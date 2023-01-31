أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023

حجز 1 كلغ كوكايين، شاب يقتل جاره بغليزان، اختناق 22 تلميذا بالغاز

حجز 1 كلغ كوكايين و14 ألف قرص إكستازي بعين تيموشنت

نوارة.ب

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامزورة بولاية عين تيمشونت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية متكونة من 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 36 و57 سنة، مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة الطريق، حيث لفت انتباههم سيارة من نوع أودي كانت قادمة من ولاية وهران متوجهة نحو بلدية تامزورة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة تم تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا، وبواسطة الثنائي السينوتقني تم حجز 1.035 كلغ من مادة كوكايين و14.591 قرص مهلوس نوع اكستازي، 7 كلغ من الكيف المعالج، مبلغ مالي يقدر بـ87 مليون سنتيم، سلاح أبيض من الصنف السادس و4 هواتف نقالة.

فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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حجز 13 ألف قرص مهلوس بالعاصمة

ن. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من معالجة قضية حيازة ونقل وتخزين وترويج وبيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة والتي أسفرت على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 سنة.

العملية جاءت حسب بيان أمن ولاية الجزائر بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد تمديد الاختصاص وكذا تنفيذ أذونات بالتفتيش تمكنت عناصر الفرقة من ضبط وحجز “12700” قرص من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي مقدر بـ73 ألف دينار جزائري من عائدات البيع والترويج، إلى جانب مركبة تستعمل في نقل هذه السموم وهواتف نقالة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية يضيف ـ البيان ـ تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابية المختصة إقليميا.

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الحادثة خلّفت هلعا وسط الأولياء

اختناق 22 تلميذا بالغاز داخل متوسطة في تيارت

لوز محمد أمين

تعرض 22 تلميذا يدرسون بقسم السنة الرابعة متوسط بمتوسطة مدغري ببلدية حمادية في تيارت، للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من التوصيلات الخاصة بالتدفئة المركزية، كون أنبوب التصريف يمر بالقرب من قسمهم، ما أدى إلى تسرب الغازات المحترقة نحو القسم، ولحسن الحظ تفطن القائمون على المتوسطة لحالات الإغماء وسط التلاميذ، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة نحو العيادة المتعددة الخدمات بذات المدينة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم تحويل تلاميذ آخرين نحو المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بمدينة مهدية، خاصة لأن العيادة المتعددة الخدمات بالحمادية لم تقْوَ على التكفل بجميع التلاميذ.

وحسب مصدر طبي، فإن حالة التلاميذ لا تدعو إلى القلق، للإشارة فإن هذه الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها خلال الموسم الشتوي الحالي، بعد تعرض 16 تلميذا للاختناق بالمؤسسة التربوية محمد مغراوي والواقعة بحي بلزرق بمدينة تيارت، وكذا تعرض 15 تلميذا للاختناق بإحدى المؤسسات التربوية بدوار العناصر ببلدية سيدي عبد الغني، ليبقى المطلب الوحيد لأولياء التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية، هو مراقبة التوصيلات الخاصة بالتدفئة المركزية، وكذا التوصيلات الموجودة بقاعات التدريس الموصولة بالمدفآت، كون هذه الاختناقات باتت ترعب العائلات التيارتية.

وحسب المكلف بالإعلام بالحماية المدنية السيد “بوخاري رابح” للشروق، فإن مصالحه تلقت نداء من المؤسسة يفيد بتعرض عدد من التلاميذ إلى بداية الاختناق، أين تم تسخير العتاد وعناصر الحماية المدنية من أجل إجلاء المصابين إلى المؤسسات الصحية، وهو ما تم في وقت وجيز، وهذا في إطار الاستعدادات التي باشرتها مصالح الحماية المدنية مسبقا للحد من خطر الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، فضلا عن العمليات التحسيسية التي قامت بها المديرية عبر المؤسسات التربوية وحتى بالمساجد، وحسب شهود عيان للشروق، فإن حادثة اختناق التلاميذ لم يتم التأكد منها إلا بعد مرور فترة من الزمن، كون القسم مجهزا بنظام التدفئة المركزية، من خلال مرور دورة مياه ساخنة، ليتم اكتشاف التسرب الذي كان من أحد الأنابيب المارة بمحاذاة القسم الذي كان يدرس به التلاميذ، ولم تسجل أي حالات وفاة نتيجة هذا التسرب الذي أدخل الرعب على نفوس أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسة. من جهته، أكد أحد أولياء التلاميذ للشروق، أنه بات إلزاما وضع أجهزة الإنذار الخاصة بالتسربات الغازية، كون الحالة المسجلة اليوم هي واحدة من بين حالات عديدة للاختناق التي سجلتها ولاية تيارت خلال الفترة الشتوية الحالية في ظل تدني مستوى درجات الحرارة والتي بلغت 8 درجات تحت الصفر، كون مثل هذه الأجهزة يمكن أن تساهم في حماية التلاميذ.

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توقيف أربعة منقبين عن “الكنوز” بالبليدة

ف. ن

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة، أربعة أشخاص بتهمة التنقيب والاستكشاف المنجمي بدون رخصة وحيازة أجهزة حساسة متمثلة في كاشف المعادن، حسبما علم الثلاثاء، من هذا الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرمانة تمكنت من وضع حد لمجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و55 سنة بتهمة التنقيب والاستكشاف المنجمي بدون رخصة وحيازة كاشف المعادن الذي يعد من بين الأجهزة الحساسة وتعود وقائع هذه القضية إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بعملية حفر داخل مغارة بغرض التنقيب عن الكنوز والمعادن النفيسة تعود للعهد الروماني بالمكان المسمى “غار فرار” المحاذي لوادي بورومي وعلى إثر ذلك، تشكلت دورية بقيادة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون وانتقلت إلى عين المكان، حيث عاين أفرادها عند اقترابهم من فوهة المغارة وجود التربة والردوم ووجود أشخاص بداخلها قاموا بتوقيفهم على الفور واقتيادهم إلى مقر الفرقة وحجز الوسائل والأدوات المستعملة في الحفر.

واستنادا للمصدر، فقد صرح الأشخاص الموقوفون أن الهدف من وجودهم داخل المغارة هو البحث عن الكنوز والمعادن النفيسة التي تعود للعهد الروماني.

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مجهولون يقتلون سيدة داخل مسكنها في البليدة

فيصل. ن

اهتز حي العمال، المعروف بـ( بسوناطراك) في بلدية أولاد يعيش، بولاية البليدة مساء الإثنين، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة أربعينية عثر عليها زوجها حين د عودته من العمل غارقة في بركة من الدماء ومصابة بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، وأصيب زوج الضحية بحالة صدمة ودخل في هستيريا من هول منظر الجريمة، وكان هذا الأخير قد اتصل عدة مرات بزوجته في طريق عودته إلى المنزل إلا أنه هاته الأخيرة لم ترد على غير عادتها، ولدى وصوله راح يطرق الباب وينادي بأعلى صوته على مرأى من الجيران من دون جدوى، ليتم فتح الباب بالقوة وهناك وجد زوجته البالغة من العمر 43 سنة جثة هامدة ومصابة بطعنات عدة على مستوى الكتف والصدر، ليتم إبلاغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش وتم الانتقال إلى عين المكان رفقة مصالح الحماية المدنية، وأكدت المعاينة أن الضحية فارقت الحياة ووظائفها الحيوية متوقفة.

ليتم إجلاؤها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون الجامعي. وذكرت مصادر “الشروق”، أن الضحية وزوجها ينحدران ولاية شرقية، وليس لديهما أبناء.

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شاب يقتل جاره بغليزان

ن. بلقاسم

اهتز حي الطوب بغليزان، مساء الاثنين، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى “عبد الرزاق بن ثابت” البالغ من العمر 24 سنة (بطال)، كان شارع حاج العروسي المحاذي لحي الطوب مسرحا لها، وذلك في حدود الساعة العاشرة ليلا.

وأفادت مصادر الشروق، بأن القاتل المفترض هو جار للضحية، وأن حيثيات وأسباب هذه الجريمة لا تزال مجهولة وغامضة إلى حد الساعة.

وحسب حيثيات القضية، فإن الضحية تعرض لاعتداء من طرف جاره الذي لا يتعدى سنه 20 سنة، وأضافت مصادر الشروق أنه بعد مناوشات بين الطرفين، استعمل الجاني آلة حادة ليطعن بها الضحية قبل أن يلوذ بالفرار تاركا خصمه يتخبط في دمائه، لينقل بعدها إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج، ونظرا لخطورة الإصابة توفي هناك، بعد تدهور حالته الصحية جراء نزيف دموي حاد، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية وألقت القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة.

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جنايات أم البواقي أدانت المتهم الرئيسي بالمؤبد

يحاول إنقاذ طفل من الاختطاف فيتعرض للقتل

ج.ل

أدانت محكمة الجنايات بأم البواقي الاثنين، متهمين بـعشرين سنة سجنا، فيما سلطات عقوبة السحن المؤبد، على المتهم الرئيسي في جريمة القتل، التي وقعت يوم 28 جولية من سنة 2022 بمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، على الساعة الرابعة صباحا حين تعرض الضحية إلى طعنة بسكين على مستوى ساقه الأيسر، حسب الشهادة الطبية التي صدرت من المستشفى التي تؤكد بأن الإصابة العميقة على مستوى الشريان قد تسببت له في نزيف حاد، كان سببا في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، إلى جانب تعرضه لعدة ضربات أخرى على مستوى الرقبة والوجه والبطن والرجل والظهر، وحسب ما دار خلال المحاكمة، فإن المتهمين الثلاثة كانوا على متن سيارة من نوع كيوكيو، ونزل منها المدعو “ش.ش”، وأمسك بالطفل، وأراد إدخاله عنوة داخل السيارة في محاولة اختطاف، وارتفع صراخ الطفل، فخرج الضحية من مسكنه، وتدخل لإنقاذ الصبي من الاختطاف، ونجح في ذلك وانصرف المتهمون قبل ان يعودوا مدججين بأسلحة بيضاء، ونزلوا من السيارة ودخلوا في ملاسنة مع الضحية، وسرعان ما اشتبكوا معه، وفي خضم هذه المعركة أصيب الضحية بطعنة على مستوى ساقه الأيسر، أدت إلى قطع الشريان، وتوفي خلال نقله للمستشفى، فيما لاذ الجناة بالفرار، واعترف المتهمون بالاعتداء بالضرب خلال الشجار الذي جرى بينهم وبين الضحية، وهو ما ذكره الشهود الأربعة الذين أكدوا خلال استجوابهم من طرف القاضية إنهم شاهدوا المتهمين الثلاثة يضربون الضحية حتى طرحوه أرضا.

واعتبر دفاع الطرف المدني، ما أقدم عليه المتهمون خطير جدا، ملتمسا من هيأة المحكمة أن تنظر إلى وليّ الضحية وأم المتهم الرئيسي الحاضرين في القاعة وعلامات الحزن بادية على محياهما، مذكرا بأن الشهود كلهم أكدوا اعتداءهم على الضحية، مضيفا بأنه متأكد أن هيأة المحكمة ستجيب بنعم عن سؤال: هل الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد أم لا؟ فالجميع سيجيب بنعم، حسب الدفاع.

ممثل الحق العام رافع مطولا وقال متسائلا: لماذا غادروا المكان في أول الأمر ثم عادوا؟ ولم يعودوا إلا بعد ما عقدوا العزم على ارتكاب الجريمة، مضيفا ان الضحية تلقى ست إصابات قاتلة، مما يؤكد روح الانتقام من الذي حرمهم من تحقيق مآربهم الدنيئة، فالضحية راح ضحية إقدامه على رفض خطف طفل صغير أرادوا به سوءا أخلاقيا، ملتمسا عقوبة الإعدام للمتهم الرئيسي وبالسجن المؤبد للبقية، وطالب محامو المتهمين تمكينهم من ظروف التخفيف. هيأة المحكمة بعد المداولة القانونية عادت وأبقت على العقوبة التي سلطت عليهم خلال محاكمتهم في محكمة الجنايات الابتدائية وتعويض الطرف المدني.