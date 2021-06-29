أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 29 جوان 2021

سائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار بتيزي وزو، مقتل فتاة في حادث سير داخل أنفاق خراطة وأخبار أخرى

تتويج “بابيشا” لمونيا مدور بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم الشرقي بجنيف

زهية.م

توج فيلم بابيشا لمونيا مدور بالجائزة الكبرى لمهرجان جنيف للفيلم الشرقي في ختام دورته 16 التي جرت وقائعها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 جوان.

وقال بيان المهرجان أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المتكونة من رشيد مشهراوي و يرين شالاند وثريا بغدادي وليندا بلخيريا ومحمد خيري قررت منح الفيلم الجائزة الكبرى نظرا “لسيناريو الفيلم الذي اظهر تحكما كبيرا للمخرجة في السيناريو وأداء الممثلات”، وأضاف بيان المهرجان “أن بابيشا، فيلم ملتزم، يدافع عن الحريات الفردية ويتناول موضوعات لا تزال محل اهتمام”.

وقد شهد مهرجان الفيلم الشرقي بجنيف في دورته السادسة عشر مشاركة 50 فليما من 20 بلدا في دورة وصفت بدورة الأمل عقدت تحت قيود التباعد التي فرضتها كورونا.

للإشارة، يعتبر فليم بابيشا أول تجربة سينمائية طويلة في مسار ابنة المخرج الراحل عز الدين مدور ينتظر تنظيم عرضه الأول في الجزائر قريبا بعد رحلة تألق دولية في المهرجانات منذ خروجه في مهرجان كان عام 2019، حيث لقي ترحيبا جماهيريا ونقديا وكان من بين أفضل الأفلام التي سجلت حضورا مميزا في القاعات الفرنسية، كما منح الفيلم جائزة السيزار للممثلة لينا خوذري.

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14 عشر فيلما قصيرا في المسابقة الرسمية

فاطمة بارودي

شارك 14 فيلما روائيا قصيرا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لفيلم المرأة، تم عرضها على الجمهور على مدار أربعة أيام بقاعة سينما توليب يعتبر معظمها أول أفلام لجيل جديد من صناع السينما. وتنوعت القصص التي عالجتها الأفلام المقدمة والتي معظم صناعها نساء، حملت انشغالا بقضايا انسانية مختلفة سواء تعلقت بالفرد، علاقته بالمجتمع، الدين، الحب، الماضي او الوطن.

ومن بين الأفلام التي اكتشفها جمهور أسوان و فتت الانتباه، فيلم “أحصنة بيضاء” المكسيكي لمخرجته الصينية زيي جين، وتدور أحداثه في قرية صغيرة وسط المكسيك، حيث يكتشف حفيد صغير خلال يوم واحد، الجانب الآخر لحياة جده وهو مدير منجم ستيني متحفظ وحذر يعاني في صمت من هجر عشيقته له.

ومن ماليزيا، يعرض المخرج ميكاي لاي في فيلمه «السحابة لا تزال هنا»، قصة شياو لي التي تتحدى الطقوس القديمة التي تمارسها والدتها اليائسة من أجل شفاء جدها المحتضر، كونها اعتنقت المسيحية وتجد نفسها في قلب مواجهة مشحونة حين تكتشف الأم الأمر، رافضة إياه باسم التمسك بالمعتقدات القديمة.

وفي نفس التيمة تقريبا عن الموت والفراق، يروي المخرج الألماني جوشوا جادي في فيلمة الأول «عكس الخلود» صراع أنا مع والدتها التي تتفادى رؤية زوجها المحتضر على فراش الموت، متحججة في كل مرة بالانشغال بأمور البيت خارجا، وهو الشيء الوحيد الذي تعرف فعله بعد ان تخلت هي عن أحلامها وضحت بها من اجل ابنتها وزوجها. تيمة الموت كانت حاضرة في فيلم المخرجة السورية رباب مرهج «عنها» التي اتخذت من عالم فيليني مرجعية لها لتصوير الكابوس السوري وهاجس انهيار الوطن وبشكل مجازي موته، وهي تتبع تخبط نجمة مسرح تعذبها الخيانة الزوجية المحفزة بالطمع و«الحرية المخزية والوهمية».

ومن بين الأفلام التي نالت اعجاب الجمهور فيلم «فراولة» للمخرجة المصرية منال سعد التي تعيد إلى الشاشة العربية «القبلة المحرمة» وهي تخلق حالة تعاطف مع الشخصيات من خلال قصة شابة عشرينية راقدة على سرير مستشفى، مع احتمال ضئيل لنجاتها من مرض السرطان، ستطلب من ممرض شاب يعالجها أن يحقق لها أمنيتها الأخيرة قبيل خضوعها لعملية جراحية في الحصول على قبلة رومانسية وهو ما سيكون لها قبل أن تفارق الحياة.

وتعود المخرجة الأرجنتينية ذات الأصل الكولومبي كريستينا موتا في فيلمها «سطوح» إلى ذاكرة الأمكنة بالخصوص تلك التي يسكنها الموتى، نساء قتلن في شوارع بيونس أيرس وألقيت جثثهن في مكب للنفايات، موتى على سفوح تلال ميديلين، يتجلى مصيرهم المأساوي تحت انقاض هذه المقبرة، حيث «تتعايش الحجارة والتراب في وئام» في مشاهد يملؤها الشجن . وشهدت العروض على مدار أيام المهرجان إقبالا كبيرا من قبل الجمهور معظمهم طلبة ومتدرببن يطمحون لصناعة الأفلام، وتضم لجنة التحكيم التي ستتوج الفائزين بهذه المسابقة كل من الممثلة المصرية هنا شيحة، المخرجة والسيناريست اليونانية إيونا كريونا، والمخرج السوري عبد الله رشح.

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اختتام برنامج ورش التدريب لمهان أسوان الدولي لأفلام المرأة

فاطمة بارودي

شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ختام ورش دورته الخامسة التي تقام في الفترة من 25 إلى 29 يونيو. واستفاد هذه السنة 240 طالب من أبناء الصعيد وخاصة محافظة أسوان غالبيتهم فتيات من عدة ورش تكوينية في مجال التمثيل، الإخراج، الرسوم المتركة والسيناريو، أقيمت على مدار المهرجان. واختتمت بتقديم6 مشاريع أفلام تطمح إدارة المهرجان إنتاجها للعام المقبل وعرضها ضمن مسابقة أفلام الورشات. وتضم لجنة تحكيم مشاريع الورش هذا العام الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود، أعربوا عن سعادتهم بالمشاريع الناتجة عن الورش وأكدوا أنها تستحق العرض في عدد من المهرجانات.

وأشار مدير قسم الورش سيد عبد الخالق أن الورش هذه السنة كانت برعاية وزراة الثقافة والسياحة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية ومؤسسة دروسوس ومؤسسة بلان انترناشونال مصر، حيث تهدف منذ اطلاقها إلى نشر الثقافة السينمائية في الصعيد وجذب أكبر عدد من الشباب، وأضاف: “هذا أمر لم يكن سهلا في بدايته بسبب الصورة النمطية المنتشرة في المجتمع عن الفن، وكان هدفنا منذ الدورة الأولي أن السينما مفيدة للمجتمع وحرصنا على تنوع الورش كل عام لنحقق أكبر قدر من الاستفادة لشباب وفتيات الصعيد ويستمر العمل طوال العام وليس فترة المهرجان فقط واليوم أصبحوا قادرين على صناعة فيلم روائي ووثائق وقصير وتحريك”.

من جهته، أشار مدير المهرجان حسن أبو العلا عن سعادته إلى ان الفيلم الفائز في مسابقة أفلام الورش سيشارك في فعاليات مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف، كما سيشارك المخرج الفائز في ورشها وسيستفيد بها الفائز، مؤكدا أن هذا لا يعني أن باقي الأفلام سيئة، لأن الجميع فائز، مؤكدا أن إدارة المهرجان ستظل تطور وتقدم ورشت جديدة، لأن شباب أسوان مكسب حقيقي للمهرجان والمحافظة.

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جازي تطلق”برج مراقبة” لتطوير الخدمة

حسان حويشة

دخلت قاعة المراقبة والمتابعة لمتعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية جازي، حيز الخدمة، والتي تسمح بتحسين أداء الشبكة ونوعية الخدمة، من خلال توفير نظرة شاملة على كامل الشبكة الوطنية، ورصد الأعطاب وتجنيد فرق التدخل في ظرف قياسي.

وأوضح المدير العام لجازي ماتيو غالفاني، خلال جولة قادت عددا من ممثلي الصحافة الوطنية إلى قاعة الإشراف والمتابعة، بمقر المتعامل بالدار البيضاء بالعاصمة، أن هذه القاعة التي جرى إنجازها بسواعد وبرمجيات وتكنولوجيا جزائرية، تمكن من رصد وكشف أي مشكل أو اضطراب على الشبكة أو موقع من مواقع جازي وطنيا، والهدف منها هو تحسين نوعية الخدمة وخصوصا الشبكة ورفع أدائها.

وحسب غالفاني، فإن قاعة الإشراف والمراقبة تشبه إلى حد كبير برج المراقبة في المطارات، وتمكن من تجنيد فرق التدخل في أسرع وقت ممكن، حيث إن الفرق المجندة تعمل 7 أيام على سبعة و24 ساعة على 24، ويشرف عليها 150 مهندس، ويصل العدد أحيانا إلى الضعف عند طلب مهندسين من شركات مناولة لتجنيدهم في فرق التدخل.

