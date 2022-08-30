أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 30 أوت 2022

انتشال جثة طفل، ينتحل صفة أجنبي في الفايسبوك ليوهم فتيات بالزواج

محكمة سعيدة أدانته بستة أشهر حبسا نافذا

ينتحل صفة أجنبي في الفايسبوك ليوهم فتيات بالزواج

ابن حمزة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لأمن ولاية سعيدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، متلبسا بجرم فتح حسابات الكترونية باسم الغير وانتحال هوية رعية من جنسية أجنبية، قصد التهديد بالتشهير والقذف.

وحسب المصدر الأمني، أن القضية تحركت بعد تقدم ضحية من جنس أنثى تعرضت لتسجيل صور بغير إذنها أو رضاها من محادثة مرئية عبر تطبيق الميسنجر، مع التهديد بالتشهير بها من طرف صاحب حساب إلكتروني يوهم ضحاياه بالتعارف قصد الزواج بانتهاج اللهجة الأجنبية في جميع محادثاته الهاتفية، هذا ومكنت التحريات التقنية لعناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية من توقيف المشتبه فيه متلبسا باستعمال هاتفه النقال، حيث تم العثور على عدة حسابات بأسماء رعية من جنسية أجنبية، وصور الضحية التي قدمت الشكوى وصور أخرى لفتيات أخريات، حيث تم تحرير إجراء قضائي قدم بموجبه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، الذي أحاله على المحاكمة، حيث صدر في حقه حكم بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.

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كان يعمل في جمع النفايات الحديدية والبلاستيكية

انتشال جثة طفل عثر عليه ميتا أسفل جسر بأولاد جلال

م. ع

عثر، زوال الثلاثاء، على جثة طفل متوفى وملقى على بطنه، أسفل جسر وادي ديفل شرقي مدينة أولاد جلال.

وبحسب معلومات متطابقة، فإنّ الأمر يتعلق بالطفل “غ. م” صاحب 15 ربيعا، ينحدر من الحي الشرقي لعاصمة الولاية أولاد جلال، والذي عثر عليه صباحا جثة هامدة أسفل جسر وادي جدي، الضحية كان ملقى على بطنه، وعليه علامات انتفاخ وزرقة على مستوى الوجه، إضافة إلى أن جثة الضحية كانت في أولى بدايات التعفن.

وبحسب مصادر محلية دائما، فإن الضحية ينحدر من عائلة فقيرة جدا ومن أم مطلقة، وهو يعمل في جمع بقايا النفايات الحديدية والبلاستيك عبر الشعاب والأودية، كما ذهبت مصادر أخرى غير رسمية ومقربة من عائلة الضحية إلى أن الطفل المتوفى يكون قد تعرض للدغة ثعبان، كما ذهبت مصادر أخرى محلية إلى أن الضحية يكون قد تعرض لنهش حيواني ولو أن ذلك لم يتم تأكيده من مصادر رسمية، في انتظار تأكيد أو نفي هذه المعلومات المتداولة، من الجهات المختصة والمخولة قانونا.

وقد نقلت جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال من طرف الحماية المدنية، بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها في حالات كهذه، كل ذلك في انتظار نتيجة تحقيقات المصالح المعنية والمخولة قانونا والتي من شأنها الكشف عن الأسباب والملابسات.

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دكتور من جامعة الوادي يحقق تتويجا دوليا

فاز الباحث في الرياضيات الدكتور حسن زلاسي من جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي بجائزة “كرسي الرياضيات موريس أودان” لسنة 2022 من المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا.

وقد أعلن المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (INSMI) عن هذا الاستحقاق العلمي على إثر قرار اللجنة العلمية للمركز والتي تلقت سيلا من المشاركات العلمية من عديد الباحثين في ميدان الرياضيات تنافسوا على نيل جائزة كرسي الرياضيات. وأكد هذا المركز تلقيه عدة ملفات جيدة جدا من هؤلاء الباحثين، حيث قامت اللجنة العلمية للمركز بعد الفرز والمعالجة ومتابعة وتقييم محتوى البحوث وجودتها بتعيين الفائز بجائزة كرسي الرياضيات لسنة 2022 وهو الباحث الدكتور حسن زلاسي، محاضر في جامعة الشهيد حمه الأخضر بالوادي.

وقد أنشأ المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا كرسيًا للرياضيات تخليدا لذكرى موريس أودين الذي عمل أستاذا مساعدا في تخصص الرياضيات في كلية الجزائر قبل أن يختفي خلال ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. ويسمح “كرسي الرياضيات” في كل سنة باستقبال عالم رياضيات في فرنسا من مختبر أو جامعة في الجزائر.

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اصطدام دراجة نارية بشاحنة يخلف قتيلا ببسكرة

م. ع

لقي ثلاثيني مصرعه، ليلة الثلاثاء، إثر اصطدام دراجته النارية من نوع “ليفان”، بحافلة لنقل المسافرين، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 (أ)، وتحديدا بالنقطة الكيلومترية 107، بتراب منطقة الخافورة شمال بلدية الدوسن بولاية أولاد جلال.

الضحية “ع. مراد” صاحب 33 سنة توفي في مكان الحادث بسبب خطورة إصابته، فيما تم تسجيل إصابة قابض الحافلة (29 سنة) بجروح متفاوتة، وقد تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأولاد جلال فور إبلاغها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بالدوسن، فيما تم نقل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

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حجز 5 قناطير من اللّحوم البيضاء الفاسدة بواد غير في بجاية

توفيق. ب

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 5 قناطير من اللحوم البيضاء “دجاج” غير صالحة للاستهلاك البشري بقرية إيباشرن ببلدية واد غير في ولاية بجاية.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، بنقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 12، الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبالضبط بقرية إيباشرن في بلدية واد غير، حيث تم توقيف شاحنة ثلاجة من نوع “كيا”، سائقها يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من ولاية بجاية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة وتفتيش صندوقها الخلفي، عثر بداخله على 5 قناطير من اللّحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية بالتنسيق مع أعوان مكتب البيئة والنظافة لبلدية واد غير، كما تم حجز وإتلاف الكمية المحجوزة.

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وفاة أم وإصابة أبنائها وزوجها في حادث مرور بسطيف

سمير منصوري

لقيت، الثلاثاء، امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، مصرعها، فيما أصيب 6 أشخاص من عائلتها بجروح متفاوتة الخطورة، وهذا، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب وتحديدا بإقليم بلدية عين أرنات بسطيف، وتمثل في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة.

وقد تم نقل جثة الأم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، فيما تم تحويل زوجها وأبنائها الـ5 إلى مصلحة الاستعجالات في ذات المستشفى، تزامن هذا مع تنقل مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وفتحوا تحقيق في الحادث الأليم.

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توبع بتهم تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات

شاب ينتحل هوية قريبه للفرار من العدالة في خنشلة

طـ. م

أوقفت، الاثنين، مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية خنشلة، شابا في العقد الثالث، من العمر ينحدر من إحدى بلديات ولاية البليدة، وبحوزته رخصة سياقة مزورة، يستغلها الفاعل في انتحال صفة وهوية أحد أقربائه دون علم هذا الأخير، للفرار من الجهات القضائية، كونه محل أوامر بالقبض، في قضايا تكوين جمعية أشرار، والمتاجرة بالمخدرات، حيث تم اقتياد المعني لمقر الأمن، والتحقيق معه، في انتظار إحالته على القضاء لاحقا.

وكشفت مصادر أمنية بأن القضية جاءت إثر معلومات واردة للشرطة، بخصوص تواجد أحد الأشخاص، على مستوى محطة نقل المسافرين بعاصمة الولاية، ينتحل هوية شخص آخر، باستعمال رخصة سياقة مزورة، وهذا لإخفاء هويته الأصلية على المصالح الأمنية، كونه متورطا في عدة قضايا تتعلق أساسا بالمتاجرة بالمخدرات، وعلى الفور تم تنقل وحدات الأمن إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيه، ليتضح بأنه محل أمرين بالقبض، صادرين عن الجهات القضائية، عن تهمة تكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالمخدرات، مع تحرير محضر جزائي في حقه بتهمة التزوير في محررات رسمية، في انتظار إحالته أمام النيابة المحلية لدائرة الاختصاص.

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اعتراض 13 حراقا بينهم قاصران بمستغانم

ب. يعقوب

أحبطت فجر الثلاثاء، الوحدات العائمة لحرس السواحل في مستغانم، محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة مكونة من 13 شخصا بينهم قاصران، على بعد سبعة أميال بحرية شمالي شاطئ بن عبد المالك رمضان شرق عاصمة ذات الولاية .

وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإن أفراد حرس السواحل تلقوا إخطارا سريعا من مركز عمليات الحراسة والإنقاذ لأجل صد محاولة حرقة نحو الضفاف الإسبانية، وإيقاف أبطالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاما .

وتفيد المعلومات ذاتها، أن الحراقة أبحروا سرا انطلاقا من الشاطئ الرملي “ويليس” على متن قارب صيد تقليدي الصنع مزود بمحرك قوته 80 حصانا بخاريا، وكافة معدات الإبحار السري، على أمل بلوغ التراب الإيبيري، لكن يقظة حرس السواحل حالت دون اجتياز المياه الإقليمية .

وتعتبر هذه المحاولة الفاشلة الثالثة من نوعها في ظرف أقل عن 10 أيام، بعد إجهاض رحلتين سريتين لشباب من مختلف الولايات تم اعتراضهم في عرض البحر قبالة شاطئ البحارة 1 ببلدية أولاد بوغالم شرق ولاية مستغانم .

وتشكل هذه الحادثة، تحديا جديدا لعصابات تهريب البشر، التي لا تزال تدمي قلوب العائلات الجزائرية، وسط أنباء حزينة تفيد بانتشال 13 جثة متحللة من ضمنها 4 جثث في غاية التحلل لأفراد من عائلة واحدة وذلك في جزيرة كاربونيراس في ساحل ألميريا جنوب شرقي اسبانيا، حيث كشف الإعلام الإسباني أنه تم انتشال 13 جثة دفعة واحدة تعود لأفراد من عائلات تنحدر من ولاية الشلف، كانت أبحرت سرا منذ أسابيع من شواطئ صخرية بساحل تنس بعد تعرضها لخداع أبطاله عصابات التهريب التي تقوم بتزويد قوارب الحرقة بمحركات “مغشوشة” سرعان ما تتعطل في عرض البحر وتنتهي مسيرة الهجرة غير الشرعية بتراجيديا في مياه البحر المتوسط.

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سكان توقريت بالشلف تحت الصدمة بعد غرق 14 حراقا

وفاة الناجية الوحيدة من انقلاب قارب حراقة قبالة إسبانيا

م. قورين

اهتز، الثلاثاء، سكان بلدية توقريت بالشلف على وقع فاجعة وفاة البنت “ب. ع” صاحبة 14 سنة بأحد مستشفيات اسبانيا والتحاقها بوالدها وأمها وشقيقيها الذين لقوا حتفهم غرقا بعرض سواحل اسبانيا، ضمن كوكبة تضم 14 حراقا أبحروا من شواطئ منطقة الدشرية الحدودية بين ولاية الشلف ومستغانم.

وحسب سكان وأقارب الضحايا ببلدية توقريت للشروق، فإن مجموعة الحراقة كانت تضم أفراد ثلاث عائلات، منها عائلة “ب. خ” الأب والأم وثلاثة من أبنائها، والثانية “س. ع” وتحصي الوالد والأم وبنتين، والثالثة الأب وابنه في العقد الثاني، بالإضافة لشابين وقائد الرحلة، الضحايا اختاروا منطقة الدشرية الفاصلة بين ولاية الشلف ومستغانم للإبحار باتجاه الضفة المقابلة، ولدى بلوغهم مشارف الحدود الاسبانية انقلب القارب الذي كانوا يمتطونه ولم يتمكنوا من مواصلة الرحلة بسبب افتقادهم لوسائل الإنقاذ فيما عدا الفتاة البالغة من العمر 14 سنة التي علقت بأحد الدلاء واستطاعت مقاومة أمواج البحر لفترة قاربت الستة أيام، قبل أن يعثر عليهم بعض الصيادين الذين اشعروا وحدات خفر السواحل لإحدى الدول الأوروبية التي تدخل أفرادها وقاموا بانتشال جثث الضحايا، وتحويل الفتاة في حالة يرثى لها إلى أحد المستشفيات أين فارقت الحياة بعد يومين على سرير غرفة الإنعاش، ومات معها سر الرحلة حسب أقاربها ببلدية توقريت، حيث ينتظرون تدخل الخارجية لإعادة جثث ضحاياهم لتشييعهم بمسقط رأسهم.