أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

فتح أكثر من 60 مطعما لإفطار الصائمين، منحرفون يروّعون المواطنين بالكلاب،

تابعته وكالة سياحية في قضية تمويل برنامج

البراءة لمنتج تلفزيوني من تهمة الاحتيال بالبويرة

أحسن حراش

نطقت هيئة محكمة الجنح بالأخضرية في البويرة الإثنين، ببراءة مخرج تلفزيوني وصحفي سابق رفقة شريكه بعد متابعتهما عن جرم النصب والاحتيال وانتحال صفة، في قضية رفعتها ضدهما صاحبة وكالة سياحية تنشط بولاية سطيف، وكان بينهم عقد تمويلي لبرنامج تلفزيوني سياحي موثق.

تفاصيل القضية حسب ما دار خلال أطوار الجلسة وما هو بمقرر الإحالة تعود إلى سنة 2020، أين تقدم المتهم الأول “خ. ع” 40 سنة إلى الضحية ليعرض عليها تمويل برنامج تلفزيوني يروج للسياحة الداخلية، ويدر عائدات مالية كبيرة فضلا عن ترويجه وإشهاره لاسم الوكالة السياحية التي تملكها على أساس استفادتها من نصف قيمة التمويل من أرباح، وقصد كسب ثقة الضحية عرض عليها المتهمان كل الوثائق المرتبطة بالبرنامج التلفزيوني المزعوم على أساس أنه معتمد وحاصل على الرعاية من طرف وزارة السياحة وحتى من رئاسة الجمهورية، ليقوم الطرفان بإبرام عقد موثق بين الوكالة السياحية التي تملكها الضحية وبين وكالة الإنتاج التلفزيوني التي يملكها المتهم بحضور شريكه المدعو “ب. م”، في مقابل تسلم الأخيرين لمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم على مرحلتين.

غير أنه وبعد مرور أشهر لم ير ذلك البرنامج النور الأمر الذي دفع بالضحية إلى رفع شكوى ضدهما أمام الجهات القضائية بالأخضرية، هذه الأخيرة التي أدانتهما بحكم غيابي تمثل في عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين مع الأمر بالقبض عليهما.

وبعد تقدم المتهمين أمام الجهات القضائية لتقديم معارضتهما الحكم والقبض عليهما تنفيذا له، أعيدت محاكمتهما من جديد، حيث أنكر المتهم الأول تهمة النصب والاحتيال على الضحية بحجة أن برنامجه تعطل بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على صعوبة التنقل والتراخيص بالنسبة للفنادق وغيرها، مبديا استعداده لتسوية الوضعية مع الضحية التي قال بأنه قطع تواصله معها بسبب ما صدر منها من تصرفات عبر الهاتف، أما المتهم الثاني فأكد أن علاقته تقتصر فقط بمهنته كمكلف بتسويق رافق زميله في مهمة البحث عن التمويل للبرنامج في مقابل الحصول على أرباحه من هذه المهمة، وفق ما هو متعامل به في هذا المجال، وحضر عملية إبرام العقد بينه وبين صاحبة الوكالة السياحية بولاية سطيف، أين قام بنفسه بعد المبلغ المستلم وفق ما صرح به بحضور الطرفين، وبعد المناقشة وطرح الأسئلة على المتهمين والضحية، التمست النيابة في حقهما عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات وسنتين حبسا نافذا، غير أنه وبعد المداولة في القضية نطقت هيئة المحكمة ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما مع إلغاء الحكم الغيابي الأول الوارد في حقهما.

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مسافرون محتجزون بورقلة وآخرون عالقون بمطار الجزائر

فوضى عارمة على رحلة إيليزي – الجزائر

ب. طواهرية

لم تكن رحلة إيليزي نحو العاصمة مرورا بمطار عين البيضاء بمدينة ورقلة رحلة عادية، بسبب ما عرفته الرحلة بعد هبوطها بمطار ورقلة في حدود الثالثة مساء، أين عاش ركاب الطائرة ثلاث ساعات من الانتظار لإقلاع الطائرة مجددا بسبب “الخالوطة” التي وقعت في أثناء عملية تسجيل المسافرين، للركوب من ورقلة نحو العاصمة، فقد كشفت عملية ركوب المسافرين صعود عدد كبير مسافرين، يفوق عدد المقاعد في الطائرة، ما جعل رواق المرور داخل الطائرة خلال العملية يتحول إلى طابور من المسافرين الباحثين بلا جدوى عن مقعد شاغر للجلوس، ليتبين أن عملية تسجيل المسافرين كانت خاطئة لأسباب مجهولة، قيل أن بعض المسافرين لم تكن لديهم حجوزات لهذه الرحلة ورغم ذلك تمكنوا من الصعود ما طرح استفهامات عما وقع.

هذه الوضعية دفعت بأعوان شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالمطار إلى إنزال جميع الركاب الصاعدين من مطار ورقلة نحو قاعة الركوب، وعددهم في حدود 100 مسافر، وليس هذا فحسب، فقد تقرر أيضا إنزال أمتعة جميع المسافرين من مطار ورقلة لإعادتها لمكان إجراء عملية التعرف على الأمتعة، وإخضاعها لعملية التعرف أثناء إعادة ركوب المسافرين لاحقا.

ودامت هذه “الخالوطة” في حدود ثلاث ساعات ما أثار استياء المسافرين الجالسين داخل الطائرة كل هذه المدة الماضية، قبل أن يعاد مراقبة كل المسافرين الذين يسمح لهم بالركوب مجددا فردا فردا، وقبل ذلك إلزامية التعرف على أمتعتهم وإعادة شحنها على حاملة الأمتعة قبل الركوب، وهو ما حصل فعلا، إذ بعد كل هذه الإجراءات المكررة عاد المسافرين المسموح لهم بالركوب ليستهلك إتمام إجراءات العملية مع قائد الطائرة وقتا إضافيا آخر لضبط العدد الحقيقي للمسافرين، ليتبين ان الخلل في كل ما حصل، يعود لسوء التسيير، حسب ما أكده قائد الطائرة للمسافرين قبيل عملية الإقلاع، أين اعتذر للمسافرين عن هذا التأخر الكبير، مضيفا أن ما حصل يعود لسوء التسيير بمطار ورقلة، وليس لطاقم الطائرة. واستأنفت الطائرة مسارها في حدود السادسة وأربعون دقيقة، بينما كان مفترضا أن يتم ذلك قبل ثلاث ساعات من هذا التوقيت.

كما تجدر الإشارة إلى تضرر عدد المسافرين بسبب ما حدث، ويتعلق الأمر بالمسافرين المتوجهين نحو العاصمة ليأخذوا منها رحلات أخرى كانوا حجزوا مقاعد على متنها بعد وصولهم لمطار هواري بومدين بالعاصمة، بينهم عائلة كان يفترض، بعد الوصول في الوقت الرسمي والعادي للرحلة، اخذ وجهة أخرى، على متن رحلة الجزائر نحو قسنطينة، لكن ذلك لم يحصل، بسبب ما وقع ما يضطرهم للمبيت بالجزائر إلى غاية اليوم الموالي، والبحث عن وسيلة أخرى تمكنهم من الوصول لمقصدهم.

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منحرفون يروّعون المواطنين بالكلاب في ميلة

نسيم. ع

ضبط عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرجيوة، في غرب ميلة، الثلاثاء، ثلاثة كلاب خطيرة مدربة كان يستعملها أصحابها للتخويف دون مراعاة قواعد النظام العام، حيث تم حجزها وتسليمها لمصالح البلدية.

جاء هذا خلال مداهمات تم تنفيذها من طرف ذات المصالح الأمنية، حيث تم توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، متلبسين بحيازة مهلوسات، ومخدرات، وأسلحة بيضاء محظورة، ومبالغ مالية من عائدات الترويج، إضافة إلى نوع شرس من الكلاب، وتم تحويل 20 شخصا مشبوها تم بخصوصهم تقديم شكاوى بالتخويف من الكلاب الشرسة التي بحوزتهم أو بحوزة أصدقائهم، على خلفية شجارات أحياء، وقعت مؤخرا في قلب مدينة فرجيوة، كان ضمن المشاركين فيها بعض الكلاب المدربة.

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بعد موافقة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن

فتح أكثر من 60 مطعما لإفطار الصائمين في رمضان بالمسيلة

أحمد قرطي

سمحت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالمسيلة، بفتح 58 مطعما لإفطار عابري السبيل تحسبا لشهر رمضان المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا بضعة أيام قليلة، حسب ما علمته الشروق من مصالح الولاية.

واستنادًا إلى ذات الجهات، فقد تم قبول طلبات فتح مطاعم للإفطار خلال الشهر الفضيل عبر 58 مطعما، على غرار محطات الوقود والمطاعم الخاصة وأفواج المسافة وغيرها من الأماكن التي تقع بجوار الطرقات الوطنية التي تعبر الولاية، بعد دراسة الملفات المودعة على مستوى ذات الجهات، على أن يبقى الباب مفتوحا لإيداع طلبات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل المحسنين أو الجمعيات أو أي جهة ترغب في نيل الأجر والثواب.

ومن بين المطاعم المسموح لها بالنشاط، مطاعم خاصة وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية وكنفدرالية الأحياء بمدينة بوسعادة، وجمعيات خيرية ولجان مسجدية ومواطنين، اعتادوا سنوياً المشاركة في تقاسم الأجر مع الصائمين الذين يعبرون شبكة طرقات الولاية، حيث يتم مثلما جرت عليه العادة تنظيم موائد إفطار جماعية على مستوى الطرقات الكبرى بالولاية والتي تشهد توافدا لافتا للمسافرين وأصحاب مركبات الوزن الثقيل والعمال الذين يتنقلون من ولاية إلى أخرى، يجدون كل سبل الراحة التي يسهر على ضمانها العديد من المحسنين والشباب المتطوعين والمتبرعين بالمواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المستلزمات الضرورية لتحضير وجبات الإفطار وحتى السحور التي تحضر سواءً على مستوى المنازل أو في تلك الأماكن.

وفي الإطار ذاته، شدّدت السلطات المحلية على أهمية احترام شروط النظافة والوقاية والسهر على تقديم وجبات إفطار مناسبة لعابري الطريق أو المعوزين الذين يضطرون إلى قصد تلك الفضاءات لضمان وجبات الإفطار.

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طالبوا بتسليمهم المفاتيح قبل رمضان

مكتتبو موقع 1200 سكن “بايزيد” بالمدية يحتجون بالعاصمة

حورية. ب

احتج مكتتبو عدل 2 المستفيدون من 700 سكن الجاهزة من موقع 1200 وحدة سكنية سيدي أعمر “حوش بايزيد” في بلدية “وزرة” بولاية المدية، الثلاثاء، أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لمطالبة الرئيس المدير العام للوكالة، بالإسراع في تسليمهم مفاتيح شققهم قبل رمضان.

قرر مكتتبو عدل 2 المستفيدون من 700 سكن الجاهزة من موقع 1200 وحدة سكنية سيدي أعمر “حوش بايزيد” في بلدية “وزرة” بولاية المدية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوههم من طرف المسؤولين بولاية، ملتمسين من الرئيس المدير العام لوكالة عدل التدخل السريع لإنصافهم وتسليمهم شققهم.

وفي نفس السياق، صرح أحد المحتجين بأن المستفيدين من 700 سكن بموقع 1200 وحدة سكنية جاهزة منذ سنة حيث بعد دفعهم الشطر الرابع والأخير بتاريخ 27 أكتوبر 2021، تأملوا خيرا في منحهم العقود والمفاتيح، غير أن حلمهم لم يتحقق لأسباب يجهلونها إلى يومنا.

وعلى هذا الأساس، فإنهم يصرون على مطالبهم وفي مقدمتها منحهم شققهم قبل رمضان مع إلزام شركة “أسلان” دفع مستحقات المقاولين ورفع العتاد غير المستعمل من محيط المشروع بالإضافة إلى فتح تحقيق في قضيتهم.

وأضاف المتحدث أنهم تعبوا من أزمة السكن التي يعانون منها فمنهم من يعيش الضيق مع أسرته وآخرين أرهقهم ثمن الإيجار الذي يرتفع كل سنة، وبالتالي يتمنون من المسؤول الأول بوكالة عدل رفع الغبن عنهم في أقرب الآجال.

ويشار أن المكتتبين الذين يعتبرون الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2013، سبق ونظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن بعد عدم تلقيهم ردود إيجابية بشأن رسائلهم الموجهة إلى كل من مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وكذا مدير وكالة “عدل”، وسيط الجمهورية، المندوب المحلي لولاية المدية، والي ولاية المدية، رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب بالبرلمان، يطالبون من خلالها إلزام الشركة التركية المكلفة بإنجاز المشروع السكني الإسراع في وتيرة الأشغال خاصة فيما يتعلق بالتهيئة الخارجية.