أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 29 أوت 2023

انتشال جثتي غريقين بشاطئ مرسى بن مهيدي، يسرق نصف مليار ومجوهرات ويتخلص منها داخل بالوعة

فيما تمّ إنقاذ مسن سقط في بئر

انتشال جثتي غريقين بشاطئ مرسى بن مهيدي بتلمسان

ع. بوشريف

انتشلت، الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية بمرسى بن مهيدي بتلمسان، جثة غريق مفقود منذ يوم الخميس الماضي، أين تم تسخير 14 غطاسا وأربعة أعوان، بالإضافة إلى زورقين، واستمرت عمليات البحث في أعماق البحر إلى غاية ليلة الإثنين.

الشاب الغريق الذي لم يتجاوز من العمر العقد الثاني فضل السباحة في أحد الشواطئ غير المحروسة في المكان المسمى المرسى البيضاء، وقد تم نقل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية، وفي السياق ذاته، انتشل أعوان الحماية المدنية، أول أمس جثة شاب في العشرينات من العمر ينحدر من منطقة سبدو بالمكان المسمى ميناء مرسى بن مهيدي، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقد دعت مديرية الحماية المدنية بتلمسان، رواد الشواطئ لتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة، وعدم المخاطرة بأرواحهم، من خلال ممارسة سلوكيات خطيرة قد تنجر عنها حوادث مأساوية، ولا يزال أعوان الحماية المدنية يواصلون تحسيس المواطنين بتجنب المغامرة في الشواطئ من خلال حملات تحسيسية.

وفي سياق تدخلات فرق التدخل لمصالح الحماية المدنية، فقد تم إنقاذ شخص يبلغ من العمر 79 سنة بحي الحرطون وسط مدينة تلمسان، بعد سقوطه داخل بئر يبلغ عمقها 7 أمتار ويصل منسوب المياه بداخلها إلى 90 سنتمترا، وقد تعرض الضحية لرضوض تطلبت نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى تلمسان.

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تفكيك لغز جريمة السطو على مسكن وسرقة محتوياته

يسرق نصف مليار ومجوهرات ويتخلص منها داخل بالوعة بقسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من فك لغز جريمة السرقة التي طالت مسكن أحد المواطنين في إحدى ليالي الأسبوع الماضي، بعد أن أفضت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة من تحديد هوية المتورط في عملية السرقة وتوقيفه ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 24 سنة.

عملية تفكيك لغز هذه الجريمة، تمت إثر تلقي الفرقة الجنائية لشكوى رسمية من طرف شخصين بشأن تعرض مسكن والدهما لعملية سطو وسرقة ليلا، من طرف مجهول تمكن من الدخول إلى المسكن والاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة بالعملة والوطنية والعملة الصعبة منها مبلغ 480 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و500 أورو، بالإضافة إلى 100 دينار تونسي، كما تمكن من سرقة مجوهرات ذهبية وثلاثة جوازات سفر وأغراض أخرى ثمينة، وفور ذلك باشر عناصر الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم، انطلاقا من معاينة مسكن الضحية ورفع البصمات وعينات والآثار التي يكون قد تركها اللصوص خلفهم، ما مكّن من التوصل إلى أن مقترف عملية السرقة شخص واحد وبعد تحديد هويته ومكان إقامته تم توقيفه، وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، وبمواصلة التحقيق في القضية تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش مسكنه، ما مكّن من استرجاع جزء هام من المبلغ المالي المسروق وكذا بعض الحلي والمجوهرات التي قام بإخفائها داخل بالوعة لتصريف المياه، بعدما حاول التخلص منها لمحو آثار جريمته.

المشتبه فيه تم تكوين ملف قضائي ضده عن قضية السرقة بالكسر المقترنة بظرفي الليل والتسلق مع العود، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي قبل إحالته على المحاكمة.

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إنقاذ شخص علق بين صخور ميناء الصيد بمستغانم

ع. رحامنية

تمكنت ليلة الإثنين في حدود الواحدة ليلا عناصر إسعافات الوحدة البحرية مدعمة بعناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 39 سنة من الموت المحقق، بعد ما عثر عليه عالقا بين الصخور وهو في وضعية جد حرجة، وذلك على مستوى جدار ميناء الصيد البحري بمنطقة صلامندر بإقليم بلدية مستغانم، العملية وبعد جهود مضنية تمت بنجاح، حيث قدمت الإسعافات الأولية للضحية، كما تم إجلاءه على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مدينة مستغانم.

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مصرع ستيني تحت عجلات مركبة بذراع بن خدة

رانية م

لقي صبيحة الثلاثاء شخص في الـ68 من العمر، حتفه تحت عجلات مركبة دهسته على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولاية تيزي وزو والعاصمة، وتحديدا بحي مول ديوان بذراع بن خدة، حيث أردته قتيلا بعين المكان، لتقوم مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بذراع بن خدة، بتحويل الجثة إلى العيادة متعددة الخدمات في المنطقة، قبل تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد النذير” الجامعي بتيزي وزو.

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عصابة إجرامية تستهدف المنازل والمؤسسات العمومية بتلمسان

ع. بوشريف

أفاد نهار الثلاثاء بيان لأمن ولاية تلمسان، أن مصالح الأمن الحضري التاسع والعاشر، تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في سرقة المؤسسات العمومية والمنازل، وقد أفضت التحقيقات الأمنية إلى أن أغلبية المشتبه فيهم وعددهم أربعة أشخاص هم من المسبوقين قضائيا، ويوجد من بين الموقوفين ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا.

توقيف أفراد الشبكة تم في ظرف زمني وجيز، جاء اثر الشكاوى العديدة التي تلقتها مصالح الأمن، بشأن سرقات متكررة للمنازل وأيضا المؤسسات العمومية، ومن بين المؤسسات العمومية، التي تعرضت للسطو، هنالك مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى دار الشباب، حيث على اثر تلك الشكاوى، تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف عناصر الشبكة، ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، واستكمالا للتحقيقات وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم، أين تم استرجاع عديد المسروقات، منها أجهزة كهرومنزلية، وأواني منزلية، وأغراض مختلفة بالإضافة إلى ثلاثة حواسيب وملحقاتها، تمت سرقتها من إحدى المؤسسات التربوية، فيما تم استرجاع عتاد مخصص لقطع الخشب والحديد تمت سرقته من إحدى دور الشباب، وقد تم بناء على ذلك، إحالة المشتبه فيهم إلى النيابة العامة بمحكمة تلمسان، التي أحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.

وبوضع حد لنشاط هذه الشبكة من قبل مصالح أمن تلمسان، يكون العديد من المواطنين قد استرجعوا السكينة والطمأنينة، بعد ما كانوا متخوفين من أن تتعرض منازلهم لسرقات، في ظل انتشار الظاهرة منذ مدة طويلة.

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تتكونان من 8 أشخاص

تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ببجاية

فيصل. ن

تمكّنت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعتين إجراميتين في عمليتين متفرقتين في ظرف وجيز، وتم خلال العمليتين، توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و44 سنة، يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضية الأولى تمت خلال نهاية الأسبوع، بناء على معلومات مؤكّدة مفادها نشاط جماعة إجرامية منظمة على رأسها مسبوق قضائيا تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب في أحد الأحياء الشعبية بمدينة بجاية، وبعد إعداد خطة محكمة وتتبّع تحركات المجموعة، تمكّنت عناصر فرقة البحث والتدخل من توقيف وتفكيك هذه الجماعة المتكونة من 5 أشخاص وضبط بحوزتهم ما يعادل 2368 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ” وكمية من المخدرات (القنب الهندي) مهيأة للبيع وزنها 7.7 غ ومبلغ مالي يفوق الـ26 مليون سنتيم، والذي يعد من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم حجز دراجة نارية وهواتف نقالة ملك للمجرمين.

وجاءت القضية الثانية تزامنا مع القضية الأولى، حيث تمكّنت عناصر “البياري” من تفكيك جماعة إجرامية ثانية متكونة من 3 أشخاص، مختصة في الاتجار غير الشرعي للمؤثرات العقلية على مستوى حي إحدادن ببجاية، وتم خلال العملية ضبط 1800 قرص من المؤثرات العقلية ومليون سنتيم من عائدات البيع، كما تم حجز دراجة نارية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وأنجزت ملفات جزائية ضد المتهمين لأجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة، ليقدّموا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع.

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مجازر الطرقات تحصد حياة 40 جزائريا خلال أسبوع

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 2013 آخرون بجروح، على إثر 1467 حادث مرور سجّل بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أوت الجاري، حسب حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، نشرت الثلاثاء. وأوضحت الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجّلت بولاية الجلفة بوفاة 12 شخصا وجرح 43 آخرين على إثر 26 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ2388 تدخل سمح بإخماد 1640 حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجّلت بولاية الجزائر بـ219 حريق، بجاية (170) وعنابة (127(. كما قام أعوان الحماية المدنية بـ5330 تدخل مكّن من إنقاذ 448 شخص في حالة خطر وتغطية 4625 عملية إسعاف.