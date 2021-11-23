أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

حجز أجبان فاسدة، لا وجود لطاعون الخيول

حجز أجبان فاسدة بسطيف

سمير منصوري

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الإثنين، من حجز كمية هامة من الأجبان بوزن إجمالي ناهز الـ5 قناطير، لم يحترم صاحبها شروط النقل المتعلقة بسلسلة التبريد كون الحمولة كانت تنقل على متن مركبة غير مهيأة وذلك بمدينة سطيف.

العملية جاءت عقب تكثيف العمليات الرقابية على مستوى حاجز المراقبة بمخرج مدينة سطيف، أين تم توقيف ومراقبة مركبة نفعية ليتبين أنها محملة بكمية معتبرة من الأجبان ناهز وزنها الـ5 قناطير، لا يحترم صاحبها شروط النقل المتعلقة بسلسلة التبريد كون الحمولة والتي تعتبر من المواد السريعة التلف كانت تنقل على متن مركبة غير مهيأة، وبعد التنسيق مع المصالح المختصة تم على الفور مصادرة الكمية المحجوزة.

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كان يمتطيه مراهق

حصان هائج يتسبب في جرح 4 تلميذات أمام ثانوية

نسيم. ع

عاش تلاميذ ثانوية 19 مارس ببلدية أحمد راشدي بولاية ميلة، الثلاثاء، حالة من الرعب والخوف، فيما أصيبت 4 تلميذات يدرسن بالطور الثانوي بجروح متفاوتة الخطورة أمام مدخل المؤسسة التربوية، تم نقلهن على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية أحمد راشدي من طرف مواطنين لتلقي العلاج، وهذا إثر تعرضهن لهجوم حصان هائج كان يمتطيه أحد المراهقين أمام مدخل الثانوية ظهر أمس، في الفترة التي تلي خروج تلاميذ الفترة الصباحية والتحاق تلاميذ الفترة المسائية بمقاعد الدراسة.

وحسب شهود عيان، فإن التلميذات المصابات كن ينتظرن الدخول إلى الثانوية بالرصيف المحاذي، حيث وقع الحادث عندما توجه الحصان الذي كان يمتطيه شاب يبلغ من العمر 18 سنة بسرعة جنونية نحو مجموعة من التلميذات، ليصطدم بهن، بعدما كان صاحبه يستعرض حصانه أمامهن، حيث خرج عن السيطرة ودخل في حالة هيجان لم يستطع الشاب كبح جماحه ليدهس تلميذتين، ثم دخل وسط جموع من تلاميذ الثانوية الذين فروا في كل الاتجاهات، ومنهم من احتمى بالمنازل القريبة من الثانوية، غير أنه أصاب تلميذتين أخريين على مستوى الرأس والحوض، لتعم الفوضى أمام مدخل الثانوية.

ورغم أن السكان تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية، إلا أن الوضع لايزال على حاله ويتكرر يوميا، رغم وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها التلاميذ الذين أصبح أولياؤهم يخافون على أبنائهم عند التوجه إلى المدارس والعودة منها.

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لا وجود لطاعون الخيول

أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية الطارف، قدور عايد لـ”الشروق”، بأنه تم مراسلتهم بضرورة إجراء تحاليل على الخيول بالولاية على غرار باقي ولايات الوطن، وقد تم حسبه أخذ عينات من طرف المصالح البيطرية المختصة في المناطق التي يتواجد فيها مربو الخيول لاسيما في بلدية بن مهيدي وبريحان بذات الولاية، وقد كشفت التحاليل والعينات المأخوذة من دم الخيول بعدم وجود مرض طاعون الخيول الخطير والقاتل، حيث سيتم إرسال تقارير إلى المصالح المركزية التي سترسلها بدورها لاحقا إلى منظمة عالمية لإثبات بأن الطارف والجزائر لا تعاني من هذا الطاعون.

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طلبة جامعيون ضمن شبكة لتهريب أقراص”الصاروخ”

مريم. ز

كشفت محاكمة عصابة تضم أربعة أشخاص أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، عن وقائع خطيرة تخص تورط دركيين وطلبة في عمليات تهريب الأقراص المهلوسة والأدوية المصنفة ضمن خانة المؤثرات العقلية، ووضع مخططات محكمة لنقل شحنات معتبرة منها عبر مركبات مستأجرة نحو ولايات الشرق مرورا بالعاصمة قبل الإطاحة بهم في آخر عملية.

وتضم الشبكة أربعة شبان تجاوزت أعمارهم 25 سنة وتعلق الأمر بدركيين يدعيان “ز.ا” و”ب.أ” إلى جانب كل من المدعو “ب.صلاح الدين” وزميل له بالجامعة يدعى “ج.حسني”، حيث توصلت الأبحاث الأمنية عقب تحريات مكثفة باشرتها فرقة مكافحة المخدرات لعناصر الشبكة شهر أكتوبر الماضي بعد معلومات وردتها، أسفرت عن توقيف سيارة مشبوهة بضواحي العاصمة وعلى متنها شخصان أبديا مقاومة عنيفة لدى محاولة توقيفهما، لتنتهي العملية بحجز كميات معتبرة من أقراص “البريڨابلين” المعروفة بـ”الصاروخ” و”الحمرا” قدرت بـ4800 قرص، إلى جانب ذلك عثر على مبلغ ومالي يقدر بـ160 مليون سنتيم، اشتبه بأنه عائدات صفقة البيع التي كانوا بصدد إبرامها، كما تم تحويل المشتبه فيهما لمركز الأمن من أجل التحقيق معهما.

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انتحار ثلاثيني في منزله العائلي في خنشلة

طارق. م

باشرت مصالح الأمن الخارجي، ببلدية المحمل، شرق ولاية خنشلة، الثلاثاء، تحقيقا أمنيا معمقا، بخصوص الحادثة المأساوية التي هزت المدينة، عقب العثور على جثة لشاب يبلغ من العمر 33 سنة، مشنوقا بقطعة قماش، عند باب منزله العائلي، بوسط المدينة.

حيث تم اكتشاف الجثة من طرف أحد سكان البلدة، أين تم إخطار مصالح الحماية المدنية، ورجال الشرطة، قبل إجلائها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالعيادة المتعددة الخدمات، المحمل، ليتم تحويلها إلى مستشفى احمد بن بلة، بعاصمة الولاية، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وقالت مصادر بأن المعني عانى من مشاكل نفسية في الآونة الأخيرة.

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اتهمه بالانتماء إلى داعش

محتال يبتز تاجرا سوريا مقابل 800 مليون!

مريم. ز

أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، مناقشة ملف جنائي يخص جناية الإشادة بأعمال إرهابية ونشر أفكار منظمة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وجنح الابتزاز والنصب والاحتيال، حيث وجهت التهم المذكورة لرجل أعمال يدعى “أ. ي” مستثمر وصاحب مشاريع بكل من لبنان وتركيا، واتهامه باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز تاجر سوري وتهديده بالجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا والعراق “داعش” مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وحسب المعلومات المتوفرة حول الملف، انطلقت المتابعة القضائية ضد المتهم بعد شكوى أودعها الضحية وهو رعية أجنبي مزدوج الجنسية سورية تونسية، لدى مصالح الأمن يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال والابتزاز لتجريده من مبلغ مالي قارب 800 مليون سنتيم، وتلقيه مراسلات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من طرف شخص مجهول يهدّده بالجماعات الإرهابية “داعش”، وابتزازه مقابل دفع المال، وأفادت شكوى الضحية أن شكوكه حامت حول أحد معارفه تعوّد على التعامل معه في إطار نشاطه التجاري، وتعلق الأمر بالمتهم “أ. ي” الذي تعرف عليه سنة 2017 بلبنان، كما كشف الضحية عن دين كان بينهما بنفس قيمة مبلغ الفدية، مضيفا أن التهديدات تضمنت تلميحات من المتهم بوجود علاقات تربطه بالجماعات الإرهابية.

المتهم فنّد، خلال سماع أقواله بالتحقيق الأمني، وصرح أنه قدم مساعدات للضحية خلال رغبته بتسوية إجراءات حصوله على الجنسية التونسية مؤخرا، ولمح إلى أن الشكوى في حقه مجرد إشاعات وقضية كيدية للنيل منه وتشويه سمعته على الصعيد المهني، في انتظار برمجة الملف للمحاكمة خلال الدورة الجنائية المقبلة بطلب من دفاع المتهم.

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ألمانية تعتنق الإسلام بمسجد الأمير في خنشلة

نطقت شابة ألمانية 37 سنة من العمر، بالشهادتين، بمسجد الأمير عبد القادر، بقلب عاصمة الولاية خنشلة، معلنة دخولها للإسلام، والتخلي عن ديانتها المسيحية، لتختار اسم هناء اسما عربيا لها، وذلك بعد أن حطت رحالها قبل حوالي شهر بالجزائر، وتحديدا عند عائلة بلمانع، المقيمة بحي المحطة الشعبي، بعد أن ربطتها علاقة اجتماعية خيرية، مع أفراد العائلة، والتي كانت تتواصل معها عبر الانترنيت، منذ تفشي وباء كورونا، وقد توطدت العلاقة، لتقرر الألمانية، ابنة مدينة العاصمة برلين، الاستقرار بالجزائر، واعتناق الاسلام، وربط قرانها بأحد أفراد العائلة، بعد إعجابها بالروابط الاجتماعية، بين الجزائريين.

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السكان حملوا “جاست إيمو” مسؤولية العيوب التقنية التي كشفتها الأمطار

حي 3000 مسكن “عدل 2” ببابا أحسن يتحوّل إلى منطقة ظل

منير ركاب

يعيش مكتتبو “عدل 2” بحي 3000 مسكن “موسى شرشالي” ببلدية بابا أحسن، في العاصمة، حالة من التذمر، والقلق تجاه جملة من النقائص التي يشهدها الحي السكني، الذي استلموه منذ قرابة 6 أشهر، في وقت وصف فيه هؤلاء، ما وجدوه بموقعهم، بـ”البريكولاج”، من طرف شركة الإنجاز التي رست عليها المناقصة، بدفتر شروط كان واضحا، حسبهم.

وأضاف المكتتبون، أن اعتراف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بتقصير بعض المقاولين، وتشديده على احترام الاتفاق المبرم بين الجهة الوصية المتمثلة في وكالة عدل، وشركات الإنجاز، حيث أن التعليمات المقدمة لمسيري أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري “جاست إيمو”، لم تجد لها آذانا صاغية، ما جعل حيّهم يعاني من عدة عيوب تقنية داخل الشقق وخارجها، على غرار الأجزاء المشتركة والتهيئة الخارجية، ما جعلهم ينظمون وقفات احتجاجية منددة بالوضع الكارثي الذي يعيشونه منذ شهر جويلية المنصرم.

وأبرق المكتتبون الذين قصدوا مقر “الشروق”، إرسالية تنقل انشغالهم إلى وزير القطاع، الذي أكد حرصه – حسبهم- على ضرورة نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكالة عدل، فيصل زيتوني، وإن تطلب الأمر إليه شخصيا، مناشدين استعجال الوقوف على مطالبهم المتمثلة في مشكل غياب الأمن، الذي خلف عديد السرقات للممتلكات من طرف مجهولين، التي تعرضت لها سياراتهم المركونة في الحظيرة، فضلا عن الاعتداءات بالسلاح الأبيض المتعددة التي أصبحت تهددهم يوميا، ما خلق موجة غضب كبيرة لديهم، وجب تهدئتها قبل أن يحدث انفلات قد تؤدي نتائجه إلى عواقب وخيمة في حال ظل الأمن غائبا عن الحي، مضيفين بأن فرحتهم لم تدم طويلا، نظرا لاستمرار معاناتهم مع نقص عديد المرافق الخدماتية والتجهيزات الضرورية، والتي كانت من المفروض أن ترافقهم، إلا أن التماطل في تجسيدها بعد مرور 5 أشهر على تسليمه يعتبر النقطة السوداء التي لا تزال تنغّص حياتهم، إلى جانب مشاكل أخرى لم تحرك لها السلطات المسؤولة ساكنا من أجل حلها، على غرار افتقار المجمع السكني للمؤسسات التربوية، بالرغم من انطلاق إنشاء ابتدائيتين، في حين لا زال مشروع المتوسطة يعرف تأخرا ملحوظا في وتيرة الإنجاز منذ 3 سنوات، ناهيك عن العجز في توفير نقل مريح ودائم للتلاميذ، بالرغم من وجود حافلة واحدة، لا تفي بالغرض مقارنة بعدد التلاميذ المقدر عددهم 160 تلميذ.

كما اشتكى المكتتبون من مشكل غياب غاز المدنية عن 600 مسكن، مع بقائها بدون عدادات، كما أقلقتهم التهيئة الخارجية للحي، بعد أن أظهرت عيوبها الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على العاصمة مؤخرا، كإنزلاقات التربة وانسداد بالوعات الصرف الصحي، بالنظر إلى كمية المياه القادمة من خارج الحي بحي تواجده منخفضا عن الطريق المؤدية إلى بلدية الدويرة، ما سمح مساره التوجه لداخل العمارات، حيث تشكلت بركا من الأوحال والأتربة بمدخلها.

كما استغرب المشتكون، من غياب الإنارة العمومية عن نصف الحي، وأخرى معطلة، الأمر الذي ساعد ظاهرة السرقة والسطو تتسع بالحي ليلا، محملين “جاست إيمو” مسؤولية “البريكولاج” الذي يعاني منه حيهم في وقت يدفعون فيه فواتير وهمية مقابل خدمات افتراضية غير موجودة على أرض الواقع، ما جعل حيّهم معزولا عن المدينة، بحكم غياب خدمات النقل ما ضاعف من معاناتهم اليومية في البحث عن حافلة تقلهم إلى مقرات عملهم أو لقضاء حاجياتهم، ما فرض عليهم التنقل إلى وسط مدينة بابا أحسن.

وحسب تصريحات المكتتبين، فإن الوقفة الأخيرة التي نظمت داخل الحي السكني، كانت كتهديد لمواصلة احتجاجات أخرى أمام مختلف المقرات الرسمية، قصد إيجاد حل لانشغالهم.

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منها شبكة مختصة في تهريب الحراقة عبر قوارب الموت

مصالح الأمن تشدّد الخناق على العصابات الإجرامية بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت المصالح الأمنية لولاية البويرة خلال الأيام القليلة الماضية من تشديد الخناق على العصابات الإجرامية المختلفة وتوقيف عديد عناصرها منها شبكة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، فضلا عن حجز لحوم فاسدة وكميات من الممنوعات والخمور.

وكلل النشاط المكثف لعناصر الأمن المختلفة بالولاية، لاسيما في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بتشديد الخناق على عديد العصابات الإجرامية وتوقيف عناصرها، وأهمها تفكيك عصابة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، حيث استغلت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية معلومات أدلى بها أحد الأشخاص الذي قدم شكوى حول تعرضه لعملية نصب واحتيال، وبعد التحقيق حول المعلومات المستقاة من الشاكي والمشتكى عليه، تبين للمحققين بأن الأمر يتعلق بمجموعة تقوم ببرمجة رحلات لفائدة الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت، كما توصل المحققون كذلك إلى الطريقة المنتهجة من طرف عناصر الشبكة في اقتناء وسائل نقل هؤلاء المهاجرين والترويج لعملهم الذي يدخل في إطار العمل الإجرامي عن طريق إغراء الشباب في جميع المحلات والأماكن المتاحة، وهي المعلومات التي مكنت عناصر الفرقة من توقيف 5 أفراد من الشبكة وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

أما العملية الثانية فكانت من تنفيذ شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية البويرة، حيث مكنت المراقبة الروتينية التي تنفذها عناصر الفرقة في إطار حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية بأحد أسواق عاصمة الولاية، من حجز ما مقداره 180 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، حيث تبين بأن تلك الكمية المعروضة للبيع لا تحمل الشهادة البيطرية، إضافة إلى عدم احترام شروط النظافة والصحة العمومية حسب شهادة الطبيب البيطري المختص، ليتم حجز الكمية وإتلافها بمركز الردم التقني مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين.

وتمكنت بدورها عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز أكثر من 3500 قارورة من المشروبات الكحولية التي كانت موجهة للبيع بدون رخصة وبطريقة غير مشروعة، وذلك في عمليتين مختلفتين منها واحدة في سور الغزلان مكنت من توقيف شخصين ينحدران من ولاية المسيلة، فضلا عن استرجاع رؤوس أبقار مسروقة وتوقيف 3 عناصر من الشبكة المختصة في السطو على المواشي، وهي العمليات التي كثفتها المصالح الأمنية المختلفة في ظل تنامي ظاهرة الإجرام، ما مكن من تشديد الحصار على نشاط الشبكات الإجرامية المختلفة وتوقيف عناصرها، لاسيما عبر الإستراتيجية الجديدة التي تعتمد على استغلال المعلومات المتاحة والتنسيق المشترك وتبادل تلك المعلومات قصد توجيه الضربات الاستباقية في تفكيك نشاط تلك العصابات وشلّ تحركها.

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حجز 2700 قرص من المؤثرات العقلية بتبسة

ق. م

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تمتهن المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية وحجز ما لا يقل عن 2700 قرص مهلوس، حسب ما ورد الثلاثاء في بيان صحفي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات البيان بأنه قد تم تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص يقومون بنقل الأقراص المهلوسة انطلاقا من الحدود الشرقية إلى غاية وسط البلاد لبيعها داخل الوسط الحضري وترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الحصول على إذن من الهيئات المختصة تم تفتيش مساكن الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم المتواجدة بعدة أحياء بعاصمة ولاية تبسة، حيث تم حجز 2700 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 1,39 مليون دج يمثل عائدات هذه التجارة غير المشروعة، إضافة إلى مركبة سياحية، حسب ما أشار إليه ذات البيان. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة حسب ما خلص إليه ذات البيان.

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حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية ببرج باجي مختار

ن. مازري

كشفت مصادر تابعة للمديرية الجهوية للجمارك ببشار، بأن عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة لمفتشية أقسام أدرار، تمكنت خلال عدة عمليات متفرقة مشتركة مع مفارز الجيش الوطني الشعبي، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية.

وأفادت ذات المصادر، بأن العمليات تمت على بعد مائة كلم شرق برج باجي مختار، أين تم حجز بضائع خاضعة لرخصة التنقل، كانت محملة على أربع شاحنات، وأضافت المصادر، بأن البضائع المحجوزة متمثلة في 1802 علبة كرتون زيت لينور، كل علبة تحتوي على أربعة دلاء سعة خمسة لتر، وألف و600 كيس سكر (25 كلغ للكيس الواحد)، و535 علبة كرتون تحتوي على مادة الكسكس نوع كراميلا، كل علبة بها عشرة كلغ، 750 كيس من مادة الفرينة من وزن 50 كلغ للكيس الواحد، بالإضافة إلى 53 فراش سرير فردي (إسفنج).

إلى ذلك، أفادت مصادر المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بأنه تم حجز كمية البضائع المذكورة، ووسائل النقل (أربع شاحنات)، وتحرير مخالفة جمركية ضد المخالفين.

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عناصر الأمن كانت لها بالمرصاد

عصابة مدججة بالسيوف تحاول مهاجمة حي سكني بميلة

نسيم.ع

نجح عناصر المناوبة المركزية بأمن ولاية ميلة، الإثنين، في إحباط شجار جماعي لمجموعة من الشباب بعاصمة الولاية ميلة، وتوقيف عصابة أحياء مكونة من أربعة أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام من هراوات وسيوف، كانت بحوزة العصابة التي زرعت الرعب بنفوس قاطني الحي وأثارت استياء المواطنين لما آلت إليه الأوضاع بمدينة ميلة التي كانت تعتبر من بين المدن الأكثر أمنا بالجزائر.

تفاصيل العملية، بحسب مصادر أمنية زودت “الشروق اليومي” ببعض التفاصيل، جاءت بناء على بلاغ من أحد المواطنين على الخط الأخضر 1548 مفاده تجمع العديد من المواطنين بحي الكوف بوسط مدينة ميلة، على إثر ذلك تنقل عناصر المناوبة إلى عين المكان ليتبين أن مجموعة من الأشخاص المسبوقين قضائيا من حي آخر مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء باستعمال مركبات يحضرون للاعتداء على أشخاص من حيهم، على إثر ذلك تم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، حيث كللت بتوقيف المحرض الرئيسي رفقة شركائه الثلاثة بعد أن قاموا بالفرار والتخلص من الأسلحة البيضاء المتمثلة في سيوف، وسكاكين ومفكات براغ من الحجم الكبير وعصي وحجارة، وبمجرد مشاهدتهم لقوات الشرطة، المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة وكلهم ذوي سوابق عدلية.

وبالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تم إنجاز ملف قضائي مستوف جميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، قدم على إثره المشتبه فيهم نهار الثلاثاء أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة أين صدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، من قاضي التحقيق، إلى غاية محاكمتهم.

للإشارة، فقد لاقت العملية الفعالة لمصالح الأمن وسرعة التحكم في الوضع استحسان المواطنين بعاصمة الولاية ميلة.

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انتشال جثة “حراق” ثان بساحل سكيكدة

عصام. ب

انتشل أعوان الحماية المدنية لدائرة القل، الثلاثاء، غرب ولاية سكيكدة، جثة ثانية لحراق يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من دائرة القل، بشاطئ عين أم القصب.

ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، للإشارة فالمتوفى كان من بين الحراقة الذين انقلب القارب الذي كان يقل 15 حراقا، ينحدرون من ولايات سكيكدة، جيجل، قسنطينة، من بينهم فتاة، وذلك بعرض البحر، عبر إقليم شاطئ عين أم القصب، التابع لقرية تلزة السياحية بالقل، حيث كانوا يريدون بلوغ الأراضي الإيطالية عبر الإبحار سرا، حيث تم نقل ثلاثة منهم أعمارهم تتراوح مابين 17 و30 سنة، من بينهم فتاة تنحدر من ولاية قسنطينة إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، من قبل حراس السواحل بسكيكدة، وأعوان الحماية المدنية لدائرة القل، وفقدان أشخاص آخرين في عرض البحر، أين تم الإثنين العثور على جثة أولى لحراق ينحدر من دائرة الميلية بولاية جيجل، ثم الجثة الأخيرة في نفس الشاطئ، فيما يواصل غطاسو الحماية المدنية تمشيط الساحل السكيكدي بغرض العثور على جثث أخرى، للإشارة، فإن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة.