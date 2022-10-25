أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

إخراج 19 ألف طن من البطاطا من مخازن بومرداس، مقتل شاب بطعنة خنجر بسطيف

بالي مؤسسة فنون وثقافة يعرض التنوع الثقافي الجزائري بساحة كيتاني

محمود بن شعبان

احتضنت ساحة “الكيتاني” بالجزائر العاصمة، أول أمس، حفلا فنيا، من تنشيط بالي مؤسسة فنون وثقافة الذي قدم لوحات رقص فولكلورية تعكس التنوع الثقافي للجزائر، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية المشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها مطلع نوفمبر المقبل.

استمتع جمهور باب الواد بمختلف اللوحات الفولكلورية التي قدمها بالي مؤسسة فنون وثقافة، حيث سافر بالحضور إلى عوالم من الإبداع الفني الذي جسده أزيد من 40 راقصا، تداولوا على تقديم عدة رقصات جزائرية على غرار القبائلي، الشاوي، العاصمي، الترقي، ورقصة الزندالي التي تمثل الشرق الجزائري بأزياء تراثية مميزة تحت إدارة المصممة الكوريغرافية نوارة أدامي التي قدمت أيضا رقصات لمختلف الدول العربية، على غرار الرقصة التونسية، الدبكة الشامية، الرقصات الخليجية والتراث المغربي والسوداني، حيث كشفت نوارة ادامي، في تصريحها لـ”الشروق اليومي”، أنها حاولت نقل الثقافة العربية إلى الجمهور الجزائري، من خلال تجسيدها للرقصات الشعبية الممثلة لكل بلد، مع الاحتفاظ بتفاصيل كل رقصة، سواء من ناحية الحركات أم الأزياء التي تمت بعد بحوث معمقة، حتى يتسنى للجمهور الجزائري التعرف عليها عن قرب من جهة، والتعبير عن الاستقبال الحار للوفود المشاركة في القمة العربية من جهة أخرى.

من جهته، كشف رئيس دائرة النشاطات الثقافية والتدريب الفني بمؤسسة فنون وثقافة فضيل حموش في تصريحه لـ”الشروق”، عن البرنامج الثقافي الذي تم تسطيره لمرافقة القمة العربية الذي سيضم عروضا ورقصات كوريغرافية من التراث الوطني، ومن معظم أنحاء الوطن، بالإضافة إلى عروض خاصة بالتراث والطبوع الخاصة بمختلف المناطق والدول العربية وعروض لفرق ومجموعات فولكلورية والفن الشعبي لمختلف ولايات.

كما سيشمل البرنامج عروضا للفرقة النحاسية وفرقة المزود عبر مقاطع وشوارع من بلديات العاصمة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وعروض فنية بقاعة ابن خلدون، بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من خلال عمل فني مشترك يجمع الجوق الشعبي الأندلسي لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزئر، المتكون من 40 فردا، سيقدم مجموعة من الأغاني كأغنية “فلسطين”، من كلمات الشاعر محمد الباجي، ومقطوعات موسيقية من التراث العربي، على غرار المالوف التونسي، الليبي، وغيرها. كما برمجت مؤسسة فنون وثقافة بالمناسبة عرضا كوريغرافيا معبرا، يخص ثورة نوفمبر المباركة، إلى جانب عروض كوريغرافية شعبية من الثرات العربي.. وهذا، تزامنا مع انعقاد القمة العربية، تحت عنوان “ثورة”، فيما ستقدم المجموعة الصوتية لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، في الشطر الأول، الأناشيد الوطنية لكل الدول العربية، لتختتم بزهرة المدائن، لفيروز، يليها في القسم الثاني مقاطع موسيقية تبرز الثراء في الدول العربية وتنوعها. أما القسم الثالث، تحت عنوان “ثورة” فسيخصص للأغاني الثورية الجزائرية.

إلى جانب البرنامج الفني والثقافي المقترح، كشف حموش أن مؤسسة فنون وثقافة، ستنظم بالتزامن مع احتفالات ثورة نوفمبر المباركة، وانعقاد قمة جامعة الدول العربية أيام السينما العربية التي ستتواصل إلى غاية 03 نوفمبر المقبل، وذلك على مستوى قاعتي ابن خلدون بالجزائر الوسطى، وسينما الساحل بالشراقة، على أن يكون الدخول مجاني، وبالتنسيق مع مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر، وكذلك المجتمع المدني والحركة الجمعوية، إلى جانب الكشافة الإسلامية، كما تمت برمجة معارض على مستوى أروقة الفنون، إلى غاية 03 نوفمبر، على مستوى رواق الفنون محمد رسيم، يضم معرضا حول جامعة الدول العربية ومختلف القمم العربية التي انعقدت في الجزائر، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرشيف، بالإضافة إلى بث ربورتاج حول الحدث، إلى جانب معارض بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة نوفمبر على مستوى الفضاءات الثقافية للمؤسسة، على غرار رواق العرض لقاعة ابن خلدون، فضاء النشاطات الثقافية لآغا ستور، مركز النشاطات الثقافية لعبان رمضان بالجزائر الوسطى ورواق العرض للمركز الثقافي هارون رشيد وادي قريش، وذلك من 29 أكتوبر 2022 إلى غاية 04 نوفمبر.

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عرض تأريخيّ وتحليليّ مفصّل حول غزو العراق

ع. ع

صدر، حديثا، كتاب “العراق بعد الغزو: تشرذم- ولادة جديدة– اندماج”، للدكتور سعد ناجي جواد، عن مركز دراسات الوحدة العربية.

وجاء في نبذة الناشر، أنّ حدث غزو العراق عام 2003 لم يكن أمراً عاديًا أو عابرًا في العلاقات الدولية أو في تاريخ الدول وتطوُّرها السياسي؛ فأن يُحتل بلدٌ مستقلٌ وعضو في الأمم المتحدة وتُدمَّر كل مقوماته المؤسسية، العسكرية والمدنية، ويُقتل مئات الآلاف من أبنائه، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتُنهب ثرواته ويُفتَّت مجتمعُه ويُقسّم شعبُه دينيًّا ومذهبيًا وإثنيًا، وبالتالي تُمحى مقومات الدولة الحديثة فيه، كل ذلك بذرائع وحجج مغلوطة ومزيَّفة من جانب دول “عظمى” تزعم أنها ترعى وتدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبر الناشر أن الأمر لا يمكن تبريره أو تفسيره بسطحية واستنادًا إلى السرديات التي رافقت ذلك الغزو وما أعقبه من أحداث لم يخرج العراق من تداعياتها حتى اليوم، بسبب عواقب الغزو وآثاره الكارثية لا على العراق فحسب بل على المنطقة العربية كلها وعلى العالم بأسره.

وبدلًا من تحويل العراق إلى دولة ديمقراطية مرفّهة تكون حقوق الإنسان محترمة فيها، كما زعم الغزاة، فقد حَوَّلهُ الاحتلال إلى دولة فاشلة ينهشها الإرهاب والفساد والانقسام الداخلي والانكشاف على الخارج.

يقدِّم هذا الكتاب عرضًا تأريخيًا وتحليليًا مفصّلًا حول غزو العراق عام 2003 وما سبقه من ظروف إقليمية ودولية مهّدت لهذا الغزو وما أعقبه من أحداث وتداعيات تدميرية أدت إلى ما أدت إليه في العراق والمنطقة.

ومن ضمن الأهداف الأساسية التي يهتم الكتاب بها هو إثبات زيف إدعاءات التحالف (الأمريكي – البريطاني– الإسرائيلي) لتبرير عمله العسكري ضد العراق، والأهداف الملفّقة التي طرحها في شأن مستقبل العراق، وإظهار عدم قانونية هذا الاحتلال ومدى انتهاكه الشرعية الدولية.

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عشر سنوات سجنا نافذا لتاجرين بتهمة المضاربة بالجلفة

أحمد خلفاوي

أدانت المحكمة الابتدائية بالجلفة، الإثنين، تاجرين بعشر سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري، وحسب ما أكده وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، فإنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة المتهمين (ق.ي، ق.م) عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة بحكم قضى بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بعشر سنوات حبسا نافذا و02 مليون دينار جزائري غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة المحجوزات والأمر بإيداع المتهمين الحبس، مشيرا إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا، والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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غرفة الاتهام بقسنطينة تؤيد حبس مسؤولين بميناء سكيكدة

ب. يعقوب

قضت، مساء الإثنين، غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة، برفض ملتمس الإفراج المؤقت في حق (ط ع ج) الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة و (ل ي) رئيس لجنة المشاركة، حيث قررت ذات الهيأة القضائية، تأييد الإجراءات التي أقرها قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية في قسنطينة، بالنظر إلى خطورة الوقائع الجزائية التي تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، التي يتابع من أجلها المسؤول السابق لميناء سكيكدة ومن معه، وهو ما يؤكد تمديد الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق المستمر، وإحالة الملف إلى المحكمة.

وكان دفاع المتهمين أودع ملتمسا بتمتيع المتهمين بالإفراج المؤقت، في أعقاب إيداعهما الحبس في قضية أموال الخدمات الاجتماعية، التي ماتزال قيد تحقيق قضائي معمق، لكن غرفة الاتهام رأت أن الأفعال الخطيرة المدونة المستخلصة من التحقيق الأولي، تستدعي تمديد فترة حبسهما إلى غاية استكمال التحقيق المباشر.

مع العلم أن المتهمين كانا بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، أودعا الحبس المؤقت، على خلفية متابعتهما بالمنسوب إليهما من تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير، في قضية تخص ثغرة مالية تقارب 8 ملايير سنتيم خاصة بأموال الخدمات الاجتماعية.

