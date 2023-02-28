أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 27 فيفري 2023

500 مليار في مهب الريح، 10 سنوات سجنا لمختطفي فتاة معاقة

500 مليار في مهب الريح

أثارت قضية المحطة البحرية لبجاية، الكثير من الاستغراب لدى حلول وزير النقل مؤخرا بالولاية، وذلك بعد ما كانت أحد المطالب المرفوعة من قبل المنتخبين المحليين “رفع التحفظات” التي تسمح باستغلال المحطة البحرية المذكورة، هذه الأخيرة التي كلفت خزينة الدولة – حسب معلومات “الشروق”- نحو 500 مليار سنتيم على مساحة 27 ألف متر مربع، والتي كانت من المفترض أن تستقبل نحو نصف مليون مسافر سنويا، لكن منذ تدشينها سنة 2018، ظلت المحطة خارج مجال الاستغلال، والسبب تشييد المحطة فوق أنبوب نفط يمر باتجاه الميناء البترولي وهو “السر” الذي ترك هذه الأخيرة خارج مجال الخدمة في انتظار إيجاد الحلول التي قد تكلف مرة أخرى الكثير.

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قدم قنوات التحويل الرئيسية دفع “سيال” لوضع خطة لصيانتها

القضاء على التسربات الكبيرة حسن توزيع المياه بالعاصمة وتيبازة

أحمد عليوة

دفع قدم قنوات تحويل المياه الرئيسية، والتي بلغ معدل عمرها 35 سنة، شركة المياه والتطهير “سيال”، إلى الإسراع في وضع خطة عمل دائمة لصيانة وإصلاح القنوات والمعدات الهيدروميكانيكية الرقمية وكذلك إصلاح التسربات المسجلة، حيث قامت الشركة في سنة 2022، على سبيل المثال، بتشخيص وإصلاح أكثر من 550 تسرب على 2000 كلم من الشبكات التي تتراوح أقطارها ما بين 200 ملم إلى 500 ملم، بالإضافة لعمليات الإصلاح المبرمجة وتنفيذ بعض الأشغال التقنية التحضيرية للحد من التأثير على برنامج التوزيع المسطر قدر الإمكان ولتجنب إزعاج المواطن بأي تذبذب في التزويد بمياه الشرب.

وحسب بيان لشركة “سيال” تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا النشاط الذي تم تجسيده على مدار السنة، في ظل ظروف عمل مختلفة، سمح بالقضاء على التسربات الرئيسية في الأنظمة الإستراتيجية، وبالتالي لا يوجد اليوم أي تسربات كبيرة على أنظمة التحويل سواء في تاقصبت، قدارة وبودواو، وفي سلسلة المرتفعات والسلسلة الساحلية ومزافران.

ويضيف بيان الشركة أن هذه الإنجازات ستسمح اليوم بالتقليل بشكل معتبر من خسائر المياه والمحافظة على هذه الثروة النادرة من أجل تحسين برنامج التوزيع لساكنة ولايتي الجزائر وتيبازة المقدر عددهم بـ5 ملايين نسمة.

ومع ذلك – تؤكد -“سيال” ضرورة العمل على خطة تمتد لعدة سنوات من أجل تجديد قنوات نقل المياه بهدف تأمين أنظمة التحويل، وبالتالي تأمين التزويد بمياه الشرب لولايات الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة.

وتعتبر قنوات نقل مياه الشرب عنصرا هاما في عملية استغلال الشبكة العمومية للمياه، فهي تسمح يوميا بتحويل 1150000م3 في اليوم عبر شبكة إنتاج بطول 2000 كلم، تمتد عبر ولايات الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، حيث يسمح هذا الإنتاج اليومي لمياه الشرب، بتزويد ولايتي الجزائر وتيبازة، إضافة إلى ولايات تيزي وزو وبومرداس والبليدة جزئيا.

كما أن تدفق المياه في هذا النوع من القنوات يصل إلى حوالي 12000 م3 في الساعة ويصل مستوى الضغط إلى 20 وحدة ضغط في بعض أنظمة التحويل لضمان تزويد منشآت التخزين المتواجدة في المرتفعات.

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حجز 35 قنطارا من مادة الشمة و600 قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في أربع عمليات منفصلة كميات من الأقراص المهلوسة والشمة والكحوليات، حسب ما علمته “الشروق” من الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية الإعلام، وهي القضايا التي عالجها عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في مقرة شرق الولاية، على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكنت ذات الجهات، في أربع عمليات متفرقة من حجز 80 ألف كيس من الشمة، 35 قنطارا من المادة الخام لصناعة الشمة، 600 قرص مهلوس نوع بريقابالين، 465 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كما تم – حسب محدثنا – توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم، وحجز سيارة وشاحنتين وثلاث دراجات نارية تم وضعهم في المحشر البلدي، على أن يتم تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية في مڨرة بعد الانتهاء من التحقيق، ومنه إعداد ملفات قضائية ضد المعنيين.

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المنحرفان بررا جريمتهما بتأثير المهلوسات

10 سنوات سجنا لمختطفي فتاة معاقة بالبليدة

فيصل.ن

قضت محكمة الجنايات في البليدة، الثلاثاء، بعقوبة عشر سنوات سجنا في حق شابين تورطا في اختطاف شابة معاقة ذهنيا بنسبة 100% واغتصابها، الحادثة وقعت ببلدية بوعرفة إلى الجنوب من الولاية، وبحسب تصريح والدة الضحية، فإن شجارا عنيفا وقع ليلا بتاريخ الواقعة بالحي أين تقيم العائلة بين مجموعة من الشباب، وتناهت الفوضى والصراخ إلى سمع الضحية التي خرجت من المنزل ووقفت عند الباب لمعرفة ما يحدث، وتطورت المواجهات وفي خضم الفوضى اختفت ابنتها واتضح أن هاته الأخيرة لفتت انتباه شابين كانا بالقرب من مكان وقوع الشجار، فقاما باستدراج الفتاة البالغة 27 سنة بعدما أغرياها بالحلويات واصطحباها إلى منزل مهجور وهناك قاما بضربها وتعنيفها جسديا واغتصابها بالتناوب.

ولاحظت عائلة الضحية غيابها وباشرت عملية بحث عليها بالمنطقة لاسيما أنها مصابة باضطراب الرهاب الاجتماعي ولا تخرج من البيت العائلي ما زاد من قلق أشقائها واحتمال تعرضها للاختطاف وقاموا بإبلاغ مصالح الأمن، وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الشابين بعد ارتكاب جريمتهما البشعة تركا الفتاة في وضع مزر ولاذا بالفرار ليلا، وتركاها في منطقة معزولة ليتعرف عليها بعض المارة وأرجعوها في اليوم الموالي لمنزل عائلتها، وتمكنت الضحية من تحديد ملامح الفاعلين ودلت مصالح الأمن على هويتهما باعتبارهما من أبناء الحي وتم توقيفهما، وبحسب الشهادة الطبية، فإن الضحية تعاني من تخلف عقلي ورهاب اجتماعي، واعترف أحد المتهمين خلال جلسة المحاكمة بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة يوم الواقعة، في حين أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، لتدينهما محكمة الجنايات بعقوبة السجن عشر سنوات.

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مقتل عامل وإصابة آخر في حادث سقوط رافعة بقسنطينة

س. ع

عاش حي زواغي سليمان في المكان المعروف باسم “سوناتيبا”، بأعالي مدينة قسنطينة، الاثنين حادث عمل مميت أودى بحياة عامل ينحدر من أم الطوب بولاية سكيكدة في الواحدة الأربعين من العمر وجرح زميله البالغ من العمر إثنان وأربعين سنة، بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، إثر سقوطهما من رافعة كانت تشتغل قرب مشروع سكني، وبالرغم من أن طول الرافعة لا يزيد عن 15 مترا إلا أن سقوطها، أودى بحياة العامل الأول وتم نقل زميله إلى مستشفى قسنطينة الجامعي حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة، موازاة مع فتح مصالح الدرك لمنطقة عين الباي تحقيقا في الحادث المميت.

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انتحل صفة ضابط في الدرك

محتال يتقدم لخطبة فتاة بميلة ويأخذ منها 115 مليون

نسيم. ع

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فرجيوة غرب ميلة الاثنين، شابا يبلغ من العمر 29 سنة، في قضية نصب واحتيال، وجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وجنحة انتحال اسم الغير وحيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس.

وبحسب مصالح الدرك الوطني بميلة، فإن العملية تمت بناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات، إلى مقر الفرقة ضد المسمى خ.م.أ، مفادها تعرضها لعملية نصب واحتيال، ليتم مباشرة تنشيط الاستعلامات للبحث والتحري حول المشتبه فيه، حيث أفضت التحريات الدقيقة إلى تحديد مكان تواجده، وبعد تشكيل خطة محكمة تم توقيفه على متن سيارة أجرة ببلدية فرجيوة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه، مع استدعاء الشاكية التي تعرفت عليه مباشرة.

وبعد التحقيق المعمق مع المعني، تبين بأنه كان ينتحل صفة ضابط في سلاح الدرك الوطني برتبة ملازم أول، كما تقدم لخطبة الضحية بصفة رسمية أمام والديها، الأمر الذي سهل عليه عملية النصب والاحتيال عليها بمبلغ مالي يقدر بـ115 مليون سنتيم على أساس سلفة يعيدها لها حال سحب أمواله من البنك على حد زعمه.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن محكمة فرجيوة، باشر أفراد الفرقة عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس متمثلة في خنجر بطول 45 سم وخنجرين بطول 30 سم وساطور بطول 39 سم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بميلة، في انتظار موعد المحاكمة.