أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 24 ماي 2022

شاب ينبش قبر شقيقه، أشقاء يختطفون سائق دراجة

شاب ينبش قبر شقيقه وينكّل بجثته في باتنة

ط. حليسي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، الإثنين، شابا مسبوقا قضائيا، يبلغ من العمر 29 سنة، عن تهمة انتهاك حرمة قبر بجبانة بوزوران. وهي القضية التي شغلت الرأي العام قبل عدة أسابيع، ونشرها محسنون عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مطالبين بفتح تحقيق فوري وعاجل.

والمفاجأة الصاعقة، أن الجاني الذي نبش القبر وحفره واستخرج الكفن ورمى بعض عظام القفص الصدري على بعد عدة أمتار، هو شقيق الميت، المولود عام 1990، المتوفى سنة 2015، عن عمر 15 سنة.

وكان حارس المقبرة أكد أن شابا كان زار المقبرة في العاشرة ليلا، خلال شهر رمضان الفارط، وقد تم تبليغ السلطات الأمنية عن الواقعة عقب اكتشاف تخريب القبر وتكسير الشاخص الرخامي للميت واستخراجه من القبر ونثر عظامه، لتتوصل التحريات التي قام بها الأمن الحضري الثاني صاحب إقليم الاختصاص، إلى تورط شقيقه حسب بيان لمديرية أمن ولاية باتنة صدر أمس الثلاثاء، وأكد اتخاذ التدابير القانونية والجزائية بالتنسيق مع المصالح العدلية لوكيل الجمهورية والنيابة المحلية التي أولت الموضوع عناية خاصة لفداحة الجرم المتعلق بانتهاك حرمة الأموات، بيد أن أسباب الفعل تبقى مجهولة جراء عدم الكشف عن الدافع الشخصي للفاعل.

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الضحية نُقل في صندوق السيارة

أشقاء يختطفون سائق دراجة نارية ويعذبونه في سكيكدة

إ. ب

أصدرت، مساء الإثنين، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، حكما يقضي بإدانة ثلاثة أشقاء، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، على خلفية متابعتهم بجناية خطف شخص عن طريق العنف والتهديد مع تعريضه للتعذيب والعنف الجسدي من أجل تنفيذ شرط أو أمر، طالت سائق دراجة نارية، اتهموه بسرقة 225 مليون سنتيم من منزل والدهم.

ويتلخص ملف هذه القضية أنه بتاريخ التاسع من شهر أوت الماضي، وعلى خلفية شكوى تقدم بها ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية السبت للتبليغ عن اختفاء الضحية، ومباشرة وجهوا الاتهام للأشقاء المتهمين في قضية الحال، لتباشر ذات المصالح تحرياتها، أين أتضح أن الأشقاء الأربعة اعترضوا سبيل الضحية لما كان يقود دراجته النارية ببلدية السبت، حيث رشقوه بالحجارة، واعتدوا عليه بمطرقة، تم أركبوه في سيارة نفعية، وحولوه إلى دوار لكحايلية بذات البلدية، وهذا على خلفية الاستيلاء على أموال والدهم المقدرة بحوالي 225 مليون سنتيم.

وخلال جلسة المحاكمة نفى جل المتهمون ما نسب إليهم، وكشفوا أن والدهم تعرض إلى عملية سرقة من منزله طالت مبلغ مالي معتبر يزيد عن 200 مليون سنتيم، موجهين سهام الاتهام إلى الضحية في قضية الحال وشقيقه، مؤكدين أنهما أخفيا المبلغ داخل مزرعة تقع بقرية أم النحل، حيث انتقلوا إلى المكان المذكور وهذا بغرض البحث عن المبلغ المالي، حيث التقوا بالضحية وهناك وقعت مشادة كلامية تطورت إلى شجار، وطلبوا منه أن يدلهم على مكان الأموال.