وعلم في هذا الصدد، أن التحقيق القضائي المفتوح الذي نقل من محكمة سكيكدة إلى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية بقسنطينة، لم يبح بكافة أسراره، في ظل توارد عدد الأشخاص المستدعين من قبل قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف، حيث يرتقب سماع العديد من المسؤولين في قادم الأيام، من ضمنهم إطارات في قطاعات مختلفة، يشتبه في حصولهم على مزايا غير مستحقة من صندوق الخدمات الإجتماعية لمؤسسة ميناء سكيكدة، يكونون استفادوا في الفترة الممتدة بين 2020/2022، من حجوزات في فنادق فاخرة في العاصمة وفنادق في شرق الوطن، إضافة إلى هدايا متنوعة، ما تسبب في خسائر كبيرة تقارب قيمتها، 8 ملايير سنتيم، موزعة على حوالي 94 صكا تم التصرف فيها من دون المرور قانونا على لجنة الخدمات الاجتماعية، وذلك بعد سماع رئيس هذه الأخيرة، ونفي علمه بالطرق التي كان يستعملها رئيس لجنة المشاركة الموقوف لتوزيع هدايا على مسؤولين خارج ميناء سكيكدة دون علمه.

وتأتي هذه التطورات مجتمعة في هذا الملف، في أعقاب الإفادات التي يكون وفرها الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سيربور” لعناصر الضبطية القضائية، في إطار إجراءات الإنابة القضائية الأخيرة التي أصدرها القاضي المكلف بالتحقيق إلى الجهات القضائية في مستغانم لتسريع التحقيق وإتمامه.

معلوم أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء سكيكدة هي الأخرى كانت بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، رفضت ملتمسات دفاع مستوردين موقوفين كانا أودعا الحبس المؤقت بجنح استيراد بضاعة محظورة حظرا مطلقا، تهريب مواد صيدلانية، وممتلكات أثرية، عبر حاويات لتخبئتها، كما أيدت الغرفة ذاتها، تدبير الرقابة القضائية الصادر في حق 11 شخصا من ضمنهم أربعة جمركيين وثلاثة متعاملين خواص آخرين، توبعوا بجنح إساءة استغلال الوظيفة، تحرير محاضر تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، واستيراد بضاعة على نحو غير شرعي، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية متمثلة في فواتير، وذلك في إطار التحقيق القضائي في ملف تهريب حاويات من ميناء سكيكدة.

قضية الحال التي تعد امتدادا لقضايا فساد جديدة اشتغلت عليها الجهات المختصة في سكيكدة، تخص تصريحات كاذبة، كان قدمها المشتبه بهم بزعم أن البضاعة الموجودة بالحاويات الخمس المهربة، عبارة عن بضائع ومعدات، لكن بعد إنجاز الرقابة اللاحقة التابعة لمصالح الجمارك، تبين أن ما بداخلها لا يتطابق مع ما تضمنته التصاريح، حيث تم العثور على قطع غيار قديمة، دراجات نارية موضوع بحث من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول).

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محاكمة المتهمين بمحاولة تهريب 124 مليون دولار هذا الخميس

ب. يعقوب

فصل، الخميس، المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران، في واحدة من أهم قضايا تهريب العملة الصعبة إلى الحسابات السرية بالمصارف الخارجية، يتابع فيها 14 شخصا من ضمنهم سبعة في حال إيقاف، وجهت إليهم تهمة محاولة تهريب 124 مليون دولار.

ويواجه المحالون على الغرفة الجنائية الابتدائية، تهما بمخالفة قوانين الاستيراد، التزوير والاستعمال المزور، مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التهرب الضريبي، التصريح الكاذب، فيما يواجه آخرون تهم الإساءة في استخدام السلطة، التواطؤ وعدم التبليغ.

وتنظر جنايات وهران في ملف محاولة خروج رؤوس أموال بالعملات الأجنبية من الجزائر إلى أوروبا تحديدا، في أعقاب رفض غرفة الاتهام طلبات إعادة تكييف الوقائع والقضاء بالتكييف المقدم من قاضي التحقيق، الذي سبق أن رفض تحويل الوصف الجرمي عن الفعل من جناية تبديد المال العام إلى جنحة الإهمال المؤدي إلى التبديد، بكونه رأى أن الأموال التي كانت موضع تهريب، جاءت نتيجة أنشطة تجارية غير شرعية باستيراد بضائع لا تحقق الجدوى الاقتصادية، ولجوء رجال أعمال في حال إيقاف إلى ممارسة أساليب احتيالية لتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج.

ويتابع في الملف، أرباب شركات استيراد من ضمنهم ثلاثة في حال إيقاف، فيما يبقى آخر في خانة المبحوث عنهم، حيث أصدر قضاء القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية في وهران، أمرا بالقبض الدولي في حقه مع إرسال إنابة قضائية دولية إلى بلد أوروبي رغبة في الحصول على مساعدات قضائية، عما إذا كان الشخص الفار يقيم في هذا البلد، واحتمال تهريبه العملة الصعبة إلى أحد بنوكه التي تضمن سرية الحسابات المصرفية.

وتعود حيثيات القضية إلى سبع سنوات خلت، وذلك بعد نجاح فصيلة الدرك المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في شهر أوت 2015 في إحباط مخطط تهريب مبلغ ضخم بالعملة الصعبة قدره 124 مليون دولار، حيث خطط أرباب شركات استيراد الألمنيوم والسبائك ووكيل عبور وجمركي في ميناء وهران، بالتواطؤ مع مديرين لوكالات بنكية في وهران، لتهريب هذا المبلغ “الأسطوري” عبر شركات تصدير واستيراد، في شكل صفقات وهمية لاقتناء الألمنيوم وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك بغرض بيعها أو تصديرها بفواتير مضخمة.

