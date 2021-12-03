أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 ديسمبر 2021

العثور على جثة متحللة ببجاية، الإطاحة بشبكة لتنظيم الهجرة السرية بتيزي وزو

الإطاحة بشبكة لتنظيم الهجرة السرية بتيزي وزو

سفيان. ع

تمكنت عناصر الشرطةي بتيزي وزوي من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، عن طريق البحر، حسبما أفاد به الجمعة بيان لأمن الولاية. وتتكون هذه الشبكة المختصة في تنظيم رحلات غير شرعية انطلاقا من شواطئ تيقزيرت، وفقا لنفس المصدر، من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة.

وتمت الإطاحة بهذه الشبكة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة تيقزيرتي يضيف البيان. كما مكنت هذه العملية من حجز زورق مطاطي ومحرك زورق وبوصلة ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 450 أورو ومركبة للتنقل وحمل معدات الإبحار. وتم تقديم عناصر هذه الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت الذي اصدر أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة “تكوين جمعية أشرار لغرض تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر”.

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العثور على جثة متحللة ببجاية

ت. ع

تم صبيحة الجمعة، العثور على جثة شخص مجهولة الهوية، إلى حد كتابة هذه الأسطر، وهي في حالة جد متقدمة من التحلل، وذلك بالمكان المسمى “تيقنترث نشريف” الواقع بين حيي 600 مسكن وتاقليعت ببلدية بجاية، وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى بغرض التشريح بأمل تحديد هوية صاحبها من جهة وكذا أسباب وفاته.

وحسب معلومات “الشروق” فإن الجثة قد تعود لشخص يبلغ من العمر 75 سنة، مفقود بمنطقة “تاقليعت” منذ ثلاثة أسابيع، وذلك في انتظار نتائج التحاليل والفحوصات.

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مقتل طفل وإصابة شقيقه ووالده إثر حريق بمنزلهم في الشلف

م. قورين

توفي، مساء الخميس، طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وأصيب والده (43 سنة) وشقيقه (6 سنوات)، بحروق من الدرجة الأولى على مستوى الوجه والأطراف، جراء اندلاع حريق داخل مسكنهم بحي الهضبة بوسط مدينة الزبوجة بالشلف، فيما أصيبت الأم بصدمة قوية وفقدت الوعي جراء عدم تحملها المشهد الفظيع، وذكر النقيب سيد احمد تقار رئيس خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية لولاية الشلف، أن الطفلين كانا بمفردهما داخل غرفة بالمنزل، تتواجد بها مدفأة تشتغل بقارورة البوتان، وفي غفلة منهما، تسببت الحرارة المنبعثة من الجهاز في احتراق أفرشة كانت قريبة للغاية منها، وامتد لهيبها ليطال باقي أرجاء المسكن الواقع في حي الحمر. وانتبه الأب الذي تمكن من إنقاذ ابنه البكر، فيما توفي الابن الثاني متأثرا بالحروق التي تعرض لها. فيما أصيب الأب والابن البكر بحروق من الدرجة الأولى.

وتدخل المواطنون، وأعوان الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره بباقي الغرف المجاورة ومساكن الجيران، كما قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للأب وابنه، والأم التي أصيبت بصدمة قوية وأغمي عليها جراء عدم تحملها المشهد الفظيع، وجرى تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بمركز بلدية الزبوجة، فيما نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، للإشارة أحصت ذات المصالح قرابة 40 حادثة مماثلة منذ مطلع السنة الجارية خلفت عديد الضحايا والجرحى.

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توقيف مشعوذ يمارس طقوس السحر وسط غابة بالطارف

س. ك

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الطارف، مساء الأربعاء، من وضع حد لمشعوذ، يبلغ من العمر 53 سنة، يقطن ببلدية بريحان الساحلية. وكان هذا المشعوذ يتخذ طريقة غريبة في ممارسة طقوس الشعوذة على الجنس اللطيف فقط، من النساء والفتيات خاصة الراغبات في الزواج واللواتي يعانين العقم، حيث يدعوهم إلى الحضور إلى غابة لحنايا المعروفة بكثافتها، لممارسة الطقوس السحرية.

وضُبط المتهم داخل كوخ شيده وسط الغابة، وكانت معه فتاة في الـ 23 من العمر، بعد المعلومات التي وردت إلى الدرك حول نشاطه، حيث عُرض على وكيل الجمهورية بمحكمة القالة، ثم أودع رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بعين خيار بعاصمة الولاية، وصدر الخميس حكم بسنتين حبسا نافذ في حقه، مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وبحسب مصالح الدرك الوطني بالولاية، فقد تم حجز العديد من المواد التي لها علاقة بالسحر والشعوذة التي كان يستعملها المشتبه فيه، المتمثلة في حروز وأعشاب وبخور ومقويات جنسية، من مختلف الأنواع. وكتب السحر وأعواد عنبر وشموع ومحبرة وأقلام وطلاسم وصور شمسية لأشخاص، غالبيتهم من الرجال، وغيرها من الأشياء المريبة، وكانت جمعيات وأئمة في ولاية الطارف وخاصة في مدينة القالة قد نبهت إلى الانتشار المقلق، لممارسة الشعوذة والسحر في المساكن المهجورة والمقابر والغابات.

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توقيف 12 متهما بترويج الكوكايين وتبييض الأموال بعنابة

نـاديـة طـلحي

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالبوني بأمن ولاية عنابة، خلال اليومين الماضيين، في عمليات أمنية متفرقة من توقيف 12 شخصا، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و39 سنة، من بينهم أربع نساء، مشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، تتعلق أساسا بتخزين وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، لغرض البيع، ضمن جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات ومصدرها، حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام، كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وكمية من الأقراص المهلوسة. الموقوفون وبعد تحرير محاضر جزائية ضدهم تم بموجبها تقديمهم أمام العدالة.

وكانت مصالح أمن ولاية عنابة قد باشرت في الفترة الأخيرة حربا معلنة ضد بؤر الإجرام، حيث تمكنت خلال شهر نوفمبر المنقضي، من تفكيك العديد من العصابات والشبكات الإجرامية، التي ظلّت تنشط خاصة في مجال نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا حاملي الأسلحة البيضاء، وعصابات الأحياء التي كانت تقوم بترويع المواطنين، وشنّت العديد من المداهمات في دائرة إقليم الإختصاص، ما أسفر عن توقيف عشرات المشبوهين، وحجز كميات معتبرة من مختلف أنواع المخدرات، وعدد من الأسلحة البيضاء المحظورة من سكاكين وسيوف وخناجر. وتهدف تلك العمليات الأمنية إلى محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

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مُسلح بـ “بوشية” يقتحم الإقامة الجامعية للبنات بالنعامة

محمدي عبد الحفيظ

أقدم شخص غريب، حاملا سكينا كبيرا بيده، على اقتحام الإقامة الجامعية للإناث، بن علي بودغن بالنعامة، ما بين الساعتين الثانية إلى الثالثة من صباح الخميس، متسببا في إحداث حالة من الخوف والهلع وفوضى عارمة وسط الطالبات.

بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها مدير الخدمات الجامعية بالنعامة بشأن هذا الحادث المروع، فإن الشخص الغريب يكون قد قفز من الجدار الخارجي للإقامة الجامعية، وبالضبط جهة السكنات الوظيفية التي تفتقر إلى نقطة حراسة، وبدت عليه علامات تناول المخدرات، وهو ما جعل طالبات الإقامة الجامعية بن علي بودغن يعشن حالة رعب حقيقية، وخرجن من غرفهن وتجمعن وانتفضن في ساعة متأخرة من الليل مرددات شعار: “يا للعار يا للعار.. إقامة بلا أمان”. وتدخل أعوان الأمن بالإقامة بعد صراخ الطالبات، وأمسكوا بالشخص الغريب، وتم اقتياده من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة.

من جهتهم، أكد بعض الطلاب، خلال حديثهم إلى “الشروق اليومي”، أن على الإدارة أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تعكير الجو الطلابي داخل الإقامات، ووضع كل واحد عند حده، تفاديا لتفاقم الأمور أكثر فأكثر، وتعزيز الإقامات الجامعية بأعوان أمن، ووضع أسلاك شائكة بأعلى الجدار الخارجي ووضع كاميرات مراقبة.

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كهل يقتل زوجة والده بسكيكدة

إسلام. ب

اهتز، في حدود الساعة الرابعة وخمسين دقيقة، من مساء أول أمس، الخميس، شارع فلسطين المعروف بحومة الطليان، الواقع بوسط عاصمة الولاية سكيكدة، على وقع جريمة قتل بشعة، نفذها كهل يبلغ من العمر 47 سنة، أقدم على قتل زوجة والده، البالغة من العمر 74 سنة، وهي في مكانة والدته، بعد أن تولت تربيته ورعايته بعد وفاة والدته، حيث وجّه إليها ضربات بواسطة عصا، على الرأس، أرداها قتيلة في عين المكان، بعد أن تعرضت لنزف دم داخلي أودى بحياتها، ليتم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية بسكيكدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد الرزاق بوحارة القديم بسكيكدة. وبعد ارتكاب الجاني جريمته الشنيعة، حاول الانتحار شنقا، إذ قام بتعليق حبل في سقف المنزل وهمّ بشنق نفسه، لكن الجيران هبوا لنجدته وأنقذوه في آخر لحظة، فيما كان يصرخ بطريقة هستيرية.

وذكرت مصادر موثوقة أن سبب الجريمة هو أزمة السكن، حيث إن العائلة المكونة من شقيقين متزوجين ولهما أبناء، تعيش في بناية هشة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبعد أن تم منحها سكنا اجتماعيا رفضت الضحية مغادرة البناية والانتقال إلى السكن الاجتماعي بمنطقة فلفلة، الذي انتقل إليه شقيق الجاني برفقة أبنائه، وفضلت البقاء في السكن القديم من أجل الحصول على سكن خاص بها، ما سيحرم الجاني المفترض من الاستفادة من السكن في حالة بقائها معه، حيث وقعت شجارات بينهما لأيام متتالية، أفضت إلى وقوع جريمة قتل مروعة اهتز لها سكان سكيكدة، وشيعت جنازة الضحية زوال أمس الجمعة بحضور جمع غفير من الأهل والأقارب والمعزين بمقبرة البلدية. من جهته، يتواجد الجاني المفترض بمصلحة الإنعاش بمستشفى سكيكدة، حيث قدمت له الإسعافات. وبحسب مصادر طبية، فإن حالته مستقرة، وقد يغادر المستشفى في الساعات القليلة المقبلة لمباشرة التحقيقات الأمنية معه، التي ستكون متبوعة بالتحقيقات القضائية لمعرفة حيثيات هذه الجريمة البشعة. يذكر، أن المتهم يتيم الأبوين، إذ توفي والده منذ سنتين، وبقيت زوجة الأب على ذمة الأبناء.

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الانزلاقات الترابية تهدد مستعملي الطرقات بتيزي وزو

رانية. م

تسببت الأمطار الغزيرة، المتساقطة خلال الأسابيع الأخيرة، بولاية تيزي وزو، في انزلاقات ترابية، أغلقت الطرقات في بعض المناطق، وباتت تهدد سلامة المارة في مناطق أخرى. ورغم تدخلات مصالح مديرية الأشغال العمومية لفتحها كلما تطلب الأمر، إلا أن الخطر المحدق بحياة مستعمليها يبقى قائما.

من بين الطرقات التي تسببت الانزلاقات الترابية في انجراف أجزاء منها وقطع حركة المرور عبرها، نجد الطريق البلدي الرابط بين بلديتي اقرو وازفون بشمال ولاية تيزي وزو، الذي انزلق جزء منه في قرية لعناصر، حيث تدخلت مصالح الأشغال العمومية لفتحه بعد الانزلاق الأخير الذي عرفه الموقع، إلا أن غزارة الأمطار وقوة السيول الأخيرة، عملت على توسيع هوة الانزلاق، ما تسبب في قطع الطريق، واضطرار المواطنين إلى سلك محاور مغايرة رغم بعدها عن وجهاتهم المختلفة، حيث أكد السكان أن الأمر يتطلب أشغالا كبيرة لجعل الطريق يصمد أمام الانزلاقات الترابية.

ومن جهته، الطريق الولائي رقم 128 بين مدينة تيزي وزو باتجاه المناطق الجنوبية على غرار بوغني، يعرف انزلاقات خطيرة في محوره العابر لمنطقة وادي فالي، حيث تواجه عشرات السكنات المتواجدة أعلى الطريق وتحديدا بتجزئة جنوب غرب، خطرا محدقا، بفعل الانزلاق الذي تسببت فيه مياه الصرف الصحي التي تسيل في العراء منذ عقود وزادته مياه الأمطار تأزما، ناهيك عن المخاطر التي يواجهها السائقون بفعل انزلاق المسلك بسبب الأوحال والأتربة، حيث أفاد السكان بأنهم راسلوا السلطات المعنية على مختلف مستوياتها من أجل التدخل ووضع حد للتدفق الترابي المسجل منذ سنوات، إلا أنه لا حياة لمن تنادي وتبقى عشرات المنازل مهددة بالانهيار، بسبب هشاشة التربة التي تعد أرضا فلاحية غير صالحة للتعمير- حسب- محدثينا. كما تعرف الطرقات العابرة للمناطق المتضررة من حرائق أوت المنصرم، انهيارات صخرية بفعل غياب الغطاء الغابي ومنها مواقع تتطلب تزويدها بالسياج لمنع الحوادث المميتة.

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سقوط الأشجار والأعمدة خطر يتربص بسكان العاصمة

حورية. ب

يطالب سكان العاصمة السلطات المحلية، تكثيف الجهود واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، لتفادي وقوع حوادث فجائية عقب هبوب رياح قوية كسقوط الأشجار والأعمدة الكهربائية التي خلفت أضرارا مادية وخلقت الرعب في قلوب المواطنين، خاصة عندما تقع الحوادث في الصباح الباكر أو ليلا.

وشهدت بعض بلديات ولاية الجزائر العاصمة مؤخرا، عدة حوادث إثر التقلبات الجوية التي عرفتها العاصمة، حيث تدخلت مؤسسات ولائية، على غرار مؤسسة تنمية المساحات الخضراء لولاية الجزائر “أوديفال” لرفع الأشجار المتساقطة على الطرقات والسيارات والتي أعاقت حركة المرور، ومن بين التدخلات التي قامت بها أوديفال كانت بشأن سقوط شجرة جراء الرياح على مستوى حي 62 مسكنا ببلدية سطاوالي وكذا بخصوص سقوط ثلاث أشجار على مستوى حي “ميموزة” بنفس البلدية.

وفي سياق متصل، قامت فرق مؤسسة “أوديفال” بعملية تدخل عقب سقوط شجرة جراء الرياح على مستوى الطريق الاجتنابي الجنوبي بجسر المعالمة. وتبعا للتبليغ المسجل بخصوص سقوط عمود كهربائي على مستوى سيدي فرج، تدخلت فرق الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” وتكفلت بالحادث وتم تصليح العمود والكوابل الكهربائية.

ويذكر أنه منذ أسبوعين استيقظ سكان عمارات شارع محمد الخامس بالعاصمة على وقع حادثة سقوط أشجار على عدد من السيارات المركونة على الرصيف بسبب انزلاق التربة، وذلك بعد هبوب رياح قوية رافقتها أمطار غزيرة، وعلى إثرها تدخلت فرق مؤسسة النظافة “نات كوم” لنزع مخلفات الأضرار المادية.

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رفع 2000 طن من النفايات من حواف الطرقات بالبليدة

ق. م / واج

أسفرت عمليات تنظيف وصيانة حواف شبكة طرقات ولاية البليدة المندرجة في إطار الإجراءات الاستباقية لتفادي الفيضانات, عن

جمع كمية 2000 طن من النفايات, حسبما كشف عنه الأربعاء مكتب صيانة المنشآت القاعدية بمديرية الأشغال العمومية. وأوضح رئيس المكتب, سليم زاوش, في تصريح لوأج أن في إطار الإجراءات الاستباقية الرامية للحد من الفيضانات لاسيما عند تساقط كميات كبيرة من الأمطار, باشرت مديرية الأشغال العمومية في عمليات تنظيف حواف الطرقات الوطنية والولائية لرفع النفايات وكذا الأتربة, أسفرت عن رفع أكثر من 2000 طن من النفايات.

ومست هذه العملية التي سخرت لها مختلف الإمكانيات المادية من وسائل وتجهيزات والبشرية المتمثلة في نحو 200 عون, 155 كلم من شبكة الطرقات الوطنية والولائية وهذا إلى غاية اليوم, فيما تتواصل العملية بشكل دوري لا سيما في ظل استمرار ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات من طرف مستعملي الطريق غير مبالين لنتائج مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، كما تأسف السيد زواش. ويواجه الأعوان المكلفين بهذه العملية إشكالية رمي النفايات الهامدة على حواف الطرقات التي تتطلب جهدا وإمكانيات أكبر من عمليات جمع النفايات الأخرى.

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تجديد مطلبي ترسيم يوم للمقاومة وإنجاز فيلم عن الأمير

قادة مزيلة

أحيت ولاية معسكر الذكرى 189 لمبايعة الأمير عبد القادر، بإقامة عدة تظاهرات انطلقت من مقر دار القيادة بعاصمة الولاية، التي احتضنت معرضا لصور وكتب تاريخية حول مؤسس الدول الجزائرية الحديثة، قبل إعطاء إشارة انطلاق قافلة تجوب المواقع الأثرية للأمير عبر عدد من بلديات الولاية، والتوجه نحو موقع شجرة الدردارة بغريس التي أقيمت بها معارض شاركت فيها عدة ولايات، وكذا عروض للفانتازيا، وأخرى مسرحية، وإلقاء أبيات شعرية، ثم افتتاح معرض حول الأمير عبد القادر بموقع زمالة الأمير بسيدي قادة.

هذه الاحتفالية التي تم تأخيرها هذه السنة بسبب تزامن 27 نوفمبر مع يوم إجراء الانتخابات المحلية، وحضرها حفيد مؤسسة الدولة الجزائرية الأمير خالد، كانت فرصة لتجديد مطلب الجماهير بترسيم 27 نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للمقاومة، تزامنا وإحياء ذكرى المبايعة الأولى، حيث تم توجيه نداء للرئيس تبون من أجل تلبية هذا المطلب، كما تمت المطالبة بالإسراع في إنجاز فيلم الأمير عبد القادر، لما للصناعة السينمائية من دور في توثيق دور الشخصيات التاريخية البطولي في حياة الأجيال، وإبراز حجم التضحيات التي قدمها أبطال من أجل استقلال الجزائر.

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انطلاق ورشات تدريبية في الفن المسرحي بسعيدة

ب. بن حمزة

احتضنت بقاعة المسرح الجهوي “صراط بومدين” بسعيدة، إعطاء إشارة انطلاق ورشات تدريبية في الفن المسرحي من طرف مسؤولو قطاع الثقافة ومدير المسرح الجهوي، تحت تأطير أسماء فنية في تقنية المسرح. الورشة التدريبية هذه في “فصل الاحتراف” المنظمة من طرف تعاونية “فن المسرح” بالعاصمة بالتنسيق مع المسرح الجهوي بسعيدة، ستدوم إلى غاية 5 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة العديد من ممتهني الفن المسرحي المفتوح للشباب وضيوف حضروا من جهات الوطن لهذه التظاهرة الفنية حول المسرح، هذا وفصل مدير المسرح الجهوي لسعيدة، خلال افتتاح هذه الدورة التدريبية في الفن المسرحي، الأعمال الفنية المسرحية التي تضمها الورشات التدريبية التي تحتضنها المكتبة الرئيسية للمطالعة بمدينة سعيدة، تتعلق حول فن التمثيل والكتابة الدرامية والسينوغرافيا والموسيقى والإخراج يؤطرها كل من ياسين بن عيسى في التمثيل ومراد بوشهير واحمد بلغاليا في الكتابة الدرامية والسينوغرافيا وسليم بن دادة في الموسيقى ولخضر منصوري في الإخراج. هذا وستشمل هذه الفعاليات الفنية ندوة فكرية حول الاحتراف بمسرح سعيدة..”تجارب للتأمل والاستدراك” يشرف عليها أساتذة قسم الفنون بجامعة مولاي الطاهر بسعيدة، على أن تختتم هذه التظاهرة الفنية ببرمجة فضاء للبيع بالإهداء لكاتب “التراث الشعبي في المسرح الجزائري” للدكتور بوعلام مباركي وتكريم المشاركين في ورشات الفن المسرحي التي تحتضنها ولاية سعيدة.

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معرض الكتاب يعود بعد عامين من الانقطاع

زهية. م

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن عودة الصالون الدولي للكتاب بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا. وقال بيان لوزارة الثقافة إن الطبعة 25 ستستضيف إيطاليا كضيف شرف خلال الفترة الممتدة من24 إلى 31 مارس المقبل. وأضاف بيان الوزارة أن الطبعة المقبلة “هي بمثابة طبعة رمزية بمعنى الكلمة في تاريخا لحدث كما أنها تصادف ربع قرن من الاحتفال بالكتاب”.

وستسمح هذه الدورة بإعادة ربط الصلة بهذا الحدث الأساسي في الحياة الثقافية الوطنية من خلال الوصول إلى المؤلفات الصادرة حديثا أو النادرة”.

وأشار البيان أن اختيار إيطاليا كضيف شرف جاء على خلفية العلاقات التي تربط الجزائر بهذا البلد الجار “والصديق، الذي يحظى بصيت واسع في مجال النشر والإنتاج الثقافي، سواء في الماضي أم الحاضر”. وشدد البيان على كون هذه الطبعة التي تسجل عودة معرض الجزائر بعد عامين من الانقطاع بسبب الأزمة الصحية العالمية ستأخذ” بعين الاعتبار تعليمات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وقرارات الحكومة في ما يتعلق بإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

ويعتبر موعد مارس ثالث موعد يتم الإعلان عنه للمعرض حيث سبق لبن دودة أن شرحت من قبل أن معرض الجزائر سيعقد شهر نوفمبر قبل أن يتم تحديد موعد آخر شهر ديسمبر من قبل المحافظة السابقة تحت رئاسة ميلود حكيم قبل أن تقرر شعلال إعادة المحافظ السابق محمد أيقرب وإزاحة ميلود حكيم وتحديد موعد مارس المقبل.

للإشارة، يعتبر معرض الجزائر تقريبا آخر معرض عربي أعلن عن أجندته بعد غياب إجباري لسنتين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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عصابة “الروجي” تسرق الشاحنات بالمناطق الصناعية

مريم. ز

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملفا جنائيا خطيرا خلال الدورة المقبلة، يخص شبكة مختصة في سرقة الشاحنات، تضم عشرة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة، راح ضحيتها عشرات الأشخاص من مختلف الولايات، حيث تم الاستيلاء على مركباتهم بطرق احتيالية.

حسب المعلومات المتوفرة، فإنّ وقائع القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن، يدعى “ب.ز”، تفيد بتعرض شاحنته من نوع “jmc” للسرقة بالدار البيضاء، ملك لشركة خاصة، وعلى إثر المعلومات التي تضمنتها الشكوى باشرت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للمقاطعة الشرقية بالعاصمة تحرياتها وتمكنت من تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وتوقيفه بمنطقة برج البحري.

ولدى سماع أقوال الأخير من قبل مصالح الضبطية القضائية، اعترف بنشاطه ضمن شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات واستهداف ضحاياها عبر ولايتي الجزائر العاصمة وبجاية.

وكشف المتهم أن الجناة تمكنوا من سرقة 7 شاحنات خلال فترة قصيرة، وقد أقدم على ذلك كل من المكنى “موح14” وآخر يلقب بـ”حسين الروجي”، والمدعو “عبد الحق،ع” و”جهاد” و”بيبو برمكي”، باستعمال مركبة مستأجرة من وكالة كراء السيارات، وتمت سرقة الشاحنات حسب تصريحاته من المنطقة الصناعية واد السمار، بلدية السمار، بلدية عين طاية، بلدية برج البحري، وكذا الحميز.

كما أكد المتهم الموقوف أن المدعو “موح14″ و”حسين الروجي” هما من تكفلا بفتح أبواب الشاحنات محل السرقة، فيما يقوم آخرون بقيادتها وركنها في المكان المتفق عليه، ويتكفل بقية العناصر ببيعها ومنحهم عمولة تراوحت بين مليون و3 ملايين سنتيم عن كل مركبة يتم بيعها.

وبتوسيع رقعة التحريات عبر تسخيرة لتفتيش منازل المشتبه فيهم، عثر على 100 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل”، ومبالغ مالية معتبرة، وتضاربت تصريحات المتهمين خلال القبض عليهم بين الاعتراف والإنكار، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة، أين ستوجه لهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بتوافر ظرف التعدد، الليل واستحضار مركبة.

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مجهولون يسطون على 21 رأس غنم بالأخضرية

أحسن حراش

تعرض موال يقطن بقرية بني عزم التابعة لبلدية الأخضرية شمال البويرة ليلة الأربعاء إلى الخميس إلى عملية سرقة وسطو مست 21 رأس غنم كانت بإسطبل مجاور لمسكنه العائلي بالقرية، حيث أكد هذا الموال والمربي المعروف بالمنطقة لدى اتصالنا به تعرضه لعملية السرقة في بداية ليلة الأربعاء إلى الخميس من طرف مجهولين تمكنوا من فتح باب الإسطبل وسرقة 21 رأس غنم، وهو ما يملكه من نشاطه الرعوي كما قال، حيث تفاجأ بعدم تواجدها صباحا بالإسطبل الذي يبعد عن سكنه بحوالي 60 مترا، الأمر الذي دفع به إلى تقديم شكوى على مستوى مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا حول الحادثة قصد التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم.