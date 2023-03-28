أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة، الحماية المدنية "تعيد إلى الحياة" سيدة مسنة

حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالجلفة

ق. م

تمكن عناصر فرقة النظافة والتطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية الجلفة، الإثنين، من حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، حسبما علم من خلية الاتصال لهذا السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مصالح أمن الولاية، محافظ الشرطة ساعد فيطس، أن هذه العملية جاءت على إثر تنفيذ عناصر الشرطة لدورية مراقبة على مستوى الأسواق اليومية لمدينة الجلفة، حيث تم الوقوف على شاحنة محملة بكمية من اللحوم البيضاء ممثلة في 286,8 كلغ من الديك الرومي و 34,10 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبعد عرض الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري، تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث تم إنجاز ملف ضد المخالف على أساس “مخادعة المستهلك في منتوج فاسد مع انعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام شروط الحفظ والتخزين والنقل”.

وتم تسليم الكمية المحجوزة لحديقة الحيوانات الكائنة بعاصمة الولاية.

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ذووها أعلنوا وفاتها والإنعاش القلبي أنقذها

الحماية المدنية “تعيد إلى الحياة” سيدة مسنة بخنشلة

طارق. م

عاشت عائلة “ب” بمدينة خنشلة، سهرة الإثنين مشاعر متناقضة بين الحزن والدهشة والفرح، بعد أن تعرضت عميدة العائلة التي قارب سنها الثمانين إلى سكتة قلبية، قبل موعد الإفطار بدقائق، حيث انطلق البكاء وعمّ الحزن وسط العائلة، خاصة أن العجوز بقت جامدة من دون حركة وتوقف قلبها نهائيا عن الخفقان، وهي سيدة حسب أحد أبناء شقيقها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري، وكانت دائما عرضة للأزمات الصحية، وبمجرد وصول أعوان الحماية المدنية، بالوحدة الرئيسية بانسيغة، بطاقمها الطبي وهذا بعد ما لا يقل عن نصف ساعة من الحادث لنقل الجثة كما تصوّر أهل الضحية وكما أبرقوا للحماية المدنية، وهذا بالمدينة الجديدة وتحديدا في عمارات طريق فريقال، بخنشلة مركز، حتى باشروا عملهم في محاولة لإنقاذ العجوز التي كانت في حكم الراحلين حسب أبنائها، لكن عملية الإنعاش القلبي والرئوي، التي قام بها طاقم الحماية من زمن الإفطار إلى ما بعده، أعاد للضحية الحياة من جديد، قبل تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى خنشلة وتسليمها في حالة استقرار طبي، وهو ما غيّر مشاعر أهل الضحية الذين اختلطت عليهم الأحاسيس بين دموع الحزن ودموع الفرح.

يذكر أن البيان الإعلامي الذي أصدرته الحماية المدنية بخنشلة، الثلاثاء، جاء فيه في سابقة فريدة، بأن فريقا من أعوان الحماية المدنية، الذين كانوا ضمن فريق الإسعاف، قد تدخلوا أمسية الإثنين، في حدود الساعة 18و51 دقيقة، ثوان فقط بعد آذان المغرب، من أجل إجلاء عجوز في الـ78 سنة، وجدت فاقدة لكامل الوظائف الحيوية، من داخل مسكنها العائلي، بعمارات طريق فريقال ببلدية خنشلة، غير أن الأعوان وفور وصولهم، باشروا الإسعاف بعين المكان، عن طريق عملية الإنعاش القلبي والرئوي، للضحية أين كللت العملية بنجاح، وعادت لها الحياة، ونقلت إلى المستشفى.

يذكر أن بعض أفراد عائلة الضحية وساكنة العمارات، وعدوا بتكريم خاصة لرجال الحماية المدنية وقالوا للشروق، بأنهم شاهدون على تفانيهم، أما عن العجوز حسب أهلها فهي مازالت في المستشفى تحت الرقابة الصحية، لكنها قادرة على الكلام والحركة.

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وفاة سائح أجنبي وجرح ثلاثة في حادث مرور بجانت

ب. طواهرية

توفي سائح أجنبي من جنسية فرنسية الاثنين، فيما أصيب ثلاثة آخرون من نفس الجنسية بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادث مرور نجم عن تصادم لسيارتين أجنبيتين رباعيتي الدفع نوع تويوتا كانتا في رحلة سياحية بمنطقة تيسكا إلى الجنوب من مدينة جانت، وقد تدخلت الحماية المدنية التي نقلت جثة المتوفى لمستشفى إفري بجانت، والأمر ذاته للمصابين الثلاثة الذين من بينهم امرأة، حيث خضع أحد المصابين لعملية جراحية، فيما كشفت مصادر مطلعة أن حالة المصابين مستقرة. من جهتها، فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث، هذا، ويرتقب أن يتم إجلاء جثة الضحية جوا نحو فرنسا، بعد إتمام الإجراءات القانونية التي تتطلبها الحادثة.

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سيارة تقتل طفلا في الخامسة بخنشلة

طارق. م

لقي الطفل محمد براء بلعيدي، في السنة الخامسة من العمر، الثلاثاء، حتفه، تحت عجلة سيارة كانت قد دهسته، في حادث عن طريق الخطأ، وقع على مستوى مدينة عين الطويلة شرق خنشلة.

