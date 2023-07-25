أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023

توقيف قاتل كهل بمعسكر، انتشال جثة امرأة بشاطئ لرهاط في تيبازة

توقيف قاتل كهل بمعسكر

قادة مزيلة

أفاد نهار الثلاثاء، بيان للأمن الولائي لولاية معسكر، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر تمكنوا من توقيف شاب يبلغ من العمر 33 عاما، مشتبه فيه في ارتكاب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها كهل يبلغ 46 سنة.

العملية جاءت بناء على معلومة مفادها وقوع شجار بين شخصين، وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة لمباشرة التحريات في القضية، أين تبين أن المشتبه فيه قام بالاعتداء على الضحية بواسطة عصا خشبية، مصيبا إياه بإصابات بليغة على مستوى الرأس، مما استدعى نقله إلى الاستعجالات الطبية لتيغنيف ومن ثم قامت عناصر الشرطة بتكثيف عملية البحث والتحري من أجل تحديد مكان المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة، بعد تحديد مكان تواجده والتنسيق مع وكيل الجمهورية وتمديد الاختصاص لتوقيفه بإحدى الولايات الغربية المجاورة، مع استرجاع الأداة المستعملة في جريمة القتل، بعد استكمال إجراءات التحقيق، أنجز ضده إجراء قضائي قدم بموجبه أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس .

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انتشال جثة امرأة بشاطئ لرهاط في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت مساء الاثنين مصالح الحماية المدنية بالداموس أقصى غرب ولاية تيبازة، جثة امرأة مجهولة الهوية في حالة متقدمة من التعفن عثر عليها بالشاطئ الصخري سيدي بوعثمان ببلدية لرهاط يعتقد أنها من ضحايا انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الغربية للولاية الشهر الماضي والذي كان على متنه 28 شخصا من الجنسين ولم ينج منهم الا شخصان، فيما انتشلت جثث 18 شخصا، وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الداموس.

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أحدهما كان بصدد نقل أسلحة ومواد خاصة بصنع متفجرات

توقيف شقيقين يعملان لصالح جماعات ارهابية ببومرداس

سعيدة. م

ذكر مصدر مطلع للشروق أن قاضي تحقيق محكمة دلس أحال متهما في عقده الثالث على الحبس المؤقت مع تحويل ملفه على محكمة الجنايات لتورطه في قضية ارهابية تعلقت بالانخراط في تنظيم ارهابي ينشط بالداخل حيث أن المتهم تم توقيفه بعد أسابيع تحقيق مع عناصر ارهابية من بينهم شقيقه كان قد تم توقيفه قبل فترة متلبسا وهو بصدد نقل أسلحة وكمية من المواد الخاصة بصناعة المتفجرات بضواحي دلس.

المتهم الموقوف نهاية الأسبوع المنصرم حسب مصدرنا يدعى “م م” ينحدر من منطقة سيدي داود توصلت إليه مصالح الأمن بعد تحريات مكثفة استمرت لأسابيع وتبين أن هذا الأخير كان ينشط لصالح الارهابي الخطير المقضى عليه قبل فترة وتعلق الأمر بالعكروف الباي الذي تولى إمارة كتيبة جند الأنصار حيث أنه كان على اتصال دائم مع عناصر وتزويدهم بالمعلومات والعمل على تسهيل تحركاتهم وقد ثبت ذلك من خلال تسجيلات ورسائل نصية في هاتفه النقال وكذا حيازته على مناشير فيديوهات محرضة للأعمال الارهابية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه العملية جاءت بعد أسابيع من توقيف شقيق هذا الأخير وتحويله هو الآخر على محكمة الجنايات للفصل في ملفه عن تهمة الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة تنشط في الجهة الشرقية لولاية بومرداس، حيث تم ضبطه على خلفية إحدى العمليات التي قامت بها المصالح المشتركة للأمن والجيش الوطني الشعبي شهر ماي المنصرم. وحسب مصدرنا فإن المتهم “م محمد” م مواليد 1988 قد اعترف أثناء مثوله للتحقيق أنه اتصل بالجماعات الارهابية الناشطة بين اقليمي بومرداس وتيزي وزو مع بداية سنة 2018 هذا بوساطة من طرف الارهابي المكنى بـ “ابي المسلم” ابن قريته بضواحي بغلية هذا الاخير كان قد التحق بالجماعات المسلحة منذ 15 سنة كاملة قد طلب منهم العمل لصالحهم وقد استلم بعد أسابيع قليلة سلاح ناري لاستخدامه في ابتزاز أبناء قريته ومطالبتهم بالأموال خاصة في موسم جني الكروم وفاكهة التفاح المعروف بإنتاجه الوفير في شرق ولاية بومرداس خاصة ببغلية وسيدي داود مسقط رأسه.

كما أكد المتهم أثناء اعترافه أن أول اتصال بالارهابي الخطير المكنى بـ”أبي المسلم” وهو ابن قريته بضواحي سيدي داود في بداية سنة 2018 حيث طلب منه مساعدته في الالتحاق بالجماعات الارهابية المسلحة الناشطة بداخل الوطن والحصول على سلاح ناري، و كذا دعمه من أجل الالتحاق بتنظيمات ارهابية بخارج الوطن خاصة سوريا لكن، لكن هذا الأخير وضع له شرطا وهو العمل لصالحهم والمشاركة إلى جانبهم في أعمال إرهابية حيث كلف بعمليات ترصد لعناصر الأمن والحواجز الأمنية ورصد تحرك ارهابي سلم نفسه قبل فترة ونقل الأخبار المتعلقة به ناهيك عن نقلهم بواسطة سيارته من ولاية بومرداس إلى تيزي وزو وكذلك اقتناء كميات كبيرة من المؤن وملابس كما زودهم بقارورات غاز وشرائح هواتف نقالة في عدة لقاءات جمعت المتهم بـ عناصر ارهابية في مناطق مختلفة بتيزي وزو وتادميت وأخرى ببومرداس كواد الأربعاء بغلية بن شود وحوش الشريف.