وأشار المدير العام لجازي إلى أن هذه القاعة تتيح نظرة شاملة حول شبكة جازي التي تضم أكثر من 16 ألف هوائي ما بين الجيل الثاني والثالث والرابع، موضحا أن إنجازها تطلب استثمار مئات الملايين من الدينار.

وعلى هامش الزيارة كشف غالفاني أن المتعامل استثمر ما يقارب 5 ملايير دينار منذ بداية السنة بتمويل خاص من جازي، موضحا أن المتعامل سيواصل نشر خدمة الجيل الرابع في ولايات جديدة هذه السنة، وتحدث مسؤولون بجازي عن أعمال تخريبية تطال الشبكة في عدة ولايات خصوصا شبكة الألياف البصرية وصل إلى 260 عملية انقطاع في السنة، وهو ما يجعل عمل قاعة الإشراف مهما جدا لرصد الاضطرابات والانقطاعات وتجنيد الفرق للتدخل والإصلاح، وضمان استمرار الخدمة بالنوعية المطلوبة للزبائن.

وتتوفر القاعة على شاشات عرض وأنظمة معلوماتية تقوم بعرض وضعية الشبكة عبر كافة الولايات سواء هوائيات الإشارة أو نظام التكييف وحالة شبكة الألياف البصرية، إضافة لمختلف المعاملات التي تتم في قلب الشبكة على غرار تفعيل مختلف الصيغ والعروض، والمكالمات والرسائل النصية والإنترنت (الداتا) وغيرها.

مفاوضات بين فيون والجزائر بشأن كوابل بحرية للانترنت

كشف المدير العام لجازي عن مفاوضات متقدمة بين مجمع فيون والسلطات الجزائرية، لوضع تحت تصرفها كوابل انترنت للنطاق العريض الدولي لزيادة القدرات الجزائرية في هذا المجال، خصوصا أن الطلب على الانترنت يتجه بنسبة 65 بالمائة نحو الشبكة الدولية.

وحسب غالفاني فإن مقترحا قدم للسلطات الجزائرية لزيادة قدرة النطاق العريض الدولي، موضحا أن مجمع فيون (يملك 49 بالمائة من جازي)، يمتلك كوابل بحرية واقترح أن توضع تحت تصرف الجزائر وزيادة القدرات. وعلق غالفاني على الملف بالقول “المفاوضات تحرز تقدما جيدا”.

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سفير فلسطين في ضيافة برج بوعريريج

يحل أمين مقبول سفير دولة فلسطين هذا الخميس ضيفا على “فوروم” الاتحادية الوطنية للصحفيين الجزائريين بولاية برج بوعريريج رفقة وفد من السفارة. وذلك لتنشيط العدد الأول من المنتدى الشهري الذي ينظمه المنتدى بقاعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية، جاء بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها البلد الشقيق فلسطين الجريح بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة، حيث سيتطرق العدد إلى أهم تطورات القضية الفلسطينية في الداخل وكذا في المحافل الدولية ومساعي إعادة إعمار غزة.

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المتهمة ضبطت متلبسة بالغش في معسكر

الحبس غير النافذ لمترشحة للبكالوريا وتبرئة والدتها وشقيقها

قادة مزيلة

أصدر قاضي الجنح وفق إجراءات المثول الفوري بمحكمة المحمدية في ولاية معسكر الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة تلميذة في التعليم الثانوي بستة أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف ينار جزائري غرامة مالية، بينما تمت تبرئة والدتها البالغة من العمر 43 عاما وأفرج عن شقيقها القاصر البالغ من العمر 15 عاما، بعد مثوله أمام قاضي الأحداث عن وقائع تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا.

وقائع القضية جرت بثانوية زقاي ابراهيم باعتبارها مركز إجراء يوم 22 جوان في الفترة الصباحية بمناسبة الامتحان في مادة الفلسفة، حيث استأذنت الطالبة حراس القسم للتوجه نحو دورة المياه، ولدى عودتها حامت شكوك حول شبهة الغش، إذ تم تفتيشها من قبل مؤطرتين، أين اشتبه أنها كانت تحوز هاتفا نقال وسماعة أذن تشتغل بتقنية البلوتوت، وكانت في اتصال مع والدتها وشقيقها.

وقد أمرت محكمة المحمدية بفتح تحقيق أوكلت إجراءه إلى الضبطية القضائية، وتم فيه سماع جميع الأطراف لتتم متابعتهم على أساس جنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، عن طريق تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وبعد استكمال التحقيق تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية الذي أحال القضية على محكمة الجنح.

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وفاة شخصين وإصابة ثالث بعد سقوطهم داخل بئر بتلمسان

سيدي محمد نذير

لقي شخصان اثنان مصرعهما، أحدهما يبلغ من العمر 30 سنة والآخر 40 سنة، بينما أصيب ثالث يبلغ من العمر 65 سنة، بجروح وكسور متفاوتة الخطورة عقب سقوطهم في بئر ارتوازي أثناء محاولتهم إنزال مضخة لسحب المياه من داخل قاع بئر يقع في ضواحي قرية بوغنام ضواحي بلدية باب العسة الحدودية بأقصى غرب ولاية تلمسان، وذلك في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين.

ولجأ الضحايا إلى محاولة إنزال المضخة لاستعمال المياه في السقي الفلاحي والشرب، بسبب أزمة المياه التي استفحلت في الشريط الحدودي، بسبب شح مصادر الماء، حيث لجأوا إلى محاولة تزويد البئر بالمضخة على عمق 20 مترا وارتفاع لمنسوب المياه بلغ 4 أمتار.

الضحايا الذين ينتمون إلى عائلة قادري، تأثروا أيضا بالدخان الكثيف المنبعث من المضخة حسب بيان الحماية المدنية لولاية تلمسان التي تدخلت في الساعة الثامنة والنصف ليلا ونقلت الضحايا للعيادة متعددة الخدمات في باب العسة. وتعيش المناطق الحدودية موجة جفاف غير معهودة، بسبب نقص الموارد المائية، مما أدى إلى أضرار لحقت بالمحاصيل الفلاحية غرب تلمسان.

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سائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار بتيزي وزو

رانية. م

اهتزت منطقة الشعايب بمقلع شرق ولاية تيزي وزو مساء الإثنين، على وقع حادث مريع راح ضحيته المدعو “م.م” البالغ من العمر 35 سنة، حيث دهسته سيارة ليلا، ولاذ صاحبها بالفرار تحت أنظار أصدقاء الضحية الثلاثة الذين كانوا معه على متن سيارة تعطلت بهم، وأراد الضحية الاستنجاد بالمارة قصد تزويدهم بالوقود بعد ما نفد من مركبته، إلا انه تعرض للدهس بعين المكان.

الحادث حسب ما أوردته مصادر محلية، وقع بعد تعطل السيارة التي كان الضحية على متنها رفقة ثلاثة من أصدقائه، في المكان المسمى الشعايب على مستوى الطريق الوطني رقم 12، حيث نفد البنزين في السيارة ونزل الضحية محاولا طلب المساعدة من المارة، لتزويده بكمية من الوقود، إلا أن سيارة مجنونة دهست الشاب تحت أنظار أصدقائه الذين تجمدوا من هول المشهد وقد تم إجلاؤهم في حالة صدمة إلى مستشفى المنطقة، مع سماعهم من قبل مصالح الدرك الوطني في إطار التحقيق الجاري من أجل التوصل إلى هوية السائق الفار، الذي دهس ضحيته وتركه يتخبط في دمائه، حيث أفادت المصادر التي أوردت الخبر أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصول الإسعافات للموقع، متأثرا بإصابته الخطيرة.

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تفكيك عصابة تحتال على طالبي الجنسيات الأوروبية

طارق. م

تمكنت شرطة خنشلة، الاثنين، من تفكيك عصابة إجرامية، مختصة في النصب والاحتيال، تتكون من ثلاثة أشخاص من ولايات ورقلة، الوادي وبسكرة، تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، للإطاحة بالشباب الجزائريين، عبر إيهامهم بتمكينهم من عقود زواج مدنية مع أوروبيات، والحصول على جنسياتهن، مقابل دفع مبالغ مالية، تتراوح ما بين 300 و500 مليون سنتيم، بعد انتحال هوية فتاة أوربية على وسائل التواصل، والتعرف على شباب من ولايات الجزائر.

وقائع القضية حسب أمن الولاية، تعود إلى شكوى تقدم بها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، تتعلق بتعرضه للنصب والاحتيال، من قبل مجموعة من الأشخاص، بينهم شخص يقدم نفسه عبر مواقع التواصل على أنه فتاة من ألمانيا، تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتطور العلاقة بينهما، وأصبحا يتواصلان إلكترونيا، ليتم إبرام اتفاق بين الضحية و”الفتاة” على أن تساعده في الحصول على الجنسية الألمانية، من خلال عقد زواج مدني “أبيض” مقابل مبلغ 300 مليون سنتيم، على أن يقوم بتسليم المبلغ المالي، على دفعات لقريب لها مقيم بالجزائر، وخلال ترسيم الشكوى، أكد الضحية، أنه قام بالاتصال هاتفيا بقريب الفتاة، وأرسل له عبر حساب بريدي، مبلغ 30 مليون سنتيم، ثم 35 مليون سنتيم، في حساب آخر، وبعدها صب له مبلغ 30 مليون سنتيم، في حساب بريدي ثالث، قبل أن تنقطع الاتصالات بين الضحية والفتاة الوهمية، كما أن “قريبها” أصبح لا يرد على المكالمات الهاتفية، الواردة من الضحية، ليتفطن بعد ذلك بأنه وقع ضحية نصب واحتيال. وتمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، من تحديد هوية ثلاثة أشخاص متورطين في القضية، إضافة إلى اكتشاف العديد من الضحايا، من ولايات عدّة، على غرار جيجل وقسنطينة، دفع بعضهم نصف مليار سنتيم طمعا في جنسية أوربية، حيث تم تحرير محاضر جزائية، في حق المتهمين.

