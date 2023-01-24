أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023

فتح منحدر الجباحية قريبا،"حرب عصابات" تنتهي ببتر أصابع شاب!

الأساتذة يتوقفون عن التدريس دعما لقرار المدير

تواصل الشد والجذب في قضية التلميذة “ريان” بباتنة

طاهر حليسي

أقدم الثلاثاء أساتذة وموظفو ثانوية الطيب معاش بعين التوتة في باتنة على تسريح التلاميذ معلنين توقفهم عن الدراسة، وتضامنهم مع موقف مدير المؤسسة الذي يصر على تحويل التلميذة ريان لغلوغ إلى ثانوية أخرى، فيما يطالب ولي أمرها والمتعاطفين معها من حي رأس العين الذين يلحون بدورهم على إعادتها إلى مؤسستها الأصلية بناء على قرار الطعن الصادر عن مديرية التربية التي أبطلت قرار المجلس التأديبي، مطالبة بتنفيذه، في وقت أعرب بيان صادر عن أساتذة المؤسسة على ضرورة مراجعة مديرية التربية لقرارها “الخاطئ”، ما ينبئ عن انطلاق مأزق جديد، لم يجد له الأطراف حلا توافقيا، منذ قرابة شهرين كاملين.

يذكر أن المشكلة بدأت قبل عدة أسابيع عندما أمرت مراقبة التلميذة بغلق أزرار مئزرها خضوعا لقواعد الاحتشام على حد قولها فدعتها التلميذة لاحترامها، ليتم إحالتها على المجلس التأديبي للمؤسسة التي قررت تحويلها إلى ثانوية أخرى بداعي الإدلاء بعبارات غير مهذبة وهو ما نفته هي وعائلتها، فلجأ والدها إلى الطعن في قرار التحويل أمام لجنة مختصة بمديرية التربية والتي قامت بإلغائه، لتندلع قبضة حديدية بين الطرفين لا أحد يعلم متى وكيف تنتهي والتلميذة على أبواب امتحان شهادة البكالوريا في بضعة شهور.

ودعا بيان الأساتذة المدعمين للمدير، وليّ الأمر إلى قبول قرار تحويل ابنته بطريقة ودية ملوحين بإحالة ثانية للتلميذة على المجلس التأديبي قد ينتهي بقرار الطرد النهائي حسب نص منشور تم تعليقه بقاعة الأساتذة، مصرين على سلامة الإجراء.

وكانت لجنة تفتيش وزارية حلت الأسبوع الماضي وأعدت تقريرا رفع لوزير التربية لإصدار القرار النهائي في القضية، علما أن مصادر أشارت إلى سعي ولي أمرها لاسترداد “حق” ابنته في العودة لمقاعد الدراسة طبقا لقرار لجنة مديرية التربية المبطل لقرار الطرد، لكن عبر القضاء هذه المرة. ولا يعرف أحد مآلات القضية التي يواجهها مدير التربية الجديد كمعضلة حقيقة خاصة بعدما حذر رئيس البلدية في رسالة لوالي الولاية من الأبعاد التي قد تأخذها القضية تبعا لتمسك كل طرف برأيه والفشل في إيجاد حل توافقي.

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فتح منحدر الجباحية قريبا أمام الشاحنات

ق. م

سيتم خلال الأيام القادمة فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات، بعد غلق استمر لمدة 3 أشهر بغرض صيانة الطريق والحد من حوادث المرور المميتة التي يشهدها هذا المقطع وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي الإنتهاء من صيانة مقطع الجباحية.

وأوضح الخالدي وجود لجنة ولائية تابعة لولاية البويرة تقوم بوضع اللافتات وإشارات المرور والإشارات الأفقية والعمودية ليتم فتح المقطع أمام الشاحنات في الأيام القادمة، وفيما يتعلق بشروط سير الشاحنات، قال ضيف الصباح إنه تم تحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة كما تم منع التجاوز والسير فقط في الرواق الأول وهذا يكون على طول 4 كلم فقط وفي شهر سبتمبر 2022، تم منع مرورالشاحنات عبر منحدر الجباحية وتحويل حركة سيرها نحو الطريق الوطني رقم 5، قصد الحد من حوادث المرورعبر ما يعرف بمنحدر الموت.

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“حرب عصابات” تنتهي ببتر أصابع شاب!

مريم. ز

استمعت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الثلاثاء، إلى تصريحات ستة أشخاص متواجدون رهن الحبس بعد توقيفهم أثناء نشوب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء و تسببهم في إصابة خطيرة لشاب فقد أجزاء من يده اليسرى بضربة سيف.

تفاصيل الحادثة تعود لشهر أفريل الفارط، أين تلقت مصالح الشرطة القضائية لأمن مقاطعة الحراش بلاغا بخصوص وقوع شجار مسلح استعملت فيه الخناجر والسيوف، بين مجموعة من للشبان بحي كوريفة 2004 مسكن، وعلى أثر ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى مكان الحادث وإلقاء القبض على ستة أشخاص وجهت لهم أصابع الاتهام بخصوص تورطهم في اعتداء خطير تعرض له الشاب “ك.لخضر”، الأخير نقل على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي لتلقي الإسعافات بعد تعرضه لضربات قوية بواسطة سيف حاد أثناء الشجار، خلف أضرارا جسيمة على مستوى اليد اليسرى أين اضطرت المصالح الطبية لإجراء عملية جراحية مستعجلة و بتر أصابع يده.

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حجز أكثر من 11 قنطارا من لحوم ومخلفات الأبقار الفاسدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت الفرقة المختلطة والمدعمة بمصالح الدرك الوطني بإقليم بلدية أحنيف شرق البويرة من حجز كمية هامة من المواد الحيوانية الفاسدة متمثلة في مخلفات ورؤوس وأطراف الأبقار فاقت كميتها 11 قنطارا كانت موجهة للاستهلاك البشري، حيث تم حجز الكمية وتحرير محضر ضد المخالفين .

العملية النوعية التي قامت بها اللجنة المختلطة بين مصالح التجارة والفلاحة وكذا الدرك الوطني، مكنت من حجز تلك المواد الحيوانية الفاسدة التي كانت منقولة بواسطة شاحنة تبريد وموجهة للاستهلاك البشري نحو وجهة مجهولة، حيث تمت عملية إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بأحنيف، وذلك بعد أن بينت عملية معاينة الطبيب البيطري لها بأنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري، مع تحرير محضر ضد المخالف .

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية سبقتها عمليات مماثلة مكنت من حجز أطنان من مخلفات المواشي الفاسدة والمخزنة بغرف تبريد أو منقولة نحو وجهة مجهولة، فضلا عن حجز كميات معتبرة أخرى من اللحوم البيضاء والحمراء مجهولة المصدر والفاقدة للشهادة البيطرية، كانت موجهة للاستهلاك البشري، بما قد يوحي حسب مراقبين بتواجد عدد من المذابح العشوائية والبعيدة عن أعين الجهات الرقابية بالمنطقة، مع احتمال توجيه تلك المواد الفاسدة نحو أنشطة أخرى قد تتسبب في أضرار صحية لمستهلكيها.

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عام سجنا لسارق المواشي بالجلفة

نورين. ع

أدانت محكمة الإدريسية بالجلفة، سارق المواشي بسنة سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار، بتهمة سرقة المواشي على أساس السرقة المقترنة بالليل والتعدد، المتهم وهو في الثلاثينيات من العمر، قامت مصالح الأمن بدائرة الشارف بتوقيفه بعدما وردت إليها مكالمة هاتفية من قبل أحد الضحايا تفيد بسرقة مواشيه من داخل مسكنه وهو في طور الإنجاز، وبعد التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمن دائرة الشارف توصلوا إلى توقيف المشتبه فيه المسبوق قضائيا ومطلوب أيضا لدى الجهات القضائية، حيث تم استرجاع الماشية المسروقة.

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تفكيك شبكة إجرامية تروج المخدرات في بوسعادة

أحمد. ق

أوقف عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، 5 أشخاص ضمن شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مع حجز كمية تقدر بست صفائح بوزن 618 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 56 ألف دينار جزائري، يعتبر من عائدات المتاجرة، وفق ما علمته الشروق من مصالح أمن الولاية.

وذكرت ذات الجهات، بأن وقائع القضية تعود إثر تلقي أفراد المصلحة معلومات مؤكدة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات بأحد أحياء قطاع الاختصاص، ليتم إعداد خطة عمل محكمة مكنت فريق التحقيق من الإطاحة بهم وحجز الكمية المذكورة سالفا، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها.

ليتم في الأخير، تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد إعداد ملف قضائي، ليصدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة من أجل حيازة ونقل المخدرات، لغرض الاتجار غير المشروع بها ضمن جماعة إجرامية منظمة.

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اختناق طفلتين بالغاز في غليزان

ن. بلقاسم

أصيبت بنتان تبلغان 3 و 16 سنة، أصيبتا بضيق في التنفس، جراء اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل مطبخ المسكن، وهذا على مستوى مسكن يقع بعمارة حي 490 سكن ببرمادية بغليزان، حيث أسعفتهما الحماية المدنية، وأجلتهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببرمادية.

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اختناق 5 أشخاص بغاز المدفأة في تيسمسيلت

عش طائر يتسبب في اختناق أسرة بتيارت

لوز. م / ز. ح

تعرضت إحدى الأسر بمدينة تيارت، إلى الاختناق جراء استنشاق أفرادها غاز أحادي أكسيد الكربون، ليتضح فيما بعد أن سبب الاختناق هو انسداد قناة صرف الغاز المحروق بأعشاش الطيور. وقد جرى إسعاف المصابين من قبل الحماية المدنية.

وما فتئ المختصون، يحذرون من انسداد المداخن وقنوات صرف الغاز المحترق، جراء الطيور، التي تفضل بناء أعشاشها داخلها، ما يتسبب في انسدادها كلية، ويمنع خروج الغازات التي ترتد إلى داخل المساكن وقد سجلت عدة حالات وفاة اختناقا بأحادي أكسيد الكربون، بسبب انسداد المداخن بأعشاش الطيور. ويدعو المختصون إلى مراقبة دورية لقنوات صرف الغاز المحترق، وحماية مخارجها للحيلولة دون بناء اعشاش داخلها.

كما أنقذت مصالح الحماية المدنية بتيسمسيلت الثلاثاء، أفراد أسرة من تسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، داخل مسكن بحي عين لورة بمدينة تيسمسيلت، وهذا بسبب استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة.

حيث تم تسجيل 05 ضحايا هم الزوج، “ع. م” 36 سنة، الأم “ح.ح” 33 سنة، الجدة “ش.خ” 59 سنة، وطفلين تتراوح أعمارهما بين01 سنة و03 سنوات، كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، حيث جرى إسعافهم ونقلهم في حالة مستقرة لمصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج.

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حافلة النقل المدرسي تقتل تلميذة بالشلف

م. قورين

لقيت، صباح الثلاثاء، التلميذة “ح. ف” مصرعها تحت عجلات حافلة للنقل المدرسي بدوار الدحاريج بالمخرج الشمالي لبلدية واد سلي، الحادثة حسب تصريح والد الضحية للشروق فإنه قام في الصباح بمرافقة ابنته للطريق المعبدة بسبب الظلام الدامس وانعدام الإنارة العمومية عبر المسلك الترابي المتواجد بين بساتين الحمضيات أين استأنست بأبناء الحي، وعلى بعد أمتار عن المدرسة دهستها مركبة للنقل المدرسي من نوع “تويوتا”، ورغم تدخل الوالد وسكان الحي لتحويلها على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات ببلدية بوقادير، إلا أنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها على مختلف الجسد، وعزا جيران الضحية أسباب الحادثة لضعف الرؤية بسبب انعدام الإنارة العمومية على طول المسلك بالإضافة إلى تلهف أصحاب المشتثمرات الفلاحية على الأرصفة و المساحات المحاذية للطرقات مما جعل أبناءهم يجبرون على الترجل وسط الطرقات المعبدة وذلك في غياب خيارات أخرى خاصة مع تساقط الأمطار.