية بالغرفة فقط، دون انتقال النيران لباقي الغرف، ورغم تواجد الطاقم الطبي بتلك اللحظة، فإن المعني استغل الفرصة خروج المُمرض بعد فحصه، وقام بإشعال السيجارة خِفية، ما أدى إلى حدوث شرارة أدت إلى الكارثة بالغرفة، وحسب شهود عيان من المستشفى للشروق، فإنه لحظة انبعاث الدخان الكثيف، تدخل أحد مرافقي المرضى وقام بإخماد النار قبل استنجاده بعمال المؤسسة، بحيث انحصرت الخسائر في احتراق جهاز الأكسجين وسرير المريض وأجهزة طبية بالغرفة، وهي الحادثة التي خلفت هلعا كبيرا بالمستشفى وبخاصة للمرضى.

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“عبقري الروبوتات” يملك 50 براءة اختراع و120 بحث علمي

العالم الجزائري يوسف تومي يعرض مسيرته أمام طلبة مستغانم

ر. عبد القادر

استضافت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، عبقري الربوتات، العالم الجزائري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وصاحب أزيد من 120 بحث و50 براءة اختراع، كمال يوسف تومي، الذي ألقى محاضرة بكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، عرض فيها جانبا من تجربته الفريدة في أكبر الجامعات العالمية، وفي كبريات الشركات الأمريكية في مجال الروبوتات والإلكترونيات الدقيقة، وإسهاماته في العديد من الابتكارات والاختراعات التي تعتمد عليها مصانع الطائرات والهواتف الذكية.

البروفيسور تومي أشار إلى إن أبحاثه “تركزت على تقنيات التصميم ونظرية التحكم وتطبيقاتها في الأنظمة الديناميكية، وتطوير تقنيات التحكم مع التكيف السريع، نمذجة ومحاكاة الأنظمة الديناميكية، وقد شملت تطبيقات التصنيع والروبوت والتكنولوجيا الدقيقة (النانو تكنولوجي)، وكذا الميكاترونيك وهندسة البصريات، ناهيك عن الاستخدامات من قبل البنتاغون الأمريكي والأبحاث الهندسية الفضائية المتعددة الاستعمالات”.

المحاضرة التي استهلها عبقري الروبوتات بإعطاء نبذة عن حياته ونشأته وسط عائلة بسيطة بمدينة قصر البخاري في ولاية المدية، لاقت تجاوبا من الحضور، خصوصا الطلبة الذين انهالوا باستفساراتهم، والتي أجاب عنها البروفيسور بلغة عربية فصيحة معبرة، لم تؤثر عليها سنوات الغربة الطويلة، بأرقى وأكبر الجامعات العالمية بالولايات المتحدة، مشجعا الجميع على أن يحذو حذوه “ويتجاوزوا كل الصعاب والعراقيل، وأن يؤمنوا بقدراتهم لتحقيق أهدافهم والتي قد تبدو أحلاما يستحيل تحقيقها”.

العالم الجزائري صاحب 50 براءة اختراع، ومن خلال أسلوبه السردي المشوق الذي اعتمده بلغته السليمة، عرج على محطات حياته، مشيرا إلى الظروف العائلية التي عايشها حين توفي والده وسنه لم يتجاوز الـ3 سنوات، وكيف وجد صعوبات جمة في مشواره التعليمي أدت إلى تحصيل نتائج ضعيفة في المدرسة وفي الطور الابتدائي، وأضاف أن الأمر وصل به إلى حد الرغبة في التهرب من التوجه إلى مؤسسته التربوية رفقة أقرانه، حيث كان يحبذ قضاء وقته رفقة ميكانيكي على مقربة من المنزل العائلي، كونه كان شغوفا بتركيب وتفكيك محركات السيارات، غير أن شقيقه الأكبر ظل يلزمه بمتابعة مساره التعليمي إلى أن نال وبصعوبة شهادة المتوسط، لينتقل عقبها إلى ثانوية المدية، أين استفاد من النظام الداخلي، حيث وجد ضالته ليحقق نتائج مبهرة ساعدته على نيل شهادة البكالوريا بامتياز، ليواصل المسار بالتوجه إلى جامعة باب الزوار أين فتحت أمامه أبواب البحث العلمي على مصراعيها، ليحصل عقبها على منحة دراسية قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أين تفجرت وتفتقت مواهبه، ليلتحق بأكبر الجامعات ويسجل أعظم الاختراعات في مجال الربوتات.

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جريمة قتل ببلدية القصبات غرب باتنة

العثور على جثة موظف متقاعد وعليها آثار خنق وضرب في بيته

طاهر حليسي

اهتزت، ظهر الثلاثاء، قرية جرياط، بلدية القصبات دائرة رأس العيون الواقعة على مسافة 80 كلم غرب ولاية باتنة، على خبر العثور على جثة شيخ 65 سنة، داخل منزله الواقع قرب متوسطة بوعبدالله خضراوي الكائنة بمحاذاة الطريق وسط القرية، وعليها أثار ضرب وتعنيف بارزين.

وعثرت زوجة الضحية وهي مديرة مدرسة بعد عودتها من العمل، على جثة زوجها، ملقاة على أرضية إحدى الغرف، فبادرت إلى إخطار مصالح الدرك التي تنقلت رفقة الشرطة العلمية لإعداد محضر المعاينة وتقريرها الجنائي.

وكشفت مصادر متواترة ومتطابقة بأن طبيب العيادة عاين على جثة الضحية، وهو موظف متقاعد من قطاع الصحة بولاية بسكرة، أثار خنق ناحية الرقبة وضرب في أنحاء متفرقة من الجسم، فيما يرجح بأن الجريمة ترتبط بمحاولة سطو على المنزل، في انتظار انتهاء التحريات الأولية التي أطلقتها مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا.