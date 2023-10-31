أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

إفشال محاولة هجرة غير شرعية، توقيف مشعوذة تحتال على السيدات الثريات

إفشال محاولة هجرة غير شرعية بالشلف

م. قورين

أحبط الثلاثاء عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس شمال الشلف، محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة كانوا بصدد ركوب أحد الزوارق، عملية التوقيف حسب مصادر الشروق تمت على إثر ورود معلومات من قبل أحد المستدرجين للقيام بهجرة غير شرعية عبر البحر نظير مبالغ مالية تفيد بدعوته للانضمام إلى مجموعة من الأشخاص بصدد التخطيط والإعداد لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر، فتم ترصدهم ووضعهم تحت المراقبة المستمرة، حيث مكنت العملية من الإطاحة بثمانية أشخاص على متن زورق بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بينهم رأسان مدبران، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوفين على أروقة العدالة عن تهمة تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر من أجل الحصول على منفعة مالية، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر.

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إهمال للنظافة وتلاعب بصحة المواطن

حملات المراقبة تكشف “ّكوارث” بفنادق ومطاعم وهران

سيد أحمد فلاحي

أعلنت مؤخرا مصالح الولاية عن استئناف الخرجات الميدانية من تنظيم مديرية التجارة والسياحة ومصالح أخرى، من أجل الوقوف على ظروف العمل بالمؤسسات المطعمية والفندقية، خاصة بعد توقف خرجات لجنة الصحة والنظافة البلدية التي كشفت في وقت مضى عن كوارث صادمة سجلت بالمطاعم والمخابز وحتى الفنادق، أثارت حالة من السخط وسط نفوس المواطنين.

وحسب ما أفاد به مصدر من الولاية، فإن اللجنة المشتركة للتجارة والسياحة، بدأت عملها قبل أيام على مستوى مطاعم وفنادق وسط المدينة، أين رفعت الكثير من التحفظات، المتعلقة بحالة إهمال أصحابها جانب النظافة والوقاية، ما يهددان مباشرة الصحة العمومية، علما أن وهران تزخر بـ202 فندق مصنفا ومئات المطاعم المسجَلة لدى الجهات الوصية، وهو ما يتطلب وقتا طويلا من أجل زيارتها كلها أو على الأقل معظمها، لرفع التحفظات وتحديد مواطن السلب، وإخضاع أصحابها لعقوبات صارمة، كونها تعد مرآة الولاية وقد تضر صورتها المشينة كثيرا أمام توافد السياح.

وستنتقل حملة المعاينة والتفتيش إلى الأسواق والمخابز والقصابات وغيرها من المحلات التي تقدم خدمات للمواطنين، في وقت لاحق من باب الحفاظ على صحة المستهلكين، والبداية تكون بمراقبة نوعية الأطباق المقدمة، وإلزامية توفر شروط النظافة سواء بالفنادق، المطاعم والمحلات التجارية، كما يتم إعداد تقارير دورية إلى الوزارة الوصية التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين وحملهم على تعديل العيوب وتحسين الواجهات والحرص على توفير النظافة داخل المحلات التجارية، الفنادق والمطاعم وغيرها.

وذكرت نفس المصادر أن الحملة ستشارك فيها مع مرور الوقت هيئات أخرى ومديريات عمومية للحصول على نتائج مشجعة وسريعة، لاسيما بعد حالة الشغور التي وقعت في غياب لجنة الصحة والنظافة التي كانت تراقب بشكل يومي المحلات والقصابات والفنادق وتكشف عن التجاوزات على المباشر، ما استغله الكثير من التجار المتهاونين في مجال النظافة.

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عثر داخل منزلها على طلاسم وصور وعقاقير

توقيف مشعوذة تحتال على السيدات الثريات بميلة

نسيم.ع

نجح عناصر أمن دائرة تاجنانت، التي تبعد بحوالي 46 كلم جنوب عاصمة الولاية ميلة، الإثنين، في توقيف سيدة احترفت ممارسة طقوس الشعوذة والنصب على بنات وسيدات المنطقة، وتختار في العادة زوجات وبنات الأثرياء، من سكان مدينة تاجنانت وضواحيها والمعروفة بأن أغلب سكانها من ميسوري الحال، كونهم يمارسون التجارة على نطاق واسع، وأرباب أعمال بحكم سوق تاجنانت الكبير الذي يقصده التجار حتى من خارج الوطن، ناهيك عن القادمين من مختلف ولايات الوطن، وتم توقيف السيدة المشتبه فيها على مستوى مسكنها العائلي بمدينة تاجنانت بميلة.

وكان عدد من المواطنين، خاصة من ضحايا هذه المشعوذة المحتالة قد اتصلوا بعناصر أمن الدائرة وقدموا معلومات حول نشاط مشبوه للسيدة داخل مسكنها العائلي بقلب مدينة تاجنانت، وركزوا على أنهم صاروا يلاحظون العشرات من النساء بعضهن يحضرن بسيارات فاخرة، ومن كل الأعمار، يترددن على سكن المشتبه فيها يوميا، وفي فترات مختلفة من النهار وحتى في الليل، الأمر الذي لاقى تذمرا واسعا من قبل بعض سكان المدينة خاصة المقيمين بذات الحي، وبالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة شلغوم العيد تم تفتيش المسكن السالف ذكره، حيث تم توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 49 سنة في حالة تلبس بممارسة الشعوذة والسحر على المواطنين والغالبية من النساء، بمقابل مالي مرتفع ومصوغات غالية الثمن، إذ تم حجز مجموعة من الطلاسم، والتمائم، والبخور، ومختلف أنواع العقاقير وشعر وأظافر وصور، ومعدات تستعمل في الشعوذة، ليتم توقيفها على الفور وتحويلها إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق معمق في القضية، حيث لبست تهمة النصب على الجمهور عن طريق الشعوذة بعد عرضها على وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، في انتظار ظهور مزيد من ضحايا المشعوذة.

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اختناق فلاح داخل بئر تقليدي بالشلف

م. قورين

انتشلت مصالح الحماية المدنية لدائرة توقريت بالشلف الثلاثاء، جثة فلاح يبلغ من العمر 48 سنة أصيب باختناق داخل بئر تقليدي بدوار الشعابنية ضواحي بلدية الظهرة، الضحية حسب شهود عيان للشروق فإنه حاول النزول بواسطة حبل إلى قاع البئر لتجهيزه بمضخة الماء وقبل وصوله إلى أسفل البئر، أصيب باختناق جراء استنشاقه لثاني أوكسيد الكاربون وفارق الحياة قبل إخراجه من البئر.

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التنافس على صفقة مربحة وراء الجريمة

تأجيل قضية اختطاف وقتل المجوهراتي ببومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الثلاثاء، الفصل في قضية قتل بشعة ارتكبها تاجر مجوهرات في حق زميل له يعمل في نفس المجال، بعد ما أفضى التحقيق التكميلي الذي استمر على مدار أشهر، إلى فك لغز حادثة اختطاف صاحب محل مجوهرات ببودواو وقتله، حيث أسفرت التحريات عن توقيف “أ.م” البالغ من العمر 50 سنة، المتهم الرئيسي في القضية.

واعترف المتهم للمحققين، أنه وراء تحريض العصابة على تنفيذ الجريمة، علما أن أفرادها جرى توقيفهم، وعددهم ثلاثة، وهم من سكان بودواو، وقد وجهت لهم تهم، تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة. ويملك المتهم الرئيسي محلا للمجوهرات بمدينة الرغاية شرق العاصمة، وبرر تخطيطه للجريمة، إلى تهديد المجني عليه له، بإطلاع زوجته على صور تكشف علاقته بفتاة، في حال لم يتنازل له عن صفقة مهمة كانت ستتم مع تاجر من دولة أوروبية.

وكانت عائلة الضحية المقيم ببودواو، قد تقدمت ببلاغ إلى مصالح الأمن، بخصوص اختفائه وانقطاع أخباره طيلة اليوم، مع وجود هاتفه مغلقا، رغم كونه متعودا على إبلاغ العائلة في حالة غيابه أو سفره، بالرغم من أنه متعود على إخبار عائلته بغياباته وسفراته. وتزامن البلاغ مع عثور مواطن، على الضحية ملقى وسط الأحراش، قرب الطريق المؤدي إلى منطقة قدارة. وكان الضحية ملطخا بالدماء، ومصابا بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه. وقام المواطن بنقله على وجه السرعة للمستشفى أين تلقى الإسعافات الأولية.

وبعد سماع أقوال الضحية، صرح أنه لما خرج مباشرة بعد صلاة الفجر، اتصل بشريكه الذي اتفق معه على موعد للتنقل إلى ولاية البليدة، لجلب سلعة إلى المحل، وبمجرد امتطائه السيارة، التي كانت مركونة في حظيرة الحي، حتى تفاجأ بشخص ملثم يسحبه وهو يشهر سلاحا في وجهه، حيث اقتاده إلى سيارة أخرى وانطلق به، بعد أن وضع شخص آخر عصابة على عينيه. وبعد حوالي ثلاث ساعات وجد نفسه في مكان مجهول أين تعرض للضرب المبرح والتعذيب حتى فقد وعيه، ثم عاود المختطفون ووضعوه في السيارة وألقوا به في الأحراش.

وأسفر التحقيق الأولي عن توجيه أصابع الاتهام لعامل لدى الضحية يتولى إدارة أحد محلاته، بحكم أنه آخر شخص اتصل به يوم الوقائع، كما أنه الوحيد الذي كان على علم بسفر الضحية وحيازته مبلغ 700 مليون سنتيم. وعليه تم توقيفه وتحويله على وكيل الجمهورية ومنه على الحبس المؤقت. وتوفي الضحية أسبوعان بعد الحادثة، مـتأثرا بخطورة إصاباته، لاسيما على مستوى الرأس والعنق، وتواصل التحقيق ليميط اللثام عن الجناة الحقيقيين، وهم المتهم الرئيسي وشركاءه، الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم.

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جرحى في انفجار قارورة غاز ببناية هشة بوهران

س. فلاحي

اهتز، صباح الثلاثاء، حي سيدي معروف بوهران، على دوي انفجار قارورة غاز بوتان، كانت داخل بناية هشة تدعى حوش لصنامي، وخلّف الانفجار ثلاثة جرحى حالتهم متفاوتة الخطورة نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وحسب ما أكدّته مصادر من مصالح الحماية المدنية، فإن حادث الانفجار وقع في حدود منتصف النهار، بإحدى الغرف الكائنة بفندق لصنامي الذي تحول، منذ أكثر من 20 سنة، إلى ملجأ للعائلات المتأزمة سكنيا، ما أدى إلى انهيار جدران البيت، مخلّفا ثلاثة جرحى منهم سيدة تبلغ من العمر 39 سنة وأخرى 32 سنة تعرضتا لحروق خطيرة، ناتجة عن الانفجار، في حين أصيبت رضيعة تبلغ من العمر عامين ونصف على مستوى الأطراف، وقد حوّل الجميع إلى المصلحة الاستشفائية.

والجدير بالذكر أن البناية مصنفة في خانة الخطر، وقد طالب السكان، في أكثر من مناسبة، بضرورة ترحيلهم إلى سكنات آمنة قبل وقوع الكارثة.