أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 جوان 2023

مصرع أسرة من خمسة أفراد في حادث سير، مسبوق يقتحم مسكن مجاهد ويستولي على مجوهرات

الضحايا ينحدرون من خنشلة والأب عسكري متقاعد

مصرع أسرة من خمسة أفراد في حادث سير بتقرت

طارق. م

شيعت عصر يوم الخميس، بمقبرة بابار، جنوب ولاية خنشلة، جنازة الأفراد الخمسة، لأسرة الرقيب المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، جبار علي، المتوفون ظهر الأربعاء، في حادث مرور خطير، وقع بمدينة تقرت، إثر اصطدام عنيف لسيارة العائلة، مع سيارة أخرى نفعية، وقد شيّعت بحضور المئات من المشيّعين من أقارب وجيران الضحايا، وممثلي السلطات المحلية، في جو مهيب، وصدمة كبيرة وسط ساكنة بابار الذين لم يصدقوا لحد الآن هلاك العائلة بأكملها من أب وأم وثلاثة أطفال.

وكان رب الأسرة علي جبار، قد تحصل بعد 25 سنة كاملة من العمل، قضاها في صفوف قوات الجيش الوطني الشعبي، على تقاعده فأعاد في جوان الماضي شهادة البكالوريا، حيث تحصل عليها بمعدل يفوق 14 من 20، وقرر ساعتها الالتحاق بجامعة ورقلة للدراسة في تخصص الحقوق، فنقل عائلته الصغيرة معه، وكان قبل أيام قد أنهى امتحانات الفصل الأخير من الموسم الجامعي الحالي، ليقرر العودة إلى مسقط رأسه رفقة عائلته، وفي طريقه تعرض لحادث المرور، على مستوى الطريق الوطني ببلدية الحجيرة بتقرت، اثر اصطدام سيارته بأخرى نفعية، ما تسبب في هلاكه رفقة زوجته، وثلاثة من أطفاله لينزل الخبر كالصاعقة على أهل بلدته، الذين تنقلوا الى مستشفى باشي معمر بالحجيرة، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة، على الضحية وعائلته، قبل نقل الجثث الى مسقط رأسه، لتشييعهم في جو مهيب أبكى كل الحضور، مساء الخميس، بمقبرة بابار بمسقط رأس رب العائلة.

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مقتل طفل وإصابة والده في حادث سير بأولاد جلال

م. عبد الرحمن

لقي الخميس طفل عمره خمس سنوات مصرعه، وأصيب والده، البالغ من العمر 34 سنة، إصابات متفاوتة إثر اصطدام ما بين دراجتهما النارية وآلية لنقل الرمال من نوع (دنبير)، وذلك بالقرب من محطة الخدمات الكائنة بالمدخل الشرقي لمدينة أولاد جلال، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بمستشفى عاشور زيان، فيما خضع والده للإسعافات اللازمة.

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إدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا

مسبوق يقتحم مسكن مجاهد ويستولي على مجوهرات ثمينة بعد الاعتداء عليه!

مريم. ز

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق شاب مسبوق قضائيا وجهت له تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد واستعمال العنف، والتهديد وجناية حجز وخطف شخص، بعد اقتحامه لفيلا فخمة وسط العاصمة، والاستيلاء على أغراض ثمينة ومجوهرات، بعد احتجاز صاحب المسكن والاعتداء عليه.

التحريات الأولية بملف الحال انطلقت من شكوى تقدم بها الضحية الذي تجاوز العقد الثامن من العمر، أمام مصالح الأمن مفادها تعرض منزله الكائن بتيليملي، أين يقيم رفقة ابنتيه للسرقة، واستيلاء اللصوص على أجهزة إعلام آلي ومجوهرات ثمينة إلى جانب ساعات فاخرة وآلة ڨيثار، وبعض الأغراض التي يحتفظ بها للذكرى جمعها خلال مساره المهني كمستشار سابق بالدولة وأخرى أثناء مشاركته بالثورة التحريرية.

وكشف الضحية بمحضر الشكوى أنه تعرض للعنف والتهديد بالقتل، حيث قام الجناة وعلى رأسهم المتهم السالف ذكره “م. حسام” بتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه لمنعه من الصراخ، قبل نقل المسروقات على متن مركبة والفرار إلى وجهة مجهولة، وتركه محتجزا داخل غرفته، إلى غاية وصول ابنتيه إلى المنزل ثم تحرير شكوى ومنح مواصفات المتهمين لمصالح الشرطة.

التحقيقات الأمنية توصلت إلى هويات خمسة أشخاص، تم توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة أين صدر في حقهم أحكام بالحبس النافذ، فيما صدر أمر بالقبض وحكم غيابي في ضد المتهم الرئيسي المدعو” م.ح.د” العقل المدبر للجريمة، التي خطط لها لفترة بعد ترصد وتتبع الضحية واقتحام المنزل في غياب ابنتيه، مستغلا حالته الصحية بسبب تقدمه في السن.

بالمقابل، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه بعد مواجهته بالضحية، حيث أكد الأخير أمام المحكمة الخميس، أنه من قام بتعذيبه واحتجازه وتكبيله بواسطة حبل، لمنعه من طلب النجدة وإفشال مخطط السرقة، مضيفا أن القيمة المعنوية للمسروقات كبيرة جدا بالنسبة له، مطالبا باسترجاعها خاصة أجهزة الإعلام الآلي التي تحتوي على برامج ومعلومات هامة تخص وظيفة ابنته الصغرى، قبل أن يتأسس طرفا مدنيا بالملف، وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي عن جملة الأضرار التي لحقت به.

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حجز 5 كلغ من الكيف المعالج ببوسعادة

أحمد. ق

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني والخامس التابعين لأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، من حجز أزيد من 5 كلغ من الكيف، في عمليتين منفصلتين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يناهز 200 ألف دينار جزائري، يعتبر من عائدات الترويج، مع توقيف ثلاثة أشخاص يمتهنون المتاجرة بهذه السموم، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وحسب ذات الجهات، فإن القضية الأولى عالجها عناصر الأمن الحضري الخامس، بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها قيام شخص بترويج المخدرات بقطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفه وحجز 3.615 كلغ من المخدرات، أما القضية الثانية التي عالجها الأمن الحضري الثاني، فبدأت وقائعها بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة بوسعادة، ليتم توقيفهما في ظرف وجيز وحجز 2 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 197 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات الترويج لهذه السموم وسط الشباب.

وفي الأخير، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص الحيازة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، ليتم إيداعهم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة.

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حجز 12480 وحدة من الخمور ببلدية تازمالت

فيصل. ن

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 12480 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع ببلدية تازمالت.

وتعود وقائع القضية، إثر معلومات وردت إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتازمالت، مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن شاحنة من نوع “صوناكوم” من المحتمل مرورها بالطريق السيار في شطره الرابط بين بلدية بوجليل ولاية بجاية وولاية البويرة، على إثر هذه المعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام، وبعد تحديد مكان تواجد الشاحنة تم وضع خطة محكمة، أسفرت عن توقيفها وحجز 12480 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام محلية الصنع وتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي بجاية والمسيلة.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى السلطات القضائية مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة.