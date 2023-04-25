أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023

إنقاذ 6 "حراقة" من موت محقق، إدانة 11 متهما في قضية أحداث بريش

كانوا في الرمق الأخير

إنقاذ 6 “حراقة” من موت محقق بساحل وهران

ب. يعقوب

تمكنت، مساء الإثنين، الوحدات العائمة العملياتية في أرزيو بالساحل الشرقي الوهراني، من إنقاذ ستة مرشحين للهجرة السرية، تتراوح أعمارهم بين 28 و 29 عاما من موت مؤكد، وذلك على بعد 20 ميلا بحريا شمالي خليج أرزيو.

وأعلن المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، إنقاذ ستة شبان كانوا قاب قوسين أو أدنى من الغرق المحقق، خلال رحلة هجرة سرية فاشلة نحو سواحل الجوار الأوروبي. وتدخلت الوحدات العائمة في حدود الساعة السادسة مساء الإثنين، على إثر ورود إخطار يفيد باعتراض قارب صيد تقليدي الصنع طوله 8 أمتار مزود بمحرك قوة دفعه 40 حصان بخاري، كان تعرض إلى الجنوح بسبب عطب أصاب محركه.

وسارعت ذات الوحدات الأمنية البحرية بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية لأرزيو، إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين واقتيادهم إلى محطة الشرطة البحرية في ميناء أرزيو في ظروف صحية حرجة، ومن ثم نقلهم إلى الإستعجالات الطبية في مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم، قبل بدء التحقيقات مع الموقوفين حول طبيعة الرحلة السرية والجهات التي تقف خلفها.

موازاة مع هذه الحادثة في خليج أرزيو، تشهدُ المناطق الشاطئية في وهران تحديدا منذ أيام، حملة رقابة أمنية مكثفة، لمواجهة تواتر موجات الهجرة غير الشرعية في الفترات القادمة التي تتزامن وارتفاع درجات الحرارة.

وشوهدت فرق أمنية مختلطة في المدن الشاطئية غرب وهران، في حملة جديدة لمحاصرة نقاط تدبير تنظيم رحلات الإبحار السري أو ما يعرف بـ “أوكار الحرقة”، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية بتنشيط عنصر الإستعلام، لإيقاف المشتبه فيهم بتدبير رحلات تسفير الأشخاص الطامحين إلى بلوغ “الإلدورادو الأوروبي”، وذلك اعتمادا على إفادات هامة بحوزة المصالح الأمنية كان وفرها في الأيام الماضية أكثر من 7 أشخاص لهم باع في تهريب البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط على متن قوارب فائقة السرعة.

كما تفرض قوات خفر السواحل وكافة الوحدات العملياتية في وهران لاسيما المناطق القريبة من ساحل عين تموشنت، تمشيطا بحريا جديدا للحد من تسلل القوارب غير المرخصة أو ما يعرف بـ “الوسائل البحرية المشبوهة”، في سياق اعتماد إستراتيجية أمنية محكمة لاحتواء أي موجات جديدة في قادم الأيام.

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تسريب قائمة سكنية أشعل فتيل الاحتجاجات

إدانة 11 متهما في قضية أحداث بريش بأم البواقي

ج. ل

نطقت، مساء الاثنين، محكمة الجنح بعين البيضاء في ولاية أم البواقي، بالأحكام في قضية أحداث بريش، التي أعقبت تسريب قائمة المستفيدين من قطع أراضي البناء، وهي القضية التي توبع فيها 21 شخصا، أدين 11 منهم بالحبس، حيث تراوحت العقوبات ما بين ثلاثة أشهر حبسا غير نافذ، وسنة حبسا نافذا، مع تغريم المدانين بمبالغ ما بين 100 و200 ألف دينار. فيما برأت المحكمة ساحة المتهمين العشرة المتبقين.

