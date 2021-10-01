أخبار الجزائر ليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 حراقا بالشلف، 15 جريحا في اصطدام بين ثماني مركبات بسطيف

انتشال جثة غريق بشاطئ صخري في سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، مساء الخميس، أعوان الوحدة الثانوية التابعين للحماية المدنية شهيد الواجب بووزة احمد بدائرة القل، مدعمة بالمركز المتقدم الشهيد حسان بوجغرة وبالتنسيق مع حراس السواحل بسكيكدة، جثة غريق، يبلغ من العمر 40 سنة، ينحدر من قرية الولجة ببلدية أولاد عطية غرب ولاية سكيكدة، وذلك بالشاطئ الصخري أولاد احميدش ببلدية قنواع، ليتم نقل جثثه إلى ميناء الصيد البحري بالقل على متن زورق نصف صلب تابع لمصالح الحماية المدنية، ومنه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نور بالقل، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

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نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية تتوعد:

احتجاجات ومسيرات دورية كل يوم أحد بوهران

خيرة غانو

قرر المجلس الولائي لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمديرية التربية لوهران في اجتماعه الأخير الذي أعقب تفاعل مديرية القطاع مع ما جاء في أول بيان للتنظيم منذ افتتاح الموسم الدراسي الجاري، الدخول في احتجاجات ومسيرات أسبوعية بداية من تاريخ 10 أكتوبر 2021.

وبحسب ما خلص إليه لقاء أعضاء المجلس الولائي لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لوهران، ونقاشهم بشأن موقفهم مما أثير مؤخرا عن حادثة تعرض واحدة من إطارات التنظيم وموظفة بالقطاع للإهانة، والتي اعتبرها أيضا بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، فإن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية قد تمت برمجتها وتنظيمها كل يوم أحد، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر ولاية وهران، أين ستنطلق في عقبها أيضا مسيرات تجوب الشارع المؤدي إلى مقر مديرية التربية للاعتصام هناك لبعض الوقت، والتنديد بما يصفه المجلس النقابي في بيانه الصادر بهذا الخصوص، بالتمييز في طريقة المعاملة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين الشرعيين بالقطاع، وكذا “التعسف الممارس ضد أبسط وأضعف الفئات العمالية تحصيلا للحقوق المهنية والاجتماعية”، والذي زاده ظلما وخذلانا – حسب رئيس المكتب الولائي للنقابة دائما – المساس بكرامة إطار نقابي، في حادثة استنكرها التنظيم في أول تصريح رسمي له منذ انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن موقفه هذا كلفه – طبقا لما تناوله ذات البيان – غلق الإدارة باب الحوار معه، وطعنها في نزاهته، عندما اعتبرت تبنيه قضية الموظفة سالفة الذكر وتهديداته بالاحتجاج الغرض منهما الضغط عليها لأغراض خاصة.

وأشار في المقابل إلى أن المطلب الحالي الذي أجمع أعضاء المجلس الولائي المنعقد مؤخرا على تطلعهم بإلحاح للاستجابة إليه هو تدخل والي وهران والوزارة لتطهير المديرية مما أسماه بجماعة الفاسدبن التي لا تزال تسيطر وتتحكم في دواليب التسيير على مستواها، موضحا أن الأمر بتعلق تحديدا بعدد من المستشارين المطعون في نزاهتهم وسط زملائهم، وكذلك أثارت النقابة الاستغراب من عدم تحرك الوصاية لإحداث التغيير المستحق في الاتجاه الذي يخدم مصلحة القطاع ويراعي ظروف موظفيه، بحيث يشير إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إيفادها منذ أبريل 2021 للتحقيق في عدد من الشبهات المبلغ عنها داخل القطاع بوهران، لم تكلل نتائجها بأي تحرك ملموس لدحر أوجه الفساد المعشش داخله – طبقا لذات المصدر -.

وعلى الجانب الآخر، كانت مديرية التربية لولاية وهران قد نفت في تصريحها للشروق اليومي، وبشكل قطعي، تعرض أي موظفة لاعتداء لفظي داخل مقرها، حيث اعتبرت ما يروج له مجرد تضخيم لما تراه يحدث بشكل عادي بين أي مسؤول وموظف يعمل تحت إشراف هذا الأخير في سبيل ضمان السير الحسن لشؤون قطاعه خاصة عندما يتزامن ذلك مع تفاقم ضغوط العمل في فترات الذروة عند التحضير لكل موسم جديد أو مع أواخره، مشيرة إلى أن استغلال هكذا وضع في خلق اضطرابات ليس لها داع داخل القطاع أمر غير لائق من أي تنظيم نقابي يحاول لي ذراع الإدارة على حساب مصلحة القطاع عامة والتلميذ على وجه التحديد.

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المجلس الشعبي الولائي لغليزان في آخر دورة له:

مناقشة ملف الاستثمار واسترجاع الأوعية العقارية

ناصر بلقاسم

اختتم يوم الخميس الماضي، اليوم الاول من اشغال الدورة العادية الثالثة سبتمبر 2021، التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي لغليزان، السيد محمد مخطاري، وحضرها والي الولاية، والتي خصصت لعرض مداولات لجنة المالية، والاقتصاد، وعرض ومناقشة الميزانية الاولية لسنة 2022، والمصادقة عليها، كما تم عرض تقرير مفصل حول ملف التشغيل بالمناطق الصناعية للولاية اعدته لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار التي يرأسها المنتخب عبد القادر مباركي، الذي كشف النقاب عن العديد من المشاكل التي باتت تعيق ملف الاستثمار، على غرار تأخر إعداد النصوص التنظيمية لضمان الاستغلال الامثل للعقار الصناعي، رغم عمليات تطهيره واعادة استرجاعه من المستثمرين الذين لم يقوموا بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

كما أشار التقرير الى أن معظم المشاكل تتمثل في الحصول على رخص الاستغلال والبناء، وتساءل ذات التقرير عن مصير الملف المقدم لإعادة تصنيف المنطقة الصناعية بلعسل 2، والتسوية الادارية، وإعادة التصنيف لمناطق النشاطات الأخرى، فيما تم تقديم عرض حال حول الدخول الاجتماعي، وعرض تقرير حول الحالة الوبائية بالولاية والناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19 وحملة التلقيح التي لازالت متواصلة، ليفسح بعدها المجال أمام تدخلات اعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين طرحوا جملة من الانشغالات، اين قام والي الولاية عطالله مولاتي بالرد عليها.

ومن بين الانشغالات التي طرحت بقوة، ملف السكن الاجتماعي الذي ينتظره المواطنون سيما المتضررون من أزمة السكن، حيث كشف الوالي عن توزيع كل السكنات العمومية الايجارية قبل نهاية السنة، وتحدث كذلك عن عدة ملفات كالطريق المزدوج الرابط بين ولايتي غليزان ومستغانم الذي أوشكت اشغاله على الانتهاء، ومشكل فريق سريع غليزان الذي تم تدعيمه ماليا، فيما أمر الوالي بالإسراع في تشكيل المجلس الاداري للسريع، كما تطرق الى مسائل اخرى كالعقار الصناعي وغيره من الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.

وستتواصل أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي يوم 14 اكتوبر 2021، والتي سوف تخصص لمداولات لجنة الاقتصاد والمالية، وعرض ومناقشة الميزانية الأولية لسنة 2022، للإشارة أن هذه هي آخر دورة للمجلس قبل انتهاء عهدته تحسبا لانتخابات 27 نوفمبر 2021.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 حراقا بالشلف

م. قورين

تمكنت الخميس، مصالح الأمن لدائرة توقريت بالشلف، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 43 سنة، كانوا بصدد ركوب قوارب الموت والإبحار باتجاه الضفة المقابلة، عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لتنظيم والتدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر شاطئ الدشرية، فتم نصب كمين محكم لهم مكن من الإيقاع بهم متلبسين بزورق مجهز بمحرك ومختلف الوسائل الخاصة بالحرقة، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويلهم إلى محكمة بوقادير عن تهمة التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

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قتيل و3 جرحى في حادث مرور بمعسكر

قادة مزيلة

شهد الطريق الوطني رقم 17 في شقه الرابط بين بلديتي حسين والقيطنة بمعسكر، حادث مرور مميت تمثل في اصطدام سيارة من نوع “رونو كليو” بشاحنة من نوع هينة حيث أدى الحادث إلى مقتل سائق السيارة وهو شاب يبلغ من العمر 34 عاما بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية ونقلت جثة المتوفي والجرحى للمستشفى بينما فتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني المختصة إقليميا. وقالت الحماية المدنية لولاية معسكر في بيان لها إن مصالحها سجلت منذ مطلع السنة الجارية وقوع 790 حادث مرور أدى إلى وفاة 32 شخصا وإصابة 1034 آخر بجروح.

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وفاة طفلين شقيقين غرقا في بركة بسوق أهراس

نادية طلحي

اهتزت بلدية أولاد مومن الحدودية بولاية سوق اهراس، نهار أمس الجمعة، على وقع فاجعة أليمة، إثر غرق طفلين شقيقين يبلغان من العمر 13 سنة و15 سنة، في مياه البركة المائية المسماة البركة الزرقاء، بمشتة الهميسي ببلدية أولاد مومن بدائرة الحدادة.

وفور إبلاغها بالحادثة الأليمة، بعد اختفاء الطفلين في مياه البركة، سارعت فرق الحماية المدنية متمثلة في عناصر الوحدة الثانوية لدائرة الحدادة مدعومين بفرقة الغطاسين، بالتدخل في محاولة منها لإنقاذهما، قبل أن تتمكن من انتشال جثتيهما وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي بمدينة سوق أهراس، قصد إخضاعهما لمعاينة الطبيب الشرعي، فيما باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادثة الأليمة والتي هزّت مشاعر كل سكان المنطقة، التي خيّم عليها الحزن والأسى جرّاء هده المأساة.

وقد توجه المواطنون نحو بيت الطفلين الغريقين لتقديم التعازي والتعبير عن مشاعر التضامن مع عائلتهما والتخفيف من وقع الفاجعة عنها.

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وفاة شاب تناول مادة سامة في المسيلة

أحمد. ق

لفظ، الخميس، شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بتناول مادة سامة بالمسيلة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وهي الحادثة الأليمة التي وقعت الأربعاء الماضي عقب اعتلاء الضحية السور الخارجي لمقر المجلس القضائي، وتناوله مادة سامة بالرغم من التدخل الفوري لأفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والمصالح الأمنية، من أجل ثنيه عن القيام بهذا الفعل لأسباب تبقى غامضة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

ورغم إسعافه في عين المكان وتحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الزهراوي، أين خضع للعلاج المناسب من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي، إلا أنه فارق الحياة صبيحة اليوم الموالي.

من جهتها، مصالح الأمن وحسب مصادر الشروق، فقد فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادثة.

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الجزائر تتقدم الدول العربية في عدد المجلات المُحَكّمة

أحمد. ع

تفوقت الجزائر على 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية في عدد المجلات البحثية والعلمية المنشورة باللغة العربية، المطابق إنتاجها لمعايير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية “ارسيف” والمتوافقة مع معايير معاملات التأثير العالمية، والتي شملها تقرير “ارسيف” لعام 2021.

وجاءت الجزائر، وفق تقرير “ارسيف 2021″، في مقدمة الدول العربية، بالإضافة إلى 17 دولة أوروبية وآسيوية بـ296 مجلة، تصدرها الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية، متفوقة عمن يليها مباشرة بما يزيد عن الضعف.

وقال تقرير “ارسيف” 2021، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي، إن “الإنتاج العلمي والبحثي الجزائري تفوّق على شقيقاته العربيات ودول أجنبية في عدد المجلات العربية والموافقة لمعايير اعتماد معامل ارسيف.

وعرض أ.د الخزندار، في لقاء عبر “زووم”، أبرز نتائج تقرير معامل “ارسيف 2021″، الذي ضم 877 مجلة علمية وبحثية، استطاعت النجاح في تحقيق معايير الاعتماد، وصادرة من جميع الدول العربية، وبالإضافة إلى 17 دولة أوروبية وآسيوية، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية منها بريطانيا، هولندا، الدانمارك، ماليزيا، تركيا، باكستان، الهند وغيرها.

وحققت 5 مجلات جزائرية في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال مراتب متفاوتة على قائمة الـ10 مجلات العربية الأولى، ضمن 149 مجلة في هذا المجال، وفق نتائج تقرير معامل “ارسيف 2021”.

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حجز 4452 كلغ من اللحوم والأسماك بالعاصمة

نوارة. ب

تمكن عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر من حجز لحوم بيضاء على مستوى محول الرماضنية اتجاه مدينة الشراربة، حيث تم توقيف شاحنة مجهزة بصندوق خلفي مبرد، وبعد تفتيشه عثر على 1532 كلغ من الدجاج المجوف موجه للاستهلاك البشري، وبعد مراقبة وثائق المركبة والوثائق الخاصة بممارسة هذا النوع من النشاط، تبين ان الشهادة الصحية البيطرية الخاصة بهذه اللحوم غير مطابقة للمنتج.

وفي عملية أخرى حجزت نفس السرية 2700 كلغ، من اللحوم الحمراء “غنم ، بقر” على مستوى محول براقي اتجاه مدينة الدار البيضاء، حيث تم توقيف شاحنة، وبعد مراقبة وثائق المركبة والوثائق الخاصة بممارسة هذا النوع من النشاط، تبين عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي والذبح غير الشرعي.

وفي نفس السياق تم حجز 220 كلغ، من الأسماك بمختلف الأنواع، حيث تم توقيف شاحنة، وبعد مراقبة وثائق المركبة والوثائق الخاصة بممارسة هذا النوع من النشاط، تبين عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي.

وقد تم الاستعانة بالمصالح الطبية المختصة للتأكد من صلاحية هذه المحجوزات، ليتم تسليمها لدار المسنين بسيدي موسى، مع تحرير محاضر وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.

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فيلا لممارسة الدعارة تحت غطاء التدليك

ن. ب

تمكن عناصر الدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة لممارسة الفسق والدعارة، قامت بتحويل فيلا واقعة بمنطقة “بالم بيش” غرب العاصمة، إلى وكر للرذيلة من خلال التمويه على أساس أنه مركز للتدليك.

العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببالم بيتش بزرالدة، مفادها وجود فيلا تستغل كوكر للدعارة مموهة كمركز للتدليك، وعلى إثر ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلام من أجل تحديد المكان بالضبط، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية “الحصول على إذن بالتفتيش”، تم مداهمة المكان.

وقد أسفرت المداهمة حسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، عن توقيف 5 أشخاص من بينهم ثلاث نساء، كما تم حجز مبلغ مالي قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار جزائري 225.000 دج كعائدات للدعارة.

وقد تم توقيف جميع الأطراف وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن إنشاء وكر للدعارة وممارسة الفسق وحيازة أو تسيير أو تمويل محل لممارسة الدعارة واستخدام واستدراج شخص قصد ممارسة الدعارة أو الإغراء على الدعارة والفسق.

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توقيف 11 شخصا كونوا عصابة زرعت الرعب في بوقرة بالبليدة

حسناء. ب

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقرة، شرق البليدة، من توقيف جماعة أشرار مكونة من 11 شخصا، واسترجاع أسلحة محظورة وثلاث مركبات محل سرقة تستعمل في تنقل العصابة التي زرعت الرعب في أوساط المواطنين .

العملية تعود إلى شكاوى تلقتها مصالح الأمن، مفادها وقوع اعتداءات من طرف مجموعة من الأشخاص عبر عدة أحياء في مدينة بوقرة. من جهتها، تلقت عناصر المناوبة الليلية، بداية الأسبوع، بلاغا من مواطنين، مفاده وقوع مشاجرة في الطريق العام. واستعمل المتورطون أسلحة بيضاء، وتبادلوا الضرب بالألعاب النارية، ما تسبب في إرباك الساكنة، والإخلال بالنظام العام، وخلق حالة من الهلع.. وعلى الفور، تنقل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وقاموا بدوريات مكثفة، لمنع تكرار وقوع الاعتداءات والشجارات، وافتتاح تحقيق أسفر عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتوقيفهم. وكشفت التحريات ضلوعهم في قضايا عدة، تتعلق بالسرقة والاعتداءات والتخريب وتحطيم الأملاك الخاصة. ومكنت العملية من إلقاء القبض على 11 متهما في القضية، مع استرجاع مجموعة من الأسلحة البيضاء المختلفة، من بينها 14 سيفا من الحجم الكبير، وأسلحة من الصنف الخامس، على غرار بندقية صيد، ضوء الإنذار البحري، وكمية من المسروقات.. كما تم استرجاع مركبتين محل سرقة، وسيارة أخرى، كانت تستغلها العصابة للتنقل وإخفاء الأسلحة داخلها. وأمر وكيل الجمهورية، لدى محكمة الأربعاء، بإيداع المتهمين رهن الحبس.

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رجل يقتل زوجته بباتنة

ط. حليسي

لقيت، امرأة حتفها مساء الأربعاء، عقب تلقيها عدة ضربات من زوجها، حسب ما أوردته مصادر مطلعة من مدينة بريكة الواقعة على مسافة 100 كلم جنوب ولاية باتنة. ونقلت الزوجة لمستشفى محمد بوضياف على أمل انقاذ حياتها، غير أنها لفظت أنفاسها هناك، متأثرة بنزيف حاد جراء الضربات التي تلقتها. وكانت مصالح الشرطة أوقفت الجاني المفترض، الذي برر فعلته لدوافع خاصة لم يكشف عنها في انتظار نتائج التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية لأمن دائرة بريكة، علما أن الجاني والضحية تركا عددا من الأطفال.

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15 جريحا في اصطدام بين ثماني مركبات بسطيف

سمير مخربش

شهدت، الخميس، بلدية عموشة بشمال ولاية سطيف حادث مرور مروع خلف 15 جريح، إثر اصطدام شاحنة بـ 7 مركبات بوسط المدينة مخلفة حالة من الهلع بالمنطقة. الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الكبير من نوع شاكمان محملة بالرمل والآجر، والتي بمجرد أن وصلت إلى مدخل المدينة انحرفت عن مسارها بعدما فقد السائق السيطرة عليها بسبب خلل في نظام الفرملة، ليتسبب في حادث تسلسلي اصطدمت على إثره الشاحنة بـ 7 مركبات كاملة منها حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط وشاحنة صغير و5 مركبات سياحية.

وحسب شهود عيان فإن الشاحنة باغتت الجميع وجرفت كل ما اعترض طريقها، ومن حسن الحظ كان الاصطدام الأخير بجدار محطة الوقود ولولا هذا الجدار لكانت الكارثة حيث أوشكت الشاحنة أن تواصل سيرها العشوائي داخل المحطة. وحسب مصالح الحماية المدينة فإن الحادث خلف 15 جريح تتراوح أعمارهم بين 15 و70 سنة من الجنسين. وقد واجه رجال الحماية المدنية صعوبة في نقل المصابين خاصة سائق الشاحنة الذي لم يتم إخراجه إلا بعد الاستعانة بأدوات قطع الحديد وآليات الأشغال العمومية، حيث تحطمت الجهة الأمامية للشاحنة وحاصرت السائق الذي نجا من الموت بأعجوبة. كما ألحق الحادث أضرارا جسيمة بالمركبات، وفيها التي يصعب التعرف على نوعيتها بعد هذا الحادث الذي كان وراء تحطيم جدار تابع لمحطة الوقود، وخلف انسدادا في حركة المرور التي توقفت بصفة نهائية لمدة أكثر من ساعة بهذا الطريق الحيوي الذي يربط ولايتي سطيف وبجاية.

يذكر أن بلدية عموشة شهدت العديد من الحوادث المماثلة وكل ذلك بسبب عدم إنجاز طريق اجتنابي يسمح بمرور العابرين للبلدية في ظروف أحسن، ويمنع دخول شاحنات الوزن الثقيل إلى وسط المدينة. ولذلك يطالب سكان المنطقة بتجسيد هذا المشروع الذي ظل حبيس الأدراج.

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وفاة شيخ وإصابة 9 أشخاص في احتراق شقة بقسنطينة

عـصـام بـن مـنـية

خلّف حريق مهول شبّ، مساء أول أمس، داخل شقة متواجدة في الطابق الرابع لعمارة في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وفاة شيخ يبلغ من العمر 79 سنة، وإصابة 12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و40 سنة، بحالة اختناق وضيق في التنفس، تم نقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى علي منجلي. الحريق اندلع في حدود الساعة التاسعة من ليلة الخميس إلى الجمعة، داخل الشقّة المتكونة من غرفتين في الطابق الرابع لعمارة متواجدة بالمجمع السكني الثالث للوحدة الجوارية الثامنة، وأثار حالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين، وسكان العمارة الذين فرّوا إلى الشارع خوفا من امتداد ألسنة اللهب إلى بيوتهم وحدوث انفجار للغاز أو الكهرباء، في وقت تدخلت فرق الإطفاء للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي، لإخماد النيران المشتعلة، وإنقاذ حياة المواطنين، الذين أصيبوا بحالة ذعر شديد، قبل التحكم في الحريق وإخماده نهائيا، بعدما خلّف إحتراق كلي لمحتويات الشقّة من أجهزة كهرومنزلية وأثاث وأفرشة وأغطية وغيرها، بالإضافة إلى اسوداد الجدران.

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حريق مهول إثر انفجار بأنبوب للغاز في وهران

سيد احمد فلاحي

شهدت بلدية وادي تليلات بوهران، ليلة أول أمس الخميس، حريقا مهولا نشب على مستوى شارع الأمير عبد القادر، بعد تسجيل تسرب للغاز على مستوى الأنبوب الرئيسي، ما أحدث حالة طوارئ كبيرة، استدعت تدخل والي وهران شخصيا لمتابعته عملية الإخماد، مرفقا بإطارات من الحماية المدنية ومصالح سونلغاز السانيا، من أجل احتواء الحريق الذي حول ليل تليلات إلى نهار، وشد إليه انتباه المئات من الفضوليين، وطوقت مصالح الأمن المكان واضعة حدود الأمان.

وقد تم تسخير 07 شاحنات إطفاء بمختلف الأنواع، فضلا عن سيارات إسعاف، وأشرف 55 عون تدخل بمختلف الرتب، بغرض مواجهة الحريق والتحكم فيه، وفقا لبيان الحماية المدنية.

من جهتها، مصالح سونلغاز وعبر فرق تقنية تابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز السانيا، تعاملت باحترافية مع هذا الحادث، ونجحت في معالجة الخلل من دون قطع الغاز عن سكان المنطقة. للإشارة، فقد فتحت مصالح الشرطة العلمية، تحقيقا موسعا من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفجار، لم يخلف إصابات.

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مجهولون ينتحلون صفة أعوان “سونلغاز” لسرقة الكوابل بالبويرة

ق. م

كشفت مصادر محلية ببلدية الأسنام شرق البويرة، عن تمكن مواطنين يقطنون بمنطقة أسيف ندهوس التابعة لذات البلدية من إحباط مخطط لمجموعة شبان قدموا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إلى الخميس، بواسطة سيارة مموهة بملصقات تدل على أنها تابعة لشركة سونلغاز، من أجل سرقة الكوابل النحاسية أو أعمدة الإنارة العمومية، حيث تم تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني التي باشرت التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الحادثة.

تفاصيل المخطط الجهنمي حسب السكان، بدأت في تنفيذه الشبان المجهولة هويتهم في ساعة متأخرة من المساء، أين قدموا إلى منطقة أسيف ندهوس على متن سيارة عليها ملصقات تدل بأنها مركبة لشركة سونلغاز، ليباشروا عملية نزع أجزاء من أعمدة الإنارة العمومية، ليلفت ذلك فضول السكان المحليين ويثير شكوكهم خاصة مسألة التوقيت، الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال بمصالح شركة سونلغاز للاستفسار عن السيارة والعمال، هذه الأخيرة التي نفت حسب ذات المصادر إرسال أي فرقة أو أعوان للمنطقة، ليتم القبض عليهم مباشرة ثم تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني، التي باشرت تحقيقاتها معهم قصد تحديد هويتهم ومعرفة سبب تواجدهم ونواياهم الحقيقية بالمنطقة.

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افتتاح 17 مؤسسة تربوية جديدة بولاية غرداية

نذير توميات

عقد، نهاية الأسبوع، والي غرداية اجتماعا تنمويا مع ممثلي الحركة الجمعوية عن منطقة الهضبة، وذلك خلال زيارته الميدانية إلى بلدية متليلي الشعانبة بغرداية، حيث تم معاينة مختلف الانشغالات التنموية التي تفتقر إليها البلدية، وخاصة ما تعلق بالقطاع التربوي الذي يعاني من نقص الهياكل البيداغوجية منذ سنوات والذي كان السبب الأول في حدوث الاكتظاظ الذي طال التلاميذ والرسوب المدرسي لدى بعضهم.

وجاء هذا تزامنا مع انطلاق المشاريع البيداغوجية التي تقرّر تسليمها مؤخرا بالولاية، حيث تم تدعيمها بعدد من المدارس الجديدة، منها حي الشيخ عامر ببريان الذي تدعم بابتدائية جديدة وكذلك حي بوهراوة بعاصمة الولاية، أما بلدية متليلي فقد استفادت حسب ما كشف عنه المدير الولائي للتربية عمار طيباني بابتدائيتين جديدتين بكل من حي السبخة وحي شعبة القصير اللذين دخلا حيز التنفيذ بداية هذا العام.

وفي انتظار أن تسلم إدارة القطاع أربع ابتدائيات أخرى وثانوية مع نهاية شهر أكتوبر القادم، فإن ما مجموعه 9 مؤسسات تربوية، منها 8 ابتدائيات وثانوية، هي حصيلة المؤسسات التربوية التي ستفتح أبوابها هذه السنة.

ومعلوم أنه سيتم تسجيل منشأة بيداغوجية جديدة ستستفيد منها بلدية متليلي الشعانبة مستقبلا، وهو ما أكده الوالي خلال جلسته تلك، أنه سيتم فتح 3 أقسام توسيعية بالإضافة إالى مطعم مدرسي بابتدائية الشهيد خرنق محمد، أما بخصوص ملحقة متوسطة شعاعة قادة، فقد تم تخصيص غلاف مالي لاستكمال الأشغال المتبقية على أن تفتح في أقرب وقت ممكن.

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تكثيف الرقابة على المحلات من طرف فرق مديرية التجارة بعين صالح

ش. بن ايعيش

كثفت فرق الرقابة التابعة لمصالح المديرية الولائية للتجارة بولاية عين صالح، ومنذ أيام خرجاتها الميدانية إلى الفضاءات التجارية والأسواق الجوارية، في إطار عملية مكافحة المضاربة والغش والاحتكار في المواد الاستهلاكية، وظروف عرض وحفظ هذه السلع الاستهلاكية، في منطقة تعرف ظروف مناخية حارة.

وقامت أربع فرق مدعومة بعناصر من الدرك الوطني، بعملية رقابة وتفتيش لعدد من المحلات التجارية والاطعام الكامل والاطعام السريع، حيث تم تسجيل عدة مخالفات وتجاوزات من طرف التجار وأصحاب المطاعم، والتي من شأنها تعريض صحة المستهلك للخطر، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام شروط الحفظ، والتخزين لاسيما فيما يخص المواد الاستهلاكية الحساسة التي تستهلكها هذه المطاعم بكثرة، إضافة إلى انعدام النظافة، وكذلك هو الحال بالنسبة للسوق البلدية للخضر والفواكه بوسط مقر الولاية، إذ أسفرت هذه العملية عن حجز 136.7 كلغ من الخضر والفواكه غير مشهورة الأسعار، وتحرير محاضر حول التجار المخالفين ومتابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم من خلال قرار الغلق أو تحرير غرامة مالية في حق التجار المخالفين، وعليه تم فرض إلزامية إشهار الأسعار، على جميع طاولات السوق والمحلات المجاورة له، ولا تزال عملية التفتيش والرقابة لفرق مصالح المديرية متواصلة يوميا لمراقبة السوق والمحلات التجارية، عبر كامل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، قصد محاربة كل أنواع المضاربة وكبح الأسعار والحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الأولى.

من جهتها، تؤكد مصالح الرقابة أن مساهمة المواطن في العملية تبقى فعالة من خلال الابلاغ عن كل المعاملات الجارية الغير قانونية، من خلال الاتصال بالرقم الأخضر لذات المصالح، للعلم تعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، أضرت بالقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المتوسط.

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مسرحية “المهرج” تعري الجانب المتعفن للفن

محمود بن شعبان

يحتضن المسرح الجهوي، محمد الطاهر الفرقاني، بقسنطينة، مساء اليوم، العرض الشرفي لمسرحية “المهرج”، من تأليف وإخراج الفنان الشاب وليد عبد اللاهي، وإنتاج جمعية “المنارة” قورصو لولاية بومرداس.

كشف المخرج، وليد عبد اللاهي، لـ”الشروق اليومي”، أن العمل الجديد سيسلط الضوء على عالم الفن، من خلال تعرية عورات من سماهم بـ”أشباه المخرجين المتملقين”، الذين تم تجسيدهم في عمل كوميدي ساخر يطرح للجمهور الكثير من الإشكاليات الموجودة في الوسطين الفني والإعلامي المتعفن، بمشاهد مسرحية تجمع بين مهرج شاب وشبه مخرج تجمعهما الظروف ليلتقيا في محطة قطار مهترئة ومعزولة عن المدينة، ينتظران قدوم القطار، ما يفتح المجال أمام عدة أسئلة فلسفية واقعية، تظهر إجابتها من خلال مشاهد العرض المسرحي “المهرج”. فهل سيأتي القطار حقيقة؟ ومن سيركبه أولا؟ وما المقصود من القطار والمحطة؟ وإلى أين يتجه الثنائي؟ ومن يكون هذا المهرج؟ ليشكل العمل بذلك محاكمة بين المسرح كعالم واسع ونبيل والمسرحي كشخص مبدع ومنفعل، حيث أشار المخرج إلى أن عمله سيتناول في فلسفته ظاهرة تغلب الأنا على الإنسان، فترديه شخصا عدوانيا يبالغ في حب ذاته، ليؤذي غيره بشتى الطرق، فيصبح همه الوحيد تحقيق نجاحه وطموحاته، ولو كان ذلك على حساب الآخرين، والتنازل عن مبادئه وكرامته، مسلطا الضوء على تجرد الفنان من إنسانيته، ليصبح من دون ضمير، ويبالغ في الكذب حتى يصبح “حبل كذبه” هشا مع الأيام، ليكون العمل المسرحي فرصة لتقديم دروس ومواعظ يلخصها المخرج في كون “ليس كل من حمل حرف الدال قبل اسمه نعتبره دكتورا، فشهادة الدكتوراه ورقة مقوى مثلها مثل أي كرطونة، أما الدكتوراه الحقيقية فهي ما ينتجه المرء في الميدان وما يضيفه إلى الفن الذي يمارسه.. وليس لقبا يتشدق به”.

للإشارة، فإن مسرحية “المهرج”سيتقاسم أدوارها الثنائي فريد غانم ومحمد بريك شاوش، الذي صمم أيضا سينوغرافيا العمل التي ستحتوي أحداث المسرحية التي أخرجها وألفها وليد عبد اللاهي، وأنتجتها جمعية المنارة الثقافية قورصو لولاية بومرداس، بدعم من صندوق تطوير الآداب والفنون، بمساهمة دار الثقافة ومديرية الثقافة والفنون لولاية بومرداس والمسرح الجهوي لقسنطينة الذي سيحتضن العرض الشرفي أمسية اليوم.

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الجزائر تشارك في معرض إزمير الدولي الأول للفن المعاصر

زهية. م

تشارك الجزائر في معرض إزمير الدولي الأول، للفن المعاصر، المقرر عقده في جوان من العام المقبل. ويجمع الحدث، الذي أطلقه الفنانان دنيز إلهان وخالد الراز، في نسخته الأولى، المقررة في يونيو 2022 في مركز إزمير للمعارض (تركيا)، فنانين، وأصحاب معارض، وجامعيين، من عدة دول من بينها الجزائر، التي ستمثل من قبل صاحبة رواق “لو باون” أمل ميهوب. وستشارك الجزائر إلى جانب عدة دول، على غرار قطر وإسبانيا ودول البلقان وفرنسا والولايات المتحدة. ويرمي المعرض إلى “الترويج للفن المعاصر للبلدان المشاركة، وجعل فنانيها معروفين على نطاق دولي.”

وسيعرف الحدث أيضا إطلاق منصة Chaled Resوهي فضاء للتبادل والترويج. وتتمثل مهمة “الفن الدولي المعاصر في بحر إيجة” في دعم الفنانين من خلال جعلهم على اتصال مع محترفين في هذا المجال.

وعلاوة عن ذلك، فإن خصوصية هذا المعرض هي الجمع بين الفنون التقليدية والتراث الثقافي لمنطقة بحر إيجة والأعمال المعاصرة، لتوضيح الاختلاط متعدد الثقافات وقدرة الفن على احتضان التغيرات في العالم والممارسات الاجتماعية والتكيف معها.

وتقدمت أمال ميهوب، صاحبة المعرض الجزائري بصفتها مديرة المشروع خلال الحدث، وستكون مهمتها هي العثور على المواهب الشابة من جميع أنحاء البلاد، والتعاون مع المعارض الفنية الأخرى، والترويج لهم ودعمهم طوال مدة الحدث.