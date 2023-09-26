أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

حجز 170 ألف وحدة من الألعاب النارية بخنشلة، حملة لمقاطعة لحوم الدواجن عشية المولد بقسنطينة

حجز 170 ألف وحدة من الألعاب النارية بخنشلة

حجز، الاثنين، عناصر الفرقة المالية والاقتصادية، بأمن خنشلة، 170 ألف وحدة متنوعة للألعاب النارية. وجاءت العملية تزامنا والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث شنّت وحدات الشرطة حملة تفتيش مكّنت عناصر ذات الفرقة من توقيف شاب يبلغ من العمر 38 سنة، بوسط مدينة خنشلة، بحوزته الكمية المذكورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، على أن يحال لاحقا أمام الجهات القضائية.

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10 سنوات حبسا لمروجتي مخدرات بسيدي بلعباس

زواوية. ق

قضت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس الثلاثاء، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية، نقل وحيازة أقراص صيدلانية ذات مفعول مخدر على درجة عالية من الخطورة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، ذات منشأ أجنبي، والنشاط ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود لغرض المتاجرة بالمهلوسات.

تفاصيل القضية التي كانت حديث الرأي العام العباسي منذ أشهر، تعود لتاريخ التاسع نوفمبر من العام الماضي، حيث وردت معلومات لعناصر الشرطة، تفيد بدخول امرأتين في العقد الرابع والخامس إلى مدينة سيدي بلعباس، وبحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موجهة للترويج بالمدينة والولايات المجاورة لها، وبناء عليه، وضعت ذات المصالح الأمنية خطة، سمحت بمراقبة كافة مداخل ومخارج الولاية، بما فيها محطة النقل البري “الغانمي”، أين ألقت القبض على المتهمتين أثناء خروجهما من المحطة وبحوزتهما 10080 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مغ، كانتا تخفيانها بإحكام حول خصريهما، كما تم حجز 6720 قرص مهلوس في منزل إحداهما، وبعد اقتيادهما إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معهما، اعترفتا بمصدر تلك السموم واسم ممونهما، وهو المتهم الثالث المقيم بإحدى الولايات المجاورة، وأثناء التحقيق اعترف المتهمون الثلاثة، أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود، ويقومون بترويج هذه المهلوسات بعدد من الولايات الغربية.

المتهمون وخلال جلسة المحاكمة، حاولوا تغيير أقوالهم التي جاءت في الضبطية القضائية، إذ صرحوا بأنهم مجرد ناقلين لتلك السموم وليسوا تجارا. أما النيابة العامة، فقد التمست من هيئة المحكمة تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة، لتنطق في الأخير محكمة الجنح بالأحكام سالفة الذكر.

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حلول لتقليل الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري

أحمد عليوة

أعلنت شركة “هولسيم الجزائر”، مشاركتها في النسخة الثالثة من معرض البيئة والطاقة المتجددة الدولي في الجزائر “سييرا 2023″، الذي سيقام من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري “سافكس”، وذلك باعتبارها فاعلا ملتزما بحماية البيئة، حيث ستسلط الضوء على الإجراءات العملية التي تهدف إلى تقليل أثرها الكربوني وتعزيز الاقتصاد الدائري والمحافظة على البيئة والمحيط في الجزائر.

وأكدت “هولسيم الجزائر” في بيانها، أنها تتعاون بشكل وثيق مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة والمركز الوطني لتكنولوجيا الإنتاج الأكثر نظافة “CNTPP”، لتطوير حل صديق للبيئة، وذلك عن طريق تقليل الانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تلتزم الشركة على مستوى جميع مواقع إنتاجها بتحقيق انبعاثات صافية صفر بحلول عام 2050، مشيرة إلى أنه تم تخصيص برنامج استثمار استراتيجي للمصانع الثلاثة بمعسكر والمسيلة وبسكرة، التي تحمل شهادة ISO 14001، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بدعم من مركز التطوير الخاص به، توفر الشركة حلا مبتكرا ذا تأثير كربوني منخفض لزبائنها المختلفين مثل حل عزل الحرارة “ايريوم”، وحل “أرديا” لتجديد الطرق ومجموعة أسمنت ECOPlanet، الذي ينبعث منه 40 بالمائة أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالأسمنت التقليدي والذي يحتفل اليوم بسنته الأولى في السوق.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد الدائري، تدعم “هولسيم الجزائر” البناء المستدام والدائري في الجزائر من خلال تشجيع استخدام المواد الخام البديلة، عن طريق نشاط “جيو سايكل”، حيث أبرمت الشركة اتفاقيتين نموذجيتين؛ الأولى مع الوكالة الوطنية للسدود ونقل المياه وجامعة عين تموشنت لاستبدال الطين بالوحل من السدود في إنتاج الأسمنت، وتساهم هذه الخطوة في استعادة قدرات التخزين الهامة للمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية وتجنب تراكم ملايين الأطنان من الرواسب، أما الشراكة الثانية فتمت مع “توسيالي الجزائر” وتهدف إلى تسخين بقايا صناعة المعادن في عملية الإنتاج الأسمنتية.

ونظرا لأهمية الموارد الطبيعية، ركزت الشركة على حماية التنوع البيولوجي وموارد المياه، من خلال تقليل كثافة استخدام المياه في إنتاجها ومشاركتها مع المجتمعات المحلية، كما يجري تنفيذ خطط لإعادة تأهيل المحاجر ومبادرات لزراعة الأشجار للتخفيف من تأثيراتها على التنوع البيولوجي، وفق ما ورد في البيان.

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تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بتموشنت

فيصل. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصا منهم سبعة من جنسية مغربية، حسبما علم الثلاثاء، لدى ذات السلك الأمني. وتمت العملية بفضل الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة تمكن بموجبها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة (عين تموشنت) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في الإعداد وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من الشاطئ الصخري المسمى الدار البيضاء برشقون-2 (ولهاصة)، حسبما أبرزه ذات المصدر.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من ضمنهم سبعة من جنسية مغربية و4 جزائريين، مثلما أوضحته مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت. وسمحت العملية بحجز حجز قارب نصف صلب سريع وقارب نزهة مزودين بمحرك ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ1.380 أورو إضافة إلى 260 ألف دج من العملة الوطنية، حسبما أفاد به نفس المصدر. كما تم أيضا حجز جهاز للملاحة البحرية (جي بي آس) و3 صدريات نجدة إضافة إلى تسع صفائح بنزين بسعة 30 لترا لكل واحدة، مثلما أشير إليه.

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إصابة 7 أطفال بالتهاب الكبد الفيروسي “أ” في ميلة

نسيم. ع

سجلت المصالح الطبية التابعة لوحدة الصحة الجوارية لبلدية فرجيوة، بولاية ميلة، الأسبوع الفارط، 7 حالات لأطفال ومراهقين، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 سنة يقطنون بمشتةالدرابلة التابعة لبلدية أحمد راشدي، بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي “أ”، وذلك إثر شربهم مياها ملوثة ومشكوكا في سلامتها، حيث أشارت مصادر “الشروق اليومي” أن أسباب انتشار المرض يرجح أنها تعود لاختلاط مياه الشرب بقنوات الصرف الصحي، أو استهلاك مياه الينابيع الطبيعية والآبار المنتشرة على مستوى العديد من المناطق بمشتة الدرابلة والتي يستعملها أصحابها في السقي والشرب من حين لآخر.

كما أفادت مصادر من بلدية أحمد راشدي، بأن مكتب حفظ الصحة سجل 7 حالات لإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي”أ”، والتي تكفلت بها المصالح الطبية على مستوى مؤسسة الصحة الجوارية لفرجيوة، واتضح أن السبب المباشر لتعرضهم للفيروس، وذلك تبعا للأعراض والفحوصات الطبية التي أجريت عليهم من طرف الجهات الصحية المختصة، يعود إلى البئر التي تزود العين بالقرب من مسجد الدرابلة وهي السبب في ظهور حالات الإصابة وذلك عقب ظهور نتائج التحليل المخبرية التي أرسلت إلى المخابر من أجل تحديد أسباب انتشار الداء. وحسب ذات المصادر، فإن عددا كبيرا من المواطنين قام بتوجيه شكوى إلى مصالح البلدية بأحمد راشدي من أجل التدخل وإيجاد حل للمشكلة. فيما تفيد مصادر “الشروق” أن عددا آخر من المواطنين ظهرت عليهم بعض الأعراض غير أن نتائج الفحوصات لم تثبت إصابتهم بهذا الداء.

