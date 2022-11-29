أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

العثور على جثة مولود داخل كيس، وفاة المجاهد "حاميد هودة"

“ستوري” لتمجيد داعش يورّط صاحبه بتهمة دعم الإرهاب!

مريم. ز

كشفت محاكمة ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” و”تليغرام” في دعم الأعمال الإرهابية بمناطق النزاعات المسلحة بعدة دول عربية، عن وقائع خطيرة تداولتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة أمس.

وتضمن الملف الذي تورط فيه 8 أشخاص بجناية الإشادة بأعمال إرهابية باستعمال وسائل وتكنولوجيات الإعلام، نشر التسجيلات والمطبوعات والوثائق التي تشيد بالأعمال الإرهابية، وجنحة الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة، وكذا جنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، بعد اكتشاف ضلوعهم في نشر وتحريض الجمهور عبر حسابات إليكترونية بوسائط التواصل الاجتماعي تحمل أسماء مستعارة حول الجهاد المزعوم، ونقل أفكار متطرفة إلى مسيرات الحراك الشعبي.

وقد برر المتهمون أفعالهم خلال مثولهم أمام محكمة الجنايات أمس، بأنها مجرد تضامن ودعم للقضية الفلسطينية ونصرة النبي محمد “صل الله عليه وسلم”، قبل أن يقاطعه القاضي قائلا إن الصور والمقاطع المحجوزة لا علاقة لها بالقضية الفلسطنية، فيما صرح متهم بأنه حاول التعرف على التنظيم الإرهابي ومعرفة حقيقته الكاملة لتجنبه لاحقا، وصرح الملقب “النجاشي” أنه معجب بشخصية ملك الحبشة وعدله فقرر تسمية حسابه باسم “كريم النجاشي” كما تحجج بالصور والكتب المحجوزة على هاتفه أنها مجرد إشباع لفضوله لا أكثر، وحاول إقناع المحكمة بأن حسابه تعرض للقرصنة ووضع منشورات دون علمه.

وأمام ما سلف ذكره من وقائع طالب النائب العام بعد التنويه بخطورة الملف الذي ناقشته المحكمة، بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.

…

العثور على جثة مولود داخل كيس قمامة بسوق اهراس

ص. ذ

تدخل رجال الدرك الوطني بفرقة الدرك مرفقين بأعوان الحماية المدنية بعاصمة ولاية سوق أهراس، أمس الأول، من أجل تحويل جثة رضيع حديث الولادة، إلى مستشفى سوق أهراس والذي عثر عليه داخل كيس قمامة أثناء قيام عمال مركز الردم التقني الكائن بحي برال صالح بعاصمة الولاية سوق اهراس، بعملية فرز النفايات المنزلية، أين عُثر على رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 7 أشهر متوفى داخل أحد أكياس جمع القمامة، وقد تم الاتصال فورا بمصالح الدرك الوطني التي تنقلت الى عين المكان وقامت بجميع الإجراءات القانونية، وتم تحويل جثة الرضيع إلى المستشفى الجهوي لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما فتحت ذات المصالح تحقيقا لتحديد ظروف ملابسات هذا الحادث وتحديد هوية الأم البيولوجية للرضيع، وكل من تورط في هذه القضية التي اهتزت لها مشاعر سكان المدينة بعد أن شاع الخبر.

…

5000 قطعة حلوى داخل ورشة ميكانيك

من غرائب ما صار يكتشفه المراقبون التابعون للتجارة، وأعوان الأمن وهم يتابعون المخالفين، ما وقع في ولاية أم البواقي، فخلال عملية ميدانية مشتركة بين عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي ومصالح التجارة تم ضبط ورشة سرية لصناعة الحلوى من نوع “ميرانغ”، من دون حيازة وثائق قانونية تسمح لصاحبها، بممارسة هذا النشاط، مع انعدام كلي للنظافة، بل وأكثر من ذلك أن الورشة في الأصل هي لمهنة الميكانيكا، وتصليح السيارات بما في ذلك من زيوت خطيرة ومؤذية لصحة الناس، حيث تم اكتشاف 5000 قطعة من الحلوى في وسط غير نظيف، والغريب أن صاحبها يمتهن هذه المخالفات منذ زمن طويل، ويزداد نشاطه في أعياد المسلمين من رمضان وعيدي الأضحى والفطر والمولد النبوي الشريف وحتى في الأعراس العائلية.

…

حارس متقنة يعتدي على مستشار تربوي بمقلع في تيزي وزو

رانية. م

قضت محكمة الجنح بعزازقة في تيزي وزو، بإدانة المدعو “ع.ر” بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج مع تعويض مادي قدره 100 ألف دج لصالح الضحية في القضية، التي توبع فيها الجاني بتهمة السب والشتم إضرارا بالمدعو “ح. ح” مستشار تربوي في متقنة مقلع والمتهم حارس فيها.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة في محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تتمثل في اعتداء جسدي راح ضحيته المستشار التربوي على يد بواب المتقنة التي يشتغلان فيها، حيث تدخل الضحية لإنصاف سكرتيرة المدير، التي حاول المتهم –حسب – تصريحات خصمه التحرش بها، إلا أن الجاني دفعه وركله على مستوى الصدر متسببا له في عجز مدته 5 أيام.

المتهم وخلال استجوابه، نفى ما جاء ضده من تهم، مؤكدا أن القضية كيدية، نسبها إليه المستشار لوجود خلاف قديم بينهما، واستغل قضية الكاتبة للانتقام منه، وصرح أن يوم الوقائع طالبته السكرتيرة بمنع أولياء التلاميذ من الدخول المستمر للمؤسسة، فرد عليها انه لا يملك السلطة ولا الصلاحية لمنعهم من الدخول، مطالبا إياها بمطالبة المدير بتحرير إعلان يمنع دخول الأولياء ويقوم هو بوضعه على الباب، بدل إحراجه معهم، ليدخل معها في مناوشات كلامية، دفعت بالضحية للتدخل في شأن لا يعنيه وبعيد عن المعاكسة التي حاول إلصاقها به، وهي التصريحات التي أكدتها المعنية، حيث صرحت أن خلافا شب بين الطرفين ليقوم الحارس بصده دفاعا عن نفسه، نافية سماعها سبا أو تهديدا من طرف المتهم، في حين استغل المستشار الحادثة يومها وجعل منها قضية رأي، حيث أغلق كل الأقسام وأخرج التلاميذ، محاولا حسبه رد الاعتبار لموظفين أهينوا من طرف حارس مؤسسة، مقللا من شأنه حسب دفاع المشتكى منه.

ومن جهته ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التمس تأييد الحكم المستأنف في حق المتهم.

…

وفاة المجاهد “حاميد هودة” بجانت

ب. طواهرية

توفي صباح الثلاثاء المجاهد “حاميد هودة”، أحد اهم الشخصيات التي عرفت بجهادها للمستعمر الفرنسية بالطاسيلي خلال ثورة التحرير، وهو الذي ينحدر من المنطقة ويعرف خباياها. وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة زلواز بمدينة جانت في جنازة رسمية حضرتها السلطات المدنية والأمنية بالولاية وجموع من المواطنين واقارب الفقيد.

…

يتابع فيها مدير الوكالة العقارية و”مير” سابق

قضية فساد عقاري جديدة أمام محكمة وهران

ب. يعقوب

يمثل، صباح الأربعاء، مجددا المدير الولائي السابق للوكالة العقارية لوهران “م. محمد”، أمام محكمة جنح وهران، في قضية فساد جديدة رفقة المحافظ العقاري لبئر الجير، ورئيس بلدية سابق لبئر الجير، لمتابعتهم بتهم تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، تخص التعدي على الملكية العقارية، الحصول بغير حق على شهادات ورخص بتقديم إقرارات كاذبة، سوء استغلال الوظيفة والاستعمال غير الشرعي لممتلكات خاصة، والحصول على فوائد من عقود بصفة غير قانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية بعينها أجلت مناقشة الملف بتاريخ 9 نوفمبر على خلفية التماس تقدم به دفاع أحد المتهمين لأجل الإلمام بالملف والتحضير الجيد لجلسة المحاكمة.

ويعود المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية وهران إلى أروقة المحكمة بصفته متهما في ملف فساد عقاري جديد، وذلك بعد مرور أقل من شهرين عن إدانته بقرار جزائي مدته ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 1 مليون دينار جزائري، صدر عن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، في أعقاب عودة الملف من القسم الخامس لغرفة المخالفات والجنح بالمحكمة العليا، التي قررت وقتذاك إعادة محاكمة مباركي بتركيبة قضائية مغايرة في ملف حصول مسؤولين سابقين نافذين في عدة دوائر رسمية على عقارات بالدينار الرمزي من ضمنهم الموقوف المراقب الأسبق لشرطة وهران “ص ن” المحكوم عليه بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وشقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني “ي. ه” الذي رفعت الغرفة الجزائية عقوبته من أربع إلى خمس سنوات حبسا نافذا ومصادرة كافة ممتلكاته العقارية.

وتضمنت فصول الملف الجديد الحامل رقم 75/21، الذي يتابع فيه الأشخاص الثلاثة المرتقب محاكمتهم الأربعاء، أمام محكمة جنح وهران، وهم مباركي محمد والمحافظ العقاري السابق لبئر الجير، ورئيس بلدية سابق لبئر الجير، عناصر اتهام خطيرة استخلصها قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة وهران، من خلال بحثه القضائي الذي أبان عن أفعال في ملف التعدي على الملكية العقارية، الذي قيدته الشركة المسماة “آنيفرسال فار” عن طريق ادعاء مدني ضد المشتكى منهم “ب.ح” الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير ومباركي محمد المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية وهران والمتهم الثالث “ع.ع” المحافظ العقاري ببئر الجير، على أساس التعدي على مساحة عقارية، الحصول بغير حق على شهادات ورخص بتقديم إقرارات كاذبة، واتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين عن طريق المزاد، وأفعال أخرى يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وجاء في التفاصيل، أن الوعاء العقاري المتنازع عليه المقدر مساحته 8782 م 2 من أصل المساحة الإجمالية المقدرة بـ119167م2، تم التصرف فيه لفائدة خواص، وبيعه بطرق مشبوهة، وهو ما يعززه تحرير عقود بيع من دون الحصول على شهادات القابلية للاستغلال كما تشترطه المادة 32 من المرسوم التنفيذي 19/15 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ورغم مراسلة مديرية أملاك الدولة التي تحث على عدم المساس بملكية الشاكية بموجب عقد رسمي صادر في 1997، بكونها تخرج عن أملاك البلدية، غير أن الفاعلين الثلاثة مضوا في التعدي على الملكية العقارية، من خلال قيامهم بتحويل تسيير العقار إلى تجزئة عقارية وتحرير عقود توثيقية دون الاستفادة من شهادات القابلية للاستغلال.

التحقيق التفصيلي، خلص إلى الاشتباه في قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب تجاوزات خطيرة نتج عنها التعدي على الملكية العقارية الخاصة بالطرف المدني، الذي كان حصل على عقد يتضمن منح الامتياز بالتراضي غير قابل للتنازل صادر عن مدير أملاك الدولة لولاية وهران، موازاة مع ذلك، فصل مجلس الدولة في أشكال النزاع بإقراره ملكية الشركة الشاكية.