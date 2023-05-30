أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023

مقتل تلميذة في حادث سير، انتحار شاب شنقا، عصابة تحتال على شركات التسويق الإلكتروني

مقتل تلميذة في حادث سير بالعاصمة

سعيدة. م

لقيت تلميذة لم يتجاوز سنها 18 عاما حتفها الثلاثاء، إثر تعرضها لحادث مرور مميت في منطقة بين الرغاية والرويبة شرق العاصمة.

الفتاة حسب مصادر محلية تنحدر من بلدية أولاد هداج غرب بومرداس وكانت مقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا، وقد صدمتها سيارة أودت بحياتها مباشرة متأثرة بالإصابة.

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انتحار شاب شنقا بتيبازة

ب. بوجمعة

أقدم شاب عشريني على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بحي بلعالية الجيلالي ببلدية بورقيقة في ولاية تيبازة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب ع.م البالغ من العمر 24 سنة عثر عليه مساء الاثنين مشنوقا بحبل بمنزله بحي بلعالية، وخلف انتشار خبر انتحار الشاب صدمة واستغرابا لدى معارفه وجيرانه نظرا لهدوئه والأخلاق التي يتصف بها. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات حادثة الانتحار.

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أفرادها يستخدمون حسابات فايسبوك في نشاطهم

تفكيك عصابة تحتال على شركات التسويق الإلكتروني

زهيرة قلعي

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم السبرانية لأمن ولاية عين تموشنت، بعناصر شبكة إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضم 4 أشخاص، كانوا يفتحون حسابات فايسبوكية بأرقام هواتف يحصلون عليها، من خلال شراء شرائح هواتف بوثائق لأشخاص وهميين، ومن ثم يقومون باستدراج ضحاياهم عبر الفضاء الأزرق، وهم أصحاب منصات البيع عبر النت المختصة في بيع الهواتف النقالة والألعاب الإلكترونية، ليتم التواصل معهم بشكل عادي، لكن بمعلومات وهمية، وهذا وفقا لما جاء في بيان أصدره الثلاثاء أمن الولاية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد كان يجري تصوير صكوك بريدية بأسماء الغير وإرسالها بعد ساعات الدوام حتى لا يتمكن الضحايا من التأكد من وصول مبالغ الشراء عن طريق الحوالة، كما يتواصلون مع السائقين الذين يقومون بمهمة توصيل السلع المطلوبة خلال ساعات الليل حتى لا يتمكن هؤلاء من رؤية ملامح وجوههم بوضوح، وهذا كله من أجل التضليل.

هذه الخطط الإجرامية لعناصر العصابة جعلتهم يوقعون بنحو 10 ضحايا من أصحاب المنصات الخاصة بالبيع عبر الأنترنت، ما جعل الضحايا يودعون الشكاوى لدى ذات العناصر الأمنية، والتي بدورها تمكنت من فك شفرة مخطط عمل هذه الشبكة وتحديد الهويات الحقيقية لعناصرها، حيث تمّ توقيف أحدهم، وتبين من خلال تفتيش هاتفه تورطه في نشاط هذه الشبكة، الموقوف تم تقديمه أمام محكمة عين تموشنت للنظر في شأنه، في حين يبقى باقي شركائه المنحدرين من ولايتين مجاورتين في حالة فرار.

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المدانان شاركا في عمليات استهدفت العسكريين والمدنيين

الإعدام لإرهابيين فرضا أتاوات على المزارعين ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما يدين اثنين من قياديي الجماعات الإرهابية، ويتعلق الأمر بكل من “اسامة،ح” أمير سرية إرهابية، بمنطقة بوبراك، وقد استخلف والده الشهير باسم “القعقاع”، و”ب. علي” أمير سرية الخرطوم الناشطة بمنطقة جنات. ونطقت المحكمة بعقوبة الإعدام في حق المذكورين، تأييدا لالتماسات ممثل النيابة الذي وصف الأفعال المنسوبة إليهما بالبشعة والخطيرة وشدد خلال مرافعته بعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم، حيث لا يمكن نسيان حجم المأساة التي عاشها الشعب الجزائري تلك الفترة من أعمال قتل وتذبيح وحالة رعب.

وقد جاءت متابعة كل من المتهم الشهير بلقب “خليفة القعقاع” والمتهم “ب. علي”، بتهم عدّة تعلقت كلها بإنشاء جماعة ارهابية مسلحة غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن، القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، هذا إلى جانب تهم تخريب منشآت عمومية ووضع متفجرات في أماكن عمومية لغرض القتل راح ضحيتها العديد من عناصر الأمن والجيش ومدنيين.

وقد اعترف “خليفة القعقاع” بجرم الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة سنة 2005 مباشرة بعد القضاء على والده، وقال إنه استخلف والده على مدار 11 سنة كاملة، وتولى منصب أمير ما يعرف بـ”سرية بوبراك”. علما أن والد المتهم هو القيادي الإرهابي المعروف بـ”القعقاع” الذي تولى إمارة كتيبة بمنطقة سيد علي بوناب، وكان ينشط إلى جانب الارهابي “العكروف الباي” الشهير بلقب “الفرماش”.

وقد نسق “ح. أسامة”، مع عناصر من سرية برج امنايل، التابعة لكتيبة على بن أبي طالب، التي نشط فيها لفترة. وتمحور التنسيق حول تنفيذ العديد من الأعمال الارهابية الخطيرة، على رأسها تجنيد الشباب في صفوفهم خاصة منهم القصر، عن طريق تضليلهم بعنوان “الجهادّ المزعوم. ونصب كمائن بواسطة قنابل تقليدية الصنع بغية استهداف عناصر الأمن والجيش الوطني الشعبي، كعملية تفجير قرب مصنع “سوكوتيد” ببرج امنايل الذي أسفر عن قتل عنصرين من الجيش ومواطنين. إلى جانب تفجبر آخر وسط المدينة ذاتها، خلف قتلى وجرحى ناهيك عن استهداف موكب لعناصر الشرطة بمنطقة الناصرية وآخر بضواحي دلس وجرائم أخرى فردية طالت عناصر من الدفاع الذاتي والشرطة، سواء في حواجز أمنية أو خارج نطاق مهامهم. كما أرغموا مواطنين أبرياء على دفع أموال باهظة قدرت بالملايين تحت طائلة التهديد بالقتل.

ومن جهته لم ينكر المتهم الثاني “ب.علي” انخراطه ضمن الجماعات المسلحة، حيث التحق بها، بوساطة من أبناء عمومته النشطين ضمن الجماعات الارهابية منذ بداية التسعينيات، وأضاف أنه كان ينشط طوال تلك الفترة تحت لواء كتيبة عثمان بن عفان التي تبنت مجموعة من الأعمال الارهابية الخطيرة من تفجيرات وتصفيات طالت عناصر الأمن ومدنيين. واستمر المتهم في نشاطه لغاية شهر نوفمبر 2012 حيث تولى إمارة سرية الخرطوم، قبل توقيفه من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي في إحدى عملياتها في السنة ذاتها، بعد إصابته على مستوى الرجل، وكان بحوزته ساعتها سلاح ناري.

كما واجه المدان تهمة التهديد بواسطة سلاح في حق العشرات من أبناء قريته بن والي والقرى المجاورة ومطالبتهم بأموال الزكاة، مع تهديدهم بالقتل وتخريب ممتلكاتهم بمشاركة المتهم الأول “ح أسامة” خليفة القعقاع، وهي التهمة التي أنكرها المتهمان رغم مواجهتهما بتصريحات ضحايا من أبناء المنطقة، حيث كشفوا أنهم كانوا يدفعون مبالغ بصفة منتظمة تراوحت ما بين 10 و50 مليون سنتيم، بعد كل موسم لجني المحاصيل.

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أغلبهم عمال بمصنع أحد الخواص

إصابة أكثر من 40 شخصا بتسمم غذائي في البويرة

أحسن حراش

أصيب الثلاثاء أكثر من 40 شخصا بتسمم غذائي بالبويرة جراء تناولهم لوجبة متنوعة تسببت لهم في أعراض مرضية مختلفة، حيث تم إسعافهم على مستوى العيادات متعددة الخدمات لكل من حيزر وواد البردي قبل تسريحهم بسبب عدم خطورة إصاباتهم، في انتظار تحديد الأسباب الحقيقية لهذا التسمم.

وأصيب هؤلاء الأشخاص وهم في أغلبيتهم عمال تابعون لمصنع أحد الخواص يتواجد على مستوى المنطقة الصناعية واد البردي، بأعراض مرضية على غرار أوجاع بالبطن وغثيان، حيث استقبلت عيادة متعددة الخدمات لواد البردي وحدها حسب مصدر طبي 34 حالة ليست بالخطيرة مع استقبال عدد آخر بالعيادة متعددة الخدمات لحيزر، أين تم إسعافهم وتسريحهم جميعا.

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة الدكتور بوعلام هني الذي تنقل رفقة مدير الصحة الولائي كمال شفاي إلى واد البردي قصد الإطمئنان على حالة المصابين وظروف التكفل بهم، بأن وضعية جميع الحالات ليست بالخطيرة وتم التكفل بهم وتسريحهم، مضيفا بأن مصالحه قامت بأخذ عينات من الوجبة المتناولة من طرف هؤلاء الأشخاص وإرسالها إلى المخبر الولائي بسور الغزلان قصد تحديد الأسباب الحقيقية للتسمم، في انتظار ضبط العدد الحقيقي للمصابين بسبب احتمال توافد آخرين كما قال، وقد أشارت مصادر أخرى إلى احتمال أن تكون مادة المايونيز سببا في هذه الحادثة، التي دفعت بوالي الولاية عبد الكريم لعموري إلى التنقل رفقة رئيس أمن الولاية إلى العيادة متعددة الخدمات بحيزر قصد الإطمئنان على المصابين وظروف التكفل بهم هناك.

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الضحايا غادروا المؤسسات الصحية بعد تلقي العلاج

إصابة 200 شخص في حادثة تسمم غذائي بغليزان

ن. بلقاسم

شهدت الاثنين بلدية مرجة سيدي عابد التابعة لدائرة وادي ارهيو في ولاية غليزان، تسمم أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار من بينهم أطفال، حيث ظهرت عليهم أعراض مختلفة تمثلت في الحمى وآلام حادة على مستوى البطن، بالإضافة إلى القيء وحالات إغماء لاسيما عند الأطفال وكبار السن، وتجهل أسباب الحادثة، في انتظار نتائج التحقيق.

واستقبلت كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية احمد فرنسيس بوادي ارهيو، وقاعة العلاج بمرجة سيدي عابد، المصابين، وتم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية، كالأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تدخل مصالح الحماية المدينة للتكفل بالمصابين.

وحسب ما توصلت إليه الشروق فإنه بوشرت تحقيقات وبائية من قبل مصالح البلدية، التي أخذت عينة من ماء بئر الغرايب المزود لسكان منطقة مرجة سيدي عابد بمياه الشرب، وحولتها إلى مخبر التحاليل، كما تم توقيف عملية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب مؤقتا، إلى غاية ظهور نتائج التحليلات المخبرية. وكشف مصدر طبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية احمد فرنسيس بوادي ارهيو للشروق، أن أغلب المصابين غادروا مصلحة الاستعجالات الطبية بعد ما تلقوا العلاج المناسب، فيما تم الإبقاء على 4 حالات لأطفال تحت العناية الطبية، ومن المحتمل أن يغادروا المستشفى هذا اليوم بعد تعافيهم من الإصابة.

وقد صرح بعض المصابين للشروق أنهم يجهلون السبب الرئيس لتعرضهم لحالات التسمم، ويعتقد البعض الآخر أن ماء الحنفيات هو السبب الرئيس لإصابتهم بحالات التسمم. وقال أحد المواطنين أنه تعرض بمعية طفليه إلى حالات إغماء شديد وغثيان مصحوب بقيء، مما تطلب نقلهم مباشرة إلى قاعة العلاج الوحيدة الكائنة ببلدية مرجة سيدي عابد، أين مكثوا عدة ساعات بعد تلقيهم للعلاج وإخضاعهم لعملية غسيل المعدة.

وحاولت الشروق الاتصال بمسؤولي بعض الجهات المعنية كمدير الصحة، ومدير مستشفى احمد فرنسيس بوادي ارهيو، وكذا مسير شؤون بلدية مرجة سيدي عابد، لكنهم رفضوا الإدلاء بتصريحات، باستثناء مصدر طبي رفض الكشف عن هويته، الذي اكتفى بالقول، إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب تعرض هؤلاء المواطنين إلى حالات التسمم الغذائي الذي فاجأ سكان المنطقة، مضيفا أن الطاقم الطبي المشرف على متابعة حالات المصابين استطاع احتواء الوضع والسيطرة عليه.

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محكمة الاستئناف ترفع عقوبة الجاني إلى 10 سنوات سجنا

مناوشات بسبب الطريق تتطور إلى محاولة قتل بوهران

خ. غ

أعادت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران النظر في قضية محاولة القتل العمدي التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، في شجار حاد بسبب طريق عمومي يتوسط حيا فوضويا، بدأ بمناوشات بسيطة، تخللته جرعات استفزازية لم يستسغها الجاني، لينتهي إلى جريمة كلفت الطرفين إصابات دامية وأحكاما ابتدائية بالإدانة، تراوحت بين 18 شهرا حبسا و8 سنوات سجنا نافذا.

وقد نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية حال فصلها نهائيا في ملف الحال، الثلاثاء، برفع عقوبة المتهم المدعو (س. ج) إلى 10 سنوات سجنا نافذا بعد ما حكم عليه ابتدائيا بثماني سنوات، مع القرار أيضا بدفعه تعويضات بقيمة 600 ألف دينار جزائري للضحايا في الدعوى المدنية.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 19-06-2019 بحي النجمة (شطيبو سابقا) بولاية وهران، أين يقيم المتهم المدعو (س. ج) في حي فوضوي، عرف يومها شجارا ميزه الضرب المتبادل بين هذا الأخير وثلاثة أشخاص، بسبب رفض المتهم طريقة توقف شاحنتين تعودان للضحايا على الطريق، والتي تسببت حسب قوله في غلقه وعرقلة حركة السير على مستواه، مضيفا أنه عمد في البداية إلى محاولة إقناعهم وديا بالركن جانبا، لكنه لمس لديهم عنادا شديدا ورفضا لما اعتبروه تحكما في سلوكهم، مشيرا أنه في أعقاب ذلك تطورت المناوشات بين الطرفين إلى الاعتداء بالضرب والجرح، وانتهت الحادثة على ذلك، قبل أن يفاجأ بتنقل الضحايا إلى المؤسسة الصحية الكائنة بالكرمة على أساس تلقي العلاج، وتودع تبعا لذلك شكوى رسمية ضد المتهم، جاء فيها تهجمه على الضحايا بسلاح أبيض، تسبب به في جروح بليغة، كيف الفعل على أساسها بمحاولة قتله المشتكين عمدا، كما تم في المقابل اتهام هؤلاء بجنحة الضرب العمدي في حق المدعو (س. ج)، والتي أدينوا فيها بالحبس لمدة 18 شهرا.

المتهم في قضية الحال المدعو (س. ج) نفى نيته في استعمال العنف لأجل إزهاق أرواح الضحايا، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت عفوية، وأن ما قام به إنما كان رد فعل دفاعي عما تلقاه أولا من ضرب من طرف المعنيين، خاصة أنهم كانوا أكثر عددا وقوة منه.