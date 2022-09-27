أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

حجز لحوم فاسدة وزيت المائدة موجهة للمضاربة، مقتل شخصين في حادث مرور

حجز لحوم فاسدة وزيت المائدة موجهة للمضاربة بالبويرة

فاطمة عكوش

تمكنت مصالح أمن دائرة عين بسام في ولاية البويرة، خلال اليومين الأخيرين، من حجز كمية من زيت المائدة الموجهة للمضاربة، تقدر بـ 168 قارورة من زيت المائدة سعة 1 لتر كانت على متن شاحنة صغيرة، حيث لا يحوز صاحبها على فاتورة ولا سجل تجاري، وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق صاحب السلعة، تم انجاز ملف جزائي في حقه لتقديمه أمام العدالة .

وفي نفس السياق، تمكنت مصالح أمن دائرة سور الغزلان من حجز 60 كلغ من اللحوم وأحشاء الماعز غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت على متن مركبة غير مهيأة مع عدم توفر شروط النظافة والنقل وانعدام الشهادة البيطرية للمنتج، وبعد عرض السلع على الطبيب البيطري للمصالح الفلاحية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم إتلاف المادة المحجوزة بمركز الردم التقني بمدينة سور الغزلان، كما تم انجاز ملف قضائي في حق المخالف، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية.

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السكان أوقفوا الخاطفين وسلموهما إلى الأمن

مطاردة هوليودية تنتهي بتحرير طفلة في بجاية

ع. تڤمونت

شهدت الاثنين، بلدية تيشي شرق بجاية، مطاردة هوليودية شارك فيها العديد من المواطنين من أجل إنقاذ طفلة صغيرة من قبضة مختطفيها وهي العملية التي كللت بالنجاح وذلك بعد عدة محاولات لتوقيف المركبة المستعملة في عملية الاختطاف على مستوى حي بكارو وبعدها بالمكان المسمى “توركين” أين تعرض شاب للدهس وذلك قبل أن يتم اللحاق وتوقيف المركبة بقرية “أمالو” بدوار “آيث ملول” أين تم تحرير الطفلة المختطفة سالمة مع توقيف شابين، غريبين عن الولاية، اللذان تم تسليمهما لمصالح الأمن.

وحسب معلومات “الشروق” فقد شهد مساء الاثنين، حي باكارو، عند المدخل الشرقي لمدينة تيشي، اختطاف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، من طرف شابين في أواخر العشرينات من عمرهما، كانا على متن سيارة من نوع “رونو”، ورغم تدخل بعض المواطنين الذين كانوا بعين المكان لإنقاذ وتحرير الطفلة، إلا أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار على متن مركبتهما وذلك قبل أن يتم مطاردتهما مع الاستنجاد هاتفيا بسكان القرى التي يمر عليها الطريق الجبلي الذي سلكه المختطفان في عملية الفرار وذلك بأمل قطع الطريق في وجههما.

وفي هذا الصدد فقد حاول بعض المواطنين توقيف المركبة المشبوهة على مستوى قرية “توركين” أين تعرض شاب للدهس بعد محاولة توقيف المركبة لتتواصل المطاردة باتجاه قرية “أمالو” بدوار “آيث ملول” أين قام بعض المواطنين بقطع الطريق على المركبة باستعمال الحجارة الأمر الذي أجبر الفارين على التوقف ليتم تحرير الطفلة مع توقيف الشابين وتسليمهما إلى مصالح الأمن التي اتخذت الإجراءات القانونية ضدهما.

وكان حي بكارو قد شهد – للتذكير – الصائفة المنقضية، حالة اختطاف لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات على شاطئ البحر وذلك قبل أن يتم تحريرها من مختطفها ليلة نفس اليوم بعد التعرف عليها على مستوى أحد مجالس العزاء الذي قصده المشتبه فيه، غريب عن الولاية، طالبا بعض الملابس لتغطية الطفلة التي قدمها على أنها ابنته التي أضاعت ملابسها بشاطئ البحر، كما شهدت الولاية مؤخرا اختفاءات عديدة، الأمر الذي يستدعي أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع في أسوإ السيناريوهات التي لا ينفع عندها الندم.

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كانت محملة على متن شاحنة

حجز 11 هيكلا غنميا وأحشاء فاسدة بالبويرة

فاطمة عكوش

قامت فرقة قمع الغش التابعة لملحقة التجارة بعين بسام بالتنسيق مع أمن دائرة بئر اغبالو في سياق محاربة ظاهرة نقل المواد الغذائية في مركبات دون احترام أدنى شروط النظافة والعرض والحفظ، الإثنين، بحجز 11 هيكلا غنميا مع لواحقه (أحشاء،) بوزن يقدر بـ169,6 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت محملة على متن شاحنة دون احترام أدنى شروط النظافة والعرض والحفظ، إضافة إلى أن ختم الطبيب البيطري غير واضح، وبعد تحرير شهادة بيطرية من طرف الطبيب البيطري تثبت عدم صلاحياتها للاستهلاك تم إتلاف الكميات على مستوى مركز الردم التقني ببئر اغبالو بحضور أعوان الأمن، كما تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، في انتظار مثوله أمام العدالة.

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مقتل شخصين في حادث مرور بالنعامة

محمدي. ع

قتل شخصان الإثنين، في حادث مرور على الطريق الوطني رقم 06 على بعد 20 كلم من البيوض بولاية النعامة، وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية من نوع هيونداي أكسنت بشاحنة ذات مقطورة من نوع داف.

حيث لقيت سيدة تبلغ من العمر 58 سنة حتفها بعين المكان، وتم نقلها لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الأخوة شنافة بالمشرية، فيما أصيب شخصان آخران أعمارهما 20 سنة و32 سنة بإصابات متعددة، وفي حالة صدمة تم إسعافهما.