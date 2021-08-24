أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 24 أوت 2021

حبس قاتل طليقته، الدرك يعلن الحرب على الملاهي الليلية

حبس قاتل طليقته بعين قشرة في سكيكدة

إسلام. ب

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، الإثنين، بإيداع قاتل طليقته المدعو “م.ر” البالغ من العمر 74 سنة، الساكن بحي بن شرقي طريق شطابة بلدية قسنطينة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الجريمة طالت الضحية “ب.ت” البالغة من العمر 49 سنة الساكنة بقرية بودوخة ببلدية عين قشرة.

وتعود حيثيات القضية إلى الاثنين قبل الماضي الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري، حينما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين قشرة مكالمة هاتفية من طرف أحد مواطني قرية بودوخة ببلدية عين قشرة ولاية سكيكدة مكالمة هاتفية مفادها ورود إلى مسامعه أن الضحية “ب.ت” البالغة من العمر 49 سنة الساكنة قيد حياتها بالقرية المذكورة قد تعرضت إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف مجهول بالحديقة الخلفية لمنزل والدتها على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وعند الوصول عاينوا جثة المرحومة فتبين أنه تم طعنها عدة طعنات على مستوى كامـل الجسم، على إثرها تم تكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها من تحقيق الضبطية القضائية في القضية في اليوم الموالي وبواسطة تمديد الاختصاص والتفتيش الصادرين بتاريخ نفس اليوم عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، تنقل فوج المحققين إلى مقر سكن المشتبه فيه الأول المسمى “م.ر” البالغ من العمر 74 سنة، الساكن بحي بن شرقي طريق شطابة بلدية قسنطينة، ليتم توقيفه، كما تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه الثاني “ب.ع” البالغ من العمر 58 سنة الساكن بحي بن شرقي طريق شطابة، ليتم توقيفه هو الآخر، ليتم اقتيادهما إلى مقر فرقة عين قشرة لاستكمال التحقيــق مع المسمى “م.ر”، هذا الأخير الذي اعترف بأنه هو من قام بطعن الضحية عدة طعنات على مستوى مناطق مختلفة من جسمها.

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قرابة 4 أشهر معاناة مع انقطاع المياه

سكان حي ” RHP” في عين البنيان غاضبون

المشتكون يطالبون “سيال” بتسليم الدراسة التقنية للشبكة إلى مؤسسة هيدروليك

منير ركاب

هدّد سكان حي 11 ديسمبر 1960، المعروف بـ” RHP”، في عين البنيان بالعاصمة، بالخروج إلى الشارع للمرة الثانية، بسبب غياب المياه الصالحة للشرب عن الحي، منذ 15 ماي الماضي، مقارنة بالأحياء المجاورة، بالرغم من مبادرات رئيسة المجلس الشعبي البلدي، بوجميل نصيرة، التي اتصلت بمؤسسة “سيال”، شهر جويلية 2021، حين تم ترقيع المشكل في مدة جاوزت 7 أيام، دون إيجاد حل نهائي لعودة المياه إلى الحنفيات، بعد انقطاع دام أزيد من 3 أشهر.

وقال السكان، في تصريح إلى “الشروق”، إنهم قدموا عريضة، موقعة من 50 شخصا، إلى رئيسة البلدية، استنكروا فيها سياسة التماطل، التي رافقت ملف الشكاوى المودعة بمصالح “سيال”، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، لتصرح رئيسة البلدية بأنه ليس لديها سلطة على مؤسسة “سيال”، ليتوجه السكان الغاضبون إلى مركز التوزيع التابع لشركة سيال، بمنطقة بوشاوي، بتاريخ 22 جويلية المنصرم، لإيداع شكوى، ليتفاجؤوا بغياب المسؤولين، ليقرر هؤلاء، بالصدفة، الخروج إلى الشارع وغلق الطريق بمعية سكان حي “البارك” الفوضوي، في نفس اليوم، حيث حضر المسؤولون، بمن فيهم مصالح الأمن ورئيسة البلدية، وكذا مديرة الموارد المائية للشراقة، والوالي المنتدب للشراقة، الذي أسدى تعليمات مستعجلة لإيجاد حل انقطاع المياه الصالحة للشرب بحي “أر أش بي” بعين البنيان في ظرف 48 ساعة.

وأضاف المشتكون أن التعليمة لم تجد لها منفذا للوصاية، منذ تاريخ إعطاء الأوامر إلى غاية 3 أوت الجاري، ليتم اللجوء إلى الوالي المنتدب بمقر الدائرة الإدارية، أين تم استقبال ممثلي السكان من طرف مدير ديوان الوالي، أيت يخلف كريم، بحضور السلطات الأمنية ومديرة مؤسسة هيدروليك، الذي أمر بدوره بإيجاد حل مؤقت لمشكل القناة الرئيسة القديمة، التي أعطت بدورها حلا نسبيا بإيصال قناة ثانوية من منطقة النشاطات الموجودة فوق الحي بالقناة الرئيسة، ليتم حضور عمال شركة “سيال” يوم 4 أوت 2021 وقاموا بدراسة تقنية للحل المقدم إلى الوالي المنتدب بخصوص تزويد حي 11 ديسمبر 1960 بالماء الصالح للشرب، لكن السكان تفاجؤوا مرة أخرى بأن الدراسة لم تصل إلى مؤسسة هيدروليك بتصريح من مصالحها.

ويتساءل السكان في شكواهم: هل يعقل أن يبقى الحي دون قطرة ماء منذ أزيد من 3 أشهر، في وقت يلجأ المواطنون إلى اقتناء خزانات المياه، التي تتجاوز 2500 دج، الأمر الذي أثقل كاهل السكان الزوالية الذين فرض عليهم التوجه إلى الأحياء المجاورة لجلب الماء.

وكان والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، قد تطرق بالتفاصيل إلى البرنامج المسطر، الذي شمل 57 بلدية بالعاصمة، في 3 أقسام، وكانت بلدية عين البنيان ضمن قائمة بلديات القسم الثاني، الذي شمل 20 بلدية، ستزود بمياه الشرب، يوما بيوم، من الساعة 8 صباحا إلى غاية الرابعة زوالا، بينما شرعت المصالح المختصة في إنجاز مجموعة من الآبار، واستغلال عدد من محطات تحلية المياه على مستوى العاصمة وولايات أخرى، لتدارك العجز الذي خلفه شح الأمطار، وتراجع منسوب السدود إلى 42 بالمائة على المستوى الوطني.

واتصلت “الشروق” برئيسة بلدية عين البنيان، هاتفيا، لمعرفة حيثيات المشكل، إلا أن هاتفها كان مغلقا.

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أوريدو تتبرع 2.2 مليار سنتيم لضحايا كوفيد والحرائق

ق. و

أطلقت أوريدو عملية تضامنية لفائدة مرضى كوفيد و ضحايا حرائق الغابات، لكل تعبئة رصيد قام بها الزبون خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و 16 أوت 2021، التزمت أوريدو بدفع 10 دج لفائدة الجمعيات قصد مساعدة مرضى كوفيد والعائلات المنكوبة، حيث تم جمع مبلغ يفوق 2.2 مليار سنتيم.

وسيتم توزيع هذا المبلغ على الكشافة الإسلامية الجزائرية والجمعية الوطنية “وين نلقى” لشراء معدات طبية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة الى منتجات ضرورية أخرى.

من خلال هذه المبادرة المواطنة و التضامنية، تجدد أوريدو التزامها وارادتها في تقديم الدعم لكافة الجزائريين والجزائريات في ظل هذه الأوقات العصيبة.