ووجهت إلى المتابعين، تهم غلق مقر البلدية، التجمهر غير المسلح، والتحطيم العمدي لملك عمومي، على خلفية الأحداث التي أعقبت تسريب أسماء المستفيدين من حصة 119 قطعة أرضية موجهة للبناء، حيث اتهم المحتجون السلطات المحلية بإخفاء القائمة المقترحة للمستفيدين، ووضع قائمة أخرى تضمنت تجاوزات وأسماء غير مؤهلة للاستفادة. وقام المحتجون بغلق مقر البلدية، بواسطة جدار من الآجر، مانعين دخول الموظفين والمراجعين. كما أغلقوا الطريق الوطني رقم 80 الرابط ما بين عين البيضاء وسدراتة التابعة لولاية سوق أهراس، بواسطة الإطارات المطاطية المشتعلة.

وتطورت الأحداث إلى مواجهات بين القوة العمومية والمحتجين، أفضت إلى توقيف المتهمين الـ21، الذين نفوا ما نسب إليهم خلال جلسة المحاكمة، فيما واجهتهم رئيس الجلسة، بفيديو يوثق جانبا من الأحداث.

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تفكيك شبكة وطنية تتاجر بالأقراص المخدرة في سطيف

سمير منصوري

فككت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف، الاثنين، شبكة وطنية تحترف ترويج المؤثرات العقلية، تتكون من 5 أشخاص، ضبط بحوزتهم قرابة الـ 53 ألف قرص من أدوية ذات مفعول مخدر.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن العملية جاءت بناء على معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لأفراد شبكة وطنية تحترف ترويج المؤثرات العقلية بالناحية الشرقية للبلاد، ينحدر بعضهم من ولاية سطيف والبعض آخر من ولاية جنوبية حدودية، وبعد استغلال تلك المعلومات تواصلت التحريات وعمليات التتبع والترصد أزيد من شهرين، تم التدخل و الإيقاع بالرأس المدبر الذي قدم من ولاية الوادي على متن مركبة رباعية الدفع، تبين بعد مراقبتها بأنها محملة بـ 51300 وحدة من دواء “بريغابالين” أجني الصنع، كانت مموهة بإحكام بأماكن مختلفة من المركبة، مع حجز كمية إضافية قدرت بـ 1410 وحدة من ذات الدواء، وقد جرى توقيف جميع المشتبه فيهم، لتسفر العملية عن حجز 53 ألف قرص مخدر دخلت إلى الجزائر عن طريق التهريب، إلى جانب أربع مركبات فخمة ومبلغ مالي من عائدات الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.

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وفاة شخص دهسه قطار بالعطاف في عين الدفلى

م. م

لقي شخص حتفه في حادث دهس بالقطار وقع الاثنين ببلدية العطاف (غرب عين الدفلى)، بحسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 12 و50 د من أجل حادث دهس شخص من طرف قطار لنقل المسافرين من نوع “كوراديا” يعمل على خط وهران – الجزائر العاصمة، بمنطقة حمام بوطريق بالنقطة الكيلومترية 173 ببلدية العطاف، مما أسفر عن مصرعه بعين المكان.

وأضاف المصدر أن جثة الضحية (35 سنة) حولت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بذات البلدية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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وفاة شخص دهسه قطار بالعطاف في عين الدفلى

م. م

لقي شخص حتفه في حادث دهس بالقطار وقع الاثنين ببلدية العطاف (غرب عين الدفلى)، بحسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 12 و50 د من أجل حادث دهس شخص من طرف قطار لنقل المسافرين من نوع “كوراديا” يعمل على خط وهران – الجزائر العاصمة، بمنطقة حمام بوطريق بالنقطة الكيلومترية 173 ببلدية العطاف، مما أسفر عن مصرعه بعين المكان.

وأضاف المصدر أن جثة الضحية (35 سنة) حولت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بذات البلدية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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حافلة تدهس عجوزا ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

لفظت خمسينية أنفاسها الأخيرة، مساء الثلاثاء، بحي 217 بمركز الولاية برج بوعريريج بعد أن قامت شاحنة بدهسها، حيث توفيت مباشرة.

وحسب شهود عيان، فإن صاحب الحافلة قام بدهس العجوز التي كانت تمر من الطريق، حيث سقطت أرضا ودهسها، حيث لفظت أنفاسها مباشرة خلال الحادث.

ولقيت الحادثة استهجانا واستياء كبيرين من طرف المواطنين الذين ألقوا باللوم على صاحب الحافلة الذي لم يتوقف وهي تمر من الطريق بالإضافة إلى تسابق أصحاب الحافلات فيما بينهم وسيرهم بسرعة تعرض حياة الركاب ومستعملي الطريق للخطر.

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حافلة تقتل تلميذة بالشلف

م. قورين

لقيت الثلاثاء تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات مصرعها، إثر دهسها من قبل مركبة لنقل المسافرين من نوع تويوتا، حين كانت في طريقها إلى المدرسة الابتدائية بحي بواشرية ضواحي بوقادير بالشلف، ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لنقلها وإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة، في غرفة الإنعاش بمستشفى الصبحة، للإشارة، تعتبر هذه الحادثة الثانية في نفس المنطقة منذ بداية السنة الجارية، حيث توفيت تلميذة في مشهد مماثل تحت عجلات حافلة للنقل المدرسي بدوار الدحاريج، لما كنت متوجهة صباحا إلى مؤسستها التربوية.

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شاحنة تقتل شابا وتصطدم بأربع سيارات في معسكر

ق. مزيلة

توفي شخص وأصيب آخر في حدث مرور وقع بمدينة سيق في حدود التاسعة من صباح الثلاثاء. وقال بيان للحماية المدنية إن حادث المرور تمثل في دهس شاحنة لشخصين ما أدى إلى وفاة أحدهم واصطدامها بأربع سيارات أخرى بشارع العقيد لطفي. وقد تم نقل الجريح إلى مصلحة الاستعجالات وجثة المتوفى لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى المدينة بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.

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عوائق تكبح توسيع السقي التكميلي

تضرر 90 بالمئة من المحاصيل في الشلف بفعل الجفاف

م. قورين

كشف، الاثنين، مدير المصالح الفلاحية لولاية الشلف للشروق، عن تضرر ما بين 85 و 90 بالمئة من الإنتاج الفلاحي وتلفه بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، ومرض برغوث الجذري الذي فتك بما بقى من المحاصيل الزراعية، وعزا مهيدي قوادرية مدير المصالح الفلاحية خلال اجتماع لجنة متابعة وتقييم حملة الحرث والدرس التي كشفت عن إتلاف أزيد من85 بالمئة من المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والأعلاف، بسبب نقص المغياثية، حيث يعتمد حاليا لإنقاذ بقية المحاصيل الزراعية على السقي التكميلي لسقي حوالي 5300 هكتار، وقد يؤدي حسبه نقص العتاد وقلة الوسائل المستعملة ومحدودية عتاد الفلاحين وضعف الموارد المائية، إلى تراجع وتقلص المساحة المسقية إلى النصف، خاصة مع ترقب تجاوز درجة الحرارة عتبة 45 درجة، التي قد تفتك بخمسين بالمئة من المساحة المسقية وتهددها بالتلف، والمساحة المتبقية لا تغطي مستقبلا حاجيات الفلاحين من البذور.

من جهته قال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الشلف محمد عبدلي، إن موجة الجفاف الأخيرة تستدعي إعادة النظر في سياسة وطريقة تدعيم الفلاحين، بحفر الآبار وتوسيع عمليات ربط المستثمرات الفلاحية بالتيار الكهربائي لدعم ورفع الإنتاج الفلاحي وتلبية حاجيات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية، وطالب ممثل الغرفة الفلاحية بضرورة تدخل السلطات الولائية والمركزية لتقييم حجم الأضرار والخسائر الفلاحية، وتعويض الفلاحين لتمكينهم من النهوض مجددا، باعتبار أن المحاصيل الزراعية مصدر رزقهم الوحيد.

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اعتداء على طالب بخنجر في جامعة باتنة

ط. ح

تعرض، الثلاثاء، طالب يدرس بجامعة باتنة إثنان للطعن بواسطة خنجر، وجهها له شخص آخر، عقب نشوب خلاف بينهما.

وبحسب شهود عيان فقد نقل الطالب على جناح السرعة للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف هرعت إلى عين المكان، في حين وصفت حالته بغير الخطرة.