وأزاحت الأبحاث المعمقة التي خضعت لها حركية دخول وخروج السلع بالميناء، النقاب عن تجاوزات تخص عمليات تصدير واستيراد لمشروع وهمي يخص الألمنيوم والسبائك، وذلك بتضخيم فواتير سلع مدعمة بقروض بنكية، تم الاستفادة منها بطرق ملتوية، الأمر الذي انتهى إلى ثغرة مالية بقيمة 124 مليون دولار كان مخططا تهريبها إلى الخارج، ممثلة في سلع محملة عبر 50 حاوية تم حجزها بالكامل في ميناء وهران، كانت محملة بسلع مستوردة من طرف المتهمين، مخالفة لسجلاتهم التجارية، بالإضافة إلى حجز 10 حاويات في موانئ جافة في تراب ولاية وهران.

العدالة تتحرك على الصعيد الدولي

هذه القضية التي تعود إلى سبع سنوات خلت، تشكل أهم القضايا المرتقب مناقشتها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، تمهيدا لإحالة قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق القضائي، تخص تحديدا تحويلات غير مشروعة للملايير نحو بلدان أوروبية وخليجية، حيث سبق أن باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، في الفترة الممتدة بين 2019/2020، إجراءات إنابات قضائية في 3 قضايا لمطالبة القضاء، الإسباني، التركي والإماراتي، للحصول على مساعدات قضائية تخص معلومات رسمية ودقيقة بشأن شركات أجنبية مصدرة لمعدات مستوردة دخلت إلى الجزائر بأسماء شركات وهمية عبر ميناء وهران، كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وبالتحديد في البلدان التي تتواجد فيها هذه المؤسسات الأجنبية.

وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، بأن القضايا المطروحة أمام هيئات مجلس القضاء، كلها حولتها خلية معالجة الاستعلام المالي عبر فرعها بوهران في تلك الفترة، وتخص ملفات على صلة بشبهات تبييض الأموال بعد تسرب شكوك من قبل بنوك عمومية وخاصة، ومديرية الجمارك، وبنك الجزائر، بشأن التوطينات المشبوهة بمصارف عمومية وأجنبية تنشط في الجزائر.

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خمس سنوات حبسا لإطار بوكالة دعم المقاولاتية في الجلفة

أحمد خلفاوي

قضت المحكمة الابتدائية لعين وسارة في ولاية الجلفة، مساء أول أمس، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم في حق رئيس فرع مكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بعين وسارة، بعد توقيفه متلبسا برشوة، عن تهمة استغلال المنصب للحصول على مزية غير مستحقة، تفاصيل القضية تعود استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى شاب قدم ملفه للحصول على دعم مشروع خاص به، إلا أن ملفه لم يلق القبول، قبل أن يعرض عليه مبلغ مالي 2 مليون سنتيم مقابل تسوية مشكلته، بعدها قام الضحية بتقديم شكوى لدى مصالح أمن دائرة عين وسارة، ليتم بعد التنسيق مع الجهات الوصية توقيف رئيس الفرع بعد مداهمة عناصر الأمن لمكتبه، أين تم ضبط المبلغ الذي تم نسخه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة أين صدر في حقه حكم بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم.

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تزيين طرقات العاصمة وتشجير ضفاف وادي الحراش

راضية مرباح

سطرت مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر، انطلاقا من أمس، بالموازاة مع اليوم الوطني للشجرة، برنامجا ثريا يتضمن تزيين محولات ومفترقات الطرق في العاصمة بأصناف معينة من الأشجار ذات البعد الجمالي، كما سيمتد النشاط إلى تشجير ضفاف وادي الحراش على امتداد الفترة التي تدوم إلى غاية الـ21 من شهر مارس المقبل، تتخللها حملات تحسيسية بمشاركة الكثير من الفاعلين من مجتمع مدني، جمعيات ومؤسسات ومدارس.

وتحدثت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر ومنسقة برنامج محيطي اخضر، هجيرة حلاس، في تصريح لـ”الشروق”، عن انطلاق الحملة الرسمية لموسم التشجير 2022/2023 أمس، تزامنا واليوم الوطني للشجرة والتي تمتد إلى غاية الاحتفالات باليوم الدولي للغابات بتاريخ 21 مارس المقبل، حيث ينتظر أن تتخلل هذه الفترة حملات تشجير وتنظيف وحملات تحسيسية بالمدارس ومختلف المؤسسات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني، بهدف توعية المواطن للحفاظ على الغابات، خاصة وان الغطاء النباتي بالعاصمة محدود بمساحات ضئيلة، تتطلب – حسبها – الحفاظ عليها عن طريق تجنب القطع العشوائي للأشجار، رمي النفايات وعدم حرقها، كما تطرقت المتحدثة إلى برنامج يشمل الفترة المذكورة ويدخل في تزيين المحيط والمدينة عن طريق تشجير يشمل محولات ومفترقات الطرقات مع خلق مساحات خضراء جديدة من اجل إضفاء صورة جمالية للعاصمة من خلال غرس بعض الأصناف التزيينية التي ستشمل حتى ضفاف وادي الحراش المعني ببرنامج التشجير خلال الفترة ذاتها.

أما عن برنامج أمس، والذي تزامن واليوم الوطني للشجرة، فذكرت حلاس، أنه خصص موقعه بغابة الحيوانات والتسلية لبن عكنون، حيث شمل غرس مختلف الأشجار كالخروب والسرو بما يعادل من 300 إلى 400 شجرة مبرمجة، وذلك تحت إشراف الوالي المنتدب لبئر مراد رايس، مدير الغابات والفلاحة، الأمن الوطني والمعاهد التقنية التابعة لوزارة الفلاحة فضلا عن جمعية نادي الأسود وجمعية ترقية ثقافة البيئة والكشافة وغيرها من الجمعيات الأخرى.

وأشارت ممثلة مديرية الغابات إلى تسجيل حريقين على مستوى العاصمة تزامنا وموجة الحر التي تعرفها مختلف مناطق الوطن هذا الأسبوع، غير أنهما بؤرتين صغيرتين تم السيطرة عليهما على اثر التدخل السريع، ويتعلق الأمر بأحدهما بغابة بني مسوس، مشيرة إلى أن خطورة النيران لا تكمن في المساحة بقدر ما تشمل الغطاء النباتي من أشجار أو فقدان الأرواح والحيوانات، مذكرة انه لم يسجل تلف أشجار سوى أعشاب يابسة ونفايات.

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إخراج 19 ألف طن من البطاطا من مخازن بومرداس

أيوب. ص

كشفت مصادر من المصالح الفلاحية لولاية بومرداس عن توفر كمية فاقت 19 ألف طن من البطاطا مخزنة عبر غرف بمختلف بلديات الولاية، حيث سيتم إخراجها و طرحها في السوق عبر 4 ولايات قريبا قصد كسر أسعارها بالأسواق المحلية.

وأبرزت ذات المصادر، بأن كمية البطاطا المخزنة بغرف التخزين المنتشرة بتراب الولاية بلغت 19 ألف طن، وهي كمية مخصصة لدعم الأسواق خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفة بأنه سيتم إخراجها وطرحها في الأسواق عبر 4 ولايات هي بومرداس، الجزائر، قسنطينة، عنابة بكمية تبلغ 3600 طن في مرحلة أولى، وذلك بهدف دعم العرض وبالتالي كسر أسعارها التي تعرف مؤخرا ارتفاعا وصل إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد، حيث تعتبر بومرداس من بين أبرز الولايات المنتجة لهذه المادة الفلاحية الحيوية وبالخصوص في الجهة الشرقية والغربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق توصيات وزارة الفلاحة الأخيرة في هذا الخصوص، حيث أصدرت بيانا حول قرب إخراج ما مقداره 100 ألف قنطار من البطاطا المخزنة على المستوى الوطني في إطار تفعيل النظام الجديد لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر ونهاية السنة وبيعها عبر نقاط محددة عبر التراب الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة، بما يمكن من ضبط سعرها في الأسواق بمعدل 60 دج للكيلوغرام.

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“الأفافاس” يتلقى ضربة موجعة في الانتخابات الجزئية بآيت بومهدي

رانية. م

فقد “الأفافاس” من خلال التحالف الذي أجراه مع “الأرندي” والقائمة الحرة “امناين لخير”، رئاسة المجلس الشعبي البلدي لآيت بومهدي بولاية تيزي وزو، بعد ما دخل الدور الثاني في انتخاب رئيس المجلس، وعملت الكولسة على قلب الموازين واتلاف الحسابات، حيث تقرر وفقا للتحالف المجرى بين “الأفافاس” الحائز على 3 مقاعد، “امناين لخير” 4 مقاعد و”الأرندي” مقعد واحد، مقابل 5 مقاعد حصل عليها خصمهم الأقوى المتمثل في القائمة الحرة “تاقماتس”، تقرر تسليم رئاسة المجلس ولجنتين للأفافاس، ومنصبي نائب رئيس البلدية ورئاسة لجنة واحدة لـ”أمناين لخير” ومنصب نائب رئيس البلدية للنائب عن حزب “الأرندي” والتي قلبت الموازين بغيابها عن الجلسة.

قلبت الموازين أول أمس في انتخابات الدور الثاني لاختيار رئيس البلدية، حيث دخل نواب التحالف المحسوبين عن كل من “الأفافاس”، “الأرندي” والقائمة الحرة “امناين الخير”، بصفة الواثق من الفوز لكونهم أصحاب الأغلبية بـ7 مقاعد مقابل 6 مقاعد للقائمة الخصم “تاقماتس” التي كسبت مقعدا إضافيا بعد ما انسحب احد النواب من قائمة “امناين الخير” ملتحقا بها، إلا أن الفارق صنعته النائب المحسوبة عن “الارندي”، والتي كانت ضمن قائمة التحالف، حيث تغيبت عن الحضور، ما جعل القائمتين تتعادلان من حيث العدد 6 نواب مقابل 6، ليتم اختيار رئيس البلدية المرشح عن كل جهة، اعتمادا على عامل السن، ليكون الحظ حليف مرشح قائمة “تاقماتس” التي استطاعت قلب الموازين لصالحها، وإبعاد نواب التحالف من رئاسة المجلس الشعبي البلدي وانفردت بمناصب نواب الرئيس، حيث ينتظر أن يستدعي “المير” الجديد لآيت بومهدي النواب لتأسيس المجلس وتشكيل لجانه، في الوقت الذي مايزال فيه المتحالفون تحت تأثير الصدمة غير المتوقعة.

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الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 10 كلغ من المخدرات بتيزي وزو

فروجة. م

تمكنت فرق الأمن والتحري بإقحام فرقة للسينو تقني “الكلاب المدربة” للدرك الوطني بتيزي وزو، من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ10 كيلوغرامات وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعماهم ما بين 26 و44 سنة.

العملية التي تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها جاءت بناء على معلومات واردة لفصيلة الأبحاث بتيزي وزو مفادها وجود شبكة إجرامية تعمل على نقل المخدرات من الحدود الغربية للبلاد مرورا بولاية تيزي وزو إلى ولايات مجاورة، حيث تم وضع خطة محكمة لفك هذه العصابة، أين تم بتاريخ 23 أكتوبر إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة داخل سيارة سياحية من نوع “سكودا” على مستوى حاجز أمني، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على الممنوعات المقدرة بـ10 كيلوغرامات إلى جانب هواتف نقالة تستعمل للتواصل بين هذه الشبكة ورخصة سياقة مزورة، كما تم حجز أسلحة بيضاء تتمثل في خنجر وقارورة غاز مسيل للدموع.

المتورطون في القضية سيتم تقديمهم أمام العدالة فور استيفاء إجراءات التحقيق.

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عشرات التلاميذ يعانون من تذبذب النقل المدرسي

ب. عبد الرّحيم

أبدى ساكنة منطقة أولاد زاهية 2، الواقعة بين إقليمي بلدية سيدي الربيع وبوشراحيل شرقي المدية، امتعاضهم الشديد من الوضع الذي يعيشه أبناؤهم المتمدرسون بمختلف المؤسسات التربوية وسط بلدية سيدي الربيع، وذلك بسبب التذبذب الحاصل في النقل المدرسي، فرغم أنّه في سنوات ماضية لم يكن المشكل مطروحا، على اعتبار أن بلدية سيدي الربيع كانت تتكفل بهم ذهابا وإيابا، إلا أنّ المخطط الجديد للنقل المدرسي تقرّر فيه نقل التلاميذ في الصباح بنقل بلدية سيدي الربيع، في حين إن عودتهم إلى منازلهم تتكفل بها بلدية بوشراحيل، وهو ما تسبب في هذا التذبذب الحاصل، حيث كثيرا ما يضطر التلاميذ على اختلاف مستوياتهم إلى التنقل مشيا مسافة نحو أربعة كيلومترات، وهو ما أثار حفيظة أوليائهم من مخطط النقل المدرسي الجديد الذي بات هاجسهم، خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء، ما يؤثر سلبا على مردود أبنائهم الدراسي، بالإضافة إلى إمكانية تعرضهم لمختلف الأخطار، وقد طالب المعنيون السلطات المحلية بإعادة النظر في مخطط النقل المدرسي لإنهاء المشكل.

من جانبه، أكد رئيس بلدية سيدي الربيع أنّ مصالحه توفر النقل المدرسي في حدود إمكانياتها، كما أكد أنّ عدم تقبّل الأولياء المعنيين للمخطط الجديد هو أصل المشكل، بالإضافة إلى رغبتهم في تدريس أبنائهم في مدارس مركزية وسط البلدية، حيث تتواجد ابتدائية لا تبعد عن بعض الساكنة المعنيين سوى بنحو كيلومتر ونصف رفضوا تدريس أبنائهم بها، رغم الأريحية الموجودة بها من ناحية التعداد، في وقت أكّد فيه المعنيون أنّ المخطط الجديد لا تخص تبعاته تلاميذ الابتدائي فقط فهناك تلاميذ يدرسون في مختلف المستويات، ويبقى تفهّم الأولياء للمخطط الجديد وكذا إعادة النظر فيه من جانب السلطات المحلية للبلدية كفيلا برفع الغبن عن البراءة التي تضطر بصفة شبه يومية إلى قطع مسافات معتبرة قد تؤثر سلبا على صحتهم ومردودهم الدراسي.

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سرقة منزل استهدفت 13 مدفأة بالأغواط

الشريف داودي

تعرض مسكن في طور التسليم بمدينة الأغواط إلى عملية سطو وسرقة استهدفت 13 مدفأة من نوع (flame bleu)، ليتم مباشرة التحقيق الذي أفضى إلى توقيف مشتبه فيه، يبلغ من العمر53 سنة، متورط في القضية الحال واسترجاع 11 مدفأة، لتقوم المصالح الأمنية المختصة بتقديم المشتبه فيه أمام الجهات المختصة إقليميا بتهمة السرقة بالكسر.

الجدير بالذكر، أن مقاولا قام بالتبليغ عن السرقة أمام الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط.

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تسربات لزيت المائدة تعطل حركة المرور بقسنطينة

ق. م

توقفت حركة المرور في الساعات الأولى من نهار أمس الثلاثاء، أي في حدود الواحدة بعد منتصف الليل، بعد أن تسربت كميات كبيرة جدا من زيت المائدة من إحدى الشاحنات، بطريقة غريبة ومشبوهة، لمسافة زادت عن الكيلومترين، على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة، ما بين حيي بوذراع صالح وخمسة جويلية بقسنطينة وهو منحدر خطير يسمى بمنحدر الموت، زادته كميات الزيوت التي أغرقته، خطورة، ولم يجد رجال الحماية المدنية من حل بعد أن توقفت الحركة نهائيا، لمعالجة تسربات زيت المائدة سوى وضع كميات كبيرة من التراب تم قذفها من شاحنات عملاقة تابعة للحماية المدنية، فوق “بحيرات” الزيت، لتفادي أي حادث ممكن قد ينجر في حالة مرور السيارات على البقع الزيتية، وباشرت مصالح الأمن التحقيق في القضية، مع سائق الشاحنة القادمة من ولاية مجاورة لقسنطينة، حول مصدر هذه الزيوت وأين كانت متوجهة، وإن كان صاحبها قد تخلى عنها بمحض إرادته، أم أنها تسربت من خزانات شاحنته من دون علمه.

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مقتل شاب بطعنة خنجر بسطيف

سمير مخربش

شهدت مساء الاثنين، بلدية العلمة بولاية سطيف، جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، فارق الحياة بعد شجار عنيف تلقى على إثره طعنة خنجر على مستوى البطن. الجريمة وقعت بعد خلاف بين الضحية المدعو حسام سعدي البالغ من العمر 22 سنة والمتهم الذي لم يتجاوز الـ25 من العمر، حيث دخل الاثنان في خلاف أعقبه تلاسن ثم شجار بالأيدي، وكان ذلك بحي الشناوة بالعلمة، أين أحضر المتهم خنجرا، ووجه به طعنة للضحية فأصابه بالبطن، وعلى الكبد، وحسب شهود عيان ظل حسام يتخبط وسط بركة من الدماء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة.

وفور التبليغ عن الجريمة، تدخل أفراد من أمن دائرة العلمة، وباشروا تحرياتهم في الحادثة، وتمكنوا في ظرف قصير من القبض على المتهم وإحالته على التحقيق.

وخلفت الجريمة حيرة كبيرة وسط سكان حي الشناوة الذين تجمعوا في موقع الحادثة، وعبروا عن أسفهم لهذه الواقعة المؤلمة، خاصة أن المقربين من الضحية يؤكدون بأن حسام من أطيب الناس، ويتميز بأخلاقه الحسنة، ولم يتوقع أحد أن تكون نهايته بهذه الطريقة.

وقد هزت الجريمة مدينة العلمة التي شهدت ثالث جريمة قتل في ظرف ثلاثة أسابيع، حيث سبق للمدينة أن سجلت جريمة قتل في اليوم الثالث من شهر أكتوبر الحالي، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 سنة، والذي تلقى طعنة خنجر بحي بورفرف عقب شجار عنيف. وأما الجريمة الثانية فقد وقعت بتاريخ 15 أكتوبر الحالي أين تنقل المتهم بسيارته الى حي القوارص وقام بعملية دهس متعمد للضحية، الذي فارق الحياة بعد إصابته في الرأس.

وخلفت الجرائم الثلاث حالة من الهلع وسط سكان مدينة العلمة الذين يطرحون حاليا العديد من التساؤلات حول موجة الجرائم التي اجتاحت الوسط الشباني، ويربطها البعض بالانحرافات الأخلاقية وظاهرة انتشار الحبوب المهلوسة التي أضحت تشكل أحد الدوافع الأساسية في هذا النوع من الجرائم.

وبهذه الأحداث المتكررة والمتشابهة تكون مدينة العلمة المعروفة بحيويتها التجارية قد شهدت أكتوبر الإجرام، وكل السكان يتمنون أن يتوقف هذا النزيف.

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اكتشاف مذبح للحمير بمزرعة في وهران

سيد احمد فلاحي

كشفت الخرجة الميدانية التي قادت وحدات من الدرك الوطني بالتنسيق مع مكتب النظافة البلدي، إلى جانب مصالح البيطرة وممثلي منظمة حماية المستهلك بوهران، وجود مزرعة ببلدية الكرمة، تحولت إلى مذبح للحمير، ونقطة أساسية لتوزيع لحومها على بعض الجزارين، وحسب ما أكده المتورطون خلال أطوار التحقيق، أن نشاط هذا المذبح السري للحمير، تواصل لمدة تفوق 7 أشهر، وقد تمّ العثور بعين المكان على العشرات من رؤوس الحمير وبقايا الذبح متناثرة هنا وهناك، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، والتحقيق معهم متواصل لمعرفة تفاصيل نشاطهم المشبوه.

وحسب ما أفاد به أحد ممثلي لجنة المراقبة، فإن العملية جاءت على ضوء شكوى وصلت مصالح الدرك الوطني، مفادها نشاط مشبوه لأشخاص يتخذون في مزرعة تتواجد بمنطقة أغبال ببلدية الكرمة، مكانا لذبح الحمير، وسلخها وتقطيعها، لتقوم مجموعات أخرى بنقلها إلى من يطلبها من أصحاب القصابات، وكانت أول ما صدم أفراد اللجنة لحظة دخولهم المزرعة، تلك الروائح النتنة التي تحبس الأنفاس، وربما هي نفسها الأسباب التي دفعت بعض السكان إلى تحريك الشكوى، كما تم العثور على عشرات من رؤوس الحمير وأطراف متناثرة هنا وهناك، فضلا عن جلود الحمير التي تم تغطيتها بعد وصول المصالح الأمنية، بواسطة قطع من القماش لتضليل المفتشين، لكن بفضل فطنة المراقبين تم الكشف عن مكان تخزين تلك اللحوم، والتي تبين من خلال تصريح أحد الموقوفين أنهم ينشطون في المزرعة منذ أكثر من سبعة أشهر في مجال ذبح وسلخ الحمير ثم توجيهها للسوق اليومية، بمعدل 5 أحمرة في الأسبوع، وحسابيا تم توجيه 140 حمار للاستهلاك البشري، وهي حقائق صادمة أثارت حالة صدمة كبيرة وسط المستهلكين الذين فقدوا الثقة تدريجيا في الباعة والقصابين إلا من رحم ربك.

والجدير بالذكر، أن الحادثة تأتي أياما فقط، بعد توقيف جزار كان يبيع لحوم الحمير على أنها لحم بقر بحي الصباح، وهي الضربة الثانية التي هزت كيان عصابات ترويج لحوم الحمير في الأسواق اليومية، في أقل من أسبوع.

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حريق مهول يأتي على عشرات الهكتارات ببجاية

ع. تڤمونت

شب الاثنين، حريق مهول بغابة “أذرار أوفرنو” بأعالي مدينة بجاية، الأمر الذي أحدث طوارئ لدى رجال الإطفاء من حماية مدنية وأعوان الغابات، مع تجنيد كل الإمكانات المتاحة بغرض احتواء الحريق ومنع انتشاره، لكن المهمة كانت على ما يبدو جد صعبة ومعقدة، حيث ظل الحريق مشتعلا طوال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مع امتداد رقعته باتجاه غابات الساحل الغربي لمدينة بجاية، فيما ظل لهيب الحريق مرئيا على مسافات بعيدة بالنظر لضخامته.

وواصل الحريق المذكور، الثلاثاء، التهام المزيد من المساحات مهددا حتى غابات الحظيرة الوطنية لڤورايا، وسط وصول إمدادات جديدة من أعوان الحماية المدنية إلى المكان وذلك بأمل السيطرة على الحريق الذي أتى على عشرات الهكتارات من الغطاء الغابي الذي تزخر به الجهة المذكورة. وحلقت الثلاثاء، مروحيات الإطفاء بسماء مدينة بجاية، على أمل احتواء الحريق قبل امتداد رقعته باتجاه الحظيرة الوطنية لڤورايا وذلك بمتابعة شخصية من قبل والي الولاية الذي تنقل إلى عين المكان للوقوف على عملية إطفاء الحريق الذي جندت له كل الإمكانات لاحتوائه.

وعاشت ولاية بجاية على وقع الحرائق التي أخذت في الاندلاع بغابات الولاية منذ يوم الجمعة الفارط، تزامنا وموجة الحر الاستثنائية التي اجتاحت الولاية في عز فصل الخريف، مع إحصاء أكثر من 50 نقطة اندلعت بها النيران بإقليم الولاية، آخرها سجلت بغابة “أذرار أوفرنو” بقلب عاصمة الولاية بالإضافة إلى حريق “ثيماناشين” بأعالي بلدية بوخليفة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أحصت ما لا يقل عن 48 حريقا غابيا اندلعت بغابات الولاية يومي السبت والأحد، مع تسجل أكثر من خمسة حرائق يوم الاثنين، علما أن موجة الحر لا تزال تفرض نفسها بالولاية رغم تراجع شدتها من يوم لآخر، ليبقى الحذر مطلوبا وذلك تفاديا لتكرار “محرقة” فصل الصيف بعد ما أتت ألسنة النيران على آلاف الهكتارات من الغطاء الغابي.

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إخماد 45 حريقا في ظرف 24 ساعة ببومرداس

أيوب. ص

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس من إخماد 45 حريقا في ظرف 24 ساعة فقط، بدون تسجيل خسائر بشرية ما عدا إتلاف أكثر من 32 هكتارا من الغطاء النباتي والغابي واستنادا إلى مصدر من مديرية الحماية المدنية بالولاية فإن العديد من البلديات عرفت نشوب حرائق مفاجئة بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة المتتالية، وأهم تلك البلديات هي أولاد عيسى، اعفير، يسر، دلس، جنات، زموري، ومست الحرائق غابات محلية وأحراش، حيث تجهل أسباب نشوبها حسب ذات المصدر، مخلفة في مجملها إتلاف ما يفوق 32 هكتارا من الغطاء النباتي والغابي، قبل أن يتم إخمادها ومنع امتدادها وانتشارها إلى غابات مجاورة، من دون تسجيل خسائر بشرية وسط السكان.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بومرداس شهدت خلال اليومين السابقين إخماد 70 حريقا في ظرف 48 ساعة فقط، حيث تسببت الأخيرة في إتلاف أكثر من 40 هكتارا عبر بلديات مختلفة، قبل أن يتم إخمادها من طرف مصالح الحماية المدنية.