من جهتها، قامت مصالح البلدية بعملية معاينة لجميع الآبار المنتشرة بالمنطقة، ودعت أصحاب الآبار الفردية للتصريح بها من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية تفاديا لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. كما قامت المصالح الطبية بعزل المرضى إلى حين استقرار حالتهم الصحية، والتي تفيد بأنها لا تدعو للقلق، في انتظار الانتهاء من العلاج المكثف.

كما قامت المصالح الصحية بإرسال فرق طبية إلى الموقع من أجل المعاينة وحصر الداء على مستوى المشتة والمنطقة بغية الحد من انتشاره وتحديد السبب الحقيقي لإصابتهم بهذا الداء، في وقت فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا في القضية.

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80 عارضا وأكثر من عشر دول.. وتجربة ياسمينة خضرا في الواجهة

محمود بن شعبان

نشّط محافظ المهرجان الثقافي الدولي للشريط المرسوم، سليم براهيمي، أمس، ندوة صحفية بقاعة “فرانز فانون”، تطرق من خلالها إلى تفاصيل الدورة الخامسة عشر للمهرجان المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 08 اكتوبر المقبل تحت شعار “طبعة الشباب”.

وكشف سليم براهيمي، خلال الندوة بالأرقام، عن مختلف نشاطات المهرجان الذي سيعرف مشاركة 80 عارضا و11 معرضا دوليا متعلقا بإبداعات الشريط المرسوم وتنظيم 12 ورشة في مختلف التخصصات، على غرار ورشة الرسم الرقمي السريع، ورشة الشريط المرسوم الخاصة بالأطفال وأخرى خاصة بالشباب، بالإضافة إلى ورشة الكوميكس الأمريكي تحت تأطير كل من انيتا مارتيناز، سارا وولي، شاون مارتينبروخ، وكذا ورشة المانغا الياباني التي سيشرف عليها كيوزومي كيومي من اليابان.

وستعرف الدورة الـ15 للمهرجان تنظيم عدة مسابقات خاصة بالألعاب والكوسبلاي وتنشيط أزيد من 15 محاضرة، أبرزها محاضرة بعنوان “ياسمينة خضرا.. من الرواية إلى الشريط المرسوم” بحضور الروائي ياسمينة خضرا إلى جانب كل من ماريون ديكلو، إيريك ديريان ولزهاري لبتر، كما خصّصت محافظة المهرجان حيزا واسعا لأبجديات الشريط المرسوم على الصعيد الدولي عبر سلسلة من المحاضرات، على غرار محاضرة “فوميتي” الشريط المرسوم الإيطالي التي سينشطها كل من ستاتبلا دانيال وصابرين بوراس، بالإضافة إلى “قاموس الشريط المرسوم والكاريكاتير.. الجزائر ما بين 1962 و2022” من تنشيط كل من بوخالفة أمازيت ولزهاري لبتر، كما ستعرف التظاهرة تقديم محاضرة حول الأنيميشن اليابانية ينشطها كل من كتابوتشي سوناو ورضا مناسل.

واستعرض ممثلو الدول المشاركة، خلال الندوة الصحفية، تفاصيل برامجهم المرافقة لفعاليات المهرجان الدولي للشريط المرسوم، فيما تم إبرام اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للفنون الجميلة ممثلة في مديرها بلحاج طرشاوي، ومحافظ المهرجان الدولي للشريط المرسوم، سليم براهيمي حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الخطوة في ربط جسور التواصل والتكوين بين محترفي الشريط المرسوم الدوليين وتقديم خبرتهم لطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة، عبر سلسلة من الورشات والمحاضرات التي سيستفيدون منها على مدار أيام التظاهرة.

وقد تم خلال الندوة الصحفية تسليم الجوائز على الفائزين في مسابقة “الكوسبلاي” للدورة الفارطة من المهرجان حيث عادت جائزة أحسن كوسبلاي فكاهي لبوجمعة وسيم، كما تحصل بن زيد المونجي على جائزة أحسن زي كوسبلاي، وعادت جائزة أحسن كوسبلاي ثنائي لكل من ربيعة وبومالة رزق الله رشدي، فيما تحصل بلال أونسلي على جائزة أحسن كوسبلاي فردي وعيسات عبد الكريم على جائزة أحسن كوسبلاي للثقافة الجزائرية.

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محمد الأمين ابن الربيع يقارب بين الرواية وعالم الصورة

زهية. م

أصدر الكاتب والروائي، محمد الأمين ابن الربيع، كتابه الجديد “السينما والرواية الفرنكوجزائرية رحلة الصورة من الرواية إلى الفيلم”، الصادر مؤخرا عن منشورات فهرنهايت للنشر والتوزيع. وسيكون حاضرا خلال معرض الكتاب.

قال محمد الامين ابن الربيع إن كتابه “كتاب السينما والرواية الفرنكوجزائرية رحلة الصورة من الرواية إلى الفيلم”، عبارة عن دراسة موازنة بين مجموعة من الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية والأفلام السينمائية المقتبسة منها، ويتعلق الأمر بثماني روايات، هي الأفيون والعصا، امرأة لابني، شرف القبيلة، طفل الشعبة، الربوة المنسية، موريتوري، الصدمة، فضل الليل على النهار، وهي ثمانية أفلام حملت عناوين الروايات نفسها، لمخرجين جزائريين وعالميين، وجاء الكتاب في أربعة فصول تتضمن مجموعة من المباحث التي اهتمت بالإجابة عن الإشكالية المتمحورة حول الصورة الروائية والسينمائية.

وما ميز النماذج المختارة للتحليل سواء أكانت مكتوبة أم مصورة، هو تنوع مواضيعها ما بين الثوري والاجتماعي والبوليسي والفنطازي، بالإضافة إلى تمايز الصورة الروائية عن السينمائية بفضل اختلاف رؤى المخرجين مع رؤى الروائيين وهو ما يمنح المتلقي، سواء أكان قارئا أم مشاهدا الفرصة لتلقي الصورة بأكثر من رؤية، وهو ما فتح الكتاب على أكثر من إشكالية.

وأوضح ابن الربيع أن كتابه ركز على الصورة الروائية وانتقالها من عوالم التسريد إلى عوالم التشكيل البصري، وما يرافق ذلك من معطيات تجعلها تمثل مادة فيلمية قابلة للتشخيص ضمن كادرات سينمائية مجهزة بكل ما تحتاجه الكلمة لتتحول إلى لقطة.

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مسجد باريس يعلن عن الفائزين بجائزته الأدبية هذا الخميس

زهية. م

يعلن مسجد باريس هذا الخميس عن جائزته الأدبية في طبعتها الثانية، التي تمنح لأفضل الأعمال في مجال الرواية، وأفضل الدراسات عن الحضارة الإسلامية، الصادرة في الفترة ما بين 1 سبتمبر 2022 و30 سبتمبر 2023 حيث تبلغ قيمة جائزة مسجد باريس 1000 يورو لكل فئة.

وستتميز الطبعة الثانية من الجائزة بتكريم هيلين كارير دانكوس، السكرتيرة الدائمة للأكاديمية الفرنسية، التي رحلت في أوت الماضي، التي كانت العرابة وأحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، التي ضمت أسماء كبيرة في مجال الأدب والحضارة الإسلامية، على غرار شمس الدين حافظ، عميد المسجد الكبير بباريس الذي يرأس اللجة وسليمان بشير دياني، فيلسوف وأستاذ بجامعة كولومبيا، جان لوك باري، كاتب، رئيس طبعات بوكينز، جولي كوتورييه، رئيسة نقابة المحامين بباريس، جان بيار الكباش الصحفي المعروف، إضافة إلى بيير ليروي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هاشيت للكتاب عائشة مقدحي، رئيسة جمعية، وجون موتابا، جان موتابا، مدير مجموعة “الروحانيات الحية” في طبعات ألبين ميشيل، أميلي بيتي، مديرة إصدارات” برومير براي” جان روبرت بيت، جغرافي وأمين دائم لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية فيليب روبينيه، المدير العام لطبعتي “كالمني ليفر وكيرو” والمؤرخ المعروف بنيامين ستورا..

وتتنافس على الطبعة الثانية من الجائزة ثلاث مقالات وثلاث روايات هي ابنة أخت التحنيط، لخديجة ديلافال، كالمان ليفي، حارسة طهران، ستيفاني بيريز، بلون، لو كان لدي فرنك، عبد الكريم الصيفي، آن كاريير في فئة الرواية فيما تعرف فئة الدراسات مشاركة كل من كتاب “أركان الإسلام الخمسة”، لعبد النور بيدار، الصادر عن منشورات البين ميشيل: وكتاب “البعد الزمني في القرآن الكريم”، لمحمود حسين، الصادر عن منشورات “جراسيت”، إضافة إلى كتاب “حريتنا”، لأحمد مسعود، منشورات أوليفييه فيبر، دار بوكينز.

وقال بيان لمسجد باريس إن الجوائز المرصودة تعكس “التقدير للجهود التي يبذلها الكتّاب في تسليط الضوء على جوانب متعددة للثقافة والتاريخ الإسلامي من خلال أعمالهم الأدبية.”

تأتي هذه الجائزة حسب منظميها “في إطار تعزيز فهم أفضل للإسلام وتعزيز التفاهم بين الثقافات، وتشجيع التبادل الثقافي والأدبي. إن وجود شخصيات بارزة من عالم الفن والأدب والثقافة في لجنة التحكيم يعكس التزام المسجد الكبير في باريس بتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين مختلف الأديان والثقافات.”

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وفد وزاري يتفقد المشاريع الكبرى لقطاع الري بسكيكدة

زبيدة بودماغ

حل مطلع الأسبوع الجاري بولاية سكيكدة، وفد من وزارة الري للوقوف على إحتياجات القطاع بالولاية، لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في هذا المجال وسبل تعزيز قطاع الموارد المائية بالولاية، بما يضمن تلبية إحتياجات المواطنين من هده المادة الحيوية، وكذا تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

وقد كان للوفد جلسة عمل مع والي الولاية أين تم التطرق الى العديد من النقاط منها، ضمان الاسراع في دراسة انجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة بني سعيد بالقل، بطاقة استيعاب 300 ألف م3 في اليوم لما لها من أهمية في تثمين المورد المائي، وتحويل محطتي تصفية المياه الصالحة للشرب بحمادي كرومة والمرسى الى وحدة الجزائرية للمياه وضمان استغلالهما بطاقتهما القصوى، مع الإسراع في إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة بالتجمع الحضري فلفلة ووضعه حيز الخدمة ضمانا لنظافة الشواطئ انطلاقا من العربي بن مهيدي الى غاية فلفلة. أما فيما يخص التأخر المسجل في سير مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب فقد تلقت المقاولة إعذارات تلزمها بضرورة انهاء اشغال ربط جميع السكنات بالشبكة الجديدة، بعد مشكل التذبذب الكبير في الخصول على ماء الشرب، وإلا سيتم فسخ العقد خاصة وأن المقاولة إلتزمت بتسليم المشروع قبل شهر جويلية الماضي.

وخلال الأيام القادمة سيتم تحويل تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب عبر مراكز البلديات الى الجزائرية للمياه لكل من راس الماء والزاوية بعزابة، وسعيد بوالصبع بالحروش، المراية بتمالوس، هضبة مسونة وطغان علاوة بحمادي كرومة، مع اعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية سكيكدة والقضاء على تسربات المياه.

كما جددت الوالي حرصها على تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهمية في تحسين نظام التزود بالماء الشروب بعدد من البلديات بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن بتأمين المورد المائي والحفاظ عليه من خلال معالجة مشكل التسربات العشوائية وكذا ضمان نظافة المحيط والشواطئ بدرجة أولى مؤكدة أن تجسيد هذه المشاريع سيضمن توفير مناصب شغل للشباب.

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الإطاحة بمروجي المهلوسات بالذرعان في الطارف

س. ك

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان في ولاية الطارف، في عمليتين متفرقتين، من الإطاحة بشابين من ذوي السوابق العدلية يبلغان من العمر 36 و38 سنة، لتورطهما في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 364 قرص مهلوّس و50 غرام من الكيف المعالج بالإضافة أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يقدر بـ 18 مليون سنتيم من عائدات ترويج المخدرات.

المشتبه فيهما تم توقيفهما بعد استغلال عناصر فرقة الشرطة القضائية، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن النشاط الإجرامي للمشتبه فيهما وقيامهما بترويج الكيف المعللج والمهلوسات في أحياء مدينة الذرعان، وبعد تفعيل عنصري الاستعلام والتحري والتأكد من تلك المعلومات، تم الترصد لهما لتتم الإطاحة بهما تباعا وفي مناطق مختلفة من المدينة، ما أسفر عن حجز كمية المخدرات المذطكورة آنفا.

المشتبه فيهما وبعد تحويلهما إلى مقر أمن دائرة الذرعان تم انجاز ملفين منفصلين ضدهما تم بموجبهما تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان والذي أمر بإحالتهما على المحاكمى وفق إجراءات المثول الفوري أين صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.

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ضبط مفرقعات وألعاب نارية بسدراتة في سوق أهراس

عصام بن منية

تمكن أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية لمديرية التجارة وترقية الصادرات بدائرة سدراتة في ولاية سوق اهراس، خلال خرجة ميدانية، ضمن الفرقة المختلطة والمتكونة من ممثلي مديرية التجارة وعناصر الأمن الوطني، لمراقبة الانشطة التجارية على مستوى إقليم دائرة سدراتة، من حجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية المقدر عددها بـ 646 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت معروضة للبيع بمناسبة الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف.

وتعرف تجارة المفرقعات والألعاب النارية انتعاشا خلال هذه الأيام المتزامنة مع اقتراب الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف، رغم ما تشكله تلك الألعاب من أخطار على صحة مستعمليها من الشباب والأطفال، ما دفع بمختلف المصالح المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية ومصالح ديرية التجارة للتحرك، من اجل التصدي لظاهرة بيع المفرقعات، التي تخلّف سنويا عشرات الضحايا خاصة في أوساط الأطفال، والذين يصاب بعضهم بجروح بليغة قد تؤدي حتى إلى بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهات مستديمة قد تلازمهم مدى الحياة، خاصة على مستوى الوجه أو الأطراف.

وبالموازاة مع ذلك تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية بشأن مخاطر استعمال المفرقعات والألعاب النارية ودعوة الأولياء إلى تجنب اقتناء تلك الألعاب لأطفالهم لتفادي تعرضهم لإصابات خطيرة قد يكون ثمنها باهضا.

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إحباط صفقة طرح نقود مزوّرة من فئة 500 دج بأسواق خنشلة

طارق. م

مكنت تحريات سريعة، لعناصر الفرقة المالطية والاقتصادية بامن خنشلة، أمس الاول، من احباط محاولة طرح وترويج مبالغ مالية مزورة من العملة الوطنية، من فئة 500 دج، في الاسواق اليومية ببلديات الولاية، حيث تم توقيف شخصين في العقدين الثالث والرابع من العمر، من بلدية بابار جنوب الولاية واسترجاع 15 ورقة نقدية مزورة من فئة 500 دج، كان الموقوفين بصدد طرحها، بالسوق كبداية للصفقة بالسوق اليومي لمدينة بابار.

وعن تفاصيل العملية، كشف مصدر امني، للشروق اليومي، أمس أنها جاءت عقب تحقيق امني، كان قد باشره اعوان الفرقة المالية والاقتصادية، بامن خنشلة، بخصوص تداول اوراق نقدية للعملة الوطنية، من فئة 500 دج، عبر العديد من الاسواق اليومية والاسبوعية، ببلديات الولاية، ما استدعى الى فتح تحقيق في القضية، وتنشيط عنصر الاستعلامات، قبل مداهمة السوق اليومي، لبلدية بابار، جنوب الولاية، بعد تحديد هوية عنصر محل شبهة، يبلغ من العمر 32 سنة، قبل توقيفه رفقة شريكه 46 سنة من العمر، ضبط متلبسين بطرح اوراق نقدية مزورة، للتداول من فئة الـ 500 دج، أين كللت العملية بحجز 15 ورقة مزورو، بمحموع 7500 دج، ليتم مباشرة التحقيق، بعد اقتياد الموقوفين، الى مقر الفرقة، في انتظار احالتهم امام الفضاء.

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حجز ثلاثة أسلحة تقليدية الصنع في قسنطينة

س. ع

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية بالخروب التابعة لولاية قسنطينة، أربعة أشخاص بينهم شاب في العشرين وشيخ فاق السبعين من العمر، كانوا داخل سيارة من نوع بيجو 505 صفراء اللون بترقيم ولاية أم البواقي، محملة بمادة البارود متواجدة بمجمع سكني بحي صالح دراجي ببلدية الخروب، حيث تم رصد السيارة وبعد تفتيشها، تم العثور بداخلها على ثلاثة أسلحة تقليدية الصنع خاصة بالأعراس من نوع كارابيلا، وثلاثة أحزمة على شكل حمالات بها 40 قنينة بلاستيكية فارغة مهيأة لتعبئة مادة البارود، وقنينة بلاستيكية بها 225 كبسولة بلاستيكية، وعشرة أكياس من الورق مغلقة بإحكام بداخلها مادة بارود أسود اللون، ومبلغ يقدر بـ 65 مليون سنتيم.

مصالح الدرك أوقفت المشتبه فيهم، وحوّلتهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع تحرير ملف قضائي وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاحقا.

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حملة لمقاطعة لحوم الدواجن عشية المولد بقسنطينة

عبد العالي. ل

باشر ناشطون جمعويون ومواطنون الدعوة لحملة لمقاطعة لحوم الدواجن بكل أصنافها وذلك بالنظر للأسعار المرتفعة التي زادت والتهبت عشية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

المقاطعة التي دعا لها الناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حرصت على أن تنطلق مقاطعة اللحوم البيضاء من الدجاج والديك الرومي بدء من أمس الثلاثاء إلى ما بعد يوم الجمعة، وهي الفترة التي تعرف إقبالا على مختلف اللحوم البيضاء والتي تشكل عنصرا أساسيا في إعداد الأطباق التقليدية لإحياء ليلة المولد النبوي حسب الإرث التقليدي لمدينة قسنطينة وعلى رأسها طبق الشخشوخة القسنطينية وثريدة الموس وثريدة الطاجين و الشوّاط.

وبلغ الكيلو غرام من لحم الدجاج عبر مختلف أسواق وقصابات ولاية قسنطينة سعر 600 دينار، في حين تراوح سعر أجزاء الصدر للدجاج بين سعر 920 دج و1100دج، وبلغ سعر الكيلو غرام من لحم الديك الرومي 520 دج وسعر أجزاء الصدر 920 دج، وهي الأسعار التي خلقت تذمرا واسعا لدى الزبائن الذين رؤوا في ذلك جشعا واستغلالا للمناسبات الدينية لإنهاك جيب المواطن الذي هو منهك أصلا بفعل ثقل فاتورة الأدوات المدرسية التي لم يفرغ الكثيرون بعد من اقتناء لوازمها رغم مرور أسبوع على الدخول المدرسي للسنة الدراسة الحالية.

ولاقت حملة مقاطعة اللحوم البيضاء بقسنطينة تقبلا واسعا للفكرة في انتظار معرفة مدى الاستجابة لها على مدار اليومين المقبلين اللذين سيعرفان إحياء الذكرى الدينية التي يحرص القسنطينيون على الاحتفال بها وفق الموروث التقليدي للمدينة العريقة التي لم تتنازلا يوم لإحياء ذكرى ميلاد خير البرية.

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قتيلان في حادثي مرور بسكيكدة

إ.بوشليق

لقي، شخصان حتفهما، الإثنين، في حادثي مرور مميتين بسكيكدة. وأوضحت مصادر أن الحادث الأول وقع بمنطقة لغواط ببلدية فلفلة، بنفس الطريق تمثل في اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية، كان الضحية ع.ل، البالغ من العمر 26 سنة، يقودها رفقة مرافقه، أين أصيب الاثنان بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقلهما إلى مستشفى سكيكدة، أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، في حين تم تقديم الإسعافات الأولية لمرافقه وقد غادر المستشفى أمس الثلاثاء. ووقع الحادث الثاني في نفس اليوم ونفس المكان تقريبا، بطريق العربي بن مهيدي، مركز رقم 2، ببلدية فلفلة، بولاية سكيكدة، تمثل في دهس سيارة سياحية لرب أسرة، في العقد الثالث من عمره، فأردته قتيلا في عين المكان، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، من جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيقين منفصلين، لكشف حيثيات هذين الحادثين وأسبابهما الحقيقية.