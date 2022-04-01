أخبار الجزائر ليوم الجمعة 01 أفريل 2022

حجز 4200 وحدة خمور عشية رمضان شمال الأغواط، حجز قنطارين من اللحوم الفاسدة بالبويرة

بومدين بوزيد يدعو إلى تغيير الصورة النمطية للأمير عبد القادر

زهية. م

دعا الدكتور بومدين بوزيد إلى تغيّر النظرة التي اختصرت الأمير عبد القادر في صورة القائد فوق حصانه، وتقديم صورة تجمع وتبرز الجوانب المتعددة لمؤسسة الدولة الجزائرية الحديثة. وأضاف الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى على هامش ندوة ألقاها ضمن فعاليات الصالون الدولي للكتاب عن “الأمير والكتابة أن المدرسة الجزائرية اليوم مجبرة على التعاطي مع تراث الأمريكي الثقافي والكتابي بتبسيط كتبه للناشئة لإبراز صورة الأمير المثقف والكاتب والسياسي والدبلوماسي عضو التركيز فقط على صورة الأمير المقاتل”.

وقال بومدين بوزيد إن نصوص الأمير “تنوّعت بين الشعر والحكمة الفلسفة والفكر والمواعظ والتصوف”، ضاربا المثل بمؤلفاته “المواقف” و”ذكرى العاقل وتنبيه الغافل” وكذا “المقراض الحاد”.

وأضاف، بومدين، أن نصوص الأمير عكست أيضا “تفتحه على الآخر” و”اطلاعه على تراث كبار العلماء والمتصوّفة والمفكرين” كمحي الدين بن عربي والإمام أبو حامد الغزالي وأبي حسن الشاذلي وعبد الرحمن ابن خلدون بالإضافة لكتب المسيحيين والفلسفة اليونانية”.

وربط المحاضر بين المحطات التي توقفها فيها الأمير الامبواز بفرنسا وأيضا ببروسة التركية وصولا إلى دمشق وبين كتبه وطروحاته الفكرية، حيث يؤكد بومدين بوزيد أن الأمير لم يكن متصوّفا في البداية رغم انتمائه إلى الزاوية القادرية وراثيا لكنه صار متصوفا في دمشق وكلب دفنه إلى جانب ابن عربي. وفي السياق ذاته قال بوميدن بوزيد كانت له كرامات ليس بالمفهوم الشعوذة لكن بالمفهوم الفكري والثقافي، فالرجل سابق لزمانه في مجال حقوق الإنسان وحوار الأديان وغيرها فقد دافع بكتاباته عن الإسلام في وجه المفكرين الفرنسيين والغربيين وهذا في إطار من “الفهم والاحترام”.

واعتبر البروفيسور بوزيد أن تركيز الإعلام والمدرسة على صورة الأمير “فوق حصانه” قاصرة في فهم تراث الرجل صحيح أن الأمير عاش 17 محاربا لكن أيضا طيلة هذه المهمة كان يكتب ويمارس السياسة والدبلوماسية والفتوى وقيادة القبائل، وبالتالي فإن استعادة هذه الجوانب مهمة لتقديم صورة متكاملة عن الأمير.

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إحياء ذكرى استشهاد العقيد علي ملاح

أشرفت السلطات المحلية بمنطقة مكيرة غرب تيزي وزو على تنظيم وقفة تكريمية على شرف الشهيدالعقيد علي ملاح، المدعو سي الشريف، وقائد الولاية السادسة التاريخية، بمناسبة الذكرى ال65 لسقوطه في ميدان الشرف يوم 31 مارس 1957. وأقيمت مراسم الترحم على روح الشهيد بمسقط رأسه بحضور الوالي جيلالي دومي وحفيد سي شريف، سيدعلي ملاح، أمام التمثال المخلد لذكرى هذه الشخصية الثورية. وعلى هامش هذه الاحتفالية، أكد عدد من المجاهدين السابقين بهذه البلدية التي قدمت 471 من خيرة أبنائها فداء للوطن إبان الثورة التحريرية لتخليص البلاد من نير الاستعمار الفرنسي، أن “العقيد علي ملاح كان مميزا بحسه التنظيمي لمعاقل المجاهدين وفي توحيد الصفوف”.

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مسجد عقبة بأم البواقي يفتح أمام المصلين

أعيد الخميس افتتاح أبواب مسجد عقبة بن نافع بأم البواقي أمام المصلين بعد أن كان مغلقا لعدة سنوات عرف خلالها عملية ترميم واسعة. وقد أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي،على افتتاح مسجد عقبة بن نافع الذي يتسع ل 8000 مصلي ويتربع على مساحة 5300 م2 ويضم عدة مرافق منها حظيرة للسيارات. وقد أعيد ترميم المسجد، إذ انطلقت الأشغال سنة 1986 وتوقفت عدة مرات لتنتهي منذ أسابيع قليلة. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة لدى تفقده للمسجد أن “هذا القطب الديني الذي يجمع في أحضانه 7.000 مصل و1000 مصلية والذي يعد تحفة معمارية رائعة بطراز مغاربي، سيعتني بالمرجعية الدينية وبالتعليم القرآني من خلال إطارات الولاية”.

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“أوريدو” تتمنى رمضان كريم للجزائريين

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، تتمنى مؤسسة “أوريدو” رمضان كريم للشعب الجزائري موفور الصحة والرقي. وفاء لبُعدها كؤسسة مواطنة بامتياز، تسعد “أوريدو” بمقاسمة الجزائريين ككل سنة أجواء هذا الشهر الفضيل وتُطلق العديد من العمليات والمبادرات التضامنية التي تدخل في سياق مسؤوليتها الاجتماعية. وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، في رسالته التهنيئية، صرح المدير العام لـ “أوريدو”، بسّام يوسف آل إبراهيم: “يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم جميع عمال أوريدو، بأطيب تمنياتنا بالصحة والرقي للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك”، مضيفا “أسأل الله أن يتقبل صيامكم، وقيامكم، وصالح اعمالكم، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، ستعبر أوريدو عن تضامنها مع الجزائريين خلال هذا الشهر الكريم من خلال مبادرات خيرية وإنسانية لصالح المحتاجين”.

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تصنيف 1000 جزائري في قائمة العلماء

تقوم جمعية “وسام العالم الجزائري” بجمع قاعدة بيانات العلماء والباحثين الجزائريين من مختلف التخصصات سواء داخل الوطن أو خارجه، من خلال “بودكاست” وسام وهو برنامج يحوي سيرة كفاءات علمية جزائرية تحت شعار “نعم للجزائر علماؤها”، وذلك بجمع معلومات أساسية لحياة هؤلاء العلماء. واستطاعت جمعية “وسام العالم”، حسب المنسق محمد باحماني الراعي، في تصريح لـ”الشروق”، أن تحصي لحد الساعة، 1000 عالم وباحث جزائري من داخل وخارج الوطن، لديهم تخصصات مختلفة، بينهم البروفسور والمخترع كمال يوسف تومي، حيث تسعى الجمعية لتفعيل المحيط من خلال ربطه مع هذا العالم، وذلك بالإشراف على الطلبة، والندوات واللقاءات، ومع المؤسسات التحتية والجامعات. وللإشارة، فإن جمعية “وسام العالم”، اعتاد على تقديم الوسام لعلماء جزائريين، بعد اختيارها في كل مرة واحدا منهم، وستشرف على تكريم علامة جديد شهر نوفمبر القادم.

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فيما تابعه أربعة ملايين عبر الوسائط الاجتماعية:

مليون زائر للصالون الدولي للكتاب

محمود بن شعبان

كشف محافظ المعرض الدولي للكتاب أن الدورة 25 استقطبت أزيد من مليون و300 ألف زائر ومشاركة 1250 عارض منهم 266 جزائري و320 عربي و660 عارض أجنبي من 36 دولة، وأضاف إيقرب في ندوة صحفية عقدها أمس، بالصافاكس أن المعرض عرف تنظيم 50 فعالية ثقافية توزعت على مختلف فضاءات الصالون.

وأشار المحافظ إلى أن الطبعة الخامسة والعشرين التي نظمت في ظروف استثنائية بعد عامين من تعليق النشاط الثقافي عرفت نجاحا، حيث أثنى المحافظ على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعفاء العارضين من الرسوم وتكاليف كراء الأجنحة مما حفزها على المشاركة القوية وساهم في نجاح التظاهرة التي تزامنت مع ستينية الاستقلال وعيد النصر خاصة بعد الضائقة المالية التي سببتها الجائحة.

كما توقف ايقرب عند المنصة الرقمية التي قال إنها منحت الفرصة لزوار معرض الجزائر عن بعد خاصة بالنسبة للذين لم تسمح لهم الظروف بالتنقل إلى العاصمة. إضافة إلى سماحها بالاطلاع على فعاليات وفضاءات المعرض بشكل افتراضي مما شكل نقلة نوعية للصالون في الرقمنة والديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة متابعة بلغت 3413000 شخص وعدد منشورات فاق 857786 شكلت تفاعل أزيد من 4264479 متابع وأكثر من 100 ألف زائر للمنصة الرقمية.

وقال إيقرب خلال الندوة إن الحديث عن دورة الصالون لشهر أكتوبر المقبل سابق لأوانه، خاصة أن تنظيم حدث ثقافي بحجم الصالون الدولي للكتاب يستوجب تحضيرات مطولة لتقديم دورة تليق بسمعة الحدث الذي بات مهما في أجندة التظاهرات الأدبية العربية والدولية.

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الإطاحة بعصابة تحترف الإجهاض بتيبازة

ب.بوجمعة

تمكنت مصالح الأمن الحضري بالدواودة وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط عصابة نسائية تحترف عمليات الإجهاض داخل منزل تقودها عاملة إحدى المستشفيات ومكنت العملية من حجز وسائل وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض.

العملية جاءت إثر معلومات حصلت عليها مصالح الشرطة نهاية الأسبوع المنصرم، مفادها عزم فتاة في مقتبل العمر تنحدر من مدينة الدواودة القيام بعملية إجهاض بعد حمل غير شرعي، واستغلالا للمعلومة تم تحديد هوية المشتبه فيها وإلقاء القبض عليها، وبعد تحويلها إلى مقر الأمن الحضري لاستكمال التحقيق، تم تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في القضية والتي تعمل بإحدى المؤسسات الاستشفائية وتنحدر من مدينة بوعرفة في ولاية البليدة، حيت تم توقيفها بمدينة بواسماعيل وبحوزتها معدات وأدوات جراحية تساعدها على عملية الإجهاض، كما مكنت التحريات من توقيف فتاتين مهمتهما ربط الاتصالات بين المشتبه فيها الرئيسية واللائي يرغبن في القيام بعملية الإجهاض، وصاحبة المسكن الذي تتم فيه عمليات الإجهاض.

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تفكيك شبكة تروج المؤثرات العقلية بقوراية

ب.بوجمعة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن قوراية في ولاية تيبازة، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني بالجهة الغربية للولاية وضبط كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات وردت لمصلحة الشرطة القضائية، وبعد تكثيف التحريات ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المتورطين وحجز 2340 قرص من نوع بريقابالين، قارورات غاز مسيلة للدموع و03 هواتف نقالة. وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة حيازة ونقل المؤثرات العقلية قصد البيع وتقديمهم أمام النيابة.

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توقيف 6 أشخاص قاموا بتحريض قاصرتين على الفسق

ب.بوجمعة

تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة من توقيف 6 أشخاص، عن تهم الفعل المخل بالحياء على قاصر، إبعاد وتحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، تسليم مؤثرات عقلية لقاصر، وإنشاء محل لممارسة الفسق.

تعود حيثيات هذه القضية إلى تقدم امرأة في العقد الخامس من العمر، إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، للتبليغ عن اختفاء ابنتها القاصر البالغة من العمر 17 سنة من المنزل العائلي، وعلى إثرها تم نشر الأبحاث وتفعيل مخطط الاختفاء والقيام بدوريات بحث عن المعنية، وبعد استغلال الرقم الهاتفي لأحد المشتبه فيهم، تم العثور على الفتاة القاصر رفقة فتاة قاصر أخرى كانت محل بحث في فائدة العائلات بمدينة فوكة شرقي ولاية تيبازة، ليتم تهيئتهما نفسيا من طرف أعوان الوساطة الاجتماعية بالفرقة، ثم عرضهما على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضهما للاعتداء الجنسي، وفور ذلك تم وضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الاستعلام الذي مكن من توقيف جميع المشتبه فيهم وعددهم (06) من بينهم امرأة، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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صاحب “الظل الطويل” يلقي بظله على سيلا 25!

وهيبة.س

شدت رواية “صاحب الظل الطويل” في جناح أحد مكاتب النشر بالصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ25، انتباه الشباب فأقبل الكثير منهم على شرائها، حيث كان كل من تقع عيناه على العنوان، يصرخ قائلا “آه.. صاحب الظل الطويل!”.

ولأن هؤلاء ارتبط بذهنهم “صاحب الظل الطويل” بحلقات الرسوم المتحركة التي كانت تنشرها القناة التلفزيونية الجزائرية “اليتيمة” سنوات الثمانينات وتم إعادة الحلقات في مطلع الألفية، فإنهم اهتموا بهذه الرواية، أكثر من الروايات حديثة التأليف.

يذكر أن “صاحب الظل الطويل” رواية رسائلية صدرت عام 1912، وهي للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، تدور أحداثها حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ اسمها “جودي أبوت”، تكتب رسائل إلى ولي أمرها الرجل الغني الذي لم تلتق به.

وتحمل الرواية الجانب الإنساني، هذا الأخير الذي يكاد يكون غائبا، في زمننا الحاضر، فصاحب الظل الطويل رمزية العطاء والخير، والمساعدة دون مقابل، هي قصة جميلة لرجل يتكفل بكل المصاريف ويساعد ويدخل البسمة والفرح، على قلوب الناس وكل هذا باسم مستعار.

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نحو إعداد نموذج جديد للإنتاج السمكي بالجزائر

وليد.ع

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى لإعداد نموذج جديد للإنتاج السمكي، يعتمد بشكل خاص على تربية المائيات والصيد في أعالي البحار.

وأوضح صلواتشي في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن القطاع يعمل على توسيع وتعميم تربية المائيات على المدى القصير والمتوسط بينما يطمح على المدى الطويل إلى التوجه إلى الصيد في أعالي البحار.

وأوضح في رده على سؤال للنائب كمال القريشي، عن كتلة الأحرار، أن الإنتاج السمكي بالجزائر يعتمد حاليا على الإنتاج البحري بنسبة 95 بالمائة، مقابل 5 بالمائة فقط لمنتجات تربية المائيات، مؤكدا أن رفع معدل إنتاج هذه الشعبة سيسمح بتوفير كميات كبيرة وبالتالي انخفاض أسعار الأسماك.

وفي ذات السياق، أضاف بأن قطاعه يعمل “يدا بيد” مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة من أجل تشجيع واستقطاب الشباب لمزاولة نشاط تربية المائيات، حيث تم إطلاق عملية منح ألف قرض مصغر في إطار وكالة “أونجام” وألف قرض آخر ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.

كما أبرز من جهة أخرى ضرورة التوجه إلى الصيد في أعالي البحار لرفع الإنتاج السمكي وضمان توازن الأسعار في الأسواق لافتا إلى أن 98 بالمائة من الصيادين يصطادون في المنطقة الأولى للساحل.

غير أنه للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية، لابد من صناعة سفن قادرة على مواكبة هذا التحدي، يضيف الوزير، لافتا إلى أن قطاعه وضع خارطة طريق لمرافقة بناء سفن كبيرة مجهزة للتحول من الصيد التقليدي إلى الصيد في أعالي البحار، علاوة على التكفل بكل انشغالات الصيادين الخاصة بذلك بما فيها التكوين.

وفي رده على سؤال النائب بوقطوشة زكية، عن حركة مجتمع السلم، حول آليات تنفيذ البرنامج القطاعي، قال الوزير إن الجزائر تسعى لرفع الإنتاج السمكي للمياه العذبة إلى 9000 طن منها 1000 طن تنتج في الولايات الداخلية مع التركيز على إنتاج السمك البلطي الأحمر في الأحواض الفلاحية الكبيرة الحجم.

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مخطط أمني خاص من أجل رمضان آمن بعين الدفلى

م. المهداوي

وضعت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مخططا أمنيا وقائيا خاصا، يتضمن عدة إجراءات وتدابير أمنية، يسهر على تجسيده تشكيلات أمنية من عناصر الشرطة يعملون بنظام التناوب طيلة ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، مهمتهم الأولى ضمان الأمن والسكينة العامة خلال هذا الشهر الفضيل، المخطط يشمل كذلك تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالسلامة المرورية والصحة العمومية والأمن العام .

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة مهمة توفير الأمن والسكينة العامة عبر كافة تراب الولاية بناء على دراسة مسبقة لمختلف نقاط الولاية ضمن هذا الصدد، تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتوفير الجو الأمني الملائم للمواطنين من أجل أداء واجب الصيام في أحسن الظروف، من خلال تكثيف نقاط المراقبة والدوريات الراكبة والراجلة خاصة على مستوى الأماكن العمومية، كمحطات الحافلات، محطات سيارات الأجرة، الساحات العمومية، مراكز البريد، أماكن العبادة، وكافة المواقع التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه الأيام.

وكون هذه الأيام تعرف تنقلات معتبرة للمواطنين، تم ضبط برنامج خاص لمراقبة وتسهيل حركة المرور يمتد إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية.

كما تم وضع برنامج عمل يتماشى والنشاط التجاري المتزايد بمناسبة الشهر الفضيل، يتعلق بتنظيم خرجات ميدانية رفقة المصالح الإدارية المختصة قصد مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للوقوف خاصة على مدى احترام قواعد الصحة والنظافة، واحترام التنظيمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة مختلف النشاطات التجارية.

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توقيف 5 أشخاص أنشؤوا محلا للفسق والدعارة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و62 سنة، من بينه امرأتان تنحدران من ولايتين مجاورتين تورطوا في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات لمصالح الشرطة مفادها استغلال شقيقين لبنايتهم بمدينة تيشي لممارسة الدعارة، ما أثار استياء كبيرا لدى سكان المدينة، مصالح الشرطة فور ذلك وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم مداهمة البناية المشتبه فيها أين تم ضبط داخل الشقة خمسة أشخاص (3 رجال وامرأتان).

وبعد نهاية التحقيق، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حق مستغل البناية عقوبة عام حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 100000 دج.

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حجز 4200 وحدة خمور عشية رمضان شمال الأغواط

ش. د

عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بآفلو، خلال هذا الأسبوع، قضية متعلقة بالتهريب وحيازة مشروبات كحولية قصد البيع دون رخصة.

وجاءت العملية بناء على معلومات واردة إلى الفرقة مفادها حيازة شخص يبلغ من العمر 31 سنة، لكمية من المشروبات الكحولية على مستوى مسكنه العائلي الكائن بمدينة آفلو، وذلك لأجل ترويجها وبيعها دون رخصة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم على مستوى مسكن الشاب ضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية كانت مخبأة بقبو مخصص للتخزين، بمقدار 4200 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، محلية وأجنبية الصنع.

.. رئيس جديد للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية

تم نهاية الأسبوع بمقر مديرية التربية بالأغواط، انتخاب مصطفى عراب رئيسا للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالأغواط ونائبيه كل من كريريش عبد الحميد ولشلح إبراهيم، علما بأن العملية الانتخابية الاستثنائية هذه جرت بسبب شغور منصب رئيس اللجنة الأسبق بصلي خالد الذي انتخب على رأس المجلس الشعبي لولاية الأغواط.

وفي سياق متصل، أشرف مدير التربية بثانوية حمدي قدور بالأغواط على جلسة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك قطاع التربية بولاية الأغواط.

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حجز قنطارين من اللحوم الفاسدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكن أفراد فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالبويرة من حجز وإتلاف ما يقارب قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية.

وبحسب مصدر من ذات المديرية، فإن عناصر فرقة قمع الغش التابعين لمفتشية سور الغزلان رفقة المصالح الأمنية المختصة ومكتب النظافة البلدية تمكنوا في إحدى خرجاتهم الميدانية من ضبط 180 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية وتفتقد لختم الطبيب البيطري، حيث أثبتت معاينة الطبيب البيطري فساد تلك اللحوم، ليتم على إثر ذلك إتلافها بمركز الردم التقني مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين .

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة بالبويرة وتحسبا لشهر رمضان كثفت من الخرجات الميدانية لمراقبة الأسواق بمختلف أنواعها في إطار المراقبة وقمع الغش، مسخرة في ذلك 62 فرقة تعمل طيلة الشهر للحفاظ على صحة المستهلك ومحاربة الظواهر السلبية، كما بادرت إلى وضع أسواق جوارية تباع بها مختلف السلع بأسعار مقبولة وتنظيم عمليات لبيع السلع التي تعرف نقصا كبيرا على غرار حليب الأكياس والسميد وغيرها .

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المشتبه فيه يودع الحبس بتيزي وزو

يحوّل عرسا إلى مأتم بسبب 15 ألف دينار!

رانية. م

أمر وكيل الجمهورية، لدى محكمة تيزي وزو، بوضع شاب في الـ22 من العمر، رهن الحبس الاحتياطي، عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، التي راح ضحيتها شاب، في الـ20 من العمر، بمدينة ذراع بن خدة، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث كان المتهم في حالة فرار، وتمكنت مصالح امن دائرة ذراع بن خدة من توقيفه بعد عملية بحث وتحر.

وذكر البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو، أن الضحية توفي متأثرا بطعنة خنجر تلقاها على مستوى القلب ولفظ أنفاسه الخيرة على مستوى العيادة متعددة الخدمات بذراع بن خدة، حيث أبلغ الطبيب المناوب عن استقبال مصلحة الاستعجالات لشاب مطعون توفي على مستواها متأثرا بإصابته الخطيرة.

الحادثة وقعت ليلة الـ26 مارس المنصرم، حين كان الطرفان في عرس جارهم بحي وازار بمدينة ذراع بن خدة، قبل أن يباغته الجاني بواسطة خنجر موجها له طعنة على مستوى القلب، ولاذ بالفرار تاركا إياه غارقا في دمائه، حيث حاول المتواجدون إسعافه ونقله إلى العيادة متعددة الخدمات بذراع بن خدة، إلا أنه توفي في مصلحة الاستعجالات ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيزي وزو الجامعي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشابين تشاجرا قبل الواقعة، بسبب خلاف مالي يخص مبلغا قدر بـ15 ألف دج، وتمكن الحضور من فك الخلاف وتفرقتهما، غير أن الجاني عاد ليباغته وسط المواطنين ويوجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. ومن جهتها، فتحت مصالح امن دائرة ذراع بن خدة تحقيقا في الحادثة وبعد عمليات بحث وتحر تمكنت من إلقاء القبض عليه وتقديمه أمام العدالة، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضعه رهن الحبس الاحتياطي عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

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“مافيا الفضاءات العامة” تعتدي على منتخب ببجاية

ع. تڤمونت

تعرض مساء الأربعاء، في حدود الساعة الثامنة والنصف، منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لسوق الاثنين شرق بجاية، لاعتداء وحشي بمحاذاة الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، جهة المنطقة السياحية لسوق الاثنين.

وحسب بيان خلية الإعلام لبلدية سوق الاثنين، فقد قام شخص، بسبق الإصرار والترصد، بالاعتداء الجسدي والفظي على أحد منتخبي البلدية، ويتعلق الأمر برشيد فراح، رئيس لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية.

وندد أعضاء المجلس البلدي بهذا الاعتداء الذي وصفوه بـ”العمل الدنيء والعدواني المُتكرر” الذي لا يمد بأي صلة لعادات وتقاليد مجتمعنا ولا حتى لأدنى أخلاق التعامل مع الآخرين.

وكانت مصالح بلدية سوق الاثنين قد أعلنت مؤخرا، الحرب على مافيا الفضاءات العامة، بدايتها كانت- للتذكير- بهدم الأكواخ والبراريك المشيدة بطريقة غير قانونية بشوارع وساحات المدنية وذلك قبل أن تمتد العملية لتشمل فضاءات أخرى بإقليم البلدية بهدف إعادة الاعتبار للأماكن العامة، هذه الأخيرة التي تحولت على مدار سنوات طويلة، إلى مرتع للانحراف، محرومة على العائلات.

وقامت مصالح بلدية سوق الاثنين خلال الأيام الأخيرة بإطلاق حملات تنظيف واسعة شملت مداخل المدينة ومحيط الملعب البلدي وساحة الثانوية القديمة بالإضافة إلى تنظيف وتزيين الحديقة العمومية وساحة “الشهيد المجهول”، كما مست العملية غابة شاطئ سوق الاثنين بمحاذاة وادي أڤريون، أين تم جمع الأطنان من النفايات، معظمها قارورات المشروبات الكحولية، وذلك بعدما تحولت، في وقت سابق، الغابة المذكورة بمساحتها الصغيرة، إلى أشبه بمخمرة على الهواء الطلق، حيث سمحت العملية بتحرير المكان أخيرة من قبضة السكارى والمنحرفين مع إمكانية تحويله مستقبلا إلى منتزه للعائلات، وهي نفس العملية التي مست شاطئ “لوطة” عند المدخل الغربي لبلدية سوق الاثنين، أين تم هدم جميع الأكواخ والبراريك التي غزت المكان وحولته على مدار سنوات طويلة إلى أشبه بملكية خاصة ومرتع لكل أنواع الانحراف.

وأضحى من الضروري على السلطات العليا للبلاد، تحديد إطار قانوني قصد حماية المنتخبين المحليين من الاعتداءات والتهديدات وحتى من الضغوطات، علما أن مهمة تحرير الفضاءات العامة من قبضة بعض الأشخاص سوف لن تكون بمهمة سهلة إن لم توفر الدولة الحماية اللازمة لهؤلاء المنتخبين، وكم منهم قدم، في وقت سابق، استقالته بسبب التهديدات.

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منتخبون ينشرون غسيل مسؤولين نافذين

لجنة تحقيق لتعرية مافيا العقار في وهران

ب. يعقوب

أدت الجرائم المتزايدة بحق العقار الفلاحي في ولاية وهران في المدة الأخيرة، إلى انتفاضة غير مسبوقة لأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2022، الذين نشروا “غسيل” لوبيات منظمة تتحكم في العقار الفلاحي وتجرِّده من طابعه الأصلي لغرض البناء في عدة دوائر بعاصمة الغرب الجزائري، لاسيما في بئر الجير، عين الترك، بوتليلس وأرزيو .

هذه الانتفاضة التي “عرَّت” فضائح مسؤولين ومنتخبين سابقين، توجت صباح الخميس، بإعلان أعضاء المجلس الشعبي الولائي بكامل انتماءاتهم السياسية، عن تشكيل لجنة تحقيق في ظاهرة استفحال البنايات الفوضوية على حساب العقار الفلاحي وقبول المصادقة بإجماع عليها.

في هذا الصدد، أعلن والي وهران سعيد سعيود، عن إشادته بهذا العمل الرقابي، الذي من شأنه النبش في جرائم العقار الفلاحي في وهران وتسليط الضوء أكثر على التعديات الأخيرة على مناطق ذات التوسع السياحي “زات” في عين الترك وبئر الجير على وجه التحديد، مفيدا أنه سيرافق المنتخبين من أجل التعرف على الاختلالات المسجلة في هذا الجانب، بغية وقف زحف الإسمنت المسلح على الأراضي الفلاحية والغابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتورطين، مذكرا بأن هناك إرسالية هامة تحت رقم 2821/2021، واردة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، موجهة إلى ولاة الجمهورية، تؤكد المضي قدما في وقف أشغال الترقيات العقارية العشوائية، والتحقيق في خلفيات ذلك، وتأمر الولاة بمواجهة هذه الظاهرة وفرض القانون على الجميع، لوضع حد لانتشار الترقيات العقارية التي غالبا ما تكون وليدة أنشطة غير مشروعة لاسيما تبييض الأموال والتملص من دفع الجباية.

على هذا النحو، استعرض والي وهران، ما يقع في منطقة عين البيضاء، حيث يقوم بعض المواطنين بوضع حواجز إسمنتية على السكة الحديدية للضغط على المسؤولين بغية ترحيلهم، متسببين بذلك في توقف حركة القطار، وأضاف أن ما يحدث في بئر الجير من أشغال بناء كبرى على حساب الأراضي الفلاحية، هو جريمة مكتملة الأركان، قائلا “وجب التحقيق وإبراز النتائج بسرعة لضرب المعتدين بيد من حديد”.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها أعضاء لجنة الفلاحة في المجلس الشعبي الولائي، فإن النيابة العامة المختصة في وهران، سترافق أيضا مراحل التحقيق، الذي سيهم عدة جوانب، أبرزها تحديد المسؤوليات في المضاربات الخطيرة في عقارات الدولة، والبحث عن الجهات التي ثبت تواطؤها في هذه التجاوزات، كما طالبوا بتوسيع دائرة التحقيق، للاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة من المسؤولين والمنتخبين، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التمرير المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من العقارات الفلاحية.

ولفت أحد المنتخبين، إلى أن بعض العقارات التي أقيمت فوقها بنايات شامخة، تمت تحت غطاء الاستثمار، وتم التنازل عنها بأثمان رمزية لشخصيات نافذة، ملتمسا إحصاء عدد المستثمرات الفلاحية في وهران، والقيام بجرد حقيقي لعدد الفلاحين المستغلين للعقار الزراعي المنتج وغيرهم من الفلاحين المزيفين.

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إجلاء 5 أشخاص أغمي عليهم داخل حمام ببجاية

ع. تقمونت

تدخل، الجمعة، أعوان الحماية المدنية، في حدود الساعة العاشرة و39 دقيقة، من أجل إسعاف خمسة أشخاص أعمي عليهم بغرف الاستحمام بحمام فندق كائن وسط مدينة بجاية، وحسب بيان خلية الإعلام الحماية المدنية، فان الأمر يتعلق بشخصين في الثلاثينات من عمرهم إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين في الستينيات، تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي “خليل عمران” بعدما أغمي عليهم ووجدوا صعوبات في التنفس نتيجة استنشاقهم لكميات كبيرة من غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان المياه المركزي، ولحسن الحظ من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

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تفكيك عصابة أحياء بعد حرب شوارع بقسنطينة

عـصـام بـن منـية

عادت عصابات الأحياء للنشاط مجددا لتزرع الرعب والهلع في أوساط المواطنين، باعتداءاتها المتكررة عليهم باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء، على الرغم من الضربات الموجعة التي كانت قد وجهتها مصالح أمن ولاية قسنطينة، لعدد من العصابات التي تم توقيف أفرادها وتقديمهم إلى العدالة، ليحاكموا وفق ما تضمنه قانون العقوبات من أحكام مشددّة في حق كل من يعمل على ترويع وترهيب المواطنين في الأحياء السكنية.

وفي السياق، فقد تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء، ظلّت تزرع الرعب والفزع باعتداءاتها وسط المواطنين، بحي الإخوة بوخلخال بأعالي حي الزاوش بمدينة قسنطينة، مع حجز مجموعة من السيوف والخناجر. العناصر المتكونة من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و63 سنة، تم توقيفهم على إثر التحقيق الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية قسنطينة، بعد تلقيهم ليلا، لبلاغ من أحد المواطنين، بشأن نشوب شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص، استعملوا خلاله مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، من سيوف وخناجر وهراوات، وذلك على مستوى حي الإخوة بوخلخال بأعالي حي الزاوش، حيث مكّن تدخل هناصر الشرطة المناوبين ليلة الوقائع والتابعين للفرق العملياتية للشرطة القضائية، من فضّ الشجار العنيف وتوقيف شخصين في عين المكان، مع استرجاع ثلاثة سيوف وسلاح غوص بحري، تم التخلص منها من طرف المتشاجرين وسط الأحراش، قبل العثور عليها من طرف عناصر الشرطة، التحقيق المستمر في القضية من طرف عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس، مع الموقوفين، أفضى إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، في عمليات شرطية متفرقة.

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عائلة تعلق وسط الثلوج بالبويرة

فاطمة عكوش

تمكنت، مساء الخميس، مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، من إنقاذ أفراد عائلة كانت عالقة وسط الثلوج بأعالي تيكجدة، غامروا بأنفسهم وحاصرتهم الثلوج ما صعب عودتهم. وتدخل أفراد المركز المتقدم تيكجدة في حدود منتصف الليل و15دقيقة، وتمكنوا من إنقاذ العالقين الثلاثة، على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة عكوكار بتيكجدة، ونقلوا إلى المركز أين جرى التكفل بهم. كما جرى الاستنجاد بكاسحة ثلج تابعة لمصالح الأشغال العمومية بالأسنام لاسترجاع السيارة.

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القضاء يأمر باستخراج جثة سيدة من القبر بسكيكدة

إسلام. ب

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة التابعة لولاية سكيكدة، نهاية الأسبوع، باستخراج جثة سيدة متوفاة، من فترة طويلة، من قبرها، بمقبرة البلدية، بعد نحو سنة كاملة من دفنها، وذلك بغرض عرضها على الطبيب الشرعي، وذلك على خلفية التحقيق المفتوح بشأن الشكوك التي حامت حول أسباب وفاة هذه السيدة. وأكدت مصادر أمنية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، قد أمر باستخراج الجثة، في إطار التحقيق المفتوح بشأن ملابسات وظروف وفاتها، بعد تلقيه لشكوى من طرف والد الضحية، الذي راودته شكوك حول مقتلها من طرف شقيقها واتهم ابنه مباشرة بقتل الضحية.

وأضافت مصادرنا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، أشرف شخصيا على معاينة فتح القبر بمقبرة البلدية، وكذا استخراج الجثّة، وأمر الطبيب الشرعي وبمعية الشرطة العلمية بإخضاعها للتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وبحسب مصادر محلية، فإنه خلال ربيع السنة الماضية أعلنت إحدى العائلات المعروفة بالمدينة، عن وفاة ابنتها وقيل حينها بأنها سقطت على مستوى رأسها في بيتها، وفارقت الحياة، فتم إعلان الوفاة وإقامة العزاء، ودفنها بصورة عادية من دون تشريح ولا تحقيق في الوفاة على أساس أنها وفاة عادية، لكن والد الضحية قام مؤخرا بالتبليغ عن وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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وفاة شاب وجرح اثنين في حادث سير بميلة

نسيم. ع

باشر، مساء الخميس، عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية عين التين شرق ولاية ميلة، تحريات بشأن الأسباب الحقيقية لحادث المرور الأليم الذي وقع أول أمس الخميس في حدود الساعة الرابعة و19دقيقة، على مستوى الطريق الوطني رقم 79 في شقه الرابط بين ميلة وولاية قسنطينة، وهو الحادث الذي خلف مقتل شاب تدعى “ل. ح”، يبلغ من العمر 29 سنة، الذي توفي بعين المكان، وجرح 2 آخرين يبلغان من العمر 26 و36 سنة، تم نقلهما على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدينة إلى مصلحة الاستعجالات مستشفى الأخوة مغلاوي بميلة لتلقي العلاج اللازم، وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية من نوع “رونو كليو” تحمل ترقيم ولاية ميلة وشاحنة من نوع تاتا، بالمنطقة المسماة محطة الخدمات بلكيموش ببلدية عين التين، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.