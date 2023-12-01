أخبار الجزائر ليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023

حجز قرابة 8 قناطير من السكر المدعم، حجز 40 صفيحة من المخدرات

حجز قرابة 8 قناطير من السكر المدعم بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الأمن بالمسيلة، قرابة 8 قناطير من مادة السكر المدعم بدون فواتير، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال، وذلك في إطار محاربة كل أشكال الجريمة وخاصة ما تعلق منها بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، فقد تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن، من حجز كمية قدرت بـ7 قناطير و85 كلغ من مادة السكر المدعم بدون فوترة.

واستنادً إلى ذات الجهات، فقد جاءت هذه العملية على إثر دوريات لذات المصالح لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية بقطاع الاختصاص، حيث بعد القيام بعملية مراقبة أحد المحلات التجارية المعدة لتوضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية، تبين أن صاحب المحل يقوم باستغلال مادة السكر المدعم بوزن 1 كلغ من أجل إعادة تعبئته وبيعه في أكياس ذات سعة 6 غرام موجهة لأصحاب المقاهي، ليتم حجز الكمية المذكورة وإنجاز ملف إجرائي ضد صاحب المحل من أجل مخالفة عدم الفوترة ومخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة.

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حجز 40 صفيحة من المخدرات في خنشلة

طارق. م

كلل تدخل سريع لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن ولاية خنشلة، الخميس، من حجز 40 صفيحة من المخدرات، للكيف المعالج، كان أربعيني من ذوي السوابق العدلية، بصدد نقلها على متن مركبة نفعية، إلى جنوب الولاية، حيث تم حجز البضاعة، وتوقيف المعني، واسترجاع وسيلة النقل، وفتح تحقيق في القضية في انتظار إحالة الموقوف أمام النيابة محل الاختصاص.

وقد كشف مصدر أمني، الجمعة لـ”الشروق”، بأن العملية جاءت إثر استغلال معلومات تتعلق بنقل كمية معتبرة من المخدرات والمهلوسات من مدينة خنشلة، نحو إحدى ولايات الجنوب، أين سارع المحققون الى تنشيط عنصر الاستعلامات، ما مكّن في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 41 سنة، أين تم توقيفهعلى متن سيارة نفعية محملة بكمية من المياه المعدنية، استعملت للتمويه وإخفاء المخدرات، حيث تم تفتيشها والعثور على 40 صفيحة من الكيف المعالج، ليفتح تحقيقا معمقا حول القضية.

وفي ذات السياق، أوقفت مصالح الشرطة بالأمن الحضري السابع، شابا يبلغ ن العمر 28 سنة، صاحب كشك تجاري، بوسط المدينة، يستغله هذا الاخير في ترويج المخدرات، حيث تم حجز خلال عملية مداهمة الكشك، مجموعة من قطع وأعمدة للكيف المعالج جاهزة ومهياة للبيع.

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ثلاث عمليات ناجحة لزراعة القرنية ترفع عددها لـ18 عملية بباتنة

طاهر حليسي

نجح فريق البروفيسور محمد الفاتح الروقي، نهاية الأسبوع، في إجراء ثلاث عمليات ناجحة لزراع القرنية، لصالح ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة، 14 سنة، وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد العمليات التي أنجزها هذا الفريق النوعي الذي يشرف عليه البروفيسور محمد الفاتح بمعية طاقم جراحي متخصص وفرق التخدير وطب العيون، 18 عملية منذ بداية السنة الجارية، وهو رقم قد يفتح الباب أمام عمليات أخرى بالمستشفى الجامعي بباتنة الذي أجريت به أول أمس عملية جراحية نادرة للمصابين بالحروق تندرج في مجال الطب التجميلي تكللت بالنجاح واستفاد منه مصاب خضع للعملية التي تمت بالتنسيق مع البروفيسور بوعتو نزيهة من المركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة، والبروفيسور قرينات نادية المتكفلة بالجانب التقني لمستشفى باتنة الجامعي.

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حجز زهاء نصف كيلوغرام من الذهب غير المدموغ بباتنة

ط.ح

أحبطت مصالح الدرك الوطني بباتنة عملية تهريب وتصريف ما يقارب النصف كيلوغرام من الذهب، خلال عملية مراقبة لسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 88 عند مدخل بلدية سيدي معنصر، ببلدية عيون العصافير بدائرة تازولت. وعثرت مصالح الدرك بعد توقيف صاحبها البالغ 44 سنة، على كمية من الذهب، زنة 402.34 غرام، مقسمة على 88 قرطا و36 سلسلة و9 أساور، دون حيازتها على ضريبة الدمغة نظرا لإقدامه على إخفائها مموهة داخل المركبة من نوع “سيتروان”. حجزت البضاعة وسلمت لمفتشية الضمان الدولة فيما لوحق الموقوف بتهم متعلقة بجنح حيازة ونقل معدن أصفر غير مدموغ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بمقتضيات قانون الضرائب.

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غاز سخّان الماء يدخل أربعة نساء المستشفى بعنابة

ن. طـلـحي

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بمدينة عنابة صباح الخميس، أربعة نساء في حالة إغماء مع المعاناة من صعوبة في التنفس، جرّاء استنشاقهن لغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من سخّان الماء داخل مسكنهن العائلي الكائن بحي 1275 مسكن بالسهل الغربي لمدينة عنابة، حيث قدّمت لهن الإسعافات اللازمة وتم إخضاعهن للعلاج إلى حين استقرار حالتهن الصحية. الضحايا الأربعة اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و61 سنة، تم نقلن من من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى، بعدما قدّمت لهن الإسعافات الأولية في عين المكان. وتعتبر هذه الحادثة واحدة من حوادث التسمم بالغاز المحترق، المتسرب من سخانات المياه، تزامنا مع مواصلة مصالح الحماية المدنية لحملتها التحسيسية الواسعة، لدعوة المواطنين إلى ذرورة التحلي بالحيطة واليقظة لتجنّب التعرض للتسمم بالغاز وضرورة تفقد جميع توصيلات الغاز وقنوات تصريف الغازات السامة مع ترك منافذ لتهوية البيوت خاصة خلال الليل.

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توقيف شخصين بحوزتهما 29 قطعة نقدية رومانية بالطارف

س. ك

بدأت عصابات الآثار تتحرك بولاية الطارف مع نهاية السنة، ومعها تحركت مصالح الدرك الوطني التي كانت بالمرصاد لإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالموروث الثقافي للجزائريين، خاصة على مستوى بلديات الشريط الحدودي، على غرار بلدية الزيتونة بالجهة الجنوبية للولاية، أين أوقف أفراد فرقة الدرك الوطني منتصف الأسبوع الماضي، شخصين تتراوح أعمارهما ما بين الـ20 و40 سنة، كانا على متن سيارة سياحية من نوع “رونو سيتبواي”، على مستوى الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين الطارف وبلدية الزيتونة، بعدما تم ضبط بحوزتهما 29 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية، وأكدت مصادر رسمية من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، بأن العملية جاءت بناء على معلومات واردة لفرقة الأبحاث تؤكد وجود سيارة مركونة على مستوى الطريق الوطني رقم 82، وبجانبها شخصين مشبوهين يترقبان الطريق وبعد تسطير خطة أمنية وسد جميع المنافذ تم تفتيش السيارة المشبوهة تفتيشا دقيقا، أين تم العثور بداخلها على 29 قطعة نقدية تعود للحقبة الرومانية، مع حجز هاتف نقال وسلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي بالإضافة إلى السيارة ليتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالزيتونة، لاستكمال التحقيق معهما، وإنجاز ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية.