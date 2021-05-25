أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 ماي 2021

تبديد الوقود، مقتل إفريقيين، انتشال جثة غريق

مسلسل الفضائح يتواصل بالولاية

تبديد الوقود يجر “مير” إلى المحاكمة بالشلف

ب. يعقوب

أصدر والي الشلف لخضر سداس، قرارا بإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى الساحلية، تقيدا بالمادة 43 من القانون البلدي، لورود متابعة قضائية بحق المير، المتابع من أجل تهمة تبديد أشياء محجوزة .

وخضع هذا الأخير إلى تحقيقات أمنية في وقت سابق قبل أن يحال ملفه إلى محكمة الشلف، التي استدعته للتحقيق معه في الجرم المنسوب إليه، وبحسب المعطيات الواردة إلى “الشروق”، فإن رئيس البلدية الموقوف عن مهامه، يشتبه بتصرفه في أشياء بغير وجه حق، تتمثل في تبديد ما يقارب 240 لتر من مادة الوقود، التي حجزت في وقتها، ووضعت تحت تصرف حظيرة البلدية، غير أن المحققين اعتبروا ذلك تبديدا يعاقب عليه القانون، وأن ملف الحال يخضع لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

ويشكل هذا التوقيف بحق رئيس بلدية المرسى الساحلية، امتدادا لسلسلة قرارات إنهاء مهام رؤساء آخرين لبلديات في الشلف، على غرار رئيس بلدية عاصمة الولاية عن التجمع الوطني الديمقراطي “ح د”، الذي سلطت محكمة تنس قبل أيام ضده عقوبة عامين حبسا نافذا، بمعية منتخب آخر في ذات المجلس البلدي، بتهمة تتعلق بمنح رخصة بناء غير مستحقة لأحد المرقين العقاريين.

كما تم توقيف أميار بريرة، مصدق، الأبيض مجاجة، أولاد بن عبد القادر وأبو الحسن، بالإضافة إلى 11 منتخبا على صلة بشبهات فساد تخص تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للقانون، واستغلال الوظيفة والتصريح الكاذب، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، كلها ارتكبت في العهدة الانتخابية الحالية 2017/2022 .

حري بالذكر، أن هناك رؤساء بلديات أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان واستطاعوا تحقيق النصاب بجمع توقيعات هائلة من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، لكن أعلن عن “زبرهم” وإنهاء حلم ترشحهم، بسبب ورود تقارير أمنية بحقهم، تتحدث عن صلاتهم بأوساط المال المشبوه، ووقوعهم تحت طائلة السلوك غير الحضاري، الذي كان حائلا دون دخولهم مضمار التنافس على 11 مقعدا برلمانيا خاصا بالشلف.

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“عميد الطب” في ذمة الله

فقدت الساحة الطبية الجزائرية، صباح الثلاثاء، واحدا من أبرز كوادرها العلميّة والصحية والإدارية، إثر وفاة البروفيسور، عراضة موسى، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد شهور من العلاج في فرنسا.

ويُعدّ الفقيد من أصغر أساتذة الطب بعد الاستقلال، فهو من مواليد 1 مارس 1951 في جيجل، كرس حياته المهنية للقطاع العام، وكوّن أجيالاً من الأطباء، حيث شغل عميد كلية الطب بجامعة الجزائر ورئيس المؤتمر الوطني لعمداء كلية الطب. كما برز المرحوم في مجال التكوين الطبي، إذ عمل على تطوير النشاط العلمي والأكاديمي للكلية، وخلال عهدته نجح في بناء التعاون الدولي الطبي للجزائر بالمؤسسات الأجنبية، ما سمح للاساتذة المساعدين بالمستشفيات الجامعية بالحصول على أعلى الدرجات وأحسن المستويات التطبيقية.

وتقلّد البروفيسور عراضة منصب مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ورئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، فضلا عن إشرافه على مصلحة الطب الداخلي، بمستشفى مصطفى باشا لسنوات طويلة، ما جعل اسمه اللامع وسمعته المهنية والإنسانية ذائعة الصيت على لسان أجيال من الأطباء الجزائريين والمرضى ومستخدمي القطاع.

ولم تحدد بعد عائلة الفقيد موعد ومكان الجنازة، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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الفرنكفيليون يقصون لمين خان والإبراهيمي

كشف الدكتور ناصر جابي، أنّ الفيلم الوثائقي “إيجيما” الذي يتناول تاريخ الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وشارك في كتابة نصِّه، قد تعرّض للرقابة في “كنال ألجيري” الذي بثّته منقوصا من شهادتين مُهمّتين للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ولمين خان.

وأوعز جابي، في رسالة توضيح وتبرئة ذمّة بعثها إلى القائمين على العمل الوثائقي، إقصاءَ هاتين الشهادتين المهمّتين إلى تفضيل الإبراهيمي وخان الحديث باللغة العربية، في حين تحدّث باقي الضيوف بالفرنسية، وهو ما أحزن الدكتور جابي وأثار استغرابه بالنظر إلى الدور الفاعل الذي قامت به هاتان الشخصيتان التاريخيتان في تأسيس اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وكذا إضراب 19 ماي 1956، ما يجعل شهادتيهما مهمَّتين جدا للأجيال. واستغرب التهميشَ الذي لحق بلمين خان حتى وهو في قبره، ما يؤكد مرة أخرى أنّ “أزمة اللغة التي تعيشها النخب وانقساميتها المرضية ليست وراءها، بل أمامها”.

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متسابقون للبرلمان يترشحون بالخيرات

استاء عدد كبير من مواطني ولاية باتنة من الطريقة الانتهازية التي لجأ إليها عدد من المترشحين، الذين كثفوا من نشاطاتهم الخيرية خلال الأشهر الماضية وفي شهر رمضان الأخير وبعده، بهدف واضح هو استغلالها في الحملة الانتخابية، حيث أن عددا كبيرا منهم ترشح ضمن قوائم حزبية وحرة، ثم استثمر في فعل الخيرات لمغازلة ود المحرومين والمستضعفين، فيما لجأ عدد منهم لاستغلال المنصب الإداري من خلال الإعلان عن لقاء توظيفي ليتفاجأ البطّالون الباحثون عن التشغيل، من أن الدعوة كانت من أجل تجمع حزبي لمناصرة قائمة حرة. عدد من المواطنين ذكروا هؤلاء بأن الله يقول وافعلوا الخيرات، أما الشيطان فيقول وترشحوا بالخيرات، على حدّ تعبير أحد الشباب.

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انتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ تيشي في بجاية

ع. تڤمونت

انتشل مساء الاثنين، غطاسو الحماية المدنية جثة الغريق المفقود منذ الجمعة الفارطة بشاطئ تيشي شرق بجاية، وذلك بعد أربعة أيام من البحث، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من ولاية بسكرة، حيث استغل الضحية فرصة تواجده بالولاية رفقة أصدقائه من أجل السباحة لكن سرعان ما ابتلعه البحر علما أن جل شواطئ الوطن تكون محروسة ككل موسم اصطياف بداية من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر.

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مقتل إفريقيين وجرح 14 في حادث سير بتمنراست

ش. بن ايعيش

لقي شخصان من جنسية إفريقية مصرعهما، وأصيب 14 شخصا بينهم جزائري، بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع فجر أمس بولاية تمنراست، وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 40 باتجاه مقر دائرة سيلت على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي تمنراست وبرج باجي مختار. ووقع الحادث جراء انحراف سيارة رباعية من نوع “تويوتا”، كان على متنها 15 رعية إفريقيا، إضافة إلى سائق المركبة جزائري الجنسية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان جراء إصابات خطيرة، على مستوى الرأس، إضافة إلى عدة كسور على كامل أنحاء الجسم. وجرى تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة سيلت.

وفور وقوع الحادث، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من اجل إسعاف وإجلاء الجرحى إلى مستشفى تمنراست.

وحسب مصادرنا، فإن سبب الحادث يعود إلى السرعة المفرطة لسائق المركبة، لتي تكدس داخلها الركاب، على مستوى طريق جبلي، ما تسبب في انقلاب السيارة لعدة مرات وارتطامها بالأرضية، حيث تحولت المركبة إلى حطام. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني لدائرة سيلت تحقيقا في الحادث.

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وفاة طفل سقط من جرار في خنشلة

طارق. م

لقي، الإثنين، برعم في عامه الثالثة من العمر، مصرعه في حادث سقوط من جرار فلاحي، بقرية الشوف بلدية تاوزيانت، غرب ولاية خنشلة، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، أين أكد الطاقم المناوب وفاته، متأثرا بإصابته البليغة على مستوى الرأس، نتيجة سقوطه من الجرار الفلاحي الذي هو ملك لعمه.

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العثور على جثه الشاب المفقود ريان بسكيكدة

إسلام. ب

عثرت، الثلاثاء، في حدود الساعة الثامنة والربع، فرق الغطس التابعين للحماية المدنية لولاية سكيكدة على جثة الغريق المفقود منذ مساء الجمعة الماضي، وذلك بالمكان المسمى شاطئ واد القط ببلدية فلفلة بولاية سكيكدة، وهو شاطئ صخري وغير محروس، ويتعلق الأمر بشاب ينحدر من مدينة العلمة بولاية سطيف يدعى ريان جندارمية، يبلغ من العمر 17 سنة، حيث ابتلعته الأمواج وتقاذفت جثته إلى مكان مجهول، ليتم، الثلاثاء، العثور على جثته من طرف مواطنين بشاطئ واد ريغة بنفس البلدية، أين تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة من طرف مصالح لحماية المدنية في انتظار تحويلها إلى مسقط رأسه بدائرة العلمة بولاية سطيف، للإشارة يعتبر ريان الغريق الرابع قبل بداية موسم الاصطياف بسكيكدة، وقد شارك في البحث عن جثته مواطنون قدموا من ولايات داخلية.

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توقيتها استنفر الجهات المختصة

اندلاع ثلاثة حرائق غابية بسيدي بلعباس

م. مراد

أحصت محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس، نشوب ثلاثة حرائق بمختلف غابات الولاية، ما عجل باتخاذ إجراءات استثنائية لضمان التدخل السريع، قبل بداية حملة مكافحة حرائق الغابات المرتقبة في الفاتح من شهر جوان المقبل.

عجلت مصالح محافظة الغابات بوضع مخطط استثنائي يسمح بمراقبة المناطق الحساسة بصفة مستمرة، لحماية الثروة الغابية من الحرائق التي اندلعت مبكرا السنة الحالية، ومست ثلاثة منها مختلف المناطق الغابية، ما أسفر عن إتلاف مساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا من بينها 8 هكتارات أدغال، حدث ذلك قبل موعد انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات المرتقبة في الفاتح من شهر جوان، التي ستعرف تسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة، بعد الموسم الاستثنائي الذي شهدته الولاية ومختلف مناطق الوطن السنة الماضية، بتواصل اندلاع الحرائق إلى غاية شهر نوفمبر.

وفي هذا الصدد، كشف محافظ الغابات أنه تم تسخير رتل متنقل يضم 14 سيارة إطفاء، وتوظيف 64 عاملا موسميا، تسند له مهام ضمان المراقبة بالأبراج المتواجدة بوسط الغابات والمناطق المرتفعة، بما يضمن تدخلا سريعا وفعالا من شأنه أن يقلص من حجم الخسائر التي قد تلحق بالغطاء الغابي، كما وضعت المديرية العامة للغابات تحت تصرف المحافظة، الرتل المتنقل الجهوي في حال كانت رقعة الحريق كبيرة.

بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن تسخر مصالح الحماية المدنية جميع وحداتها الخمس عشرة للتدخل في حال نشوب الحرائق بالوسط الغابي، إلى جانب الرتل المتنقل الذي سيبقى متمركزا بمنطقة تلاغ جنوب الولاية، وتم اختيار هذه المنطقة باعتبارها الأقرب لجميع المناطق الجنوبية التي تعرف بكثافة غاباتها، على غرار غابة الزقلة التي تعتبر أكبر منطقة غابية بغرب البلاد.

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عثر على جثته بعد أربعة أيام من البحث

البجاويون يتكفلون بنقل جثمان أيمن إلى بسكرة

ع. تڤمونت

انتشل، مساء الاثنين، غطاسو الحماية المدنية جثة الغريق المفقود منذ الجمعة الفارطة بشاطئ تيشي شرق بجاية، وذلك بعد أربعة أيام من البحث، ويتعلق الأمر بالشاب أيمن بن سايح البالغ من العمر 18 سنة ينحدر من منطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة، حيث استغل الضحية- حسب معلومات “الشروق”- فرصة تواجده بالولاية رفقة أصدقائه لإجراء لقاء كروي مع إحدى الفرق البجاوية، من أجل أخذ بعض الصور التذكارية بشاطئ البحر، وذلك قبل أن تبتلعه أمواج البحر علما أن جل شواطئ الوطن تكون محروسة ككل موسم اصطياف بداية من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر.

وتضامن سكان بجاية مع أقارب الفقيد وأصدقائه الذين تنقلوا إلى تيشي من أجل متابعة عملية البحث عن جثة “أيمن” حيث أطلقت في هذا الصدد الثلاثاء، صفحات التواصل الاجتماعي بالولاية نداء عمه كمال من أجل توفير سيارة إسعاف لنفل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه ببسكرة، وهو النداء الذي استجاب له البجاويون في الحين، حيث تكفلت جمعية صومام أقبو لمساعدة المرضى والمحتاجين بنقل جثمان الفقيد إلى غاية مسقط رأسه على متن سيارة إسعاف مجهزة لهذا الغرض، حيث قدم عم الفقيد شكره لأعوان الحماية المدنية ولسكان الولاية على تضامنهم. وتفيد معلومات “الشروق” أن الفقيد أيمن كان يطمح أن يكون لاعب كرة قدم مميزا وكانت أمنيته الوحيدة أن يفرح والدته من خلال مشاهدته عبر شاشة التلفاز لكن القدر أراد غير ذلك بعدما خطفه الموت فجأة من دون وداع.

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استياء وسط العائلات التي تنتظر تحرك “سيال” لحلّ المشكل

8 أيام من دون ماء بحوش العقيد حواس بعين بنيان

حورية. ب

عبر سكان حوش العقيد الحواس بحي بلاطو ببلدية عين البنيان في العاصمة، عن استيائهم من أزمة المياه، فبعد أن كانت تنقطع من يومين إلى 3 أيام طالت المدة لتتجاوز الأسبوع وحنفياتهم جافة، ورغم الاتصال المتكرر بالرقم الأخضر 1594، غير أنه إلى يومنا لم يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوص المشكل.

تضررت عائلات تسكن في حوش العقيد الحواس من انقطاع الماء منذ أسبوع، الأمر الذي جعل بعضها تستعمل المياه المعدنية وأخرى تحمل الدلاء وتتوجه إلى جيرانها ممن يملكون آبارا لملئها، واضطر السكان لشراء صهاريج لاستعمالها للشرب والطهي والاستحمام وأشغال التنظيف بمنازلهم.

وأفادت ساكنة بالحي في اتصالها بالشروق أن الأمر الذي حزّ في نفسها أن الحي المجاور لهم لم ينقطع لديهم الماء 8 أيام متتالية، حيث اتصلت إحدى العائلات بمؤسسة “سيال” بالرقم الأخضر 1594 وأخبرها أنهم يقومون بملء الخزان الذي يوزع الماء للحي، غير أن المتحدثة لم تقنعها بإجابتهم كون أحياء مجاورة ومحاذية لهم يتزودون بالماء يوما بيوم أو يوما بيومين. لتعاود الاتصال بنفس الرقم وتخبرها المتحدثة معها أنه من غير المنطقي انقطاع الماء في حيّهم مدة أسبوع ووعدتها بإعلام المصلحة التقنية للتحقيق ما إذا يوجد عطب بأحد أنابيب تزويد الحي بالماء.

وللإشارة فإن أغلبية أحياء بلدية عين بنيان تعاني من الانقطاع المستمر للمياه وتتراوح بين اليومين إلى 3 أيام على التوالي.

وللاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية تجاه هذا المشكل، أكد نائب رئيس بلدية عين بنيان المكلف بالبيئة والنظافة والصحة فورار اسماعيل أنه لم تصل إليهم أي شكوى من طرف سكان حوش الحواس، حيث تلقت البلدية شكوى من حي المنظر الجميل بخصوص انقطاع الماء، موضحا أنه في حالة تفاقم المشكل ترسل البلدية صهريجا لتزويد الحي بالماء.

وكشف المتحدث عن سعي السلطات المحلية على غرار البلدية والمقاطعة الإدارية الشراقة رفقة مؤسسة “سيال” لإيجاد حلول سريعة لإنهاء مشكل انقطاع الماء خاصة مع قرب موسم الاصطياف، حيث سيتم إعادة فتح محطة البهجة لتحلية الماء بحي “قيوفيل” وإرسال لجنة إلى محلات غسل السيارات لإحصائهم وتوعيتهم بخصوص تبذير المياه، على غرار سكان البلدية، حيث يحتمل التخطيط لتقليص عددهم المتزايد بالبلدية.

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ثلاثة شبان وظيفتهم سرقة العسل

نادية طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، بإيداع 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتسلق والكسر والمشاركة بظرف الليل والتعدد واستعمال مركبة. وحسب بيان خلية الإعلام بأمن ولاية قالمة، فإن المشتبه فيهم تم توقيفهم بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية البالغ من العمر 48 سنة، أمام مصالح الأمن الحضري الثاني، مفادها تعرض مسكنه الكائن بحي الورود بمدينة قالمة، للسرقة من طرف مجهولين، والذين قاموا بالاستيلاء على 16 دلو عسل نحل أصلي سعة الواحد 25 كلغ.

وفور تلقيهم الشكوى باشر عناصر الشرطة القضائية، تحقيقا في القضية، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، مقيمين بقالمة، أين تم توقيفهم واسترجاع 14 دلوا من العسل المسروق. وبعد استكمال التحقيق الأولي مع المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت إلى حين مثولهم أمام هيئة المحكمة.

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الإطاحة بشبكة إجرامية أغرقت العاصمة بالنقود المزورة

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الشرقية للشرطة القضائيـة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تمتهن التعامل بنشاط تزوير العملات النقدية الورقية وطرحها للتداول، بما فيها الأوراق النقدية المستحدثة من فئة 2000 دج.

وحسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، فإنه تحت الإشراف الدائم والمستمر للجهات القضائية المختصة إقليميا، كللت العملية بتوقيف شخصين مشتبه فيهما، مع استرجاع مركبة سياحية ونفعية، ثلاثة عشر 13 كمبيوترا محمولا، أربع طابعات، 13 عبوة حبر استعملت في عملية التزوير، كما تم حجز (ثلاثة هواتف نقالة، ومبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية فئة 2000 دج يقدر بـ992000 دج. وبعد استكمال ملف الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.

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دخل بفيلم ”الجير” من بين 11 فيلما دوليا

المخرج عبد الرؤوف بن أحمد يشارك في مهرجان مكناس الدولي للفيلم

ناصر بلقاسم

كشف المخرج السينيمائي، عبد الرؤوف بن أحمد، لـ”الشروق” عن اختيار الفيلم الوثائقي ”الجير”، من قبل إدارة مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب بالمملكة المغربية، الذي تنظمه جمعية نادي السينما للتوثيق والإعلام، بشراكة مع مجلس جهة فاس، تحت شعار ”السينما والوباء”، للمشاركة في هذه المسابقة في دورتها الحادية عشرة، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 ماي 2021.

كما اختير السيناريست جمال محمدي لعضوية لجنة تحكيم المهرجان، الذي يضم 11 فيلما، وتشارك فيه دول عربية وأجنبية، على غرار فيلم ”الجير” للمخرج الجزائري عبد الرؤوف بن احمد.

وتتنافس الأفلام المشاركة خلال هذه الدورة المهداة لروح الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري، على الجائزة الكبرى، وجائزة مكناس للإبداع، (صلاح الدين الغماري)، إذ يعول المخرج الجزائري عبد الرؤوف ابن ولاية غليزان على فيلمه الوثائقي الذي مدته 8 دقائق و20 ثانية، الذي أنتجته جمعية الزيتونة الثقافية لولاية غليزان باللغة العربية، ويتحدث عن حدث شعبي “الجير”، الذي اندثر لأسباب أمنية، وكان يقام من طرف قبيلة فليتة بالغرب الجزائري، تحديدا بسيدي أمحمد بن عودة بولاية غليزان ثم عاد ليتم إحياؤه من جديد. كما يحاول معالجة موضوع اندثار التظاهرات الشعبية وضرورة إحيائها.

وبحسب محدثنا عبد الرؤوف، فإنه يحضر لتنظيم الملتقى الدولي للفيلم الوثائقي بغليزان في طبعته الثانية، المزمع تنظيمها نهاية شهر سبتمبر القادم، حيث يحاول من خلال السينما الوثائقية وتنظيم هذا الملتقى، تثمين تراث منطقة غليزان، وتحويله إلى قيمة مضافة لقطاع السياحة، من خلال الترويج للتراث المحلي للمنطقة، وإبرازه للغير، مضيفا أنه يملك مشروعا ورؤية واضحة، وبالتالي، يسعى أن يكون التراث وسيلة لجلب قيمة اقتصادية، بعد أن تحقق جزء من ذلك في الطبعة السابقة بإنتاج 13 فيلما وثائقيا، ولا يزال الطموح قائما إلى المزيد من الأفلام التي تعالج الموروث الثقافي بسواعد المشاركين الأجانب منتجي هذه الأفلام.

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الوزيرة تعلن إعادة بعث سلسلة “الأنيس”

اتفاقية بين وزارة الثّقافة والفنون المطبعية للترويج للكتاب

محمود بن شعبان

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيّد رضا تير، أول أمس، بمقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، على مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، التي تهدف إلى إنشاء معارض قارّة للكتاب لصالح المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على مستوى فضاءات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر، حيث سيخصّص فضاء داخل كل مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية لعرض الكتب التي تقترحها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية لهذا الغرض، بالإضافة إلى تكثيف التنشيط حول الكتاب وتقريبه من المواطن عبر مختلف المكتبات الرئيسية المخصصة للمطالعة العمومية.

كما تهدف الاتفاقية إلى خلق فضاء قارّ يضمن مواعيد ولقاءات بين المؤلّفين من جهة والقراء محليا وتمكين القارئ المحلي من الاحتكاك بمختلف الكُتّاب من جهة أخرى، إلى جانب تمكين المواطن من الاطّلاع على المؤلفات والكتب المنشورة في الجزائر واكتشاف مستجدّات مجال النّشر.

هذا، وتزامن توقيع الاتفاقية مع إعادة بعث “سلسلة الأنيس” التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، حيث أشرفت مليكة بن دودة على إطلاق “سلسلة الأنيس” بمقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، التي صدرت بحلّة وطبعة جديدتين من شأنها تمكين القارئ من الاطّلاع على الكتب القيّمة التي تحتويها، كما سيتم توجيه الطبعة الجديدة من “سلسلة الأنيس” لعموم القرّاء مع إتاحتها بأسعارٍ معقولة لتكون في متناول الجميع، مثلما أشارت إليه الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والفنون.