أما المتهم فصرح أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب متهمين إياه بسرقة أموال والدهم، تم وضعوه في الصندوق الخلفي للسيارة وسلكوا به الطريق المؤدي إلى قرية لكحايلية، مهددين إياه بحرقه في حالة عدم إبلاغهم عن مكان إخفائه المبلغ، من جهتها النيابة العامة أكدت بوجود قرائن تفيد باعتداء المتهمون في قضية الحال على الضحية، بدليل اعتراف البعض منهم وتصريحات الضحية نفسه، وانكشاف أمرهم من طرف الدرك الوطني، إضافة إلى الشهادة الطبية التي تحصل عليها الضحية التي تتضمن عجزا عن العمل مدته 45 يوما التمس سجنهم لمدة 20 سنة، كما طالب دفاعهم بانتفاء وجه الدعوى عن موكليه، وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 7 سنوات.

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مداهمة ورشة سرية لإعادة استغلال مواد منتهية الصلاحية

راضية. م

تمكنت المفتشية الإقليمية للتجارة ببئر مراد رايس خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من مداهمة ورشة سرية لإعادة تهيئة وترتيب مواد غذائية منتهية الصلاحية، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية.

وأشار بيان مديرية التجارة لولاية الجزائر أن العملية النوعية هذه تم الوقوف عليها من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش للمفتشية الإقليمية رفقة مصالح الأمن لبلدية جسر قسنطينة، حيث كانت تحضر من اجل بيعها للمستهلك على أنها سليمة وبتاريخ استهلاك غير منته.

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ترويج المهلوسات باستخدام شاحنة لبيع الخضر

أحمد. ق

أحبط، عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، عملية ترويج كميات من الحبوب المهلوسة، في عملية نوعية، حسب ما علمته الشروق من خلية الإعلام لدى المجموعة.

وبالعودة إلى حيثيات قضية الحال، فإنها تعود إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في المطارفة، عن نشاط الشبكة في عملية النقل والترويج للمؤثرات العقلية، ليتم رسم خطة عمل، واستغلال المعلومات الأولية المتحصل عليها، التي أفضت إلى الإطاحة بهما يقومان باستغلال شاحنة لبيع الخضر والفواكه للتمويه وتخزين المهلوسات. واستنادا إلى ذات الجهات، فقد تم توقيف شابين تتراوح أعمارهما 29 و30 سنة وحجز 13 ألفت و755 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ميليغرام، وحجز شاحنة ودراجة نارية، وإنجاز ملف قضائي ضدهما، على أن يتم احالتهما إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة المسيلة.

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حجز 40 قنطارا من الدجاج مجهول المصدر بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر مفتشية التجارة التابعة لدائرة مشدالة شمال البويرة رفقة أعوان الدرك الوطني من حجز وإتلاف كمية كبيرة من اللحوم البيضاء متمثلة في الدجاج وأحشائه، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف.

الكمية الكبيرة المحجوزة قدرتها مصالح التجارة لولاية البويرة بما يقارب 40 قنطارا من الدجاج، إضافة إلى قنطارين من أحشاء الدجاج كانت محملة على متن شاحنة تبريد موجهة للتسويق، حيث تبين بعد فحص الطبيب البيطري لها بأنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ليتم توجيه تلك المحجوزات نحو مركز الردم التقني بأحنيف قصد إتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تجدر الإشارة أن هذا النوع من العمليات عرف في الآونة الأخيرة تزايدا كبيرا، مما ينذر بوجود نشاط للمذابح غير الشرعية بالمنطقة وما تشكله الأخيرة من خطر على الصحة العمومية، وهو ما دفع بمصالح التجارة رفقة المصالح الأمنية إلى تكثيف نشاطها قصد مجابهة الظاهرة.

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حجز 8 كلغ من الكيف لدى سائق حافلة بباتنة

ط. حليسي

أوقفت مصالح فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات لأمن ولاية باتنة، الإثنين، سائق حافلة كان يستغل مهنته لتهريب المخدرات، بعد أن حجزت بحوزته 8 كلغ من الكيف المعالج، خلال عملية مراقبة ورصد وتفتيش، جرت بناء على معلومات.

وأطلقت مصالح الشرطة تحقيقات مع سائق الحافلة البالغ من العمر 42 سنة، التي تحفظت على ذكر خط عمله حرصا على سرية المعلومات للاعتقاد بوجود شبكة مختصة ومنظمة بين موردين وناقلين، تعمد لاستغلال سواق الحافلات والمركبات والتجار العاديين مقابل نسبة عمولة في تمريرها بعيدا عن شبهة السوابق المتعلقة بالاتجار بالمخدرات المجلوبة من وسطاء يقومون بالتهريب عبر حدود دول مجاورة.

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تفكيك عصابة تزوير الأوراق المالية بسيدي غيلاس في تيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري سيدي غيلاس في ولاية تيبازة، من تفكيك عصابة إجرامية متكوّنة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، ينحدرون من ولايتي تيبازة والعاصمة، مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وطرحها للتداول.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى بحر الأسبوع المنصرم، خلال قيام عناصر الشرطة بمدينة سيدي غيلاس بدوريات عادية حيث لفت انتباههم وقوع مناوشات بين مجموعة من الشباب وصاحب محل تجارية (أكل سريع)، وإثر تدخلهم لاستبيان الأمر اتضح أن أحد الشباب طرح عملة نقدية مزورة محاولا دفع ثمن الوجبة، إلا أن التاجر تفطن لها ودخل في مناوشات كلامية معهم.

وعلى الفور تم تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم والمركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم، حيث تم العثور بالمركبة على أوراق نقدية من فئة 2000 دج تحمل نفس الرقم، ليتم تحويلهم للمصلحة للتحقيق حيث تبين أن المجموعة تشتري هذه الأوراق النقدية بسعر زهيد وتطرحها للتداول بالمحلات التجارية، كما تم تحديد وكشف هوية ممونهم الرئيسي بهذه الأوراق النقدية المزورة، وتوزيعها عليهم من أجل عرضها للبيع والتداول.

واستكمالا للتحقيق تم تفتيش مساكنهم بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم حجز آلة الطباعة المستعملة في التزوير. وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النيابة المختصة.

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النيران أتت على 10 هكتارات

حريق غابي بتيارت والجيش يتدخل

لوز محمد أمين

تمكن، مساء الإثنين، عناصر الحماية المدنية لكل من ولايتي تيارت وسعيدة، وبمشاركة أفراد الجيش والدرك، وأعوان الغابات لكل من ولايتي تيارت وسعيدة، بدعم من السلطات المحلية للولايتين المذكورتين، من إخماد حريق شب على مستوى جبل لخضر في جزئه التابع لولاية سعيدة والحدودي مع بلدية تخمارت بولاية تيارت، وطال أجزاء من غابات بلدية تخمارت، إذ مكن التدخل السريع من حماية الغطاء النباتي، مع تضرر مساحات صغيرة لم تتجاوز عشرة هكتارات. من جهتهم، ساهم المواطنون القاطنون بالقرى المحاذية للمنطقة المتضررة في مساعدة رجال الحماية المدنية بمد يد العون لهم، من خلال إطفاء الحريق بوسائل بسيطة، في مشهد يعبر عن اللحمة التضامنية، ما ساهم في إخماده بشكل سريع دون أن يمتد للغابات المجاورة.

للإشارة، فإن ولاية تيارت شهدت منذ سنتين تقريبا حريقا مهولا أتى على غابة بالولاية، مخلفا خسائر معتبرة بالغطاء النباتي من أشجار الصنوبر الحلبي وأشجار البلوط، فضلا عن حالات الاختناقات التي سجلت بفعل الدخان الكثيف الذي غطى سماء الولاية.

ودعت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت إلى ضرورة الحفاظ على الغطاء الغابي خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، كما قامت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية زمالة الأمير عبد القادر بحملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات، استهدفت بعض الفلاحين، من جهتها، نظمت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الرحوية حملة توعوية لفائدة الفلاحين وكذا المواطنين للتحسيس بخطر حرائق الغابات، كما نظمت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمدينة تيارت دورة تكوينية حول مكافحة حرائق الغابات في إطار تنفيذ مخطط التنظيم الداخلي لسنة 2022 تزامنا والانطلاق مع الحملة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات، وهي الدورة التكوينية التي وجهت لفائدة سبعة ضباط من المستوى الثالث لكل من ولايات الجلفة والأغواط، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، النعامة وتيارت، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الدورة اليوم 25 ماي، وقد أشرف عليها إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية.