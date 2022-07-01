أخبار الجزائر ليوم الجمعة 01 جويلية 2022

تسمم 60 شخصا بعين التوتة، مسبوق قضائيا يقتل شابا

تسليم مفاتيح لـ1362 مستفيد بالطارف!

احتفالا بسيتينية الاستقلال بولاية الطارف، التي سطرت من خلاله المصالح المعنية برنامجا يبدأ من السبت إلى يوم الثلاثاء، يشمل تكريمات وتدشينات لمرافق ووضع أخرى حيز الخدمة وغيرها من النشاطات، حيث سيتم السبت اليوم الأول من النشاط تكريم رياضيين وروائي شاب فائز في مسابقة رئيس الجمهورية علي معاشي وعتاد الفرقة النحاسية للكشافة الاسلامية وتسليم مفاتيح 1362 لعينة من المستفدين من السكن بمختلف الصيغ.

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مسابقة لأحسن منتج جزائري

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة، عن أسماء 32 منتجا استهلاكيا، فاز بثقة المستهلكين في الطبعة الأولى لمسابقة “اختياري” لسنة 2022، أين تم توزيع الأوسمة على المؤسسات الفائزة ليلة الأربعاء بفندق غولند روايوم بالعاصمة.

وبهذه المناسبة أكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح للشروق على هامش الحفل، أن الهدف من هذه المنافسة هو تشجيع المنتج الجزائري، ومساعدة المستهلك على اختيار أفضل العلامات من حيث السعر والجودة وخدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن لجنة التحكيم تضمنت ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة وقانونيين ومختصين، بالإضافة إلى التعاون مع مكاتب معتمدة للإحصاء وسبر الآراء، وأضاف أن مسابقة اختياري أطلقتها منظمة المستهلكين بالتنسيق مع العديد من القطاعات، بهدف تشجيع المنافسة بين المنتجين لتوفير مواد استهلاكية تتلاءم واحتياجات المواطنين.

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السلطات تمنع استهلاك الحليب الطازج ومشتقاته

تسجيل حالات مؤكدة للحمى المالطية البشرية في مقلع بتيزي وزو

رانية. م

كشفت السلطات المحلية لبلدية مقلع بولاية تيزي وزو عبر بيان موجه للعامة، عن تسجيل حالات مؤكدة للإصابة بالحمى المالطية البشرية في المنطقة. وفي محاولة منها لمنع انتشارها وسط المواطنين، حذرت السلطات من استهلاك الحليب الطازج ومشتقاته كاللبن والحليب الرائب، كما أعطت توجيهات لمربي البقر والمواشي لتفادي انتقال العدوى إليهم وانتشار المرض وسط الماشية والبشر.

وأكدت مصالح بلدية مقلع بولاية تيزي وزو، في بيان صادر عن رئاسة المجلس الشعبي البلدي، أن السلطات المعنية سجلت حالات مؤكدة للإصابة بالحمى المالطية البشرية أو ما يسمى بداء البروسيلات الناجم عن انتقال العدوى من الحيوانات المصابة للبشر، وعليه يتوجب على المربين اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام ببعض الإجراءات الوقائية المتمثلة في تطبيق وتوفير شروط النظافة واستعمال الأدوات الواقية كالقفازات والملابس الخاصة والتخلص منها، الاستعانة أو الاتصال بأقرب بيطري عند ملاحظة أي عرض من أعراض إصابة الماشية أو البقر بالحمى المالطية والمتمثلة في الحمى، الإجهاض، ولادة عجل ميت، أو موته بعد 48 ساعة من الولادة وغيرها من الأعراض المعروفة وسط المربين، إلى جانب عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها والتبليغ عنها لدى المصالح البيطرية للمقاطعة الجهوية للمصالح الفلاحية بالمنطقة، ردم جثث الحيوانات النافقة بسبب الإصابة والتخلص من كل الوسائل المستخدمة في حالات إجهاض الأبقار، وعدم تبادل العتاد والوسائل المستعملة في ذات العملية بين المربين، لمنع تفشي المرض وسط الحيوانات وانتقال العدوى للبشر.

ولاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر أصدرت السلطات المحلية بيانا آخر موجها لسكان المنطقة، تطالبهم فيه بالامتناع عن استهلاك حليب البقر الطازج ومشتقاته المتمثلة في الحليب الرائب واللبن وكل المشتقات الغير مبسترة، وذلك حماية لأرواح المواطنين والمواشي، بعدما أعلنت المنطقة كبؤرة ظهر فيها الداء.

ومن جهتهم، طالب السكان الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية المصالح الفلاحية، بضرورة إطلاق حملة تلقيح موسعة، إلى جانب مراقبة نقاط بيع الكباش لعيد الأضحى المبارك، خصوصا أن العدوى قد انتقلت للبشر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الداء أصبحت أكثر من ضرورية.

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متاعب أصحاب المكيفات القديمة والسكنات الضيقة تضاعفت

الحرارة تفرض حظر تجوال بعد أن تجاوزت 49 درجة بأولاد جلال

م. عبد الرحمان

شهدت ولاية أولاد جلال، السبت، على غرار عديد الولايات الجنوبية المجاورة كبسكرة والمغير، ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة التي قدرتها الهيئات المختصة بـ 49 درجة تحت الظل، فيما قدرها المواطنون، حسب حساباتهم ووسائلهم الخاصة، بأكثر من 50 درجة، الأمر الذي فرض على الساكنة نمط حياة استثنائية طوال أمس، أين التزم الكثيرون بالتوصيات المقدمة لهم عبر مختلف القنوات، لتوخي الحيطة والحذر، وتجنب أشعة الشمس والتنقل غير الضروري. ومن خلال تجوّل “الشروق اليومي” عبر شوارع وبعض بلديات ولاية أولاد جلال أمس، لوحظ أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع القياسي مع الساعات الأولى للنهار، حيث وصلت حدود 44 درجة في العاشرة صباحا، ثم اتجه مؤشر الحرارة نحو الارتفاع تدريجيا ليبلغ ذروته في ساعات الزوال، الأمر الذي أجبر عديد التجار في الأسواق الشعبية وحتى بعض المحلات على الغلق والعودة إلى المنازل مبكرا.. ونفس الحال في المقاهي، كما لوحظ خلو الشوارع كلية من المارة طوال ساعات الزوال، باستثناء المصلين الذين أقاموا صلاة الجمعة في المساجد، عدا ذلك فقد بدأت المدن بهذه البلدية وكأنها مدن أشباح طوال ساعات الزوال، وهذه الحرارة القياسية، وفي هذا التوقيت من السنة، ذكّرت الساكنة بالحرارة القياسية التي شهدتها هذه الولاية الصائفة الماضية، لذلك بدا التخوف من إمكانية تكرار نفس الظروف المناخية القاسية والحرارة جدا في ما بقي من الصيف، خصوصا ونحن في أول هذا الفصل فقط.

إلى ذلك، كشفت موجات الحرارة الشديدة التي تضرب أولاد جلال منذ أيام، وبشكل أكبر أمس، مدى تضاعف متاعب أصحاب المكيفات الهوائية القديمة، حيث أكد هؤلاء أنّ مكيفاتهم أصبحت عاجزة عن توفير الأجواء المناسبة، في ظل قدم هذه التجهيزات، وضعف التيار الكهربائي أحيانا.

كما تخوف بعض المواطنين ومنهم سكان حي الديار البيض أو ديار الشهداء بوسط عاصمة الولاية من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في هذه الأجواء الحارة جدا على مستوى حيّهم الذي يحتاج تدخلا من مديرية ومصالح سونلغاز، للنظر في سبب تكرار انقطاع الكهرباء في كل مرة على مستوى هذا الحي تحديدا، وآخرها ليلا ومنذ أيام قليلة، حيث دام الانقطاع أكثر من ساعة، وفي ذلك متاعب شعر بها ساكنة هذا الحي، وبعض قاطني السكنات الضيقة التي تتحول في مثل هكذا ظروف إلى أشباه أفران من شدة الحرارة.

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أعوان الغابات والحماية ومتطوعون يتحكمون فيه بعد 10 ساعات

احتراق عشرات الهكتارات بالحظيرة الوطنية لبلزمة بباتنة

طاهر حليسي

اندلع، مساء الخميس، حريق، في جبل جرمة، الواقع في الحظيرة الوطنية لبلزمة دام عدة ساعات واتلف فيها مساحات هامة من الغطاء النباتي خاصة أشجار الصنوبر، قدرت بـعشرات الهكتارات في انتظار عملية الجرد النهائي للخسائر، ومما زاد في صعوبة الأوضاع، هو هبوب رياح ساهمت في تفشي الشظايا على قطر واسع، غير أن سرعة تدخل مصالح الغابات وفرق الحماية المدنية التي هرعت إلى عين المكان عبر ست وحدات كاملة، بالإضافة إلى الرتل المتحرك حالت دون تفاقم اللهب، ومكنت عملية التدخل السريع من خلال مساهمة الآليات والجرافات في فتح المسالك لموقع قريب من النيران قبل الشروع في عمليات الإطفاء في التحكم في لشطر الأول للعملية، فيما تكفلت فرق أخرى بمساعدة شبان متطوعين من منع النيران المتوجهة نحو الوادي المقابلة للمحاجر، ما أدى إلى التحكم الموضعي في كتلة الحريق قبل إخماده نهائيا، ثم العودة في مرحلة نهائية لإطفاء الشظايا والجيوب المعزولة بعدما تسببت الرياح القوية في إشعالها مجددا ولم تنته عملية الإطفاء سوى فجر الخميس، أي بعد 10 ساعات كاملة.

وتجهل الأسباب الحقيقية لاشتعال النار، في انتظار التحقق من فرضية أن تكون بعد أشغال قام بها مقاول في تلك المنطقة، وتكفل بتنقيتها من الأحراش، حسبما علم من موقع الحادث.

وتعرف مصالح الغابات والحماية المدنية حالة تأهب خلال هذه الأيام تحسبا لموجة حر قاسية قد تكون وراء نشوب حرائق خاصة بالحظيرة الوطنية لبلزمة التي تمتد على مساحة تفوق 26.000 هكتار، بينها كنوز نادرة من غابات الأرز الأطلسي المهددة بالاضمحلال إضافة إلى العديد من الحيوانات والطيور التي تزخر بها المنطقة.

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المتهم الرئيسي وشريكه مازالا في حالة فرار

حبس موثقة و7 أشخاص بتهمة الاحتيال في قضايا عقارية بسطيف

سمير مخربش

أمرت محكمة سطيف، مساء يوم الخميس الماضي، بإيداع موثقة و7 أشخاص آخرين رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال في قضايا عقارية، إلى غاية محاكمتهم.

الأمر صدر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سطيف، التي استدعت 39 شخصا بين متهم وضحية وشاهد، في الوقت الذي يبقى المتهم الرئيسي وشريكه في حالة فرار واللذان يتواجدان خارج الوطن. وقد تم الاستماع لجميع الأطراف في قضايا نصب تتعلق بتحويل أملاك عقارية بطريقة احتيالية تم على إثرها انتزاع أملاك ضحايا فقدوا عقاراتهم المتمثلة في فيلات وفنادق ومحلات وقطع أراضي عرضت للبيع، وتم الاستيلاء عليها قبل تسديد مستحقاتها كاملة.

وبدأت هذه العمليات بالتظاهر بشراء عقارات بعدد من بلديات ولاية سطيف، ويكون ذلك بالاتفاق مع أصحابها بتحرير عقد يعطي للشاري حق التصرف في العقار قبل إتمام عملية البيع وتسديد المبلغ المطلوب، ويكون ذلك بادعاء المتهم الرئيسي أنه يريد تسديد المبلغ المطلوب عن طريق قرض بنكي ويشترط في ذلك حصوله على عقد يسمح له بالتصرف في العقار، ليفاجأ المالك الأصلي بإعادة بيع العقار لشخص آخر قبل إتمام عملية البيع الأولى. وهي الطريقة التي تكررت أكثر من مرة على بنفس المنوال ليجد الضحايا أنفسهم بين عشية وضحاها بلا أملاك مع بيع عقاراتهم دون علمهم ودون تلقيهم لمستحقاتهم. ومن الضحايا مواطنون بسطاء ضيعوا منازلهم وممتلكاتهم عن طريق عقود حررت قبل التسديد بغرض الاستفادة من قرض بنكي تم تحريرها بمكتب موثقة بسطيف، والتي أودت الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال وإبرام عقود وهمية في عدة ملفات منها ملف بيع فندق بمدينة العلمة، والذي انتقلت ملكيته دون وجه حق إلى المتهم الرئيسي وتصرف في بيعه دون علم مالكه الأصلي، كما تم بيع منازل وعقارات بنفس الطريقة التي صدمت الضحايا ودفعتهم إلى رفع شكوى ضد المتهم الرئيسي وشركائه والموثقة.

وبعد التحقيق في هذه الملفات صدر الأمر بإيداع المشتبه فيهم وعلى رأسهم الموثقة الحبس المؤقت، في حين يبقى المتهم الرئيسي وشريكه اللذان نفذا هذه العمليات في حالة فرار، حيث يتواجدان حاليا بتركيا.

ومن المنظر أن يكشف هذا الملف عن العديد من الخبايا المتعلقة بطرق الاحتيال والتلاعب بالنصوص القانونية للاستفادة من أملاك عقارية بأساليب غير شرعية.

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مسبوق قضائيا يقتل شابا في مقتبل العمر بتبسة

ب. دريد

باشرت مصالح أمن دائرة الونزة بولاية تبسة، تحقيقاتها في حادثة جريمة القتل، التي راح ضحيتها الشاب “حليم س” والبالغ من العمر 24 سنة، والذي تلقى طعنة من خنجر، أردته قتيلا.

وبحسب معلومات أولية، فإن الضحية كان جالسا برفقة مجموعة من الشبان على مستوى حي الوئام، ليلتحق بهم المتهم الجاني المسبوق قضائيا وحديث الخروج من السجن، وبعد ملاسنات مع الضحية، لأسباب لا تزال قيد التحقيق، أخرج خنجرا، ووجهه نحو القفص الصدري للضحية، وقد حاول أصدقاءه تحويله إلى مستشفى المدينة، إلا أنه فارق الحياة لقوة النزيف الدموي، وعلى الفور تنقل عناصر الأمن إلى مسرح الجريمة، حيث تمكنوا من توقيف الجاني البالغ من العمر 30 سنة تقريبا تزامنا مع أمر بتشريح الجثة من طرف وكيل الجمهورية وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الجريمة.

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مجهول يقتل شابا بمفك براغي بوادي الجمعة بغليزان

ناصر بلقاسم

علمت “الشروق” من مصادر طبية، أن مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بغليزان، استقبلت أمسية الأربعاء الماضي، شابا يدعى “د. لحسن” يبلع من العمر 28 سنة، ينحدر من دوار الدوايد ببلدية وادي الجمعة في ولاية غليزان، مصابا بجروح خطيرة على مستوى القلب، حيث توفي بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى، إثر تعرضه لطعنات قاتلة بواسطة آلة حادة على مستوى الجهة اليسرى من الصدر من طرف شخص مجهول.

وبحسب بعض المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق”، فإن هذه الجريمة التي تعد الرابعة من نوعها التي حدثت بوادي الجمعة منذ أقل من سنة، تعود أسبابها إلى مناوشات بين الضحية والجاني بسبب بسيط بينهما، لكنها تحولت إلى جريمة قتل، استعمل فيها مرتكبها آلة حادة تتمثل في مفك براغي (تورنفيس)، كانت بحوزته وقام بطعن الشاب عدة طعنات على مستوى القلب، ولاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، تاركا الشاب يتخبط في دمائه، ما اضطر لنقله إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدينة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، وباشرت عملية البحث عن الجاني.

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فيما وُضع صيدلي تحت الرقابة القضائية

حبس طبيب بسبب وصفة مهلوسات في سوق أهراس

صبرينة ذيب

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الجنح بسوق أهراس، مساء الخميس، بعام حبسا مع الإيداع، في حق طبيب تورط في قضية تتعلق بالمؤثرات العقلية، أين قام الطبيب الموقوف بتحرير وصفة طبية لشخص مجهول لا يعرفه أصلا، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية، وحالته الصحية لا تستدعي العلاج بهذه الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية.

كما تم إيداع الشخص الذي ورّط الطبيب في هذه القضية بعد أن تقدم إليه طالبا منه تحرير وصفة طبية لشقيقه تحتوي على ثلاثة أدوية مصنفة من المهلوسات والمتمثلة في 15 قرصا من نوع “ليكزوميل”، قارورتين من نوع نوزينان و20 قرصا من نوع نيفوترين، أين أقنع الطبيب بأن شقيقه يتعاطى هذه الأدوية من زمان، ولا يمكنه التنقل الى عيادته لأسباب صحية، ومن دون تردد قام الطبيب الموقوف بتحرير هذه الوصفة، أين توجه الموقوف الثاني إلى إحدى الصيدليات بعاصمة الولاية، من أجل اقتناء هذه الأدوية إما من أجل الاستهلاك الشخصي أو المتاجرة فيها، أين تم توقيفه من طرف مصالح الأمن الحضري الأول بأمن الولاية، وبعد التحقيق معه تم استدعاء صاحب الوصفة الذي كشف بأنه لا يعاني من أي مرض يستدعي تعاطيه هذه الأدوية، كما كشف انه لا علاقة له بهذه القضية ولم يكلف شقيقه بهذه المهمة، كما تم استدعاء الطبيب الذي حرر الوصفة والصيدلي الذي قام ببيع هذه الأدوية، مع الشخص الذي حررت باسمه الوصفة، والذي نفى بأنه مريض ويتعاطى كل هذه الأدوية، وبعد إحالتهم أمام الجهات القضائية صدر أمر بالإيداع ضد الطبيب وشخص آخر ووضع الصيدلي تحت الرقابة القضائية.

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غريق بسد بابار.. وفشل في انتشال جثته في خنشلة

مامن. ط

تواصل الجمعة لليوم الثاني على التوالي، عمل فرق الغطس التابعة، للمديرية العامة للحماية المدنية، لكل من ولايات قالمة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، بالبحث عن جثة الشاب صدام شرفي، 35 سنة من العمر، داخل مياه بابار، بعد غرقه في ظروف غامضة ومجهولة، لا تزال محل تساؤل كبير لدى عامة ساكنة منطقتي طامزة وبابار، حيث يترقب المئات من المواطنين الذين توافدوا منذ صباح الخميس رفقة أهل الضحية، إلى مكان الحادث، رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، يترقبون العثور على جثة صدام، وسط صدمة كبيرة، نظرا للفاجعة التي ألمت بالمنطقة، وهي تفقد أحد نشطائها وعضو جمعية احياء التراث.

وأشارت مصادر الشروق إلى أن مصالح الحماية المدنية، بمدينة بابار، كانت قد تلقت في حدود الساعة الـ10 من صباح الخميس، طلب تدخل من اجل غريق على مستوى مياه سد بابار، لتتنقل على الفور الوحدة، قبل وصول تدعيم من وحدات الحماية المدنية بالولاية، التي ظلت طيلة نهار الخميس، تبحث عن الجثة داخل المياه، من دون جدوى لصعوبة الأمر، لتصل صباح الجمعة فرق للغواصين، والغطاسين من ولايات مجاورة، لتنطلق العملية من جديد بحثا عن جثة الغريق.

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تسمم 60 شخصا بعين التوتة بباتنة

طاهر حليسي

أصيب، الخميس، ما يقارب 60 شخصا بتسمم غذائي بمدينة عين التوتة الواقعة على بعد 35 كلم جنوب مدينة باتنة.

ونقل ليلة الخميس العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ ومن مختلف الأعمار نحو المستشفى للعلاج بعد اشتراكهم في نوبات عياء وأمغاص وحمى وغثيان، رجحت تعرضهم لتسمم غذائي وفقا للقواعد المتعارف عليها خاصة وأنهم يقطنون وسط المدينة.

ورجحت مصادر طبية أن يكون تناول مرطبات من نوع “الميلفاي” أو مثلجات سببا في التسمم بعد ثبوت تناولهم لها، فيما سيتم التأكد من المحل الذي سوق تلك المواد الاستهلاكية من خلال أقوال المصابين، ثم من خلال اقتطاع طبق العينة لإجراء التحاليل المخبرية.

وشرعت لجنة تحقيق تابعة لمديرية الصحة بعد ساعات من إثبات التسمم في تحقيق رسمي كشفا لملابساته.