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شاب يحوّل مدخل عمارة إلى حظيرة لتربية الكلاب الهجينة بقسنطينة

ب. ع

فاجأ شاب يقطن في عمارة تابعة لحي صندوق التوفير والاحتياط ببلدية عين السمارة بولاية قسنطينة جيرانه منذ قرابة شهر، عندما قام بتسييج مساحة كبيرة من مدخل العمارة وبنى بداخلها بيوتا صغيرة للكلاب، وبعد فترة وجيزة باشر باستقدام عدد من الكلاب بين ذكور وإناث، منها بالخصوص الهجينة بكل أنواعها، حيث يقوم بتلقيح سلالات مختلفة منها وسط صمت مطبق من مصالح البلدية بالرغم من أن سكان العمارة بالخصوص قد أبلغوا السلطات المعنية من خلال رسالة ممضية من عدد كبير منهم، اطلعت “الشروق اليومي” على فحواها، حيث اشتكوا من الضجر الذي صاروا يعيشونه، ويحرمهم من النوم في عز الصيف بسبب نباح الكلاب الذي لا يتوقف طوال النهار والليل، ناهيك عن الفوضى والأوساخ من فضلات الكلاب التي صارت تميز عمارتهم خاصة أنهم اشتروا شققهم بأسعار مرتفعة طلبا للراحة، وليس ليعيشوا هذا العذاب المفروض عليهم كما جاء في رسالتهم.

الغريب أن غالبية العمارات التابعة لديوان الترقية العقارية المقابلة لهذه العمارة قد تم احتلال مداخلها بين من حوّلها إلى مستودعات للسيارات ومن حولها إلى حقل زرع فيه ما يريد من خضر وفواكه قبل أن يلجأ هذا الشاب القاطن في الطابق الأرضي إلى احتلال مساحة كبيرة جدا وتسييجها وتركيب أبواب يدخل من خلالها إلى مستودعه لممارسة عملية تهجين سلالات متنوعة من الكلاب الخطيرة مثل “البيت بول” و”الدوبرمان” التي تشتهر بخطورتها وشراستها، وكان أحد أنواع هذه الكلاب قد قتل طفلا منذ سنوات خلت غير بعيد عن المنطقة.

الشاكون قالوا للشروق اليومي إنهم لا يكنون لهذا الشاب أي ضغينة ولكن حياتهم صارت في خطر منذ أن قرّر ممارسة تهجين الكلاب في قلب مجمعهم السكني بغرض التجارة في سلالات متنوعة من الكلاب، وهو ما يرونه تعديا صارخا على حريتهم وطالبوا مصالح الأمن التدخل ومن البلدية تحرير المساحات الخضراء والأرصفة التي تم الاستيلاء عليها من طرف سكان المنطقة وحتى من غرباء عن البلدية، أحد نواب المير الذي اتصلنا به، أخطرنا بأن مصالح البلدية قد راسلت المعني وطلبت منه التوقف عن نشاطه غير القانوني وبأنها ستلجأ إلى العدالة في حالة تماديه.

يذكر أن عاصمة الشرق الجزائري كانت قد عاشت في منتصف شهر مارس الماضي حدثا مشابها، عندما اكتشف رجال الأمن حوالي ثلاثين خلية نحل وضعها صاحبها فوق سطح عمارة من تسعة طوابق مشهورة في قسنطينة تدعى عمارة بيكاسو المقابلة للمستشفى الجامعي بن باديس، وباشر إنتاج العسل بطريقة غير شرعية، حيث تدخلت حينها فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، وأوقفت صاحب ورشة العسل البالغ من العمر 44 سنة، على خلفية شكاوى وصلتهم من سكان العمارة بعد أن هاجم سرب من النحل الشقق العلوية من العمارة وأدى لسعها إلى إصابة طفلين، وبعد محاصرة سطح العمارة، اتضح بأن المعني يمتلك كل المستلزمات لصناعة العسل وباشر فعلا البيع، ولكن فوق سطح عمارة.

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مقتل فتاة في حادث سير داخل أنفاق خراطة

ع. تڤمونت

تسبب حادث سير وقع ليلة الثلاثاء في حدود الساعة الثالثة صباحا، على الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، اثر انحراف سيارة سياحية من نوع “بيكانتو” تحمل ترقيم ولاية باتنة، داخل نفق خراطة، في مقتل فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، تنحدر – حسب معلوماتنا – من ولاية تبسة، كما تسبب الحادث في إصابة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، ينحدر من ولاية باتنة، بالإضافة إلى فتاة ثانية تبلغ من العمر 20 سنة تنحدر من ولاية تبسة، بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل الجريحين من قبل أعوان الحماية المدنية إلى عيادة برج ميرة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خراطة، وقد فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذا الحادث الذي يضاف إلى القائمة الطويلة من الحوادث التي وقعت داخل أنفاق خراطة.

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عصابة تشتري الماشية بالعملة المزورة في سعيدة

ف. ابن حمزة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة يوب بولاية سعيدة مؤخرا، من حجز مبلغ مالي مزور قدر بأكثر من 120 مليون سنتيم (فئة 2000دج)، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، تورطوا في جناية ترويج أوراق نقدية مزورة في الإقليم الوطني، وحسب المصدر الأمني، أن وقائع القضية تعود إلى تلقي مكالمة هاتفية من طرف الضحية، مفادها اشتباهه في استلام مبلغ مالي مزور من طرف ثلاثة أشخاص مقابل بيعه لـهم 28 رأسا من الغنم، بعد فتح تحقيق في القضية واستغلالا للمعلومات المقدمة من طرف الضحية، تم وضع خطة بنصب حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 92 الرابط ولايتي سعيدة وسيدي بلعباس، أين تم توقيف شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم المواصفات المقدمة من طرف الضحية، حيث بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي وتفتيش الشاحنة ضبطت بها أوراق نقدية مزورة قدرت بـ33 ألف دج، وتمّ تبعا لذلك استرجاع رؤوس أغنام الضحية، كما أنجزت إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

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حبوب مدعمة وجّهت إلى صناعة الخمور وأعلاف المواشي

ب. يعقوب

طوت محكمة جنح الشلف مساء الاثنين، فصول ملف مطاحن الدقيق اللين بالحكم على سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من أرباب المطاحن، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم بحقهم، فيما تم توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا ضد موالين متورطين في قضية التلاعب بقوت الجزائريين في عز أزمة كورونا، حيث كشفت أطوار المحاكمة عن تجاوزات في غاية الخطورة، من بينها توجيه الشعير المدعم إلى مصانع الخمور، لإنتاج الجعّة، وتحويل القمح إلى أعلاف للحيوانات، مع العلم أن المدعي العام على مستوى المحكمة الابتدائية التمس توقيع عقوبات تتفاوت بين 4 و7 سنوات ضد جميع المتهمين لمتابعتهم بالمضاربة غير المشروعة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة.

وقائع الحال تعود إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حينما تفجر ملف التلاعب بالقمح اللين وأسعاره في سياق حملة وطنية واسعة شنتها المصالح الأمنية والقضائية في الجزائر لفرملة مافيا القمح المدعم من قبل الدولة.

وبحسب ما ذكرته مصادر قضائية لـ”الشروق”، فإن القضية التي عالجتها محكمة الجنح بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، عرفت خضوع ما يقرب عن 40 شخصا إلى تحقيقات معمقة، أشرفت عليها فصيلة التحري والبحث لمجموعة درك الشلف، في أعقاب اكتشاف كميات معتبرة من القمح اللين، حولت عن مسارها الأصلي بتلاعب بعض المتهمين بقوت الجزائريين، من خلال بيع كميات هائلة من القمح إلى موالين، لتشرع الجهات الأمنية في التدقيق والفحص في فواتير وملفات محاسبية ومحاضر قياس حمولات الدقيق، حيث استغرقت التحقيقات أكثر من سبعة شهور، قبل إحالة المتهمين إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف، التي أحالت بدورها الملف إلى قاضي التحقيق، الذي خص بتاريخ 10 أكتوبر أرباب مطاحن بالحبس المؤقت، وأخضع 13 شخصا من موالين وموظفين لنظام الرقابة القضائية.

وشملت تحقيقات ذات الجهات ملفات عدة تتعلق بتضخيم الفواتير، وعدم التصريح بالقدرات الإنتاجية الفعلية، كما أكدت الأبحاث أن القمح المدعم كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أرباب المطاحن بأسعار خيالية عن تلك التي يتم اقتناؤه بها من ديوان الحبوب.

وبينت التحقيقات أن الكميات المدعمة من قبل الدولة، التي كانت تأخذ طريقها إلى الموالين كانت تحول كأعلاف للمواشي.

وأعطت هذه التحقيقات الانطباع بأن أزمة كورونا فرخت عدة تجاوزات، أهمها تقديم بعض أصحاب المطاحن أرقام إنتاج مضخمة جدا للاستفادة من كمية أكبر من القمح المدعم، بتواطؤ من أطراف في ديوان الحبوب، ومن ثمة يعيدون بيع الكمية المضافة بسعر مرتفع للتجار أو لمصانع العجائن، أو أن تضع المطاحن طلب استيراد لدى الديوان الجزائري للحبوب، وتقوم بتضخيم الفواتير، وبالتالي المرور إلى تهريب قانوني للعملة الصعبة من جهة، والاستفادة من القمح المدعم من جهة أخرى، أي تحقيق ربح مضاعف.

هكذا ظهرت أزمة “السميد” خلال الجائحة

وكانت مطاحن أخرى في ولايات الوطن وقعت في فضائح مماثلة على غرار تيارت، معسكر، تبسة، قسنطينة، عين الدفلى، المدية وعين تموشنت ووهران، وذلك برفع الأسعار، ثم تحرير فواتير بأسعار نظامية، حيث يقوم تجار الجملة بشراء الطحين بمختلف أنواعه من هذه المطاحن بأسعار مرتفعة بنسبة 60 في المائة، ويبيعونها لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة عن السعر الثابت، وعليه يقوم التاجر برفع السعر حتى يعوض الكلفة الإضافية، مما أدى إلى وصول الكيس من الطحين العادي زنة 25 كيلوغراما إلى 1500 دينار في بعض المناطق.

كما يحفظ سجل المطاحن الخاصة، تجاوزات أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في تحويل مادة الشعير إلى مصانع “الجعة” باحتساب 6000 دينار للقنطار، بينما يُقتنى بـ1650 دينار من ديوان الحبوب. على النقيض، فإن هناك مطاحن لا تقوم بالطحن، بل تبيع القمح الصلب الذي يصل إليها بسعر مدعم يقدر بـ2500 دينار للقنطار إلى المزارع بسعر 3500 دينار، والذي بدوره يعيد بيعه إلى ديوان الحبوب بـ4500 دينار على أنه قمح جزائري مائة بالمائة.

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محاكمة شابة متهمة بالتطاول على الإسلام بالبويرة

أحسن حراش

برمجت محكمة الأخضرية بالبويرة جلسة محاكمة لشهر جويلية قصد عرض قضية تتعلق بالإساءة لتعاليم وشعائر الدين الإسلامي بطلتها شابة استغلت صفحتها بموقع الفيسبوك لتحريف آيات قرآنية والاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي على غرار صيام شهر رمضان.

كانت الشابة التي تدعى “ب . د . س” وهي مدونة عبر موقع الفيسبوك قد استغلت صفحتها لنشر كل ما هو مسيء للدين الإسلامي عبر تحريف آيات قرآنية والإساءة لتعاليم الدين الإسلامي، والتطاول على سور قرآنية كتسميتها لإحدى السور باسم ساخر، وكذا استهزائها بصيام شهر رمضان وغيرها من التعاليق والمناشير المحرفة والمسيئة لكل ما هو مرتبط بالدين الإسلامي.

ودفع هذا الأمر بالمحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ رياض عينوش إلى إيداع شكوى على مستوى وكيل الجمهورية بمحكمة الأخضرية بولاية البويرة مقر مكتبه ضد المدونة، حيث أشار المحامي بأن تحركه جاء بناء على نص المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، مبرزا أنه لفت انتباهه، خلال تصفحه لموقع الفيسبوك، منشور مسيء للإسلام عبارة عن تحريف للقرآن الكريم تم تداوله في صفحة مرتبطة بفتاة، وتبين بعد الدخول إلى الصفحة وجود منشورات أخرى وتبادل للتعاليق المستهزئة بتعاليم وشعائر الإسلام والقرآن الكريم، هذا الأمر أدى به حسب ما قال بناء على النص القانوني المعاقب لكل إساءة بشعائر وتعاليم الإسلام ، وكذا بصفته شريكا للعدالة إلى تقديم الشكوى قصد فتح تحقيق حول صاحبة الحساب الإلكتروني ومعاقبتها وفق القانون، وهو ما تم السير فيه قصد تحديد هوية المدونة، لتبرمج الجهات القضائية جلسة محاكمة قصد عرض القضية خلال شهر جويلية المقبل.

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43 شاطئا مسموحا للسباحة بتيبازة

مصطافون يطالبون بتطهير الشواطئ من أصحاب “الباركينغ” والطاولات

دعا العديد من المصطافين وزوار شواطئ ولاية تيبازة، السلطات الولائية والأمنية بضرورة التدخل من اجل وضع حد لظاهرة تنصيب الطاولات والكراسي على شواطئ البحر بعد ما حولها بعض الشباب طيلة مواسم الاصطياف الماضية إلى ملكية خاصة تجبر كل زائر دفع مبالغ مالية مقابل خدمات رديئة لم تكن يوما ضمن طلباتهم بالنظر إلى حالة تلك المستلزمات الباهتة والقديمة والمنصبة بشكل غير منظم فضلا عن ظاهرة الاستحواذ على المواقع القريبة من الشواطئ بعد ما تحولت إلى “باركينغ” تنزف الجيوب أكثر من الحراسة.

فولاية تيبازة السياحية التي يفوق شريطها الساحلي 120 كلم، لم تعد شواطئها، لاسيما منها القريبة من مقر الولاية الأم والتي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين من داخل وخارج الولاية لشساعتها، شنوة، الشاطئ الأزرق، العقيد عباس، الحمدانية، وادي البلاع وغيرها، تلك التي اعتاد عليها قاصدوها سنوات خلت، فذكر مساوئها طغى على جانبها الجمالي الطبيعي، بدءا من النظافة واستحواذها من طرف بعض الشباب إن لم نقل جلهم من صنف “البلطجية”، يجبرون زوارها على دفع المستحقات باستعمال القوة أحيانا على استغلال الخدمات الممنوحة بعد تنصيبهم للطاولات والكراسي والمظلات.

ورغم أن كافة العائلات تجلب معها الكراسي وواقيات الشمس من مظلات وغيرها، إلا أنها تجبر على دفع تكاليف أخرى من اجل قضاء أوقات على الشاطئ وقبلها بموقع ركن السيارات، حيث يعمد بعضهم إلى غلق مسالك البحر بوضع حجارة وسلاسل حديدية تفتح لدى دخول المركبات، وهي الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير بمختلف شواطئ الوطن بما فيها ولاية تيبازة محولة إياها إلى “دوار” كبير، الكل يفرض قوانينه مثلما يحلو في ظل غياب الحسيب والرقيب، ما يتطلب تدخل الجهات الوصية من اجل وضع حد لهذه الفوضى التي أثقلت كاهل المواطن البسيط وحولت عطله الصيفية إلى جحيم حقيقي.

يذكر أن ولاية تيبازة لوحدها تضم أكثر من 60 شاطئا، 43 منها مسموحة للسباحة تضم حراسة ومسالك ومختلف الضروريات الأخرى، وهي على التوالي: 4 شواطئ ببلدية الداموس أقصى غرب الولاية، و4 ببلدية الأرهاط، 7 شواطئ ببلدية قوارية، كما تضم مسلمون شاطئين، أما حجرة النص فتضم 3 شواطئ، فضلا عن 3 شواطئ أخرى بسيدي غيلاس و3 بشرشال وكل من شاطئ بن عودة، الأزرق، البلج، سي الطيب، الصنوبر، بلحسين، شنوة، تورينغ، مركز الراحة العائلي، مطاريس، القرن الذهبي وشاطئ القرية السياحية السات، في حين تضم بلدية عين تاقورايت شاطئا واحدا، ثم بلدية فوكة المعروفة بشاطئ العقيد حواس وشاطئين ببلدية الدواودة أقصى شرق الولاية.

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وفاة 40 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

ق. و

توفي 40 شخصا وأصيب 1425 آخرون بجروح جراء 1235 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جوان الجاري، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 9 أشخاص وجرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع 128 حادث مرور.

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شبكة “وسيلة” تكرم المجاهدة جميلة بوحيرد

زهية. م

تكرم شبكة “وسيلة” بالتنسيق مع سينماتك العاصمة المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد وهذا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال يوم السبت .

ويعرض نادي السينما لسينماتيك العاصمة فيلم “جميلة” ليوسف شاهين بطولة الفنانة ماجدة وسيكون متبوعا بجلسة نقاش حول الفيلم وهو العمل الذي أخرجه يوسف شاهين الذي كرم من خلاله الثورة الجزائرية وتخليد بطولة ومقاومة بوحيرد ومن خلالها النساء الجزائريات لبطش الاستعمار الفرنسي وأوضحت شبكة وسيلة أن تكريم بوحيرد هو تكريم للكرامة والحرية من خلال تسليط الضوء على جزء من بطولات نساء الجزائر.

وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالجلفة

توفي، الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 36 سنة فيما أصيب راكبون آخرون بجروح خطيرة إثر اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني الرابط بين بلديتي القديد والإدريسية، حيث قامت وحدات الحماية المدنية لتحويل الضحايا للعيادة المتعددة الخدمات بالقديد أين لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة بالعيادة.