وقد باشرت مصالح الشرطة، فور الحادث، تحقيقا أمنيا في الحادث، حسبما علم من مصدر مطلع أمس الثلاثاء للشروق، في الوقت الذي تم إجلاء جثة الطفل وسط أحزن أهله، من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو العيادة الحضرية المتعددة الخدمات بعين الطويلة، قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى خنشلة، بينما تم توقيف سائق السيارة المتسبب في الحادث، وهو رهن الحبس إلى غاية محاكمته.

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عائدات كبرى منتظرة من المنجم العملاق

استحداث مركز لقيادة مشروع قطار بشار – غار جبيلات

ب. يعقوب

نصب الاثنين بمقر ولاية تندوف، مركز قيادة للمشروع السككي الواعد لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات الواقع ببلدية أم العسل على بعد 130 كلم جنوب ولاية تندوف نحو بشار.

وأعلن والي تندوف مخبي محمد في اجتماع تنسيقي حضره مديرو قطاعات معنية بالمشروع، عن استحداث مركز لقيادة مشروع السكة الحديدية، تنفيذا لتعليمات الحكومة بوضع خطة عمل ناجحة بإنجاز المشروع بمعايير دولية وفي أسرع وقت، لأجل الدفع بمضاعفة قدرات إنتاج خام الحديد من العملاق المنجمي وتحويله ونقله، وذلك مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروع المتوخى منه نقل الثروة المعدنية إلى موانئ التصدير ومناطق الشمال بصفة عامة وتحويل جزء منه إلى حديد صلب بالإضافة إلى بعث كافة مشاريع الاستثمار في الجنوب الشاسع.

وحرصت سلطات ولاية تندوف على وضع كوادر عن مختلف القطاعات الحيوية، لهم باع واسع في متابعة المشاريع الكبرى، تحت تصرف المركز الجديد لمتابعة وتسيير مشروع خط السكة الحديدية، الذي توليه الدولة أولوية قصوى لضمان الاستغلال الأمثل للمنجم بين تهيئته واستغلاله في نفس الوقت، ما يسمح بإنتاج من 40 إلى 50 مليون طن سنويا من خام الحديد.

وكانت لجنة تقنية عن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات الكبرى في السكك الحديدية، قامت الأسبوع الماضي، بعملية استطلاعية لاختيار مسار مشروع إنجاز خط السكة الحديدية لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات (تندوف) نحو بشار على مسافة 1.000 كلم كما عرف هذا المشروع السككي الحيوي، اجتماعات مكثفة لولاة الجهة الجنوبية، في سياق الخطة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بتسريع وتيرة انجاز كافة المشاريع الضخمة التي تخص بناء خطوط السكك الحديدية باتجاه كافة المناجم خاصة بين بشار وغار جبيلات مرورا بتندوف.

في هذا السياق، يرى عبد الحليم خالدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الحميد بن باديس في مستغانم، أن عائدات اقتصادية كبرى منتظرة من مخطط تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وتمديدها لضخ حياة جديدة في مشاريع عملاقة ظلت نائمة في جنوب البلاد، قائلا إنه كان من الصعب استغلال هذه المشاريع على غرار منجم غار جبيلات من دون وجود خط سككي لنقل خام الحديد إلى موانئ التصدير لتسويقه إلى الخارج، مبرزا أن السكة الحديدية تعتبر محركا حقيقيا للتنمية وهو ما دفع بالرئيس عبد المجيد تبون إلى إطلاق برنامج ضخم وطموح بإعطاء هذه الوسيلة في الجزائر بعدا قارياً من خلال ربط أهم الموانئ بولايات الجنوب الكبير.

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يحترف سرقة السيارات

توقيف شخص محل 26 أمرا بالقبض في سطيف

سمير مخربش

ألقت الاثنين، مصالح أمن ولاية سطيف، القبض على شخص هارب من العدالة صدر في حقه 26 أمرا بالقبض، وظل منذ مدة محل بحث لتورطه في عدة قضائيا تتعلق بالسرقة.

المتهم مارس كل أنواع السرقة، منها النشل في الطرقات والسطو على المنازل والمحلات التجارية وكذا سرقة السيارات، هذا النوع الأخير يتقنه باحترافية إلى أن أصبح عضوا في شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات تنشط عبر العديد من الولايات. ويصنف هذا الشخص من أخطر العناصر التي تعتاد الإجرام. وكانت آخر عملية له تتعلق بسرقة سيارة في حي تينار بسطيف، والتي كانت محل تحر من طرف طاقم متمرس تابع للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، والذي تمكن من التعرف على المشتبه فيه والقبض عليه بعد اعتماد تقنيات حديثة في التعرف على هوية المجرمين. وكان ذلك بعد خروج السيارة المسروقة من ولاية سطيف، أين اضطرت الفرقة المختصة إلى توسيع الاختصاص والتنقل إلى ولاية جنوبية، أين ألقي القبض على هذا الشخص الخطير.

واتضح أثناء التحقيق أنه محل بحث وصدر في حقه 26 أمرا بالقبض، مع انتمائه إلى شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات، وهو النشاط الذي استفحل في الآونة الأخيرة، خاصة قرب العمارات، أين اعتاد الناس على ركن سياراتهم في المساحات المجاورة، فيطوف عليها اللصوص ليلا ويحركونها من مواقعها بشتى الطرق، ويستهدفون خاصة المركبات غير المزودة بأنظمة أمنية، ويتمكنون من تشغيل المحركات للعديد من الماركات السهلة المنال.