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بعد بوليماط جاء الدور على شاطئ كابري تور

الدرك يعلن الحرب على الملاهي الليلية الفوضوية وأوكار الانحراف ببجاية

ع. تڤمونت

شهد محيط القرية السياحية “كابري تور” شرق بجاية، الإثنين، حركة غير عادية، بعد ما أقدمت قوات الدرك الوطني على محاصرة المكان منذ الساعات الأولى، في مداهمة نوعية تهدف إلى وضع حد لنشاط كل الأماكن المشبوهة وأوكار الإجرام والانحراف بالولاية من خلال إخضاعها على الفور لعمليات تفتيش دقيقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبناء على معلومات وردت إلى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية، مفادها وجود خيمتين عملاقتين منصبتين بطريقة غير قانونية بشاطئ القرية السياحية “كابري تور” بدائرة تيشي، تستغلان كملاه ليلية في الهواء الطلق، وعلى إثرها تم حشد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المتكونة من الفرق الإقليمية مدعمين بفصائل الأمن والتدخل وفصائل التدخل، أين تم مداهمة المكان، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين، ويتعلق الأمر بصاحبي الخيمتين العملاقتين، مع حجز المعدات الموسيقية المستعملة في هاتين الخيمتين اللتين يمتد نشاطهما خلال ساعات الحجر الصحي، كما أن القرارات المتخذة من قبل السلطات العليا ضمن إطار محاربة تفشي وباء كورونا ينص على منع كل التجمعات مهما كان نوعها وهي التدابير التي ضربت على ما يبدو عرض الحائط على مستوى الخيمتين اللتين تم تفكيكهما في الحين وحجزهما بكل معدتهما مع إحالة القضية إلى العدالة، وكشف بيان قيادة الدرك الوطني في هذا الشأن عن برمجة مداهمات مماثلة بأماكن ومناطق أخرى بإقليم الولاية بهدف محاربة كل أوكار الرذيلة والانحراف بهدف إحلال الأمن والسكينة بربوع الولاية.

وتأتي هذه المداهمة أياما قليلة بعد المداهمة التي مست الملاهي الليلية الفوضوية الكائنة بالقرية السياحية “بوليماط” غرب بجاية، وذلك بعد ما عمدت بعض الملاهي المشمعة في وقت سابق، على فتح أبوابها من جديد وبطريقة غير قانونية، الأمر الذي أثار غضب السكان الذين استنجدوا مرة أخرى بقوات الدرك التي عاودت مداهمة المكان قصد استرجاع الطمأنينة والسكينة في قلوب العائلات القاطنة بالمنطقة المذكورة، اللواتي ذقن الويلات جراء الانحلال الخلقي الرهيب الذي لازم المنطقة على مدار سنوات طويلة.

للتذكير فقد وضعت قبل يومين، قوات الدرك الوطني حدا لشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص وذلك بعد ما تقدم سبعة من ضحايا لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لتيشي اثر تعرضهم للسرقة بالتهديد بأسلحة بيضاء على مستوى شاطئ القرية السياحية “كابري تور”، حيث تمكنت قوات الدرك من إلقاء القبض على المجرمين وتفكيك شبكتهم الإجرامية في ظرف قياسي، قبل تقديمهم أمام العدالة عن جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد الليلي واستحضار مركبة والتهديد بسلاح أبيض.

ويأمل سكان الولاية بمواصلة هذه المداهمات إلى غاية القضاء على آخر وكر من أوكار الرذيلة والانحراف التي أرهقت المواطنين خاصة العائلات.

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شابة تقتل جارها بطعنة في القلب بالبليدة

حسناء. ب

اهتزت منطقة بني تامو إلى الشمال من ولاية البليدة، مساء الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر.

الجريمة وقعت تحديدا بالحي السكني بن يطو وسط المدينة، أين لقي الشاب المدعو “م.ش” حتفه طعنا بسكين من قبل جارته البالغة من العمر 27 سنة، وقالت مصادر من محيط الحادثة إن الضحية كان داخل منزله، ليسمع طرقا على الباب وصوتا يناديه فظن أنه أحد أصدقائه، ليتفاجأ بالجانية وهي جارته بالحي، تحمل سكينا ووجهت له طعنة على مستوى القلب أسقطته أرضا وغادرت بعدها، فيما غرق الضحية في بركة من الدماء، وحاول بعض المارة إسعافه ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

وخلفت الجريمة حالة من الصدمة لدى عائلة الشاب المغدور، ولدى سكان المنطقة، لاسيما وان دوافعها لا تزال مجهولة.

من جهتها، تنقلت عناصر الأمن إلى موقع الجريمة وباشرت تحقيقاتها، كما عرف الحي تعزيزات مكثفة مخافة وقوع انزلاقات، لاسيما وأن مسكن الجانية يقع بجوار بيت الضحية.

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العلوم والتقنيات في خضم الأزمات…

يقترح منشغلون بالبحث العلمي والملتقيات الأكاديمية أن تخصص كل جامعة من الوطن جهودا بحثية في ميادين هندسة الطرائق، تحلية مياه البحر، الانتقال الطاقوي وكذا تقنيات الفلاحة الصحراوية، ويرى أصحاب هذا المقترح أن توحيد الجهود في معالجة جزئيات معينة من هاته الميادين بإمكانه على الأقل في السنة الجامعية المقبلة تقديم بنك معلومات ومعطيات أولي عن هاته الميادين لمختلف السلطات والفاعلين الاقتصاديين في البلاد، فهل سنرى لهذا المقترح العملي أثرا في أرض الواقع يتساءل البعض!!

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بحث في فائدة مستحقات مصححي البكالوريا

يتساءل بدهشة واستياء الأساتذة ومؤطرو عملية تصحيح البكالوريا بولايتي أولاد جلال وبسكرة والتابعون للديون الوطني للامتحانات فرع باتنة عن أسباب استمرار تأخر صب مستحقاتهم المتعلقة بعملية التصحيح حتى الآن على غير العادة، فهؤلاء يؤكدون أنهم اعتادوا على ألا تطول عملية تسديد هذه المستحقات الزهيدة أصلا سوى مدة قصيرة بعد إنهاء عملية التصحيح، غير أن الأمور اختلفت هذه المرة بالنسبة إليهم وعلى خلاف نظرائهم في ولايات تابعة لفروع أخرى من الديوان المذكور، فعملية التصحيح انتهت في موعدها وصب المستحقات كان منتظرا في النصف الأول من شهر أوت على الأكثر ولكن ذلك لم يحدث ليبقى السؤال مطروحا؟

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يسرق هاتفا نقالا باستعمال شاحنة

تم إيداع شاب يبلغ من العمر 20 سنة، الثلاثاء، رهن الحبس المؤقت في بسكرة إلى غاية محاكمته، إلى هنا الأمر عادي، لكن غير العادي هو طريقة إجرامه، حيث تورط في سرقة هاتف نقال من أحد المواطنين وعلى طريقة المافيا وباستعمال شاحنة صغيرة من نوع هاربين، حيث قام المشتبه فيه باعتراض طريق مواطن ستيني في شارع خال من المارة ليباغته ويحاصره بشاحنته التي كانت تسير بسرعة فائقة، ثم يجرده من هاتفه النقال بعد تهديده بسلاح أبيض عبارة عن كيتور.

وبتقديم الضحية لشكوى مدعمة بمواصفات السارق ونوع الشاحنة، تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس بعاصمة الولاية من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه ثم تحويله إلى العدالة التي أمرت بإيداعه السجن.

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وزير سابق يعمل بتوصيل الطعام!

صورة وزير أفغاني سابق يقوم بتوصيل الطعام على دراجة هوائية، بمدينة لايبزغ شرق ألمانيا، كانت كافية لأن يصبح الرجل محل حديث وسائل الإعلام العالمية، مع الاهتمام المتزايد بأفغانستان، منذ أن بسطت طالبان سيطرتها على البلاد.

والتقط الصورة الصحفي الألماني جوزا مانيا شليغل، ونشرها عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، قبل أن يسرد قصة وزير الاتصالات الأفغاني السابق، عبر موقع “فولكسزيتونغ”.

وحسب القصة المتداولة، انتقل سادات إلى مدينة لايبزغ في ديسمبر عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان، التي تولاها بالإنابة لمدة عامين، ثم عمل بمهنة توصيل الطعام لصالح شركة ليفراندو الألمانية، بعد أن نفدت نقوده.

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مساعدات إنسانية من الشعب الليبي إلى العائلات المتضررة من الحرائق

معتز روابح

قام سكان بعض المدن والمناطق الليبية، بتنظيم حملات تضامنية لجمع بعض المواد لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق في عدة مناطق بالجزائر، حيث قامت الكشافة الإسلامية بمدينة نالوت الواقعة في الغرب الليبي، بتنظيم حملة تضامنية قام خلالها مواطنون ومحسنون بجمع كميات من المواد الاستهلاكية والملابس، بالإضافة إلى تنظيم حملات أخرى في عدة مناطق في الغرب الليبي، في صورة تؤكد مدى العلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها دولة ليبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الليبيين أكدوا قوة ترابطهم مع نظرائهم الجزائريين، من خلال هذه العمليات التضامنية.

وقد توجهت شاحنات محملة بالمساعدات إلى مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، في انتظار إتمام الإجراءات مع السلطات الجزائرية من أجل إدخال هذه المساعدات.

كما تعتبر هذه الخطوة ردا للجميل إلى الشعب الجزائري والذي أكد من خلال حكومته وقوفه مع الشعب الليبي في محنته، من خلال عدة قوافل مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية.

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عمال ديوان التطهير يغلقون المديرية للمطالبة برحيل المدير

حمير ودلاء لغلق الطرق بخنشلة للمطالبة بمياه الشرب

مامن. ط

خرج مواطنو قرية تافرنت، التابعة إقليميا، لبلدية تاوزيانت، بدائرة قايس، شرق خنشلة، الثلاثاء، في حركة احتجاجية إلى الشارع، حيث أقدم سكان القرية، على غلق الطريق الولائي، الرابط بين القرية، ومقر البلدية، وشل حركة المرور، في وجه مستعمليه، باستعمال الحجارة وأغصان الأشجار، قبل أن يلجأ السكان للتعبير عن تذمرهم، ولفت انتباه سلطات البلدية والدائرة، إلى استغلال الحمير، ودلاء المياه، من مختلف الأحجام، وكذا أنابيب قنوات ربط المياه، لغلق الطريق، وذلك لمطالبتهم بالتدخل العاجل، والعمل على إكمال مشروع تزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب، وغاز المدينة، بعد أن عرف تأخرا كبيرا، في وتيرة الأشغال، لأسباب يقول المحتجون بأنها غامضة، وغير مقنعة أو مبررة، حيث هدد ساكنة القرية، بنقل الاحتجاجات، وبذات الطريقة إلى مقر الدائرة وحتى الولاية، في حالة عدم استجابة السلطات.

وبمقر عاصمة الولاية خنشلة، نظم عمال ديوان التطهير بوحدة خنشلة، حركة احتجاجية عارمة كان مدخل المؤسسة مسرحا لها، طالب خلالها العمال، السلطات المركزية والولائية، الكل من موقع اختصاصه، التدخل العاجل والعمل على فتح تحقيق معمق، بخصوص العديد من التجاوزات التي شهدتها الوحدة، مع الإصرار على رحيل مدير الوحدة، حيث رفع العمال المحتجون العشرات من الشعارات، جاء فيها “نطالب بلجنة تحقيق وزارية حول التجاوزات الخطيرة، وبتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة وكذا رحيل المدير”، حيث اتهم العمال المسؤول الأول بالوحدة، بسوء التسيير والحقرة والتهميش، مما ساهم في تدهور المؤسسة وعمالها، وهي المطالب التي حاولنا رفعها لمدير الوحدة، لكنه امتنع عن التصريح، بحجة انعدام الترخيص من الإدارة العامة، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة مع العمال، في أي وقت.

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فيما تم انتشال غريقين بتيبازة

ارتفاع الحصيلة إلى 16 حالة منذ افتتاح موسم الاصطياف

ب. بوجمعة

انتشلت مساء الإثنين الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشنوة في ولاية تيبازة غريقين بشاطئي البلج وشنوة لفظتهما أمواج البحر، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا البحر منذ افتتاح موسم الاصطياف في الفاتح من جوان الماضي إلى 16 حالة.

تدخلت مساء الاثنين في حدود الساعة الخامسة مساء الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشنوة من أجل إسعاف وإجلاء غريق من جنس أنثى تبلغ من العمر 36 سنة وتنحدر من ولاية المدية لفظتها أمواج البحر بشاطئ البلج، حيث تم نقلها إلى مستشفى تيبازة في حالة حرجة، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقبلها بحوالي ساعة تدخلت ذات المصالح على مستوى شاطئ نجمة البحر بمنطقة شنوة لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة وينحدر من منطقة بومدفع بولاية عين الدفلى، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، فإن اغلب الحالات التي تم تسجيلها كانت بالمناطق الصخرية أو الشواطئ غير المسموحة للسباحة، حيث يلجأ المصطافون التوجه إليها في ظل الغلق المفروض على الشواطئ في إطار الحجر الصحي.

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في ظل تشبع في مستشفيات الولاية

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وعدد الموتى بميلة

نسيم. ع

لا تزال مستشفيات ولاية ميلة تستقبل يوميا عشرات الإصابات بفيروس كورونا، والعدد في ارتفاع محسوس، من يوم لآخر، يقابله تزايد مخيف في عدد الوفيات، حيث تسجل العديد من البلديات، على غرار أحمد راشدي، وادي النجاء، زغاية وميلة وغيرها، ما معدله حالتا وفاة إلى 3 وفيات يوميا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

من جهة أخرى، باشرت مصالح الصحة بالتنسيق مع مسؤولي قطاع التربية، حملة تلقيح واسعة للأساتذة والموظفين عبر 31 نقطة بمختلف وحدات الكشف والمتابعة بالعديد من المؤسسات التربوية بالولاية، كما سجل مستشفى الإخوة طوبال أمس، 64 حالة إصابة بكوفيد 19 ترقد بالمستشفى وتتابع العلاج المكثف، ووفاة شخصين، فضلا عن المئات من المصابين الذين يزاولون العلاج بمنازلهم، حيث تشهد أغلب المستشفيات بالولاية، على غرار مستشفى بن طوبال بعاصمة الولاية وهواري بومدين بشلغوم العيد وفرجيوة تشبعا، الأمر الذي جعل القائمين على قطاع الصحة بالولاية يدقون ناقوس الخطر، فيما شرعت العديد من الجمعيات الناشطة في العمل الخيري كجمعية المقام الأمين ببلدية أحمد راشدي بالتنسيق مع مكتب سبل الخيرات بمسجد عقبة بن نافع في عملية جمع التبرعات من المحسنين من أجل اقتناء مكثفات الأكسجين لفائدة مرضى كوفيد ببلدية أحمد راشدي، حيث تم جمع في اليوم الأول من انطلاق العملية ما يقارب الـ13 مليون سنتيم في انتظار مشاركة العديد من المحسنين لجمع أكبر مبلغ مالي لاقتناء عشرات المولدات، والتخفيف من معاناة المرضى مع مشكل ندرة الأكسجين نهائيا، وهي المبادرة التي لقيت استحسان الكثير من مواطني البلدية.

مقابل ذلك، فإنه رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية ضد المخالفين من خلال تحرير مخالفات ومتابعة المتسببين في انتشار الجائحة، خصوصا بعد التراخي وعدم المبالاة في تطبيق إجراءات الوقاية في العديد من الأماكن، إلا الوضعية في بعض الأماكن لازالت تشهد تراخيا، خصوصا في الأعراس والولائم والجنائز، حيث أصبحت بؤرا حقيقية للإصابات، في ظل عدم ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي وهو ما زاد من انتشار الوباء بشكل كبير وسط الكثير من العائلات بولاية ميلة.

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قرار طردهم لا يزال ساري المفعول وفتح تحقيق معمق أهم مطلبهم

عائلات بحي كاستور بالمرسى تقرر عرض أطفالها على هيئة حماية الطفولة

راضية مرباح

قررت العائلات القاطنة بحي 5 جويلية، المعروف بكاستور سابقا، في بلدية المرسى شرق العاصمة، عرض أطفالها البالغ عددهم، 22 طفلا على هيئة حماية الطفولة وترقيتها لتخليصهم من شبح التشرد في الشوارع، وذلك إثر صدور قرار الطرد في حقها من طرف المحكمة، وذلك عقب النزاع القائم بينها وبين أحد المواطنين على المساحة الأرضية التي يقطنون عليها منذ الستينيات، قبل أن يتفاجأوا بأن المعني يملك عقد شيوع مقابل حيازتهم لقرارات الاستفادة.

تعيش العائلات الـ8 القاطنة بحي 5 جويلية بالمرسى على أعصابها هذه الأيام، نتيجة البلاغات التي تلاحقها ضمن قرار يقضي بطردها وإخلاء موقع سكناتها التي تعيش فيها منذ سنة 1967، وتحصلت بموجبها على قرارات استفادة صادرة عن البلدية سنة 2012، وهو الموقع نفسه محل نزاع مع طرف آخر يكون قد تحصل على الأرضية بطرق تستدعي فتح تحقيق معمق – حسب نداءات العائلات – المتمسكة بمطلب ضرورة العودة إلى الجد الأكبر الذي لا يزال على قيد الحياة مع تحديد حدود المساحة الأرضية محل النزاع والوقوف على الخروقات الصادرة عن الإدارة والتي تنسج في الخفاء، على حد قولهم.

من جهتها، تحضر العائلات لعرض أبنائها للتبني على هيئة حماية وترقية الطفولة، بعد ما ضاقت بها كل السبل لإيجاد مخرج لقضيتها التي قضت المحكمة فيها لصالح غريمهم بالطرد وإخلاء الموقع.

وقال منير جديد، وهو أحد المعنيين بالأمر، في تصريح لـ”الشروق”، إن ما مجموعه 22 طفلا مهددا بالتشرد في الشارع، بالموازاة مع حلول الدخول المدرسي، فيما لم تجد تلك العائلات أي مخرج لها سوى ضمان العيش لأطفالها في جو آمن، في حالة تطبيق القرار الذي يهدد باقي العائلات بالانفصال أو الطلاق الطوعي الجماعي.

وأشار المعني إلى أن ما يعيشونه ما هو إلا ظلم و”حقرة” لقرارات تعسفية تتطلب إعادة النظر وفتح تحقيق معمق قبل أن يطالهم التشرد وأبناءهم.

وردا على سؤال “الشروق”، حول آخر إجراءات الطرد المطبقة في حقهم، بعد توقيف القوة العمومية المدعمة بالمحضر القضائي مباشرة القرار، قال منير جديد، أن المحامي المعني بقضيتهم طالب بوقف التنفيذ المقرر بداية الأسبوع الجاري، وقبله قاضي المحكمة، فيما طلب من المحضر القضائي تحديد مساحة خصمهم غير المعلومة حتى لا يظلم أحد.