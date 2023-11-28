أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

وكالة سياحية وهمية تحتال على زبائنها وتسلبهم أموالهم، احتراق شاب إثر صعقة كهربائية

أوهم ضحاياه بحجز غرف لهم في فنادق فاخرة في تونس بمبالغ مغرية

وكالة سياحية وهمية تحتال على زبائنها وتسلبهم أموالهم بقسنطينة

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب في ولاية قسنطينة، بإيداع شاب يبلغ من العمر 33 سنة، بعد تورطه في قضية نصب واحتيال، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة من عدد من المواطنين، الذين أوهمهم بأنه صاحب وكالة للسياحة والأسفار، حيث أنه وبمجرد ان يقوموا بتحويل المبالغ المالية التي يطلبها منهم لحسابه يقوم بالاستيلاء عليها بدون ان يقدم لهم أية خدمة.

المشتبه فيه الذي تمكن من الإطاحة بعدد من الضحايا وسلبهم أموالهم، كان يدعي بأنه صاحب وكالة للسياحة والأسفار وأن مقرها متواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين كان يعرض على زبائنه، غرف فنادق بأسعار مغرية في تونس، غير أنه وبعد الاتفاق معه وبمجرد تحويلهم للمبالغ المالية لحسابه يقوم بالاستيلاء عليها، من دون أن يقوم بالحجز لهم في الفنادق التي يرغبون الإقامة فيها، وهو ما دفع بعدد من الضحايا إلى إيداع شكاوى ضده إلى النيابة، بعد ما أضحى يتهرب منهم ويرفض مقابلتهم وإرجاع المبالغ التي قاموا بتحويلها لحسابه.

وعلى إثر توالي شكاوى عدد الضحايا، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بفتح تحقيق في القضية، من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري العاشر بأمن دائرة علي منجلي، التي تمكنت بعد عملية التحري الميداني واستغلال القرائن والمعلومات المتحصل عليها، من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بالتنسيق مع الأمن الحضري الخارجي عين سمارة و تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، أين تم إنجاز أربعة ملفات جزائية منفصلة في حقه، تأسس فيها الضحايا كأطراف مدنية، وتم تقديمه بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، أين صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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احتراق شاب إثر صعقة كهربائية بقسنطينة

س. ع

نجا شاب زوال الثلاثاء، في الواحدة والعشرين من العمر، من موت محقق، بحي سيساوي قرب محور الدوران بمدينة قسنطينة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية.

ولكنها سببت له حروقا بليغة على مستوى الذراع الأيمن والوجه، بينما كان فوق سطح المنزل يقوم بأشغال في الكهرباء، مصالح الحماية المدنية تدخلت لإسعاف الضحية عبر فريقها الطبي، ثم تكفلت بنقله على عجل إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي الدكتور ابن باديس بقسنطينة، حيث يرقد حاليا في مصلحة الحروق بذات مستشفى .

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قطار يدهس شابا في محطة بودواو ببومرداس

سعيدة. م

لقي، صبيحة الثلاثاء، شاب، في العقد الثالث من العمر، حتفه، إثر تعرضه للدهس من طرف قطار على مستوى محطة بودواو في ولاية بومرداس.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بومرداس، قد تدخلت مباشرة بعد التبليغ عن شخص صدمه قطار على مستوى محطة القطار بودواو.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب في عين المكان، يبلغ من العمر حوالي 31 سنة تم تحويله إلى المستشفى.

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وفاة عامل إثر سقوط رافعة إسمنت على رأسه بمسجد في سكيكدة

إسلام. ب

لقي، مساء الإثنين، بناء حتفه، بمستشفى ابن رشد بعنابة، إثر تعرضه لحادث مفاجئ أثناء قيامه صباح الأحد الأخير، بعمله المتمثل في وضع الخرسانة بمسجد القدس، ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، إذ سقطت عليه رافعة حديدية ثقيلة أقعدته أرضا، ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد دندان بعزابة، ونظرا لحالته الحرجة تم تحويله إلى مستشفى ابن رشد بعنابة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقال مقربون من العامل البالغ من العمر 50 سنة، والقاطن ببلدية عين شرشار، في تصريح للشروق أن الحادثة وقعت الإثنين، في حدود الساعة الرابعة مساء، وألحقت بالضحية وهو متزوج بدون أولاد إصابات خطيرة على مستوى العمود الفقري وأنحاء أخرى من جسمه، للإشارة فإن الضحية ووري الثرى ليلة أمس الأول الاثنين بعد صلاة المغرب، بمقبرة عين شرشار في جو مهيب، كما تم فتح تحقيق أمني لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي.