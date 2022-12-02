أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022

حجز 79 كلغ من اللحوم غير صالحة للإستهلاك في المسيلة، سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بشرشال

حجز 79 كلغ من اللحوم غير صالحة للإستهلاك في المسيلة

ق. م

في إطار مكافحة الجرائم الماسة بصحة المستهلك، تمكن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن الولاية، من حجز كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي بـ 79 كلغ.

وذكرت ذات الجهات بأن هذه الكمية المحجوزة كانت منقولة من طرف أحد الأشخاص على متن شاحنة غير مهيأة لنقل اللحوم وفي ظروف صحية غير مناسبة، ليتم وبالتنسيق مع المصالح البيطرية المختصة حجز وإتلاف كمية اللحوم المذكورة، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف، بخصوص تعريض صحة المواطن للخطر بنقل وتوزيع مواد موجهة للاستهلاك البشري، بوسيلة نقل تنعدم لشروط النظافة.

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65 مشروعا متوقفا من أصل 124 بمقاطعة زرالدة

حورية. ب

سجلت ولاية الجزائر 65 مشروع متوقف على مستوى بلديات مقاطعة زرالدة من أصل 124 مشروع في جميع الميادين، الأشغال العمومية، التربية، الموارد المائية، الشباب والرياضة والطاقة منها عملية إنجاز مؤسسات تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة لم تنطلق، إلى جانب تزفيت الطرقات، تزويد الأحياء بالغاز والكهرباء، وكذا إنشاء مرافق رياضية، في الوقت الذي تعرف فيه مقاطعة بئر توتة بدورها تأخرا في 89 مشروعا.

استفادت المقاطعة الإدارية لزرالدة من مشاريع كبيرة مهيكلة منها، مشروع إنجاز الطرقات الجديدة المبرمجة في المقاطعة المؤدية إلى منطقة التوسع السياحي سيدي فرج، بنسبة تقدم تقدر بـ 20 بالمائة ومشروع إنجاز مؤسسة استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية بزرالدة بطاقة استيعاب 120 سرير، الذي يعرف تقدم في الأشغال بنسبة تقدر بـ 98 بالمائة ومشروع إنجاز مسبح نصف أولمبي بالسويدانية، هذا الأخير الذي تم الانتهاء من إنجازه في انتظار تجهيزه ومشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بالسويدانية ومشروع إنجاز ثانوية ببلدية اسطاوالي بنسبة 15 بالمائة.

وبخصوص هذه المشاريع، كان والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، قد أمر بضرورة الإسراع في رفع العراقيل التقنية المسجلة من أجل استكمال مشروع الطرقات، بالإضافة إلى الإسراع في وضع آخر الرتوشات الخاصة بتجهيز المستشفى والعيادة الطبية التي سيتم ربطها بالغاز والكهرباء، وتجهيزها خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضعها حيز الخدمة، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات بضرورة الإسراع في وتيرة انجاز الثانوية من أجل استلامها خلال الدخول الاجتماعي المقبل في 2023.

أما بخصوص المشاريع التنموية والاستراتيجية على مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة المتوقفة ببلدياتها الثلاث المتمثلة في زرالدة، اسطاوالي والسويدانية، التي ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية تنفيذا لتعليمات الوالي، بعدما تم تسجيل ثمانية مشاريع غير منطلقة ببلدية زرالدة من أصل 34 مسجلة، و44 مشروعا ببلدية اسطاوالي من أصل 75 مشروعا و13 مشروعا غير منطلق من أصل 15 ببلدية السويدانية.

وفي نفس السياق، طرح رئيسا المجلسين الشعبيين البلديين لزرالدة واسطاوالي، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد مع والي العاصمة عدة انشغالات تهم الساكنة، فبالنسبة لبلدية زرالدة، تم طرح مشكل عدم وجود الرفوف على مستوى المدارس الابتدائية، نقص المقابر، نقص في الفضاءات الترفيهية، والانقطاع المتكرر للكهرباء، بالإضافة إلى توقف مشروع تزفيت الطريق بحي 154 مسكن، على إثرها أمر الوالي بدعم البلدية وتزويد 18 مدرسة بالرفوف، واستغلال بعض القطع الأرضية الموجودة في المنطقة في إنجاز فضاءات للتسلية والترفيه للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء محطتين لدعم التزويد بالكهرباء والانطلاق الفوري في مشروع تزفيت الطريق المتوقف، فيما أصر على ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية وعدم استغلالها في أي مشاريع أخرى.

أما في ما يخص بلدية اسطاوالي، فقد سجل على مستواها 44 مشروعا غير منطلق، تخدم الصالح العام، حيث وجهت تعليمات للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة من أجل مرافقة البلديات التابعة لها من أجل مراقبة عملية سير المشاريع وإطلاقها، كما كلفه بالعمل على إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة ببلدية السويدانية والعمل على إطلاقها في أقرب الآجال.

من جهة أخرى، حمّل الوالي رؤساء البلديات المسؤولية كاملة فيما يخص عدم تهديم كافة “البناءات الفوضوية”، أين وجه تعليمات صارمة للقضاء عليها، والبناءات غير المرخص لتشييدها أو توسعتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها، مضيفا أنه سيتم متابعة المتقاعسين من رؤساء بلديات في تأدية المهام قضائيا.

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ارتفاع في إنتاج العسل واستقرار في أسعاره ببومرداس

أ. ص

عرف إنتاج العسل بأنواعه المختلفة، خاصة منها تلك المنتجة من تغذية أشجار الغابة والحمضيات ببومرداس، ارتفاعا خلال الموسم الجاري (2022/2023)، مقارنة بالموسم الماضي، صاحبه استقرار في الأسعار، بحسب ما أفاد به مصدر من مديرية الفلاحة.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية بالنيابة بالولاية، بويسري عبد الرحمن، على هامش الصالون الوطني للعسل ومشتقاته، أن كمية الإنتاج من هذه المادة الغذائية الصحية عرفت ارتفاعا، حيث تجاوزت 1260 قنطار مقابل نحو 900 قنطار الموسم الماضي.

وأضاف بأن هذا التحسن المسجل في الإنتاج صاحبه تحسن في المردودية من نحو 1,5 كلغ في الخلية الواحدة الموسم الماضي إلى 2,5 كلغ في الخلية الواحدة في الموسم الجاري .

ورغم هذا التحسن في الإنتاج خلال الموسم الجاري، إلا أن الأسعار بقيت مستقرة ما بين 4000 دج و6000 دج للكلغ الواحد بالنسبة لعسل السدرة مثلا، بحسب ما أكده عدد من مربي النحل ومنتجي العسل عبر الولاية.

وفي هذا الإطار، تسعى التعاونية الفلاحية العمومية المتخصصة في تربية النحل، الكائنة ببلدية يسر (شرق)، بحسب رئيسها “جمعاتن علي”، كـ “استثناء مميز” وسط انعدام سوق منظمة لتسويق المنتج، إلى الحفاظ على سعر في المتناول، حيث تسوق الكلغ الواحد، وبحسب النوعية، ما بين 3000 دج و4000 دج للكلغ، بحسب النوعية.

من جهة أخرى، أرجع مدير القطاع بالنيابة أهم أسباب التحسن في الإنتاج هذه السنة إلى عوامل، أبرزها تواصل دعم المنتجين، مما أدى إلى زيادة في عددهم من زهاء 2000 إلى 2360 حاليا وملاءمة الطقس في فصل الربيع وتهاطل للأمطار، حيث تمكن النحل من التغذية الطبيعية في الوقت المناسب، إضافة إلى عوامل المرافقة التقنية والإرشاد والتحسيس في مجال استعمال الأدوية المضادة.

وساهم أيضا في ذلك ارتفاع عدد الخلايا المنتجة من نحو 84.000 خلية سنة 2011 إلى نحو 120.000 خلية حاليا منهم زهاء 50.000 خلية منتجة بشكل مكثف.

ويشارك في هذه الفعالية، التي تتواصل إلى غاية السادس من ديسمبر الجاري، بوسط مدينة بومرداس، حوالي 30 عارضا من ثماني ولايات من الوطن، غالبيتهم من منتجي العسل ومشتقاته والباقي من المتعاملين الاقتصاديين ومستثمرين في المجال.

ومن بين أهم ما تتضمنه التظاهرة، أجنحة متنوعة لعرض وبيع شتى أصناف العسل ومشتقاته ومنتجات الزينة المصنوعة من مادة العسل وأخرى مخصصة لعرض وبيع عتاد الخلية المتنوع وأخرى لعرض منتجات الصناعة التقليدية .

ويتوخى من تنظيم هذه التظاهرة التي يشرف على تنظيمها التعاونية الفلاحية لإنتاج العسل ومشتقاته بيسر بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، بحسب مسؤول التنظيم علي جمعاتن، رئيس التعاونية، وضع في متناول المنتجين فضاء ملائما للاحتكاك وتبادل الخبرات في ما بين المنتجين والمتعاملين في المجال، والسعي لخلق ديناميكية إنتاجية في هذه الشعبة الفلاحية الهامة وتوفير فضاءات منظمة لتسويق هذا المنتج الغذائي الصحي.

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تلاميذ ثانوية برحال بالرغاية يطالبون بالنقل المدرسي

راضية. م

عبر أولياء وتلاميذ ثانوية برحال بالرغاية، عن استيائهم لتوقيف نشاط النقل المدرسي لحافلة تم تشغيلها مع بداية المسوم الدراسي لفائدة التلاميذ، لاسيما منهم أولئك الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسة شان حي “عدل”، الكروش وحي جعفري قبل أن يتفاجأوا بتوقفها عن الخدمة ودون أي إشعار رغم أنها كانت تنقل أعدادا كبيرة من التلاميذ حتى أن حمولتها تكون زائدة عن المعقول في كثير من الأحيان، الأمر الذي خلف ردود أفعال من طرف الأولياء الرافضين لهذا التدافع، لاسيما وأن الكثيرين منهم وأثناء وصولهم إلى الحافلة يجيدونها مملوءة عن آخرها كما ذهب البعض الآخر للتطرق إلى مسالة صعوبة تمكنهم من العودة إلى منازلهم في فترات الغذاء بسبب بعد المسافة، في حين يجد بعضهم صعوبة في الفترة المسائية خاصة هذه الأيام، حيث يصل أغلبهم مع الغروب أو عندما يبدأ الليل في إسدال ستاره، ولنا أن نتصور حالة الرعب التي تعيشها الفتيات خاصة اللواتي يصلن في أوقات متأخرة إلى منازلهن.

وعادت مطالب التلاميذ وأوليائهم على حد سواء، من أجل إعادة النظر في ملف النقل المدرسي من خلال مطالبة مديرية التربية التدخل لإيجاد حل، يضمن تنقلاتهم من والى الثانوية وفرعها، وهي المؤسسة التي تحمل طاقة استيعاب كبيرة في عدد التلاميذ المتمدرسين بها، ما يستدعي إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف وعلى الأغلب إضافة حافلة أخرى من أجل امتصاص الطلب.

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4 حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بسور الغزلان بالبويرة

فاطمة عكوش

سجل الخميس، 4 حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بدائرة سور الغزلان بولاية البويرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، فان إسعافات الوحدة الثانوية لسور الغزلان، تدخلت عشية الخميس على الساعة 19 سا و 04 د من أجل إسعاف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و47 سنة، تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بلدية الحاكمية، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان، ليرتفع العدد منذ بداية موسم البرد إلى 24 حالة تسمم، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

للتذكير، فإن مصالح الحماية المدنية تكثف الحملات التحسيسية للوقاية من خطر الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية موسم البرد.

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رئيس سابق لمصلحة الحالة المدنية بعزازقة أمام العدالة

رانية. م

أدانت محكمة الجنح بعزازقة في تيزي وزو، 3 أشخاص وهم رئيس سابق لمصلحة الحالة المدنية ببلدية عزازقة، إلى جانب زوجته وعمها، بشهرين حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج، عن تهمة محاولة الحصول على وثائق إدارية بتصريحات كاذبة.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تتمثل في إقدام المتهم “ش. ح” على محاولة استخراج شهادة ميلاد خاصة بالمدعو “ح. ج” الضحية في قضية الحال، حيث أكد المتهم وهو رئيس سابق لمصلحة الحالة المدنية ببلدية عزازقة، أنه أراد استخراج شهادة الميلاد بطلب من زوجته والتي طلبها منها هي الأخرى عمها، والذي كان في خلافات كثيرة وحادة مع الضحية.

المتهم الرئيسي السيد “ح. م. و” اعترف بمطالبته ابنة أخيه باستخراج شهادة ميلاد خصمه، وذلك لإثبات تورط الأخير في قضية انتحال صفة، حيث سبق وتواجها في قضية سب وشتم راحت ضحيتها زوجته وخلال المحاكمة تمت إدانة أشخاص آخرين بنفس الاسم لكنهم غرباء عن القضية وأراد استعمال شهادة الميلاد لإثبات تورط غريمه في التزوير، وأنه طالب المتهمين الآخرين بمساعدته كونه يقطن ويعمل في ولاية أخرى.

المتهم الآخر أنكر استعماله للنفوذ في قضية الحال، حيث طالب استخراج الشهادة بشكل عادي وعندما طالبته الموظفة ببطاقة التعريف الخاصة به، وجدت الاسم مختلف فطالبته بإحضار الدفتر العائلين وفي هذه الأثناء تواجدت امرأة مثلت في القضية كشاهدة، أخبرت الضحية بمحاولة خصومه استخراج شهادة الميلاد الخاصة به بدون وجه حق، الوضع الذي حرك قضية الحال.

دفاع الضحية أكد بأن المتهم الذي كان رئيسا لمصلحة الحالة المدنية بعزازقة، كان معروفا باستغلال نفوذه وكذا استغلال زوجته لمكانة زوجها في ذات الهيئة لاستخراج وثائق بشكل غير قانوني، وهي التهمة التي أنكرها المعنيون مؤكدون عدم معرفتهم السابقة بوجود الخلافات بين الطرفين.

من جهته، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، التمس إنزال عقوبة عام حبسا نافذة في حق المتهمين وغرامة مالية نافذة، في حين طالب الطرف المدني برفع التعويض المادي إلى 80 مليون سنتيم يدفعها المتهمون بالتضامن.

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خال يعتدي على قريبيه القاصرين والجيران يتدخلون لفك النزاع

رانية. م

مثل المدعو “و. م” أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، عن تهمة الضرب والجرح والتهديد إضرارا بقاصر لم يتعد الـ16 من العمر، بعدما رفع ضده ابني شقيقته شكوى يتهمانه فيها بالاعتداء عليهما والتسبب لهما في عجز مدته 5 أيام.

المتهم أكد أن اعتداءه جاء للدفاع عن نفسه، بعدما تعرضا له بالضرب والمشادات اللسانية التي تحولت لمواجهات جسدية، حيث تدخل الجيران لفك النزاع بينهما، ولا تعتبر القضية الوحيدة من نوعها بين الطرفين، حسب ما أكده دفاع الطرف المدني، الذي قال خلال مرافعته، إن الخال لم يستطع هضم استلام شقيقته لنصيبها من الميراث وبناءها منزلا بالقرب منه، ما جعله يفتعل المشاكل في كل مرة وأبناؤها القصر يردون عليه، في حين أنكر المتهم ما نسب إليه حول الميراث، مؤكدا أنه من سلم شقيقته ما يزيد عن 120 متر مربع وساعدها في بناء المنزل الذي تقطن فيه، وأن أبناء أخته يقللون من احترامه.

وأشار الدفاع إلى أن قاضي الدرجة الأولى قام بتكييف التهمة من الضرب والجرح العمدي والتهديد إلى مخالفة الضرب والجرح، وقد تنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة ضد بعضهم أمام وكيل الجمهورية، وتم الصلح بينهم في الجلسة، على أن يلتزم الخال بموقفه ويتوقف عن مضايقتهم.

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اكتشاف ورشة سرية لتدوير نفايات البلاستيك بوهران

خيرة غانو

وضعت مصالح الدرك الوطني بوادي تليلات في وهران مؤخرا، حدا لنشاط ورشة كانت تعمل بطريقة غير شرعية في رسكلة نفايات البلاستيك وتوجيه منتجاتها مجهولة المصدر والاستخدام خارج إطار الرقابة والحماية إلى السوق المحلية.

وتأتي هذه العملية – حسب الرقيب الأول »قاستل مراد«، نائب قائد فرقة الدرك الوطني بوادي تليلات – بناء على معلومات وردت إلى الفرقة، مفادها وجود ورشة بأحد أحياء بلدية وادي تليلات تمارس نشاطا إنتاجيا خارج الإطار القانوني، ليتم بعد التحقق من المعلومة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، التنقل إلى عين المكان، وهناك تم العثور على الورشة سالفة الذكر يستغلها صاحبها في تدوير البلاستيك المستعمل، دون وجود أي وثيقة قانونية تثبت شرعية نشاطه، كما ضبطت داخل هذه الأخيرة، الآلة التي كان يستعمل صاحبها في رسكلة النفايات البلاستيكية، إلى جانب كمية معتبرة من منتجاتها التي وجدت منها أنواع مختلفة.

ليتم على إثر ذلك رفع جملة من الجنح ضد صاحب الورشة، وهي تتعلق باستغلال هذا الأخير منشأة مصنفة دون رخصة، عدم امتلاكه السجل التجاري، جنحة عدم التصريح بالمستخدمين، إضافة إلى عدم توفر المكان وما يصدر عنه من منتجات موجهة للتسويق على شروط الحماية.

ويشار في هذا الصدد، إلى أن البلاستيك المرسكل المضبوط يجهل مصدره، ما من شأنه أن يشكل خطرا صحيا يهدد مستعملي هذا النوع من المنتجات غير المراقبة ولا المعالجة بالطريقة المطلوبة، في حال كان التدوير يعتمد في جزء من مواده على نفايات بلاستيكية تفرزها عيادات ومؤسسات استشفائية ومخبرية لا تتوفر على محارق فعالة، أو كان مصدرها مناطق صناعية تتعامل بعض المصانع فيها بمواد كيماوية سامة معبأة في دلاء وبراميل من البلاستيك، ثم تتخلص منها بطريقة غير قانونية على مستوى المفرغة العمومية، أين يجد فيها جامعو نفايات البلاستيك مورد رزق خصب بسبب ثقل وزنها، والذي من شأنه أن يستغل في تحقيق أكبر حجم ممكن من الإنتاج بعد التدوير، خاصة إذا تجسد ذلك في منتجات موجهة للاستعمال المنزلي في المطابخ والحمامات.

فيما يشير ذات المصدر إلى أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات تواصل التحقيق في قضية ورشة رسكلة البلاستيك، على أن تنجز محضر جنحة بشأنه، وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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شابان بتبسة يعرضان قطعا أثرية للبيع على “فايسبوك”

ب. دريد

تمكن مؤخرا عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة العقلة بولاية تبسة، من الإطاحة بشابين في العقد الثالث من العمر، يقومان بالمتاجرة وعرض تحف وقطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاءت العملية بناء على معلومات حول وجود منشورات عبر مواقع التواصل، ليتم فتح تحقيق، وبعد إخطار النيابة وبالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجريمة الالكترونية بأمن الولاية، تم توقيف المشتبه فيهما، حيث عثر بالمواقع على صور لتحف نادرة، وبعد تفتيش منزل المتهم الرئيسي، عثر على 6 مصابيح زيتية من الفخار، إبريقين من الفخار، كوبين من الفخار، مقص صغير من البرونز، قطع صغيرة من البرونز، وقطع صغيرة من الزجاج، ليتم تحويل تلك القطع، إلى مقر الأمن وسماع الموقوفين أين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، بتهم حيازة تحف فنية وممتلكات اثري، والإعداد للمتاجرة بها، و التنقيب على الآثار دون ترخيص من الجهات المختصة، ليتم إحالة المعنيين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس.

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وفاة سيدة اختناقا بالغاز في تبسة

ب. دريد

اهتز الجمعة حي أول نوفمبر بمدينة تبسة، على وقع انتشار خبر وفاة سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، ونجاة زوجها البالغ من العمر 76 سنة، اثر استنشاقهما لغاز ثاني أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أنبوب تصريف الغاز المحروق، للمدفأة بشقة النوم، بالعمارة وبعد تفطن احد أفراد الأسرة لحال الوالدين قام بالاتصال بعناصر الحماية المدنية حيث قدمت الإسعافات الأولية وتحويلهما إلى المستشفى الاستعجالي، يوسف بوطرفة، حيث أكد الطبيب المعاين وفاة الزوجة، فيما وضع الزوج تحت العناية الطبية المركزة.

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مقتل شخص واصابة 10 في حادث بالطريق السيّار

أيوب . ص

لقي نهار الجمعة شيخ يبلغ من العمر 83 سنة مصرعه وأصيب 10 أشخاص ٱخرين تتراوح أعمارهم بين 4 و 77 سنة بجروح متفاوتة على إثر تعرضهم لحادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى منحدر الأربعطاش ببومرداس في اتجاه الجزائر، ونتج حسب مصالح الحماية المدنية عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين، حيث تم إسعاف الضحايا قبل تحويلهم الى المستشفيات القريبة مع فتح تحقيق لمعرفة ظروف و أسباب وقوع الحادث

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مجهولون يقتلون سائق أجرة بمستغانم

عثمان ابراهيم

عثر صبيحة يوم الجمعة على جثة ملقاة على حافة الطريق الوطني بمنطقة بوفطيس ببلدية فرناكة جنوب ولاية مستغانم، وانتقلت مصالح الدرك الوطني مرفوقة بعناصر الحماية المدنية على الفور إلى عين مكان، أين وجد الضحية وسط الأحراش على قارعة الطريق، وحسب المعاينة الأولية فإن الضحية تعرض لضربات حادة على مستوى جسده بآلة حادة وتم نقله نحو مصلحة الاستعجلات الطبيبة بمستغانم، ومن ثم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم من جهتها باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها وتم تحديد هوية المجني عليه وهو كهل ينحدر من نفس الولاية ويشتغل سائق سيارة أجرة غير شرعي “كلوندستان” بواسطة مركبته من نوع “رونو سامبول”، ومواصلة للتحريات تبين أن الضحية قام بنقل أشخاص على متن سيارته وانقطعت أخباره عن عائلته منذ ذلك الوقت، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة، ولا تزال التحقيقات جارية لتوقيف المتورطين وتحديد ملابسات الجريمة.

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مقتل مراهق طعنا بالسكين في تيارت

لوز محمد أمين

اهتزت مدينة تيارت، مساء الخميس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب (م، ج) البالغ من العمر 17 سنة، على يد شاب آخر لم يتجاوز 18 سنة، بالقرب من ثانوية ابن رستم بعدما وجه الجاني طعنات قاتلة أصابت الضحية على مستوى القلب، مما استدعى تحويله على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، أين تم تحويله نحو العناية المركز بحدود الساعة الواحدة والنصف مساء يوم الخميس، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة الجمعة بذات المصلحة.

وحسب شهود عيان، فإن الجاني تقدم إلى الضحية مباشرة وطعنه في الصدر، تاركا إياه يغرق ببركة من الدماء، ولاذ بالفرار، ويعود السبب الرئيسي لهذه الفاجعة، إلى دخول الجاني والضحية في مناوشات وشجار منذ أيام، ليعود بعدها الجاني ليحاول الانتقام من الضحية أمام ثانوية إبن رستم بمدينة تيارت. عناصر الأمن الوطني فتحت تحقيقا بهذه الجريمة النكراء بعدما تم توقيف القاتل المفترض.

وفي سياق متصل استنكر أولياء تلاميذ إبن رستم خاصة، وباقي أولياء التلاميذ تعرض أبنائهم إلى المضايقات أمام مؤسساتهم التربوية من قبل شباب متهور، يصولون ويجولون يوميا أمام المؤسسات التربوية، حتى أن غالبيتهم يحملون خناجر وسكاكين، ما دفع بالأولياء إلى مطالبة عناصر الشرطة بتكثيف دورياتها لوقف مثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع التيارتي بصفة خاصة، وعلى المجتمع الجزائري بصفة عامة، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة اليوم بشكل رهيب.

عبد الرحمان من سكان الحي السكني المعروف محليا بـب”النافيام” وهو الحي المقابل لثانوية إبن رستم، صرح للشروق، أن المنطقة أصبحت تعج بالشباب المنحرف، خاصة خلال خروج تلاميذ الطور الثانوي، داعيا السلطات الأمنية لمباشرة مداهمات لتوقيف الشباب غير المتمدرس وحتى بعض المتمدرسين الذين يجلبون معهم خناجر بمحافظهم، لتطهير المحيطات التي تتواجد بها المؤسسات التربوية، تفاديا لجرائم مماثلة مستقبلا.

من جهته قال السيد مصطفى للشروق: “لقد سئمنا من هذا الوضع، أصبحنا نرافق أبنائنا عند دخولهم لمؤسساتهم التربوية وحتى عند الخروج منها، في ظل نشاط بارونات المخدرات الذين يعملون على إدخال هذه السموم الى المؤسسات التربوية، إذ وجب على الأولياء مرافقة أبنائهم يوميا وحمايتهم قبل فوات الأوان، كما طالب محدثنا المواطنين بالتبليغ عن المنحرفين وبارونات المخدرات، لحماية التلاميذ بشكل خاص، للإشارة أن عددا من التلميذات تعرضن للمضايقات وحتى لاعتداءات مثلما وقع منذ أيام أمام ثانوية “أفلح” بعد تعرض فتاة للضرب من طرف مخمورين، وهو ما يستدعي مواجهة المنحرفين بقوة .

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سقوط حائط على تلميذ داخل متوسطة في بجاية

ع. تڤمونت

أشارت خلية الإعلام والاتصال لولاية بجاية، إلى قيام والي بجاية، الأربعاء، بزيارة للتلميذ الجريح اثر سقوط حائط بدورة المياه لإحدى متوسطات بلدية تيمزريت، حيث وقف الوالي في هذا الصدد، على ظروف التكفل بالتلميذ الذي أخضع لكل الفحوصات اللازمة بما في ذلك فحص السكانير، حيث تبين أن الحالة الصحية للتلميذ مستقرة رغم الإصابة التي تعرض لها على مستوى رجله اليمنى.

وحاولت “الشروق” معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة الخطيرة، التي تعكس مدى الإهمال الذي تعاني بعض المؤسسات التعليمية، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل وكأنه نوع من التستر على الحادثة التي وقعت- حسب معلوماتنا دائما- بدورة المياه لمتوسطة الشهيد حريق محند أعراب في ظروف تبقى جد غامضة، ما يستوجب تدخل الجهات المعنية من أجل إزالة الخطر الذي يهدد أرواح التلاميذ ليس فقط على مستوى المؤسسة المذكورة انما بجل المؤسسات التعليمية القديمة على مستوى الوطن وذلك بتسطير برنامج استعجالي يرمي إلى ترميم “حقيقي” لجل المؤسسات التعليمية المهترئة والتي أضحت تعاني الأمرين.

وهنا نذكر المسؤولين بالاستغاثة التي أطلقها شهر نوفمبر المنقضي موظفو ثانوية اسطنبولي بسيدي أحمد بأعالي مدينة بحاية، بسبب آثار زلزال 2021 التي لا تزال تهدد الأرواح بهذه المؤسسة التعليمية المعمرة.

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عصابة بباتنة تزوّر وثائق سفر وإقامة برتغالية وإماراتية

طاهر. ح

فكّكت مؤخرا، مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية باتنة، شبكة متكونة من ستة أفراد، اختصت في تزوير سندات الاقامة ووثائق إدارية ورسمية، خاصة، بعدة دول أجنبية، نظير مبالغ مالية.

وأوضحت مصالح الأمن لولاية باتنة، أنها أوقفت ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و55 سنة، بينهم صاحب وكالة سياحية وإبنه، وأربعة أشخاص آخرين، ضالعين في تزوير، سند إقامة لدولة البرتغال مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى شهادة القبول بإحدى الجامعات الأوروبية، وبطاقة عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل مبلغ 83 مليون سنتيم، ورخصة سياقة مزوّرة لدولة البرتغال مقابل 43 مليون سنتيم. وحجزت مصالح الأمن خلال نفس العملية.

وبعد استصدار أذونات بتفتيش مساكن المتورطين ومقر الوكالة السياحية بطاقتي إقامة محل تزوير صادرة عن دولة البرتغال، وثلاثة جوازات سفر، مع مجموعة وثائق ومستندات، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي ودعامات الكترونية للتخزين مع مبلغ مالي من عائدات العمليات الاجرامية. وفتحت مصالح الشرطة التي ترصدت عمل المجموعة المنظمة لعدة أسابيع بعد حصولها على معلومات بهذا الشأن، تحقيقات مع الموقوفين، لجمع تفاصيل أخرى عن طريقة التنسيق مع الشريك المتواجد بالتراب الأوروبي، قبل تقديمهم لدى النائب العام لدى محكمة باتنة.

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حلاقة تجري عمليات تجميل دقيقة بباتنة

طاهر حليسي

داهم عناصر الأمن الحضري الخارجي بوادي الماء، دائرة مروانة، غرب ولاية باتنة، محل حلاقة، تديره شابة في الخامسة والعشرين من العمر، عقب تلقّي معلومات، مفادها امتهان المعنية لعمليات تجميل مدرجة في إطار الطب دون الحصول على التأهيل المهني الضروري، حيث تم العثور داخل المحل على عتاد طبي ومواد تستعمل في هذا الاختصاص الدقيق والخطير، على غرار جهاز شفط للدهون والتدليك.

وخلال ذات العملية التي تمت بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة مروانة كشفت معلومات عن حجز جهاز تكبير مستورد من الخارج، بالإضافة إلى جهاز تركيب الأظافر، وقوالب استقدمتهم المعنية من أوروبا، وقارورتين خاصتين بالتخدير الموضعي، الذي يتم استعماله قبل كل عملية، وهو التخدير الذي من المفروض أن لا يقوم به إلا مختص في التخدير والإنعاش، لا يمكن أن يستعمله حتى الاطباء العامون، إضافة إلى 150 إبرة صينية و90 حقنة، وأغراض أخرى ذات لاستعمال الطبي .

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، داهمت مصالح الشرطة منزل المتهمة بممارسة مهنة بلا سند قانوني، بتفتيش مسكنها العائلي، حيث تم توقيف والد الحلاقة، البالغ من العمر 58 سنة، على خلفية العثور على كمية معتبرة من الذخيرة الحربية الحية، حيث تم حجز 80 خرطوشة عيار 9 خاصة بالمسدس، و8 خراطيش بيضاء عيار 39 × 7، 62 خرطوشة حية خاصة بسلاح الكلاشينكوف وخرطوشتين عيار 16 خاصة ببندقية صيد.إضافة إلى مواد طبية وصيدلانية خاصة بابنته بالحلاقة.

وأعلنت مصالح الأمن بأنه سيتم تقديم الموقوفين للنيابة المحلية لدى محكمة مروانة فور الانتهاء من ضبط ملف القضية التي تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة.

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“الراي” جزائري في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية

زهية. م

أدرجت منظمة (يونسكو)، أغنية الراي كـ “غناء شعبي جزائري”، في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة بالرباط إلى غاية اليوم السبت.

ويأتي هذا التصنيف لينهي الجدل حول المرجعية الجغرافية لهذا النوع من الموسيقي الذي ينحدر من الغرب الجزائري، القادم من عمق الملحون والشعبي، بعد أن حاول البعض سرقته ونسبته إلى الغير.

وإن كانت موسيقي الراي قد وصلت إلى العالم بفضل أصوات مثل خالد ومامي، لكنها تمتد إلى عمق وجذور التراث الجزائري، حيث ينحدر الراي من القصيد الشعبي والملحون، وقبل إدخال الساكسفون والسانتي على هذا النوع من الغناء، كانت القصبة والقلال آلات رافقت حناجر الشيوخ والشيخات في أعراس ومقاهي الغرب الجزائري.

عرفت أغنية الراي تطورات ورافقت التغيرات الاجتماعية للجزائر وانتقلت من سلطة الشيوخ والمداحات إلى نجوم نقلوها إلى العالمية، مثل الزهوانية، الرميتي، مامي، حسني، خالد، صحراوي، فضيلة، عقيل وغيرهم…

وبتصنيف أغنية الراي، تحصي الجزائر 9 عناصر تراثية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي أهليل قورارة، ولباس العرس التلمساني (الشدة)، والاحتفال بالمولد النبوي (أسبوع) في تيميمون، وركب اولاد سيدي الشيخ، واحتفال السبيبة، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر بالاشتراك مع دول مجاورة وهي “الإمزاد” و”الكسكس” و”الخط العربي”.

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سنعمل على مواصلة تصنيف تراثنا وطنيا ودوليا

زهية. م

يعقد وفد الخبراء الجزائريين، الذين أشرفوا على تسير ملف أغنية الراي في اليونسكو، الأسبوع المقبل، ندوة صحفية، لشرح آليات ومسار هذا الملف من الفكرة إلى التصنيف.

وكان وفد يتكون من سبعة خبراء، برئاسة سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ، قد سافر إلى الرباط للدفاع عن جزائرية ملف الراي، الذي نوقش خلال الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، المنعقدة بالرباط إلى غاية 3 ديسمبر الجاري، التي ناقشت 56 ملفا.

وإلى ذلك، اعتبرت مولوجي، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الأول بقصر الثقافة، “أن تسجيل الرّايْ، كغناء شعبي من الجزائر على قوائم التراث اللامادي للإنسانية، يشكّل بالنسبة إلى الجزائر شهادة حاسمة باعتراف العالم بهذا النوع الثقافي والفني والموسيقي كرسالةِ صداقة، وحب، وسلم، رسالة هي في الحقيقة مُهداة للعالم وللإنسانية”. واعتبرت الوزيرة هذا الاعتراف بالراي هو أيضا اعترافا مضمرا بكل العناصر التراثية المحيطية بهذا النوع من الموسيقى، مثل القصيد والشعر الشعبي، ومثل آلة القصبة والقلال وغيرها. ودعت الوزيرة بالمناسبة الشباب إلى صون وحفظ هذا التراث.

وقالت مولوجي إن الملف الجزائري لقي إجماعا لدى اللجنة الحكومية لليونسكو، ومر دون تحفظات معتبرة هذا التصنيف اعترافا بأصالة هذا النوع الموسيقي كتراث جزائري بلا منازع.

وتعهدت الوزيرة بمناسبة الإعلان الرسمي عن تصنيف الراي كتراث عالمي أنساني باسم الجزائر، بأن الوزارة ستعمل على مواصلة تصنيف المزيد من مفردات وعناصر التراث الجزائري سواء كان وطنيا أم دوليا.

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“الملكة الأخيرة” في البحر الأحمر و”الجاثوم” في المسرح العربي

زهية. م

سجل الإبداع الجزائري أسبوعا حافلا ومميزا بتتويج عدة أسماء في الأدب والسينما والمسرح، داخل وخارج الجزائر، مما يعطي دلالة على مكانة الإبداع الجزائري خاصة وأن أغلب المتوجين والمرشحين للمشاركات شباب.

تم اختيار مسرحية” الجاثوم” للمخرج عبد القادر عزوز، للمشاركة في الدورة 13 لمهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالمغرب، كما اختيرت مسرحية “انتيقون” لعقباوي الشيخ لتمثيل الجزائر في مهرجان قرطاج المسرحي. كما يستعد فيلم “ونبيك” لتمثيل الجزائر في مهرجان فيلمونييكا سرقسطة بإسبانيا. إضافة إلى فيلم “الملكة الأخيرة”، التي يمثل الجزائر في مهرجان البحر الأحمر في السعودية في دورته الثانية.

وتأتي هذه المشاركات لتدعم تتويجات لإبداعات جزائرية عديدة في الخارج خلال الأسبوع الماضي.

وكان الفيلم الجزائري “باكدي… روح الطبيعة”، قد توج بجائزة الخلال الفضي للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير، الذي نظم من 25 إلى27 نوفمبر الجاري بمدنين بتونس، كما حاز فيلم “ليلة بيضاء” للمخرج عصام تعشيت، جائزة أفضل فليم قصير في مهرجان الأردن لأفلام الأطفال.

وكان العرض المونودرامي الجزائري “كياس ولاباس”، قد توج أيضا بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العاشر للمسرح بأبيدجان (كوت ديفوار)، حيث افتك العرض الذي أخرجه عبد الغني شنتوف عن نص لأحمد رزاق على جائزة أفضل عمل متكامل (الجائزة الكبرى) في المهرجان الدولي العاشر للمسرح بأبيدجان (كوت ديفوار) .

كما سجل أيضا الأسبوع الماضي وصول جزائريين إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في فرع النقد، وهما الدكتور زواوي بغورة عن ترجمته لكتاب شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين”، لـلكاتب ميشيل فوكو والدكتور محمد شوقي الزين عن ترجمته لكتاب الثقافة بالجمع: سياسات ثقافية جديدة”، للكاتب ميشال دو سارتو.

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ستة عروض تتنافس على “العنقود الذهبي” في دورة صراط بومدين

زهية. م

تعرف الطبعة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح الفكاهي المزمع انطلاقها في الرابع من الشهر الجاري ستة عروض مسرحية من أصل ثلاثين عرضا من إنتاج مسارح جهوية وتعاونيات وجمعيات فنية قدّمت ترشحها للتسابق على العنقود الذهبي.

وستعرف هذه الطبعة التي تأتي تكريما للراحل صراط بومدين إضافة إلى العروض المسرحية تنظيم ورشات وندوات فضلا عن تكريمات لوجوه مسرحية وصناع الخشبة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة المهرجان، فقد أوضح المحافظ السعيد بن زرقة أن ندوات المهرجان ستركز على النقاشات حول سير ومسارات شخصيات كوميدية أمثال صراط بومدين وصالح أوقروت للتعرف أكثر على أنماط الشخصية الكوميدية في المسرح الجزائري، كما ستطرح للتداول الفكري قضايا مرتبطة بمساءلة الكوميديا وآلياتها من خلال تجارب الكتابة عند “السعيد بوطاجين” و”محمد كاديك” وحول تثوير المسرح في صورة “المسرح والثورة” عند الكاتب ” بيل زاوي”.

كما ستعرف الطبعة 13 من المهرجان ذاته عقد ورشات على غرار “مسرح الشارع” بتأطير الفنان “ربيع قشي” وأخرى في “السينوغرافيا” من حيث التوظيف المرئي تحت إدارة المخرج المسرحي “هارون الكيلاني”، إضافة إلى ورشة حول تقنيات كتابة النص المسرحي الموجه للطفل تؤطرها “كنزة مباركي”.

و إضافة إلى العروض داخل المنافسة ستعرف التظاهرة أيضا تنظيم عروض جوارية على مستوى الأحياء الجامعية وفي بعض البلديات على مستوى تراب ولاية المدية ولفائدة نزلاء المؤسسات العقابية… إلى جانب مشاركة المدارس والمؤسسات التربوية بغرض غرس ثقافة المسرح في المؤسسات التربوية والشبابية.

وبحسب البرنامج الذي سطرته محافظة المهرجان، ستعرف التظاهرة تكريم عدة أسماء مسرحية على غرار الفنان إيكاريوان عبد الرحمن، الكوميدي الهادي طير (الباجي)، الكاتب محمد بورحلة، الممثل عبد الحليم زريبيع، وكل من المصور عبد العزيز لشلح ورضوان خليل الشرفي.

وقد تم إسناد مهمة تحكيم الأعمال المشاركة إلى لجنة برئاسة “جمال قرمي” وعضوية كل من المخرجة والأكاديمية “سمية بن عبد ربو” والفنان “عنتر هلال” والممثل “محمد هيلالي”.

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تقدم أشغال ترميم وإعادة تهيئة “باب الجزائر” بسور الغزلان

فاطمة عكوش

شرعت مديرية الثقافة والفنون بالولاية، منذ شهر أوت الماضي، في عملية ترميم وإعادة تهيئة “باب الجزائر” الواقع في الجهة الشمالية، أين تتقدّم الأشغال به ليتم تسليمه في آجاله التعاقدية المحدّدة، دون المساس بطابعه العمراني والحفاظ على أبعاده الثقافية والتراثية، وهذا ما أكّدت عليه مديرة الثقافة للمقاولة المكلّفة بالمشروع.

وتأتي هذه العملية التي ستمس كل من “باب بوسعادة” في المرحلة الثانية والواقع في الجهة الجنوبية، وبعدها “باب سطيف” الواقع في الجهة الشرقية، في إطار حماية الموروث الثقافي بشقيه المادّي وغير المادّي، كجزء من الذاكرة الوطنية.

وستمس أيضا المنازل القديمة الواقعة بجوار الأبواب الثلاثة، من أجل استغلالها كمتاحف للتراث تحفظ عادات وتقاليد “أوزيا” العريقة عراقة شعبها.

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“هن ينجحن”.. قافلة للتحسيس بدور المرأة المقاولاتية في الاقتصاد

فروجة. م

سلّط اللقاء، الذي نظّمته دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو حول دور المرأة المقاولاتية في بناء الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المحلية تحت شعار “هن ينجحن”، الضوء على الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية. وهذا، من خلال تحديها للصعوبات والذهنيات التي حصرت دورها ولوقت طويل في الأشغال المنزلية، رغم أنّها أثبتت على مر الزمن قدرتها في مواجهة التحدّيات، بداية من المشاركة في حرب التحرير وحمل السلاح، إلى دخولها عالم الشغل في مختلف الميادين، إلى اقتحام مجال المقاولاتية وتسجيل اسمها في كبريات المشاريع الاقتصادية.

قافلة “هن ينجحن” بدأت فكرتها منذ سنوات طويلة خاضت فيها المرأة عدة تجارب وحققت عدة مشاريع اقتصادية بتيزي وزو، كما أنّها ساهمت في تأطير وتكوين الشباب المقبلين على تجسيد مشاريعهم الاقتصادية والمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني إلاّ أنّ أزمة كورونا تسبب في شلّ مختلف النشاطات المتمثلة أساسا في خياطة الجبة القبائلية، صناعة الفخار، الزرابي، لتجد نفسها بين ليلة وضحاها تغير نشاطها إلى خياطة المآزر والكمامات والأقنعة الواقية كمساهمة منها في تسيير الأزمة الصحية.

تغيير هذه النشاطات عزّز مكانة المرأة في المجتمع، وقدرتها على تحدّي الصعوبات والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني لتتحول قافلة “هن ينجحن” من مجرد فكرة إلى واقع وحقيقة تبنّتها السّلطات ورافقتها من أجل أن ترى النور، شأنها شأن المجتمعات الذكية التي استثمرت في الجمع بين جهود المرأة والرجل، لمسايرة متطلبات العصر خاصة في ما يتعلق بالدينامية الاقتصادية التي تعدت النصوص القانونية إلى خلق دينامية جديدة تجمع بين مختلف الفاعلين الناشطين في المجتمع الذين يعتبرون قوة وجب مرافقتها، وإخراج المرأة من الحيز الضيق الذي حصرت فيه، نظرا للمؤهلات التي تمتلكها والتي بإمكانها صنع الفارق في ريادة الأعمال النسائية.

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هدم 10 بنايات شيدت بدون رخص ببرج الكيفان

حورية. ب

تواصل مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، عملية هدم البنايات غير الشرعية المشيدة بدون رخصة، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الجزائر بخصوص هدم البنايات الفوضوية المشيدة على أراض ملك للدولة بصفة غير قانونية، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة التي تسبق عملية الهدم.

وقد باشرت مؤخرا بلدية برج الكيفان في عملية هدم أكثر من 10 بنايات وعمارات ضخمة في طور الإنجاز، بسبب تشييدها خارج القانون من طرف ترقيات عقارية غير قانوينة، والتي أشرفت عليها مصالح المقاطعة الإدارية بالتنسيق مع مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير “أسروت” ومديرية الأشغال العمومية، والمدعمة بالقوة العمومية من الشرطة والدرك.

وجاء في بيان للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أنه في إطار محاربة البنايات الفوضوية بدون رخصة بناء من طرف الترقيات العقارية الوهمية، ونظرا لعدم احترام قواعد التعمير والبناء وحفاظا على سلامة السكان المحتملين، عملية هدم واسعة بإقليم بلدية برج الكيفان.

وأوضح ذات البيان أن العملية مست البنايات المنجزة بطريقة مخالفة لقواعد التعمير لترقيات عقارية وهمية تعمل بطريقة غير قانونية.

وأكدت السلطات المحلية أن العملية متواصلة إلى غاية التخلص من البنايات الفوضوية والمشيدة بصفة غير قانونية.

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سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بشرشال

ب. بوجمعة

نجح أعوان الحماية المدنية بشرشال في ولاية تيبازة نساء أول أمس الخميس، في مساعدة سيدة على وضع مولودها داخل سيارة إسعاف قبل وصولها إلى العيادة متعددة الخدمات .

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بواد البلاع، من أجل إسعاف امراة حامل كانت على وشك الولادة أمام الوحدة، وأثناء إجلائها إلى عيادة شرشال تمت عملية الولادة بنجاح على متن سيارة الاسعاف من طرف أعوان الحماية المدنية، حيث وضعت السيدة مولودها وهي من جنس أنثى في صحة جيدة، وتم نقل الأم وابنتها إلى مستشفى شرشال أين تم الاعتناء بهما من قبل الطاقم الطبي المنازل .