واستمرت المعاملات الارهابية مع المتهم حيث تنقلت جماعة لمنزل أبناء عم هذا الأخير وقاموا بتهديده وعدم التعرض له بعد خلاف عقاري بينهم كما ساهم في أعمال أخرى آخرها أهمها نقل أسلحة وممنوعات كمواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات لتكون هذه آخر عملية حيث تم ضبطه من طرف مصالح الأمن عن طريق استغلال معلومات وردت لديها تفيد تعامل المتهم مع الجماعات الإرهابية وبالتالي تم توقيفه في احدى العمليات المحكمة ومنه ٱحيل على التحقيق.

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أحدهما دهسه القطار

وفاة شخصين في حادثي مرور بمعسكر

قادة مزيلة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر وقوع حادثي مرور صباح الثلاثاء بكل من غريس وسيق، أديا إلى وفاة شخصين في عين المكان.

وقد تمثل الحادث الأول في دهس قطار لشخص على مستوى حي المحطة بمدينة سيق، حيث أرداه قتيلا، وقد نقلت جثته لمصلحة الجثث لمستشفى سيق من قبل عناصر الحماية المدنية، بينما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث. وشهد الوطني رقم 6 صباح أمس حادث مرور تمثل في دهس سيارة من نوع بيجو 207 لكهل يبلغ من العمر 58 عاما على منطقة أولاد مراح، حيث توفي بعين المكان متأثرا بقوة الصدمة، حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية ونقلت جثته لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى غريس، بينما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليما تحقيقا في الحادث.

وفي أعقاب هذا الحادث، خرج السكان في وقفة احتجاجية قاموا على إثرها بغلق الطريق بواسطة الحجارة والخيم والعجلات المطاطية، تعبيرا منهم عن استيائهم لعدم وضع حد لتكرر الحوادث المرورية بهذا المكان، داعين السلطات الولائية إلى اتخاذ ما يكون مناسبا حتى لا تتكرر هذه الحوادث.

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بعد نشر قوائم الاستفادة من 4 آلاف وحدة سكنية

“اوبيجيي” تيبازة يباشر منح مفاتيح الشقق للمستفيدين

ب. بوجمعة

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيبازة، في استدعاء المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر مختلف البلديات، من اجل تسديد مستحقات سكناتهم واستلام مقررات الاستفادة والمفاتيح، ويتعلق الأمر بالبلديات التي انتهت بها اشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية واستلامها بصفة نهائية من مؤسسات الإنجاز وربطها بمختلف الشبكات، ومست العملية بلديات حجرة النص 20 مسكنا، شرشال 15 مسكنا، سيدي اعمر 50 مسكنا، مناصر 50 مسكنا، الناظور 120 مسكن، وبلديات اخرى مبرمجة قبل نهاية شهر جويلية الجاري .

وتأتي عملية منح السكنات لمستحقيها بعد نشر القوائم التي تم توزيعها عبر مختلف بلديات الولاية بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال والشباب، ويتعلق الأمر بـ4405 وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم نشر قوائم مستحقيها، من بينها 1392 سكن عمومي ايجاري وسكن هش و1000 إعانة ريفية والبقية في اطار صيغ الترقوي العمومي والبيع بالإيجار .

وخطت ولاية تيبازة خطوات متميزة في قطاع السكن، من خلال توزيع اكثر 19 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 9 تسع مراحل في أقل من سنتين، مما ساهم في تحسين الإطار الاجتماعي للمواطنين وتحسين نسبة شغل السكنات إلى معدل أقل من ستة أفراد في الشقة الواحدة.

وفي اطار الآفاق المستقبلية للسكن بالولاية، فإن السكنات التي هي في طور الإنجاز يقدر عددها بـ8 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ تعرف تقدما في الأشغال بنسب متفاوتة منها 2000 وحدة تم الانطلاق في اشغال انجازها خلال السنة الجارية، ناهيك عن تخصيص أغلفة مالية موجهة لإتمام اشغال التهيئة لمختلف السكنات لضمان الجودة ونوعية الاشغال.

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حجز 40 كلغ من المرجان الخام بعنابة

ق. م

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم ببلدية البوني (عنابة) من حجز 40 كلغ من المرجان الخام مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما ورد الثلاثاء في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات البيان بأنه تم العثور على هذه الكمية من المرجان الخام بحوزة شخص كان بصدد نقلها على متن مركبة بدون سند قانوني وذلك بغرض المتاجرة غير القانونية بهذه المادة، مضيفا بأنه تم أيضا حجز معدات للغوص والصيد البحري.

كما أسفرت ذات العملية -وفق الوثيقة نفسها- عن حجز أجهزة حساسة تستعمل للصيد البحري والاستغلال غير القانوني للمرجان.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الشخص الموقوف البالغ من العمر 32 سنة وذلك بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.