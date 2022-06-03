أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 جوان 2022

مجهولون يغرزون سيفا في رأس شاب بالبليدة، مقتل رضيعة وثلاثة شبان في حادثي سير بالبليدة

إصابة رجل وطفلين إثر سقوط لعبة بحديقة تسلية بباتنة

ط. حليسي

أصيب، مساء الخمس، كهل في الخمسين من العمر، وطفلان تتراوح أعمارهما ما بين 11 و14 سنة، إصابات متفاوتة الخطورة، بعد سقوطهم المفاجئ من ذراع لعبة ميكانيكية بحديقة فسديس للتسلية، ما حتم تدخل مصالح الحماية المدنية عبر فريق للإسعاف باشر تقديم العلاج الضروري للمصابين في عين المكان قبيل تحويلهم للمستشفى الجامعي بباتنة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، لتحديد المسؤولية في الحادث الذي كاد يكون مميتا نظرا لخطورة السقوط من هذا النوع من الألعاب الميكانيكية.

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وفاة طفل داخل حوض مائي باولاد إبراهيم بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت منطقة الجليلات ببلدية أولاد إبراهيم شرقي ولاية المدية، عصر أول أمس، حادثة مؤسفة، هزت كل من تناهى إليه خبرها. أين لقي الطفل محمد عدنان. ش، 15 سنة، حتفه غرقا داخل حوض مائي مخصص للسقي وسط بساتبن الأشجار المثمرة أين قصده محمد عدنان وأصدقاؤه للسباحة. وبعد ما تفاجأ مرافقوه بغرقه لجؤوا إلى أحد الفلاحين وأخبروه بالحادثة، ليتنقل المعني رفقة بعض الساكنة لانتشاله، فيما قام آخرون بإبلاغ رجال الدرك الوطني، الذين كانوا أول من وصل.

كما حضرت بعدهم فرقة غطاسين تابعين للحماية المدنية، أين وجدوا الفلاحين قد انتشلوا الضحية، فيما غطسوا لإخراج هاتفه النقال. وقد تم تحويل جثة الضحية نحو مستشفى محمد بوضياف بالمدية. وذلك بحضور السلطات المحلية ورئيسة دائرة العمارية، حيث أبدوا كبير أسفهم على وفاة الطفل محمد عدنان، خاصة بعد علمهم بأنه يتيم الأب. وتجدر الإشارة إلى أن الحوض المائي معد للسقي وسط بساتين تبعد بكثير عن الساكنة، كما أنها محاطة بسياج.

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انتشال جثتين من البحر بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت، مساء الخميس، وفجر الجمعة، مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة جثتين من جنس ذكر بالسواحل الغربية للولاية، أحدهما مجهول الهوية يرجح أنه من الحراڨة الذين فقدوا بعرض مياه البحر.

تدخلت، الجمعة، في حدود الخامسة فجرا، وحدة القطاع للحماية المدنية بحجرة النص، لنقل جثة غريق متوفى في البحر، انتشل من طرف أصدقائه، كان يرتدي لباس الغطس بشاطئ غربوس الصغير (شاطئ صخري ممنوع السباحة) ببلدية حجرة النص. الضحية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 26 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غلاس. وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقوراية، قد تدخلت ليلة الخميس في حدود العاشرة ليلا، لانتشال وتحويل جثة شخص متعفنة وجد من طرف حراس السواحل في عرض البحر شمال مدينة قوراية. الضحية من جنس ذكر مجهول الهوية يرجح أنه أحد الحراقة الذين فقدوا قبل أسابيع أثناء هجرة سرية نحو السواحل الأوروبية، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قوراية.

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مقتل رضيعة وثلاثة شبان في حادثي سير بالبليدة

حسنـاء. ب

لقيت رضيعة وثلاثة شبان مصرعهم في حادثي مرور خطيرين، في أقل من 24 ساعة، سجلا بالطريق السيار شرق- غرب بالبليدة. الحادث الأول سجل عند محطة الخدمات الفرطاس بنقطة الشفة، أين توقف السائق الذي كان رفقة أفراد عائلته بالشريط الاستعجالي إثر عطب أصاب المركبة، وفجأة اصطدمت شاحنة من الوزن الثقيل تحمل ترقيم ولاية تلمسان بالمركبة، ما خلف مقتل رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على عجل من قبل عناصر الحماية المدنية لوحدة الشفة نحو المستشفى. وقالت مصادر “الشروق” إن السائق المتسبب في الحادث فقد السيطرة على الشاحنة بعدما نام من شدة التعب، وهو يقود مركبته. أما الحادث الثاني، فسجل بالطريق السيار نقطة وادي جر غربا، أين اصطدمت شاحنة بمركبة كانت متوقفة بالشريط الاستعجلالي، ما أدى إلى وفاة شابين بمكان الحادث، فيما أجلي صديقهما “19 سنة” نحو مستشفى بومدفع بعين الدفلى أين لفظ آخر أنفاسه هناك.

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توقع إنتاج أزيد من 850 ألف قنطار من الحبوب بالجلفة

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية الجلفة إنتاج أزيد من 850 ألف قنطار من مختلف أصناف الحبوب خلال موسم الفلاحة 2021/2022، أي بزيادة تفوق 200 ألف قنطار مقارنة مع إنتاج الموسم الفارط، حسب ما كشف عنه الأربعاء القائمون على القطاع. وأشار نفس المصدر، لدى إشراف السلطات المحلية على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس من منطقة “البعاج” ببلدية عين حاسي بحبح (50 كلم شمال الولاية)، أن التساقطات المعتبرة للأمطار خلال هذا الموسم الفلاحي، “ستنعكس حتما ايجابا” على إنتاج الحبوب بمختلف أصنافها، حيث من المنتظر إنتاج نحو 853 ألف قنطار من الحبوب، منها 418 ألف قنطار من الشعير.

وبخصوص مادة القمح الصلب يتوقع لهذا الموسم إنتاج ما يقارب قرابة 400 ألف قنطار في حين يعول على تحقيق إنتاج يناهز17 ألف قنطار من مادة القمح اللين وما يزيد عن 18 ألف قنطار من مادة الخرطال.

للتذكير، قدر انتاج ولاية الجلفة من مختلف أصناف الحبوب في الموسم الفلاحي السابق 2020/2021، بمجموع 613 ألف قنطار. وأشار والي الولاية، عمار علي بن ساعد، أن موسم الحصاد والدرس تم التحضير له منذ قرابة أربعة أشهر، حيث تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الحملة من خلال تعزيز الجوانب الوقائية، خاصة فيما يتعلق بحرائق المحاصيل وتجنيب الفلاحين خسائر في هذا الأمر.

وأكد ذات المسؤول أن “هذا الموسم، الذي أتخذ فيه إجراء منح رخص الحصاد في شكل تنظيمي لا غير، اتخذت بشأنه كل التسهيلات لفائدة الفلاحين، حيث تم التنقل إليهم ميدانيا، كما منحت، في إطار عمل استباقي (قبل بداية الحملة)، رخص استثنائية للفلاحين المتمركزين بالمناطق الجنوبية التي يبدأ فيها الحصاد بشكل مبكر”.

ومن أجل نجاعة حملة الحصاد والدرس تم تخصيص 17 آلة حصاد من تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي لها قدرة من جانب التخزين تفوق 150 ألف قنطار، فيما جند بعض الخواص، من جهتهم، زهاء 61 آلة حصاد من شأنها تغطية مناطق الإنتاج عبر كامل ربوع الولاية التي تسير بخطى متسارعة من أجل توسيع المساحات المسقية، في إطار تنفيذ مخطط وزارة الفلاحة.

وحسب البطاقة التقنية لهذا الموسم، سيتم حصاد 25 ألف قنطار من الحبوب ضمن المساحات المسقية وهو المؤشر الذي يبرز مدى مواكبة الفلاحين لتوجهات الدولة فيما يتصل بترقية الغراسات الإستراتيجية.

ووفق استنتاجات المختصين في هذا الميدان، تعرف حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ديناميكية معتبرة واهتماما من طرف الفلاحين بمردود محاصيلهم الذي أثمر بشكل كبير من حيث ارتفاع الإنتاج وذلك مرده بالأساس لمعدلات تساقط الأمطار التي شهدتها الكثير من مناطق الولاية (في فصل الربيع) وكان لها اثر إيجابي في الارتقاء بهذه الشعبة التي تعتمد على الأمطار بشكل كبير. للإشارة، تنقلت السلطات المحلية للولاية إلى عدة مستثمرات فلاحية واقعة بالجهة الشمالية للولاية ببلديتي “بويرة الأحداب” و”بنهار”، في إطار متابعة عملية الحصاد والترتيبات المرافقة لها على مستوى عدة مستثمرات نموذجية في تطوير شعبة الحبوب.

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31608 مترشح بالأغواط لتأكيد التفوق في “البكالوريا” و”البيام”

الشريف داودي

أضحت مراكز التجميع والتصحيح بالنسبة لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا بولاية الأغواط وظيفية وجاهزة بالشكل المطلوب. وفي ذلك أبقي على ثانويتي أبي بكر الحاج عيسى بالأغواط وهواري بومدين ببلدية آفلو مركزين لتصحيح شهادة البكالوريا. بينما تم الإبقاء على ثانوية المقاومة الشعبية بالأغواط مركزا لتصحيح امتحان شهادة البيام، وسخرت ثانوية أول نوفمبر بالأغواط للتجميع والإغفال لامتحان شهادة التعليم المتوسط. وكانت مديرية التربية قبل ذلك قد حرصت على إنجاح اختبارات التربية البدنية للمترشحين الأحرار في الفترة الممتدة من 08 ماي إلى غاية 19 ماي 2022 عبر 5 مراكز جراء بآفلو والأغواط.

يتقدم لامتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة الممتدة من 06 إلى 08 جوان 2022 تحديدا 11543 مترشحا، بينهم 6089 ذكور. يتوزعون جميعهم على 49 مركز إجراء، بينهم 4 معاقين حركيا و05 بصريا فضلا عن 185 مترشحا تابعا لمؤسسة إعادة التربية بابن ناصر بن شهرة و160 لمدرسة أشبال الأمة.

ويقوم على حراسة مراكز المتدرسين 03 حراس في كل قاعة ذات 20 مترشحا متمدرسا مقابل 04 حراس بالنسبة للأحرار ومترشحي مؤسسة إعادة التربية. إلى جانب ملاحظ واحد في كل مركز إجراء. وحسب مدير التربية في لقائه برؤساء مراكز الإجراء بمقر الولاية، فإن امتحان شهادة البكالوريا بولاية الأغواط المقرر من يوم الأحد 12 جوان إلى يوم الخميس 16 جوان 2022 عبر 71 مركزا، يتقدم له هذا العام 20065 مترشحا بينهم 12709 أحرار و4 مترشحين يعانون من إعاقة حركية و02 من إعاقة بصرية فضلا عن 425 مترشحا مسجونا.

وتجري نفس التدابير لكلا الامتحانين فيما يتعلق بالملاحظين والحراس. يذكر أن ولاية الأغواط كانت قد ارتقت من خلال نتائج العام الفارط، حيث تحصلت على نسبة نجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط قاربت 55% بالمائة بزيادة أكثر من 30 بالمائة عن دورة 2020 مقابل 47.20% في امتحان شهادة البكالوريا بزيادة 12.16 بالمائة عن دورة 2021.

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أكثر من 25 ألف تلميذ مقبلون على امتحانات نهاية السنة بالبويرة

أحسن حراش

كشف مدير التربية بالبويرة، صالح قرعيش، عن تسجيل أكثر من 25 ألف تلميذ من الطورين المتوسط والثانوي، مقبلين على امتحانات نهاية السنة لهذا الموسم بداية من الإثنين المقبل، حيث جندت مصالحه كل الإمكانيات لإنجاح هذه المواعيد الهامة أهمها المرافقة النفسية للممتحنين، عبر تسخير مستشارين نفسانيين لهذا الغرض مع ضمان الإطعام والنقل لكافة المترشحين عبر تراب الولاية.

وبحسب الرجل الأول بقطاع التربية بالبويرة، فإن مصالحه أحصت بالطور المتوسط 12965 مترشح لامتحان شهادة المتوسط، منهم 273 مترشح حر يؤطرهم 3787 مؤطر عبر 53 مركز إجراء، ليليه الطور الثانوي في امتحان شهادة البكالوريا التي سجل لها 12807 تلميذ منهم 4210 مترشح حر، يؤطرهم 4897 مؤطر عبر 52 مركز إجراء، كما تم تسخير مركزي تصحيح في كل من مؤسسة أحمد سالم الدبيسي وحدوش السعيد بعاصمة الولاية بالنسبة للطور المتوسط ومركز للتصحيح بثانوية الصديق بن يحيى بالنسبة للطور الثانوي.

وأبرز مدير التربية بالبويرة أن العدد المرتفع للمترشحين الأحرار في البكالوريا مرده إلى أن أغلبهم يطمحون إلى تحسين معدلهم في شهادة البكالوريا والتمكن من اختيار أفضل لرغباتهم في الجامعة باعتبار أن أغلبهم متحصلون على بكالوريا من قبل، مشيرا إلى أن مصالحه سعت هذا الموسم إلى تحقيق الدعم النفسي والمرافقة للممتحنين عبر تسخير عدد من المستشارين النفسانيين بمراكز الامتحانات قصد تحسيس المترشحين ومرافقتهم النفسية إبعادا لهم لكل ضغط نفسي أو قلق يؤثر سلبا على نتائج امتحاناتهم، فضلا عن انفراد الولاية هذا الموسم عبر تمكين جميع المترشحين من النقل والإطعام طيلة أيام الامتحانات، وذلك بعد الحصول على إعانة مالية وفرتها الولاية لهذا الغرض، مضيفا اتخاذ إجراءات مشددة قصد محاربة الغش خلال الامتحانات عبر تسخير آلات كشف المعادن ومنع الهواتف النقالة، وأي محاولة للغش حسبه ستكلف صاحبها الإقصاء الآلي من الامتحان مع المتابعة القضائية.

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حجز 10 قناطير من اللحوم والأحشاء مجهولة المصدر بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية البويرة من حجز كمية هامة من اللحوم البيضاء والأحشاء مجهولة المصدر وغير الصالحة فاقت 10 قناطير عبر عمليات تدخل ضمن مهامها في مجال صحة المواطن. وكانت هذه الكميات محملة عبر شاحنات تبريد وموجهة للتسويق، حيث تبين بعد المراقبة الدورية لها بأنها لا تحمل معها الشهادة البيطرية للذبح كما أنها لم تخضع لشروط التبريد، فضلا عن عدم صلاحية البعض منها خاصة الأحشاء حسب معاينة الطبيب البيطري، هذه الأخيرة تم إتلافها بمركز الردم التقني مع تحويل الملف الجزائي للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

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أمن بومرداس يطيح بشبكة لسرقة المركبات

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 6 أفراد مختصة في سرقة المركبات والمتاجرة فيها، مع استرجاع 3 مركبات مسروقة وكذا بطاقات رمادية وهواتف نقالة. وبحسب بيان صادر عن مصالح أمن بومرداس، فإن العملية تمت إثر استغلال معلومات وردت لمصالح الأمن وشكاوى حول تعرض أشخاص لعمليات سرقة مست مركباتهم بمناطق مختلفة من طرف مجهولين، ليتم وضع خطة قصد الإيقاع بهم، حيث مكن التحقيق من التعرف على هوية المجرمين ويتعلق الأمر بشبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و42 سنة، مختصة في سرقة المركبات والمتاجرة فيها، أين تم توقيف أفراد الشبكة مع استرجاع 3 مركبات مسروقة وكذا بطاقات رمادية وهواتف نقالة كانت بحوزة الموقوفين الذين حولت ملفاتهم الجزائية المكونة في حقهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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فتح فرع لصندوق التعاون الفلاحي بالمسيلة

فيصل. ن

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في بيان له، الخميس، عن إنشاء صندوق جهوي جديد ببوسعادة (المسيلة). وذلك في إطار تطوير وتوسيع نشاطاته على مستوى التراب الوطني. وجاء في البيان “في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية التنموية وتوسيع شبكته قصد المساهمة الفعالة في تطوير وتوسيع نشاطاته في الوسط الريفي وإرساء موقعه كمؤمن مرشد تعاضدي جواري، يواصل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طريقه التنموي بحضوره الدائم على مستوى التراب الوطني، لاسيما في مناطق الجنوب”. وعلى هذا الأساس، تم اختيار منطقة جنوب ولاية المسيلة لإنشاء صندوق جهوي ببوسعادة، يضيف نفس المصدر.

وأوضح البيان أن الصندوق الجهوي الجديد يغطي دوائر بوسعادة، جبل مساعد، بن سرور، مجادل وعين الملح، بحيث سيسمح هذا التقسيم بربط خمس مكاتب محلية عمليا تابعة سابقا للصندوق الجهوي بالمسيلة. وبعد الانتهاء من المراحل التي تضمنتها ورقة الطريق التي أعدها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في إطار هذا المشروع، تقرر تنظيم الجمعية العامة التأسيسية والانتخابية لهذا الصندوق الجهوي الجديد يوم السبت 18 يونيو، بحضور إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وإطارات الصندوق الجهوي بالمسيلة وكذا الممثلين المحليين وشركاء التعاون الفلاحي، وفقا لذات البيان.

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هذه أسباب إقالة مدير ميناء بجاية

ب. يعقوب

أعلنت وزارة النقل، إعفاء المدير العام لميناء بجاية من مهامه على رأس المؤسسة المينائية وذلك بشكل تحفظي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج لجنة التفتيش التي أوفدتها المديرية العامة للميناء تحت إشراف وزارة النقل، كما علم أنه تم تكليف مدير الاستغلال في نفس الميناء لتسيير هذا الأخير بالنيابة ريثما يتم صدور قرارات جديدة .

واستنادا إلى المعطيات التي بحوزتنا، فإن القرار يكون قد صدر على خلفية تحقيقات لا تزال مستمرة في ميناء بجاية، ويشتبه في ثبوت مسؤولية المسؤول الأول عن الميناء وراء ملفات سوء تسيير وإساءة استغلال الوظيفة.

قرار إبعاد المدير العام لميناء بجاية، جاء على ما يبدو، على خلفية تحقيقات واسعة تجريها لجنة تفتيش حطت في مناسبتين بذات المؤسسة المينائية، وتكون من أبلغت المدير المقال من منصبه بقرار الإعفاء التحفظي، حيث أوضح المصدر أن القرار له صلة بالتحقيقات الكبرى التي باشرتها المديرية العامة لمجمع تسيير موانئ الجزائر، لأجل تطهير قطاع الموانئ والشروع في إصلاحات كبرى، تنفيذا لتعليمات الوزير الجديد للقطاع، الذي بدأ في تجسيد استراتيجية جديدة تقوم على ترقية أداء الموانئ وتحقيق أرقام قياسية عالمية في التصدير والحمولة والنقل التجاري الدولي.

وقال المصدر، إن القرار الجديد الذي يعفي المدير العام لميناء بجاية من مسؤوليته، جاء بعد إقالات أخرى شملت مسؤولين كبارا داخل قطاع الموانئ، ومست الرئيس المدير العام السابق لمجمع سير بور عاشور جلول ومدير عام ميناء مستغانم وخمسة من إطارات ذات الميناء على صلة بملف إخراج وتحويل 311 حاوية تحمل 1064 مركبة محجوزة لرجل الأعمال الموقوف محيي الدين طحكوت بتواطؤ مع متصرفه القضائي المتواجد في السجن، إضافة إلى توقيف إطارات في ميناء سكيكدة بعد صدور أحكام ابتدائية بالحبس النافذ مست المدير العام للميناء وعدة إطارات .

وتتحدث مصادر مؤكدة أن ميناء بجاية يخضع إلى تحقيقات قضائية على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية، تخص ملفا له صلة بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث وردت أسماء عديدة في محضر تحقيق النيابة تحت رقم 22/0015، تحوز الشروق نسخة منه، من ضمنها اسم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سير بور بصفته مديرا عاما سابقا لميناء بجاية، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في الميناء، وذلك على خلفية الشكوى التي حركتها نقابة الميناء ضد مدير تسيير الموانئ الموقوف، الذي أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، أمر الحبس المؤقت الصادر بحقه من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، إلى جانب شكوى مقيدة أخرى ضد المدير العام لميناء بجاية، تم وضعها تحت تصرف المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، ووزارة النقل والمديرية العامة لمجمع “سير بور” في الفترة الأخيرة، إذ تم سماع أقوال ممثل النقابة كمبلغ عن الفساد على مستوى محكمة بجاية .

ووضعت النقابة في المدة الأخيرة، تقريرا مسهبا بالمعطيات تحت تصرف السلطات المركزية، تطرق إلى نقاط تخص إهدار المال العام ومنح صفقات بالتراضي المبسط خاصة في ملف المحطة البحرية وعدة اتفاقيات مبرمة مع خواص خارج دفتر الأسعار، استفاد بعض الخواص من تخفيضات غير مشروعة تمس أسعار التفريغ والشحن التي تحسب في الغالب بالعملة الصعبة، علاوة على إمضاء ومنح عقود وامتيازات غير مبررة وغير مستحقة ومبالغ فيها لفائدة أشخاص، فضلا عمّا عرج عليه تقرير النقابة بملف تأمين منشآت ميناء بجاية لأعوام 2020 / 2021 / 2022.

معلوم أن وزير النقل، كان حدد الخطوط العريضة لمخطط عمله الذي يرتكز بالدرجة الأولى حول تطوير النقل البحري، وترقية الموانئ والاستثمار في إدارتها وحجم الصادرات البحرية ومحاربة الاستيراد المغشوش وتنظيف القطاع من المتورطين في الفساد المحكوم عليهم بأحكام بالحبس وجعل الموانئ الجزائرية تنافس أكبر الموانئ المتوسطية.

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مجهولون يغرزون سيفا في رأس شاب بالبليدة

حسناء. ب

اهتز حي باب دزاير وسط البليدة الجمعة، إثر جريمة قتل بشعة، أين لقي شاب يبلغ 28 سنة، يدعى “عبد العزيز. ب” مصرعه على أيدي مجهولين طعنا بسلاح أبيض، حيث عثر عليه غارقا في بركة من الدماء في ساعة متأخرة ليلة الجمعة. الواقعة سجلت بشارع الشهداء على مستوى حي باب دزاير وسط البليدة. وبحسب شهود عيان، فإن ملاسنة نشبت بين شبان بينهم الضحية، وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي، أشهر بعدها أحد الجناة سيفا من الحجم الكبير، ووجه ضربة على مستوى الرأس للمجنى عليه أسقطته أرضا، وفر المتورطون الذين تجهل هويتهم وعددهم إلى وجهة مجهولة. فيما جرى إبلاغ الجهات الأمنية ومصالح الحماية المدنية، وتم الانتقال إلى مكان الحادثة، أين عُثر على الشاب ينزف دما وسيف من الحجم الكبير مغروس في جمجمته، في مشهد مروع، وتم نقله نحو المستشفى أين أكد الطبيب وفاته، وافتتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة التي لا تزال حيثياتها ومرتكبوها مجهولين.

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انفجار لغمين زرعتهما عناصر إرهابيّة بسيدي بلعباس

زواوية. ق

انفجر في اليومين الماضيين لغمان بنواحي منطقة سيدي يحيى التابعة لبلدية تاوريرت جنوب ولاية سيدي بلعباس، من دون تسجيل أية خسائر بشرية، باستثناء نفوق ثور داس على أحد اللغمين، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر أمني.

وكشف المصدر أن اللغمين حديثا الزراعة، كانت تستهدف من خلالهما بقايا الجماعات الدموية الناشطة بتلك النواحي المواطنين العزل القادمين من المناطق المجاورة إحياء “لوعدة” الولي الصالح سيدي يحيى، ولا تزال المصالح الأمنية تمشط المنطقة منذ يومين بحثا عن المدعو (ب.ع)، البالغ من العمر 53 سنة من بلدية تافسور، والذي اختفى أثره بعد ما قصد الغابة لنزع بعض الأعشاب، حسب ما أفادت به ذات المصادر .

وقد أثارت حادثة انفجار اللغمين هلعا وخوفا شديدين بين أوساط سكان المنطقة الذين كانوا يستعدون لإحياء “وعدة” الولي الصالح سيدي يحيى، بعدم ا كانت متوقفة منذ أكثر من سنتين، حيث استعادوا سيناريو سنوات الجمر التي عاشتها المنطقة أنذاك، خاصة بعد تذكرهم لحادثة مماثلة أقدم فيها الارهابيون على وضع قنبلة يدوية الصنع أمام ضريح الولي الصالح سيدي يحيى لمنع تنظيم “الوعدة”.

وتفاديا لتكرار هذا السيناريو أوقف السكان هذه “الوعدة” لسنوات طويلة، قبل أن تُستأنف نتيجة استتاب الأمن بالمنطقة، وتتوقف مجددا بعد انتشار فيروس كورونا، الا أن بقايا فلول العناصر الدموية حاولت هذه المرة استئناف أعمالها الإجرامية في حق المواطنين العزل، قبل ان تنكشف جريمتهم بسبب ثور داس على اللغم بالخطأ، ما أدى إلى هلاكه لينفجر بعد 24 ساعة لغم آخر بنفس المكان كان قد سبق زرعه من قبل الدمويين .

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“بارون” يستغل الأطفال في توزيع المخدرات بسطيف

سمير مخربش

قضتالخميس، محكمة عين ولمان بولاية سطيف، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق بارون يستغل الأطفال لترويج المخدرات بطريقة لا إنسانية، تعتمد على استغلال براءة الصغار في تنفيذ جرائم الكبار.

العملية تزامنت صدفة مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفولة، الذي يأتي كل سنة للحث على حماية الطفل ورعايته. لكن في بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف، اهتدى بارون مختص في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها إلى فكرة استغلال الأطفال، لتوصيل البضاعة الممنوعة إلى مستهلكيها. وقد اعتاد المعني على تسليم قطع من الكيف المعالج للأطفال لإبعاد الشبهة وعدم إثارة انتباه أي جهة، فيكلفهم بتوصيلها إلى عدة أماكن بالمنطقة وتسليمها إلى زبائنه بعيدا عن أنظار عناصر الأمن، ويكون ذلك مقابل دراهم معدودة. وهو العمل الذي استجاب له العديد من أطفال المنطقة الذين أصبحوا يتنافسون على الظفر بالصفقة، وهم لا يعلمون خطورة المواد التي يقومون بتوصيلها.

وبعدما بلغت عناصر الأمن الحضري الأول الواقعة بحي 711 مسكن بعين ولمان معلومات حول هذه التحركات المشبوهة، قامت الفرقة المختصة بتحرياتها التي تتبعت من خلالها حركة الأطفال الصغار واتصالاتهم المتكررة مع هذا البارون، لتتوج العملية بإلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 38 سنة متلبسا بحيازة نصف رطل من الكيف المعالج أي ما يعادل 250 غرام. ليتم على الفور اقتياده إلى مركز الأمن الحضري الأول، أين خضع للإجراءات القانونية وأنجز ضده ملف جزائي. وخضع بعدها للمثول الفوري أمام محكمة عين ولمان التي استدعت أيضا 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، والذين امتثلوا أمام المحكمة كضحايا استغلهم البارون لترويج المخدرات. وبعد الاستماع إلى أقوال كل الأطراف، صدر الحكم بإدانة المتهم الوحيد بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم. لتنهي بذلك الرحلات المشبوهة للأطفال الأبرياء، الذين تم استغلالهم في جرائم خطيرة.