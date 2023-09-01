أخبار الجزائر ليوم الجمعة 01 سبتمبر 2023

حجز قرابة 4 آلاف قرص مهلوس وتوقيف 4 أشخاص في المسيلة، انتشال جثة غريق في شاطئ ممنوع السباحة بأزفون

تمديد تسجيلات مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

خ. م

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة في بيان لها الخميس عن تمديد فترة التسجيلات في المسابقة الخاصة بالالتحاق بها إلى غاية الـ4 سبتمبر المقبل.

وأوضح نفس المصدر أنه “بناء على الإقبال الكثيف للتسجيل في المسابقة الخاصة بالالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، فقد تم تمديد فترة التسجيل إلى غاية تاريخ الـ4 سبتمبر 2023”.

وتنهي المدرسة إلى علم المترشحين المسجلين للالتحاق بها أن “قائمة المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي سيتم نشرها مساء الخميس 7 سبتمبر 2023″، كما يمكنهم “الاطلاع على نتائج التسجيل (القبول أو عدمه) عبر فضائهم الخاص باستخدام بيانات الولوج التي أرسلت إليهم عبر بريدهم الإلكتروني”.

—

توقيف مهرِّب بحوزته 10 كلغ من الكيف في أولاد جلال

فيصل. ن

تمكّن عناصر الدرك الوطني بسيدي خالد، التابعين لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك بولاية أولاد جلال، وفي عملية نوعية ومشتركة مع مصالح الجمارك، من حجز أكثر من 10 كلغ من مادة الكيف المعالج، وتوقيف شخص كان بصدد نقل وتهريب هذه المخدرات فجرا عبر تراب الولاية، وذلك باستعمال سيارة سياحية، أخفى فيه المشتبه فيه 98 صفيحة من مادة الكيف، بقيمة إجمالية تقدّر بـ10.1 كلغ.

وهذه العملية تمت خلال تشكيل دوريات ثابتة ومتحركة ووضع حواجز على مستوى الطرق بسيدي خالد، أين تم، في ساعات الفجر الأولى، توقيف سيارة سياحية وإخضاعها للتفتيش الدقيق، عثر بداخلها على كمية المخدرات المذكورة والتي فاقت قيمتها المالية الـ7.9 ملايين دينار، كما تم في ذات العملية، حجز السيارة وتوقيف سائقها وحجز جواز سفره، ثم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الموقوف، في انتظار إحالته على الجهات القضائية المختصة.

—

العثور على شيخ مشنوقا بمسكنه العائلي بتيارت

لوز محمد أمين

فتح، مساء الخميس، عناصر الأمن الوطني تحقيقا عقب العثور على شيخ مشنوقا بمسكنه العائلي الكائن على مستوى حي زعرورة بمدينة تيارت، وهذا من أجل تحديد الأسباب الحقيقية، إن كانت فعلا تتعلق بحالة انتحار أم لا.

للإشارة، فإن مدينة تيارت شهدت، منذ يومين، محاولة انتحار شاب حرقا، بسبب ما أسماه بمشاكل بعمله، لكن تمّ إنقاذه بعدما تدخل المواطنون وأقنعوه بالعدول عن فكرته.

—

أخصائي توليد بتيارت يستأصل 32 ورما ليفيا من بطن امرأة

لوز محمد أمين

تمكن، الطبيب “بن عريبة سيف الدين”، بعيادته الخاصة، الكائنة بمدينة تيارت، من استئصال 32 وَرمًا ليفيا من بطنِ فتاة قدمت من الجنوب الجزائري، المريضة بحسب الطبيب، كانت تعاني من نزيف مزمن، وكبر حجم البطن، مع ضغط كبير على الرحم وحتى على الأعضاء المجاورة.

وفقدت المريضة الأمل كليا في الشفاء بل فقدت حتى الأمل في الاحتفاظ برحمها بسبب الأعداد الكبيرة للأورام الليفية، والتي أدت إلى تشوه الرحم، إلا أن الطبيب “بن عريبة” نجح في استئصال جميع الأورام والمحافظة على الرحم سليماً، ما سيمكن الفتاة من الحمل مستقبلا دون أية مشاكل، وعن سر نجاح هذه العملية المعقدة، أكد الدكتور بن عريبة أنه يكمن في الاختيار الأنسب للفتحة، التي تكون على اتصال بأكبر عدد ممكن من الأورام، للإشارة، أن عيادة بن عريبة معروفة لدى العام والخاص من خلال المتابعات للمرضى من فئة النساء اللواتي لم يُسعفهن الحظ في الإنجاب، كون أن الدكتور تمكن من إدخال البهجة على عدد كبير من النساء بعد سنوات من الانتظار كان آخرها حمل لسيدة بعد 12 سنة من الانتظار، للإشارة أن المرضى يقصدون هذه العيادة من جميع ولايات الوطن.

—

انقطاع التزود بالمياه عبر 19 بلدية لمدة 5 أيام بالبويرة

فاطمة عكوش

سيتم، ابتداء من يوم غد الأحد، ولمدة 5 أيام، قطع الماء الصالح للشرب عبر 19 بلدية بولاية البويرة، وهذا بسبب أشغال إصلاح بالقناة الرئيسية بسد كدية أسردون.

وبحسب بيان للمؤسسة الجزائرية للمياه “وحدة البويرة”، فإنه “نظرا للتوقف التقني المبرمج، بتاريخ 3 سبتمبر الجاري ولمدة 5 أيام، على مستوى محطة الضغط رقم 04 جباحية، بسبب أشغال إصلاح تسربين هامين على مستوى القناة الرئيسية قطر 1600 مم للتحويلات الكبرى بسد كدية اسردون في الشطر الرابط بين محطة الضغط رقم 01 وخزان الماء 02 من طرف مؤسسة SARL STGT، تعلم المؤسسة زبائنها، عن الانقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى غاية يوم الخميس 7 سبتمبر عبر بلديات جباحية، قادرية (ماعدا قادرية مركز)، عمر (بعض القرى)، عين العلوي، عين الحجر (ما عدا عين الحجر مركز)، عين بسام، خبوزية، بئر غبالو، سوق الخميس، روراوة، المقراني، سور الغزلان، ديرة، الحاكيمية، المعمورة، الدشمية، الحجرة الزرقاء، زبربر وقرومة”، كما تعلم الجزائرية للمياه السكان بأنه سيتم تزويدهم عبر شاحنات الصهاريج قدر الإمكان.

وينتظر عودة المياه للحنفيات تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر كل حسب برنامج التوزيع الخاص به.

—

حجز قرابة 4 آلاف قرص مهلوس وتوقيف 4 أشخاص في المسيلة

أ.ق

تمكن عناصر الأمن بالمسيلة من حجز قرابة 4 آلاف قرص مهلوس، في عمليتين منفصلتين مع توقيف 4 أشخاص، بحسب ما علم من ذات الجهات الأمنية، العملية الأولى عالجها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكنت من حجز 2754 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين” 300 ملغ، مع توقيف شخصين يمتهنان المتاجرة بهذه المهلوسات.

وتعود وقائع القضية، على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود شخصين يقومان بحيازة وترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء قطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفهما وحجز الكمية المذكورة بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهما.

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل الحيازة والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حيث تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

أما العملية الثانية، فإنها تعود إثر تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي عيسى من حجز كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ 1040 قرص من نوع “إكستازي”، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 652 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم مع توقيف شخصين، إثر استغلال ذات المصالح لمعلومات مفادها قيام أحد معتادي الإجرام بترويج المخدرات الصلبة انطلاقا من مسكنه الكائن بأحد أحياء قطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه رفقة شريكه، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي وحجز كمية المخدرات المذكورة سالفا.

ووفقاً للجهات التي أوردت الخبر، فقد تم بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بخصوص الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية بغرض البيع، حيث صدر ضدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

—

حجز وإتلاف مكملات غذائية مجهولة المصدر بالبويرة

فاطمة عكوش

قامت، الخميس، فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن، بولاية البويرة، في إطار التكثيف الرقابي لمصالح مديرية التجارة بمعية المصالح الأمنية في الشق المتعلق بمراقبة مراكز العناية الجسدية، بحجز كمية معتبرة من مختلف منتجات من مكملات غذائية مجهولة المصدر (دون وسم)، حيث تم إتلافها بعين المكان بحضور صاحب المحل ومصالح الأمن، ومن جهة أخرى، تم استدعاء التاجر المخالف لاستكمال الإجراءات اللازمة ضده.

—

حادث مرور يفضح سارق دراجة نارية ببجاية

فيصل. ن

أوقفت عناصر الأمن الحضري لتقريت بأمن دائرة شميني، مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 32 سنة، قام بسرقة دراجة نارية في حالة تلبس مع حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وجاءت العملية بعد تدخل عناصر الشرطة لتقديم إسعافات إثر تعرض سائق دراجة نارية لسقوط على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بالضبط داخل مدينة تقريت، بعد التأكد من سلامة السائق وفتح تحقيق في الحادث تبين أن السائق لا يحوز على الوثائق التي تثبت ملكيته للدراجة النارية، وأنه تم تشغيلها بدون استعمال مفتاح التشغيل، ما أثار شكوك عناصر الشرطة حول ملكيته للدراجة النارية.

وبعد تحويله إلى مقر الشرطة، عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور يتمثل في سكين كما تم العثور على وثائق الدراجة النارية داخل صندوقها الخلفي والتي لا تنطبق مع هوية السائق، وبعد التحري حول الدراجة النارية تبين أنها سرقت من مدينة بجاية قبل وقت وجيز وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضيتين الأولى لسرقة دراجة نارية في حالة تلبس والثانية لحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري، في قضية السرقة صدر في حقه أربع سنوات حبس نافذة وغرامة مالية مقدرة بـ 20 مليون سنتيم مع تعويض الضحية بـ 12 مليون سنتيم، وفي قضية حمل السلاح الأبيض المحظور صدر في حقه ستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليوني سنتيم، مع الأمر بإيداع المتهم في الجلسة.

—

مجموعة أشخاص يعتدون على صحفيين قرب مقر بلدية بومية بباتنة

طاهر حليسي

تعرض، الخميس، صحفي وصحافية، يعملان لصالح قناتي “الجزائرية وان” و”أميرال نيوز”، لاعتداء لفظي وجسدي، أمام مقر بلدية بومية بدائرة المعذر بولاية باتنة.

وقام عدد من الشبان المحرضين بسب كل من الصحفية ريان عبد الدايم، وتقي الدين بن قريشي، مع محاولة ضرب الأولى، فيما وقع الاعتداء الجسدي على الثاني، وقد كادت الأوضاع تتطور للأسوأ لولا تدخل عدد من السكان.

وبحسب ما رواه الصحفيان، اللذان أودعا شكوى ضد رئيس البلدية، متهمين إياه بالتحريض على الاعتداء، فإن الحادثة وقعت خلال أداء مهامهما رفعا لانشغالات مواطنين غاضبين على طريقة تسيير ملف مشروع بئر كان يفترض أن يمنح لمشتة، فمنح لمشتة أخرى، حيث رفض رئيس البلدية تقديم رد على من اتهموه بتحويل المشروع، بحجة معارضة رئيس الدائرة للإدلاء بأي تصريحات، على حد قوله، استنادا لتصريحات الزميلين.

وأصدر المكتب الولائي للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بيانا ندّد فيه بحادثة الاعتداء، مطالبا السلطات العمومية بتحمّل مسؤولياتها في اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة وضمان ممارسة الصحفيين لمهامهم بعيدا عن الاعتداء والمضايقات التي تظهر بين الفينة والأخرى. وينص القانون العضوي للإعلام بمعاقبة كل شخص طبقا لقانون العقوبات، في حال أهان صحفيا بالإشارة المشينة أو القول الجارح، خلال تأدية مهامه أو بمناسبة ذلك.

يذكر أن مصالح الدرك، التي التحقت بالموقع عقب وقوع الحادثة، أحيطت علما بالموضوع وبشهادة الشهود الحاضرين.

—

انتشال جثة غريق في شاطئ ممنوع السباحة بأزفون

رانية. م

انتشل غطاسو الوحدة البحرية ومصالح الحماية المدنية، صبيحة أول أمس، جثة شاب في الـ26 من العمر، من أحد الشواطئ غير المسموحة للسباحة بأزفون، حيث انطلقت عملية البحث عليه منذ ليلة الأربعاء المنصرم، عقب الإعلان عن غرق الضحية.

الحادث وقع مرة أخرى في أحد الشواطئ التي تمنع فيها السباحة وتنعدم فيها الرقابة والحماية المدنية، ويتعلق الأمر بشاطئ اجرمينن ببلدية آيت شافع في أزفون شمال ولاية تيزي وزو، حيث يعتبر من بين الشواطئ التي يفضلها الشباب وتحذر منها السلطات.

جثة الضحية المنتشلة بعد ساعات من البحث؛ في ظروف صعبة بسبب هيجان البحر، حولت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنطقة.

وجددت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو ضرورة توخي الحذر وتفادي هذه الشواطئ التي تحصد أرواحا في كل موسم صيفي.

—

انتشال جثة غريق ومواصلة البحث عن آخر بسكيكدة

إ.بوشليق

انتشل، الخميس، أعوان الحماية المدنية بسكيكدة، جثة غريق، بالغ من العمر 31 سنة، والمنحدر من ولاية قالمة، وذلك في حدود الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة، من طرف أعوان الحماية المدنية والأعوان الموسميين بسكيكدة، بشاطئ الطبة الخضراء ببلدية بن عزوز، وهو شاطئ غير محروس وممنوع للسباحة، ليتم نقل جثته من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عزابة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان.

وفي سياق ذي صلة، يواصل لليوم الخامس على التوالي، غطاسو المركز المتقدم للحماية المدنية لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة مدعمة بالوحدة البحرية وبعض المتطوعين، البحث عن جثة الغريق المفقود بشاطئ سقاي، ببلدية كركرة غرب ولاية سكيكدة، وهو شاطئ غير محروس وممنوع للسباحة، ويتعلق الأمر بالضحية البالغ من العمر 28 سنة، والمنحدر من ولاية غرداية، الذي قصد الشاطئ المذكور صباح الثلاثاء الماضي رفقة زملائه بغرض السباحة، وفجأة غرق بحكم أن البحر كان مضطربا والشاطئ غير محروس وغير مسموح للسباحة، ورغم مجهودات البحث عن جثته، إلا أنه لم يتم العثور عليها بعد.

—

وباء مُعدٍّ بأعراض مُحرجة يصيب الأطفال في مدن شرق البلاد

ب. ع

تزدحم مختلف أقسام الأمراض المُعدية، في العديد من المستشفيات الجامعية وغيرها من المشافي بولايات شرق البلاد، بمرضى من كل الأعمار، خاصة من الأطفال، لهم أعراض وباء مُعدّ ومزعج في نفس الوقت، من خلال آلام حادة في الحنجرة، والتقيؤ والإسهال مع حمى طاغية، إضافة إلى شحوب وفقدان لشهية الأكل بالكامل، وقد انتشر هذا الوباء المعدي طوال أيام شهر أوت، وتفاقم في النصف الثاني من شهر أوت، حتى كاد يعم مختلف العائلات.

“الشروق” اتصلت بالبروفيسور جمال الدين حميدة، مختص في أمراض وزرع الكلى، الذي اعتبر الوباء بغير المخيف، ولكنه يشكّل حرجا وآلاما للمصاب، كما أن عدواه تنتقل من الصغار إلى الكبار، وعلى الأولياء التفريق بين الأبناء، من خلال تفادي احتكاك المصاب ببقية الأطفال، ومباشرة مداواة الأعراض، من سعال وتقيؤ، فالإصابة تطول الجهاز الهضمي من الحنجرة إلى المعدة، إضافة إلى الشحوب الذي يصيب المريض.

ويرى البروفيسور جمال الدين حميدة، وهو الرئيس السابق لمصلحة زرع الكلى بعيادة “الدقسي” بقسنطينة، بأن هذا الوباء زمنه سينقضي وهو وباء محلي عابر وليس جائحة، ولا يتطلب حتى تعاطي المضادات الحيوية، أما الدكتور “عبد الحكيم. ب”، فينصح، صراحة، العائلات التي يصاب فيها فرد بهذا الوباء بارتداء الكمامات والغسل والتباعد الاجتماعي إلى حين الشفاء التام لهذا الفرد، ويقترح استعمال نفس البروتوكولات الصحية المستعملة في وباء “كورونا”، لأن الأعراض وسرعة انتقال العدوى تكاد تكون صورة طبق الأصل لوباء “كورونا”، وحتى في مرحلة العلاج، يمكن استعمال بعض النباتات العلاجية مثل الزعتر والتيزانة خاصة في فترة الليل، مع شرب كمية هامة من الماء، بالنسبة للأطفال، الذين يفقدون المياه من خلال الإسهال الذي يتعرضون له، ويجبرهم على التعويض بالشرب المكثّف للمياه المعدنية أو المغلاة في البيت، بعيدا عن مياه الحنفية التي قد تكون، في حال تلوثها، معقدة أكثر لحالة المريض.

أما عن المرضى، فتقول ربة بيت من ستة أفراد، بأن ابنتها الصغيرة البالغة من العمر خمس سنوات، كانت الضحية الأولى للوباء، وبالرغم من الإسراع بها إلى عيادة “فيلالي” القريبة من بيتها الكائن بمدينة قسنطينة، إلا أن حالتها لم تتحسّن بل لحق بها شقيقها البالغ من العمر سبع سنوات، حيث افتقدا سويا شهية الأكل مع حالات تقيؤ وإسهال حاد، وأمضيا ثلاثة أيام كاملة، لا يتناولان سوى المياه بسبب حرارة جسميهما، ولا يكون في هذه الحالة للدواء من نوع “أموكلان وأوغمونتان ودوليبران”، من فائدة لأن الصبيين لا يتناولان الطعام، لتلحق بهما والدتهما التي تنقل الوباء إليها، قبل أن يصيب الوباء زوجها وبقية الأطفال، وما لاحظته هذه السيدة هو أن الوباء يعاود إصابة نفس الشخص مرة ثانية وثالثة، وهو ما أكده بعض الأطباء.

ونفى طبيب من المستشفى الجامعي بقسنطينة تسجيل وفيات بهذا الوباء الذي تشبه أعراضه حالات التسمّم، واعتبره ضمن الأوبئة الصيفية العابرة التي ستختفي مع نسمات الخريف الأولى وفي أسوأ الأحوال، بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي، كما نفى أن يكون متحور جديد لوباء “كورونا”، الذي صارت متحوراته الحالية غير قاتلة.

—

مقتل شاب بطلقة بندقية أخيه في “وعدة” بسيدي بلعباس

م. مراد

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، مساء الخميس، بعد تعرضه لطلقة بارود خرجت بالخطأ من بندقية أخيه، خلال ألعاب الفنتازيا في “وعدة” أقيمت بدائرة ابن باديس بسيدي بلعباس.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر محلية، فإن الحادثة الأليمة وقعت بينما كان الضحية يشارك أخاه القادمين من مدينة المشرية، ألعاب الفنتازيا وركوب الخيل إحياء “وعدة” قرية الصفصاف بدائرة ابن باديس بسيدي بلعباس، وفي لحظة إطلاق البارود، أصيب الضحية بطلقة تسبّبت في مفارقته للحياة بعين المكان.

وكانت جثة الضحية قد نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “ابن باديس”، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها حول الحادثة التي تركت الحزن وسط الجميع.

—

هلاك طفل في مجمع مائي بقسنطينة

س. ع

شيّع، زوال الجمعة بمقبرة بني حميدان بولاية قسنطينة، جثمان الطفل “ع. ب” صاحب الخمسة عشرة سنة، الذي وافته المنية زوال الخميس، غرقا في مجمع مائي، كائن بمشتة أولاد النية بدار لواد بنفس البلدية.

وبحسب سكان المنطقة، فإن هذا المجمع المائي لم يكن موجودا من قبل، ولكن أمطار شهر جوان الغزيرة، هي التي ساهمت في تكوّنه، وأصبح منذ اشتداد الحرارة في شهر جويلية الماضي، مقصدا لبعض الأطفال والمراهقين ومنهم ضحية الخميس، حيث حاول السباحة ولكنه غرق، وكان لزاما تدخل مصالح الحماية المدنية وفرقة الغطس لانتشال جثته، وسط صدمة أهل المنطقة.

وتزامنا مع نقل الضحية بعد التأكّد من وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “ديدوش مراد”، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في القضية مع حضور مصالح البلدية التي قامت بوضع حواجز وإشارات تمنع الاقتراب من هذا المجمع المائي.

—

تخصيص 11 مليارا ونصفا لطبع 62 عنوانا ومولوجي تعد بمضاعفة الجهود

ق. ث

خصصت لجنة توزيع الإتاوة المحصلة على الاستنساخ الخطي مبلغ أحد عشر مليارا ونصف مليار سنتيم لطبع 62 عنوانا لمجموعة من المؤلفين بمعدل 44400. وهذا وفق ما كشف عنه بيان لوزارة الثقافة.

وأوضح البيان أن الأرقام المعلن عنها تشكل حصيلة عمل لجنة توزيع الإتاوات والاستنساخ منذ تنصيبها في سبتمبر 2022 إلى غاية يومنا هذا.

وتستعد اللجنة، وفقا لبيان الوزارة وضمن نفس المهام، للمصادقة، في غضون الأيام المقبلة، على عدد آخر من المشاريع التي سيستفيد منها مجموعة كبيرة من الكتاب والناشرين التي ستشمل مجموعة من العناوين والكتب في مختلف الاختصاصات..

وأوضح البيان نفسه أن لجنة توزيع الإتاوة المحصلة على الاستنساخ الخطي ومنذ سبتمبر من السنة الفارطة قامت، بتفعيل آلية المساعدات الاجتماعية للكتاب الذين يتطلب وضعهم الاجتماعي التدخل والمساعدة، حيث قامت اللجنة ضمن هذا السياق بتقديم مساعدات مالية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف دينار جزائري ( 3450.000.00 دج) وشملت ما يفوق 34 مستفيدا.

وتعهدت وزيرة القطاع بتفعيل عمل اللجنة ودورها في تطوير “واقع الكتاب والنشر بوطننا والمساعدة على ترقيته، ووعدت مولوجي” كل المنشغلين بهذا الحقل من كتاب وناشرين وقراء بمضاعفة الجهد حتى تصل هذه اللجنة إلى تحقيق كافة أهدافها والقيام بمسؤولياتها كاملة بما يخدم المؤلفين والقراء والناشرين وكل المهتمين بصناعة الكتاب.

وذكر بيان الوزارة أنه وطبقا لأحكام المرسوم المحدد لمهام ودور لجنة الاستنساخ المتعلق بكيفية تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها. فإن اللجنة تقوم بتمويل إنجاز إقامة للكتابة وإقامة مؤلفين وعملها، دعم مشاريع مؤلفين بغية تمكينهم من التفرغ كليا للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيمة، دعم النشر لحساب مؤلف مصنفات قيمة دعم نشر المؤلفات القيمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين على مستوى المكتبات، مساعدة المكتبيين لتكوين مخزون الانطلاق، دعم تصوير دعائم لترقية الكتاب الجزائري وإنجازها وإنتاجها.

—

المنيعة والبويرة في ضيافة مدينة الجسور المعلقة قسنطينة

محمود بن شعبان

تحتضن مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 سبتمبر الجاري، فعاليات الأسبوع الثقافي والفني لولايتي المنيعة والبويرة، الذي تنظمه محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون.

وتنطلق نشاطات التظاهرة مساء اليوم بدار الثقافة والفنون مالك حداد بقسنطينة ببرنامج ثري يضم عدة معارض خاصة بتراث ولايتي المنيعة والبويرة كالمواقع الأثرية والتراث اللامادي، بالإضافة إلى معرض خاص بالفنون التشكيلية ومعرض الفخار والحلي التقليدي، معرض الألبسة التقليدية وأخر خاص بالحياكة، الأكلات والحلويات التقليدية، كما تقدم التظاهرة معرضا خاصا بالكتاب وأهم كتاب الولاية ومعرضا خاصا بالفنون التشكيلية.

كما سطرت محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية برنامجا ثريا لتنشيط المحيط بفرق فلكلورية على غرار فرقة رجال البلاد القرقابو سيدي بلال لولاية المنيعة، بالإضافة إلى فرقة اضبالن رابح اوجفير لولاية البويرة، كما ستشهد التظاهرة تقديم حفل فني من إحياء فرقة الفن والفلكلور من ولاية المنيعة، بالإضافة إلى قراءات شعرية للشاعر بوجدرة عمر من ولاية البويرة، كما سينشط الفنان دايري أمين من البويرة حفلا فنيا موسيقيا ليختتم برنامج اليوم الأول بقراءات شعرية من تقديم محمد فيطة.

وسيكون جمهور ولاية قسنطينة يوم غد الأحد على موعد مع محاضرة حول التراث الشعبي الجزائري يلقيها الدكتور نواصر عبد الرحمان من ولاية المنيعة، تتخللها قراءات شعرية متنوعة، فيما ستحتضن كل من بلديتي ابن باديس وحامة بوزيان بقسنطينة برنامجا خاص لتنشيط المحيط من طرف الفرقة الفلكلورية رجال لبلاد القرقابو سيدي بلال، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان “مايدوم غير الصح” لفرقة أولاد البلاد من ولاية البويرة وعروض بهلوانية لصالح الأطفال، أما جمهور بلديتي ديدوش مراد وزيغود يوسف فسيكون على موعد مع برنامج فني تنشطه فرقة ايضبالن رابح اوجفير من ولاية البويرة، بالإضافة إلى حفل فني موسيقي يحييه المطرب سمير عزيزي وعرض مسرحي بعنوان “المجاهد” لفرقة المنيعة.

وبرمجت محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية زيارات سياحية للوفود المشاركة في التظاهرة إلى مختلف المؤسسات الثقافية ذات الطابع السياحي، على غرار المتحف الوطني العمومي سيرتا، قصر الحاج احمد باي، المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني لقسنطينة، دار الإبداع، بالإضافة إلى جولة سياحية ستقود الوفود إلى المدينة القديمة لقسنطينة ونصب الأموات.

وسيختتم برنامج الأسبوع الثقافي لولايتي البويرة والمنيعة بقسنطينة يوم الأربعاء 06 سبتمبر الجاري بدار الثقافة مالك حداد، بحفل فني موسيقي، يحييه المطرب “ايور” من البويرة، بالإضافة إلى سلسلة من العروض الفلكلورية للولايتين وقراءات شعرية من تقديم الشاعر الشيخ بوذراع من المنيعة والشاعرة فادلي زهرة من البويرة، على أن يختتم البرنامج بتوزيع الشهادات التكريمية على المشاركين.

—

حميد بلبش و”قروب دزاير” في انتظار الجمهور هذا الأحد

تتواصل سهرات “ليالي الكازيف 2023″، التي ينظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بداية من الساعة العاشرة مساء، بمسرح الهواء الطلق الكازيف بسيدي فرج. وهذا بمشاركة باقة من نجوم الأغنية الجزائرية، في كافة الطبوع الغنائية، حيث كانت سهرة أمس الجمعة من توقيع كل من لزهر جيلالي وأمال نصري والشاب وحيد والشاب ميمو.

وسيكون جمهور الكازيف، اليوم السبت 2 سبتمبر، على موعد مع سهرة من توقيع الشاب توفيق وفصيل الصغير ونجالة الصغيرة وبلخيري، فيما ينشط سهرة الأحد كل من “قروب الدزاير، ونجم الأغنية الشاوية حميد بلبش، إضافة إلى الشاب رشدي والشاب حميدو.

وتزامنا مع سهرات الكازيف، يواصل الفضاء العائلي بميناء سيدي فرج استقبال العائلات والأطفال ضمن برنامج فني صيفي ترفيهي يضم عروضا موسيقية وألعابا.

—

تاكفاريناس يختتم فعاليات مهرجان “الصيف الموسيقي“

ق. ث

اختتمت فعاليات المهرجان الدولي السادس “الصيف الموسيقي”، بمسرح الهواء الطلق “الكازيف” بسيدي فرج (الجزائر العاصمة)، بحفل أحياه نجم الأغنية الجزائرية باللغة الأمازيغية، تاكفاريناس، الذي أطرب الجمهور الكثيف بباقة متنوعة من أغانيه المشهورة.

وافتتح الفنان تاكفاريناس الحفل، وهو يحمل آلة الموندول المشهور بها، على شكل فرولة، بأغنيته الترحيبية “آزول”، قبل أن يذهل الجمهور الذي زعزع خشبة مسرح الكازيف بهتافاته بحوالي عشرين قطعة موسيقية تتنوع بين الشعبي والتقليدي والبوب، وتتناول مواضيع اجتماعية مثل “آيسيي” و”أوغالد” (ارجعي)، و”فلام” (بخصوصك) و”لويزا” و”الوالدين” تكريما لتضحيات الوالدين.

كما غنى الفنان الأمازيغي بصوته الشجي “آوي نيا” و”الشوشا” و”إظلي كان” و”آيا عساس نزاهريو” و”سالامات” و”إرويحن” و”أوري دوقيعارا” و”يبوا الرمان” و”وايثلها” و”لاوليا” وأغنية “زعما زعما” التي عرفت نجاحا عالميا مبهرا بعد صدورها سنة 1999.

ورافق حوالي 15 موسيقيا بقيادة المايسترو وعازف البيانو طيب دريفول، الفنان الذي أبى إلا أن يضيف لعرضه رقصات كوريغرافية أداها أعضاء فرقة الباليه “أسيرم” بطريقة رائعة، فضلا عن حوالي عشرين صوتا من فرقة جوق ولاية الجزائر بقيادة المايسترو زهير مزاري.

وتفاعل الجمهور طيلة السهرة الفنية بالرقص والهتافات تعبيرا عن بهجته، كما هي الحال مع جميع سهرات المهرجان الدولي السادس “الصيف الموسيقي”، المنظم من 22 إلى 30 أغسطس بمسرح الكازيف من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام وبالتنسيق مع مؤسسة التسيير السياحي لمركب سيدي فرج.

كما لم يخف تاكفاريناس سعادته الكبيرة بلقائه الجديد الذي دام طيلة ثلاث ساعات مع محبيه ليحتفل في وطنه بالتنوع الثقافي والتاريخي الكبير.

ويعتبر تاكفاريناس، واسمه الحقيقي أحسن زرماني، من مواليد سنة 1958 بالجزائر العاصمة، حيث اهتم في بداياته بموسيقى الشعبي، مستلهما من عمالقة هذا الفن ذي الشعبية الكبيرة، على غرار الحاج محمد العنقى والشيخ الحسناوي، قبل أن يتميز بطريقة رقصه وبنوعه الموسيقى المعروف بـ “يال” الموجه لجميع الأذواق.

وخلال مسيرته الفنية التي فاقت الأربعين سنة، قدم الفنان حوالي مائة قطعة موسيقية مشبعة بالثقافة الجزائرية، على شكل ألبومات على غرار “وايثلها” (1986)، “زعما زعما” (1999)، “كل الشرف للنساء” (2004) و”الوالدين” و”أوليو تسايري”.

من جهته، أعرب مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومحافظ المهرجان الدولي السادس “الصيف الموسيقي”، عبد الله بوقندورة عن ارتياحه “لعودة جمهور غفير يتكون حصريا من العائلات”.

وإذ ذكر أن وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، قد شددت على أهمية “استحداث مهرجان بارز بالعاصمة خلال فترة الاصطياف”، أبرز السيد بوقندورة أن “البحث جار حول كيفية الحصول على المزيد من الدعم المالي” لهذا المهرجان، بحيث من المفترض أن تكون طبعته المقبلة “شاملة ومتنوعة قدر الإمكان”.