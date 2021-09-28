أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

حجز كوكايين، مراجعة أسعار الأسمدة

حجز كوكايين في العاصمة

نوارة. ب

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، حدا لجمعية أشرار تتكون من 3 أشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية منظمة للمتاجرة والعرض للبيع بطريقة غير شرعية مع الاستهلاك الشخصي للمخدرات من نوع القنب الهندي والكوكايين والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن العملية جاءت بعد عملية التحري التي أسفرت عن توقيف 3 أشخاص مشبوهين في قضية الحال، تتراوح أعمارهم بين 38 و48 سنة، لتتمكن من ضبط وحجز 149غ من القنب الهندي و4.89غ من الكوكايين، إضافة إلى قنينة من محلول مخدر مصنف كمؤثر عقلي، وسلاح أبيض إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 34000 دج.

وتم تقديم المشتبه فيهم، بعد استكمال إجراءات التحقيق، أمام النيابة المختصة، التي أشرفت على التحقيق منذ بدايته.

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ينتحل صفة تاجر للإيقاع بضحاياه

محتال يستهدف أصحاب سيارات “الكلوندستان” بسطيف

سمير مخربش

ألقت مصالح الأمن بسطيف القبض على شخص محتال ينتحل صفة تاجر ليستولي على أموال أصحاب سيارات “الكلوندستان” بطرق ملتوية.

المتهم ألقي عليه القبض من طرف مصالح الأمن بعد شكوى لأحد الضحايا الذي طلب منه المتهم أن ينقله بسيارته من بلدية عين أزال إلى سطيف، وبعدما أوصله إلى حي الأسوار طلب منه أن ينتظره ثم توجه إلى المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة، ثم عاد لصاحب السيارة يطلب منه مبلغا من المال يقدر بـ 2 مليون سنتيم ليسدد به فاتورة السلعة المزعومة التي اقتناها على أن يعيد له المبلغ عند العودة إلى بلدية عين أزال، لكن بمجرد أن أعطاه الضحية المبلغ اختفى المتهم عن الأنظار واتضح أنه شخص محتال اعتاد على هذا الفعل، وتمكن من الإيقاع بـ 6 ضحايا سلب منهم أموالهم بنفس الطريقة، حيث يختار فريسته بإتقان بالتركيز على أشخاص معينين دون غيرهم، كما يوهمهم بأنه تاجر ميسور الحال ورجل ثقة ويظهر ذلك من خلال لباسه وطريقة كلامه، وهي الصورة التي خدع بها ضحاياه وتمكن من الإيقاع بهم بكل سهولة إلى أن أصبحت العملية من هواياته المفضلة.

لكن بعد الشكوى التي رفعها آخر ضحية باشر رجال الأمن تحرياتهم وتمكنوا من التعرف على هويته وألقوا عليه القبض متلبسا بمحاولة القيام بعملية احتيال جديدة. وبعد تحويله إلى مركز الشرطة تم استدعاء الضحايا الذين تعرفوا عليه ليتم على الفور إعداد ملف جزائي ضده بتهمة النصب والاحتيال والتي أودع على إثرها الحبس المؤقت، وتكون بذلك مصالح الأمن بسطيف قد أوقفت سلسلة الاحتيالات التي باشرها هذا المتهم منذ مدة.

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مراجعة أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة بداية من أكتوبر

س. ع

سيدخل الإجراء القاضي بمراجعة وتعديل الأسعار المرجعية للأسمدة بنسبة 20 بالمائة حيز التنفيذ بداية من الفاتح أكتوبر المقبل، حسب ما أفاد به أول أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.

وأوضح، المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح له على هامش توقيع اتفاقيتي إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية “أسميدال” وبين مجمع اللوجيستيك “اغرولوغ” وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، بأن هذه الإجراءات ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة ومن ثمة مواجهة كافة العراقيل التي كانت تواجههم في وقت سابق.

وقد تم الشروع أمس في تطبيق الإجراء الجديد، من خلال وثيقة رسمية تم توجيهها للفلاحين لاسيما شعبة الحبوب، ومن ثمة العمل على تقليص أعباء الإنتاج لتمكينهم من تقديم مردودية أكبر.

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فتح ثلاثة مستشفيات جديدة قريبا ببجاية

ت. ع

عاين، الثلاثاء، والي بجاية، مشروع مستشفى 60 سرير لسوق الاثنين شرق الولاية، أين وقف على مدى سير عملية تجهيز المؤسسة الصحية المذكورة بغرض استغلالها في أقرب وقت، حيث أسدى الوالي بالمناسبة تعليمات صارمة لمدير الصحة بالولاية من أجل إنهاء تجهيز المستشفى بمختلف المعدات اللازمة قصد وضع المستشفى حيز الخدمة في أسرع وقت، كما أمر الوالي بالشروع في عملية التوظيف على مستوى المستشفيات الثلاثة الجديدة التي استفادت منها الولاية على مستوى سوق الاثنين وواد غير وتازمالت بغرض فتحها لقائدة المرضى.

معلوم أن المؤسسات الصحية الثلاث المذكورة، عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز وفي تجهيزها، وكان السكان قد طالبوا في العديد من المناسبات بفتح المستشفيات المذكورة مستغربين في نفس الوقت عدم استغلالها خلال فترة انتشار وباء كورونا رغم حالة التشبع التي عاشتها مستشفيات الولاية.

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في ظل ضياع كميات معتبرة من مياه الأودية

فلاحون يطالبون بإنجاز سدود وحواجز مائية بالمسيلة

الطيب بوداود

مرة أخرى وبعد الأمطار التي تهاطلت بالمسيلة في المدة الأخيرة، جدد عشرات الفلاحين بعدة مناطق مناشدتهم السلطات العليا في البلاد التدخل لأجل إطلاق برامج ومشاريع تستهدف إنشاء الحواجز المائية والسدود عبر مختلف الأودية، فقد أثار ضياع مياهها المعتبرة استياء وقلق عدد من المتابعين لشؤون التنمية المحلية ذات الصلة بقطاع الفلاحة.

وكان بإمكان – يقول من تواصلوا مع “الشروق” – حجز نسبة لا بأس بها من مياه الأمطار لو كانت سدود وحواجز مائية مقامة على تلك الأودية والمقدر عددها بنحو 40 واديا أو أكثر، لكن ومثلما عبرت عنه الصور التي تمكنا من التقاطها، والمشاهد التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، فإن ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار التي حملتها أودية المسيلة خلال الأيام القليلة الماضية ضاعت، مع أن الفصل الحالي يشير عدد من الفلاحين يعد الذروة في تساقط الأمطار وهو بوابة موسم الحرث فلو تم حجز كميات من المياه التي حملتها أغلب الأودية، لتمكن عشرات الفلاحين عبر مختلف بلديات الولاية من سقي مئات الهكتارات لمدة شهرين أو أزيد، خاصة إذا تعلق الأمر بالمحاصيل واسعة الانتشار كالشعير والقمح بنوعيه الصلب واللين، ناهيك عن المناطق التي توصف بأنها مراعي، على اعتبار أن الولاية تتوفر على ثروة حيوانية معتبرة في مقدمتها الأغنام.

وأمام ضياع ما يقارب 80% من المياه السطحية سنويا على مستوى ولاية المسيلة يجدد فلاحو المنطقة مناشدتهم الجهات المعنية التدخل لأجل برمجة عددا من الحواجز والسدود الصغيرة على مستوى الأودية التي لطالما حملت كميات لا حصر لها من مياه الأمطار .

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إثر توقيف جرارة سحب السفن عن العمل

“البحرية” بميناء سطورة يهدّدون بالإضراب ويطالبون الوزير بالتدخل

حورية. ب

يُهدّد الصيادون وأصحاب السفن بميناء “سطورة” بولاية سكيكدة، بالدّخول في إضراب مفتوح، بعدما تمّ توقيف الجرّارة الوحيدة التي كانت تسحب سفنهم من البحر، بأمر من الرئيس المدير العام للميناء، إثر شجار بين سائق الجرارة ورئيس سفينة، ويناشدون وزير الصيد البحري التدخل العاجل لحل القضية والنظر إلى انشغالهم الذي ما يزال قائما في أقرب الآجال.

وحسب رئيس النقابة الوطنية، للصيد البحري، حسين بلوط في اتصال مع “الشروق”، فإن الجرارة الوحيدة على مستوى ميناء “سطورة” بسكيكدة، كانت تقوم بمهمة سحب السفن التي تعلق في المياه، بعد تراكم الحشائش والطحالب أسفلها، حيث يتم تنظيفها على الرصيف وإعادتها للبحر.

ولكن، حسب محدثنا “حدث شجار بين سائق الجرارة ورئيس سفينة بحرية، الأمر الذي جعل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، يتخذ قرارا بتوقيف الجرارة عن العمل، ما جعل كثيرا من السفن عالقة في البحر إلى اليوم”.

ويؤكد محدثنا، أن الجرارة تشتغل منذ 10 سنوات بدون حصول مشاكل تذكر، “ليتم توقيفها بسبب مشكلة بسيطة ” على حد تعبيره، ومتأسفا، لرفض المدير العام، وحسب تأكيده “استقبال الصيادين وأصحاب سفن الصيد ونقابتهم، لغرض توضيح الأمور”.

والأمر جعل “البحرية” بميناء سكيكدة، يهدّدون بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في حال لم يتم إعادة الجرارة للعمل، وهو “ما سيتسبب في غياب وغلاء السمك بولاية سكيكدة”.

ويؤكد بلوط، أن نقابة الصيد البحري تواصلت مع مدير ديوان وزير الصيد البحري، والذي وعد بإيجاد حل لانشغالهم، لكن الوضع بقي على حاله، وهو ما جعله يجدّد نداءه للوزير للنظر في القضية، في ظل التذمر الكبير السائد بميناء سكيكدة.

وفي الجهة المقابلة، يشتكي الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة، من غياب الأمن بالميناء، ما يُعرض عاملي الميناء لخطر الاعتداءات، معتبرا أن الجرارة ستعود لعملها في حال توفر الأمن، والتصريح فنده رئيس نقابة الصيد البحري، قائلا “الميناء يتوفر على مركز دائم للشرطة، ولا وجود للاعتداءات”.

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سكيكدة تحتضن ملتقى دوليا والمشاركون يؤكدون:

“عراقيل لوجستية وبيروقراطية ترهن التبادل مع إفريقيا”

أحمد زقاري

نجحت جمعية لقاء شباب الجزائر، بالتعاون من جمعية الشباب الجزائري، وجمعية نخبة العلوم الطبية، في جمع عدد من ممثلي سفارات دول أجنبية، إفريقية منها، وآسيوية وحتى أوروبية، ومؤسسات شبانية ناشئة، ومستثمرين محليين، وأصحاب شركات مع ممثلي مؤسسات عمومية وإدارات بنكية، وذلك برسم المنتدى الاقتصادي الدولي الأول، الذي بادرت إليه هذه الجمعيات، بهدف التعريف والتكوين والرسكلة، حول كيفية وطرق اقتحام الأسواق الأجنبية، والتعرف على مناخ الأعمال، وبحث فرص الاستثمار في الخارج، والتبادلات التجارية بين بلدان إفريقية وأسيوية خصوصا، وقد سمح اللقاء، الذي عرف مشاركة سفراء وممثلي بعثات ديبلوماسية لسبع دول، منها خمس إفريقية، سمح لعدد من الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة.

بالتواصل المباشر مع سفراء دول أجنبية، وممثلين ديبلوماسيين، حول فرص وإمكانات العمل والتبادل التجاري، ومهدّ الطريق لإبرام صفقات واتفاقيات عمل تجاري بين هؤلاء الشباب ونظرائهم، وتحدّث خلال اللقاء الذي احتضنه فندق روايال توليب، سفراء عدد من الدول الإفريقية، على ضرورة التبادل التجاري والاستثمار الحقيقي الفعّال بين الجزائر ومختلف دول العمق الإفريقي.

بينما تطرّق العارفون بالميدان لإشكالية الوسائل اللوجستيكية والنقل والشحن البري والبحري، وطرح خبراء وعارفون بهذا القطاع، مشكلة البيروقراطية والعراقيل المالية والإدارية التي تتخبط فيها مختلف الإدارات العمومية الوطنية، ما يعرقل عمليات التصدير نحو الخارج بالنسبة للمؤسسات الناشئة، في الوقت الذي تحدّث فيه ممثلو هذه الهيئات المالية عن الإصلاحات الكبيرة التي قالوا بأنّ هذه المؤسسات المالية تعرفها منذ أشهر، وذلك قصد تسهيل الخدمات المالية والبنكية المقدمة للراغبين في الاستثمار والتصدير نحو الخارج.

وخرجت الطبعة الأولى من هذا اللقاء الدولي، بجملة من التوصيات وكذا اتفاقيات عمل بين مستثمرين جزائريين وأجانب، وقال المشاركون بأنه في الوقت الذي تتحدّث فيه الحكومة، عن تحدّي تنويع الصادرات خارج المحروقات، واقتحام السوق الأفريقية، فإنه ينبغي على المتعاملين الشباب الانتقال للملموس والميدان، بحيث سمح اللقاء بعرض تجارب ناجحة، ومناقشة المشاكل والعراقيل.

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المتهمون كانوا يقدمون المخدرات لزبائنهم

الإطاحة بعصابة عائلية تمارس الشعوذة بالطارف

س. ك

تمكنت مصالح أمن دائرة القالة بأمن ولاية الطارف، الإثنين، من خلال عملية أمنية نوعية من الإطاحة بعصابة إجرامية، تتكون من ثلاثة أشخاص يشكلون عائلة متكونة من رجل وزوجته وابنهما، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و42 سنة، ينحدرون من ولايتي الوادي بالنسبة للزوج وميلة بالنسبة للزوجة، ويقيمون في ولاية الطارف.

المعنيون اتهموا بإنشاء محل لممارسة طقوس الشعوذة والسحر مع النصب والاحتيال وكذا حيازة واستهلاك المخدرات، والمؤثرات العقلية التي يقدمونها لزبائنهم حتى يدخلوهم في مرحلة اللاوعي، أين تم خلال العملية ضبط وحجز مجموعة من التمائم والطلاسم وصور شمسية للضحايا، وكذا أغراض خاصة في أعمال السحر والشعوذة من شعر وأظافر وبقايا حيوانات، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 139.2 مليون سنتيم، يعد من عائدات العمليات الإجرامية.

سقوط هذه العصابة العائلية جاء إثر معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة طقوس الشعوذة على مستوى مسكن يستأجره، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة بترصد تحركات الشخص المشتبه فيه، أين تم توقيفه على مستوى مدخل مدينة القالة، على متن سيارة سياحية فاخرة، وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي وتفتيش المركبة عثر بداخلها على عقاقير وكذا صور فوتوغرافية لعدة أشخاص بينهم نساء متزوجات، ليتم فتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية وبناء على إذن بالتفتيش لمسكن المعني، كانت النتائج إيجابية بالعثور على مجموعة من العقاقير والمساحيق تستعمل في الشعوذة وأكياس بلاستيكية بها طلاسم وزجاجات بها زيوت وسوائل مجهولة، وعلبة بها مسحوق أبيض وأحجار صفراء وصور لأشخاص مجهولي الهوية وقطعة من المخدرات وأقراص مهلوسة، بالإضافة الى مبلغ مالي، ومع استمرارا التحقيق والتحري مع المشتبه فيه، اعترف بأنه يقوم بممارسة طقوس الشعوذة برفقة زوجته وابنه، وبعد تفتيش هاتفه النقال تم اكتشاف مقاطع فيديو لممارسة المشتبه فيه وزوجته طقوس الشعوذة والسحر. وبتعميق التحريات مع المشتبه فيهم تبين أنهم يقومون بالنصب والاحتيال على عدة ضحايا مقابل سلبهم لمبالغ مالية من خلال زعم تزويج العزباوات وإثراء الفقراء وإنجاح الراسبين وتوليد العاقرات، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملفات قضائية عن جرم انشاء محل لممارسة طقوس الشعوذة والسحر مع النصب والاحتيال وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي وقدموا أمس أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.

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وفاة رضيع تحت عجلات سيارة بجيجل

عبد العزيز. ب

عاشت منطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر ولاية جيجل، مساء الإثنين، على وقع فاجعة، راح ضحيتها رضيع يبلغ من العمر سنتين، وما زاد من حدة الفاجعة ووقع الصدمة، هو أن الضحية قضى نحبه تحت عجلة سيارة كان يقودها خاله، الحادث بحسب شهود عيان وقع لما كان الضحية برفقة جده أمام منزل أخواله حيث يقضي فترة ضيافة، أين فلتت منه الكرة، ليذهب خلفها، وتزامن ذلك مع تحرك خاله بسيارته إلى الخلف، ولم ينتبه إلا بعدما حوله إلى جثة هامدة، وفتحت مصالح الشرطة بالمنطقة، تحقيقا في الحادث بعد معاينتها للموقع فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجذوب السعيد بالطاهير.

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طالبوا بحلول جدية للنقائص التي يعاني منها أبناؤهم

عشرات التلاميذ وأوليائهم يحتجون بحد الصحاري في الجلفة

أحمد خلفاوي

أقدم، صبيحة الثلاثاء، العشرات من التلاميذ القاطنين بحي القايد صالح رفقة أوليائهم، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة حد الصحاري في ولاية الجلفة.

وقد جاءت الحركة الاحتجاجية حسب ما أكده عدد من المحتجين لـ “الشروق” للمطالبة بضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل إيجاد حلول جدية لجملة من المشاكل التي يعيشونها، التي أثرت بشكل كبير ومباشر على تمدرس أبنائهم، كما أكد المحتجون في رسالة موجهة إلى والي الجلفة استلمت “الشروق” نسخة منها أنهم سئموا سياسة الترقيع التي تنتهجها السلطات المحلية في معالجة الانشغالات الضرورية خاصة المتعلقة بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبة التنقل إلى المدارس البعيدة، وما زاد الطين بلة توقف أشغال مشروع إنجاز المجمع المدرسي بالحي الذي من شأنه أن يكون الحل النهائي لمعاناة التلاميذ، إضافة إلى عدم وضع حل لمشكل انقطاع الطريق بسبب تساقط الأمطار والذي يتسبب في منع التلاميذ من التنقل إلى المؤسسات التربوية طيلة فصل الشتاء.

كما اشتكى المحتجون من عدم جدية السلطات المحلية بالوعود التي قدمتها لهم، وعدم قدرة رئيس الدائرة القيام بمهامه ووصايته على المجلس الشعبي البلدي والذي صح لهم بأنه لا يمكنه أن يفعل شيئا أو إيجاد أي حل لمشاكلهم.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه تم وضع أربع حافلات للنقل المدرسي من أجل التكفل بنقل التلاميذ من وإلى المؤسسات التربوية، أما بالنسبة للمجمع المدرسي، فإن نسبة الأشغال به وصلت إلى 70 بالمائة قبل توقف المقاولة المكلفة بالإنجاز عن العمل نتيجة عدم تلقيها مستحقاتها المالية العالقة.

وأضاف بأنه خلال آخر اجتماع مع والي الجلفة تم طرح مشكلة عدم تلقي صاحب المقاولة لمستحقاته المالية وتوقف أشغال إنجاز المجمع المدرسي، أين أمر مدير الإدارة المحلية ومدير التجهيزات العمومية بضرورة حل هذه المشكلة في أقرب الآجال، مؤكدا أنه بالنسبة للمنشأة الفنية التي تتسبب حقيقة في قطع الطريق أمام التلاميذ والمواطنين بعد تساقط الأمطار فإنه قد تم تسجيل مشروع إنجاز منشأة فنية ضمن المخطط البلدي للتنمية لسنة 2022 كأولوية، وقد هدد المحتجون بتصعيد الحركة الاحتجاجية ما لم يتم إيجاد حلول جدية لجملة من النقائص التي حالت دون التحاق أبنائهم هم بمقاعد الدراسة.

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توقيف 7 أشخاص وحجز مخدرات ومهلوسات بالعاصمة

نوارة. ب

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، 7 أشخاص مشتبها فيهم، في قضية إنشاء عصابة أحياء.

وحسب بيان الجهة الأمنية، فقد تم توقيف أفراد العصابة، بتهم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمشاجرة على الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وزرع الرعب في نفوس المواطنين، حيث تحصلت الفرقة المحققة بشأن قضية الحال على معلومات أحسنت استغلالها، لتتمكن من توقيف المشتبه فيهم، مع ضبط وحجز 26.5غ من القنب الهندي، و384 قرص من مختلف الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز قنينة مخدر ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 1975400.00 دج يعتبر من عائدات بيع المخدرات، و21 سلاحا أبيض متمثلة في 8 سيوف، و4 سكاكين متوسطة الحجم، وسكين أوبينال، وسكين أوكابي و6 قواطع وساطور.

وتم تقديم المشتبه فيهم بعد استكمال إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية المختصة، التي أشرفت على التحقيق منذ بدايته.

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توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 19 ألف وحدة مرفقعات

حجز قرابة 3 آلاف علبة ”معسل” مصنوعة في الإمارات بالوادي

وليد. ع

تمكن نهاية الأسبوع المنصرم، أفراد من الدرك الوطني تابعون للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، من حجز مواد تبغية أجنبية المصدر، وكذا مفرقعات، مع توقيف مشتبهين في القضية وحجز شاحنة كانت تستعمل لنقل المحجوزات.

تفاصيل القضية، حسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، تعود ليوم الجمعة المصادف لـ24 سبتمبر الجاري، أين قام أفراد يتبعون للمجموعة الإقليمية بالوادي، بحجز كمية معتبرة تقدر بـ2880 علبة من مادة المعسل مصنوعة في الإمارات العربية المتحدة، وكمية معتبرة من المفرقعات صغيرة الحجم تقدر بـ19620 وحدة، كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل شاحنة صغيرة من نوع ”نيسان نافارا”، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، فيما تم فتح تحقيق معمق في القضية، وبعد إتمام الإجراءات القانونية وإعداد ملف في الوقائع، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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تواجه تهمة تضارب المصالح لعلاقتها مع أحد المرشحين

جائزة الجونكور الفرنسية على وقع فضيحة بطلتها عضو في لجنة التحكيم

زهية. م

تعيش جائزة الجونكور الفرنسية على وقع فضيحة بطلتها كميل لويز عضوة لجنة التحكيم بعد اتهامها من قبل الإعلام الفرنسي بتضارب المصالح وصلتها مع أحد المرشحين للجائزة.

أفاد موقع إذاعة فرانس انترن أن كاميل لورينز، وهي أيضًا عضوة في لجنة التحكيم، هي رفيقة مؤلف تم اختياره في القائمة الأولى المكوّنة من 16 رواية متنافسة ويتعلق الأمر بفرانسوا نودلمان وكتابه “أبناء كاديلاك”: الذي تم اختياره من ضمن 16 رواية في القائمة الطويلة للجائزة.

ونفت هيئة المحلفين في الجائزة أن يكون ثمة تضارب المصالح رغم علمها بالعلاقة التي تربط فرانسوا نوديلمان وكاميل لورينز.

وأوضح رئيس الأكاديمية غونكور ديدييه ديكوين أن هيئة المحلفين كانت على علم. “نعم، هم معًا. شعرنا أن هذا ليس سببًا لمعاقبة كتاب جيد”، وأوضح من جهته سكرتير الأكاديمية، فيليب كلوديل، أنه تم إتباع القواعد المعتادة في هذه الحالة بدقة. كان هناك أغلبية منا، ممن قدّروا هذا الكتاب، واكتشفوا بعد حقيقة أن هناك صلة بين فرانسوا نوديلمان وكاميل لورينز، التي استجوبناها عنها”.

واستبعدت أكاديمية الجونكور أي تضارب للمصالح عكس ما أثارته فرانس انترين التي انتقدت أيضا ظهور كاميل لورينز في زاوية “بطاقة بريدية” من صحيفة لوموند في 16 سبتمبر الماضي أسبوع بعد إعلان الجونكور عن قائمتها بينما تقتضي الأعراف عدم ظهور الأعضاء المحلفين والتعبير عن أنفسهم في وسائل الإعلام ويبقون متضامنين مع اختيارات الأكاديمية في جميع الظروف. وقال فليب كوديل إن تصرف كاميل لورينز غير مقبول “أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تناوله رسميًا. في الاجتماع التالي، سأؤيد كتابة هذا، إن لم يكن في قواعدنا، على الأقل في قواعدنا الشفوية: عندما يكون لدى أحدنا منصة في الصحافة، مهما كانت، فإنه يمتنع عن الحديث عن أي كتاب”.

للإشارة تعتبر الجونكور من أشهر الجوائز الأدبية في فرنسا قيمتها المالية رمزية جدا لا تتعدى واحد يورو لكن قيمتها المعنوية كبيرة جدا تتيح للفائز بها تحقيق مبيعات وانتشار وترجمة لكتابه، ينتظر أن تتوج الفائز بها في 3 من شهر نوفمبر وقبل الإعلان عن قائمتها القصيرة في 3 من أكتوبر المقبل.